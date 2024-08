10 modelli gratuiti di contratto di marketing in Word e ClickUp

I modelli di contratto di marketing eliminano il problema di concordare i termini di una relazione di lavoro con un client o un partner aziendale.

L'uso di un modello delinea l'intero accordo, fornendo un punto di partenza. Potrete personalizzarlo e definire i termini dell'accordo prima di rivederlo con il vostro consulente legale. A questo punto è pronto per essere firmato ed eseguito.

Sembrano molte cose da capire, ma non preoccupatevi: siamo qui per aiutarvi.

Abbiamo raccolto 10 dei migliori modelli di contratto di marketing per Word e ClickUp per aiutarvi a far partire più velocemente il vostro progetto di marketing.

Buona contrattazione! ✍️🎉

Che cos'è un *Modello di contratto di marketing*?

Un modello di contratto di marketing è un campione di contratto. I modelli di solito presentano spazi vuoti che vi spingono a inserire i dettagli dell'accordo o sezioni generiche che potete personalizzare. Modelli di contratto possono aiutare a definire i patti legali, chiarendo aspetti quali:

Consegna dei prodotti

Termini di pagamento

Clausole di esclusività

Accordi di arbitrato

Scopo del lavoro

Prezzi

Clausola di modifica

Clausola di annullamento

Clausola di rimanenza

I modelli di contratto di marketing vengono spesso utilizzati con altri modelli di contratto aziendale (ad esempio, accordi di non divulgazione).

Inoltre, modelli come questi riducono le spese legali, in quanto riducono al minimo il lavoro che il vostro consulente legale deve fare quando presentate il documento per la revisione. Inoltre, proteggono tutte le parti coinvolte in caso di azioni legali.

Cosa rende un buon Modello di contratto di marketing ?

Una volta trovato un buon modello di contratto di marketing, questo potrà esservi utile in diverse relazioni aziendali future.

Sentitevi liberi di andare avanti se sapete già cosa state cercando. 🙂

Ecco alcuni elementi che abbiamo cercato nella scelta dei 10 migliori modelli di contratto di marketing gratis:

Intelligenza artificiale: Cercate un'opzione conStrumenti di scrittura IA-che hanno funzionalità/funzione in grado di farvi risparmiare tempo e denaro durante la stesura del contratto

Cercate un'opzione conStrumenti di scrittura IA-che hanno funzionalità/funzione in grado di farvi risparmiare tempo e denaro durante la stesura del contratto Linguaggio chiaro: Il linguaggio legale può confondere, quindi scegliete un contratto che utilizzi una formulazione chiara e comprensibile a tutti

Il linguaggio legale può confondere, quindi scegliete un contratto che utilizzi una formulazione chiara e comprensibile a tutti **Ogni contratto di servizi di marketing è diverso; cercate modelli che vi permettano di personalizzare l'intero contratto

Modello Libreria: Scegliete una piattaforma che offra opzioni per altri contratti e per la creazione di un modello di contrattomodelli di piani di marketing in modo da poter conservare tutti i documenti in un unico luogo

In dipendenza del progetto o della campagna in questione, il modello di contratto di marketing potrebbe richiedere altri elementi. Ad esempio, un contratto di social media marketing sarà probabilmente diverso da un contratto con un consulente di SEO marketing.

Il modello ideale per voi dipende anche da chi è la controparte. Lavorare con un subappaltatore è diverso dal lavorare con un'agenzia di consulenza di marketing.

10 Modelli di contratto di marketing da usare nel 2024

Pronti a spostare il vostro processo di piano di marketing in avanti? Volete assicurarvi una buona relazione di lavoro con un nuovo professionista del marketing?

Ci pensiamo noi!

Questi modelli di contratto di marketing vi faranno risparmiare tempo e denaro nel definire i dettagli del vostro documento legale.

1. Modello di contratto aziendale ClickUp

Ottimizzate il vostro flusso di lavoro aziendale con il modello completo di contratto Business di ClickUp Modello di contratto aziendale di ClickUp consente alle aziende di ogni tipo di creare, firmare ed eseguire facilmente i contratti con i propri client o partner.

Questo modello completamente personalizzabile è infinitamente vantaggioso, sia che stiate firmando una nuova partnership o aggiornando un accordo esistente. Sfruttatelo per semplificare i processi di creazione e firma dei contratti.

Include tutte le condizioni legali necessarie in un contratto aziendale, come ad esempio:

Termini di pagamento

Termini di consegna

Clausole di riservatezza

Meccanismi di risoluzione delle controversie

Diritti di proprietà intellettuale a tutela dei segreti commerciali

Clausole di esclusione della responsabilità

Data di entrata in vigore e data di fine

Il modello di contratto Business di ClickUp può facilitare la stipula di accordi aziendali di marketing e generali di ogni tipo. Nella nostra libreria troverete un intervallo di modelli correlati, se avete bisogno di un supporto maggiore per realizzare i vostri accordi obiettivi di marketing . 🥅⚽

ClickUp offre anche una funzionalità/funzione di firma elettronica che consente di firmare i contratti per via elettronica. In questo modo si risparmia tempo e si elimina la necessità di stampare e scansionare i documenti.

2. Modello di contratto per servizi di project management ClickUp

Migliorate il vostro progetto con il modello di contratto per servizi di project management di ClickUp

Il Modello di contratto per servizi di project management ClickUp ha tutto ciò che serve per creare un contratto di project management legalmente vincolante, sia che siate il client o il project manager.

Il modello delinea i termini e le condizioni dei servizi di project management che verranno forniti al client, tra cui:

Scopo del lavoro

Argomento

Sequenza del progetto

Budget

Termini di pagamento

Risoluzione delle controversie

Risoluzione del contratto

Il modello di contratto per servizi di project management di ClickUp assicura che entrambe le parti siano sulla stessa pagina e comprendano chiaramente le rispettive responsabilità. Abbiamo utilizzato un linguaggio semplice per ridurre al minimo le incomprensioni e le controversie.

Utilizzatelo efficacemente nel vostro marketing project management quando si lavora con appaltatori indipendenti, agenzie di marketing e altri professionisti.

3. Modello di contratto di lavoro ClickUp

Semplificate la collaborazione e garantite la chiarezza di ogni impegno professionale con il modello di contratto di lavoro di ClickUp Modello di contratto di lavoro di ClickUp descrive tutto ciò che serve per stabilire una relazione di lavoro con un nuovo dipendente.

Utilizzatelo per creare un contratto di servizi di marketing e coprite tutte le sezioni necessarie, come ad esempio:

Informazioni di contatto

Legge applicabile

Linee guida per le revisioni

Clausola di violazione del contratto

Limiti di responsabilità

Il modello di contratto di lavoro ClickUp consente di delineare facilmente le mansioni del dipendente, le valutazioni, l'orario di lavoro e altro ancora. Modificatelo in base alle vostre esigenze specifiche e assicuratevi che tutte le parti coinvolte comprendano chiaramente cosa ci si aspetta da loro.

Fate in modo che questo modello diventi parte integrante del vostro gestione delle campagne di marketing per garantire che i vostri contratti di lavoro siano completi e legalmente validi.

4. Modello di proposta di campagna ClickUp

Il modello di proposta di campagna di ClickUp è la chiave per un piano perfetto e presentazioni convincenti

Il Modello di proposta di campagna ClickUp è un documento completo e personalizzabile. Utilizzatelo per creare proposte di campagne dall'esito positivo e per proteggere la vostra strategia di marketing dalle fondamenta. 🏗️

Questo modello semplifica la presentazione di fatti a sostegno di tutte le dichiarazioni proposte, con sezioni per delineare aspetti quali:

Obiettivi della campagna di marketing

Target di riferimento

Messaggi e tono

Budget

Sequenza

Strategia della campagna

Metriche per la misurazione dell'esito positivo

Utilizzate il modello di proposta di campagna di ClickUp per definire la struttura dell'intera campagna. Oppure utilizzatelo insieme al nostro modelli di roadmap di marketing per proteggere le informazioni riservate e creare campagne di marketing dall'esito positivo.

Gli utenti di ClickUp hanno accesso a ClickUp AI, alle Automazioni ClickUp e a una suite completa di servizi di marketing strumenti gratuiti per il project management per avere tutto ciò che serve in un unico luogo sicuro.

5. Modello di strategia di marketing ClickUp

Date alla vostra voce ogni possibilità di esito positivo con il modello di strategia Go-To-Market di ClickUp Modello di strategia Go-To-Market di ClickUp contiene tutto ciò che serve per pianificare ed eseguire una strategia di go-to-market (GTM).

Il modello fornisce un quadro strategico per identificare i clienti target, valutare le opportunità di mercato e sviluppare un piano di marketing. Include sezioni come:

Reportistica

Attuazione

Piano

Ricerca

Analisi

Scoperta

Utilizzatelo per dare forma alla vostra strategia GTM e specificare come raggiungere i clienti in target e mantenere il vostro vantaggio competitivo. Sfruttate i numerosi strumenti di ClickUp per chiarire ulteriormente aspetti quali:

Posizione del prodotto

Segmentazione del mercato

Analisi della concorrenza

Strategia di prezzo

Tattiche di marketing digitale

Il modello di strategia Go-To-Market di ClickUp lavora bene con le altre funzionalità/funzione di ClickUp. Create una Sequenza personalizzabile, fissate le scadenze, assegnate le responsabilità, monitorate lo stato di avanzamento e altro ancora da una dashboard personalizzabile.

Quando vi iscrivete, potete accedere all'estesa libreria di modelli, alle integrazioni e agli strumenti di project management di ClickUp.

Abbiamo progettato tutto per semplificare il piano, risparmiare tempo e aumentare le probabilità di esito positivo.

6. Modello di contratto per i servizi ClickUp

Sigillate con sicurezza l'accordo con il modello di contratto di servizi di ClickUp

Il Modello di contratto per i servizi ClickUp ha tutto ciò che serve per creare un contratto in modo semplice e veloce.

Utilizzatelo come accordo generale per avviare i vostri servizi con i client. Il nostro modello di contratto di servizi assicura che i vostri clienti comprendano il vostro team in anticipo. Copre punti importanti come:

Descrizione dei servizi provider

Requisiti di pagamento

Aspettative cancellate per il completamento del progetto

Ambito dei servizi

Tariffe e termini di pagamento

Riservatezza

Garanzie

Il modello di Contratto di prestazione di servizi di ClickUp fornisce a entrambi i provider un documento applicabile, mantenendo tutti sulla stessa pagina.

Utilizzando il nostro modello, otterrete consigli pratici e best practice per garantire che i vostri clienti abbiano tutto ciò di cui hanno bisogno prima della firma.

Grazie all'enfasi posta su un linguaggio semplice, ClickUp semplifica la creazione di un documento legale che sia gradito a tutti.

7. Modello di contratto di consulenza ClickUp Consultant

Non stressatevi quando affrontate una partnership di consulenza utilizzando il modello di contratto di consulenza di ClickUp Consultant Modello di contratto di consulenza di ClickUp Consultant delinea le condizioni dei servizi di consulenza forniti al client.

Che si tratti di assistenza, consulenza o informazioni, questo contratto protegge gli interessi di tutti. 🙌

Un'organizzazione che lavora con un consulente di marketing potrebbe utilizzare questo documento fondamentale per:

Cancellare le aspettative

Delineare le linee guida per il pagamento

Creare un accordo giuridicamente vincolante tra le parti

Il modello di contratto ClickUp Consultant include tutti i dettagli essenziali per delineare le condizioni legali da concordare. Protegge entrambe le parti e le informazioni proprietarie condivise.

È progettato per definire chiaramente le responsabilità e le aspettative. Personalizzatelo per adattarlo alle esigenze di ogni nuovo incarico di consulenza e godetevi una piattaforma centralizzata per archiviare in sicurezza tutti i vostri documenti legali.

8. Modello di accordo di marketing in Word di Signaturely

via Signaturely

Il modello di contratto di marketing di Signaturely consente ai professionisti del marketing di mantenere un aspetto professionale durante la firma di nuovi client, proteggendo al contempo tutte le parti coinvolte.

Questo modello include i termini di pagamento, i diritti di proprietà intellettuale e altri dettagli cruciali. Utilizzatelo per:

Proteggere tutte le parti coinvolte in una joint venture o in una campagna di marketing

Definire in modo chiaro le responsabilità e le aspettative legate alla campagna

Creare un accordo di marketing cooperativo da presentare al vostro consulente legale per la verifica

Definire con quanti giorni di anticipo un provider deve comunicare per iscritto la risoluzione del contratto

Personalizzate questo modello di accordo in MS Word per adattarlo alle vostre esigenze e garantire una relazione di marketing di esito positivo.

Approfittate della funzionalità/funzione di firma elettronica e dell'estesa libreria di modelli di Signaturely.

Si noti che è possibile provare Signaturely gratuitamente, ma se si desidera continuare a utilizzare il servizio, è necessario pagare $20/mese per un piano personale o $40/mese per utente per un piano aziendale.

9. Modello di accordo di marketing in Word di Simul

tramite Simul Documenti

Il modello di contratto di marketing di Simul delinea i termini e le condizioni dei servizi che un'agenzia di marketing fornisce a un client.

Utilizzate questo modello per registrare il consenso in cui ogni parte coinvolta accetta le condizioni del contratto prima dell'inizio delle attività di marketing. Questo può includere:

Approvazione di qualsiasi materiale di marketing da produrre da parte di una o di entrambe le parti

Clausole di rinuncia alla pubblicità

Legge applicabile in caso di controversia

Questo modello è stato progettato per proteggere l'agenzia di marketing e il client definendo chiaramente le loro responsabilità e aspettative.

Quando si personalizza questo modello di contratto di marketing, Word rende facile modificare le cose per adattarle alle proprie esigenze e garantire una relazione di marketing di esito positivo.

È possibile provare questo modello con Simul con una versione di prova gratuita di 14 giorni. Dopo il periodo di prova, i piani tariffari partono da 15 dollari al mese per utente.

10. Modello di accordo di marketing in Word di EasyLegalDocs

via EasyLegalDocs

Il modello di contratto di marketing di EasyLegalDocs delinea i termini di un contratto di marketing per proteggere tutte le parti coinvolte.

Questo modello gratuito di contratto di marketing include sezioni per la definizione:

Ambito dei servizi di marketing da provider

Compenso da pagare

Durata dell'accordo

Consenso scritto all'acquisizione di materiale di marketing o all'investimento in attività di marketing

Modalità di calcolo dei danni conseguenti e dei mancati profitti

Quando si modifica questo modello di contratto di marketing, Word lo rende facile da personalizzare e modificare per adattarlo alle esigenze specifiche della vostra azienda.

EasyLegalDocs è un'opzione gratuita al 100% per le aziende e i privati che necessitano di semplici modelli di contratto legale. È possibile utilizzare tutti i modelli presenti nella loro libreria senza dover inserire i dati della carta di credito.

Seal the Deal

Che si tratti di collaborazioni con influencer, affiliate marketing o partnership tradizionali, un contratto ben fatto è la pietra miliare di una relazione di esito positivo e reciprocamente vantaggiosa.

Avere il giusto modello di contratto di marketing è d'obbligo. ✅

Ricordate che questi modelli non sono solo documenti legali, ma strumenti strategici che definiscono le aspettative, proteggono le risorse e favoriscono una comunicazione trasparente.

Non accontentatevi di ambiguità e potenziali malintesi. Armatevi dei migliori modelli di contratto di marketing con ClickUp al vostro fianco.

Accedete alle Automazioni, agli strumenti di project management, a oltre 1.000 modelli già pronti, a più di 1.000 integrazioni e a ClickUp AI. Iscrivetevi a ClickUp -È gratis! 🤑✨