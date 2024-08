10 modelli gratuiti di contratto di incarico in Word e ClickUp

Lavorare con i clienti su commissione è uno dei modi migliori per assicurarsi un flusso costante di entrate e costruire una relazione aziendale duratura. Per dare il via a questa relazione, è necessario redigere un contratto di onorario.

Molti di noi rifuggono da documenti legali come i contratti e gli accordi di onorario perché non sanno cosa dire o cosa includere. Ecco perché i modelli di contratto sono così utili: qualcun altro ha fatto tutto il lavoro necessario. Da fare è solo aggiungere i dettagli del progetto e inviarlo al vostro client per la firma!

In questa guida analizzeremo che cos'è un modello di contratto di collaborazione e cosa cercare quando si considerano le diverse opzioni. Condivideremo poi i migliori modelli di contratto di anticipo per appaltatori, freelance e provider di servizi professionali. 🌻

Che cos'è un modello di contratto di retention?

Un contratto di mantenimento è un contratto tra due parti in cui un provider concorda il tipo e la quantità di lavoro da fare per un client su base mensile. Potrebbe trattarsi di un numero specifico di ore o di un numero prestabilito di progetti prodotti al mese e di solito il cliente paga in anticipo. I contratti di retention sono tipici delle agenzie e dei clienti aziendali con i loro freelance in cerca di lavoro (o con chiunque abbia uno stato di appaltatore indipendente).

Anche se potreste scrivere il vostro contratto di trattenuta ogni volta che ne avete bisogno, avere un buon modello di contratto di trattenuta vi evita di doverlo fare. Invece di reinventare la ruota ogni volta, potete attingere all'esperienza di altri per creare un contratto solido più volte, cambiando solo i dettagli necessari del client.

I modelli di contratto di incarico vi fanno risparmiare tempo, e il vostro tempo è denaro. Non solo, ma il modello giusto può fornirvi le giuste produttività e assicurarvi che sia chiaro a chi appartengono i prodotti del lavoro, cosa succede con essi, i limiti ai servizi forniti e come e quando sarete pagati. 💰

Cosa rende un buon modello di contratto di incarico?

Esistono molti modelli di contratto di incarico, ma Da fare per sapere quale utilizzare?

I migliori modelli di contratto di collaborazione includono:

Termine dell'accordo : Quale è la data di entrata in vigore e quanto dura l'accordo

: Quale è la data di entrata in vigore e quanto dura l'accordo Campo di lavoro : Il lavoro che avete concordato di completare ogni mese

Il lavoro che avete concordato di completare ogni mese Lavoro assegnato: Come verrà assegnato il lavoro e cosa succede quando il cliente non assegna tutte le ore o i risultati

Come verrà assegnato il lavoro e cosa succede quando il cliente non assegna tutte le ore o i risultati Fatturazione: Come ci si aspetta di essere pagati e qual è l'importo in questione, ad esempio, una tariffa oraria o una quota mensile di anticipo

Come ci si aspetta di essere pagati e qual è l'importo in questione, ad esempio, una tariffa oraria o una quota mensile di anticipo Risoluzione delle controversie : Come affronterete eventuali problemi o controversie, ad esempio attraverso un arbitrato

Come affronterete eventuali problemi o controversie, ad esempio attraverso un arbitrato Accordo finale : Una sezione finale che conferma la portata dell'accordo

Una sezione finale che conferma la portata dell'accordo FAQs : Si può includere una sezione opzionale per le domande più frequenti

Questo non è un elenco esaustivo e ogni modello sarà leggermente diverso. Cercate un modello che risponda alle vostre esigenze e che vi aiuti a velocizzare il processo di onboarding. 🏃

10 Modelli di contratto di assunzione da utilizzare nel 2024

I contratti di retainer sono indispensabili se si lavora per un client su base mensile e si vuole avere la protezione di essere pagati in tempo e di impostare i propri limiti.

Il modello giusto semplifica il processo e significa che Da fare è solo aggiungere i dati del cliente, controllare che sia soddisfacente e inviare. Se il modello è integrato con un servizio di software di project management per freelance allora ancora meglio.

Tenendo conto di ciò, ecco la nostra guida ai migliori modelli di contratto di collaborazione da utilizzare quest'anno nella vostra azienda.

1. Modello di contratto di servizio generico ClickUp

Preparate un documento semplice che delinei le aspettative di entrambe le parti con questo modello di contratto di servizio generico

Per prima cosa, abbiamo il Modello di contratto di servizio generico di ClickUp . Come suggerisce il nome, questo modello è ideale per aziende di qualsiasi tipo o dimensione. Inoltre, trattandosi di un modello di ClickUp, è completamene personalizzabile in base alle vostre esigenze. ✔️

Questo modello di contratto di servizio generale vi offre un modo per creare un contratto solido e ufficiale tra voi e il vostro client. Il modello offre spazio per definire i vostri servizi e le vostre impostazioni, per stabilire le vostre le aspettative e i termini di pagamento e delineare le vostre aspettative in termini di prestazioni e consegne. Potete anche menzionare l'eventuale ricorso a subappaltatori, aggiungere una clausola di non divulgazione e includere qualsiasi altro termine o dettaglio rilevante per il vostro progetto.

Utilizzate questo modello di contratto di servizi quando siete pronti per iniziare a lavorare con un nuovo client e desiderano una buona base da cui partire. È ideale per qualsiasi client e provider, appaltatore o libero professionista.

2. Modello di contratto di lavoro ClickUp

Prendete spunto da questo modello di contratto di lavoro per il vostro contratto di consulenza

Se siete alla ricerca di un modello di contratto che si avvicini di più a quello di un dipendente, il modello Modello di contratto di lavoro di ClickUp può essere l'opzione migliore per voi. 📝

Un modello di contratto di lavoro come questo è tipicamente utilizzato tra un datore di lavoro e un dipendente e descrive in dettaglio un ampio intervallo di argomenti che entrambe le parti devono conoscere. L'elenco comprende la posizione lavorativa, i benefici, la retribuzione dei lavoratori, i periodi di prova, le ferie, la gestione delle informazioni riservate e della proprietà intellettuale, e la rescindibilità.

Per molti appaltatori, il linguaggio utilizzato in questo modello e le sezioni incluse potrebbero non essere pertinenti e potrebbero confondere i confini tra dipendenti e appaltatori. Vale comunque la pena di leggerlo (e di prenderlo in considerazione) per decidere come gestire i propri contratti di collaborazione.

3. Modello di contratto per freelance ClickUp

Formalizzate i vostri accordi di lavoro freelance con questo modello di contratto freelance

Anche se si chiama Modello di contratto freelance di ClickUp non c'è motivo per cui anche gli appaltatori non possano utilizzare questo modello. Come suggerisce il nome, questo modello è ideale per i freelance che vogliono firmare un accordo formale con i loro client. 💼

Il modello di contratto per freelance contiene tutto ciò che serve per stabilire i limiti, le impostazioni di pagamento e le consegne previste per la durata del contratto. Il modello include sezioni per il programma del progetto, la descrizione dei servizi, le informazioni sulla responsabilità e altro ancora.

Utilizzate questo modello se desiderate un modo sicuro di lavorare con i vostri client e volete apparire come dei professionisti da fare. Questo modello è il punto di partenza ideale per chiunque voglia prendere sul serio il proprio lavoro di freelance o di contracting.

4. Modello di monitoraggio dei casi legali ClickUp

Organizzate il vostro carico di lavoro e vedete rapidamente a cosa state lavorando con questo modello di monitoraggio dei casi legali

Per i professionisti del settore legale, avere un contratto di anticipo solido non è la fine del processo burocratico, ma è necessario anche un modo per monitorare i casi. Il Modello di monitoraggio dei casi legali di ClickUp si adatta perfettamente a questa situazione. ⚖️

Il nostro software per il flusso di lavoro legale e modello consente di tenere traccia di ogni singolo caso, in modo da non perdere alcun dettaglio, scadenza o attività cardine. Con tutto in un unico posto, potrete sentirvi più organizzati e lavorare in modo più produttivo con il nostro software per il flusso di lavoro legale software di project management gratis . Il modello include funzionalità/funzione come i dettagli del caso, le parti interessate, la Sequenza, gli eventi, le note e gli aggiornamenti di stato, in modo da poter rivedere il carico di lavoro del caso con una sola occhiata.

I professionisti legali dovrebbero prendere in considerazione l'utilizzo di questo modello per avere un modo migliore di tenere sotto controllo il proprio carico di lavoro. Se abbinato a un solido contratto di onorario e a un contratto di un software per il monitoraggio del tempo degli avvocati , questo software di project management legale significa che siete sulla buona strada per avere uno studio ben organizzato.

5. Modello di contratto di consulenza ClickUp Consultant

Organizzate la vostra attività di consulenza aziendale con questo modello di contratto di consulenza

Se siete un consulente e desiderate un modello pensato per voi, date un'occhiata al modello di contratto di consulenza di ClickUp Modello di contratto di consulenza di ClickUp Consultant . Gli obblighi di un consulente sono spesso diversi da quelli di un normale provider di servizi e questo modello consente di non tralasciare nulla di importante. 🏢

All'interno di questo modello di consulenza troverete funzionalità/funzioni come stati, campi personalizzati e visualizzazioni, che rendono più facile che mai trasformare il vostro documento in azione con Attività di ClickUp . Il modello stesso consente di snellire il processo e di presentare ai client un unico documento che delinea le aspettative, il piano di pagamento e lo scopo del lavoro.

Utilizzate questo modello se volete un modello di contratto per servizi di consulenza già pronto, invece di un'opzione più generica che potrebbe richiedere qualche personalizzazione in più per adattarsi alle vostre esigenze specifiche. Abbinatelo a software di monitoraggio del tempo per consulenti per registrare accuratamente il vostro tempo, quindi fatturare e rendicontare le vostre attività ogni mese.

6. Modello di contratto di servizi ClickUp

Definite i vostri servizi e le aspettative di pagamento con questo modello di contratto di servizi

Per gli appaltatori e i freelance che desiderano un campo di gioco più aperto per iniziare, il modello Modello di contratto di servizi di ClickUp potrebbe essere il vostro abbinamento ideale. Questo modello è più semplice di altri presenti in questo elenco, il che è ottimo se avete già una formulazione personalizzata e delle sezioni da aggiungere. 🧰

Pur essendo più minimalista di altri modelli, questo ha comunque tutto ciò che serve per iniziare. C'è spazio per condividere un quadro completo dei vostri servizi e della vostra offerta, di quanto vi aspettate di essere pagati e quando, e di quali sono le vostre aspettative per voi stessi e per il vostro client.

Questo modello è un'ottima opzione per gli appaltatori che vogliono una base pulita e legalmente valida. È possibile personalizzare il contratto e aggiungere la propria personalità con il supporto di Strumenti di scrittura IA .

7. Modello di contratto aziendale ClickUp

Mettete al sicuro i vostri affari professionali con questo modello di contratto aziendale

I contratti specializzati possono essere ottimi, ma a volte ciò che si desidera davvero è un modello che copra tutte le basi. Questo Modello di contratto aziendale di ClickUp contiene tutte le sezioni chiave necessarie per essere sicuri di essere coperti. ✨

Questo modello di esempio riunisce tutti i must del contratto in un unico posto, offrendovi un documento organizzato da condividere con i vostri client. Da fare non solo per risparmiare tempo, ma anche per evitare errori di comunicazione. Il modello include stati, visualizzazioni e campi personalizzati per rendere la personalizzazione semplice e veloce.

Utilizzate questo modello di contratto aziendale se desiderate un documento formale condiviso con i clienti che illustri i vostri servizi, includa i dati della vostra azienda e le informazioni che vi riguardano software di monitoraggio del tempo per freelance e imposta ciò che ci si aspetta da entrambe le parti.

8. Modello di accordo di retribuzione in Word di Signaturely

via Signaturely

Pur essendo fermamente convinti che ClickUp offra il modo migliore per creare, collaborare e condividere contratti e accordi, ci rendiamo conto che a volte non è possibile cambiare contraente o software di consulenza subito. Ecco perché i prossimi suggerimenti sono modelli da utilizzare con Microsoft Word. 💻

Il primo è il modello di contratto di assunzione in Word. Questo modello è stato redatto da esperti legali e include tutto ciò che serve per creare un contratto sicuro tra due parti.

Delineate l'elenco dei servizi, impostate l'onorario e stabilite le aspettative per la richiesta di rimborso delle spese sostenute e altri dettagli. Come tutti i modelli di questo elenco, è possibile personalizzarlo a piacimento, oppure mantenere la formulazione attuale e aggiungere semplicemente i dati del cliente negli spazi vuoti.

Questo modello di contratto di onorario è ideale se siete legati all'uso di Microsoft Word.

9. Modello di contratto di affitto in Word di EasyLegalDocs

via EasyLegalDocs

Se siete alla ricerca di un modello di contratto di consulenza che sia più tradizionale rispetto agli altri presenti in questo elenco, questo modello di contratto di consulenza in Word potrebbe essere la scelta giusta. 📄

Mentre alcuni accordi possono essere dettagliati e lunghi più pagine, questo modello è breve e dolce, con una sola pagina. Include sezioni per i dettagli della società, la durata dell'incarico, l'ambito dei servizi, il compenso, le spese rimborsabili e la relazione tra le parti.

Essendo breve e semplice, questo contratto è una buona opzione per i nuovi freelance o appaltatori che non vogliono perdersi in questioni legali, oppure quando il valore del contratto di anticipo è abbastanza basso da non preoccuparsi di aggiungere ulteriori dichiarazioni, dettagli o protezioni.

10. Modello di contratto di agenzia pubblicitaria in Word da Template.net

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Word-Ad-Agency-Retainer-Contract-Template-by-Template.net\_.jpeg Modello di contratto di agenzia pubblicitaria in Word da Template.net /$$$img/

tramite Template.net

L'avvio di un'agenzia pubblicitaria in proprio è una strada popolare per molti individui di talento, e quando raggiungerete questa attività cardine vorrete accordi, contratti e documenti che corrispondano al vostro stato e al vostro stile. 📣

Se gestite un'agenzia pubblicitaria, prendete in considerazione questo modello di contratto di assunzione per agenzia pubblicitaria. È un buon mix tra semplicità e dettaglio, con spazio sufficiente per coprire i servizi, le attività cardine e le aspettative senza essere troppo impegnativo da leggere.

Questo modello è un'ottima opzione se state cercando un modello per Word o se siete utenti di Apple Pages o Documenti Google: questo modello è compatibile con tutti questi popolari strumenti di modifica dei documenti.

Risparmia tempo con questi modelli di contratto a termine

I modelli di contratto di appalto sono indispensabili se prendete sul serio la vostra attività aziendale. Da fare non solo per segnalare ai vostri client che siete affidabili e sapete come operare in modo efficace, ma anche per facilitare la vostra organizzazione e produttività.

Questa guida vi aiuterà a trovare il modello di contratto di anticipo gratis più adatto alle vostre esigenze e a utilizzarlo per snellire i processi aziendali e risparmiare tempo. Con tanti modelli e funzionalità per la gestione di progetti e attività, ClickUp è il posto migliore per organizzare la vostra attività aziendale. Provate ClickUp gratis oggi stesso e scoprite come può diventare la vostra unica fonte di verità per il modo in cui gestite la vostra azienda. 👀