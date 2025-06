i 15 migliori strumenti di ricerca di mercato per un processo decisionale basato sui dati

Hai mai lanciato un prodotto o una campagna senza ottenere alcun riscontro? È quello che succede quando si trascura la ricerca di mercato.

Supponiamo che tu abbia creato una linea di prodotti per la cura della pelle per adolescenti, solo per scoprire che il tuo mercato di riferimento preferisce imballaggi ecologici ed etichette cruelty-free. Te lo sei perso? Ti sei appena perso i tuoi clienti.

Ecco la soluzione: utilizza strumenti gratuiti per ricerche di mercato. Queste risorse tecnologiche ti aiutano a scoprire ciò che il tuo pubblico di riferimento desidera veramente, senza congetture.

Il tuo marchio rischia di rimanere indietro se ignori le tendenze del mercato, le opinioni dei consumatori o il panorama competitivo. E questo può accadere rapidamente. Ma non preoccuparti.

Questa guida esplora i migliori strumenti di ricerca di mercato per aiutarti a raccogliere dati, individuare tendenze e prendere decisioni aziendali più intelligenti.

🔍 Lo sapevi? Il 69% dei ricercatori utilizza dati sintetici per migliorare le proprie intuizioni. E circa il 47% si affida regolarmente all'IA nelle proprie ricerche di mercato.

I migliori strumenti gratuiti per ricerche di mercato ti aiutano a comprendere il tuo pubblico, individuare le tendenze emergenti e prendere decisioni sicure senza sprecare tempo o budget.

Ecco alcune funzionalità/funzioni da tenere d'occhio quando si valuta un software di ricerca di mercato:

Segmentazione del pubblico: trova uno strumento di marketing basato sull'IA per suddividere il tuo mercato di riferimento in profili cliente dettagliati per un targeting preciso e una comprensione più approfondita dei consumatori

Accesso ai dati in tempo reale: cerca informazioni aggiornate sulle tendenze di mercato, sul comportamento dei clienti e sulle query di ricerca non appena si verificano, per prendere decisioni informate

Strumenti per la creazione di sondaggi: scegli un software di ricerca che ti consenta di creare sondaggi utilizzando modelli o domande personalizzate per raccogliere risposte, feedback e identificare i punti deboli dei clienti

Analisi del sentiment: scegli uno strumento di feedback dei clienti in grado di monitorare l'opinione pubblica e il sentiment dei clienti attraverso recensioni, forum e canali social per orientare i messaggi relativi ai prodotti

Analisi della concorrenza: prendi in considerazione un software in grado di monitorare le prestazioni, le strategie e il sentiment dei clienti dei tuoi concorrenti per rimanere all'avanguardia in un campo competitivo

Funzionalità di ricerca per parole chiave: scegli strumenti di ricerca di mercato che ti aiutano a scoprire il volume di ricerca, i dati di completamento automatico e le query di ricerca di tendenza per allineare i tuoi contenuti agli interessi dei clienti

Presentazione visiva dei dati: verifica che lo strumento sia in grado di visualizzare i dati utilizzando grafici, mappe di calore e dashboard per interpretare i dati grezzi e individuare rapidamente i modelli

Analisi affidabili: scegli un software di analisi di marketing per analizzare le tendenze che stanno dando forma al tuo settore utilizzando dati provenienti da fonti affidabili

Ecco alcuni dei migliori strumenti di ricerca di mercato che non solo ti aiuteranno a condurre ricerche di mercato, ma ti daranno anche la sicurezza necessaria per agire di conseguenza, che si tratti di perfezionare un prodotto, comprendere i tuoi clienti target o esplorare nuove tendenze del settore.

1. ClickUp (Ideale per il project management e la collaborazione nella ricerca)

ClickUp, l'app per tutto il lavoro, riunisce attività, documenti, conversazioni, ricerche demografiche, sondaggi e informazioni preziose in un'unica area di lavoro organizzata. Ti offre la struttura, la velocità e l'intelligenza necessarie per passare da idee grezze a strategie raffinate, senza dover passare da un'app all'altra.

Crea moduli per raccogliere feedback dettagliati dai clienti con ClickUp Forms

Con i moduli ClickUp, puoi creare sondaggi personalizzabili per raccogliere opinioni, feedback sui prodotti o informazioni sulla concorrenza. Aggiungi logica condizionale per personalizzare le domande e utilizza i campi di risposta per raccogliere risposte dettagliate.

Una volta pubblicato il modulo, ogni risposta e ogni feedback degli utenti diventano automaticamente un'attività.

Ad esempio, se un cliente condivide un punto dolente, quella risposta può attivare un'attività per il team di prodotto. Intelligente, vero? In combinazione con l'IA, ClickUp analizza questi input per evidenziare tendenze o valori anomali, ad esempio se la maggior parte degli utenti si lamenta di una funzionalità o è entusiasta di qualcosa di nuovo.

Crea un report conciso sull'analisi della concorrenza con semplici prompt utilizzando ClickUp Brain

ClickUp Brain è un vero e proprio assistente di ricerca IA. Chiedigli di riepilogare/riassumere i risultati, generare domande per sondaggi, redigere analisi della concorrenza o brainstorming per i titoli delle campagne.

Supponiamo che tu voglia sapere quali sono le maggiori difficoltà dei tuoi utenti: puoi utilizzare Brain per analizzare i risultati dei moduli e generare un riepilogo/riassunto rapido. È come avere un esperto di strategia a portata di mano.

📮 ClickUp Insight: l'88% degli intervistati nel nostro sondaggio utilizza l'IA per le proprie attività, ma oltre il 50% evita di utilizzarla al lavoro. I tre principali ostacoli sono la mancanza di un'integrazione perfetta, le lacune di conoscenza e le preoccupazioni relative alla sicurezza. Ma cosa succederebbe se l'IA fosse integrata nella tua area di lavoro e fosse già sicura? ClickUp Brain, l'assistente IA integrato di ClickUp, rende tutto questo realtà. Comprende i prompt in un linguaggio semplice, risolvendo tutte e tre le preoccupazioni relative all'adozione dell'IA e connettendo la chat, le attività, i documenti e le conoscenze in tutta l'area di lavoro.

Organizza i contenuti e modifica i documenti insieme ai tuoi team utilizzando ClickUp Docs

Puoi anche organizzare tutto in ClickUp Docs. Considerali come la tua libreria di ricerca centralizzata. Crea wiki per i concorrenti e pagine per i profili delle persone e collabora facilmente con il tuo team.

Puoi taggare, commentare, assegnare elementi di azione e convertire il testo in attività all'istante.

Tieni traccia dei dati delle tue ricerche in modo semplice utilizzando le attività di ClickUp

A proposito di attività, ClickUp Tasks ti aiuta a rimanere sempre attivo. Puoi crearle da qualsiasi luogo: commenti, moduli o persino conversazioni. Contrassegnale con campi personalizzati come "ricerca", "idea" o "attività cardine" per un facile monitoraggio.

Con i dashboard di ClickUp, puoi visualizzare i risultati dei sondaggi, le prestazioni delle campagne, lo stato delle ricerche e le sequenze, tutto in un unico posto. Crea il tuo dashboard. Aggiungi grafici, widget di calcolo o barre di avanzamento. Non dovrai più cercare i report.

La parte migliore? ClickUp offre anche diversi modelli che puoi utilizzare per aiutarti nelle tue campagne!

Se desideri semplificare l'intero processo di ricerca, tutto in un'unica area di lavoro, il modello di ricerca di mercato di ClickUp è la soluzione completa che fa per te. Dalla definizione degli obiettivi di ricerca alla raccolta dei dati e alla creazione di report, avrai il controllo di ogni fase senza perdere un colpo.

Ottieni il modello gratuito Rimani competitivo e prendi decisioni informate utilizzando il modello di ricerca di mercato ClickUp

Inoltre, puoi utilizzare modelli di sondaggi predefiniti per un approccio olistico. Il modello di sondaggio sul feedback dei prodotti ClickUp viene utilizzato per raccogliere feedback dai clienti target, comprendere le loro esigenze e identificare le aree di miglioramento.

Utilizza il modello di analisi di mercato ClickUp per comprendere le esigenze dei potenziali clienti, le preferenze dei consumatori e i loro comportamenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Limiti di ClickUp

Alcune funzionalità avanzate sono accessibili solo tramite l'app desktop di ClickUp

I nuovi utenti potrebbero trovare inizialmente un po' confuse le numerose funzionalità/funzioni di ClickUp

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.200 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.400 recensioni)

Ecco cosa dice Chelsea Bennett, Brand Engagement Manager di Lulu Press, su ClickUp:

Una piattaforma di project management è essenziale per un team di marketing e apprezziamo molto il fatto che ci aiuti a rimanere in contatto con gli altri reparti. Usiamo ClickUp letteralmente ogni giorno per tutto. È stato molto utile per il nostro team creativo e ha reso il loro flusso di lavoro migliore e più efficiente.

Una piattaforma di project management è essenziale per un team di marketing e apprezziamo molto il fatto che ci aiuti a rimanere in contatto con gli altri reparti. Usiamo ClickUp letteralmente ogni giorno per tutto. È stato molto utile per il nostro team creativo e ha reso il loro flusso di lavoro migliore e più efficiente.

2. Google Trends (ideale per scoprire argomenti di tendenza e idee di contenuto)

tramite Google Trends

Google Trends ti permette di vedere cosa sta cercando il mondo. Che tu voglia esplorare le parole chiave in ascesa o confrontare i termini di ricerca, questo strumento gratuito per le ricerche di mercato ti aiuta a capire cosa vuole veramente il tuo pubblico di riferimento.

Apprezzerai la sua capacità di confrontare il volume di ricerca nel tempo, visualizzare i dati con grafici chiari e scoprire gli interessi regionali. Utilizzalo per monitorare la domanda stagionale, analizzare il comportamento dei consumatori o identificare gli argomenti di tendenza in settori specifici.

Funzionalità/funzioni principali di Google Trends

Confronta i termini di ricerca in diverse posizioni e periodi di tempo per individuare rapidamente le preferenze del pubblico

Analizza i modelli di volume di ricerca nel corso degli anni per prevedere la domanda stagionale e le tendenze

Visualizza immediatamente le query correlate per scoprire nuove idee di parole chiave e punti critici

Limiti di Google Trends

Riflette solo le ricerche su Google, mancano i dati provenienti da altre piattaforme

Google Trends utilizza un campione di ricerche su Google, che può introdurre potenziali distorsioni o imprecisioni

Prezzi di Google Trends

Free Forever

Valutazioni e recensioni di Google Trends

G2: 4,6/5 (oltre 230 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 20 recensioni)

💡 Suggerimento professionale: Hai mai avuto la sensazione che il tuo marketing non raggiungesse il pubblico giusto? Prova a creare profili utente efficaci per un outreach mirato. Ecco un metodo infallibile per creare profili utente: Utilizza sondaggi, interviste o moduli ClickUp per raccogliere dati reali sugli utenti

Cerca caratteristiche e esigenze comuni per costruire i tuoi profili tipo

Risparmia tempo e mantieni tutto organizzato con il modello gratuito User Persona di ClickUp

Condividi i tuoi profili e perfezionalo con il contributo del team

Utilizzali nel marketing, nelle vendite e nell'esperienza utente

3. Qualtrics (ideale per creare sondaggi online dettagliati e mirati)

via Qualtrics

Qualtrics è uno dei migliori strumenti di ricerca di mercato per trovare informazioni e raccogliere insight utilizzabili. Ti consente di creare sondaggi, analizzare le risposte e monitorare il sentiment dei consumatori come un professionista.

Puoi utilizzarli per creare sondaggi mirati con logica avanzata, visualizzare i dati per i report destinati agli stakeholder e segmentare il pubblico. Sono perfetti per le aziende online e i professionisti del marketing che desiderano comprendere le preferenze dei clienti, ridurre il tasso di abbandono e ottimizzare le decisioni aziendali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Qualtrics

Crea sondaggi mirati con logica di ramificazione avanzata e modelli di salto facili da utilizzare

Analizza le risposte di testo libero utilizzando l'IA integrata per l'analisi del sentiment

Segmenta i dati del pubblico per comprendere il comportamento in base a dati demografici e comportamentali

Limiti di Qualtrics

Questo strumento di ricerca di mercato è costoso, il che può essere proibitivo per le piccole aziende online

L'interfaccia di progettazione dei sondaggi risulta meno intuitiva rispetto alla concorrenza

Prezzi Qualtrics

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Qualtrics

G2: 4,4/5 (oltre 2900 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Qualtrics?

Ecco cosa ha detto un recensore di G2:

La potenza. Qualtrics mi offre tantissime possibilità e continuo a scoprire nuovi modi per utilizzare la piattaforma e offrire valore ai miei client.

La potenza. Qualtrics mi offre tantissime possibilità e continuo a scoprire nuovi modi per utilizzare la piattaforma e offrire valore ai miei client.

4. BuzzSumo (ideale per scoprire contenuti di tendenza e argomenti virali)

via BuzzSumo

BuzzSumo aiuta a scoprire i contenuti più coinvolgenti, gli argomenti di tendenza e le strategie della concorrenza in pochi secondi. Che tu sia un autore di contenuti, un marketer o un titolare di un'azienda, questo strumento di ricerca ti offre uno sguardo su ciò che sta riscuotendo successo tra il tuo pubblico.

Questo strumento di ricerca di mercato è in grado di eseguire ricerche per parole chiave, analizzare l'utilizzo dei social media, monitorare le menzioni del marchio e scoprire i punti deboli del pubblico. Può anche supportare la ricerca di contenuti, esplorare le query di ricerca e aiutarti a pianificare campagne supportate da informazioni preziose.

Le migliori funzionalità/funzioni di BuzzSumo

Traccia rapidamente i contenuti di tendenza in base al coinvolgimento su più piattaforme

Identifica le parole chiave, gli influencer e i formati di contenuto più performanti nella tua nicchia

Monitora le menzioni dei tuoi marchi e di quelli dei tuoi concorrenti

Limiti di BuzzSumo

Gli influencer, i contenuti e il monitoraggio dei social media dello strumento non sono sempre accurati

BuzzSumo non offre più un piano gratuito, richiedendo agli utenti di sottoscrivere piani a pagamento

Prezzi di BuzzSumo

Creazione di contenuti : 199 $ al mese per utente

PR & Comms: 299 $/mese per 5 utenti

Suite : 499 $/mese per 10 utenti

Enterprise: 999 $/mese per 30 utenti

Valutazioni e recensioni di BuzzSumo

G2: 4,5/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 140 recensioni)

5. Tableau (ideale per visualizzare dati complessi tramite dashboard interattivi)

tramite Tableau

Tableau è uno strumento da provare per i professionisti del marketing e gli analisti che desiderano trasformare dati complessi in informazioni chiare e utilizzabili. Il software di ricerca di mercato consente agli utenti di connettersi a varie origini dati, visualizzare le tendenze e condividere facilmente dashboard interattive

Che si tratti di monitorare le prestazioni di una campagna o di analizzare il comportamento dei clienti, l'interfaccia intuitiva e le potenti funzionalità di analisi di Tableau ti aiutano a prendere decisioni basate sui dati. Ad esempio, puoi monitorare i dati commerciali in tempo reale per adeguare prontamente le strategie.

Funzionalità/funzioni principali di Tableau

Connettiti a più origini dati senza soluzione di continuità per unificare efficacemente il tuo panorama dati

Crea dashboard interattive con funzione drag-and-drop per visualizzare dati complessi in modo intuitivo

Utilizza le funzionalità di analisi dei dati in tempo reale per rispondere rapidamente ai cambiamenti del mercato

Limiti di Tableau

Alcuni utenti segnalano rallentamenti o errori durante la gestione di set di dati di grandi dimensioni

Tableau non consente agli utenti di importare elementi visivi personalizzati

Prezzi di Tableau

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Tableau

G2: 4,4/5 (oltre 2300 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 2300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Tableau?

Ecco cosa ha detto un recensore di G2:

È un ottimo strumento per gestire i dati ed eseguire analisi. Fornisce informazioni chiare e ottimi confronti giorno per giorno. È facile da capire una volta che si è dedicato un po' di tempo ad imparare ad usarlo.

È un ottimo strumento per gestire i dati ed eseguire analisi. Fornisce informazioni chiare e ottimi confronti giorno per giorno. È facile da capire una volta che si è dedicato un po' di tempo ad imparare ad usarlo.

6. Pew Research Center (Ideale per comprendere l'opinione pubblica e le tendenze sociali)

via Pew Research Center

Pew Research Center è uno strumento gratuito di ricerca di mercato che conduce sondaggi di opinione pubblica e fornisce dati completi su opinioni pubbliche, tendenze sociali e approfondimenti demografici.

In qualità di titolare di un'azienda, marketer o ricercatore, hai accesso a una vasta gamma di informazioni imparziali per comprendere i comportamenti e le preferenze del tuo pubblico di riferimento.

Puoi utilizzare i loro ampie serie di dati per informare la tua pianificazione di marketing, identificare le tendenze emergenti del mercato e prendere decisioni basate sui dati.

Funzionalità/funzioni principali di Pew Research Center

Accedi a set di dati che coprono diversi argomenti e dati demografici per un'analisi completa

Esplora strumenti interattivi per visualizzare in modo efficace le tendenze e i modelli dei dati

Utilizza ricerche imparziali per informare processi decisionali oggettivi

Limiti del Pew Research Center

Offre una copertura limitata dei mercati di nicchia e non è in grado di rispondere a richieste specifiche del settore

Si concentra principalmente sui dati statunitensi, con un limite di applicabilità internazionale

Prezzi del Pew Research Center

Free Forever

Valutazioni e recensioni del Pew Research Center

G2: recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

7. BrandWatch (Ideale per l'ascolto dei social media e l'analisi del sentiment)

via BrandWatch

BrandWatch consente a esperti di marketing, ricercatori e brand manager di attingere a informazioni sui consumatori in tempo reale monitorando le conversazioni online su social media, blog, forum e siti di notizie. Otterrai una comprensione completa dei sentimenti e dei comportamenti del tuo pubblico di riferimento.

Le dashboard personalizzabili di BrandWatch ti consentono di visualizzare le tendenze, eseguire analisi competitive e monitorare la reputazione del marchio. Puoi anche monitorare le discussioni sui tuoi prodotti per identificare problemi o opportunità emergenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di BrandWatch

Monitora le conversazioni sulle piattaforme digitali per ottenere informazioni complete sui consumatori

Personalizza le dashboard per visualizzare le tendenze e monitorare efficacemente le prestazioni del marchio

Analizza il sentiment per comprendere la percezione che il pubblico ha del tuo marchio o dei tuoi prodotti

Limiti di BrandWatch

La quantità di dati generati può essere difficile da filtrare

BrandWatch offre solo piani personalizzati

Prezzi di BrandWatch

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di BrandWatch

G2: 4,4/5 (oltre 620 recensioni)

Capterra: 4,2/5 (oltre 230 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di BrandWatch?

Ecco cosa ha detto un recensore di G2:

La possibilità di utilizzare stringhe di ricerca semplici o complesse che estraggono dati da titoli di media globali (di diversi tipi, inclusi i social media) è molto utile per valutare l'impatto delle campagne nel mondo della comunicazione.

La possibilità di utilizzare stringhe di ricerca semplici o complesse che estraggono dati da titoli di media globali (di diversi tipi, inclusi i social media) è molto utile per valutare l'impatto delle campagne nel mondo della comunicazione.

8. Semrush (Il migliore per ricerche e analisi complete delle parole chiave)

via Semrush

Se desideri migliorare le tue prestazioni SEO, analizzare i concorrenti e perfezionare la tua strategia di contenuti, prendi in considerazione strumenti specializzati per le ricerche di mercato come Semrush. Questo software completo per le ricerche di mercato fornisce informazioni dettagliate sul posizionamento nei motori di ricerca del tuo sito web e sulle strategie dei concorrenti.

Con Semrush, puoi condurre ricerche approfondite sulle parole chiave, monitorare la visibilità del tuo sito e identificare opportunità di crescita. Ad esempio, il suo Keyword Magic Tool ti aiuta a scoprire parole chiave ad alto volume rilevanti per la tua nicchia, in modo da poter personalizzare i contenuti che risuonano con il tuo pubblico di riferimento.

Le migliori funzionalità/funzioni di Semrush

Conduci ricerche complete sulle parole chiave per identificare i termini di ricerca ad alto traffico

Analizza le strategie dei concorrenti per scoprire i loro punti di forza e di debolezza

Esegui audit dei siti per individuare e correggere tempestivamente i problemi SEO

Limiti di Semrush

Le funzionalità avanzate sono disponibili solo con piani più costosi, il che può rappresentare un limite per le piccole imprese

L'interfaccia risulta disordinata e opprimente per i nuovi utenti

Prezzi di Semrush

Pro : 139,95 $ al mese per utente

Guru : 249,95 $ al mese per utente

Business: 499,95 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Semrush

G2: 4,5/5 (oltre 2600 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 2280 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Semrush?

Ecco cosa ha detto un recensore di G2:

SEMRush offre una serie di funzionalità/funzioni eccezionali e si integra con strumenti come GA4 e LI per ottenere informazioni più approfondite. La dashboard SEO è un ottimo modo per ottenere una vista dettagliata del monitoraggio. È fantastico poter importare i dati GA per ottenere informazioni più accurate sul monitoraggio del tuo sito.

SEMRush offre una serie di funzionalità/funzioni eccezionali e si integra con strumenti come GA4 e LI per fornire informazioni più approfondite. Il dashboard SEO è un ottimo modo per ottenere una vista dettagliata del monitoraggio. È fantastico poter importare i dati GA per ottenere informazioni più accurate sul monitoraggio del tuo sito.

9. Ubersuggest (Ideale per la ricerca di parole chiave e l'identificazione di opportunità di backlink)

via Ubersuggest

ubersuggest è ottimo per migliorare la tua strategia SEO, scoprire parole chiave ad alto traffico e analizzare le prestazioni online dei tuoi concorrenti. Questo strumento gratuito di ricerca di mercato offre informazioni preziose sulle tendenze delle parole chiave, opportunità di backlink e idee di contenuto, consentendoti di ottimizzare efficacemente il tuo sito web.

Utilizzando la Panoramica delle parole chiave, puoi identificare i termini di ricerca con un volume consistente e una concorrenza bassa, consentendoti di personalizzare i tuoi contenuti per soddisfare le esigenze del tuo pubblico di riferimento.

Funzionalità/funzioni principali di Ubersuggest

Monitora il posizionamento del tuo sito web nei motori di ricerca nel tempo

Valuta i profili dei backlink per migliorare il lavoro richiesto per la creazione di link

Genera idee di contenuti basate su argomenti di tendenza e parole chiave

Limiti di Ubersuggest

Lo strumento gratuito potrebbe non essere sufficiente per gli utenti che necessitano di analisi SEO approfondite

Secondo quanto riportato, ritardi occasionali nell'aggiornamento dei dati influiscono sull'analisi in tempo reale

Prezzi di Ubersuggest

Free Forever

Individuale : 12 $ al mese per utente

Business: 20 $ al mese per 2 utenti

Enterprise : 40 $ al mese per 5 utenti

Prezzi personalizzati disponibili

Valutazioni e recensioni di Ubersuggest

G2: 4,2/5 (oltre 140 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 90 recensioni)

🔍 Lo sapevi? Una delle prime forme di ricerca di mercato consisteva in sondaggi porta a porta, in cui i ricercatori chiedevano direttamente ai consumatori quali fossero le loro preferenze e necessità.

10. Answer The Public (ideale per generare idee di contenuto basate sulle query del pubblico)

via Answer The Public

Answer The Public ti aiuta a entrare nella mente del tuo pubblico rivelando le domande e gli argomenti che sta cercando attivamente online. Inserendo una parola chiave, scoprirai una vasta gamma di query correlate, che costituiscono una miniera d'oro di idee di contenuti.

Ad esempio, la query "marketing digitale" genera domande come "Che cos'è il marketing digitale?" e "Come posso iniziare a fare marketing digitale?" Queste informazioni ti consentono di creare contenuti che rispondono direttamente agli interessi e alle esigenze del tuo pubblico, migliorando il coinvolgimento e le prestazioni SEO.

Le migliori funzionalità/funzioni di Answer The Public

Scopri senza sforzo un ampio intervallo di query di ricerca correlate

Visualizza i dati con formati accattivanti e intuitivi

Identifica le parole chiave a coda lunga per migliorare le strategie SEO

Limiti di Answer The Public

Lo strumento gratuito limita le ricerche giornaliere e fornisce risultati limitati per ogni query

Prezzi di Answer The Public

Free Forever

Individuale : 5 $ al mese per utente

Pro: 49 $ al mese per 3 utenti

Esperto : 99 $ al mese per un numero illimitato di utenti

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Answer The Public

G2: 4,5/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

11. Statista (ideale per condurre ricerche e analisi specifiche per settore)

via Statista

Statista, un rinomato strumento di ricerca di mercato, ti offre oltre un milione di statistiche su 170 settori e oltre 150 paesi. Si tratta di una piattaforma completa per esplorare le tendenze di mercato, il comportamento dei clienti e le informazioni specifiche del settore.

La sua interfaccia intuitiva consente di individuare e visualizzare i dati, facilitando un processo decisionale rapido e informato.

Ad esempio, se stai analizzando il panorama dell'e-commerce, Statista fornisce analisi dettagliate dei ricavi e previsioni. Ciò ti consente di identificare le opportunità di crescita e definire strategie efficaci.

Le migliori funzionalità/funzioni di Statista

Accedi a una vasta matrice di statistiche relative a diversi settori a livello globale

Visualizza i dati con grafici e infografiche di alta qualità

Ottieni risposte personalizzate alle query con lo strumento Research IA

Acquista report sulle tendenze e sul mercato relativi a centinaia di temi

Limiti di Statista

È necessaria la sottoscrizione per accedere ai report dettagliati

Le risposte dell'IA potrebbero non essere approfondite in alcuni ambiti

Prezzi Statista

Free Forever

Starter : 199 $/mese per utente (fatturato annualmente)

Personale: 599 $/mese per utente (fatturato annualmente)

Professional : 1299 $/mese per 5 utenti (fatturato annualmente)

Business Suite: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Statista

G2: 4,4/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

12. Census Bureau (ideale per analizzare le tendenze demografiche ed economiche locali)

via Census Bureau

Il Census Bureau è un altro strumento gratuito di ricerca di mercato che offre una vasta gamma di dati demografici ed economici per aiutarti a comprendere il panorama del tuo mercato. Fornisce approfondimenti sulle tendenze della popolazione, sui modelli aziendali e sugli indicatori finanziari.

Le sue piattaforme intuitive, come Census Business Builder, consentono di visualizzare i dati relativi a regioni o settori specifici.

Ad esempio, se hai in programma di aprire un nuovo bar, potresti utilizzare questo strumento per analizzare i dati demografici locali e le abitudini di spesa dei consumatori. In questo modo potrai garantire che la tua attività sia in linea con le esigenze della comunità.

Funzionalità/funzioni migliori di Census Bureau

Accedi a dati demografici ed economici completi per prendere decisioni basate sui dati

Utilizza Census Business Builder per analisi di mercato personalizzate

Visualizza i dati attraverso mappe e strumenti interattivi

Limiti del Census Bureau

Gli aggiornamenti dei dati economici potrebbero non essere aggiornati rispetto agli eventi attuali

Alcuni set di dati sono complessi e richiedono competenze statistiche specifiche

Prezzi dell'Ufficio censimento

Free Forever

Valutazioni e recensioni del Census Bureau

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

13. Typeform (ideale per raccogliere feedback dei clienti con moduli personalizzati)

via Typeform

Typeform ti aiuta a raccogliere informazioni attraverso moduli e sondaggi interattivi coinvolgenti che sembrano conversazioni naturali. Il suo design intuitivo presenta le domande una alla volta, mantenendo i rispondenti concentrati e aumentando i tassi di completamento.

Che tu stia conducendo ricerche di mercato, raccogliendo feedback dei clienti o generando lead, i modelli e il ramo logico di Typeform offrono esperienze personalizzate. Ad esempio, quando cerchi feedback sui prodotti, potresti utilizzare Typeform per porre domande di follow-up pertinenti basate sulle risposte precedenti, ottenendo informazioni più approfondite.

Le migliori funzionalità/funzioni di Typeform

Crea moduli conversazionali che coinvolgono efficacemente gli intervistati

Personalizza i modelli per allinearli all'identità del tuo marchio

Crea percorsi di domande personalizzati con ramificazioni logiche

Limiti di Typeform

L'accesso alle funzionalità/funzioni avanzate richiede sottoscrizioni di livello superiore

Include tipi di domande limitati rispetto ad alcuni altri concorrenti

Prezzi di Typeform

Base : 29 $ al mese per utente

Plus : 59 $ al mese per 3 utenti

Business: 99 $ al mese per 5 utenti

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Typeform

G2: 4,5/5 (oltre 800 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 900 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Typeform?

Ecco cosa ha detto un recensore di G2:

Mi piace la possibilità di aggiungere il proprio kit di branding allo strumento, in modo da garantire la coerenza del marchio della propria organizzazione nonostante si tratti di uno strumento di terze parti. Apprezzo anche la possibilità di incorporare il sondaggio nella propria pagina web, in modo da non dover lasciare il sito o rimanere su un altro sito.

Mi piace la possibilità di aggiungere il proprio kit di branding allo strumento, in modo da garantire la coerenza del marchio della propria organizzazione nonostante si tratti di uno strumento di terze parti. Apprezzo anche la possibilità di incorporare il sondaggio nella propria pagina web, in modo da non dover lasciare il sito o rimanere su un altro sito.

14. BrandMentions (Ideale per monitorare la presenza del marchio sulle piattaforme digitali)

via BrandMentions

BrandMentions offre una soluzione completa per le aziende che desiderano monitorare la propria presenza online, analizzare la concorrenza e gestire la reputazione del marchio. Consente di monitorare ogni menzione del proprio marchio sul web, inclusi social media, blog e siti di notizie.

Fornendo avvisi in tempo reale, BrandMentions consente un coinvolgimento immediato con il tuo pubblico, coltivando relazioni più solide. La sua funzionalità/funzione analisi del sentiment ti aiuta a discernere la percezione del pubblico, consentendo risposte strategiche a elogi e critiche.

Le migliori funzionalità/funzioni di BrandMentions

Monitora le menzioni del marchio sul web e sulle piattaforme social

Ricevi avvisi in tempo reale per opportunità di coinvolgimento immediato

Analizza il sentiment per comprendere efficacemente la percezione del pubblico

Limiti di BrandMentions

Capacità limitata di catturare conversazioni più ampie o tendenze emergenti relative al tuo marchio

Le funzionalità/funzioni di analisi dei dati e reportistica sono meno intuitive rispetto ad altri strumenti

Prezzi di BrandMentions

Free Forever

Starter : 299 $/mese per utente

Pro : 499 $ al mese per utente

Esperto: 699 $ al mese per utente

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di BrandMentions

G2: 4,5/5 (oltre 40 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di BrandMentions?

Ecco cosa ha detto un recensore di G2:

Lo strumento è semplicissimo da usare e fornisce risultati rapidi e accurati. Apprezzo molto la possibilità di personalizzare le campagne. È possibile aggiungere parole chiave negative o escludere determinati account e siti web. Inoltre, è più conveniente rispetto a molte altre opzioni simili disponibili sul mercato.

Lo strumento è semplicissimo da usare e fornisce risultati rapidi e accurati. Apprezzo molto la possibilità di personalizzare le campagne. È possibile aggiungere parole chiave negative o escludere determinati account e siti web. Inoltre, è più conveniente rispetto a molte altre opzioni simili disponibili sul mercato.

15. Think with Google (Ideale per comprendere il comportamento dei consumatori e le tendenze del settore)

via Think with Google

L'ultimo della nostra lista di strumenti di ricerca di mercato, Think with Google ti aiuta ad accedere alle ultime informazioni di marketing, alle tendenze dei consumatori e alle ricerche di settore. Ti fornisce articoli basati sui dati e casi di studio per informare le tue strategie.

Ad esempio, esplorare i comportamenti emergenti dei consumatori può aiutarti a comprendere meglio le esigenze in evoluzione del tuo pubblico di riferimento. Inoltre, strumenti come Google Trends e Market Finder possono aiutarti a identificare nuove opportunità di mercato e ottimizzare la tua presenza online.

Le migliori funzionalità/funzioni di Think with Google

Esplora le informazioni sui consumatori per comprendere i comportamenti del pubblico e le preferenze dei consumatori

Accedi a casi di studio che illustrano strategie di marketing di esito positivo

Utilizza Google Trends per monitorare il comportamento di ricerca nel tempo

Pensa con Google - Limiti

È limitato alle informazioni e agli strumenti forniti da Google

Il contenuto si concentra principalmente sulle strategie di marketing digitale

Prezzi Think with Google

Free Forever

Valutazioni e recensioni di Think with Google

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

✨ Menzioni speciali Oltre ai numerosi strumenti di ricerca di mercato menzionati sopra, eccone alcuni altri degni di nota: SurveyMonkey: Ideale per creare e distribuire sondaggi per raccogliere dati quantitativi

Mintel: Ideale per report completi di ricerche di mercato e analisi delle tendenze dei consumatori

TacNielsen: Ideale per dati di misurazione nel settore retail, approfondimenti sui panel di consumatori e analisi dei media

Euromonitor International: Ideale per report di ricerche di mercato globali, analisi di settore e tendenze dei consumatori

Ottimizza le tue ricerche di mercato con ClickUp!

Gli strumenti di ricerca di mercato presenti in questo elenco offrono potenti funzionalità di creazione di sondaggi, analisi della concorrenza, monitoraggio delle tendenze e visualizzazione dei dati. Questi strumenti aiutano i team a raccogliere informazioni, comprendere il pubblico e prendere decisioni più rapidamente.

Con ClickUp, ottieni una soluzione completa che combina la raccolta di moduli, la ricerca basata sull'IA, la collaborazione in team, la gestione delle attività e la reportistica visiva, il tutto in un'unica piattaforma.

