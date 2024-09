Come condurre sondaggi di feedback sui prodotti (domande + modelli)

Uber ha imparato a raccogliere feedback in tempo reale da clienti e autisti, rendendo i sondaggi di produttività parte integrante del suo servizio. Dopo ogni corsa, gli utenti valutano la loro esperienza su una scala di 5 punti e possono aggiungere commenti. Questo feedback immediato aiuta Uber a garantire la soddisfazione dei clienti e a risolvere rapidamente eventuali problemi.

Se la valutazione di un autista scende al di sotto di una certa soglia, Uber può disattivarlo, assicurando che la qualità del servizio rimanga elevata. Nel frattempo, anche gli autisti possono valutare i passeggeri e segnalare eventuali problemi riscontrati. Questo ciclo di feedback bidirezionale migliora l'esperienza degli utenti e dei conducenti e fornisce a Uber preziose informazioni per migliorare continuamente il prodotto.

In questo articolo, vi guideremo nella creazione di domande pratiche per il sondaggio e nell'utilizzo di strumenti per il feedback dei clienti per migliorare lo sviluppo dei prodotti e i lavori richiesti.

Cos'è un sondaggio sul feedback del prodotto?

Un sondaggio di feedback sul prodotto è uno strumento per raccogliere feedback direttamente dai clienti o dagli utenti finali su un prodotto o servizio specifico. In genere consiste in domande progettate per ottenere un feedback su vari aspetti del prodotto, come le funzionalità, l'usabilità, il design e la soddisfazione generale del cliente.

I sondaggi sul feedback dei prodotti fungono da ponte vitale tra le aziende o i responsabili dei prodotti e i loro clienti. Aiutano a:

Identificare i punti dolenti dei clienti, consentendo alle aziende di affrontare i problemi in modo proattivo e di promuovere la fedeltà

consentendo alle aziende di affrontare i problemi in modo proattivo e di promuovere la fedeltà Tailorare le funzionalità/funzione individuando ciò che risuona maggiormente con il pubblico di riferimento, assicurando che i prodotti soddisfino le esigenze dei clienti

individuando ciò che risuona maggiormente con il pubblico di riferimento, assicurando che i prodotti soddisfino le esigenze dei clienti Migliorare l'usabilità informando la progettazione incentrata sull'utente, rendendo le produttività più intuitive e facili da usare

informando la progettazione incentrata sull'utente, rendendo le produttività più intuitive e facili da usare Rispondere alle preoccupazioni mostrando che le aziende valorizzano i suggerimenti dei clienti e si impegnano a fornire un servizio eccellente

Il feedback sui prodotti è fondamentale per migliorare l'esperienza del cliente e per formare il comportamento dei consumatori. Vi mostra come le persone utilizzano il vostro prodotto e quali sono gli aspetti da correggere. Questo vi aiuta ad apportare miglioramenti per soddisfare meglio le loro esigenze e aspettative.

Ad esempio, Figma raccoglie i feedback attraverso il forum pubblico della comunità FigJam e canali privati come email o chat per ottenere input dettagliati. Utilizza anche i feedback dei beta-test per perfezionare la propria produttività. Questo aiuta Figma ad adattare le funzionalità/funzione alle esigenze degli utenti e a migliorare l'esperienza complessiva.

Domande principali da porre in un sondaggio di feedback sui prodotti

Per creare un utile sondaggio di feedback sui prodotti, concentratevi su domande che forniscano chiari spunti per gli utenti. Volete capire le esperienze dei vostri clienti e individuare le aree di miglioramento. Le domande giuste per il sondaggio sul prodotto possono rivelare ciò che gli utenti amano, ciò che li frustra e come il vostro prodotto si inserisce nella loro vita.

Ecco alcune delle domande più importanti e modelli di moduli per il feedback per diversi tipi di sondaggi sui prodotti, per aiutarvi a raccogliere il feedback dei clienti e ottenere informazioni preziose.

1. Sondaggi sul punteggio netto di promozione (NPS)

Il Net Promoter Score (NPS) è una metrica ampiamente utilizzata per misurare la fedeltà e l'impegno dei clienti. Classifica gli intervistati in tre gruppi - promotori, passivi e detrattori - per ottenere informazioni più approfondite sulla soddisfazione dei clienti e identificare le aree di miglioramento.

Ad esempio, la domanda più comunemente posta in questi sondaggi è: "Su una scala da 0 a 10, con quale probabilità consiglierebbe $$$a] a un amico o a un collega?".

Questa domanda viene posta con una scala di valutazione in cui chi ha una valutazione da 0 a 6 viene classificato come detrattore, da 7 a 8 come passivo e da 9 a 10 come promotore.

La valutazione può essere seguita da domande qualitative, come "Perché ha dato a [azienda/prodotto] quella valutazione?" o "Cosa potremmo fare per migliorare la sua esperienza con [azienda/prodotto]?"

È possibile utilizzare uno strumento di project management come ClickUp per creare, distribuire e gestire in modo efficiente i vostri sondaggi. Con il modello di sondaggio Net Promoter Score (NPS) di ClickUp, è possibile creare sondaggi flessibili, completamente personalizzabili e pronti all'uso, con contenuti già scritti che possono essere modificati in base alle proprie esigenze.

Ottenete informazioni utili sulla fedeltà e la soddisfazione dei clienti con il modello di sondaggio Net Promoter Score (NPS) di ClickUp

Questo modello è stato progettato per fornire un modo completo ed efficiente per misurare la soddisfazione e la fedeltà dei clienti. Offre un intervallo di funzionalità/funzioni personalizzate per soddisfare le vostre esigenze specifiche, come stati personalizzati per monitorare gli stati, campi personalizzati per raccogliere dati aggiuntivi e visualizzazioni personalizzate per un'analisi efficiente.

2. Sondaggi sul lavoro richiesto dai clienti (CES)

Il CES misura il lavoro richiesto dai clienti per interagire con un'azienda. Chiamato anche punteggio di soddisfazione del cliente, aiuta a identificare le aree in cui l'esperienza del cliente può essere migliorata e determina i livelli di soddisfazione del cliente di sostegno al cliente .

Alcune domande campione che possono essere poste nell'ambito di questo tipo di sondaggio:

su una scala da 1 a 5, quanto è stato facile risolvere il suo problema oggi?

quali passaggi ha dovuto fare per risolvere il suo problema?

cosa avremmo potuto fare di diverso per rendere il processo più semplice?

3. Sondaggi sui test di usabilità

I sondaggi di usabilità valutano la facilità d'uso di un prodotto. Spesso prevedono l'osservazione degli utenti e la formulazione di domande di follower.

Ecco alcuni esempi di domande per questo tipo di sondaggio:

quanto è stato facile trovare la funzionalità/funzione che cercava?

ha incontrato difficoltà nell'utilizzo del prodotto?

cosa potremmo migliorare per rendere il prodotto più facile da usare?

È possibile utilizzare il Modello per i test di usabilità di ClickUp per interagire con gli utenti e comprendere i problemi prima di distribuire il vostro prodotto o servizio sul mercato.

Sfruttate diversi stati personalizzati, visualizzazioni flessibili, automazione, IA e altro ancora per creare sondaggi con il modello di test di usabilità ClickUp

Questo modello di lavagna online fornisce un quadro strutturato per la raccolta e l'analisi degli utenti cicli di feedback . Aiuta a identificare i punti dolenti, a scoprire le opportunità e a ottimizzare la progettazione del prodotto. È possibile utilizzare i campi personalizzati per categorizzare e aggiungere attributi ai test di usabilità, come i dati demografici dei partecipanti, la data del test e i risultati chiave.

4. Sondaggio di feedback sull'onboarding dei clienti

Questi sondaggi valutano l'efficacia del processo di onboarding di un'azienda per i nuovi clienti. Sono spesso considerati come parte integrante del processo di marketing del ciclo di vita del cliente e sono indicatori precoci del coinvolgimento di nuovi utenti o del rischio di abbandono.

Ecco alcune domande di sondaggio da porre:

quanto è stato facile iniziare a utilizzare il prodotto?

quanto è stato utile il materiale di avvio?

si è sentito sicuro nell'utilizzo del prodotto dopo aver completato il processo di onboarding?

cosa potremmo migliorare del processo di onboarding?

5. Sondaggio di valutazione del software

I sondaggi di valutazione del software aiutano gli autori a capire come gli utenti percepiscono, interagiscono e si sentono nei confronti dei loro prodotti. Raccogliendo feedback direttamente dalla fonte, gli sviluppatori possono misurare la soddisfazione degli utenti, identificare le aree di miglioramento e prendere decisioni informate per migliorare la qualità e le prestazioni complessive del loro software.

Si potrebbero porre domande come queste:

quanto è soddisfatto delle prestazioni complessive del software?

ci sono funzionalità/funzioni specifiche che trova particolarmente utili?

quali sono le maggiori difficoltà che incontrate nell'utilizzo del software?

da fare un confronto con altre produttività simili che avete utilizzato?

6. Sondaggio sull'esperienza di produttività

I sondaggi sull'esperienza del prodotto possono aiutare le aziende a apprendere le esigenze e i desideri dei clienti e a fornire feedback a 360 gradi sulla progettazione, la funzione e l'adeguatezza del prodotto al mercato. Possono anche aiutare le aziende a capire quanto stanno performando bene e dove possono migliorare per fornire un'ottima esperienza al cliente.

Ecco alcuni esempi di domande che potreste includere nei vostri sondaggi sulla soddisfazione dei clienti:

da dove ha sentito parlare per la prima volta del nostro prodotto?

qual è stata la sua impressione iniziale del prodotto?

quanto è soddisfatto dell'esperienza complessiva del prodotto?

da fare per migliorare il prodotto?

7. Sondaggio sui prezzi dei prodotti

Un sondaggio sui prezzi dei prodotti, noto anche come studio sui prezzi, è un metodo di ricerca che pone domande a un mercato di riferimento per aiutare a determinare il prezzo migliore per un prodotto o un servizio.

Alcune domande che si potrebbero porre in un sondaggio di questo tipo sono:

Come valuterebbe il valore complessivo che riceve dal nostro prodotto? (Utilizzare una scala da 1 a 5)

da cosa percepisce il valore del nostro prodotto rispetto alle offerte della concorrenza?

per quali funzionalità/funzione specifiche sarebbe disposto a pagare (in più)?

sarebbe interessato a un modello di sottoscrizione per il nostro prodotto? In caso affermativo, quale sarebbe un costo mensile o annuale ragionevole?

Il sondaggio può aiutare a informare le strategie di produttività, fornendo informazioni sulla disponibilità dei provider a pagare, sulle funzionalità/funzione più importanti e sulla percezione del valore del prodotto.

8. Sondaggi sull'adeguatezza del prodotto al mercato

I sondaggi sull'adeguatezza del prodotto al mercato sono strumenti preziosi per determinare se il vostro prodotto risuona con il vostro traguardo. Aiutano a misurare la soddisfazione dei clienti, a identificare le aree di miglioramento e a valutare la fattibilità complessiva del prodotto sul mercato.

Ecco cinque campioni di domande che potete includere nel vostro sondaggio sull'adeguatezza del prodotto al mercato:

il nostro prodotto risolve efficacemente un problema significativo o soddisfa le vostre esigenze?

da fare: "Il nostro prodotto è efficacemente in grado di risolvere un problema significativo o di soddisfare le vostre esigenze?

quanto è soddisfatto dell'esperienza complessiva del prodotto?

consiglierebbe il nostro prodotto a un amico o a un collega?

il prezzo del nostro prodotto è ragionevole se si considera il valore che offre?

Chiavi per creare domande di sondaggio

Ottenere risposte di alta qualità può rendere il vostro sondaggio un successo o una sconfitta. Da fare nel modo giusto, i tassi di risposta possono superare l'85% -circa 43 su 50 inviti inviati. Ma se il sondaggio non è ben fatto, i tassi di risposta potrebbero scendere sotto il 2%. Petco valorizza il feedback dei clienti, e questo è evidente nel sondaggio che viene effettuato dopo una visita al negozio. Il rapido sondaggio via email è facile da completare con un solo clic per valutare l'esperienza. È efficiente e in linea con il marchio, e riflette il commitment di Petco per la soddisfazione dei clienti.

via HubSpot Ecco come assicurarsi di porre le domande giuste e ottenere il prezioso feedback di cui si ha bisogno.

Evita il gergo o i termini tecnici: Invece di chiedere: "Qual è il suo livello di soddisfazione percepito con la UX del nostro prodotto?" prova con: "Quanto è stato facile usare il nostro prodotto?"

Invece di chiedere: "Qual è il suo livello di soddisfazione percepito con la UX del nostro prodotto?" prova con: "Quanto è stato facile usare il nostro prodotto?" **Evitare domande troppo complesse o lunghe. Ad esempio, invece di chiedere: "Come valuterebbe la qualità complessiva del nostro prodotto, comprese le funzionalità, le funzioni e le prestazioni?" chieda semplicemente: "Come valuterebbe la qualità complessiva del nostro prodotto?"

Evitare le domande guida: Invece di chiedere: "Da fare, il nostro prodotto è superiore alla nostra produttività?" chiedere: "Come si colloca il nostro prodotto rispetto ai prodotti simili presenti sul mercato?"

Invece di chiedere: "Da fare, il nostro prodotto è superiore alla nostra produttività?" chiedere: "Come si colloca il nostro prodotto rispetto ai prodotti simili presenti sul mercato?" Usare un linguaggio neutro: Evitare frasi che potrebbero influenzare le risposte degli intervistati. Ad esempio, invece di chiedere: "Il nostro prodotto non è fantastico?" chiedete: "Cosa le piace di più del nostro prodotto?"

Evitare frasi che potrebbero influenzare le risposte degli intervistati. Ad esempio, invece di chiedere: "Il nostro prodotto non è fantastico?" chiedete: "Cosa le piace di più del nostro prodotto?" Fare una sola domanda alla volta: Invece di chiedere: "Trova il nostro prodotto facile da usare e conveniente?" fare due domande separate: "Quanto è facile usare il nostro prodotto?" e "Da fare": "Ritiene che il nostro prodotto abbia un prezzo equo?"

Invece di chiedere: "Trova il nostro prodotto facile da usare e conveniente?" fare due domande separate: "Quanto è facile usare il nostro prodotto?" e "Da fare": "Ritiene che il nostro prodotto abbia un prezzo equo?" Spiegate lo scopo del sondaggio: fate capire ai rispondenti perché il loro contributo è importante. Ad esempio, potreste dire: "Il vostro feedback ci aiuterà a migliorare il nostro prodotto e a soddisfare meglio le vostre esigenze "

fate capire ai rispondenti perché il loro contributo è importante. Ad esempio, potreste dire: "Il vostro feedback ci aiuterà a migliorare il nostro prodotto e a soddisfare meglio le vostre esigenze " Guidare i personalizzati su come rispondere alle domande: Utilizzare istruzioni chiare e concise. Ad esempio, si può dire: "La preghiamo di valutare la sua soddisfazione su una scala da 1 a 5, dove 1 è molto insoddisfatto e 5 è molto soddisfatto"

Utilizzare istruzioni chiare e concise. Ad esempio, si può dire: "La preghiamo di valutare la sua soddisfazione su una scala da 1 a 5, dove 1 è molto insoddisfatto e 5 è molto soddisfatto" **Usate una combinazione di domande a scelta multipla, aperte e con scala di valutazione per raccogliere diversi tipi di dati. Ad esempio, si può porre una domanda a scelta multipla del tipo: "Qual è il motivo principale per cui utilizza il nostro prodotto?" seguita da una domanda aperta del tipo: "C'è qualcos'altro che vorrebbe condividere sulla sua esperienza con il nostro prodotto?"

💡Pro Tip: ClickUp Brain iA Writer può aiutarvi a creare domande efficaci e prive di errori da includere nel vostro sondaggio. È sufficiente inserire un prompt e trasformare il risultato generato in un documento ClickUp per iniziare.

Progettazione di un efficace sondaggio di feedback sulla produttività

La creazione di un sondaggio di feedback sui prodotti può sembrare semplice, ma la scelta giusta può fare un'enorme differenza. Con ClickUp è possibile progettare facilmente sondaggi che raccolgono informazioni utili e mantengono il processo regolare ed efficiente.

Documenti ClickUp Documenti ClickUp consente di creare sondaggi strutturati e visivamente accattivanti, facili da completare per i rispondenti. Grazie alla modifica collaborativa, tutti i membri del team possono contribuire al lavoro richiesto.

Porre domande, fornire feedback o assegnare attività di ClickUp Docs semplicemente commentando

È possibile:

Usare pagine e sottopagine per organizzare le domande e le risposte del sondaggio

Aggiungere immagini di copertina e icone di pagina per migliorare l'aspetto visivo

Usare la formattazione dei testi per rendere il sondaggio più coinvolgente

Collaborare con il team utilizzando i commenti per discutere i risultati del sondaggio e pianificare i passaggi successivi

ClickUp Modulo Moduli ClickUp semplifica il processo di sondaggio con campi personalizzabili e logica dinamica delle domande.

Utilizzate diversi tipi di campi personalizzati per ottenere informazioni dettagliate sui vostri sondaggi sui prodotti utilizzando ClickUp Form

Funzionalità/funzione chiave di ClickUp Modulo:

Campi personalizzati: Creazione di campi personalizzati per acquisire dati specifici rilevanti per il vostro sondaggio sui prodotti, come i dati demografici dei clienti, i modelli di utilizzo e i livelli di soddisfazione

Creazione di campi personalizzati per acquisire dati specifici rilevanti per il vostro sondaggio sui prodotti, come i dati demografici dei clienti, i modelli di utilizzo e i livelli di soddisfazione Logica condizionale: Aggiorna dinamicamente i moduli in base alle risposte dei rispondenti, assicurando che vengano visualizzate solo le domande pertinenti

Aggiorna dinamicamente i moduli in base alle risposte dei rispondenti, assicurando che vengano visualizzate solo le domande pertinenti Automazioni: Inoltro automatico delle risposte ai moduli ai membri del team appropriati o creazione di attività per azioni di follow-up

Inoltro automatico delle risposte ai moduli ai membri del team appropriati o creazione di attività per azioni di follow-up Analisi e reportistica: Monitoraggio delle percentuali di completamento dei sondaggi, analisi delle risposte e generazione di report per ottenere informazioni sul feedback dei clienti

Modelli di sondaggio sul feedback dei prodotti di ClickUp

Potete anche utilizzare i modelli gratuiti di ClickUp per diversi tipi di sondaggi di feedback, in modo da non doverli creare da zero!

1. Modello di sondaggio di feedback sul prodotto

Migliorate il vostro prodotto dopo aver ricevuto un feedback con questo modello di sondaggio ClickUp Product Feedback, tutto in uno

Il feedback dei clienti è essenziale per comprendere le esigenze e le preferenze uniche del vostro mercato locale. Modello di sondaggio sul feedback di produttività di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a raccogliere preziose informazioni sui clienti.

È possibile monitorare lo stato dei sondaggi con stati come "In corso", "Rivisto" e "Da rivedere" e utilizzare campi personalizzati per raccogliere informazioni dettagliate sulla soddisfazione dei clienti, sui modelli di utilizzo e sui dati demografici.

2. Modello di modulo di feedback

Personalizzate, monitorate e ricavate informazioni dal feedback dei clienti in un unico posto con il modulo di feedback di ClickUp

Siete stanchi di lottare per raccogliere e organizzare i feedback dei clienti? Modello di modulo di feedback di ClickUp è qui per semplificare il processo e fornirvi preziose informazioni per far progredire la vostra azienda.

Utilizzatelo per creare e distribuire facilmente moduli di feedback personalizzati, per gestire tutti i vostri feedback in un unico posto utilizzando la Vista Bacheca e per fare brainstorming e archiviare le idee relative ai feedback con la Vista Bacheca.

3. Modello per la voce del cliente

Create esperienze di successo per i clienti raccogliendo e analizzando i loro feedback in tempo reale con il modello Voice of the Customer di ClickUp

Modello per la voce del cliente di ClickUp aiuta a raccogliere preziose informazioni dai vostri clienti esistenti e a prendere decisioni basate sui dati per migliorare la produttività, i servizi e l'esperienza complessiva dei clienti.

Create sondaggi personalizzati per vari canali, comprese le email, software di feedback sulla produttività analizzate i dati con la Vista Tabella e trasformate i punti d'azione in attività di ClickUp.

Principi e best practice per la creazione di sondaggi di feedback efficaci sui prodotti

In qualità di rappresentanti dei clienti, professionisti del marketing o product manager, raccogliete preziose informazioni che guidano lo sviluppo dei prodotti e migliorano la soddisfazione dei clienti. Queste best practice possono garantire che i vostri sondaggi producano dati utilizzabili e favoriscano relazioni più forti con i vostri clienti.

**Identificate il vostro traguardo e adattate di conseguenza le domande del vostro sondaggio sui prodotti. Concentratevi su domande che forniscano informazioni preziose per lo sviluppo e il miglioramento del prodotto. Considerate l'utilizzo di personas per guidare le domande del vostro sondaggio

Adottare un approccio omnichannel: Distribuire il sondaggio attraverso più canali, come email, social media, notifiche in-app o interazioni di persona. Promuovete in modo efficace utilizzando tattiche creative come gli incentivi o la gamification

Distribuire il sondaggio attraverso più canali, come email, social media, notifiche in-app o interazioni di persona. Promuovete in modo efficace utilizzando tattiche creative come gli incentivi o la gamification Definire obiettivi chiari: Definire lo scopo e allineare le domande agli oggetti. Date priorità alle domande più importanti per evitare di sovraccaricare il rispondente

Definire lo scopo e allineare le domande agli oggetti. Date priorità alle domande più importanti per evitare di sovraccaricare il rispondente Siate creativi: Utilizzate formati innovativi per le domande o aiuti visivi per rendere il vostro sondaggio coinvolgente. Personalizzate l'esperienza per rispondere alle esigenze e alle preferenze individuali dei vostri clienti

Utilizzate formati innovativi per le domande o aiuti visivi per rendere il vostro sondaggio coinvolgente. Personalizzate l'esperienza per rispondere alle esigenze e alle preferenze individuali dei vostri clienti Gestire le distorsioni: Evitare le domande guida e fornire opzioni equilibrate. Utilizzate un ordine casuale delle domande per evitare che i rispondenti anticipino le risposte

Evitare le domande guida e fornire opzioni equilibrate. Utilizzate un ordine casuale delle domande per evitare che i rispondenti anticipino le risposte Assicurare l'anonimato: Proteggere la privacy e incoraggiare un feedback sincero. Considerate l'utilizzo di un provider di sondaggi di terze parti per avere una maggiore garanzia di riservatezza

Proteggere la privacy e incoraggiare un feedback sincero. Considerate l'utilizzo di un provider di sondaggi di terze parti per avere una maggiore garanzia di riservatezza **Creare un piano di comunicazione: impostare le aspettative, programmare promemoria e offrire incentivi per motivare la partecipazione

**Sfruttare i modelli di fedeltà e di sottoscrizione: premiare i clienti fedeli e comprendere le preferenze di sottoscrizione per raccogliere informazioni preziose

**Non ignorare le risposte parziali: analizzare i dati incompleti per ottenere informazioni e incoraggiare la partecipazione continua

Elaborare e implementare il feedback dei sondaggi sulla produttività

Ora che avete raccolto i feedback degli utenti, è il momento di trasformare queste intuizioni in passaggi attuabili che facciano davvero la differenza per i vostri utenti.

Ecco come procedere:

Utilizzare strumenti di analisi dei dati: Utilizzare software come Excel, Fogli Google,ClickUp Visualizzazione tabellao strumenti specializzati per le ricerche di mercato per analizzare i dati del sondaggio e identificare tendenze, modelli e correlazioni

Utilizzare software come Excel, Fogli Google,ClickUp Visualizzazione tabellao strumenti specializzati per le ricerche di mercato per analizzare i dati del sondaggio e identificare tendenze, modelli e correlazioni Creare visualizzazioni: Visualizzare i dati utilizzando grafici, diagrammi e dashboard per ottenere approfondimenti e comunicare efficacemente i risultati

Visualizzare i dati utilizzando grafici, diagrammi e dashboard per ottenere approfondimenti e comunicare efficacemente i risultati **Analizzare i dati in base a diversi segmenti di clienti (ad esempio, demografici e psicografici) per identificare esigenze e preferenze specifiche

Utilizzare strumenti di IA: Esplorare gli strumenti di IA che possono automatizzare l'analisi dei dati e fornire approfondimenti più sofisticati

💡Pro Tip: ClickUp Brain , l'assistente IA integrato nella piattaforma, è in grado di analizzare i dati raccolti attraverso i sondaggi, di riepilogare/riassumere le informazioni e persino di suggerire i passaggi successivi.

Applicare i risultati dei sondaggi per migliorare l'esperienza complessiva dell'utente

Una volta analizzati i risultati dei sondaggi, è necessario applicare le intuizioni per migliorare l'esperienza utente complessiva e aumentare in modo significativo la soddisfazione dei clienti.

Ecco come i product manager possono utilizzare questo feedback:

Personalizzazione: Personalizzare le funzionalità/funzione dei prodotti e le raccomandazioni in base alle personas dei clienti. Ad esempio, suggerire contenuti personalizzati in base al comportamento passato dell'utente

Personalizzare le funzionalità/funzione dei prodotti e le raccomandazioni in base alle personas dei clienti. Ad esempio, suggerire contenuti personalizzati in base al comportamento passato dell'utente Ottimizzazione del customer journey: Identificare i punti dolenti e i colli di bottiglia nel customer journey e implementare miglioramenti. Ad istanza, semplificare i processi di checkout per ridurre l'abbandono del carrello

Identificare i punti dolenti e i colli di bottiglia nel customer journey e implementare miglioramenti. Ad istanza, semplificare i processi di checkout per ridurre l'abbandono del carrello Connessione emotiva: Individuate l'impatto emotivo del vostro prodotto e progettate esperienze che risuonino più profondamente con i clienti. Un esempio potrebbe essere la creazione di un processo di onboarding più coinvolgente per far sentire gli utenti valorizzati

Interpretare e implementare il feedback con il dashboard di ClickUp

Uno strumento centralizzato per il monitoraggio dello stato in tempo reale, per il controllo della soddisfazione dei clienti e per il test di nuove funzionalità è fondamentale per implementare efficacemente i cambiamenti basati sul feedback dei sondaggi. ClickUp Dashboard e gli strumenti di test del software offrono una soluzione potente per semplificare questo processo.

Aggiungete una scheda qualsiasi per creare una dashboard ClickUp da zero e ottenere informazioni dettagliate dai sondaggi sui prodotti

Ecco come utilizzare ClickUp Dashboard per implementare il feedback degli utenti:

Visualizzare le metriche chiave: Creare dashboard per visualizzare dati essenziali come lo stato personale, il tempo di monitoraggio del team e le prestazioni del progetto

Creare dashboard per visualizzare dati essenziali come lo stato personale, il tempo di monitoraggio del team e le prestazioni del progetto Accesso semplificato: Condivisione dei dashboard con tutti i membri interessati nell'area di lavoro per un facile accesso e riferimento

Condivisione dei dashboard con tutti i membri interessati nell'area di lavoro per un facile accesso e riferimento Personalizzate con le schede: Aggiungete schede per visualizzare informazioni specifiche, come grafici sul totale delle attività o dati relativi agli assegnatari

Aggiungete schede per visualizzare informazioni specifiche, come grafici sul totale delle attività o dati relativi agli assegnatari Monitoraggio delle interazioni con i clienti: Monitoraggio degli incidenti e dei rischi dei clienti per identificare le aree di miglioramento

Monitoraggio degli incidenti e dei rischi dei clienti per identificare le aree di miglioramento Analizzare i segmenti di clienti: Individuare i segmenti più rischiosi e comprendere le potenziali cause di abbandono

Individuare i segmenti più rischiosi e comprendere le potenziali cause di abbandono Previsione delle entrate: Previsione delle entrate tra regioni e team in base ai dati dei clienti

Costruire prodotti migliori con ClickUp

I sondaggi sui prodotti sono più che semplici questionari: sono un potente strumento di ascolto, comprensione e crescita. La realizzazione di sondaggi accurati vi aiuta a costruire relazioni significative con il vostro pubblico e a raccogliere informazioni preziose.

Per creare un sondaggio che catturi i pensieri dei vostri clienti, iniziate definendo i vostri obiettivi. Cosa sperate di imparare? Quali azioni intraprenderete in base al feedback? Con una direzione chiara, progettate il vostro sondaggio in modo che sia conciso, coinvolgente e incentrato sulle domande chiave.

ClickUp semplifica questo processo grazie alla funzionalità/funzione Documenti per la creazione di sondaggi ben strutturati, ai Moduli per la raccolta continua delle risposte e alle Dashboard per la visualizzazione efficace dei dati.

Inoltre, grazie ai modelli gratuiti disponibili, è possibile iniziare facilmente. Iscrivetevi oggi stesso a ClickUp e fai il primo passaggio verso la creazione di prodotti che i tuoi clienti ameranno!