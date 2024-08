10 Software di feedback sui prodotti per i team di prodotto nel 2024

La raccolta di feedback sui prodotti fornisce informazioni sulle aspettative dei clienti, consentendo di offrire la migliore esperienza al cliente. Richieste di feedback sulla produttività, beta test reportistica e feedback sulle funzionalità/funzione sono alcuni modi da fare.

Ma qual è il modo migliore per raccogliere tutte queste informazioni?

Migliorare il vostro approccio significa utilizzare un software di feedback sui prodotti di alta qualità per potenziare i vostri team di prodotto. Con il mercato inondato di software e il loro comprovato esito positivo, i titolari di aziende come voi hanno bisogno di tempo per decidere.

Vi proponiamo un elenco completo dei 10 migliori strumenti di feedback sui prodotti, accompagnato da un'analisi approfondita delle loro funzionalità/funzioni più particolari, dei limiti, dei prezzi e di ciò che gli altri dicono di loro. Vediamo di trovare l'impostazione migliore per voi!

Cosa cercare in un software di feedback sui prodotti?

Ecco le funzionalità/funzione da considerare nella scelta di un potente strumento di feedback sui prodotti:

**Il software deve essere dotato di supporto per la raccolta di feedback multicanale. Dovrebbe essere in grado di raccogliere dati da varie fonti, come sondaggi in app, email, moduli di feedback sul web e social media

Personalizzabilità: Deve consentire di creare e personalizzare i sondaggi e i moduli di feedback dei clienti in base alle esigenze. La personalizzazione deve permettere di progettare il propriopiattaforme di feedback dei clienti con tipi di domande, voce del marchio e design

Le funzionalità di raccolta dati e reportistica in tempo reale che raccolgono il feedback degli utenti sono un must assoluto per ottenere un feedback immediato dai clienti **Un versatile strumento analitico è parte integrante di qualsiasi software di feedback di prodotto competente. Quando si analizza il feedback del prodotto e si visualizzano i dati raccolti, si scoprono le tendenze in evoluzione e si risponde di conseguenza con l'aiuto delle intuizioni del sistema

**Automazioni: il software deve avere funzionalità/funzione che alleggeriscano il peso delle attività ripetitive e banali dei membri del team

Collaborazione: Deve consentire la cooperazione tra i membri del team, i Teams e i dipartimenti per facilitare risposte rapide e prevenire errori di comunicazione con un dashboard unificato e condiviso

I 10 migliori software di feedback sui prodotti da utilizzare nel 2024

1. ClickUp

Utilizzare la logica condizionale nei moduli ClickUp per raccogliere i feedback sui prodotti dei clienti

Se desiderate un'esperienza completa con il vostro software di feedback sui prodotti, prendete in considerazione ClickUp. Teams e aziende di tutte le dimensioni, piccole, medie e grandi, hanno raccolto i benefici dell'utilizzo di ClickUp ClickUp .

I moduli ClickUp sono un modo eccellente per raccogliere dati e personalizzare il feedback degli utenti. I modelli di ClickUp facilitano l'organizzazione di tutti gli aspetti e il completo di Feedback sulla produttività Il modello di sondaggio lo rende un'aggiunta importante a questo elenco. Come software collaborativo, ClickUp consente al team di risolvere i problemi insieme.

Personalizzate e visualizzate tutti i vostri feedback in un unico posto per migliorare la vostra produttività e i vostri servizi

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

ClickUp Modulo: Semplificate il ciclo di feedback dei vostri clienti con ClickUp Modulo, che vi permette di creare moduli personalizzati per l'inserimento di input mirati da parte dei clienti, multipli e di qualità Visualizzazioni dei moduli di ClickUpe dettagli specifici sul prodotto. Categorizzate il feedback e l'esperienza dei clienti in modo efficiente utilizzando campi personalizzati, migliorando l'organizzazione e l'analisi

Semplificate il ciclo di feedback dei vostri clienti con ClickUp Modulo, che vi permette di creare moduli personalizzati per l'inserimento di input mirati da parte dei clienti, multipli e di qualità Visualizzazioni dei moduli di ClickUpe dettagli specifici sul prodotto. Categorizzate il feedback e l'esperienza dei clienti in modo efficiente utilizzando campi personalizzati, migliorando l'organizzazione e l'analisi Modello di sondaggio sul feedback del prodotto: Massimizzare lo sviluppo del prodotto con Modello di sondaggio di feedback di ClickUp. Cattura le informazioni, monitora il sentiment edare priorità ai miglioramenti senza sforzo. Il modello include stati personalizzabili, campi personalizzati per una categorizzazione dettagliata e visualizzazioni multiple per un facile accesso. Integrato strumento di project management integrato funzionalità/funzione migliorano l'efficienza complessiva del sondaggio

Massimizzare lo sviluppo del prodotto con Modello di sondaggio di feedback di ClickUp. Cattura le informazioni, monitora il sentiment edare priorità ai miglioramenti senza sforzo. Il modello include stati personalizzabili, campi personalizzati per una categorizzazione dettagliata e visualizzazioni multiple per un facile accesso. Integrato strumento di project management integrato funzionalità/funzione migliorano l'efficienza complessiva del sondaggio **I feedback raccolti dai clienti evidenzieranno i problemi più urgenti e raccoglieranno le richieste di funzionalità/funzione più diffuse per migliorare la roadmap del prodotto. Il risultato complessivo sarà una migliore esperienza del cliente

Riepilogo dei feedback assistito dall'IA: ClickUp AI vi aiuterà a esaminare i feedback dei clienti e a distillare i risultati in attività da implementare per il vostro team

ClickUp AI vi aiuterà a esaminare i feedback dei clienti e a distillare i risultati in attività da implementare per il vostro team Funzionalità/funzione collaborative: riunite i vostri provider su tutti i progetti e i feedback dei clienti utilizzando il dashboard unificato e condiviso che ClickUp mette a disposizione

Aumentate la produttività con la funzione di collaborazione gestione delle attività assegnando attività, taggando i commenti e condividendo le registrazioni dello schermo in un'unica piattaforma

Limiti di ClickUp

La vista Gantt manca di personalizzazione e flessibilità

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro/mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (più di 2.000 recensioni)

4,7/5 (più di 2.000 recensioni) Capterra: 4,7/5 (2.000+ recensioni)

2. Scalpello

via Scalpello Chisel è l'ideale se siete alla ricerca di un assistente completo per il servizio clienti.

Ha funzionalità/funzione uniche, come lo spazio centrale di archiviazione dei feedback dei clienti chiamato Idea Box, i portali di feedback dei clienti e i sondaggi integrati pronti per essere lanciati in pochi minuti. La funzionalità/funzione "pubblico" è un'aggiunta importante.

Le migliori funzionalità/funzioni di Chisel

Idea Box: Centralizza i dati di feedback dei clienti in un unico repository con Idea Box di Chisel. Vi aiuta a catturare, raccogliere, organizzare e dare priorità alle vostre idee. Assume i dati automaticamente e manualmente

Centralizza i dati di feedback dei clienti in un unico repository con Idea Box di Chisel. Vi aiuta a catturare, raccogliere, organizzare e dare priorità alle vostre idee. Assume i dati automaticamente e manualmente Portale di feedback dei clienti: Raccoglie i suggerimenti dei clienti in merito alle funzionalità/funzione delineate nel vostro progetto roadmap di produttività o consentire loro di proporre idee completamente nuove per il vostro marchio

Raccoglie i suggerimenti dei clienti in merito alle funzionalità/funzione delineate nel vostro progetto roadmap di produttività o consentire loro di proporre idee completamente nuove per il vostro marchio Pubblico: Traguardate facilmente i clienti da cui volete ricevere il vostro feedback. Filtrateli in base alla nazionalità, all'età, al sesso, al reddito e ad altro ancora per mirare con precisione al vostro utente ideale per i sondaggi

Limiti di Chisel

L'interfaccia utente è discontinua e può causare problemi di caricamento

Può essere difficile per gli utenti alle prime armi a causa del sovraccarico di funzionalità/funzione

La funzione di feedback del prodotto nel suo complesso deve essere migliorata durante la raccolta di feedback e richieste di funzionalità/funzione

La visualizzazione dei dati manca di profondità e di approfondimenti

Prezzi di Chisel

Essenziale: Free Forever

Free Forever Premium: $49/mese per utente

$49/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Chisel valutazioni e recensioni

G2: 4.8/5 (50+ recensioni)

4.8/5 (50+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza valutazioni

3. TipoForma

via Typeform Typeform si concentra sulla creazione di sondaggi e moduli che vanno controcorrente. Si concentra sull'aspetto estetico dei moduli, in modo da catturare rapidamente l'attenzione dei partecipanti al sondaggio.

È possibile incorporare facilmente i moduli in in più piattaforme e posizioni dove possono ottenere la massima visibilità. La funzionalità VideoAsk è unica nel suo genere e vi permette di parlare con i vostri clienti e di chiedere direttamente il feedback degli utenti con un tocco umano.

Le migliori funzionalità/funzioni di TypeForm

Scelte estetiche uniche: Attirate l'attenzione di chi partecipa al sondaggio con una grafica unica e suggestiva che si distingue e fa colpo

Attirate l'attenzione di chi partecipa al sondaggio con una grafica unica e suggestiva che si distingue e fa colpo VideoAsk: Mettetevi in connessione diretta con i vostri clienti e chiedete loro cosa può essere migliorato di un prodotto. Riaccendete interessi e lead freddi con un tocco umano, raccogliendo al contempo dati significativi e informazioni necessarie per migliorare

Mettetevi in connessione diretta con i vostri clienti e chiedete loro cosa può essere migliorato di un prodotto. Riaccendete interessi e lead freddi con un tocco umano, raccogliendo al contempo dati significativi e informazioni necessarie per migliorare Integrazione significativa: Integrazione perfetta dei moduli nelle piattaforme web e email, prompt strategico degli utenti con le domande di follow-up più pertinenti per svelare informazioni più profonde

Limiti di TypeForm

Alcuni utenti hanno trovato l'interfaccia di Typeform confusa e poco intuitiva

Le opzioni di personalizzazione di Typeform sono limitate

Manca l'integrazione con servizi popolari diversi da Zapier

Prezzi di TypeForm

Basic: $29/mese per utente

$29/mese per utente Plus: $59/mese per 3 utenti

$59/mese per 3 utenti Business: $99/mese per 5 utenti

$99/mese per 5 utenti Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di TypeForm

G2: 4.5/5 (700+ recensioni)

4.5/5 (700+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (820+ recensioni)

4. Creatore di sondaggi ProProfs

via ProProfs ProProfs Survey Maker è una soluzione online che consente di creare un sondaggio in meno di un minuto utilizzando i suoi numerosi strumenti modelli pre-costruiti e domande pronte all'uso.

Il software offre sondaggi incorporati di diversi tipi, che possono essere utilizzati immediatamente per raccogliere vari tipi di dati. L'app online permette anche di creare sondaggi che appaiono in varie parti di diverse piattaforme, migliorandone la visibilità.

Funzionalità/funzione migliori di ProProfs Survey Maker

Modelli precostituiti: Lancia sondaggi e moduli completamente personalizzabili in 60 secondi utilizzando gli oltre 100 modelli di Survey Maker. Questi modelli di sondaggio predefiniti hanno una struttura organizzata

Lancia sondaggi e moduli completamente personalizzabili in 60 secondi utilizzando gli oltre 100 modelli di Survey Maker. Questi modelli di sondaggio predefiniti hanno una struttura organizzata Multipli modelli di raccolta dati: Raccogliete diversi moduli di dati in base alle vostre esigenze specifiche. Sono disponibili numerose domande precaricate adatte a diversi tipi di sondaggio, che spaziano dai sondaggi di mercato e di soddisfazione dei clienti (CSAT) ai sondaggi NPS e di coinvolgimento dei dipendenti

Raccogliete diversi moduli di dati in base alle vostre esigenze specifiche. Sono disponibili numerose domande precaricate adatte a diversi tipi di sondaggio, che spaziano dai sondaggi di mercato e di soddisfazione dei clienti (CSAT) ai sondaggi NPS e di coinvolgimento dei dipendenti Miglioramento della visibilità: Create sondaggi, popup, barra laterale e in-app da un punto focale centralizzato. In dipendenza della piattaforma utilizzata dagli utenti, è possibile personalizzare il tipo di coinvolgimento che si vuole dare al sondaggio

Limiti di ProProfs Survey Maker

Il servizio clienti chiude i ticket senza aver prima risolto i problemi e non raccoglie il feedback sul prodotto

Ogni volta che si visualizza la pagina di benvenuto, le modifiche al font e alla formattazione tornano al valore predefinito e bisogna rifarle

Funzionalità di reportistica minime, con i report che sono solo una rappresentazione dei dati su un foglio Excel senza approfondimenti aggiunti

Prezzi di ProProfs Survey Maker

Piano Free: Free Forever per un massimo di 50 risposte al mese

Free Forever per un massimo di 50 risposte al mese Piano Business: $39,99/mese per 100 risposte

Valutazioni e recensioni di ProProfs Survey Maker

G2: 4.3/5 (40+ recensioni)

4.3/5 (40+ recensioni) Capterra: Non abbastanza valutazioni

5. Test dell'utente

via Test dell'utente UserTesting è una soluzione competente per le vostre esigenze di feedback sui prodotti, poiché vi permette di raggiungere il vostro traguardo in modo efficiente grazie alla sua funzionalità di gestione del pubblico.

Permette ai vostri clienti di capire cosa pensano gli altri utenti del vostro prodotto utilizzando la piattaforma Human Insight. Infine, i modelli di apprendimento automatico (ML) di UserTesting vi aiutano a prendere decisioni aziendali cruciali.

Le migliori funzionalità/funzione di UserTesting

Gestione del pubblico: Con UserTesting è possibile acquisire rapidamente e senza sforzo il feedback degli utenti da qualsiasi pubblico. Accedete a diversi punti di vista attraverso la rete di collaboratori di UserTesting o coinvolgete i vostri clienti, partner, dipendenti e altro ancora

Con UserTesting è possibile acquisire rapidamente e senza sforzo il feedback degli utenti da qualsiasi pubblico. Accedete a diversi punti di vista attraverso la rete di collaboratori di UserTesting o coinvolgete i vostri clienti, partner, dipendenti e altro ancora Piattaforma di Human Insight: Sperimentate una piattaforma video in cui persone reali condividono le loro interazioni con la vostra produttività, disegniapp, processi, concetti o marchi, consentendo agli utenti di vedere e ascoltare le loro preziose intuizioni

Sperimentate una piattaforma video in cui persone reali condividono le loro interazioni con la vostra produttività, disegniapp, processi, concetti o marchi, consentendo agli utenti di vedere e ascoltare le loro preziose intuizioni Modelli di machine learning: Accelerano le decisioni aziendali critiche attraverso una rapida visualizzazione dei dati e intuizioni automatizzate. I modelli di apprendimento automatico (ML) di UserTesting sono abili nell'identificare i momenti cruciali dell'esperienza del cliente, eliminando la necessità di un'analisi manuale ad alta intensità di lavoro

Limiti di UserTesting

La funzionalità/funzione "Pannelli" deve essere migliorata

La funzione "word cloud" non è molto accurata

Necessita di una migliore IA per la trascrizione

A volte è difettoso quando si cerca di impostare un test

Prezzi di UserTesting

Essenziale: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Avanzato: Prezzi personalizzati

Prezzi personalizzati Ultimate: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di UserTesting

G2: 4.5/5 (650+recensioni)

4.5/5 (650+recensioni) Capterra: 4.4/5 (120+recensioni)

6. Voce dell'utente

via Voce dell'utente UserVoice si propone di utilizzare i feedback più recenti per apportare cambiamenti immediati, significativi e positivi alla vostra produttività. La funzionalità di feedback in tempo reale è quindi il suo principale punto di forza.

Teams è dotato di molte integrazioni pronte per l'uso, che aiutano il team a passare alla fase di transizione con facilità. Il software fornisce anche preziose informazioni basate sul feedback, che aiutano a prendere decisioni aziendali ottimali.

Le migliori funzionalità/funzioni di UserVoice

**Raccogliere istantaneamente i feedback degli utenti per lavorare su eventuali modifiche da apportare all'interno del sistema processo di sviluppo. Potete affrontare i punti dolenti in modo diretto e immediato

Funzionalità di integrazione: Sfruttate le integrazioni fornite da UserVoice. Aiutano il team ad adattarsi ai cambiamenti e a sfruttare al meglio il sistema. Lo strumento si integra facilmente con app come Fullstory, Teams, Slack, Jira e altre ancora

Sfruttate le integrazioni fornite da UserVoice. Aiutano il team ad adattarsi ai cambiamenti e a sfruttare al meglio il sistema. Lo strumento si integra facilmente con app come Fullstory, Teams, Slack, Jira e altre ancora **Usare UserVoice per ricavare dalla vostra comunità di utenti informazioni preziose e basate sui dati, per prendere decisioni sui prodotti e favorire un approccio allo sviluppo incentrato sull'utente

Limiti di UserVoice

Alcuni utenti hanno riscontrato difficoltà nella navigazione e nell'utilizzo del software quando lavorano con diverse linee di prodotti

Funzioni limitate per le aziende Enterprise

Gli utenti richiedono maggiori integrazioni

Prezzi di UserVoice

Essenziale: $799/mese

$799/mese Pro: $999/mese

$999/mese Premium: $1.499/mese

$1.499/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di UserVoice

G2: 4.5/5 (230+recensioni)

4.5/5 (230+recensioni) Capterra: 4.2/5 (60+recensioni)

7. Utente

via Usersnap Usersnap è una piattaforma unica che consente di migliorare l'esperienza degli utenti e di coinvolgerli in modo non ortodosso. Eleva il coinvolgimento degli utenti con un sistema di feedback unificato.

Usersnap dispone di un pulsante dedicato per l'acquisizione dei problemi senza soluzione di continuità. La funzionalità di feedback in-app è dotata anche della funzione di disegno. L'esperienza omnichannel è abbastanza completa e consente di coinvolgere i clienti e raccogliere feedback su più livelli.

Le migliori funzionalità di Usersnap

Pulsante e menu di feedback: Implementate un pulsante di feedback dedicato sul vostro sito web o sulla vostra app per raccogliere problemi e suggerimenti senza soluzione di continuità. Questo vi aiuta a guidare i clienti verso le opzioni di supporto e feedback appropriate attraverso il menu e a stabilire collegamenti alla chat di messenger, alla pagina di assistenza o ad altri canali per un processo semplificato

Implementate un pulsante di feedback dedicato sul vostro sito web o sulla vostra app per raccogliere problemi e suggerimenti senza soluzione di continuità. Questo vi aiuta a guidare i clienti verso le opzioni di supporto e feedback appropriate attraverso il menu e a stabilire collegamenti alla chat di messenger, alla pagina di assistenza o ad altri canali per un processo semplificato Widget in-all: Permette agli utenti di disegnare e fissare i commenti direttamente sullo schermo utilizzando il widget in-app. Allega automaticamente il contesto tecnico, comprese le informazioni sul browser, l'URL e gli errori JavaScript

Permette agli utenti di disegnare e fissare i commenti direttamente sullo schermo utilizzando il widget in-app. Allega automaticamente il contesto tecnico, comprese le informazioni sul browser, l'URL e gli errori JavaScript Esperienza omnichannel: Distribuite rater e moduli interattivi inline sui siti web e nelle email, accompagnati da un link a pagina singola condivisibile ovunque. Migliorate la raccolta di feedback, valutate la soddisfazione e compilate le richieste di funzionalità/funzione senza soluzione di continuità su diversi canali e dispositivi

Limiti di Usersnap

Manca la funzione di ricerca

Gli allegati non sono consentiti quando si comunica agli utenti finali

Flusso di lavoro limitato con solo quattro stati codificati in modo rigido

Prezzi di Usersnap

Startup: $99/mese per 10 utenti

$99/mese per 10 utenti Azienda: $189/mese per 15 utenti

$189/mese per 15 utenti Premium: $329/mese per 25 utenti

$329/mese per 25 utenti Azienda: $949/mese

Valutazioni e recensioni di Usersnap

G2: 4.5/5 (70+recensioni)

4.5/5 (70+recensioni) Capterra: 4.8/5 (47+recensioni)

8. Hotjar

via Hotjar Le Heatmap di Hotjar sono una funzionalità di spicco. Possono migliorare il vostro sito con preziose informazioni personalizzate. Inoltre, vi fornisce un feedback attraverso una registrazione in cui potete vedere ciò che gli utenti vedono e si impegnano.

Il widget Feedback può raccogliere dati generali e consentire ai vostri clienti di contrassegnare dinamicamente determinate parti di un sito web o di una pagina e fornire input su quella specifica parte.

Le migliori funzionalità/funzioni di Hotjar

**Migliora qualsiasi pagina del tuo sito web utilizzando le Heatmap di Hotjar. Queste aiutano a identificare le aree trascurate e a individuare gli elementi che favoriscono le vendite e le registrazioni commerciali

Widget per il feedback: Personalizzate il feedback che ottenete sui vostri marchi utilizzando un semplice widget che si incorpora nelle vostre piattaforme. I clienti possono fornire un feedback mirato su aspetti specifici del vostro sito e dei vostri prodotti, selezionandoli con un semplice drag-and-click

Personalizzate il feedback che ottenete sui vostri marchi utilizzando un semplice widget che si incorpora nelle vostre piattaforme. I clienti possono fornire un feedback mirato su aspetti specifici del vostro sito e dei vostri prodotti, selezionandoli con un semplice drag-and-click Registrazioni: Visualizzate in prima persona l'esperienza dei vostri utenti. Osservate le sessioni degli utenti per scoprire e risolvere gli attriti e le barriere alla conversione nascoste

Limiti di Hotjar

Interfaccia utente confusa e goffa

Mancanza di un supporto clienti personalizzato

Piani limitati per le aziende di piccole e medie dimensioni

Prezzi di Hotjar

**Free Forever per un massimo di 35 sessioni giornaliere

Plus: $39/mese per un massimo di 100 sessioni giornaliere

$39/mese per un massimo di 100 sessioni giornaliere Business: $99/mese per un massimo di 500 sessioni giornaliere

$99/mese per un massimo di 500 sessioni giornaliere Scala: $213/mese fino a 500 sessioni giornaliere

Valutazioni e recensioni su Hotjar

G2: 4.3/5 (290+recensioni)

4.3/5 (290+recensioni) Capterra: 4.6/5 (500+recensioni)

9. Rapporto utente

via Rapporto utente UserReport è un'app che non fa molto, ma raggiunge la perfezione in qualsiasi cosa faccia. Ciò è evidente nelle tre funzionalità/funzione principali, ossia il widget per il sondaggio, il widget per il feedback e le funzionalità dell'editore.

Esse si fondono perfettamente per fornire dati qualitativi eccellenti che aiutano il vostro prodotto a svilupparsi ulteriormente.

Le migliori funzionalità/funzioni di UserReport

Widget per sondaggi: Utilizzate lo strumento di sondaggio user-friendly di UserReport installandolo rapidamente sul vostro sito web. Raccogliete informazioni sui dati demografici e sui comportamenti degli utenti, misurate la soddisfazione con l'NPS e integrate Google Analytics per una comprensione completa degli utenti

Utilizzate lo strumento di sondaggio user-friendly di UserReport installandolo rapidamente sul vostro sito web. Raccogliete informazioni sui dati demografici e sui comportamenti degli utenti, misurate la soddisfazione con l'NPS e integrate Google Analytics per una comprensione completa degli utenti Widget di feedback: Raccogliete in modo efficiente le idee e risolvete i bug con questa funzionalità/funzione. I suggerimenti degli utenti guidano lo sviluppo del marchio e del prodotto e il voto dà priorità alle funzionalità/funzione. Personalizzate il widget con il vostro marchio in oltre 60 lingue

Raccogliete in modo efficiente le idee e risolvete i bug con questa funzionalità/funzione. I suggerimenti degli utenti guidano lo sviluppo del marchio e del prodotto e il voto dà priorità alle funzionalità/funzione. Personalizzate il widget con il vostro marchio in oltre 60 lingue Funzionalità per gli editori: Gli editori hanno a disposizione una suite su misura per esplorare, convalidare, mostrare e monetizzare il proprio pubblico in modo efficace. Vi aiuta a trasformare dati preziosi in informazioni utili e a dimostrare la portata del pubblico agli inserzionisti, creando fiducia con bellissimi kit commerciali che evidenziano gli esiti positivi delle campagne

Limiti di UserReport

Le migliori funzionalità/funzione sono nascoste dietro un paywall con un tag di prezzo non pubblicato

Nessuna opzione di demo online

Prezzi di UserReport

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di UserReport

G2: Non abbastanza valutazioni

Non abbastanza valutazioni Capterra: Non abbastanza valutazioni

10. Qualaroo

via Qualaroo Fate le domande giuste al momento giusto agli utenti giusti con la funzionalità/funzione avanzata di Qualaroo.

Ha alcune opzioni di personalizzazione che consentono di rendere la piattaforma di feedback personalizzata. Può anche creare sondaggi di produttività in-app su iOS e Android.

Le migliori funzionalità/funzioni di Qualaroo

Traguardo avanzato: Segmentate il vostro pubblico per raggiungere direttamente quello giusto, filtrandolo in base alla geografia, all'identità, alla durata della pagina, alla posizione di scorrimento e altro ancora. Personalizzate il vostro sondaggio in modo che appaia una sola volta per cliente finché non viene compilato o finché non viene raggiunto un numero di risposte personalizzato

Segmentate il vostro pubblico per raggiungere direttamente quello giusto, filtrandolo in base alla geografia, all'identità, alla durata della pagina, alla posizione di scorrimento e altro ancora. Personalizzate il vostro sondaggio in modo che appaia una sola volta per cliente finché non viene compilato o finché non viene raggiunto un numero di risposte personalizzato Personalizzazione: Rifletti l'immagine del tuo marchio nei tuoi sondaggi e moduli di feedback abbinando i colori al modello della tua azienda, aggiungendo loghi e testi personalizzati, un marchio Qualaroo minimo e progettando le API

Rifletti l'immagine del tuo marchio nei tuoi sondaggi e moduli di feedback abbinando i colori al modello della tua azienda, aggiungendo loghi e testi personalizzati, un marchio Qualaroo minimo e progettando le API sondaggi compatibili con i dispositivi mobili In-app: Migliorate il coinvolgimento degli utenti con app che inviano strategicamente messaggi in-app alla prima sessione. I Nudges™ di Qualaroo forniscono interazioni senza soluzione di continuità, tempestive e ottimizzate per i dispositivi mobili, garantendo un'esperienza mobile positiva. Coinvolgere in modo proattivo gli utenti, raccogliere feedback in tempo reale e semplificare la creazione di sondaggi utilizzando il nostro SDK nativo per iOS e Android

Limiti di Qualaroo

È necessario un pulsante per le azioni di massa per esportare i report di più sondaggi contemporaneamente

Non esiste una funzionalità/funzione per incorporare i sondaggi direttamente nel corpo della posta

Non è possibile creare grafici personalizzati per visualizzare una vista dettagliata delle metriche dei sondaggi

Prezzi di Qualaroo

**Piano Free Forever: Free per sempre fino a 50 risposte al mese

Piano Business: $39,99/mese fino a 100 risposte

Valutazioni e recensioni di Qualaroo

G2: 4.3/5 (40+recensioni)

4.3/5 (40+recensioni) Capterra: 4.7/5 (20+recensioni)

Eleva il tuo sviluppo del prodotto con il miglior software di feedback del prodotto

Ecco a voi! Questi sono i migliori strumenti di feedback dei prodotti per assistere i team di sviluppo e tenerli aggiornati su ciò che i clienti pensano del prodotto. Siete indecisi su quale scegliere? Provate ClickUp oggi stesso .

Con un robusto Moduli ClickUp grazie alla logica a condizioni, è possibile creare sondaggi che estraggono dati dal vostro traguardo su più canali. Inoltre, grazie all'estetica, i modelli precostituiti abbelliscono i moduli di feedback e attirano l'attenzione del pubblico.

Creazione di un campo personalizzato con casella di controllo in un modulo ClickUp esistente

Non ci credete? Provate voi stessi. Registratevi gratis a ClickUp oggi stesso!