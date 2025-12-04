Kissflow e ClickUp: quale è meglio per l'automazione del flusso di lavoro?

Dave della contabilità ha appena approvato un ordine di acquisto che avrebbe dovuto essere inviato a Dave delle strutture. A una persona di nome "In sospeso" sono stati assegnati 17 compiti. Lo stagista ha creato una soluzione alternativa in un foglio di calcolo e ora l'intero budget del terzo trimestre si trova lì.

Se i tuoi flussi di lavoro attualmente si basano su una combinazione di catene di email e conoscenze non documentate, probabilmente hai iniziato a cercare piattaforme che promettono di risolvere tutto.

E se hai terminato le tue ricerche, Kissflow e ClickUp saranno sicuramente apparsi almeno una volta nelle schede del tuo browser.

Queste due piattaforme affrontano l'automazione del flusso di lavoro da punti di partenza, funzionalità/funzioni e filosofie completamente diversi. Scopriamo quale è più adatto a te. 📝

ClickUp e Kissflow a colpo d'occhio

Prima di esaminare ogni strumento nel dettaglio, ecco una panoramica comparativa per capire rapidamente quale si adatta meglio alle esigenze operative del tuo team. 🧩

Criteri ClickUp Kissflow Funzioni principali Project management unificato, flussi di lavoro, esecuzione delle attività, documenti, dashboard e IA Generatore di flussi di lavoro senza codice e applicazioni aziendali leggere Automazione del flusso di lavoro Automazioni avanzate e agenti IA che analizzano il contesto e intraprendono azioni intelligenti Generatore di processi drag-and-drop per regole di instradamento, approvazioni e condizioni Gestione delle attività e del project management Gerarchia approfondita delle attività, dipendenze, dashboard, carico di lavoro, sequenze, obiettivi Progetti di base, bacheche, casi e viste a matrice per il lavoro operativo Funzionalità IA ClickUp Brain integrato, ricerca nell'area di lavoro, risposte contestuali, IA multimodello tramite Brain MAX Limitato; dipende da integrazioni robuste con funzionalità estese o componenti aggiuntivi per l'IA. Personalizzazione Campi altamente personalizzabili, dashboard, stati, visualizzazioni, autorizzazioni, modelli predefiniti Elevata personalizzazione all'interno dei flussi di processo e delle app; personalizzazione PM limitata Collaborazione Chat, commenti, lavagne online, documenti, modifica in tempo reale all'interno dell'area di lavoro Commenti di base all'interno dei flussi; nessun strumento di collaborazione multistrato nativo Casi d'uso Operazioni, PMO, prodotto, ingegneria, risorse umane, IT, supporto per l'esecuzione end-to-end Approvazioni, gestione dei processi, richieste di acquisto, flussi di onboarding, app interne low-code Integrazioni Ampio ecosistema + API + IA nativa Integrazioni disponibili con diversi software, come Google Drive e Slack; la logica del flusso di lavoro più approfondita avviene all'interno del builder.

Cos'è ClickUp?

Mantieni ogni parte del lavoro in connessione in ClickUp Migliora l'efficienza del tuo flusso di lavoro con ClickUp

Il lavoro oggi è compromesso.

I nostri progetti, le nostre conoscenze e le nostre comunicazioni sono sparsi su strumenti scollegati tra loro che rallentano il nostro lavoro.

Il software di project management ClickUp risolve questo problema con un'app completa per il lavoro che combina progetti, conoscenze e chat in un unico posto, il tutto alimentato dall'IA che ti aiuta a lavorare in modo più rapido e intelligente.

Ti offre la libertà di gestire il lato disordinato e in continua evoluzione del lavoro con un'interfaccia intuitiva. Puoi mappare processi complessi, effettuare il monitoraggio di ogni parte in movimento, centralizzare la documentazione e mantenere le conversazioni legate al lavoro a cui appartengono.

🔍 Lo sapevi? Le automazioni seguono lo schema cue → routine → reward (stimolo → routine → ricompensa), lo stesso modello descritto da Charles Duhigg in The Power of Habit. In termini operativi: trigger → flusso di lavoro → outcome (stimolo → flusso di lavoro → risultato) . Ecco perché le automazioni sembrano così intuitive: rispecchiano il modo in cui funziona il nostro cervello.

Funzionalità di ClickUp

ClickUp si adatta al modo in cui i tuoi team già pensano e operano. Ecco uno sguardo più da vicino alle sue funzionalità/funzioni. 💁

Funzionalità n. 1: automazioni e agenti IA

Per i team che cercano di semplificare le operazioni, ridurre la proliferazione di strumenti e scalare i processi, ClickUp combina l'automazione del flusso di lavoro con l'esecuzione delle attività basata sull'intelligenza artificiale.

Configura automazioni ClickUp personalizzate utilizzando semplici comandi "se questo, allora fai quello" per garantire la coerenza del flusso di lavoro

Le automazioni di ClickUp ti liberano dal lavoro di routine. Tu imposti un trigger e loro si occupano del resto, come spostare le attività, assegnare i titolari, taggare gli elementi, inviare notifiche, aggiornare i campi o spostare il lavoro nell'elenco corretto. È il modo più semplice per mantenere un processo coerente, anche quando il volume aumenta.

Supponiamo che il team PMO esamini le nuove richieste di progetto. Ogni volta che qualcuno compila il modulo di richiesta di progetto, puoi impostare un sistema di automazione del flusso di lavoro per:

Guarda il tipo di progetto selezionato

Assegna l'attività di ClickUp a un program manager disponibile

Applica una priorità in base all'impatto aziendale

Inseriscilo direttamente nella pipeline "Intake Review" (Revisione delle richieste).

Accelera il processo decisionale con gli agenti ClickUp AI intelligenti

E quando hai bisogno di automatizzare flussi di lavoro complessi, prova ClickUp AI Agents. Invece di limitarsi a reagire a un trigger, leggono l'attività, ne comprendono il significato e poi intraprendono l'azione giusta.

Supponiamo che un responsabile operativo stia valutando i problemi relativi ai processi interni. Quando arriva una nuova attività di feedback, l'agente IA:

Legge la descrizione e rileva se si tratta di un'interruzione del flusso di lavoro, un problema di accesso o un errore di sistema.

Riscrivi il problema in un riassunto chiaro e standardizzato.

Tag l'attività al reparto corretto

Assegna il problema al titolare che si occupa di quel tipo di problema.

Aggiunge un breve passaggio successivo consigliato in modo che il team possa agire immediatamente.

Scopri come crearne uno personalizzato:

Funzionalità n. 2: IA contestuale

Sintetizza l'attività del progetto all'interno della tua area di lavoro con ClickUp Brain

ClickUp Brain, l'assistente basato sull'intelligenza artificiale della piattaforma, è integrato nelle tue attività, nei tuoi documenti e nelle strutture dei tuoi progetti. Comprende i tuoi flussi di lavoro, le note sui processi, i registri delle modifiche e le decisioni operative.

Supponiamo che tu gestisca un aggiornamento trimestrale dei processi che copre l'onboarding, gli acquisti e il controllo degli accessi. Apri l'attività principale del progetto e chiedi a ClickUp Brain di estrarre le ultime attività relative a tali flussi di lavoro.

Esamina i registri delle modifiche, le dipendenze e gli aggiornamenti dei titolari, quindi produce un riepilogo preciso dello stato che puoi condividere con la dirigenza. Puoi utilizzare questo output per confermare i punti di passaggio, modificare le scadenze e individuare tempestivamente i rischi.

Teams che utilizzano ClickUp Brain riferiscono di risparmiare 1,1 giorni alla settimana perché la progettazione e l'esecuzione convivono in un unico software di project management.

📌 Esempio di prompt: Esamina l'attività nei nostri flussi di lavoro di onboarding, approvvigionamento e controllo degli accessi. Riepiloga lo stato attuale, indica i ritardi e raccomanda i passaggi successivi per ciascun team.

Elimina la proliferazione dell'IA con ClickUp Brain MAX

Passa da ChatGPT, Claude e Gemini in ClickUp Brain MAX rimanendo ancorato al contesto del tuo progetto

Puoi anche utilizzare il compagno desktop AI, ClickUp Brain MAX, che riunisce modelli AI premium come ChatGPT, Claude e Gemini in un unico spazio. Questo elimina la proliferazione dell'IA e ti offre un livello IA unificato per l'intero flusso di lavoro.

Supponiamo che tu debba preparare un piano di implementazione per un aggiornamento dei sistemi con il contributo dei reparti IT, prodotto e assistenza. Potresti chiedere a Claude di ristrutturare la tua bozza in un'implementazione graduale e chiara. Quindi, passa a ChatGPT in Brain MAX per definire il messaggio da inviare alle parti interessate. Infine, usa Gemini per comprimere il piano in una versione breve per il tuo team di ticketing.

📌 Esempio di prompt: Riorganizza questo piano di implementazione in tre fasi chiare. Quindi prepara una breve versione aggiornata per la comunicazione con gli stakeholder.

🚀 Vantaggio di ClickUp: ClickUp Talk-to-Text all'interno di Brain MAX supporta la produttività voice-first, in modo che le tue conoscenze operative confluiscano nelle attività senza ritardi. Basta parlare una volta e il pensiero verrà convertito in lavoro strutturato. Lavora 4 volte più velocemente con Talk to Text in ClickUp Brain MAX Ad esempio, un responsabile delle operazioni entra nella sala server durante un audit e sente un tecnico spiegare un modello di guasti ricorrenti. Il responsabile apre la barra mobile Brain MAX (o preme la scorciatoia) e pronuncia il riassunto. Talk to Text lo trascrive, crea un'attività secondaria nel progetto di audit, fa una menzione automatica del tecnico e allega il documento di registro del sensore pertinente. Poiché tutto avviene nello stesso spazio di lavoro, puoi lavorare più velocemente perché il follow-up avviene il giorno successivo.

Funzionalità n. 3: gestione delle attività e del project management

Al centro di ogni flusso di lavoro c'è l'attività di ClickUp, la tua unica fonte di verità su ciò che deve essere fatto, chi ne è responsabile e dove si colloca nel processo più ampio.

Organizza il tuo lavoro in modo chiaro con le attività di ClickUp

Le attività funzionano come contenitori flessibili in grado di contenere tutto ciò di cui il tuo team ha bisogno per portare avanti il lavoro: descrizioni, allegati, attività secondarie, liste di controllo, campi personalizzati, dipendenze, commenti e persino intere discussioni.

Puoi acquisire una richiesta, classificarla con i campi personalizzati di ClickUp, assegnarla al titolare giusto, registrare il contesto storico, collegarla a un'iniziativa più ampia e effettuare il monitoraggio di ogni aggiornamento senza dover passare da uno strumento all'altro.

Ma una volta che il volume aumenta, sapere cosa sta succedendo all'interno delle singole attività non è sufficiente. È necessario vedere lo schema, ed è qui che i dashboard di ClickUp diventano utili.

Visualizza immediatamente i modelli con i dashboard di ClickUp

Le dashboard ti offrono una visione dall'alto di tutte le attività che vengono svolte dietro le quinte. Invece di controllare lo stato di avanzamento di un'attività alla volta, estraggono dati in tempo reale da tutto il tuo spazio di lavoro: stati, carico di lavoro, colli di bottiglia, durata ciclo, tassi di completamento, capacità del team, risultati e altri KPI di gestione dei progetti.

🔍 Lo sapevi? Nel 1800, il termine "deadline" si riferiva alla linea fisica che circondava le prigioni. Se la attraversavi, venivi fucilato.

Mantieni le conversazioni collegate al contesto della tua area di lavoro con ClickUp Chat

ClickUp Chat riporta le conversazioni nel luogo in cui svolgi il tuo lavoro. Con i canali e i messaggi diretti, puoi discutere delle attività, porre domande, inviare file, condividere aggiornamenti rapidi e mantenere le conversazioni tra i team direttamente collegate al progetto che stanno sviluppando.

Partecipa a una rapida videochiamata audio o video per discutere degli standup con ClickUp SyncUps, assegna il lavoro con @mentions e trasforma qualsiasi messaggio in un'attività con un solo clic. Inoltre, ClickUp AI (Brain) può aiutarti a riassumere le conversazioni in chat, creare attività, trovare attività correlate e altro ancora.

Trasforma le tue idee in azioni concrete con le lavagne online di ClickUp

Le lavagne online di ClickUp sono una tela visiva che ti consente di mappare i flussi di lavoro, abbozzare i processi, delineare le fasi del progetto, raggruppare le idee o progettare soluzioni trasversali ai team. Passerai dal "parlarne" al "costruirlo" senza perdere slancio.

Ad esempio, supponiamo che il tuo team di prodotto stia pianificando il lancio di una nuova esperienza di onboarding. Su una lavagna bianca, abbozzano il flusso utente di alto livello, aggiungono post-it con domande aperte e raggruppano i punti critici dei clienti ricavati dalle attività di feedback.

Da lì, convertono ogni post-it in un'attività, assegnano i titolari e aggiungono le date di scadenza all'interno dello strumento di project management.

Una volta mappate le idee e chiarita la direzione da seguire, trasforma questi concetti in qualcosa di più raffinato.

ClickUp Docs ti aiuta a trasformare le idee grezze delle lavagne online in contenuti organizzati e approfonditi che il tuo team può utilizzare: procedura operativa standard, brief di progetto, documentazione dei processi, knowledge base, proposte, registri delle decisioni o piani interfunzionali.

Documenta chiaramente le tue decisioni all'interno di ClickUp Docs

Tutti i documenti risiedono nello stesso spazio di lavoro delle attività e delle lavagne online, quindi puoi collegarti direttamente agli elementi di lavoro, incorporare visualizzazioni, taggare i colleghi e mantenere la documentazione collegata all'esecuzione.

🧠 Curiosità: nel 1968, uno scienziato della 3M inventò una colla debole che non aderiva bene. Un altro dipendente la utilizzò in seguito per contrassegnare le pagine degli inni del coro, e così nacque il Post-it.

Prezzi di ClickUp

📮 Approfondimento ClickUp: il 50% delle persone organizza il proprio tempo dedicando determinati giorni alle attività amministrative e altri al lavoro specifico, ma solo il 22% dichiara di automatizzare o delegare le attività. La gestione manuale del tempo è utile, ma non elimina le attività ripetitive che continuano a intralciare il lavoro approfondito. ✔️ Il calendario, il time blocking e gli agenti IA di ClickUp lavorano insieme per proteggere il tuo tempo. Pianifica automaticamente il lavoro ripetitivo, sposta le attività in base alla priorità e attiva i promemoria, così la tua settimana scorrerà senza intoppi. 💫 Risultati reali: Lulu Press risparmia 1 ora al giorno per ogni dipendente utilizzando ClickUp Automazioni, con un aumento del 12% dell'efficienza del lavoro.

Cos'è Kissflow?

tramite Kissflow

Kissflow è una piattaforma senza codice utilizzata per creare e automatizzare flussi di approvazione interni, processi di richiesta e applicazioni aziendali leggere.

I team lo utilizzano spesso per creare sistemi di richiesta di acquisto, flussi di inserimento dei dipendenti, processi di gestione dei fornitori, approvazioni di viaggio, configurazioni di ticket IT e portali di richiesta di assistenza.

Puoi definire ogni passaggio di un processo, decidere chi deve agire, impostare regole di instradamento, allegare moduli e effettuare il monitoraggio dello stato di ogni elemento che passa attraverso il flusso di lavoro.

🔍 Lo sapevi? IBM è stata pioniera nel lavoro da remoto nel 1979 con soli cinque dipendenti in un progetto pilota di telelavoro. Ha funzionato così bene che nel 1983 più di 2.000 dipendenti IBM lavoravano da remoto, rendendo l'azienda una delle prime promotrici del lavoro distribuito.

Funzionalità di Kissflow

Ecco le funzionalità/funzioni di Kissflow che ti aiutano a standardizzare i flussi di lavoro.

Funzionalità n. 1: Generatore visivo di processi e automazione

Crea processi aziendali chiari che aumentano la produttività durante progetti complessi con Kissflow

Kissflow aiuta i team a standardizzare e scalare i flussi di lavoro attraverso il suo intuitivo Process Builder visivo. I team possono mappare ogni passaggio utilizzando elementi drag-and-drop, definire condizioni, configurare regole a livello di attività e aggiungere rami paralleli.

Ad esempio, una richiesta di rimborso spese può essere inoltrata automaticamente a un manager, passare all'ufficio finanziario se supera un limite e trigger promemoria se rimane in sospeso troppo a lungo. Questi flussi supportano automazioni dei processi aziendali più approfondite senza costringere i team a scrivere codice.

Funzionalità n. 2: generatore di app con codice ridotto o senza codice

Garantisci un processo di sviluppo delle app fluido senza una curva di apprendimento ripida in Kissflow

Kissflow offre anche un generatore di app low-code e no-code che consente ai team di creare soluzioni interne personalizzate utilizzando moduli visivi, tabelle di dati, flussi di lavoro e automazioni basate su regole.

In questo modo, un team può creare un piccolo strumento interno per il monitoraggio dell'inventario o per le richieste di onboarding interamente come app senza codice. L'IT può comunque impostare i controlli di accesso e monitorare le modifiche, mentre gli utenti aziendali possono creare e iterare rapidamente.

🧠 Curiosità: Cyril Northcote Parkinson ha scoperto che "il lavoro si espande fino a riempire il tempo disponibile". Questo spiega perché i team che progettano flussi di lavoro più rigorosi e SLA automatizzati lavorano 2-3 volte più velocemente.

Funzionalità n. 3: gestione di progetti, bacheche e casi

Visualizza le metriche dei tuoi team con Kissflow per massimizzare l'efficienza

Oltre ai tradizionali flussi di lavoro CRM, Kissflow ti consente di passare da bacheche Kanban, viste Elenco, layout a matrice e spazi di progetto dettagliati a seconda di come preferisci visualizzare il lavoro.

Ciò consente ai team di gestire processi strutturati e attività operative in corso all'interno della stessa piattaforma.

🔍 Lo sapevi? La maggior parte dei ritardi nei processi non si verifica durante il lavoro stesso, ma tra un'attività e l'altra. Gli studi dimostrano che i rallentamenti maggiori si verificano nello "spazio bianco" tra i team, gli strumenti o le approvazioni, dove le informazioni rimangono bloccate, la comunicazione si interrompe e le attività rimangono semplicemente in sospeso.

Prezzi di Kissflow

Base: a partire da 2.500 $ al mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

🔍 Lo sapevi? La lista di controllo è nata dopo il tragico incidente del Boeing Model 299 del 1935, causato da un passaggio pre-volo saltato. La complessità dell'aereo rendeva impossibile affidarsi solo alla memoria, quindi Boeing creò la prima lista di controllo formale al mondo, oggi una pratica di sicurezza standard nell'aviazione, nella sanità e nella progettazione dei flussi di lavoro moderni.

ClickUp e Kissflow: confronto delle funzionalità/funzioni

Teams che stanno valutando l'automazione dei processi e la gestione strutturata del flusso di lavoro spesso mettono a confronto ClickUp e Kissflow, poiché entrambi aiutano a organizzare il lavoro e a semplificare le operazioni.

ClickUp punta sull'esecuzione dei progetti basata sull'intelligenza artificiale, sulla gestione approfondita delle attività e sulla collaborazione tra attività, documenti e dashboard. Kissflow si concentra sulla creazione di flussi di approvazione strutturati e app interne leggere utilizzando builder visivi senza codice.

Ecco un confronto dettagliato delle funzionalità/funzioni dei due strumenti:

Funzionalità n. 1: personalizzazione e flessibilità del flusso di lavoro

Per prima cosa, vediamo come ClickUp e Kissflow si confrontano nella forma dei processi per adattarsi al modo di lavorare unico del tuo team.

ClickUp

ClickUp offre ai team la libertà di progettare flussi di lavoro che corrispondono al lavoro quotidiano reale. È possibile personalizzare stati, campi, visualizzazioni, tipi di attività, dashboard e autorizzazioni. I team che realizzano progetti in rapida evoluzione ottengono il controllo completo su come il lavoro viene organizzato, monitorato e visualizzato, il che rende più facile adattarsi al cambiamento delle priorità.

Kissflow

Kissflow si concentra su flussi di lavoro strutturati e basati su moduli. È possibile personalizzare i passaggi di un processo o di una catena di approvazione, ma la personalizzazione supporta principalmente flussi di lavoro lineari. I suoi strumenti low-code funzionano bene per processi aziendali fissi come ordini di acquisto o richieste HR.

🏆 Vincitore: è un pareggio! ClickUp eccelle nel fornire funzionalità flessibili per il project management, mentre Kissflow brilla quando i team hanno bisogno di flussi di lavoro strutturati e basati sui processi.

Funzionalità n. 2: collaborazione e condivisione delle conoscenze

In che modo questi strumenti aiutano il tuo team a rimanere allineato e in connessione durante la giornata lavorativa? Scopriamolo:

ClickUp

ClickUp centralizza la collaborazione sul posto di lavoro all'interno del lavoro stesso. I team possono chattare in tempo reale all'interno delle attività, aggiungere commenti in thread, allegare file e incorporare documenti o lavagne online. Ogni discussione rimane legata a un progetto o a un risultato specifico, in modo che i team non perdano mai il contesto.

Inoltre, ClickUp Docs consente ai team di creare manuali, procedure operative standard, piani e basi di conoscenza interne all'interno dell'area di lavoro. I documenti si collegano direttamente alle attività, ai progetti e agli obiettivi, mantenendo unite decisioni, piani e azioni. I team non hanno bisogno di strumenti aggiuntivi per lo spazio di archiviazione dei documenti.

Kissflow

Kissflow include commenti all'interno dei flussi di lavoro, ma la collaborazione è secondaria rispetto al flusso di processo. La maggior parte della comunicazione avviene al di fuori della piattaforma, costringendo i team a utilizzare strumenti esterni per discussioni, feedback o brainstorming. Funziona bene per le approvazioni, ma non per il lavoro di squadra che richiede un carico di progetti elevato.

Inoltre, Kissflow fornisce una documentazione di base all'interno delle descrizioni del flusso di lavoro, ma non supporta documenti approfonditi e interconnessi o contenuti di lunga durata.

🏆 Vincitore: ClickUp è in testa grazie alle sue funzionalità di collaborazione integrate e alla documentazione completamente integrata.

Funzionalità n. 3: potenza di automazione

Ora parliamo di automazione e di come ogni strumento gestisce il lavoro ripetitivo.

ClickUp

Le automazioni e gli agenti AI di ClickUp aiutano i team ad accelerare tutto, dall'assegnazione dei compiti e dai cambiamenti di stato alla pianificazione dei promemoria e alle fasi di trasferimento. È possibile effettuare la connessione delle automazioni tra elenchi, spazi e flussi di lavoro, supportando sia il lavoro strutturato che quello dinamico.

È progettato per i team che necessitano di automazioni su più reparti.

Kissflow

Kissflow eccelle nell'automazione di processi strutturati come le approvazioni finanziarie o i flussi di lavoro di approvvigionamento. Tuttavia, l'automazione è legata a moduli e percorsi predefiniti, quindi non è l'ideale per progetti creativi o non lineari.

🏆 Vincitore: ClickUp si aggiudica la vittoria grazie al suo sistema di automazione flessibile che si adatta sia a flussi di lavoro complessi che alle esigenze quotidiane dei progetti.

Funzionalità n. 4: Reportistica e visibilità

Infine, confrontiamo le funzionalità di reportistica in tempo reale che forniscono al tuo team informazioni dettagliate sullo stato dei lavori.

ClickUp

ClickUp offre dashboard, schede, grafici del carico di lavoro, metriche sprint, monitoraggio del tempo e tutto ciò di cui i leader hanno bisogno per monitorare lo stato dei progressi. La visibilità si estende a tutti i reparti, i progetti e i team, rendendolo ideale per la chiarezza operativa.

Kissflow

Il reporting di Kissflow è efficace per gli audit di processo e l'identificazione dei colli di bottiglia nell'approvazione, ma non fornisce una visibilità dettagliata del progetto né reportistica tra i team. È più adatto alle operazioni aziendali che al lavoro su progetti in corso.

🏆 Vincitore: ClickUp si aggiudica questo round grazie alla sua reportistica completa e ai dashboard in tempo reale che garantiscono visibilità a tutto il team.

📖 Leggi anche: Le migliori alternative e concorrenti di Kissflow

ClickUp e Kissflow su Reddit

Abbiamo setacciato Reddit per capire come gli utenti parlano di ClickUp e Kissflow. Sebbene non ci siano molti thread di confronto diretto tra i due, le conversazioni su ciascuno strumento offrono una chiara visione di come vengono percepiti dagli utenti.

Per quanto riguarda ClickUp, un utente ha condiviso come questo strumento abbia profondamente rivoluzionato il lavoro quotidiano della sua agenzia:

Da circa sei mesi utilizziamo ClickUp nella nostra agenzia e, onestamente, ha cambiato il nostro modo di lavorare in modi che non mi sarei mai aspettato... Il loro sistema Docs ha silenziosamente sostituito la maggior parte del nostro lavoro sui Documenti Google. Tutto funziona meglio quando la nostra documentazione si trova nello stesso posto dei nostri progetti.

Da circa sei mesi utilizziamo ClickUp nella nostra agenzia e, onestamente, ha cambiato il nostro modo di lavorare in modi che non mi sarei mai aspettato... Il loro sistema Docs ha silenziosamente sostituito la maggior parte del nostro lavoro su Documenti Google. Tutto funziona meglio quando la nostra documentazione si trova nello stesso posto dei nostri progetti.

Hanno anche sottolineato come ClickUp Brain sia passato dall'essere oggetto di scetticismo a diventare un pratico strumento per risparmiare tempo:

All'inizio ero indeciso su ClickUp Brain... ma mi ha salvato da alcune noiose attività di scrittura, soprattutto quando devo riepilogare lunghe e-mail dei clienti o iniziare una bozza.

All'inizio ero indeciso su ClickUp Brain... ma mi ha salvato da alcune noiose attività di scrittura, soprattutto quando devo riepilogare lunghe e-mail dei clienti o iniziare una bozza.

Un altro utente di Reddit ha riassunto chiaramente il fascino di Kissflow:

Kissflow è probabilmente quello che cerchi se desideri uno strumento che combini facilità d'uso, flessibilità e potenti funzionalità in un unico prodotto. Kissflow è stato sviluppato appositamente per consentire agli utenti non esperti di tecnologia di sviluppare applicazioni in autonomia... rendendo Kissflow uno strumento affidabile per le esigenze di ottimizzazione delle operazioni su scala globale.

Kissflow è probabilmente quello che cerchi se desideri uno strumento che combini facilità d'uso, flessibilità e potenti funzionalità in un unico prodotto. Kissflow è stato sviluppato appositamente per consentire agli utenti non esperti di tecnologia di sviluppare applicazioni in autonomia... rendendo Kissflow uno strumento affidabile per le esigenze di ottimizzazione delle operazioni su scala globale.

Su Reddit, il modello è coerente. I team che desiderano app con processi strutturati, flussi di lavoro ricchi di moduli e uno sviluppo semplice tendono a preferire Kissflow. I team che desiderano project management, documentazione ed esecuzione basata sull'intelligenza artificiale in un unico spazio di lavoro trovano ClickUp più adatto a lungo termine.

