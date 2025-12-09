I 14 migliori strumenti di analisi del sentiment nel 2026

Ogni giorno, i tuoi clienti condividono ciò che pensano sinceramente del tuo marchio attraverso recensioni nelle app, risposte ai sondaggi, post sui social media e chat di assistenza. Si tratta di una miniera d'oro di informazioni.

La parte difficile è dare un senso a tutto questo. Migliaia di commenti, decine di canali, fogli di calcolo infiniti. Il tuo cervello può gestire solo una quantità limitata di informazioni.

Gli strumenti di analisi del sentiment utilizzano l'IA e l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) per leggere tutti i feedback e individuare i modelli ricorrenti: cosa soddisfa le persone, cosa le frustra e cosa richiede la tua attenzione prioritaria.

Abbiamo raccolto alcune delle migliori opzioni per aiutarti ad ascoltare su larga scala. Andiamo! 🎧

Ecco i migliori strumenti di analisi del sentiment. ⚒️

Con decine di strumenti di analisi del sentiment del marchio disponibili sul mercato, trovare quello giusto può sembrare un compito arduo. Lo strumento migliore per la tua attività dipenderà dal volume dei tuoi dati, dalle piattaforme che utilizzi e dalla profondità di analisi di cui hai bisogno. Ecco a cosa dare la priorità:

Accuratezza e comprensione contestuale: cercate strumenti in grado di rilevare il sarcasmo, l'ironia e le sfumature linguistiche, piuttosto che limitarsi a semplici classificazioni positive o negative.

Supporto multilingue: scegli una piattaforma che analizzi i contenuti in più lingue se ti rivolgi a un pubblico globale.

Integrazioni perfette: garantisci la compatibilità con il tuo CRM, le piattaforme di social media e i sistemi di supporto clienti.

Profondità dell'analisi: determina se hai bisogno di una semplice analisi della polarità o di un'analisi del sentiment basata sugli aspetti che identifichi i sentimenti verso funzionalità/funzioni specifiche.

Dashboard intuitiva: dai la priorità alle interfacce intuitive che rendono le informazioni accessibili a tutto il tuo team senza competenze tecniche.

Conformità alla normativa sulla privacy dei dati: verifica che lo strumento sia conforme alle normative come il GDPR, in particolare quando si trattano dati dei clienti o dei social media.

Questi sono i nostri strumenti preferiti per l'analisi del sentiment. 👇

1. ClickUp (ideale per la gestione delle attività e i flussi di lavoro relativi al feedback)

Analizza il sentiment più rapidamente con ClickUp Moduli Rileva i segnali di sentiment attraverso i moduli ClickUp

ClickUp è l'app completa per il lavoro che combina project management, gestione delle conoscenze e chat, il tutto alimentato dall'intelligenza artificiale che ti aiuta a lavorare in modo più rapido e intelligente. I team che gestiscono l'assistenza clienti, le informazioni sugli utenti e i flussi di lavoro relativi al feedback tendono a preferire ClickUp perché integra l'analisi del sentiment nel flusso di lavoro.

Un ottimo punto di partenza per questo tipo di flusso di lavoro è rappresentato dai moduli ClickUp, quindi cominciamo da lì.

Raccogli feedback strutturati

I moduli in ClickUp sono un modo strutturato per acquisire feedback che confluiscono direttamente nelle attività di ClickUp. I team si affidano a questa configurazione per il monitoraggio del sentiment perché ogni invio confluisce in un flusso di lavoro utilizzabile.

Supponiamo che un responsabile del successo dei clienti invii un modulo post-demo ai potenziali clienti per valutare il valore percepito e i punti di esitazione. Le risposte vengono automaticamente convertite in attività con sentiment contrassegnato. Il team CS esamina queste attività settimanalmente, individuando i sentiment negativi per assumerne immediatamente la titolarità e agire.

Ora che il feedback è integrato nelle attività, il passaggio successivo naturale è l'interpretazione del sentiment.

Comprendi i segnali del sentiment

Classifica il tono dei feedback attraverso i campi IA basati su ClickUp Brain

ClickUp Brain arricchisce le attività con il rilevamento automatico del sentiment.

I team possono impostare un campo AI per il sentiment nel loro elenco di feedback. Il campo AI funziona sulla base delle descrizioni delle attività, delle risposte ai moduli e dei commenti, quindi salva un'etichetta come positiva, neutra o negativa per ogni attività.

Ottieni informazioni sul sentiment tramite ClickUp Brain per l'analisi dei sondaggi

Inoltre, ClickUp Brain analizza il feedback dei clienti nell'area di lavoro di ClickUp e risponde immediatamente alle domande sul sentiment. Puoi porre domande dirette e il sistema estrae il contesto dalle risposte ai moduli, ai sondaggi, dai documenti o da qualsiasi elemento di lavoro in connessione. ClickUp Brain espone quindi le tendenze emotive, le valutazioni e il tono generale del feedback.

📌 Prova questo prompt: Riassumi il sentiment generale delle recenti risposte dei clienti in questo elenco. Evidenzia le emozioni principali, i temi ricorrenti più importanti e qualsiasi cambiamento di tono che i team dovrebbero affrontare nel prossimo ciclo di revisione.

Il flusso prosegue naturalmente con la misurazione, in modo che i team possano convalidare le tendenze.

Ulteriori informazioni su AI Fields:

Monitora le tendenze del sentiment

Riassumi il sentiment attraverso i cicli di feedback con i dashboard di ClickUp. Crea un dashboard, aggiungi schede che mostrano metriche come le attività per stato, i valori dei campi personalizzati o le ore tracciate, quindi filtralo in base al campo sentiment che hai definito.

Monitora i cambiamenti nel sentiment dei clienti attraverso le schede personalizzate nelle dashboard di ClickUp

Ad esempio, se hai impostato un campo IA nelle attività che etichetta il sentiment come positivo, neutro o negativo, puoi creare una scheda nella dashboard per contare quante attività rientrano in ciascuna etichetta nell'ultima settimana.

Potresti notare che questo mese gli elementi di sentiment negativo sono aumentati nel tuo elenco "Feedback dei clienti". Questa informazione ti porta ad approfondire tali attività e a pianificare un piano per le misure correttive.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Limitazioni di ClickUp

L'ampiezza delle funzionalità/funzioni può richiedere un po' di tempo per imparare a utilizzarle, ma i corsi gratis di ClickUp University possono aiutarti.

Prezzi ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.655 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.510 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Questa recensione su G2 dice tutto:

Dopo aver provato diverse piattaforme nel corso della mia carriera come Project Manager, posso dire che ClickUp è diventato il mio preferito. È uno strumento molto completo che mi permette di organizzare tutti i miei progetti in un unico posto, grazie ai suoi spazi multipli, alle bacheche e alle visualizzazioni personalizzabili. […] Sono particolarmente affezionato alla funzione AI Notetaker: come PM, questa funzione è davvero preziosa. Posso concentrarmi sulla sessione senza essere distratto dalla presa di appunti, poiché il sistema genera riassunti chiari con i punti chiave, sia nelle riunioni brevi che in quelle lunghe dove è difficile seguire l'intero thread del discorso. Inoltre, i suoi moduli mi rendono molto più facile raccogliere i requisiti e, come se non bastasse, le integrazioni con altri strumenti (come i sistemi di ticketing) consentono flussi di lavoro molto più agili, generando automaticamente attività in ClickUp.

Dopo aver provato diverse piattaforme nel corso della mia carriera come Project Manager, posso dire che ClickUp è diventato il mio preferito. È uno strumento molto completo che mi permette di organizzare tutti i miei progetti in un unico posto, grazie ai suoi spazi multipli, alle bacheche e alle visualizzazioni personalizzabili. […] Sono particolarmente affezionato alla funzione AI Notetaker: come PM, questa funzionalità è davvero preziosa. Posso concentrarmi sulla sessione senza essere distratto dalla presa di appunti, poiché il sistema genera riassunti chiari con i punti chiave, sia nelle riunioni brevi che in quelle lunghe dove è difficile seguire l'intero thread del discorso. Inoltre, i suoi moduli mi rendono molto più facile raccogliere i requisiti e, come se non bastasse, le integrazioni con altri strumenti (come i sistemi di ticketing) consentono flussi di lavoro molto più agili, generando automaticamente attività in ClickUp.

🧠 Curiosità: oltre il 5% delle parole inglesi utilizzate oggi ha completamente invertito la propria polarità negli ultimi 150 anni (ad esempio, un tempo "awful" significava "pieno di stupore", mentre ora ha un significato negativo).

2. IBM Watson Discovery (ideale per le aziende multilingue che analizzano documenti complessi)

tramite IBM Watson

L'approccio di IBM Watson Discovery si concentra sulla comprensione delle sfumature emotive piuttosto che sulla semplice classificazione superficiale. La piattaforma rileva contemporaneamente più toni all'interno dello stesso passaggio di testo, identificando la fiducia, la gioia, la paura e il pensiero analitico nella comunicazione reale dei clienti.

Il sistema elabora grandi volumi di documenti in modo efficiente senza intoppi, il che è importante quando si gestiscono migliaia di interazioni quotidiane. I team globali beneficiano del supporto nativo in oltre 10 lingue, il che significa che non è necessario ricostruire le query o integrare strumenti separati per i diversi mercati.

La piattaforma si integra perfettamente nell'ecosistema cloud più ampio di IBM, se sei già committed a tale infrastruttura.

Le migliori funzionalità/funzioni di IBM Watson Discovery

Elabora in batch oltre 10.000 documenti in un unico processo per analizzare contemporaneamente il feedback dei clienti su tutto il backlog trimestrale.

Cambia le combinazioni linguistiche durante il processo, in modo che i feedback multilingue vengano elaborati in un unico flusso di lavoro senza suddividere i set di dati.

Aggiungi il rilevamento del tono ai tuoi punteggi di sentiment esistenti per isolare contemporaneamente rabbia, fiducia e pensiero analitico.

Esporta i dati relativi al tono strutturati per l'analisi a valle nel tuo data warehouse o nella tua piattaforma CRM.

Limitazioni di IBM Watson Discovery

Richiede la configurazione di un'infrastruttura cloud attraverso l'ecosistema IBM, il che aggiunge attrito se sei già committed altrove.

Il livello gratis ha un limite massimo di 30.000 elementi al mese, costringendo la maggior parte delle organizzazioni a passare rapidamente a piani a pagamento.

La formazione di modelli personalizzati richiede una notevole esperienza e un investimento iniziale in termini di tempo.

Prezzi di IBM Watson Discovery

Versione di prova gratis

Inoltre: A partire da 500 $.

Enterprise: a partire da 5.000 $

Premium: Prezzi personalizzati

Cartuccia IBM Cloud Pak for Data: prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di IBM Watson Discovery

G2: 4,5/5 (oltre 95 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di IBM Watson Discovery?

Da una recensione su G2:

Facile da usare e da collegare ai documenti, potenti funzionalità di elaborazione del linguaggio naturale (NLP). Watson Discovery utilizza l'NLP per estrarre informazioni dai dati non strutturati, come documenti di testo, email e post sui social media. Questo può essere utilizzato per identificare tendenze, modelli e relazioni nei dati che sarebbero difficili o impossibili da trovare utilizzando i metodi tradizionali.

Facile da usare e da collegare ai documenti, potenti funzionalità di elaborazione del linguaggio naturale (NLP). Watson Discovery utilizza l'NLP per estrarre informazioni dai dati non strutturati, come documenti di testo, email e post sui social media. Questo può essere utilizzato per identificare tendenze, modelli e relazioni nei dati che sarebbero difficili o impossibili da trovare utilizzando i metodi tradizionali.

📖 Leggi anche: Come misurare e effettuare il monitoraggio della tua quota di voce

3. Google Cloud Natural Language API (ideale per i team che desiderano prezzi API semplici senza contratti)

tramite Google Cloud NLP

L'API Natural Language di Google elimina ogni complessità fornendo esattamente ciò che chiedi senza livelli aggiuntivi. Invii un testo e ottieni sia un punteggio di sentiment (dove si colloca nello spettro positivo-negativo) sia la sua intensità (quanto è forte quel sentimento).

La piattaforma consente di queryare i file presenti nell'archiviazione cloud senza doverli ricaricare, oppure è possibile inviare testo grezzo tramite API REST, a seconda del flusso di lavoro. Il rilevamento della lingua avviene automaticamente, quindi non è necessario pre-categorizzare il testo in arrivo.

L'analisi del sentiment delle entità ti consente di comprendere cosa pensano i clienti di aspetti specifici, come i concorrenti, le funzionalità/funzioni dei prodotti e le persone oggetto di menzione nelle recensioni.

Le migliori funzionalità dell'API Google Cloud Natural Language

Richiedi contemporaneamente l'intensità e la polarità del sentiment per distinguere tra un sostegno tiepido e uno entusiastico dalla stessa chiamata API.

Analizza i file archiviati in Google Cloud Storage senza scaricarli o caricarli separatamente, risparmiando larghezza di banda su grandi raccolte di documenti.

Elabora il testo tramite il rilevamento della lingua per gestire automaticamente i feedback multilingue senza dover preordinare il tuo set di dati.

Indirizza l'analisi del sentiment verso entità specifiche, in modo da comprendere i sentimenti dei clienti nei confronti di singoli concorrenti, funzionalità/funzioni o persone per nome.

Limitazioni dell'API Google Cloud Natural Language

L'analisi del sentiment delle entità funziona solo in inglese, limitando i team multilingue che necessitano di dettagli a livello di aspetto.

L'accuratezza varia in base alla complessità o alla specificità del testo: la terminologia medica o il linguaggio giuridico possono causare errori.

La restrizione di una sola richiesta per documento significa che non è possibile analizzare sezioni diverse in modo indipendente in un'unica chiamata.

Nessuna visualizzazione o dashboard integrata, quindi potrai creare il tuo livello di reportistica da zero.

Prezzi dell'API Google Cloud Natural Language

Versione di prova gratis

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni dell'API Google Cloud Natural Language

G2: 4,3/5 (oltre 95 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali dell'API Google Cloud Natural Language?

Una recensione su G2 condivide:

Recentemente ho lavorato a un progetto denominato "Analisi del sentiment" in integrazione con l'API Google Cloud Natural Language. Quando l'ho utilizzato per analizzare i testi per il mio progetto "Analisi del sentiment", ha svolto un ottimo lavoro identificando correttamente se il sentiment fosse positivo, negativo o neutro. Inoltre, ciò che mi è piaciuto di più è la documentazione stessa, che mi ha permesso di essere operativo in poco tempo. Inoltre, la funzionalità di supporto multilingue è stata un bel bonus che potrebbe tornare utile per future esigenze di analisi del testo.

Recentemente ho lavorato a un progetto denominato "Analisi del sentiment" in integrazione con l'API Google Cloud Natural Language. Quando l'ho utilizzato per analizzare i dati di testo per il mio progetto "Analisi del sentiment", ha svolto un ottimo lavoro identificando correttamente se il sentiment fosse positivo, negativo o neutro. Inoltre, ciò che mi è piaciuto di più è la documentazione stessa, che mi ha permesso di essere operativo in poco tempo. Inoltre, la funzionalità di supporto multilingue è stata un bel bonus che potrebbe tornare utile per future esigenze di analisi del testo.

🔍 Lo sapevi? Nonostante tutta la tecnologia, gli strumenti di analisi del sentiment hanno ancora difficoltà con il sarcasmo, i modi di dire e il contesto. Ad esempio, l'esempio "Fantastico, un altro problema tecnico!" potrebbe essere interpretato erroneamente come positivo solo per via della parola "fantastico".

4. Amazon Comprehend (ideale per le aziende basate su AWS che necessitano di un'analisi del sentiment a livello di aspetto)

tramite Amazon Comprehend

Se la tua infrastruttura è già basata su AWS, Amazon Comprehend rappresenta il passaggio successivo più naturale.

La vera differenza della piattaforma è l'analisi del sentiment basata sugli aspetti. Invece di sapere solo se i clienti hanno un sentiment complessivamente positivo o negativo, è possibile isolare esattamente quali elementi del prodotto determinano soddisfazione o reclami.

Una recensione potrebbe elogiare la durata della batteria e il design, criticando al contempo il servizio clienti, e Comprehend suddivide questi aspetti in segnali di sentiment separati.

Supporta 12 lingue, gestisce il rilevamento delle informazioni personali e offre l'estrazione di frasi chiave come funzionalità integrate, in modo da ottenere molteplici angolazioni analitiche senza dover ricorrere a strumenti separati. L'addestramento di modelli personalizzati consente la classificazione o il riconoscimento di entità su misura per il vocabolario e le peculiarità del tuo settore.

Le migliori funzionalità di Amazon Comprehend

Analizza il sentiment delle recensioni per aspetto, in modo che un singolo commento di un cliente fornisca più segnali di sentiment relativi alle funzionalità del prodotto, al design e al supporto in modo indipendente.

Addestra modelli di entità personalizzati sulla tassonomia dei tuoi prodotti in modo che la piattaforma segnali automaticamente le menzioni di specifici SKU, funzionalità o nomi di concorrenti.

Elimina le informazioni di identificazione personale dai testi prima di archiviarli nei tuoi sistemi per garantire la conformità e la protezione della privacy.

Sfrutta 50.000 unità gratis al mese per il primo anno per testare su scala produttiva prima di ottimizzare la tua struttura dei costi.

Limitazioni di Amazon Comprehend

I modelli personalizzati e il riconoscimento delle entità richiedono la raccolta di dati di addestramento e la messa a punto dei modelli; non si tratta di una situazione in cui basta impostare il sistema e poi non pensarci più.

L'elaborazione in batch è il modello principale; lo streaming in tempo reale richiede un lavoro di architettura da parte tua.

I costi aumentano rapidamente oltre i limiti del livello gratis, soprattutto per i team che analizzano milioni di testi ogni mese.

Prezzi di Amazon Comprehend

Versione di prova gratis

Prezzi personalizzati (in base alle unità)

Valutazioni e recensioni di Amazon Comprehend

G2: 4,2/5 (oltre 70 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Amazon Comprehend?

Un recensore di G2 scrive:

API facile da usare che fornisce informazioni importanti sul sentiment di una frase. Il punteggio di affidabilità aiuta a comprendere l'accuratezza del sentiment che Comprehend ti fornisce.

API facile da usare che fornisce informazioni importanti sul sentiment di una frase. Il punteggio di affidabilità aiuta a comprendere l'accuratezza del sentiment che Comprehend ti fornisce.

5. Talkwalker (il migliore per rilevare le menzioni del marchio in video, immagini e audio)

tramite Talkwalker

La maggior parte degli strumenti di social listening si limita all'analisi del testo e basta. Talkwalker parte dal presupposto che Internet sia multimodale: le persone discutono dei marchi tramite video, immagini, audio e testo su oltre 30 social network e 150 milioni di siti web contemporaneamente.

Indicizza i contenuti video ed è in grado di analizzare ciò che le persone dicono senza richiedere prima una trascrizione manuale. Lo stesso vale per le immagini con didascalie o frammenti audio.

Il motore IA Blue Silk raggiunge il 90% di accuratezza nel rilevamento del sentiment e comprende il sarcasmo. Inoltre, gli avvisi in tempo reale ti informano immediatamente quando il sentiment cala o aumenta improvvisamente, dandoti pochi minuti per reagire invece di scoprire i problemi dopo che si sono già diffusi sui social media.

Le migliori funzionalità/funzioni di Talkwalker

Monitora contenuti video, immagini e audio alla ricerca di menzioni del marchio senza doverli trascrivere manualmente, catturando il sentiment multimodale sulle piattaforme social.

Identifica le menzioni visive del tuo marchio utilizzando il riconoscimento delle immagini basato sull'IA per effettuare il monitoraggio di oltre 30.000 loghi di marchi.

Estrai cinque anni di dati storici per confrontare le tendenze di percezione anno su anno e identificare i modelli ciclici nel sentiment dei clienti.

Configura soglie che attivano avvisi solo quando il sentiment scende di una percentuale specifica in particolari regioni o canali.

Limiti di Talkwalker

Per l'impostazione di query di ascolto accurate è necessaria una certa competenza: devi conoscere gli operatori di ricerca booleani e sapere come strutturare le query in modo da catturare le conversazioni che ti interessano.

L'accuratezza dell'analisi del sentiment varia in modo significativo a seconda del settore e della specificità dell'argomento, richiedendo talvolta un perfezionamento manuale per discussioni di nicchia.

Prezzi Talkwalker

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Talkwalker

G2: 4,3/5 (oltre 135 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 20 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Talkwalker?

Una recensione di Capterra afferma:

Questo strumento mi fa risparmiare tempo perché ora non devo più cercare manualmente sul web le menzioni della mia azienda. Ci pensa TalkWalker al posto mio. […] Mi piace il fatto che, una volta effettuate le impostazioni per il monitoraggio delle parole chiave, ricevo ogni giorno un'email con un riepilogo delle menzioni delle parole chiave sui social media e sul web.

Questo strumento mi fa risparmiare tempo perché ora non devo più cercare manualmente sul web le menzioni della mia azienda. Ci pensa TalkWalker al posto mio. […] Mi piace il fatto che, una volta impostate le parole chiave per il monitoraggio, ricevo ogni giorno un'email con un riepilogo delle menzioni delle parole chiave sui social media e sul web.

🧠 Curiosità: gli strumenti utilizzati dagli storici utilizzano ora l'analisi del sentiment per studiare testi antichi. La visualizzazione Sentiment by Timeframe aiuta i ricercatori nel monitoraggio dei cambiamenti dell'umore pubblico nel corso dei decenni analizzando giornali, discorsi e lettere.

6. Lexalytics (il migliore per l'analisi del sentiment nel gergo industriale)

tramite Lexalytics

A differenza degli strumenti che offrono una suite di gestione social all-in-one, Lexalytics si concentra esclusivamente sull'accuratezza e la profondità dell'analisi dei dati non strutturati, rivelando approfondimenti dettagliati dal testo, compresi i dati dei social media.

L'analisi del testo di Lexalytics include librerie di sentiment che comprendono il linguaggio di nicchia. La terminologia medica viene elaborata in modo diverso rispetto al gergo finanziario o ai dialetti regionali, perché il contesto è estremamente importante per una classificazione accurata.

Puoi ottimizzare il funzionamento dei punteggi di sentiment per la tua attività aziendale specifica. Ad esempio, il termine "aggressivo" ha un significato completamente diverso nel marketing sportivo rispetto al settore bancario o al servizio clienti.

Inoltre, lo strumento di analisi del sentiment offre flessibilità di implementazione: configurazione cloud, on-premise o ibrida a seconda dei requisiti di sicurezza e residenza dei dati.

Le migliori funzionalità di Lexalytics

Analizza testi in 29 lingue utilizzando l'elaborazione nativa, in modo che la traduzione non alteri le sfumature del feedback dei clienti.

Aumenta la precisione analitica utilizzando pacchetti di configurazione predefiniti specifici per settore (ad esempio, hotel, farmaceutico).

Trasforma hashtag, slang e grammatica scorretta in dati strutturati e informazioni utili.

Crea modelli di entità specifici per l'attività aziendale in modo che le menzioni di linee di prodotti, concorrenti o termini di settore specifici vengano visualizzate automaticamente nei risultati.

Integra tramite API (ad esempio, l'API Semantria) o utilizza il motore NLP full-stack per collegare la tecnologia ai tuoi sistemi esistenti e agire rapidamente sulla base delle informazioni raccolte.

Limiti di Lexalytics

I costi di implementazione e personalizzazione sono più elevati rispetto ai concorrenti che offrono soluzioni pronte all'uso, richiedendo uno stanziamento di budget iniziale.

L'implementazione in loco significa che il tuo team IT si occupa dell'infrastruttura, degli aggiornamenti e della risoluzione dei problemi; ha bisogno di risorse per fornire supporto continuo.

La documentazione tecnica presuppone conoscenze di base di NLP, creando attrito per i team che non hanno un background di data science.

Prezzi Lexalytics

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Lexalytics

G2: 4,3/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Lexalytics?

Su G2, un utente ha scritto:

Posso implementarlo come preferisco, in locale, su cloud o anche in modalità ibrida. Inoltre, l'elaborazione dei dati tramite machine learning semplifica notevolmente le mie attività quotidiane!

Posso implementarlo come preferisco, in locale, su cloud o anche in modalità ibrida. Inoltre, l'elaborazione dei dati tramite machine learning semplifica notevolmente le mie attività quotidiane!

🔍 Lo sapevi? In un'analisi delle elezioni presidenziali statunitensi del 2024-2025, uno studio ha rilevato che le espressioni facciali nei post di Instagram offrivano informazioni aggiuntive rispetto a quelle trasmesse dal solo testo, il che significa che in futuro l'analisi del sentiment potrebbe dover vedere le emozioni, non solo leggerle.

📖 Leggi anche: Modelli gratuiti di moduli di feedback per raccogliere informazioni

7. Brandwatch (il migliore per rilevare emozioni specifiche insieme ai punteggi di sentiment)

tramite Brandwatch

Brandwatch sfrutta l'IA avanzata, inclusa la sua tecnologia proprietaria BrightView, per una segmentazione dei dati superiore e un'individuazione automatizzata delle informazioni. Ciò consente alla piattaforma di andare oltre le etichette di base positivo-negativo-neutro, nominando emozioni specifiche: rabbia, disgusto, paura, gioia, tristezza, sorpresa.

La piattaforma elabora 22 lingue e coglie il significato delle emoji e il contesto culturale che la maggior parte degli strumenti trascura completamente.

Inoltre, il monitoraggio in tempo reale su social, blog, notizie e forum ti consente di anticipare i problemi relativi alla reputazione del marchio, permettendoti di cogliere i cambiamenti emergenti nel sentiment prima che si trasformino in problemi più gravi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Brandwatch

Sostituisci le classificazioni algoritmiche con regole personalizzate quando il sistema interpreta erroneamente la terminologia o il gergo del tuo settore.

Segmenta il sentiment in base alle funzionalità/funzioni del prodotto o agli attributi del marchio per vedere quali elementi determinano la soddisfazione indipendentemente dalla percezione complessiva del marchio.

Confronta le prestazioni dei contenuti (tuoi e dei tuoi concorrenti) e utilizza i riassunti generati dall'IA per individuare i temi che stimolano il coinvolgimento o la conversazione.

Crea dashboard interattive ed esportazioni in modo da poter effettuare la condivisione delle informazioni con gli stakeholder, presentarle visivamente e unire i dati con altri strumenti che già utilizzi.

Limiti di Brandwatch

La configurazione delle query richiede un'attenta elaborazione per evitare di catturare conversazioni non pertinenti e inquinare i dati con rumore di fondo.

L'accuratezza dell'analisi del sentiment si trova nell'intervallo 60-75% per il linguaggio non supportato o fortemente sarcastico, che richiede una revisione manuale dei casi limite.

Prezzi di Brandwatch

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Brandwatch

G2: 4,4/5 (oltre 700 recensioni)

Capterra: 4,2/5 (oltre 235 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Brandwatch?

Un utente di Reddit scrive:

Sì, adoro Brandwatch! È facile da usare e la reportistica è ottima. Posso esportare e personalizzare grafici e grafici con facilità. L'ho utilizzato solo per il social listening, ma offre tantissime altre funzionalità/funzioni per i social media marketer.

Sì, adoro Brandwatch! È facile da usare e la reportistica è ottima. Posso esportare e personalizzare grafici e grafici con facilità. L'ho utilizzato solo per il social listening, ma offre tantissime altre funzionalità/funzioni per i social media marketer.

💡 Suggerimento professionale: Twitter è più severo rispetto alle email. Un tweet che sembra normale può in realtà essere rabbioso. Considera i punteggi di Twitter più negativi rispetto ad altri canali.

8. Brand24 (ideale per la condivisione di avvisi in tempo reale che rilevano improvvisi cambiamenti di sentiment)

tramite Brand24

Brand24 analizza 25 milioni di fonti online in tempo reale e utilizza l'IA per segnalare quando il sentiment cambia improvvisamente o quando il volume delle menzioni aumenta in modo inaspettato.

Impact Score, una metrica progettata per misurare l'influenza di una particolare menzione, aiuta gli utenti a stabilire quali conversazioni richiedono un'attenzione o una risposta immediata.

Otterrai visibilità su chi sta guidando le conversazioni, la loro portata e il loro livello di influenza, e esattamente dove hanno avuto origine le menzioni sui vari canali. Questa visibilità è importante perché i momenti virali non aspettano; scoprire i problemi in un riassunto giornaliero invece che nel momento stesso significa perdere l'occasione di rispondere in modo efficace.

Lo strumento di analisi del sentiment consolida anche le metriche di portata per mostrare l'effettiva portata delle conversazioni sui social, sui notiziari, sui forum e su altri canali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Brand24

Imposta soglie di allerta in modo da ricevere notifiche solo quando il sentiment scende al di sotto della tua tolleranza specifica o il volume delle menzioni si discosta in modo significativo dal valore di riferimento.

Identifica gli influencer che stimolano attivamente le conversazioni, in modo da dare priorità all'interazione con gli account ad alta portata rispetto alle menzioni casuali.

Visualizza contemporaneamente in un unico parametro il potenziale combinato di copertura e impressioni di tutte le menzioni del marchio su tutte le piattaforme.

Filtra l'intero set di dati per piattaforma, posizione, sentiment e parole chiave per approfondire le conversazioni che hanno un impatto reale sulla tua attività aziendale.

Limiti di Brand24

Alcuni utenti segnalano la mancanza di menzioni provenienti da forum di nicchia o comunità specifiche del settore, nonostante l'ampia copertura complessiva.

Il prezzo riflette l'ampiezza del monitoraggio, rendendolo fuori dalla portata delle organizzazioni con budget inferiori.

Prezzi di Brand24

Versione di prova gratis

Individuale: 199 $ al mese

Team: 299 $ al mese

Pro: 399 $ al mese

Aziendale: 599 $ al mese

Enterprise: A partire da 999 $ al mese (fatturazione annuale)

Valutazioni e recensioni di Brand24

G2: 4,6/5 (oltre 300 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 245 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Brand24?

Secondo una recensione di G2:

Sono rimasto particolarmente colpito dalle funzionalità di ascolto social in tempo reale di Brand24 e dalla sua capacità di effettuare il monitoraggio delle menzioni su più piattaforme. La funzione di analisi del sentiment è stata incredibilmente utile per aiutarmi a comprendere il tono e il contesto delle conversazioni online sul mio marchio. Inoltre, l'interfaccia intuitiva ha facilitato la navigazione e l'adozione di decisioni basate sui dati.

Sono rimasto particolarmente colpito dalle funzionalità di ascolto social in tempo reale di Brand24 e dalla sua capacità di effettuare il monitoraggio delle menzioni su più piattaforme. La funzione di analisi del sentiment è stata incredibilmente utile per aiutarmi a comprendere il tono e il contesto delle conversazioni online sul mio marchio. Inoltre, l'interfaccia intuitiva ha facilitato la navigazione e l'adozione di decisioni basate sui dati.

💡 Suggerimento: confronta il modo in cui parlano i diversi segmenti: utenti gratis vs. utenti a pagamento, nuovi clienti vs. clienti fedeli, gruppi con LTV elevato vs. gruppi con LTV basso. Il divario tra i segmenti ti indica dove divergono le aspettative.

9. Sprout Social (ideale per gestire le risposte sui social media insieme all'analisi del sentiment)

tramite Sprout Social

Sprout Social integra l'analisi del sentiment nella tua dashboard di gestione dei social media, eliminando la necessità di passare continuamente da uno strumento all'altro.

La rete neurale profonda classifica automaticamente i messaggi in arrivo come positivi, negativi, neutri o non classificati. Crea query di ascolto per il monitoraggio di campagne specifiche o di fasi particolari del percorso del cliente, quindi filtra in base al sentiment per visualizzare per prime le conversazioni con priorità alta.

Invece di costringerti a controllare più dashboard, tutto è disponibile in un unico posto: i tuoi post programmati, le attività di coinvolgimento e le query di ascolto basate sul sentiment, tutto insieme.

Le migliori funzionalità/funzioni di Sprout Social

Ordina i messaggi in arrivo in base alla polarità del sentiment per dare priorità alle conversazioni urgenti prima di gestire le richieste di routine in ordine cronologico.

Trova e valuta autori e influencer sicuri per il marchio in base all'argomento utilizzando strumenti di marketing basati sull'IA.

Elabora il linguaggio disordinato dei clienti, inclusi slang, emoji, errori di battitura e abbreviazioni Internet, per cogliere il sentiment reale che il testo formale non riesce a cogliere.

Correggi manualmente le classificazioni dei singoli messaggi per addestrare la piattaforma alla terminologia del tuo settore e migliorare continuamente la precisione.

Limiti di Sprout Social

Le funzionalità di analisi del sentiment richiedono il piano Advanced, con un limite alla disponibilità per i team attenti al budget che utilizzano piani di livello inferiore.

Il sarcasmo e il linguaggio specifico del settore continuano a mettere in difficoltà il sistema senza un perfezionamento manuale e una correzione continua.

La piattaforma è ottimizzata in primo luogo per la gestione dei social e in secondo luogo per l'analisi del sentiment, il che significa che le funzionalità di ascolto sono sottoposte a condivisione dello spazio con gli strumenti di pianificazione e pubblicazione.

La connessione di strumenti esterni richiede un lavoro di configurazione aggiuntivo oltre alla piattaforma stessa.

Prezzi di Sprout Social

Versione di prova gratis

Social media marketing Standard: 199 $ al mese per utente

Social media marketing Professional: 299 $ al mese per utente

Social media marketing Avanzato: 399 $/mese per utente

Social media marketing Enterprise: Prezzi personalizzati

Influencer marketing: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Sprout Social

G2: 4,4/5 (oltre 5.700 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 600 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Sprout Social?

Su Capterra, un utente ha scritto:

È utile utilizzare i social media per accrescere le nostre esperienze e competenze. Ho tratto le migliori idee per la mia carriera dai social media attraverso Sprout Social. Quando è necessario coinvolgere i clienti, Sprout Social è la piattaforma migliore per discutere di questi argomenti. È generalmente facile da usare. Molto conveniente, con una versione di prova gratis per tutti.

È utile utilizzare i social media per accrescere le nostre esperienze e competenze. Ho tratto le migliori idee per la mia carriera dai social media attraverso Sprout Social. Quando è necessario coinvolgere i clienti, Sprout Social è la piattaforma migliore per discutere di questi argomenti. È generalmente facile da usare. Molto conveniente, con una versione di prova gratuita per tutti.

10. Hootsuite (il migliore per il monitoraggio unificato del sentiment sui social media)

tramite Hootsuite

Hootsuite integra l'analisi del sentiment direttamente nella sua dashboard di ascolto. Ogni piano Hootsuite include il monitoraggio delle menzioni, l'identificazione degli argomenti di tendenza e la classificazione del sentiment senza costringerti ad aggiornare il tuo piano per usufruire delle funzionalità di ascolto.

Monitorate in tempo reale ciò che le persone dicono realmente del vostro marchio su Internet, quindi filtrate quelle conversazioni in base al sentiment per comprendere i cambiamenti di percezione man mano che si verificano.

Lo strumento di ricerca di mercato ti consente di cercare contemporaneamente milioni di conversazioni per cogliere menzioni del marchio che altrimenti potresti perdere. Il monitoraggio del sentiment della concorrenza è affiancato alle tue metriche, in modo da poter confrontare la percezione relativa agli attori del mercato.

Il livello di ascolto si integra perfettamente con i tuoi strumenti di pubblicazione, pianificazione e coinvolgimento, il che significa che non dovrai passare da una piattaforma all'altra.

Le migliori funzionalità/funzioni di Hootsuite

Filtra contemporaneamente tutte le menzioni monitorate in base alla polarità del sentiment, in modo da concentrarti prima di tutto sulle conversazioni negative.

Identifica gli argomenti di tendenza per categoria e posizione direttamente nell'interfaccia di ascolto per informare la creazione di contenuti su argomenti con sentiment positivo.

Combina hashtag e argomenti di tendenza con le relative metriche di sentiment, in modo da lanciare campagne pubblicitarie conoscendo il contesto emotivo.

Collabora in modo efficiente assegnando risposte e attività ai diversi membri del team all'interno della piattaforma.

Limiti di Hootsuite

Le funzionalità di ascolto sono ampie ma non approfondite; ottieni un monitoraggio di base del sentiment piuttosto che il rilevamento delle emozioni o un'analisi basata sugli aspetti.

La migrazione da strumenti di ascolto autonomi richiede modifiche alla configurazione dei dati e al flusso di lavoro che richiedono tempo per essere completate.

Prezzi di Hootsuite

Versione di prova gratis

Standard: 149 $ al mese per utente

Avanzato: 399 $ al mese per utente

Aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Hootsuite

G2: 4,3/5 (oltre 6.610 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 3.780 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Hootsuite?

Una recensione su G2 afferma:

Adoro l'interfaccia di Hootsuite perché è facile da usare e molto intuitiva, il che semplifica la gestione dei contenuti e l'apprendimento per i nuovi membri del team. La piattaforma viene costantemente aggiornata, adattandosi ai nuovi social network e alle nuove funzionalità/funzioni, il che è fondamentale per il mio lavoro di coordinatore dei social media. Apprezzo anche il fatto che Hootsuite mi consenta di avere un'analisi completa e centralizzata delle metriche di tutti i social network dell'organizzazione, facilitando l'accesso e la consultazione ogni volta che ne ho bisogno.

Adoro l'interfaccia di Hootsuite perché è facile da usare e molto intuitiva, il che semplifica la gestione dei contenuti e l'apprendimento per i nuovi membri del team. La piattaforma viene costantemente aggiornata, adattandosi ai nuovi social network e alle nuove funzionalità/funzioni, il che è fondamentale per il mio lavoro di coordinatore dei social media. Apprezzo anche il fatto che Hootsuite mi consenta di avere un'analisi completa e centralizzata delle metriche di tutti i social network dell'organizzazione, facilitando l'accesso e la consultazione ogni volta che ne ho bisogno.

📖 Leggi anche: Le migliori alternative a Hootsuite da provare

11. Qualtrics XM Discover (ideale per analizzare le emozioni su tutti i canali di interazione con i clienti)

tramite Qualtrics XM Discover

Qualtrics integra l'analisi conversazionale nella sua piattaforma di feedback più ampia. Il sistema combinato analizza simultaneamente le emozioni, le intenzioni e lo sforzo dei clienti dalle interazioni che avvengono sui social, dalle chiamate all'assistenza, dalle trascrizioni delle chat e dai sondaggi di feedback sui prodotti.

Include oltre 150 modelli predefiniti per settori specifici, il che significa che il sentiment nel settore sanitario viene interpretato in modo completamente diverso rispetto a quello nel settore alberghiero o dei servizi finanziari, in base al contesto del settore.

Inoltre, i flussi di lavoro automatizzati possono essere triggerati in base a soglie di sentiment, in modo che un'interazione negativa venga automaticamente segnalata ai supervisori o indirizzata a team di risoluzione specializzati senza intervento manuale.

Qualtrics XM Scopri le migliori funzionalità/funzioni

Importa direttamente le registrazioni delle chiamate di supporto e le trascrizioni delle chat in modo che la piattaforma estragga il sentiment senza richiedere prima una trascrizione manuale.

Comprendi lo sforzo richiesto ai clienti e l'intenzione insieme al sentiment per diagnosticare perché le interazioni hanno avuto successo o hanno fallito, al di là delle semplici valutazioni positive o negative.

Indirizza automaticamente le interazioni in base alle soglie di sentiment, in modo che le conversazioni negative vengano inoltrate ai supervisori senza bisogno di un intervento umano.

Limiti di Qualtrics XM Discover

La complessità della piattaforma e l'ampiezza delle funzionalità/funzioni rendono difficile l'apprendimento per i team.

La personalizzazione richiede spesso l'intervento di servizi professionali piuttosto che una configurazione self-service.

Prezzi di Qualtrics XM Discover

Prezzi personalizzati

Qualtrics XM Scopri valutazioni e recensioni

G2: 4,3/5 (oltre 735 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 250 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Qualtrics XM Discover?

Un recensore di Capterra aggiunge:

Qualtrics XM ci fornisce servizi eccellenti. Possiamo creare qualsiasi sondaggio e ho apprezzato molto la facilità con cui è possibile integrarlo negli annunci sui social media o nei messaggi di promozione su tutti i canali di comunicazione. Ho apprezzato molto il modo in cui Qualtrics XM rende le domande all'interno del modulo chiare e organizzate e consente agli intervistati di navigare e registrare facilmente le risposte. Ho apprezzato molto la sua capacità di selezionare gli intervistati e garantire che siano reali e appartengano al gruppo target.

Qualtrics XM ci fornisce servizi eccellenti. Possiamo creare qualsiasi sondaggio e ho apprezzato molto la facilità con cui è possibile integrarlo negli annunci sui social media o nei messaggi di promozione su tutti i canali di comunicazione. Ho apprezzato molto il modo in cui Qualtrics XM rende le domande all'interno del modulo chiare e organizzate e consente agli intervistati di navigare e registrare facilmente le risposte. Ho apprezzato molto la sua capacità di selezionare gli intervistati e garantire che siano reali e appartengano al gruppo target.

🔍 Lo sapevi? In uno studio sui progetti di software open source, i ricercatori hanno utilizzato l'analisi del sentiment dei commenti degli sviluppatori per prevedere se un bug sarebbe stato risolto (e in quanto tempo). È emerso che un sentiment più negativo nella discussione spesso significava che il bug avrebbe avuto maggiori probabilità di essere risolto rapidamente.

12. Chattermill (ideale per trasformare i dati dei feedback in modelli precisi e utilizzabili)

tramite Chattermill

Chattermill combina i feedback provenienti da sondaggi, recensioni, ticket di supporto e menzioni sui social media in un motore di analisi.

Il suo Lyra IA suddivide automaticamente i feedback in temi specifici, in modo da poter vedere esattamente quali funzionalità/funzioni del prodotto o elementi del servizio determinano la soddisfazione rispetto ai reclami. Anziché ottenere un punteggio di sentiment e lasciare all'utente il compito di capirne il significato, la piattaforma pone l'accento sulla comprensione del motivo alla base del sentiment.

Inoltre, gli avvisi in tempo reale ti informano quando emergono nuovi problemi o cambiano le tendenze del sentiment. Questo ti permette di anticipare i problemi emergenti invece di scoprirli solo nei rapporti retrospettivi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Chattermill

Collega tutti i tuoi account social per analizzare commenti, menzioni e hashtag in un unico posto.

Interroga i tuoi dati di feedback in un linguaggio semplice invece di creare report manualmente, in modo da poter chiedere "perché i clienti sono insoddisfatti dell'onboarding" e ottenere risposte.

Configura avvisi che si attivano quando emergono nuovi temi o cambiano le tendenze del sentiment, in modo da poter rispondere ai problemi prima che si aggravino.

Identifica i sentimenti contrastanti all'interno di un singolo feedback per comprendere in modo più accurato le opinioni complesse dei clienti.

Limiti di Chattermill

La configurazione dell'integrazione dei dati richiede un'attenzione particolare per consolidare in modo accurato i flussi di feedback provenienti da più sistemi di origine dati.

La piattaforma privilegia le informazioni qualitative sulla CX rispetto al monitoraggio e al tracciamento di un elevato volume di menzioni sui social media.

Prezzi Chattermill

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Chattermill

G2: 4,5/5 (oltre 210 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 25 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Chattermill?

Secondo una recensione di G2:

Chattermill semplifica notevolmente la gestione dei clienti e delle loro recensioni. Aiuta a fornire un servizio migliore ed eccezionale ai clienti. Per gli stakeholder interni, offre ottime funzionalità/funzioni come l'analisi del sentiment, che aiuta ad apportare modifiche migliori ai prodotti e a prendere decisioni aziendali più efficaci. È facile da implementare in un nuovo team e si integra facilmente con altri strumenti esistenti. Tutte le recensioni dei nostri clienti vengono gestite quotidianamente tramite Chattermill.

Chattermill semplifica notevolmente la gestione dei clienti e delle loro recensioni. Aiuta a fornire un servizio migliore ed eccezionale ai clienti. Per gli stakeholder interni, offre ottime funzionalità/funzioni come l'analisi del sentiment, che aiuta ad apportare modifiche migliori ai prodotti e a prendere decisioni aziendali più efficaci. È facile da implementare in un nuovo team e si integra facilmente con altri strumenti esistenti. Tutte le recensioni dei nostri clienti vengono gestite quotidianamente tramite Chattermill.

13. Meltwater (ideale per i team di PR che desiderano effettuare il monitoraggio dei cambiamenti nella percezione dei media e del pubblico)

tramite Meltwater

Meltwater elabora oltre 1 miliardo di documenti al giorno utilizzando modelli di sentiment basati su trasformatori, la stessa architettura di rete neurale che alimenta le moderne innovazioni nel campo dell'IA. Esegue il monitoraggio del sentiment su notizie online, social media, blog, podcast e persino trascrizioni di trasmissioni, in modo che i team di PR ottengano visibilità sulla percezione attraverso i canali dei media guadagnati.

L'analisi a livello di frase rileva sfumature e contraddizioni che gli approcci a livello di documento non riescono a cogliere. Un singolo articolo di giornale potrebbe criticare un aspetto della tua azienda e lodarne un altro, e l'analisi a livello di frase fa emergere entrambi i segnali invece di calcolarne la media in un unico punteggio di sentiment.

Il suo punto di forza risiede nella copertura mediatica olistica, che consente agli utenti di comprendere in che modo le campagne sui media guadagnati, di proprietà e social influiscono sulla reputazione e sulle prestazioni complessive del marchio.

Le migliori funzionalità/funzioni di Meltwater

Confronta il tuo sentiment e la tua quota di condivisione rispetto ai concorrenti con le tendenze storiche per visualizzare la traiettoria relativa nel tempo.

Accedi a query di ricerca illimitate e a un archivio completo di 15 mesi per ricerche approfondite sulle tendenze e sulla concorrenza.

Esporta tutti i dati relativi al sentiment tramite API su Tableau, Power BI o Looker Studio, in modo da poter disporre dei tuoi dashboard senza rimanere vincolato all'interfaccia di Meltwater.

Imposta avvisi in tempo reale e rilevamento dei picchi per ricevere una notifica nel momento in cui una conversazione o una tendenza acquista importanza, in modo da poter agire rapidamente.

Limiti di Meltwater

L'accuratezza dell'analisi del sentiment varia a seconda della lingua e del settore verticale, richiedendo talvolta controlli manuali a campione e perfezionamenti.

L'elaborazione su larga scala genera quantità enormi di dati: è necessaria una solida strategia di filtraggio e segmentazione per concentrarsi sui segnali piuttosto che sul rumore.

Prezzi Meltwater

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Meltwater

G2: 4/5 (oltre 2.395 recensioni)

Capterra: 4/5 (oltre 95 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Meltwater?

Secondo una recensione di G2 sul software di analisi del sentiment:

Meltwater ha migliorato significativamente la nostra capacità di effettuare il monitoraggio della gestione della reputazione, sia per la nostra organizzazione che per i nostri concorrenti. La comodità di ricevere avvisi direttamente in Teams ci aiuta a rimanere aggiornati su un intervallo di argomenti importanti, rendendo più facile supervisionare in modo efficiente ed efficace la percezione pubblica della nostra organizzazione. Oltre ai semplici avvisi, le funzionalità di reportistica di Meltwater offrono preziose informazioni su tendenze, temi chiave, menzioni e share of voice per noi e i nostri concorrenti, e questi report possono essere facilmente condivisi con la leadership.

Meltwater ha migliorato significativamente la nostra capacità di effettuare il monitoraggio della gestione della reputazione, sia per la nostra organizzazione che per i nostri concorrenti. La comodità di ricevere avvisi direttamente in Teams ci aiuta a rimanere aggiornati su una serie di argomenti importanti, rendendo più facile supervisionare in modo efficiente ed efficace la percezione pubblica della nostra organizzazione. Oltre ai semplici avvisi, le funzionalità di reportistica di Meltwater offrono preziose informazioni su tendenze, temi chiave, menzioni e share of voice per noi e i nostri concorrenti, e questi report possono essere facilmente condivisi con la leadership.

14. Medallia (ideale per rilevare il sentiment in ogni punto di contatto e interazione con il cliente)

tramite Medallia

Medallia è specializzata nella raccolta e nell'analisi dei feedback provenienti da sondaggi, contact center, canali social e interazioni digitali, anziché isolare separatamente queste origini dati.

Il suo NLP rileva automaticamente temi e modelli di sentiment dai commenti aperti dei clienti senza costringerti a taggare manualmente ogni singola risposta. Inoltre, il feedback video aggiunge una dimensione che la maggior parte delle piattaforme ignora completamente.

I flussi di lavoro a ciclo chiuso trasformano le informazioni in azioni concrete, invece di lasciare che i feedback rimangano nei database. Quando i punteggi di sentiment segnalano un problema, puoi configurare il sistema in modo che avvisi automaticamente i team, lo segnali ai supervisori o trigger azioni di follow-up senza intervento umano.

Le migliori funzionalità/funzioni di Medallia

Imposta flussi di lavoro in modo che il sentiment negativo venga automaticamente segnalato ai supervisori o attivi azioni di follow-up senza necessità di revisione manuale.

Crea dashboard in tempo reale che effettuano il monitoraggio del sentiment su tutti i punti di contatto con i clienti contemporaneamente per monitorare lo stato rispetto ai traguardi.

Estrai automaticamente i temi ricorrenti dai feedback in formato testo libero, in modo da poter identificare le tendenze e i modelli emergenti senza dover leggere manualmente centinaia di risposte.

Limiti di Medallia

La complessità delle funzionalità della piattaforma richiede tempo per l'onboarding e la formazione, anche per i team dedicati alla CX e al successo dei clienti.

Il posizionamento dell'azienda rende i prezzi fuori dalla portata delle organizzazioni più piccole o dei reparti con budget limitati.

Prezzi Medallia

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni Medallia

G2: 4,5/5 (oltre 165 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 30 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Medallia?

Ecco cosa dice una recensione su G2:

Medallia aiuta il team di marketing a collegare il sentiment effettivo dei clienti a specifici elementi della campagna. Possiamo vagliare i feedback in base al canale attraverso cui vengono forniti e leggere i commenti direttamente correlati alla loro efficacia, come ad esempio un'email. Questo ha davvero trasformato il modo in cui effettuiamo le revisioni pre-lancio delle risorse creative prima di un lancio su larga scala. Un'altra funzionalità affascinante è che le citazioni tematiche dei clienti sono facili da estrarre e possono essere condivise dal team durante gli sprint agili.

Medallia aiuta il team di marketing a collegare il sentiment effettivo dei clienti a specifici elementi della campagna. Possiamo vagliare i feedback in base al canale attraverso cui vengono forniti e leggere i commenti direttamente correlati alla loro efficacia, come ad esempio un'email. Questo ha davvero trasformato il modo in cui effettuiamo le revisioni pre-lancio delle risorse creative prima di un lancio su larga scala. Un'altra funzionalità affascinante è che le citazioni tematiche dei clienti sono facili da estrarre e possono essere condivise dal team durante gli sprint agili.

Tutti i segnali puntano a ClickUp

La scelta degli strumenti di analisi del sentiment giusti si basa sulla chiarezza. Ora sai cosa fa bene ogni piattaforma, dove si adatta e come gestisce il feedback reale dei clienti. Questo ti offre un modo pratico per abbinare le tue esigenze alle funzionalità/funzioni che ti aiutano davvero a effettuare il monitoraggio del tono, individuare i modelli e prendere decisioni più rapide.

ClickUp riunisce tutti questi elementi in un unico flusso di lavoro.

I moduli raccolgono feedback, ClickUp Brain legge il sentiment, i dashboard mostrano le tendenze e gli agenti AI tengono d'occhio i cambiamenti in modo da poter cogliere tempestivamente quelli importanti. Tutto rimane connesso, così il tuo team lavora con informazioni affidabili senza dover passare da uno strumento all'altro. Questo è il vantaggio di uno spazio di lavoro di ClickUp convergente.

Se desideri un modo più chiaro e mirato per agire sul sentiment dei clienti, puoi iniziare subito. Iscriviti oggi stesso a ClickUp! ✅