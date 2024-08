10 Migliori software di consulenza per consulenti nel 2024

Essere un consulente significa destreggiarsi tra più attività contemporaneamente. C'è sempre una scadenza incombente, un nuovo progetto pronto a partire e client in attesa di risposte. Con tante cose in ballo in questo circo, è difficile tenere tutto a galla.

Per fortuna esistono strumenti di consulenza pensati per affrontare questa sfida. Grazie a queste soluzioni software, potrete snellire i flussi di lavoro, migliorare la produttività e diventare consulenti più efficaci.

Ma da fare per sapere quale software scegliere? Se non avete mai dato un'occhiata in giro, sarete sorpresi dalla matrice di opzioni. Dagli strumenti di project management a quelli di al software per il monitoraggio del tempo c'è qualcosa che aiuta i consulenti in ogni passaggio. 🤩

In questo articolo parleremo di cosa sia il software di consulenza e di cosa si debba cercare quando si sceglie uno strumento. Metteremo in evidenza e confronteremo le 10 migliori soluzioni di consulenza presenti oggi sul mercato per aiutarvi a scegliere il software più adatto alle vostre esigenze.

Che cos'è il software di consulenza?

Gli strumenti di consulenza aiutano le società di consulenza a gestire le risorse, le attività, la produttività e i vari client per affrontare meglio le varie sfide aziendali e mettere tutti sulla stessa pagina. Questi strumenti aiutano a creare flussi di lavoro e a snellire il processo di sviluppo con funzionalità/funzione fondamentali per gestione delle attività nonché software per le offerte e piattaforme di gestione dei client. 📈

Visualizzate lo stato dei progetti e le attività rimanenti del vostro team o reparto con le dashboard di ClickUp 3.0

Poiché questo tipo di software è orientato alle aziende di consulenza commerciale e software, troverete anche funzionalità/funzione per la fatturazione, la gestione dei dati e il monitoraggio dei profitti. Alcuni strumenti di consulenza software sono a servizio completo e includono la gestione delle attività. Altri sono orientati a lavori specifici, come la gestione dei documenti o la comunicazione con i client.

Che cosa si deve cercare in un software di consulenza?

Il miglior software di consulenza dipende dalle vostre esigenze aziendali e dal tipo di servizi di consulenza che desiderate. Forse state cercando funzioni specifiche come l'assistenza IA e le automazioni per la creazione di attività. Forse avete bisogno di un supporto per l'e-commerce o di un software che lavori con un'app mobile per la consulenza software in movimento. 📱

Ecco cosa cercare quando si scelgono le giuste soluzioni software per la consulenza:

Scalabilità : Come consulente, il vostro obiettivo è far crescere l'azienda. Assicuratevi che il vostro software di consulenza non vi ostacoli, scegliendone uno che offra una scalabilità infinita

: Come consulente, il vostro obiettivo è far crescere l'azienda. Assicuratevi che il vostro software di consulenza non vi ostacoli, scegliendone uno che offra una scalabilità infinita Monitoraggio del tempo : Una componente chiave della consulenza è la gestione del tempo. Uno strumento software di consulenza con funzionalità di monitoraggio del tempo vi aiuta a tenere sotto controllo il vostro elenco di cose da fare e ad allocare in modo appropriato tempo e risorse

: Una componente chiave della consulenza è la gestione del tempo. Uno strumento software di consulenza con funzionalità di monitoraggio del tempo vi aiuta a tenere sotto controllo il vostro elenco di cose da fare e ad allocare in modo appropriato tempo e risorse Analitica : Ottenere informazioni sulle vendite con classifiche, dati e metriche di business intelligence che danno un vantaggio competitivo - questo è particolarmente chiave per una società di consulenza software

: Ottenere informazioni sulle vendite con classifiche, dati e metriche di business intelligence che danno un vantaggio competitivo - questo è particolarmente chiave per una società di consulenza software Real-time collaboration : Lavorate con i membri del team in tempo reale anche se siete tutti da remoto grazie agli strumenti di collaborazione

: Lavorate con i membri del team in tempo reale anche se siete tutti da remoto grazie agli strumenti di collaborazione Automazioni funzioni : Risparmiate tempo e lavoro richiesto quando si tratta di programmare le attività con strumenti di automazione e trigger di comunicazione

: Risparmiate tempo e lavoro richiesto quando si tratta di programmare le attività con strumenti di automazione e trigger di comunicazione Usabilità: Volete essere in grado di lavorare ovunque e in qualsiasi momento. Scegliete uno strumento che supporti il vostro sistema operativo, sia esso iOS o Android, e applicazioni sia desktop che mobili

I 10 migliori software di consulenza da utilizzare nel 2024

Siete pronti a portare la vostra attività di consulenza a nuovi livelli? Ecco 10 delle migliori soluzioni software per le società di consulenza da provare oggi. Dai servizi software agli strumenti di gestione delle attività e al CRM, c'è qualcosa per ogni esigenza di consulenza.

Utilizzate ClickUp AI nella vostra azienda di consulenza per scrivere più velocemente e perfezionare i vostri testi, le risposte alle email e molto altro ancora

Affidata a società di consulenza e servizi professionali di tutti i settori, ClickUp è la piattaforma software di produttività all-in-one per semplificare la gestione di attività, client e progetti. Con centinaia di project management clickUp è l'unico strumento sufficientemente potente da centralizzare tutto il lavoro in un'unica piattaforma collaborativa, con funzionalità/funzione, una vasta libreria di modelli e oltre 1.000 integrazioni. Questo, insieme alla facilità d'uso, alla sicurezza avanzata dei dati e alla flessibilità, fanno di ClickUp la soluzione ideale per i consulenti che hanno bisogno di snellire i processi aziendali e allinearsi perfettamente con i vari stack tecnologici dei client.

Uno dei maggiori vantaggi di ClickUp per i team di consulenza di qualsiasi dimensione è il suo rivoluzionario assistente IA, ClickUp AI. In pochi secondi, questa tecnologia innovativa può generare email, proposte commerciali, attività, aggiornamenti, riepiloghi e molto altro. E per le aziende più piccole elementi d'azione rallentando le vostre giornate piene di impegni, affidatevi a ClickUp Automazioni per gestire il lavoro più pesante.

ClickUp è anche il luogo ideale per costruire e mantenere il vostro CRM. Grazie alle 15 diverse viste Carico di lavoro, i consulenti possono visualizzare le strategie dei client, le Sequenze, la fatturazione, l'assunzione e altro ancora in una piattaforma sicura. Inoltre, non c'è bisogno di sentirsi impantanati da tutto ciò che ClickUp è in grado di fare. Con l'aiuto di risorse pre-costruite come il Modello di contratto di consulenza clickUp elimina le congetture sulla creazione di documenti e vi aiuta a creare risorse aziendali professionali e di alta qualità in modo più rapido che mai.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Modelli di consulenza per accordi, piani di progetto e reportistica rendono più veloce la creazione dei documenti necessari

Trigger e automazioni personalizzabili programmano istantaneamente le attività e inviano notifiche alle parti corrette

oltre 15 visualizzazioni consentono di esplorare analisi avanzate su attività specifiche o di ottenere panoramiche su progetti più ampi

Le integrazioni consentono di associare al software altri strumenti come Slack, Harvest e Zendesk

IncorporatoStrumenti di IA per la consulenza consentono di risparmiare tempo quando si tratta di gestire il lavoro e le attività ridondanti

Limiti di ClickUp

Non tutte le visualizzazioni sono ancora disponibili nell'app per dispositivi mobili

Con così tante funzionalità/funzione, alcuni utenti sperimentano una curva di apprendimento

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2 : 4.7/5 (8.300+ recensioni)

: 4.7/5 (8.300+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.700+ recensioni)

2. Avaza

via Avaza Avaza aiuta le società di consulenza software a collaborare alle attività, a monitorare le spese, a gestire le fatture e a gestire i progetti in modo efficiente. Sia che lavoriate in una società di consulenza software o che facciate da consulenti per un'azienda di e-commerce sanitario, questo strumento è utile per pianificare le risorse, comunicare con il team e con i client, e per gestire i progetti semplificare i flussi di lavoro .

Le migliori funzionalità/funzioni di Avaza

Utilizzate i modelli per preventivi e fatture per creare preventivi di qualità professionale e fatturare ai client

Le tabelle orarie e le reportistiche delle spese nello strumento software semplificano l'allocazione delle risorse e il pagamento dei collaboratori

Creazione di nuovi spazi per progetti di consulenza specifici e stati personalizzati per vedere a che punto sono le attività in corso

Più di 50 report visivi intuitivi rendono la reportistica aziendale più veloce e informativa, riducendo il tempo dedicato alla ricerca

Limiti di Avaza

Non è possibile dividere i progetti in fasi, ma solo in sezioni e stati, il che può rappresentare una sfida per progetti complessi o a lungo termine

L'interfaccia non è sempre intuitiva, per cui potrebbe essere necessario contattare il servizio clienti per capire come utilizzare alcune funzionalità/funzioni

Prezzi di Avaza

**Gratuito

Avvio : $11.95/mese

: $11.95/mese Basic : $23,95/mese

: $23,95/mese Business: $47,95/mese

Valutazioni e recensioni di Avaza

G2 : 4.6/5 (200+ recensioni)

: 4.6/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (400+ recensioni)

3. Fantastico

via Più moderno Nifty aiuta nei servizi di consulenza software combinando documenti e attività, mappa dei processi e strumenti di comunicazione in un unico spazio. Questo software di gestione delle operazioni consente di stabilire obiettivi di consulenza, costruire pipeline commerciali e monitorare gli oggetti senza dover passare da uno strumento all'altro. 👨🏽‍💻

Le migliori funzionalità/funzione di Nifty

Cinque diverse viste, tra cui Kanban, Elenco, Sequenza, Calendario e Sequenza, offrono ampie panoramiche o approfondimenti sul lavoro di consulenza

La funzionalità "Discussioni" consente di costruire unbase di conoscenza con il feedback di compagni di squadra e client

Le roadmap visive permettono di suddividere un progetto realistico inprogramma di lavoro realistico e di definire gli oggetti per ogni progetto e membro del team

Utilizzare i Documenti e i Moduli per creare tutta la documentazione necessaria per la consulenza, dalle fatture alla reportistica

Limiti di Nifty

Sebbene l'interfaccia sia facile da usare, secondo alcuni utenti potrebbe essere più carina o offrire più personalizzazioni

È possibile suddividere le attività in un'unica attività secondaria, il che limita la personalizzazione per le attività più grandi

Prezzi di Nifty

**Gratis

Inizio : $5/membro/mese

: $5/membro/mese Pro : $10/membro/mese

: $10/membro/mese Business : $16/membro/mese

: $16/membro/mese Azienda: Contattare per i prezzi

Nifty valutazioni e recensioni

G2 : 4.7/5 (400+ recensioni)

: 4.7/5 (400+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (400+ recensioni)

4. Lavoro di squadra

via Lavoro di squadra Progettato per le aziende di servizi alla clientela, questo software di consulenza è perfetto per gestire le comunicazioni con i client, scalare i processi commerciali e supportare i team creativi. È costruito come un unico sistema di registrazione in cui è possibile accedere alle informazioni sui singoli progetti, sulle risorse dei client e sui piani di sviluppo delle applicazioni.

Funzionalità/funzione migliori di Teamwork

Il Carico di lavoro consente di pianificare le attività in base alla Sequenza dei progetti, alla capacità e alle competenze

Il monitoraggio integrato fornisce informazioni sul monitoraggio del tempo, sulle ore fatturabili, sul denaro assegnato alle risorse e sui profitti

Aggiunta di flag di priorità a diverse attività per concentrarsi sulla gestione delle relazioni con i clienti o sulla scalata dell'azienda

L'inserimento dei client in pochi secondi invece che in pochi minuti grazie ad automazioni e trigger

Limiti del lavoro di squadra

Alcuni utenti avrebbero voluto un maggiore supporto clienti, dal momento che la curva di apprendimento è un po' lunga

Alcuni utenti hanno segnalato che i grafici di Gantt non funzionano e che la vista Gantt può essere eccessiva

Prezzi di Teamwork

free Forever : Gratuito : Gratuito : Gratuito : Gratuito : Gratuito

Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Starter : $8.99

: $8.99 Consegnare : $13.99

: $13.99 Crescita : $25.99

: $25.99 Scala: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni sul lavoro di squadra

G2 : 4.4/5 (1.000+ recensioni)

: 4.4/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (800+ recensioni)

5. Accelo

via Accelo Accelo si propone di eliminare dalla finestra i processi disarticolati. Al suo posto, presenta uno strumento all-in-one per le aziende di consulenza per pianificare progetti, monitorare lo stato di avanzamento e soddisfare le aspettative dei client. Questo software di project management gestisce l'intero processo commerciale e di preventivazione con estese personalizzazioni. 💰

Le migliori funzionalità/funzioni di Accelo

Automazioni che identificano le opportunità commerciali mancate, evidenziano gli affari chiusi e inviano notifiche per migliorare la coordinazione del team

Costruire relazioni più forti con i clienti grazie ai Ticket, che vengono creati istantaneamente dalle richieste via email e dall'invio di moduli da parte dei clienti

Il monitoraggio del tempo consente di registrare il tempo registrato e di generare istantaneamente le fatture

La reportistica integrata per i client offre approfondimenti sui progetti di consulenza che hanno funzionato bene e mette in evidenza le aree da migliorare

Limiti di Accelo

Un'interfaccia poco intuitiva rende difficile per alcuni utenti la gestione di più progetti

Le funzioni di ricerca e di esportazione potrebbero essere migliorate

Prezzi di Accelo

Plus : $30/utente/mese

: $30/utente/mese Premium : $49/utente/mese

: $49/utente/mese Bundle: $99/utente/mese

Valutazioni e recensioni su Accelo

G2 : 4.4/5 (400+ recensioni)

: 4.4/5 (400+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (100+ recensioni)

6. Calendly

via Calendly Sebbene molti degli strumenti di questo elenco svolgano un ampio intervallo di attività di consulenza, questo è dedicato alla programmazione. Che si tratti di consulenza manageriale, di sviluppo di software o di consulenza per provider, questo strumento vi aiuta a gestire la vostra agenda e a incontrare le persone chiave e i potenziali client.

Le migliori funzionalità/funzione di Calendly

Il pianificatore gratuito lavora con Microsoft e Google per aiutarvi a connettervi con la vostra base di clienti e con altri titolari di aziende

Automazioni nella messaggistica delle riunioni con l'invio di promemoria pre-riunione e follow-up post-riunione

Le integrazioni con strumenti come Salesforce e HubSpot consentono di aggiornare automaticamente i contatti per rimanere in contatto e aggiornati

Aggiungete la disponibilità in tempo reale alle vostre email utilizzando Calendly per aumentare l'esito positivo delle comunicazioni in uscita

Limiti di Calendly

Si tratta di uno strumento di pianificazione del calendario, quindi è necessaria un'altra soluzione per la gestione delle attività e l'analisi

La pianificazione per più utenti richiede una certa navigazione

Prezzi di Calendly

Base : Sempre gratis

: Sempre gratis Essenziale : $10/postazione/mese

: $10/postazione/mese Professionale : $15/postazione/mese

: $15/postazione/mese Teams: $20/posto/mese

Valutazioni e recensioni di Calendly

G2 : 4.7/5 (1.900+ recensioni)

: 4.7/5 (1.900+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.800+ recensioni)

7. Kantata (ex Mavenlink)

via Kantata Mavenlink, ora noto come Kantata, migliora le prestazioni operative dei team di consulenza attraverso integrazioni e strumenti di workflow. È possibile vedere il quadro generale del portfolio progetti o eseguire il drill-down sulle singole attività per ottenere informazioni sul campo sulla propria attività di consulenza. 👩🏽‍💼

Le migliori funzionalità/funzione di Kantata

I grafici Gantt offrono informazioni in tempo reale

Le funzionalità/funzione di prioritizzazione permettono di allineare meglio le risorse e i carichi di lavoro dei membri del team dove sono più necessari

Modelli riutilizzabili e flussi di lavoro automatizzati riducono il tempo necessario per programmare attività ricorrenti

Utilizzate l'analisi in app per generare previsioni di profitto e approfondire i dettagli degli esiti positivi e degli insuccessi della vostra consulenza

Limiti di Kantata

L'interfaccia non è intuitiva come quella di altre produttività

La formattazione delle fatture è rigida e limita la possibilità di creare fatture e visualizzare determinate informazioni

Prezzi di Kantata

Programmare una demo per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Kantata

G2 : 4.1/5 (1.300+ recensioni)

: 4.1/5 (1.300+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (500+ recensioni)

8. Qwilr

via Qwilr Qwilr si occupa di commerciale software di proposta a nuovi livelli. È stato progettato per semplificare il processo di consulenza, dalla creazione dei contenuti al monitoraggio del coinvolgimento degli acquirenti, fino alla chiusura delle offerte. Le automazioni integrate rendono la scalabilità più semplice e veloce, in modo che possiate far crescere la vostra azienda alle vostre condizioni.

Le migliori funzionalità/funzione di Qwilr

Creazione facile di contenuti interattivi, dalle pagine web ai documenti commerciali, con video incorporabili, prezzi personalizzabili e design con marchio

Grazie ai modelli di proposta, i rappresentanti commerciali e i consulenti non devono perdere tempo a creare contenuti personalizzati da zero

Autorizzazioni personalizzate per il database delle conoscenze e per le attività, in modo che tutti possano accedere a ciò di cui hanno bisogno

Le funzionalità chiuse di firma elettronica consentono di chiudere l'accordo sul posto senza dover ricorrere a un altro strumento

Limiti di Qwilr

Alcuni difetti visivi possono rallentare i processi

Una curva di apprendimento un po' ripida significa che i nuovi assunti hanno bisogno di un po' di tempo per imparare a navigare nelle funzionalità/funzioni

Prezzi di Qwilr

Aziendale : $35/utente/mese con fatturazione annuale

: $35/utente/mese con fatturazione annuale Azienda: $59/utente/mese con fatturazione annuale

Qwilr valutazioni e recensioni

G2 : 4.5/5 (600+ recensioni)

: 4.5/5 (600+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (300+ recensioni)

9. Bidsketch

via Schizzo d'offerta In qualità di consulenti, siete costantemente impegnati nella creazione di proposte, sia per nuovi progetti con i client esistenti sia per ottenere nuovi affari. Con Bidsketch, redigere proposte è appena diventato più facile. Compilate i modelli con i dettagli del progetto, le tariffe e i disegni e utilizzate la funzionalità/funzione di firma elettronica per concludere l'affare. ✍️

Le migliori funzionalità/funzione di Bidsketch

Pagine di destinazione personalizzate per i client consentono di personalizzare l'approccio per il proprio traguardo

Modelli di proposta straordinari consentono alle vostre offerte di distinguersi dalla massa con la possibilità di aggiungere elementi di branding

Analisi in app e notifiche istantanee vi tengono aggiornati su come i client rispondono alle vostre proposte

Le integrazioni con strumenti di project management come Zapier, FreshBooks e Harvest consentono di creare flussi di lavoro più efficienti

Limiti di Bidsketch

Il piano tariffario di livello superiore ha un limite di otto postazioni, il che rappresenta una sfida per i team e le organizzazioni più grandi

Alcuni utenti ritengono che ci siano margini di miglioramento in termini di formattazione

Prezzi di Bidsketch

Solo : $29/mese per un utente

: $29/mese per un utente Teams : $79/mese per un massimo di tre utenti

: $79/mese per un massimo di tre utenti Business: $149/mese per un massimo di otto utenti

Valutazioni e recensioni di Bidsketch

G2 : N/D

: N/D Capterra: 4.2/5 (20+ recensioni)

10. Proporre

via Proporre Stabilire gli oggetti del progetto il software per le proposte di Proposify consente di fare un'offerta e di chiudere l'affare. Questo strumento offre modelli, snippet e una libreria di contenuti da cui attingere per creare proposte uniche.

Le migliori funzionalità/funzione di Proposify

I contenuti pre-approvati facilitano i rappresentanti commerciali nella creazione di contenuti in linea con gli standard del branding

Creazione di fasi personalizzate del ciclo commerciale e tracciamento dello stato di ogni proposta nel database

Il supporto per i prezzi interattivi e le firme elettroniche rende le proposte più coinvolgenti e facili da firmare

Il team per l'esito positivo si dedica all'assistenza, offrendo la riprogettazione dei modelli, la navigazione delle funzionalità/funzione e la creazione di tutorial in modo che sappiate esattamente come utilizzare lo strumento in modo efficace

Limiti di Proposify

Una volta segmentati i progetti, è difficile riunirli in un unico progetto

Per alcuni piani tariffari, ci sono limiti al numero di proposte attive che si possono avere contemporaneamente

Prezzi di Proposify

Piano Teams : $49/utente/mese

: $49/utente/mese Piano Business: Contattare il settore commerciale per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Proposify

G2 : 4.6/5 (900+ recensioni)

: 4.6/5 (900+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (200+ recensioni)

Gestire i flussi di lavoro della consulenza con ClickUp Consultant

Questi strumenti aiutano a semplificare i flussi di lavoro di consulenti software, project manager, professionisti IT e altro ancora. Sia che vogliate uno strumento che costruisca proposte per la vostra società di consulenza software o una rockstar del project management che gestisca automazioni e analisi, in questo elenco troverete ciò che vi serve. Iscrivetevi a ClickUp e iniziate a costruire un'azienda di consulenza migliore. Grazie all'IA che vi aiuta a trovare idee creative e a creare documenti per le proposte e la reportistica, risparmierete tempo e lavorerete in modo più efficiente. Le automazioni riducono il tempo dedicato alle attività ricorrenti e il CRM personalizzato rende la gestione delle relazioni con i clienti un gioco da ragazzi. 🙌