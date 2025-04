12 tra i più affidabili software per il monitoraggio del tempo degli avvocati

Secondo un'indagine di 2021 Legal Trends reportistica un avvocato medio fattura appena il 31% del proprio tempo in una giornata di otto ore. Per quanto possa sembrare sconcertante, gestione del tempo può essere la ragione della gloria o della battuta d'arresto di uno studio legale.

Come avvocato, il vostro tempo è suddiviso in più frazioni. Dalla partecipazione alle udienze in tribunale, alle consulenze con i client ricerche su leggi e precedenti e compilazione di documenti. Un monitoraggio inadeguato del tempo, soprattutto per quanto riguarda il lavoro dietro le quinte, significa che si stanno perdendo entrate.

La registrazione manuale dei fogli di presenza, tuttavia, è di solito controproducente. Si finisce per sprecare le ore in faccende amministrative invece che con il cliente, riducendo le ore fatturabili.

L'alternativa più efficiente? Un software di monitoraggio del tempo per avvocati.

Cos'è il software di monitoraggio del tempo per avvocati?

In passato, gli avvocati si riunivano con il loro team alla fine di ogni settimana, mese o caso per quantificare le ore fatturabili per un client. Il processo si basava sulla memoria o su registri delle ore registrate che rendevano le stime vaghe.

L'inaffidabilità generale di questo sistema difettoso ha portato allo sviluppo del sistema di calcolo delle ore fatturabili degli avvocati software di monitoraggio del tempo per avvocati strumenti. Invece di monitorare tabelle orarie obsolete, vi aiutano a tenere sotto controllo le vostre ore di lavoro in tempo reale. ⌛

La maggior parte dei software di tracciamento del tempo dispone di funzionalità/funzione per mantenere un registro trasparente delle ore fatturabili e non fatturabili, monitorando al contempo i tempi morti e le distrazioni. Non c'è alcuna incertezza nella fatturazione ai client perché i registri automatici servono come prova del lavoro svolto. È inoltre possibile supervisionare il lavoro di paralegali, stagisti e altri dipendenti e offrire loro un compenso equo.

Cosa serve agli avvocati nelle app per il monitoraggio del tempo

La fatturazione oraria è probabilmente il modello di tariffazione più utilizzato nel settore legale. Sebbene si tratti di un format piuttosto semplice, l'intrinseco fattore di monitoraggio del tempo complica l'equazione della redditività.

Il migliore app per il monitoraggio del tempo per avvocati dovrebbe avere le seguenti funzionalità/funzione chiave:

Facilità d'uso: Le funzioni di base di mappatura del tempo e della produttività devono funzionare senza problemi, senza troppe configurazioni manuali Gestione dei casi: Dovete essere in grado di personalizzare la produttività in base alle categorie di casi e alle valutazioni. Gli strumenti di qualità consentono diallocare le risorse in base alle attuali esigenze del client, di rivalutare le attività non fatturabili e di organizzare il tempo speso in modo dettagliato Opzioni di collaborazione: Tutto il team deve poter accedere alle funzionalità di monitoraggio del tempo. Strumenti di collaborazione come la stesura in tempo reale e la possibilità di lasciare commenti con la data e l'ora possono rendere più agevole l'aggiunta di una voce temporale Funzionalità di fatturazione e di emissione di fatture: Il software ideale utilizzerebbe i dati monitorati per preparare automaticamente le fatture Opzioni modello: Distribuzione dei lavori precostituiti emodelli per il monitoraggio del tempo all'interno della piattaforma forniscono una struttura e aiutano a ridurre al minimo gli errori nell'organizzazione degli orari del team Funzionalità di reportistica: Verificate se il prodotto offrestrumenti di reportistica per i client per monitorare la capacità e la redditività dello studio. Dovreste essere in grado di confrontare l'utilizzo del tempo con le entrate per verificare quali competenze legali generano un rendimento migliore per il vostro studio

I 12 migliori strumenti di monitoraggio del tempo per avvocati

Abbiamo esaminato decine di software per il monitoraggio del tempo degli avvocati e abbiamo selezionato i 12 migliori che offrono funzioni eccezionali. Scaviamo nel cuore o, per meglio dire, iniziamo il procedimento!

1. ClickUp

Visualizzate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze

ClickUp è uno strumento unico per la gestione del flusso di lavoro soluzione per il project management per gli avvocati con un'impressionante funzionalità/funzione per il monitoraggio del tempo e gestire i carichi di lavoro. La piattaforma consente di monitorare attività e progetti individuali con pochi clic. Offre monitoraggio nativo del tempo su ogni piano, ma si può fare anche usando:

Estensione ClickUp per Chrome

App desktop e mobile

API pubbliche di ClickUp

Per avvocati che fatturano a ore e sfruttano la piattaforma per passare dal tempo fatturabile a quello non fatturabile, aggiungere note o etichette alle voci, passare da un'attività all'altra ed esportare i tempi registrati per la fatturazione. Attivate la ClickApp per il monitoraggio del tempo per monitorare lo stato di ogni persona in un'area di lavoro.

Accedete a un'applicazione personalizzabile Schede per il monitoraggio del tempo per soddisfare le vostre esigenze di reportistica. Filtrate i registri per data, tag o priorità per avere una visione completa degli impegni di tutti. Utilizzate le viste Elenco, Calendario o Bacheca per tenere traccia delle voci associate a specifiche attività.

Rafforzate il vostro studio internamente con le funzionalità/funzione di ClickUp per la gestione delle attività e dei casi. È possibile assegnare attività con una durata stimata per il personale. I team legali amano Documenti ClickUp -Un hub centralizzato per documenti, note e file. Condivisione di elementi con colleghi e client per modifiche, correzioni di bozze o revisioni istantanee.

Utilizzate i modelli gratuiti di ClickUp per semplificare le vostre attività quotidiane. Il Modello di monitoraggio del tempo per i consulenti ClickUp Consultant , Modello di scoperta del client di ClickUp e Modello di ripartizione del lavoro dello studio legale ClickUp sono opzioni eccellenti se volete aggiungere struttura ai vostri processi.

La piattaforma ha integrato modelli di accounting per aiutarvi nella fatturazione. In alternativa, è possibile integrare ClickUp con strumenti come TimeCamp e Time Doctor che offrono soluzioni di fatturazione automatica.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Integrazione con le piattaforme di monitoraggio del tempo e di fatturazione (tra cuiToggl e Clockify) e altre app per il lavoro come Google Calendar

Tabelle orarie personalizzabili per un'analisi approfondita della produttività del team

**Moduli personalizzati per semplificare le richieste e i lavori amministrativi

Funzionalità di bozze per aggiungere commenti e suggerimenti ai file

Monitoraggio del tempo senza soluzione di continuità da qualsiasi dispositivo

Opzioni per monitorare le ore fatturabili e non fatturabili

ClickUp Documenti per la gestione dei documenti

oltre 1.000 modelli per qualsiasi caso d'uso

Limiti di ClickUp

Non tutte le visualizzazioni sono ancora disponibili sull'app per dispositivi mobili

La sua ricca serie di funzionalità/funzione può creare una curva di apprendimento per alcuni utenti

Prezzi di ClickUp

Free Forever : gratis

: gratis Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp AI: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro/mese

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2 : 4.7/5 (8.300+ recensioni)

: 4.7/5 (8.300+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.700+ recensioni)

2. Lavoro di squadra

Via: Lavoro di squadra Il lavoro di squadra è una attività e gestione del cliente piattaforma con funzionalità/funzione estese a supporto del time budgeting dei progetti.

La piattaforma consente di scomporre le giornate di lavoro in attività temporizzate. Mettete in pausa e riprendete le registrazioni a vostro piacimento e avrete dati affidabili per la fatturazione. Teamwork invia promemoria se si dimentica di inserire un registro. 📝

Generate Rapporti temporali per visualizzare a volo d'uccello le ore fatturabili, non fatturabili e fatturate. Con un elenco dettagliato delle attività cronometrate, potete mappare meglio il vostro flusso di lavoro legale.

Lavorate con più client alla volta? Utilizzate My Timesheets per destreggiarvi tra più tempi registrati e per evitare lacune nel vostro programma. Le tabelle orarie aziendali, invece, vi aiutano a costruire programmi trasparenti per il team e a misurare le prestazioni individuali.

funzionalità/funzione migliori di #### Teamwork

Promemoria per la tenuta dei tempi registrati

Strumenti di reportistica approfonditi

Tabelle orarie per il monitoraggio delle prestazioni individuali e di gruppo

Opzioni di tag per le voci di orario

Limiti del lavoro di squadra

L'interfaccia utente potrebbe beneficiare di un aggiornamento

La configurazione iniziale può richiedere tempo

Prezzi di Teamwork

Free Forever : $0/mese per utente

: $0/mese per utente Starter : $5,99/mese per utente

: $5,99/mese per utente Deliver : $9.99/mese per utente

: $9.99/mese per utente Crescere : $19,99/mese per utente

: $19,99/mese per utente Scala: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni sul lavoro di squadra

G2 : 4.4/5 (1.000+ recensioni)

: 4.4/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (800+ recensioni)

3. actiTIME

Via: tempo d'azione actiTIME consente di monitorare il tempo attraverso il browser o l'app mobile. I timesheet basati sul web consentono di scegliere un'attività elencata, di monitorare il tempo e di notificare al manager o al client quando si è terminato. Lasciate dei commenti per aggiungere un contesto alla voce.

Se si opta per l'app mobile, è possibile misurare le ore anche quando si è offline. actiTIME provvederà automaticamente alla sincronizzazione e all'aggiornamento dei record con la versione web una volta tornati online. 📶

Per le attività che richiedono più sedute, provate a visualizzare il Calendario della piattaforma per pianificare e valutare il vostro tempo nell'arco della settimana. È necessario inserire i dati "da" e "a" per stabilire una sequenza temporale chiara.

actiTIME offre grandi opzioni di fatturazione: potete assegnare valutazioni alle vostre attività, aggiungere tasse e generare fatture personalizzabili. Esportatele come file PDF prima di inviarle ai client.

Le migliori funzionalità/funzione di actiTIME

Commenti personalizzati per le voci

Modalità offline sull'app mobile

Strumenti di visibilità per le attività individuali e del team

Funzionalità/funzione di fatturazione e di bollettazione

limiti di actiTIME

La grafica della piattaforma potrebbe essere migliorata

Alcuni utenti sono insoddisfatti dell'attuale struttura dei prezzi

actiTIME prezzi

1-3 utenti : Free (funzione limitata)

: Free (funzione limitata) 1-40 utenti : $6/mese per utente

: $6/mese per utente 41-200 utenti : $5/mese per utente

: $5/mese per utente 200+ utenti: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

valutazioni e recensioni di actiTIME

G2 : 4.5/5 (30+ recensioni)

: 4.5/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (80+ recensioni)

4. Attivare/disattivare la traccia Toggl

Via: Attivare/disattivare il monitoraggio Se gestite uno studio legale di grandi dimensioni con team interfunzionali il monitoraggio di chi fa cosa e quando può diventare caotico. Toggl Track è un ottimo strumento per portare ordine nella vostra area di lavoro. 🧑‍🤝‍🧑

La piattaforma offre il monitoraggio del tempo con un solo clic per voi e per i vostri dipendenti. Il timer funziona in background, in modo da non distrarre. Gli amministratori con privilegi di amministratore possono eseguire controlli per garantire la responsabilità minuto per minuto e prendere decisioni sul personale basate su dati concreti.

Gli strumenti di reportistica di Toggl Track offrono una panoramica trasparente dei carichi di lavoro. Codificate le vostre attività per facilitare la navigazione, usate le opzioni di filtro e di ordinamento per trovare le informazioni che vi interessano e esportate i dati per generare fatture puntuali.

Toggl Track si integra con 100+ app, compresi calendari e piattaforme di monitoraggio del tempo, per promuovere l'efficienza tecnologica.

Le migliori funzionalità/funzione di Toggl Track

Monitoraggio del tempo con un solo clic

Opzioni di codice a colori

Facile esportazione dei dati per la fatturazione

oltre 100 integrazioni

Limiti di attivazione/disattivare Toggl Track

Nessuna opzione per creare voci con comandi vocali

Il monitoraggio offline potrebbe essere migliorato

Monitoraggio di Toggl Track

Gratis : $0/mese per utente

: $0/mese per utente Starter : $9/mese per utente

: $9/mese per utente Premium : $18/mese per utente

: $18/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Attivare/disattivare Toggl Valutazioni e recensioni

G2 : 4.6/5 (1.500+ recensioni)

: 4.6/5 (1.500+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (oltre 2.200 recensioni)

5. Clio

Via: Clio Clio è una comprehensive **software per la gestione delle pratiche legali con strumenti dedicati al monitoraggio del tempo. 💼

La piattaforma basata su cloud vi imposta uno strumento automatico di monitoraggio del tempo. Aggiungete o modificate i tempi registrati per i diversi casi e client, mettendo in pausa o interrompendo le voci secondo necessità.

Per creare registrazioni a posteriori, basta accedere alle voci del calendario, ai documenti e alle note memorizzate sulla piattaforma e aggiungere il registro accanto alla prova di lavoro. Se passate molto tempo a inviare email su Outlook o Gmail, utilizzate le opzioni di integrazione di Clio per monitorare il tempo dedicato alle comunicazioni con i client!

Esplorate la reportistica completa del software utilizzando le metriche di data, utente o stato. Clio è dotato di una serie di funzionalità di software di fatturazione adatte per:

Monitoraggio delle fatture non pagate Registrare le spese rimborsabili Creazione di fatture con marchio Accettare pagamenti online

Assicuratevi di utilizzare la Matter Sequenza di Clio per controllare le nuove voci sui casi attivi.

Le migliori funzionalità/funzione di Clio

Progettato per gli studi legali

Monitoraggio del tempo e pianificazione semplificati

Consente il monitoraggio del tempo per le comunicazioni via email

Sistemi integrati di fatturazione e pagamento

Limiti di Clio

Personalizzare la piattaforma in base alle proprie esigenze può richiedere molto tempo

Limiti ai formati di fatturazione

Prezzi di Clio

EasyStart : $39/mese per utente

: $39/mese per utente Essenziale : $69/mese per utente

: $69/mese per utente Avanzato : $99/mese per utente

: $99/mese per utente Completo: $129/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Clio

G2 : 4.6/5 (450+ recensioni)

: 4.6/5 (450+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (oltre 1.500 recensioni)

6. FreshBooks

Via: FreshBooks Se avete bisogno di una piattaforma per il monitoraggio del tempo, l'account e la contabilità, FreshBooks è la soluzione giusta!

La piattaforma aiuta principalmente a tenere traccia delle spese, a gestire le ricevute e a creare report finanziari, ma supporta anche un funzionale monitoraggio del tempo. Tempo registrato mentre si lavora o inserirlo retroattivamente. Da fare è solo il pulsante Monitoraggio del tempo.

FreshBooks consente di registrare il tempo rispetto a un client o a un caso specifico e di lasciare note estese a spiegazione della voce. Dopo ogni giorno, il team di account può accedere a una ripartizione delle ore registrate e delle note. Le ore fatturabili vengono aggiunte automaticamente a un client specifico, in modo che le fatture siano pronte in un batter d'occhio!

I report settimanali e mensili sono ideali per confrontare il tempo investito in casi diversi, aiutandovi a monitorare la redditività e il ROI.

Le migliori funzionalità di FreshBooks

Suddivisione giornaliera delle ore di monitoraggio

Reportistica settimanale e mensile

Ore monitorate segmentate per client o per caso

Facile creazione di fatture

Limiti di FreshBooks

Mancanza di opzioni avanzate di personalizzazione delle fatture

A volte la piattaforma può presentare dei ritardi

Prezzi di FreshBooks

Lite : $142,80/anno

: $142,80/anno Plus : $252/anno

: $252/anno Premium : $462/anno

: $462/anno Selezione: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su FreshBooks

G2 : 4.5/5 (650+ recensioni)

: 4.5/5 (650+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (4.000+ recensioni)

7. Harvest

Via: Harvest Harvest è il modo migliore per sfruttare la propria giornata lavorativa facile con Harvest !

La piattaforma ha un'interfaccia amichevole che rende facile registrare le attività senza perdere troppo tempo nella configurazione. Supponiamo che stiate facendo una ricerca legale per un vostro client. Basta aprire Harvest, aggiungere una voce adatta (come identificazione delle leggi o lettura dei precedenti) e iniziare a registrare.

La piattaforma esegue automaticamente la sincronizzazione delle voci su dispositivi desktop e mobili, per una precisione senza paragoni. Si consiglia l'impostazione di promemoria personalizzati per non perdere tempo nei giorni più impegnativi.

Generate reportistica in base a Clienti, Attività, Teams e Progetti e tenete traccia delle ore non fatturate e delle ore di lavoro non effettuate produttività del posto di lavoro . Harvest si integra con piattaforme di pagamento online come PayPal per aiutarvi a essere pagati più velocemente.

Le migliori funzionalità/funzione di Harvest

Piattaforma facile da usare

Lavora su tutti i dispositivi e si sincronizza automaticamente

Sono disponibili promemoria personalizzati

Strumenti di reportistica intelligenti

Limiti di Harvest

Alcuni utenti non sono molto soddisfatti della struttura dei prezzi

Nessuna opzione per impostare budget specifici per il client

Prezzi di Harvest

Harvest : Free (un utente, due progetti)

: Free (un utente, due progetti) Harvest Pro: $10,80/mese per utente (utenti e progetti illimitati)

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Harvest

G2 : 4.3/5 (750+ recensioni)

: 4.3/5 (750+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (550+ recensioni)

8. LawBillity (Strumento di monitoraggio del tempo di eBillity)

Via: eBillity Time Tracker di eBillity offre una soluzione unica di monitoraggio del tempo e di fatturazione chiamata LawBillity. Se le attività di amministratore vi sembrano un peso, affidatevi a questa piattaforma, che potrebbe farvi risparmiare più di 30 ore al mese grazie alle opzioni di monitoraggio del tempo integrate.

Per avviare un timer ci vuole meno di un secondo. Prima di salvare la voce, è possibile inserire informazioni come il nome del client, la descrizione del servizio e lo stato di fatturazione.

Una delle migliori funzionalità/funzione di LawBillity è la possibilità di eseguire più timer simultaneamente, una salvezza per chi passa spesso da un caso all'altro. Da fare, fatturare i clienti all'interno dell'app o esportare le fatture in formato LEDES o LSS.

Gli strumenti di reportistica automatizzata della piattaforma aiutano a determinare tassi di utilizzo, realizzazione e incasso per misurare la redditività di ciascun client.

Le migliori funzionalità/funzioni di LawBillity

Monitoraggio del tempo e delle spese legali

Timer multipli

App mobile per il monitoraggio del tempo offline

Formati per fatture LEDES o LSS con marchio

Limiti di LawBillity

Il layout potrebbe essere più semplice

Opzioni di personalizzazione limitate

Prezzi di LawBillity

24 dollari al mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su LawBillity

G2 : 4.2/5 (300+ recensioni)

: 4.2/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (oltre 2.500 recensioni)

9. Palla di fumo

Via: Smokeball Come strumento progettato per gli studi legali, Smokeball è ricco di funzionalità/funzione per la gestione dei client. È possibile registrare automaticamente ogni minuto fatturabile della giornata lavorativa, monitorare attività specifiche e lasciare che la piattaforma estragga i dati per le fatture. Smokeball può adattarsi a diverse nicchie, come il diritto di famiglia o il diritto penale. 👮

Le migliori funzionalità/funzione di Smokeball

Monitoraggio del tempo del personale

Integrazione con LawPay per transazioni rapide e sicure

Libreria di oltre 20.000 moduli legali

Limiti di Smokeball

Una soluzione relativamente costosa per alcuni utenti

Prezzi di Smokeball

Bolletta : $39/mese per utente

: $39/mese per utente Boost : $89/mese per utente

: $89/mese per utente Crescita : $179/mese per utente

: $179/mese per utente Prosper+: $219/mese per utente

Smokeball valutazioni e recensioni

G2 : 4.8/5 (200+ recensioni)

: 4.8/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (150+ recensioni)

Via: Crometa Chrometa può assegnare automaticamente il tempo a un client in base a dati quali parole chiave, indirizzi email e numeri di telefono.

Ad esempio, monitora l'uso del mouse e della tastiera e registra quanto tempo si rimane su un sito web, un'email o un documento. La piattaforma impila quindi il tempo rispetto a client o casi specifici, creando un foglio di presenza con una ripartizione completa della giornata lavorativa.

Registrazione automatica del tempo

oltre 50 integrazioni

L'app si blocca occasionalmente

Standard : $19/mese per utente

: $19/mese per utente Plus : $26/mese per utente

: $26/mese per utente Premium: $49/mese per utente

Trustpilot : 4/5 (10 recensioni)

: 4/5 (10 recensioni) Capterra: 4.3/5 (50+ recensioni)

11. Filevine

Via: Filevine Filevine semplifica le funzionalità di tenuta delle ore e di fatturazione mentre passate da un caso all'altro. Monitorate le tendenze delle ore fatturabili, monitorate le prestazioni del vostro studio, generate reportistica e usufruite di funzionalità di fatturazione automatizzata.

Le migliori funzionalità/funzione di Filevine

Le voci possono essere modificate, clonate o cancellate in blocco

Supporta sia la fatturazione a ore che i modelli basati su parcelle

Limiti di Filevine

La piattaforma può subire ritardi durante gli aggiornamenti

Prezzi di Filevine

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Filevine

G2 : 4.7/5 (100+ recensioni)

: 4.7/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (150+ recensioni)

12. Base centrale

Via: Base centrale Con Centerbase, registrate il vostro tempo manualmente o lasciate che la piattaforma lo faccia automaticamente. Trasformate il tempo registrato in voci di fatturazione, identificate le persone più performanti e godetevi la sincronizzazione automatica su tutti i dispositivi!

Le migliori funzionalità di Centerbase

Monitoraggio automatico e manuale del tempo

Lavora su computer e dispositivi mobili

Limiti di Centerbase

I manuali per gli utenti potrebbero non essere aggiornati

Prezzi di Centerbase

Contattare per i prezzi

Centerbase valutazioni e recensioni:

Consulenza software : 4.5/5 (30+ recensioni)

: 4.5/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (30+ recensioni)

Software di monitoraggio del tempo per avvocati: Qual è il vostro verdetto?

Le soluzioni avanzate per il monitoraggio del tempo supportano il processo di fatturazione per diversi servizi, progetti e clienti, facilitando il lavoro del team di account.

Non lasciate che la sottofatturazione intacchi i vostri profitti. Utilizzate uno strumento per il monitoraggio del tempo come ClickUp e ottenete un guadagno equo e corretto per ogni secondo di lavoro. Chiudiamo qui il nostro caso! ⚖️

