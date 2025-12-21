Le 11 migliori alternative ad Attio da provare nel [anno]

I primi giorni di attività di un'azienda sono già abbastanza caotici senza che il tuo CRM aggiunga ulteriore confusione. Carichi i tuoi lead, imposti alcuni campi, coinvolgi il tuo team... e poi qualcosa va storto. Una colonna non effettua la sincronizzazione, un campo non può essere rinominato o metà dei tuoi dati scompare in una cartella che giuri di non aver creato.

Se hai provato Attio durante questa fase, potresti ritrovarti in questa situazione.

Quando i dati dei tuoi clienti diventano più difficili da gestire all'interno del tuo CRM rispetto a quanto lo fossero nel tuo foglio di calcolo, è il momento di iniziare a cercare delle alternative ad Attio.

In questo post del blog abbiamo compilato un elenco di alternative ad Attio con i loro punti di forza, i punti deboli, i prezzi e a chi sono più adatte. Iniziamo la ricerca! 🔭

Perché scegliere le alternative ad Attio?

Molti utenti di Attio segnalano di aver incontrato ostacoli durante l'implementazione del CRM, tra cui un onboarding più lento, flussi di lavoro interrotti e limiti nella personalizzazione.

Vediamo alcuni dei motivi più comuni per cui i team cercano alternative ad Attio:

Caricamento e elaborazione dei dati inaffidabili: non riesce a caricare ed elaborare in modo affidabile i dati dei lead (anche quando rientrano nei limiti dell'account), con risultato di perdita di record, attributi ignorati e spreco di tempo durante i flussi di lavoro ad alta pressione.

Flessibilità limitata con gli attributi degli oggetti di sistema: gli attributi principali come Aziende, Persone e altri non possono essere rinominati, il che limita gli attributi principali come Aziende, Persone e altri non possono essere rinominati, il che limita il miglioramento del processo commerciale per i team con flussi di lavoro di nicchia o non tradizionali.

Mancanza di supporto linguistico per le principali funzionalità IA: la trascrizione delle chiamate, l'arricchimento e altre funzionalità basate sull'IA attualmente non supportano il francese, costringendo i team multilingue a gestire tali attività manualmente.

Mancanza di profondità sotto l'interfaccia: alcuni utenti ritengono che, sebbene Attio abbia un'interfaccia intuitiva, manchi di funzionalità CRM essenziali come l'IA, la modellazione dei dati o l'analisi avanzata e l'automazione

Lacune nelle integrazioni che contano: la mancanza di connessioni a più strumenti, come Amplitude, può creare ostacoli per i team orientati al prodotto o basati sui dati che si affidano a flussi di lavoro analitici senza soluzione di continuità.

🧠 Curiosità: il CRM moderno ha due pionieri: Robert e Kate Kestnbaum, che hanno introdotto il "database marketing" negli anni '80. È stata la prima volta che le informazioni sui clienti sono state archiviate digitalmente per un outreach mirato.

11 alternative ad Attio in sintesi

Ecco come questi software CRM si confrontano tra loro:

Strumento Ideale per Funzionalità migliori Prezzi ClickUp Teams di tutte le dimensioni che necessitano di una gestione unificata del lavoro, pipeline personalizzabili e connessione della collaborazione tra i progetti. CRM integrato con pipeline personalizzabili, campi personalizzati, obiettivi, approfondimenti basati sull'intelligenza artificiale con ClickUp Brain, automazioni per aggiornamenti e promemoria sulle fasi, chat in tempo reale, collaborazione sui documenti, ricerca aziendale e dashboard visive. Free Forever; personalizzazione disponibile per le aziende HubSpot CRM Team commerciali e di marketing che necessitano di dati condivisi, automazione inbound e monitoraggio del ciclo di vita dei clienti Comunicazione multicanale con Live Chat e chatbot, lead scoring basato sull'IA, Sequenza delle attività con sincronizzazione automatica di e-mail/chiamate/registri, modelli di email, sequenze, CMS e automazione del marketing tramite componenti aggiuntivi, AI Content Writer. Gratis; piani a pagamento a partire da 50 $/utente/mese Folk Teams incentrati sulle relazioni che gestiscono pipeline di persone, contatti cordiali e flussi di lavoro CRM leggeri. Campi intelligenti e magici per un coinvolgimento personalizzato, campagne e sequenze di automazione, elenchi di contatti e note condivisi, acquisizione con un clic da LinkedIn/Gmail/browser. Piani a pagamento a partire da 25 $/utente/mese Pipedrive Team commerciali che utilizzano pipeline visive, gestione delle trattative e flussi di lavoro basati sulle attività Assistente commerciale IA, pipeline personalizzabili, moduli web e chatbot, pianificazione del calendario, app mobile, monitoraggio delle attività, sincronizzazione di email e calendario Piani a pagamento a partire da 19 $/utente/mese Affinity Teams basati sul networking come società di venture capital e società di investimento che fanno affidamento su presentazioni e informazioni sulle relazioni IA Notetaker, mappatura delle relazioni, connessioni dedotte, dati arricchiti su contatti/aziende, campi formula per calcoli personalizzati, postazioni collaboratori. Piani a pagamento a partire da 2.000 $/utente/anno Bigin by Zoho CRM Piccole imprese e liberi professionisti che necessitano di pipeline semplici e ottimizzate Telefonia integrata, WhatsApp/SMS/canali social, pipeline personalizzabili, app mobili, automazioni basate sulle fasi, dashboard visive, controlli di accesso basati sui ruoli e registri di audit. Gratuito; piani a pagamento a partire da 9 $ al mese per utente Capsule CRM Utenti singoli e piccoli team che desiderano un semplice gestore di contatti e commerciale Profili di persone e organizzazioni, tracciati per sequenze di attività di automazione, pipeline Kanban, reportistica commerciale e di attività, organizzazione dei contatti tramite l'estensione Magical. Gratuito; piani a pagamento a partire da 21 $/utente/mese Salesflare Teams che desiderano l'acquisizione automatizzata dei dati e un inserimento manuale minimo Arricchimento automatico dei dati da email/calendari/profili social, pipeline drag-and-drop, monitoraggio dell'engagement, sequenze e-mail, lead scoring basato su IA e avvisi di interesse. Piani a pagamento a partire da 39 $/utente/mese EngageBay Teams attenti al budget che desiderano CRM + automazione del marketing + strumenti di assistenza in un unico sistema Pianificazione degli appuntamenti, landing page e pop-up, segmentazione e punteggio, Power Dialer e registrazione delle chiamate, pipeline drag-and-drop, reportistica multimodulare, ticketing e live chat. Gratuito; piani a pagamento a partire da 14,99 $/utente/mese. Keap Aziende basate sui servizi che si affidano a follow-up altamente automatizzati e flussi di lavoro dei clienti Segmentazione basata su tag, percorsi di automazione, fatturazione e pagamenti integrati, moduli di checkout, sequenze delle attività e assistente IA per i contenuti. Prezzi personalizzati monday. com Persone e team che necessitano di flussi di lavoro personalizzabili su un sistema operativo flessibile Bacheche visive, monitoraggio delle pipeline, caselle di posta condivise, integrazione perfetta con Google Workspace e Outlook, riepiloghi temporali basati sull'IA, trigger di automazione, dashboard di previsione. Gratis; piani a pagamento a partire da 12 $/utente/mese

👀 Consiglio utile: non tutte le pipeline commerciali sono uguali. Adatta le fasi della tua pipeline al tuo processo di vendita: ad esempio, le fasi tipiche includono Qualificazione dei lead → Chiamata di scoperta → Invio della proposta → Negoziazione → Chiusura positiva/negativa. Dai un'occhiata a questi modelli gratis di pipeline commerciale per iniziare a costruire rapidamente la tua.

Le migliori alternative ad Attio da utilizzare

Ciascuno degli strumenti presenti in questo elenco offre un approccio specifico alla gestione dei dati dei clienti, all'onboarding dei clienti, al monitoraggio delle pipeline e al supporto dei team di vendita o di assistenza clienti:

1. ClickUp (la migliore piattaforma unificata per CRM, progetti e collaborazione)

La gestione moderna delle relazioni con i clienti significa il monitoraggio delle trattative attraverso complesse pipeline commerciali e l'automazione dei flussi di lavoro di follow-up. Richiede il coordinamento tra i team di marketing e vendite, la documentazione delle interazioni con i clienti e il mantenimento di un'unica fonte di verità su ogni relazione.

Quando il tuo CRM è separato dal luogo in cui il tuo team gestisce i progetti, archivia la documentazione dei clienti e coordina il lavoro, sei costretto a passare continuamente da uno strumento all'altro per avere una visione completa della situazione.

Entra in ClickUp!

ClickUp è la prima area di lavoro AI convergente al mondo, che riunisce tutte le app di lavoro, i dati e i flussi di lavoro.

Crea il tuo sistema ideale per archiviare e analizzare contatti, clienti e trattative con ClickUp CRM.

Funziona sia come potente CRM di vendita che come piattaforma completa di gestione del lavoro. La tua pipeline di vendita, i dati dei clienti, l'automazione del marketing e le operazioni di vendita coesistono con il lavoro effettivo svolto dal tuo team per servire quei clienti.

ClickUp elimina ogni forma di dispersione del lavoro per fornire un contesto completo al 100%, indipendentemente da dove ti trovi. La gestione delle pipeline è direttamente collegata alla consegna dei progetti. Le conversazioni con i clienti sono collegate ai ticket di assistenza e alle richieste di prodotti. L'automazione commerciale attiva flussi di lavoro in tutta l'organizzazione, non solo all'interno di uno strumento CRM autonomo.

Il CRM in ClickUp offre molto di più, quindi approfondiamo l'argomento:

Organizza e assegna le priorità al lavoro senza sforzo

Le attività di ClickUp sono al centro dell'area di lavoro e ti offrono una struttura flessibile per centralizzare il contesto. Ogni attività può rappresentare un lead, un affare, un'attività, un follow-up o una richiesta di supporto, offrendoti visibilità su ciò che richiede attenzione e su chi ne è responsabile.

Aggiungi i campi personalizzati ClickUp alle tue attività di ClickUp per ordinare e filtrare i tuoi dati CRM

Con gli stati personalizzati, gli assegnatari, le date di scadenza, le liste di controllo e le automazioni commerciali di ClickUp, il tuo team può trasformare ogni interazione in chiari passi successivi.

Aggiungi i campi personalizzati di ClickUp per trasformare le attività in record CRM ricchi e dinamici. Ad esempio, puoi creare:

Valore dell'affare (valuta) per effettuare il monitoraggio del fatturato previsto per ogni opportunità

Fonte del lead (elenco a discesa) per classificare l'origine di ciascun lead (modulo web, segnalazione, evento, ecc. )

Probabilità di chiusura (percentuale) per effettuare una previsione dello stato di salute della pipeline con un punteggio di affidabilità

💡 Suggerimento professionale: automatizza il lead nurturing e il monitoraggio delle campagne integrando piattaforme come Gmail, HubSpot o MailChimp con ClickUp. Triggera sequenze di email automatizzate quando un lead entra in una fase specifica (ad esempio, quando un lead passa a "Interessato", invia un caso di studio). Archivia le interazioni email all'interno delle attività di ClickUp per un facile riferimento. Porta tutta l'area di lavoro su un'unica piattaforma con oltre 1000 integrazioni ClickUp.

Ottimizza immediatamente le tue pipeline

ClickUp Brain, l'assistente basato sull'intelligenza artificiale della piattaforma, alleggerisce attivamente il tuo carico di lavoro. È completamente contestuale, il che significa che comprende le tue attività, i tuoi documenti, le conversazioni passate e l'attività del team per darti delle risposte.

Chiedi a ClickUp Brain di redigere messaggi per la comunicazione con i clienti in base al contesto della tua area di lavoro

Le sue funzionalità di project management consentono di rivedere la pipeline, individuare i colli di bottiglia, scrivere aggiornamenti e persino suggerire i passaggi successivi per le trattative o le campagne.

Ad esempio, se un affare non ha registrato progressi in una settimana, ClickUp Brain lo segnala, redige un follow-up e aggiorna il riepilogo della pipeline. Puoi anche chiedergli di preparare una breve sintesi prima della prossima riunione commerciale.

Ecco alcuni esempi di prompt: Riassumi tutte le trattative che non hanno registrato progressi negli ultimi sette giorni e suggerisci le azioni successive da intraprendere.

Redigi un messaggio di follow-up per i potenziali clienti nella fase di "Negoziazione" che non hanno risposto questa settimana.

Scrivi un aggiornamento di stato per la campagna di sensibilizzazione del primo trimestre sulla base delle recenti attività del team.

E se sei nuovo nel campo dell'IA nel settore commerciale o ritieni che la maggior parte dei consigli sull'IA siano solo pubblicità, questo è il video che fa per te. Analizziamo in modo chiaro come utilizzare l'IA nel settore commerciale: strumenti specifici, prompt e modelli che funzionano per team di vendita come il tuo.

Automatizza il lavoro ripetitivo con Automazioni

ClickUp Automazioni gestisce le parti prevedibili e ripetitive del tuo flusso di lavoro con semplici trigger personalizzati da te impostati. Ad esempio, quando un nuovo lead viene contrassegnato come "Qualificato", assegna automaticamente l'attività a un rappresentante, aggiunge un tag "Priorità alta" e lo sposta alla fase successiva.

Crea automazioni ClickUp personalizzate basate su semplici comandi "se questo, allora fai quello"

Ecco alcuni esempi di automazioni che puoi impostare: Sposta i nuovi lead nella fase giusta

Avvisa automaticamente il tuo team quando il valore di un affare supera una certa soglia.

Mantieni la visibilità delle trattative inattive (se un'attività non viene aggiornata da cinque giorni)

Come gli agenti IA potenziano i rappresentanti commerciali

Gli agenti IA per le vendite sono come un'arma segreta nel tuo kit di strumenti, così il tuo team può concentrarsi sulla costruzione di relazioni e strategie.

Imposta trigger personalizzati per automatizzare le attività ripetitive che richiedono molto tempo con ClickUp Autopilot Agents.

Ecco i tipi di agenti che puoi configurare:

Agenti di lead scoring : valuta rapidamente e assegna priorità ai lead sulla base di informazioni basate sui dati.

Bot di comunicazione : gestisci le interazioni iniziali con i clienti o i follow-up

Agenti di analisi dei dati : compila ed elabora i numeri per generare informazioni utili.

Agenti di analisi e intelligence sulla concorrenza : monitora le tendenze di mercato e le prestazioni dei concorrenti.

Agenti di pianificazione: coordina le riunioni e gestisci il tuo Calendario senza sforzo

Monitora le prestazioni e i KPI a colpo d'occhio

I dashboard in tempo reale forniscono una visione chiara delle prestazioni commerciali, dello stato di avanzamento delle trattative e del coinvolgimento dei clienti. Utilizza i widget di reportistica per effettuare il monitoraggio delle metriche chiave e identificare i colli di bottiglia prima che influenzino i risultati aziendali.

I dashboard di ClickUp forniscono un'istantanea in tempo reale delle prestazioni della tua pipeline di vendita.

Crea un dashboard CRM personalizzato con schede su misura per KPI specifici per decisioni basate sui dati

Puoi creare un dashboard personalizzato che diventerà il Centro di comando dinamico del tuo team con queste schede:

Grafico a barre o a imbuto per il valore delle trattative per fase

Grafico a torta per la ripartizione dello stato dei lead

Scheda calcolata per le entrate di previsione

Scheda elenco per i prossimi rinnovi

Scheda di monitoraggio del tempo per i tempi di risposta alle email

Puoi anche monitorare la durata del ciclo commerciale, il sentiment dei clienti, l'allocazione delle risorse, le trattative a rischio e l'attribuzione di marketing.

💡 Suggerimento professionale: sfrutta le visualizzazioni Elenco, Bacheca, Tabella e Lavagna online per visualizzare i dati CRM nel modo più adatto al tuo team. Utilizza le colonne Relazioni per collegare i contatti agli account e alle trattative, rendendo la navigazione e gli aggiornamenti più fluidi.

Utilizza i modelli per effettuare rapidamente l'impostazione del tuo primo CRM.

Utilizza il modello CRM ClickUp come punto di partenza per gestire contatti, trattative e attività nella tua pipeline di vendita. Offre 22 stati personalizzati come Necessita di approvazione, Qualificato e Pianificato, consentendoti di effettuare un monitoraggio preciso dell'andamento delle trattative e dei clienti.

Inoltre, i suoi otto campi personalizzati, come Tipo di elemento CRM, Nome contatto e Titolo di lavoro, ti aiutano a acquisire dati dettagliati sui contatti e sulle trattative.

Ottieni un modello gratis Effettua il monitoraggio dei lead e delle opportunità all'interno di una pipeline sistematica con il modello CRM di ClickUp.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Collabora istantaneamente: centralizza le conversazioni relative alle trattative, condividi gli aggiornamenti e mantieni ogni messaggio direttamente collegato al lavoro a cui si riferisce con centralizza le conversazioni relative alle trattative, condividi gli aggiornamenti e mantieni ogni messaggio direttamente collegato al lavoro a cui si riferisce con ClickUp Chat

Centralizza la documentazione: crea playbook dinamici, brief dei clienti e basi di conoscenza interne che rimangono collegati alle attività e ai flussi di lavoro all'interno di crea playbook dinamici, brief dei clienti e basi di conoscenza interne che rimangono collegati alle attività e ai flussi di lavoro all'interno di ClickUp Docs

Trova rapidamente le risposte: effettua ricerche tra tutte le attività, i documenti, i commenti e le app collegate per trovare in pochi secondi le informazioni esatte di cui hai bisogno utilizzando effettua ricerche tra tutte le attività, i documenti, i commenti e le app collegate per trovare in pochi secondi le informazioni esatte di cui hai bisogno utilizzando ClickUp Enterprise Search

Automatizza il follow-up: lascia che lascia che gli agenti autonomi ClickUp AI monitorino le pipeline, eseguano azioni e mantengano il lavoro in movimento senza intervento manuale.

Crea contenuti raffinati: AI Writer for Work di ClickUp Brain. utilizza l'intelligenza artificiale per prendere appunti , redigere bozze di e-mail, proposte, relazioni e riassunti su misura per il tuo ruolo e il contesto del progetto condi ClickUp Brain.

Limitazioni di ClickUp

Le sue ampie opzioni di personalizzazione potrebbero risultare difficili da utilizzare per gli utenti.

Prezzi ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Questa recensione su G2 dice davvero tutto:

Ciò che mi piace di più è la possibilità di centralizzare tutto in un unico posto: attività, documenti, discussioni, scadenze e dashboard per diversi progetti e team. La gerarchia (Aree di lavoro → Spazi → Cartelle → Elenchi → Attività), i campi personalizzati e le visualizzazioni (Elenco, Bacheca, Gantt, ecc.) mi consentono di adattare ClickUp a flussi di lavoro molto diversi senza bisogno di strumenti separati. È ottimo anche per il lavoro collaborativo: commenti, commenti assegnati, liste di controllo e automazioni rendono molto più facile seguire chi sta facendo cosa e tenere sotto controllo progetti complessi.

Ciò che mi piace di più è la possibilità di centralizzare tutto in un unico posto: attività, documenti, discussioni, scadenze e dashboard per diversi progetti e team. La gerarchia (Aree di lavoro → Spazi → Cartelle → Elenchi → Attività), i campi personalizzati e le visualizzazioni (Elenco, Bacheca, Gantt, ecc.) mi consentono di adattare ClickUp a flussi di lavoro molto diversi senza bisogno di strumenti separati. È ottimo anche per il lavoro collaborativo: commenti, commenti assegnati, liste di controllo e automazioni rendono molto più facile seguire chi sta facendo cosa e tenere sotto controllo progetti complessi.

💡 Suggerimento professionale: i responsabili delle vendite non dovrebbero avere bisogno di compilare manualmente i report o scavare nei record CRM per comprendere lo stato delle trattative o le prestazioni del team. ClickUp BrainGPT fornisce risposte immediate sullo stato della pipeline, sulle interazioni con i clienti e sulle tendenze di vendita sulla base dell'intero database CRM. Usa la tua voce per dettare note, impostare promemoria ed effettuare ricerche nell'area di lavoro. Ecco come: Cerca in tutti i punti di contatto con i clienti : trova immediatamente conversazioni specifiche con i clienti, termini contrattuali o impegni passati effettuando ricerche tra accordi, attività, email, note di riunioni e documenti.

Informazioni immediate sulla pipeline senza reportistica manuale : chiedi a BrainGPT "Quali accordi rischiano di sfumare in questo trimestre?" e ottieni risposte immediate basate sulle fasi effettive degli accordi, sui registri delle attività e sulle date di chiusura nell'area di lavoro.

Aggiornamenti CRM vocali in movimento : utilizza : utilizza Talk to Text per registrare le chiamate dei clienti, aggiornare le fasi delle trattative o aggiungere note dopo le riunioni con i clienti mentre guidi o tra un appuntamento e l'altro.

Seleziona il modello di IA più adatto alle diverse attività: BrainGPT offre diversi LLM, quindi puoi utilizzare Claude per redigere email di contatto personalizzate, ChatGPT per analizzare i modelli di transazione o altri modelli per attività commerciali specifiche.

2. HubSpot CRM (ideale per l'allineamento commerciale e del marketing su larga scala)

tramite HubSpot

HubSpot è la soluzione ideale per i team che desiderano ottimizzare le attività di marketing, commerciale e assistenza. Inizia con un CRM gratis che copre le funzionalità di base: contatti, offerte, email e moduli, quindi aggiungi altre funzionalità solo se necessario. Inoltre, puoi creare un database CRM condiviso che garantisce a tutti di lavorare con le stesse informazioni sui clienti.

La piattaforma è costruita attorno a un approccio inbound, quindi supporta naturalmente il lead nurturing basato sui contenuti, l'automazione semplice e i follow-up organizzati. E se le tue esigenze cambiano, puoi aggiungere Hub per l'automazione del marketing, le sequenze commerciali, il ticketing, le knowledge base, la sincronizzazione dei dati o persino le funzionalità CMS.

Le migliori funzionalità/funzioni di HubSpot CRM

Coinvolgi i visitatori del sito web con la Live Chat e i chatbot che acquisiscono le informazioni sui lead.

Utilizza il lead scoring e le informazioni intelligenti fornite dall'IA per dare priorità ai potenziali clienti in base al loro coinvolgimento.

Mantieni una registrazione organizzata delle comunicazioni con le sequenze delle attività che registrano automaticamente email, chiamate, riunioni e note all'interno del software del database clienti

Accedi a un IA Content Writer per la creazione rapida di contenuti per materiali di marketing.

Limiti di HubSpot CRM

Alcune funzioni non sono sufficientemente flessibili e personalizzabili; ad esempio, è possibile aggiungere font solo se si dispone di competenze tecniche.

La progettazione di un'email all'interno della piattaforma non è intuitiva, a differenza delle alternative a HubSpot.

Prezzi di HubSpot CRM

Free

Professional: 50 $ al mese per utente

Enterprise: 75 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di HubSpot CRM

G2: 4,5/5 (oltre 14.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 4000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di HubSpot CRM?

Ecco cosa ha detto un recensore di G2:

Adoro il modo in cui HubSpot Marketing Hub funge da nostra unica fonte di verità, integrandosi perfettamente sia come piattaforma CRM che di marketing. Mi permette di gestire in modo efficiente campagne di marketing, segmenti, report ed e-mail, rendendolo indispensabile nelle operazioni quotidiane... Alcuni dei limiti diventano evidenti solo man mano che si cresce. Ad esempio, il ridimensionamento dei contenuti dinamici o la creazione di flussi di lavoro profondamente ramificati può diventare rapidamente ingestibile...

Adoro il modo in cui HubSpot Marketing Hub funge da nostra unica fonte di verità, integrandosi perfettamente sia come piattaforma CRM che di marketing. Mi permette di gestire in modo efficiente campagne di marketing, segmenti, report ed e-mail, rendendolo indispensabile nelle operazioni quotidiane... Alcuni dei limiti diventano evidenti solo man mano che si cresce. Ad esempio, il ridimensionamento dei contenuti dinamici o la creazione di flussi di lavoro profondamente ramificati può diventare rapidamente ingestibile...

📮 ClickUp Insight: il 16% desidera gestire una piccola impresa come parte del proprio portfolio, ma solo il 7% lo fa attualmente. La paura di dover fare tutto da soli è uno dei tanti motivi che spesso frenano le persone. Se sei un fondatore solitario, ClickUp Brain GPT funge da tuo partner commerciale. Chiedigli di dare priorità ai lead di vendita, redigere bozze di e-mail di outreach o effettuare il monitoraggio dell'inventario, mentre i tuoi agenti IA si occupano del lavoro di routine. Ogni attività, dalla commercializzazione dei tuoi servizi all'evasione degli ordini, può essere gestita tramite flussi di lavoro basati sull'IA, consentendoti di concentrarti sulla crescita della tua attività, non solo sulla sua gestione.

3. Folk (ideale per team incentrati sulle relazioni che gestiscono attività di outreach)

via Folk

Folk è un CRM collaborativo leggero e incentrato sulle relazioni, creato per individui e piccoli team che desiderano un modo semplice e flessibile per gestire le persone. Adotta un approccio simile a quello dei fogli di calcolo, familiare a chi utilizza strumenti come Airtable o Notion, semplificando l'organizzazione di contatti, pipeline e progetti.

La piattaforma centralizza tutti i tipi di relazioni: clienti, candidati, partner, investitori e collaboratori. In questo modo, funziona altrettanto bene per il reclutamento e la raccolta fondi quanto per le attività commerciali. Con l'acquisizione dei contatti con un solo clic da LinkedIn, Gmail e dal browser, Folk riduce l'attrito nella creazione e nell'arricchimento della tua rete.

Le migliori funzionalità di Folk

Assegna priorità ai lead con Smart Fields e Magic Fields basati sull'IA che classificano i potenziali clienti.

Utilizza sequenze e campagne di automazione per inviare comunicazioni personalizzate e di massa con suggerimenti di contenuti generati dall'IA.

Condividi elenchi di contatti, note e sequenze delle interazioni per offrire al tuo team visibilità sulle conversazioni ed evitare duplicazioni nelle attività di outreach.

Limiti popolari

Mancano le funzionalità avanzate di reportistica e automazione offerte da altre alternative a Folk CRM.

I messaggi diretti di LinkedIn non possono essere integrati nella piattaforma.

Prezzi popolari

Standard: 25 $ al mese per utente

Premium: 50 $ al mese per utente

Personalizzato: a partire da 100 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni degli utenti

G2: 4,5/5 (oltre 290 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 40 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Folk?

Da una recensione:

Mi piace Folk CRM perché non è complicato. È intuitivo, offre integrazioni e funzionalità/funzioni personalizzate che semplificano le operazioni quotidiane... L'integrazione con LinkedIn a volte può essere instabile, ma c'era da aspettarselo vista la difficoltà con cui LinkedIn cerca di bloccare gli operatori terzi, specialmente quelli più piccoli come Folk...

Mi piace Folk CRM perché non è complicato. È intuitivo, offre integrazioni e funzionalità personalizzate che semplificano le operazioni quotidiane... L'integrazione con LinkedIn a volte può essere instabile, ma c'era da aspettarselo vista la difficoltà con cui LinkedIn cerca di bloccare gli operatori terzi, specialmente quelli più piccoli come Folk...

🔍 Lo sapevi? Un interessante precursore del CRM (almeno per gli appassionati di storia) era il Farley File, tenuto dal responsabile della campagna elettorale del presidente degli Stati Uniti Franklin D. Roosevelt, James Farley. Si trattava di un archivio dettagliato di dati personali e politici sulle persone che FDR incontrava, inclusi compleanni, dettagli sulla famiglia e altro ancora. Questo aiutava FDR a dare l'impressione di essere molto "in contatto" con le persone.

💡 Suggerimento professionale: prima di personalizzare le fasi in un nuovo CRM, convalida la tua logica di qualificazione dei lead con il framework BANT (Budget, Autorità, Necessità, Sequenza). Ciò impedisce il sovraffollamento delle pipeline e garantisce che il tuo CRM effettui il monitoraggio di ciò che conta davvero.

4. Pipedrive (ideale per i team commerciali che si affidano a pipeline visive e al monitoraggio delle trattative)

tramite Pipedrive

Pipedrive è un CRM orientato alle vendite basato su pipeline visive che aiutano i rappresentanti a mantenere lo slancio delle trattative. Non cerca di essere una piattaforma all-in-one, ma si concentra invece sulle esigenze dei rappresentanti commerciali, tra cui bacheche delle trattative pulite, passaggi successivi chiari e automazioni leggere che eliminano il lavoro amministrativo.

La sua pipeline in stile kanban semplifica il trascinamento delle trattative tra le varie fasi, l'individuazione dei colli di bottiglia e il mantenimento di un funnel sano a colpo d'occhio, un approccio con forma modellata dalla sua filosofia "creata dai venditori". La piattaforma include funzionalità essenziali come pipeline personalizzabili, gestione dei contatti, monitoraggio delle attività, sincronizzazione di email e Calendario e una solida app mobile per la vendita in movimento.

Le migliori funzionalità/funzioni di Pipedrive

Implementa il suo Assistente commerciale IA per segnalare le trattative in stallo, ottenere azioni consigliate e gestire le attività ripetitive.

Acquisisci lead con moduli web personalizzati e chatbot

Pianifica le riunioni con l'integrazione del Calendario, compresa la pianificazione round robin.

Limiti di Pipedrive

Mancanza di un sistema di automazione per avvisare gli assegnatari durante l'assegnazione delle attività

A differenza delle alternative a Pipedrive , è difficile creare flussi di lavoro condizionali in più passaggi.

Prezzi di Pipedrive

Lite: 19 $ al mese per utente

Crescita: 34 $ al mese per utente

Premium: 64 $ al mese per utente

Ultimate: 89 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Pipedrive

G2: 4,3/5 (oltre 2700 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 3000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Pipedrive?

Un recensore ha detto:

Apprezzo Pipedrive per la sua eccellente interfaccia utente, che migliora notevolmente l'usabilità e rende l'interazione fluida e intuitiva. La facilità di accesso da vari dispositivi come telefoni e computer, insieme alla sua natura basata sul cloud, facilita operazioni senza interruzioni indipendentemente dalla posizione. Non mi piace il modo in cui Pipedrive gestisce più trattative per lo stesso progetto. È difficile separare facilmente queste trattative per evitare duplicati

Apprezzo Pipedrive per la sua eccellente interfaccia utente, che migliora notevolmente l'usabilità e rende l'interazione fluida e intuitiva. La facilità di accesso da vari dispositivi come telefoni e computer, insieme alla sua natura basata sul cloud, facilita operazioni senza interruzioni indipendentemente dalla posizione. Non mi piace il modo in cui Pipedrive gestisce più trattative per lo stesso progetto. È difficile separare facilmente queste trattative per evitare duplicati

5. Affinity (ideale per la gestione delle trattative basate sulla rete e delle relazioni commerciali)

tramite Affinity

Affinity è pensato su misura per i team che fanno ampio ricorso alle reti e alle presentazioni informali, come le società di venture capital, i team di investimento e i deal desk. Acquisisce automaticamente ogni email ed evento del calendario per creare una mappa dinamica delle relazioni interpersonali, offrendo al tuo team una visibilità chiara sulle connessioni più forti.

La piattaforma arricchisce i tuoi contatti e i record aziendali con dati aggiornati, inclusi cambiamenti di lavoro, informazioni sull'organizzazione e altro ancora. È importante sottolineare che Affinity mette in evidenza percorsi di presentazione favorevoli, evidenziando automaticamente le connessioni interne con gli stakeholder chiave, che possono aiutare i team ad accelerare le trattative.

Le migliori funzionalità di Affinity

Cattura e trasforma le discussioni delle riunioni in note con Affinity Notetaker , basato sull'IA.

Quantifica la tua rete con Smart Relationship Mapping e Inferred Connections .

Collabora con il tuo team e i partner esterni utilizzando Collaborator Postazioni .

Esegui calcoli personalizzati su set di dati all'interno di Affinity Lists utilizzando Formula Fields .

Limiti di Affinity

Nessuna integrazione diretta con LinkedIn

Funzionalità di gestione dei documenti scadenti che non hanno una connessione con gli strumenti esistenti nel tuo stack tecnologico

Prezzi basati sull'affinità

Essenziale: 2.000 $/anno per utente

Scala: 2.300 $/anno per utente

Avanzato: 2.700 $/anno per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Affinity

G2: 4,4/5 (oltre 50 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (recensioni insufficienti)

Cosa dicono gli utenti reali di Affinity?

Ecco cosa dice una recensione su G2:

È stato creato appositamente per i casi d'uso di un investitore in venture capital. Si integra molto bene con la tua email e il tuo Calendario. Le funzioni di presa appunti e le prime funzionalità di IA funzionano molto bene. L'app mobile non è molto utile. La funzione di ricerca necessita di ulteriori miglioramenti.

È stato creato appositamente per i casi d'uso di un investitore in venture capital. Si integra molto bene con la tua email e il tuo Calendario. Le funzionalità di presa appunti e le prime funzionalità di IA funzionano molto bene. L'app mobile non è molto utile. La funzione di ricerca necessita di ulteriori miglioramenti.

🧠 Curiosità: anni fa, con l'avvento del Web 2.0 e dei social media, è emerso un nuovo paradigma chiamato Social CRM (o CRM 2.0). Questo permette alle aziende di integrare i canali social (come Facebook, Twitter) nella loro strategia CRM.

6. Bigin by Zoho CRM (ideale per le piccole imprese che necessitano di pipeline semplificate)

tramite Bigin

Bigin è progettato per piccole imprese, liberi professionisti e micro-team che desiderano un CRM intuitivo senza eccessiva complessità. Supporta più pipeline personalizzabili, in modo da poter effettuare il monitoraggio di diversi tipi di percorsi dei clienti (commerciale, onboarding, assistenza, ecc.).

Inoltre, la piattaforma ti consente di triggerare automazioni basate sulle fasi. In questo modo, quando un affare passa a una fase particolare, puoi inviare automaticamente email, creare attività o rivalutare i campi. Puoi effettuare e effettuare il monitoraggio delle chiamate direttamente dal CRM utilizzando i provider supportati tramite PhoneBridge di Zoho.

Le migliori funzionalità di Bigin

Coinvolgi i clienti utilizzando la telefonia integrata, WhatsApp, SMS e i canali dei social media.

Utilizza il suo approccio mobile-first con app iOS e Android, così il tuo team potrà rimanere aggiornato sulla propria Sequenza da qualsiasi luogo.

Genera dashboard visive e report dettagliati sulle prestazioni commerciali, le fasi della pipeline e le attività del team.

Proteggi le informazioni sensibili con controlli di accesso basati sui ruoli, registri di audit e gestione sicura dei dati (con supporto per GDPR, SSO e autenticazione a più fattori).

Limiti di Bigin

Integrazioni limitate con app di terze parti che non fanno parte della suite Zoho.

Mancanza di flessibilità nei trigger di automazione e nei dashboard

Prezzi Bigin

Free

Express: 9 $ al mese per utente

Premier: 15 $ al mese per utente

Bigin 360: 21 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Bigin

G2: 4,6/5 (oltre 650 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 650 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Bigin?

Approfondimenti da un utente:

Bigin by Zoho CRM offre un'esperienza CRM pulita, intuitiva e leggera, perfetta per team piccoli e in crescita. La visualizzazione della pipeline rende facile il monitoraggio delle trattative e l'app mobile mantiene tutto accessibile ovunque ti trovi. Sebbene Bigin sia ottimo per la sua semplicità, potrebbe offrire alcune opzioni più avanzate di reportistica e personalizzazione del flusso di lavoro. Le integrazioni con strumenti di terze parti al di fuori della suite Zoho sono piuttosto limitate.

Bigin by Zoho CRM offre un'esperienza CRM pulita, intuitiva e leggera, perfetta per team piccoli e in crescita. La visualizzazione della pipeline rende facile il monitoraggio delle trattative e l'app mobile mantiene tutto accessibile ovunque ti trovi. Sebbene Bigin sia ottimo per la sua semplicità, potrebbe offrire alcune opzioni più avanzate di reportistica e personalizzazione del flusso di lavoro. Le integrazioni con strumenti di terze parti al di fuori della suite Zoho sono piuttosto limitate.

7. Capsule CRM (ideale per utenti singoli e piccoli team)

tramite Capsule CRM

Capsule CRM è progettato per le piccole e medie imprese che necessitano di un sistema affidabile e intuitivo per la gestione dei contatti, delle attività e delle opportunità di vendita. Per quanto riguarda i contatti, consente di memorizzare profili dettagliati, come nomi, dettagli aziendali, note e persino link ai social media, e arricchisce automaticamente i profili con informazioni aggiuntive.

La loro gestione delle pipeline è visiva e flessibile. Puoi trascinare le trattative attraverso le fasi in una bacheca Kanban, impostare più pipeline per riflettere diversi processi di vendita (ad esempio, nuovi affari vs. upsell) e effettuare il monitoraggio dei valori delle trattative e del coinvolgimento dei clienti.

Inoltre, le sue funzionalità di reportistica sono solide e offrono una varietà di report sulle vendite e sulle attività (vincite/perdite, crescita della pipeline, dimensione media delle transazioni) che puoi filtrare per date, utenti o team.

Le migliori funzionalità/funzioni di Capsule CRM

Gestisci le opportunità commerciali nelle schede Persone e Organizzazioni con importazione, tag e registrazione delle attività semplificate.

Automatizza le attività commerciali e di progetto di routine con Tracks , che consente l'attivazione sequenziale delle attività.

Acquisisci automaticamente i contatti da LinkedIn, WhatsApp, Gmail e Outlook utilizzando l'estensione del browser Capsule "Magical".

Limiti di Capsule CRM

L'app mobile è lenta, povera di funzionalità/funzioni e poco intuitiva.

Dovrai utilizzare un software di terze parti come Zapier per effettuare la connessione con altri strumenti nel tuo stack tecnologico; manca l'integrazione con sistemi come APTEM, Survey Monkey e Force 24.

Prezzi di Capsule CRM

Free

Starter: 21 $ al mese per utente

Crescita: 38 $ al mese per utente

Avanzato: 60 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Capsule CRM

G2: 4,7/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 150 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Capsule CRM?

Una prospettiva su Capsule CRM:

Apprezzo il modo in cui Capsule CRM è stato fondamentale per mantenere un registro dettagliato delle conversazioni e delle opportunità con i clienti e i potenziali clienti. Trovo che la semplicità di Capsule CRM sia la sua caratteristica distintiva; funziona senza complicazioni inutili. Ho notato che Capsule CRM offre molte funzionalità che probabilmente non sto utilizzando. Sarebbe utile avere dei video tutorial per imparare a utilizzare queste funzionalità aggiuntive in modo efficace.

Apprezzo il modo in cui Capsule CRM è stato fondamentale per mantenere un registro dettagliato delle conversazioni e delle opportunità con i clienti e i potenziali clienti. Trovo che la semplicità di Capsule CRM sia la sua caratteristica distintiva; funziona senza complicazioni inutili. Ho notato che Capsule CRM offre molte funzionalità/funzioni che probabilmente non sto utilizzando. Sarebbe utile avere dei video tutorial per imparare a utilizzare queste funzionalità/funzioni aggiuntive in modo efficace.

tramite Salesflare

Salesflare è pensato per i team che detestano l'inserimento manuale dei dati (e si vede!). La piattaforma estrae automaticamente i dettagli di contatto da email, riunioni di calendario, firme, profili social e persino visite al sito web. Ciò lo rende particolarmente interessante per le aziende B2B in cui il contesto e la cronologia delle relazioni sono essenziali.

La sua pipeline visiva semplifica la gestione delle trattative, mentre l'automazione si occupa del lavoro ripetitivo: promemoria di follow-up, movimenti di fase e sequenze di e-mail. Il monitoraggio dell'engagement di Salesflare mostra chi ha aperto le tue e-mail, cliccato sui link e visitato il tuo sito web. In questo modo, ti aiuta a realizzare campagne di nurturing efficaci.

Le migliori funzionalità di Salesflare

Visualizza il tuo processo commerciale con una pipeline commerciale drag-and-drop.

Automatizza i flussi di lavoro di follow-up con sequenze di email che inviano campagne personalizzate in più passaggi, triggerate dal comportamento degli utenti.

Utilizza il Lead Scoring basato sull'IA e gli avvisi Hotness per dare priorità ai potenziali clienti.

Limiti di Salesflare

Non dispone di automazioni per l'invio diretto dei documenti al CRM e non offre funzionalità di reportistica e dashboard.

Integrazioni native con un limite, il che significa che hai una dipendenza da Zapier.

Prezzi di Salesflare

Crescita: 39 $ al mese per utente

Pro: 64 $ al mese per utente

Azienda: 124 $/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Salesflare

G2: 4,8/5 (oltre 290 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 130 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Salesflare?

Cosa ha detto un utente G2:

Apprezzo la capacità di Salesflare di estrarre dati da email, calendari, social media e registri telefonici, che mi fa risparmiare molto tempo eliminando la necessità di aggiornamenti manuali... Salesflare può sembrare un po' limitato per le grandi aziende o i team di grandi dimensioni. È adatto principalmente alle piccole e medie imprese e mi piacerebbe che fosse utilizzabile anche nelle grandi aziende.

Apprezzo la capacità di Salesflare di estrarre dati da email, calendari, social media e registri telefonici, che mi fa risparmiare molto tempo eliminando la necessità di aggiornamenti manuali... Salesflare può sembrare un po' limitato per le grandi aziende o i team di grandi dimensioni. È adatto principalmente alle piccole e medie imprese e mi piacerebbe che fosse utilizzabile anche nelle grandi aziende.

🔍 Lo sapevi? La prima forma di "CRM" era letteralmente un Rolodex. Si trattava di una ruota girevole su cui i venditori memorizzavano i dettagli dei clienti, inventata da Arnold Neustadter e Hildaur Neilsen della società americana Zephyr nel 1956.

tramite EngageBay

EngageBay offre una suite di strumenti per CRM, automazione del marketing, pipeline di vendita e supporto clienti. Dal punto di vista del marketing, include flussi di lavoro visivi per la lead nurturing, la segmentazione, il punteggio e le campagne multicanale. È possibile creare sequenze mirate che reagiscono al comportamento dei clienti, consentendo anche ai team di piccole dimensioni di eseguire automazioni sofisticate.

D'altra parte, il suo CRM commerciale offre pipeline drag-and-drop, profili di contatto dettagliati, pianificazione degli appuntamenti e telefonia integrata. La piattaforma supporta anche le interazioni con i clienti in tempo reale tramite live chat, moduli web e ticket di assistenza, il tutto integrato in un unico record cliente.

Le migliori funzionalità/funzioni di EngageBay

Pianifica gli appuntamenti e effettua l'automazione della gestione del calendario con link personalizzati per le riunioni e la condivisione del calendario con tutto il team.

Acquisisci e coltiva i lead attraverso pagine personalizzabili, moduli web e pop-up intelligenti.

Integra la telefonia con Power Dialer , la registrazione delle chiamate e le informazioni sulle chiamate in tempo reale.

Valuta quali canali generano conversioni, lo stato dei lead e dove si verificano i colli di bottiglia grazie alla reportistica multimodulare.

Limiti di EngageBay

Gli utenti lamentano che l'app mobile non dispone delle funzionalità della versione desktop.

Mancano integrazioni specializzate e funzionalità di reportistica per il reclutamento.

Prezzi di EngageBay

Free

Base: 14,99 $ al mese per utente

Crescita: 64,99 $ al mese per utente

Pro: 119,99 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di EngageBay

G2: 4,7/5 (oltre 550 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (900 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di EngageBay?

Da un recensore di G2:

Ogni giorno ricevevamo un gran numero di richieste da parte degli studenti e gestirle tutte era piuttosto caotico. Con EngageBay, tutto è organizzato: lead, email, moduli e promemoria sono tutti in un unico posto. Le automazioni sono particolarmente utili per noi... Apprezzerei se i report offrissero maggiori dettagli per fornire un maggiore supporto alle esigenze didattiche, come ad esempio il monitoraggio dei tassi di conversione dei gruppi o il monitoraggio dei progressi degli studenti durante il ciclo di ammissione.

Ogni giorno ricevevamo un gran numero di richieste da parte degli studenti e gestirle tutte era piuttosto caotico. Con EngageBay, tutto è organizzato: lead, e-mail, moduli e promemoria sono tutti in un unico posto. Le automazioni sono particolarmente utili per noi... Apprezzerei se i report offrissero maggiori dettagli per fornire un migliore supporto alle esigenze didattiche, come ad esempio il monitoraggio dei tassi di conversione dei gruppi o il monitoraggio dei progressi degli studenti durante il ciclo di ammissione.

🔍 Lo sapevi? Nel 1993, Tom Siebel lasciò Oracle per fondare Siebel Systems, che divenne un pioniere nella "Sales Force Automation" (SFA), ovvero l'automazione delle attività commerciali, compreso il monitoraggio dei lead e la gestione delle pipeline.

10. Keap (ideale per le aziende di servizi che utilizzano follow-up fortemente basati sulle automazioni)

tramite Keap

Keap (precedentemente Infusionsoft) è pensato su misura per piccole imprese, imprenditori individuali e provider di servizi. La piattaforma raccoglie contatti, email marketing, fatture, appuntamenti e pagamenti. Inoltre, è possibile garantire la gestione dei clienti tramite la sincronizzazione integrata delle email, i registri delle chiamate e le sequenze delle attività.

Il suo generatore di automazioni è un punto di forza. Utilizzando trigger e azioni, crea percorsi personalizzati per i clienti che inviano follow-up, assegnano attività, aggiornano campi e avviano sequenze di email in base al comportamento degli utenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Keap

Garantisci la gestione dei contatti e dei lead con tag, profili dettagliati, monitoraggio delle interazioni e note.

Utilizza le funzionalità/funzioni integrate di pagamento e fatturazione per creare moduli di checkout, inviare fatture, effettuare il monitoraggio dei pagamenti e effettuare l'automazione della fatturazione.

Segmenta i contatti con filtri flessibili basati su tag e trigger di automazione per inviare messaggi personalizzati.

Sfrutta un assistente di contenuti basato sull'IA per generare testi di marketing personalizzati.

Limitazioni di Keap

Gli utenti segnalano la mancanza di alcune funzionalità, in particolare in aree come l'e-commerce e l'integrazione dell'IA, che li porta a cercare alternative a Keap.

I modelli sono obsoleti e meno flessibili

Prezzi Keap

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Keap

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4,1/5 (oltre 1250 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Keap?

Un recensore ha detto:

Apprezzo molto i flussi di lavoro di Keap; a mio parere, sono i migliori disponibili nel settore. Mi piace anche utilizzare le loro nuove funzionalità/funzioni di marketing via SMS. Inoltre, la loro deliverability delle email è eccellente. Keap è piuttosto costoso, il che è il mio principale problema con il software. Inoltre, può essere complicato per i nuovi utenti. Sebbene sia una piattaforma robusta, questo a volte lo rende difficile da usare

Apprezzo molto i flussi di lavoro di Keap; a mio parere, sono i migliori disponibili nel settore. Mi piace anche utilizzare le loro nuove funzionalità/funzioni di marketing via SMS. Inoltre, la loro deliverability delle email è eccellente. Keap è piuttosto costoso, il che è il mio principale problema con il software. Inoltre, può essere complicato per i nuovi utenti. Sebbene sia una piattaforma robusta, questo a volte lo rende difficile da usare

💡 Suggerimento: se il tuo team gestisce accordi B2B o aziendali, imposta le fasi CRM in base al modello MEDDIC (Metriche, Acquirente economico, Criteri decisionali, Processo decisionale, Identificazione dei punti deboli, Campione). Migliora l'accuratezza delle previsioni e crea opportunità più chiare e basate su approfondimenti.

11. monday. com (Ideale per chi desidera flussi di lavoro personalizzabili su un sistema operativo per il lavoro)

Monday.com ti offre una personalizzazione flessibile di pipeline, flussi di lavoro e collaborazione. Crea bacheche visive utilizzando gruppi, colonne e visualizzazioni (tabella, Kanban, Sequenza) per monitorare lead, trattative e contatti nella struttura più adatta al tuo team.

Troverai sequenze di email, invio di email di massa, registrazione di chiamate e riunioni e funzionalità di automazione per le attività e i movimenti delle trattative. Le sue dashboard e gli strumenti di previsione ti consentono di monitorare lo stato della pipeline, le prestazioni del team e i risultati delle trattative attraverso grafici a imbuto, classifiche e filtri.

Le migliori funzionalità/funzioni di monday.com

Centralizza la comunicazione con caselle di posta condivise e strumenti di collaborazione.

Tieni traccia delle comunicazioni email con le integrazioni Gmail e Outlook integrate, che consentono di inviare, ricevere e effettuare il monitoraggio in tempo reale.

Estrai il sentiment, ottieni suggerimenti personalizzati su passaggi concreti e prevedi l'esito positivo o negativo di un affare grazie ai riassunti della Sequenza basati sull'IA.

Limiti di monday.com

Non è possibile utilizzare formule per visualizzare i numeri e manca l'automazione del flusso di lavoro IA per le informazioni mirrorizzate.

L'integrazione con Outlook non è utile quando gestisci più contratti con un unico contatto, quindi cerca delle alternative a monday.com.

Prezzi di monday.com

Free

Base: 12 $ al mese per utente

Standard: 14 $ al mese per utente

Pro: 24 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di monday.com

G2: 4,7/5 (oltre 17.200 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 5.600 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di monday.com?

Un utente di monday.com ha detto:

Mi piace molto l'intuitività e la facilità d'uso di monday CRM: è molto visivo e intuitivo, quindi tutto il nostro team può utilizzarlo senza bisogno di molta formazione... L'unico aspetto negativo per me è che ritengo che il CRM abbia un potenziale molto maggiore di quello che stiamo attualmente utilizzando e che probabilmente stiamo solo sfiorando la superficie con le funzionalità/funzioni di base

Mi piace molto l'intuitività e la facilità d'uso di monday CRM: è molto visivo e intuitivo, quindi tutto il nostro team può utilizzarlo senza bisogno di molta formazione... L'unico aspetto negativo per me è che ritengo che il CRM abbia un potenziale molto maggiore di quello che stiamo attualmente utilizzando e che probabilmente stiamo solo sfiorando la superficie con le funzionalità/funzioni di base

