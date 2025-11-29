Oltre 55 prompts Meta IA per ispirare il tuo prossimo progetto

La maggior parte delle persone tratta gli strumenti di intelligenza artificiale come una barra di ricerca. Digitano tre parole, premono invio e si chiedono perché il risultato sembri scritto da una persona esausta alle 3 del mattino.

Il punto è questo: Meta IA può trasformare un'idea incompleta in una campagna di marketing completa, trasformare schizzi approssimativi in immagini raffinate e scrivere codice che funziona davvero. Ma ha bisogno di un ingrediente fondamentale da parte tua: un prompt specifico.

La differenza tra "scrivere un post sul blog" e un prompt efficace è di circa 30 secondi di riflessione in più. E quei 30 secondi separano i risultati mediocri dell'IA da quelli veramente utili.

In questo post del blog condividiamo i migliori prompt Meta AI, insieme ad alternative come ClickUp e ChatGPT per completare il tuo arsenale IA. 🤩

Cos'è Meta IA?

Meta AI è l'assistente di intelligenza artificiale di Meta, integrato in tutti i prodotti Meta, come Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger. In poche parole, è la versione Meta di un chatbot IA alimentato dal loro modello linguistico di grandi dimensioni (LLaMA).

È integrato nelle app e nei dispositivi Meta, così gli utenti possono cercare, generare contenuti, porre domande, creare immagini e automatizzare le attività direttamente all'interno delle piattaforme che già utilizzano. Per iniziare, basta chattare direttamente con lo strumento di IA o taggarlo nei messaggi di gruppo.

Cosa sono i prompt Meta IA?

I prompt per Meta AI sono semplicemente le istruzioni o le domande che digiti per comunicare a Meta AI ciò di cui hai bisogno. Considerali come il tuo modo di chiedere aiuto all'IA.

Ad esempio, potresti dire "scrivi una didascalia divertente per la mia foto in spiaggia", "suggerisci ricette salutari per la cena" o "spiega in termini semplici come funzionano i pannelli solari".

Più chiaro è il tuo prompt, migliore sarà la risposta che otterrai. Puoi utilizzare i prompt per imparare cose nuove, ottenere idee creative, generare immagini, fare brainstorming sui contenuti o semplicemente avere una conversazione utile.

📮ClickUp Insight: Il 62% dei nostri intervistati si affida a strumenti di IA conversazionale come ChatGPT e Claude. La loro interfaccia chatbot familiare e le loro versatili capacità, come generare contenuti, analizzare dati e altro ancora, potrebbero essere il motivo per cui sono così popolari in diversi ruoli e settori. Tuttavia, se un utente deve passare a un'altra scheda per porre una domanda all'IA ogni volta, i costi associati al fatto di attivare/disattivare il contesto e al passaggio da una scheda all'altra si accumulano nel tempo. Non con ClickUp Brain, però. Si trova proprio nell'area di lavoro, sa a cosa stai lavorando, è in grado di comprendere i prompt di testo normale e ti fornisce risposte altamente pertinenti alle tue attività! Sperimenta un miglioramento della produttività pari al doppio con ClickUp!

Come scrivere buoni prompt per Meta IA

Per ottenere le migliori risposte da Meta IA, occorre innanzitutto scrivere modelli di prompt IA chiari ed efficaci. Segui questi semplici passaggi per migliorare i tuoi risultati.

Passaggio 1: Sii specifico su ciò che desideri

Richieste vaghe portano a risposte generiche che ti fanno perdere tempo. Invece di chiedere "parlami di cucina", prova "dammi una ricetta di 30 minuti per la pasta al pollo con ingredienti semplici che posso trovare in qualsiasi negozio di alimentari".

Notate come la seconda versione istruisce Meta IA a specificare esattamente quale piatto desiderate, il vostro limite di tempo e le vostre preferenze in termini di ingredienti. Questo livello di dettaglio consente all'IA di comprendere le vostre esigenze precise e di fornire una risposta che potete utilizzare immediatamente.

Passaggio n. 2: imposta il contesto

Meta IA funziona molto meglio quando comprende la tua situazione.

Confronta "suggerisci alcuni giochi" con "Sto preparando un piano per una festa di compleanno per un bambino di 7 anni con 10 bambini nel giardino di casa. Suggerisci cinque giochi divertenti da fare all'aperto che richiedono una configurazione minima".

Il secondo prompt fornisce a Meta IA il tuo pubblico, la tua posizione e i tuoi vincoli, consentendogli di personalizzare i suggerimenti che si adattano effettivamente al tuo scenario specifico, piuttosto che offrire idee di gioco casuali.

💡 Suggerimento da esperto: fai riferimento alle risposte precedenti riassumendole prima: "In base alla ricetta che mi hai appena dato con aglio e pomodori, ora suggeriscimi gli abbinamenti con il vino". Questo rafforza il contesto e impedisce di perdere il filo in conversazioni con più turni.

Passaggio n. 3: specifica il formato che ti serve

Il modo in cui ricevi le informazioni è importante tanto quanto ciò che ricevi.

Indica a Meta IA se desideri "un elenco numerato di passaggi", "un breve riepilogo di due frasi", "una spiegazione dettagliata con esempi" o "una tabella comparativa".

Ad esempio, se stai imparando qualcosa di nuovo, chiedi "una guida passo passo con spiegazioni semplici". Se hai bisogno di informazioni rapide, richiedi "cinque punti chiave in formato elenco puntato". Il formato giusto rende le informazioni più facili da comprendere e utilizzare.

Passaggio 4: includi le tue preferenze o i tuoi vincoli

I tuoi limiti determinano quali soluzioni funzionano per te.

Fai sempre una menzione in anticipo degli eventuali vincoli importanti: "solo ricette vegetariane", "esercizi che non richiedono attrezzature", "idee regalo sotto i 30 dollari" o "consigli di viaggio per chi ha paura di volare".

Questi dettagli specifici aiutano Meta IA a filtrare i suggerimenti che non funzionano nella tua situazione. Ad esempio, chiedere "posizioni yoga adatte ai principianti per il mal di schiena" è molto più utile che chiedere semplicemente "posizioni yoga".

💡 Suggerimento da esperto: inserisci il tuo vincolo o la tua domanda più importante alla fine del prompt. L'ultima frase spesso ha un peso sproporzionato nella forma e nel tono della risposta. ​​​​​​​​​​​​​​​​

Passaggio n. 5: fai domande di approfondimento

Il tuo primo prompt è solo il punto di partenza di una conversazione.

Se la risposta di Meta IA non è proprio quella che cercavi, sviluppala ulteriormente. Puoi dire "rendilo più semplice", "dammi altre tre opzioni", "spiega il secondo punto in modo più dettagliato" o "ora applicalo al social media marketing".

Ogni follow-up aiuta Meta IA a comprendere meglio le tue esigenze e a perfezionare le sue risposte. Consideralo come una discussione reciproca piuttosto che una singola domanda.

Passaggio n. 6: usa esempi quando possibile

Mostrare è spesso più chiaro che raccontare. Se desideri che Meta IA rispecchi uno stile o un tono specifico, fornisci un esempio.

Prova a scrivere una didascalia per Instagram in questo stile: "Un altro giorno in cui vivo al meglio la mia vita ☀️ Chi altro è pronto per il weekend?" Questo fornisce a Meta IA un punto di riferimento concreto per il tono, la lunghezza, l'uso delle emoji e la personalità. Gli esempi funzionano alla grande per attività creative come la scrittura, le descrizioni di design o le idee per il contenuto.

💡 Suggerimento da esperto: concludi i prompt con "Spiega il tuo livello di fiducia in questa risposta" o "Quali ipotesi hai fatto?". Questo mette in luce i limiti e ti aiuta a valutare l'affidabilità senza bisogno di competenze specifiche nel settore.

I migliori prompt Meta IA per diversi casi d'uso

Ecco alcuni prompt IA efficaci da provare per varie attività.

Prompt per il social media marketing

Prova i prompt di Meta IA per il marketing su Instagram

Crea cinque didascalie accattivanti per Instagram per un marchio di moda sostenibile che lancia una collezione estiva. Usa le emoji e includi una call-to-action. Suggerisci 10 idee di contenuto per la pagina Facebook di una panetteria che incoraggino i commenti e le condivisioni da parte dei clienti locali. Scrivi tre diverse versioni di un post su LinkedIn che annunci la nuova politica di lavoro da remoto della nostra azienda. Una versione professionale, una informale e una stimolante. Genera idee per una settimana di thread su Twitter per un fitness coach specializzato in professionisti impegnati. Includi frasi ad effetto per ogni thread. Progetta un'immagine quadrata per un post su Instagram con una citazione audace sull'imprenditorialità su uno sfondo sfumato. Usa un font sans-serif moderno e colori stimolanti. Forniscimi uno schema di calendario dei contenuti per un'attività di toelettatura per animali domestici che copra un mese. Includi tipi di post, temi e orari migliori per la pubblicazione. Scrivi un testo pubblicitario accattivante su Facebook per un webinar gratis sulla finanza personale. Il pubblico di riferimento sono i millennial alle prese con i debiti studenteschi. Non superare le 100 parole. Crea un'immagine per un post carosello su LinkedIn con consigli sulla produttività. Progetta la prima diapositiva con un layout pulito, colori professionali e spazio per il testo sovrapposto. Suggerisci hashtag di tendenza per un blogger di viaggi che pubblica post sui viaggi zaino in spalla economici nel Sud-est asiatico. Includi un mix di tag popolari e di nicchia.

🔍 Lo sapevi? Il modo in cui chiedi è importante (anche il tono conta). Uno studio interculturale ha scoperto che i prompt educati rivolti ai chatbot (sì, espressioni come "per favore" e "grazie") hanno portato a risposte nettamente migliori, suggerendo che gli LLM rispecchiano i segnali di interazione umana più di quanto pensassimo.

Prompt per la scrittura creativa

Scrivi un racconto breve con i prompt di Meta IA

Scrivi l'inizio di un racconto breve su un detective che può sentire i pensieri delle persone, ma solo quando mentono. Scrivi 150 parole e termina con un colpo di scena. Genera cinque storie uniche per i caratteri di un romanzo fantasy. Ogni carattere dovrebbe avere un tratto distintivo della personalità e un segreto nascosto. Aiutami a trovare spunti per i colpi di scena di un romanzo rosa in cui i protagonisti sono titolari rivali di food truck ad Austin, in Texas. Scrivi un dialogo tra due vecchi amici che si riuniscono dopo 20 anni. Uno è diventato ricco, l'altro ha scelto una vita semplice. Mostra la tensione senza essere troppo esplicito. Crea una descrizione dettagliata dell'impostazione di un parco divertimenti abbandonato al tramonto. Concentrati sui dettagli sensoriali che creano un'atmosfera inquietante. Crea una copertina suggestiva per un thriller misterioso ambientato in una nebbiosa città costiera. Includi un faro, acque scure e un cielo minaccioso. Suggerisci 10 prompt di scrittura creativa basati sul tema delle seconde possibilità. Rendili abbastanza specifici da stimolare idee immediate. Riscrivi questo paragrafo in tre stili diversi: noir poliziesco, fiaba stravagante e thriller moderno [incolla il tuo paragrafo] Disegna il ritratto del carattere di un inventore steampunk nel suo laboratorio disordinato. Includi occhiali di protezione in ottone, gadget meccanici e abiti dell'epoca vittoriana.

🧠 Curiosità: i prompt "pigri" stanno diventando di moda. Il pioniere dell'IA Andrew Ng ha recentemente affermato che a volte i prompt minimi funzionano meglio: quando un modello è già in grado di funzionare, è possibile "copiare e incollare i messaggi di errore + chiedere una correzione" piuttosto che fornire un contesto lungo.

Prompt per la creazione di video

Genera miniature YouTube con i prompt Meta IA

Scrivi una sceneggiatura di 60 secondi per un video TikTok che spieghi come preparare i pasti per i principianti. Includi un gancio, tre consigli principali e una call to action finale. Suggerisci 15 idee per video YouTube per un canale dedicato ai giochi indie. Includi titoli accattivanti e brevi descrizioni per ciascuno. Crea una bozza di storyboard per un Instagram Reel di 30 secondi che mostri l'organizzazione della casa prima e dopo. Suddividilo in segmenti di cinque secondi. Progetta una miniatura YouTube per un video di recensione tecnologica sugli smartphone economici. Usa testo in grassetto, colori contrastanti e un layout accattivante. Scrivi una sceneggiatura accattivante per l'introduzione di un video per un canale di recensioni tecnologiche. Il video riguarda auricolari wireless economici con un prezzo inferiore a 50 $. Cattura l'attenzione degli spettatori nei primi cinque secondi. Genera idee per 10 brevi video educativi su YouTube con consigli sulla salute mentale. Ciascuno dovrebbe durare meno di 60 secondi e includere un suggerimento visivo. Crea un titolo animato per un canale di cucina. Inserisci utensili da cucina, ingredienti freschi e font giocosi. Stile: moderno e colorato. Scrivi una descrizione video e suggerimenti di tag per un tutorial di cucina su come preparare un autentico curry verde thailandese. Ottimizza per la ricerca su YouTube. Crea un elenco di riprese per un video di unboxing di un prodotto. Il prodotto è una borsa per laptop in pelle di alta qualità. Includi otto diverse angolazioni della telecamera e cosa mettere in evidenza.

Lo sapevi? Il 45% dei partecipanti al nostro sondaggio afferma di tenere aperte per settimane le schede relative alle ricerche di lavoro. Per un altro 23%, queste schede preziose includono thread di chat IA ricchi di contesto. In sostanza, la stragrande maggioranza sta esternalizzando la memoria e il contesto a fragili schede del browser. Ripeti con noi: le schede non sono basi di conoscenza. 👀 ClickUp Brain MAX cambia le regole del gioco. Questa super app IA ti consente di cercare nel tuo spazio di lavoro, interagire con più modelli IA e persino utilizzare comandi vocali per recuperare il contesto da un'unica interfaccia. Poiché MAX risiede nel tuo PC, non occupa spazio nelle schede e può salvare le conversazioni fino a quando non le elimini.

Prompt per la generazione di immagini

Ottieni illustrazioni creative basate sui tuoi prompt IA

Crea l'immagine di un accogliente bar con luci calde, mobili vintage, piante appese al soffitto e un barista dietro al bancone. Stile: illustrazione ad acquerello Crea un logo minimalista con una vetta montuosa e un sole nascente. Usa solo tre colori: blu navy, arancione e bianco. Estetica moderna e pulita. Progetta un paesaggio urbano futuristico di notte con auto volanti, insegne al neon e grattacieli altissimi. Lo stile dovrebbe essere cyberpunk con una tavolozza di colori viola e blu. Crea l'immagine di un tranquillo giardino zen con un ponte di legno su uno stagno con carpe koi, alberi di ciliegio in fiore e lanterne di pietra. Stile: fotografia realistica. Genera un'illustrazione stravagante di una biblioteca su un albero piena di libri, angoli lettura accoglienti, lucine decorative e una scala a chiocciola. Stile: illustrazione di libri per bambini Progetta un poster di viaggio vintage per Parigi con la Torre Eiffel, la classica tavolozza di colori degli anni '50, una tipografia audace e lo stile Art Déco. Crea una rappresentazione astratta dell'intelligenza artificiale utilizzando forme geometriche, schemi circuitali e una sfumatura dal blu al viola. Estetica tecnologica moderna Crea un paesaggio fantastico con isole galleggianti, cascate che precipitano tra le nuvole, cristalli magici luminosi e un drago che vola in lontananza. Progetta un mockup di prodotto che mostri una tazza di caffè su una scrivania di legno illuminata dalla luce del mattino, con un laptop sullo sfondo e un'area di lavoro dall'estetica minimalista.

🔍 Lo sapevi? Le tecniche di prompt engineering possono essere classificate in almeno tre tipi principali: prompt manuali in linguaggio naturale, prompt vettoriali appresi (embedding) e metodi ibridi "prompt + fine-tune", a dimostrazione di quanto sia vasto questo campo.

Prompt per la modifica della foto

Migliora ulteriormente le tue foto e illustrazioni con un prompt ottimizzato in Meta IA

Migliora i colori di questa foto per rendere il tramonto più vivace. Aumenta i toni dell'arancione e del rosa mantenendo naturali i toni della pelle. Rimuovi lo sfondo da questa foto del prodotto e sostituiscilo con uno sfondo bianco pulito. Mantieni le ombre per dare profondità. Modifica questo ritratto per ottenere un effetto di illuminazione caldo, tipico dell'ora dorata. Ammorbidisci le ombre e aggiungi un leggero bagliore al soggetto. Rendi questa foto di cibo più appetitosa migliorando i colori, aumentando la nitidezza e regolando il contrasto. Mantieni un aspetto naturale, senza saturare eccessivamente. Trasforma questa foto diurna in una suggestiva scena serale. Scurisci il cielo, aggiungi la luce calda dei lampioni e crea un'atmosfera cinematografica. Correggi l'illuminazione in questa foto scattata in interni. È troppo scura e presenta un colore arancione dovuto alla lampada. Rendila più luminosa e neutra. Applica un effetto vintage a questo ritratto. Aggiungi una leggera grana, colori tenui con una sfumatura verde-gialla e una morbida vignettatura intorno ai bordi. Sfoca lo sfondo disordinato di questo ritratto mantenendo il soggetto nitidamente a fuoco. Crea un effetto di profondità di campo professionale. Aggiungi un tocco sognante ed etereo a questa foto naturalistica. Aumenta la morbidezza, aggiungi una leggera foschia e potenzia i toni pastello.

Prompt per Instagram

Genera immagini di copertina per caroselli Instagram utilizzando IA

Crea 10 idee per le storie Instagram di un negozio di abbigliamento boutique. Includi elementi interattivi come sondaggi, quiz e adesivi con domande. Progetta un'immagine di copertina per un carosello Instagram per un post sui consigli per la routine mattutina. Usa colori rilassanti, un layout pulito e lascia spazio per il testo del titolo. Scrivi una biografia per il mio account Instagram dedicato ai viaggi. Sono una viaggiatrice solitaria che ama le avventure low cost. Limitati a 150 caratteri e includi una call to action. Genera idee per post carosello per il portfolio di un grafico. Suggerisci cosa includere in ogni slide per mostrare il lavoro e attirare i clienti. Crea un modello di Instagram Story personalizzato per un wellness coach. Includi uno spazio per consigli quotidiani, citazioni motivazionali ed elementi di personal branding.

🚀 Suggerimento rapido: genera immagini senza interrompere la tua concentrazione e il flusso del tuo lavoro con ClickUp Brain. Passa dal concetto alla creatività utilizzando ClickUp Brain per la generazione di immagini Puoi digitare un prompt e chiedere all'IA di generare fino a 10 varianti di immagini contemporaneamente. Le immagini possono essere inserite immediatamente nella tua area di lavoro, il che le rende utili per l'esplorazione di concetti, bozze di campagne e rapidi riferimenti visivi senza dover passare a uno strumento di progettazione separato.

Prompt per WhatsApp

Scrivi messaggi OOO con Meta IA

Scrivi un messaggio WhatsApp professionale per ricontattare un client in merito a una proposta di progetto che ho inviato la scorsa settimana. Sii cortese e non troppo insistente. Crea un messaggio di promemoria amichevole per il mio gruppo di studio riguardo alla nostra riunione di domani. Includi l'ora, l'argomento e ciò che tutti dovrebbero preparare. Scrivi un messaggio WhatsApp per declinare cortesemente un invito a una festa. Ho un impegno precedente, ma voglio dimostrare che apprezzo l'invito. Progetta un'immagine del profilo WhatsApp Business semplice e professionale per una pasticceria artigianale. Includi l'icona di un cupcake e il nome dell'attività in uno stile pulito e accattivante. Suggerisci un messaggio di buongiorno da inviare alla chat di gruppo della mia famiglia. Rendilo caloroso e positivo senza essere troppo sdolcinato. Scrivi una risposta automatica professionale di assenza dall'ufficio per WhatsApp Business. Sono in vacanza fino a lunedì prossimo. Includi le informazioni di contatto di emergenza. Crea un modello di messaggio per confermare gli appuntamenti con i clienti. Includi data, ora, posizione e ciò che devono portare con sé. Crea un'immagine di stato WhatsApp con una citazione ispiratrice sulla gratitudine. Usa uno sfondo naturale e una tipografia elegante. Scrivi un messaggio di ringraziamento da inviare a qualcuno che ha segnalato un cliente alla mia attività. Rendilo sincero e specifico su quanto apprezzo il suo supporto. Crea un messaggio di promozione per WhatsApp Business che annunci uno sconto a tempo limitato. Includi un senso di urgenza, dettagli chiari sull'offerta e una call to action.

🧠 Curiosità: il primo "prompting" risale agli anni '60 con ELIZA, dove gli utenti digitavano i propri sentimenti e il sistema li rifletteva. Alcune persone si affezionarono così tanto che la segretaria di Joseph Weizenbaum (l'inventore) chiese del tempo per parlare con ELIZA in privato, credendo che potesse capirli.

Divertenti prompts Meta IA

Prova i divertenti prompt di Meta IA

Scrivi una poesia su un'IA stanca di rispondere ogni giorno alle stesse domande. Immagina di essere un terapeuta IA per altre IA. Che consiglio daresti a un chatbot in crisi esistenziale? Descrivi una giornata nella vita di un'IA che vuole solo essere un tostapane. Crea una routine standup dal punto di vista di un'IA gelosa delle pause caffè degli esseri umani.

👀 Lo sapevi? Secondo Forrester Research, in un periodo di tre anni, le organizzazioni che utilizzano ClickUp hanno ottenuto un ritorno sull'investimento (ROI) stimato al 384%. Queste organizzazioni hanno generato circa 3,9 milioni di dollari di entrate incrementali grazie a progetti resi possibili o migliorati da ClickUp.

📚 Leggi anche: Esempi, tecniche e applicazioni pratiche di prompt engineering

Quali sono gli errori più comuni nell'uso dei prompt in Meta IA?

Utilizzare Meta IA può sembrare facile, ma ottenere risposte coerenti e di alta qualità richiede pratica. Di seguito sono riportati alcuni errori comuni che rendono i prompt meno efficaci e come risolverli.

Errore Cosa succede Come risolvere il problema Contesto mancante L'IA fatica a capire ciò che è necessario Aggiungi informazioni di base o esempi per maggiore chiarezza. Troppe istruzioni Il modello perde la concentrazione Mantieni ogni prompt su un obiettivo chiaro Formulazione debole della domanda I risultati sembrano incompleti o confusi Poni domande dirette e specifiche Saltando i feedback loop I promoti non migliorano nel tempo Rivedi regolarmente i risultati e perfeziona la formulazione

🧠 Curiosità: i prompt Chain-of-Thought (CoT) dimostrano che il semplice fatto di aggiungere "Pensiamo passo dopo passo" a un prompt migliora notevolmente le prestazioni delle attività di ragionamento sugli LLM.

Limiti dell'utilizzo di Meta IA

Meta AI è utile per la generazione rapida di contenuti e il supporto alle idee, ma non è perfetto. Molti utenti ritengono che questi limiti li portino a esplorare alternative a Meta IA:

Ragionamenti superficiali su argomenti complessi: può tralasciare il contesto o le sfumature nelle discussioni tecniche o strategiche.

Dipendenza da prompt chiari e efficaci: input mal strutturati possono portare a risultati irrilevanti o ripetitivi.

Preoccupazioni relative ai dati e alla privacy: gli utenti che gestiscono informazioni sensibili potrebbero trovare restrittive le politiche di utilizzo dei dati.

Coerenza creativa limitata: il tono e lo stile possono variare tra il tono e lo stile possono variare tra i prompt di scrittura dell'IA , influenzando l'allineamento del marchio.

Lacune di integrazione: non si collega facilmente con alcuni strumenti dell’azienda o del flusso di lavoro, limitando la collaborazione in tempo reale.

📖 Leggi anche: Come diventare un prompt engineer

Alternative to Meta IA to explore

Ecco alcune alternative a Meta IA per portare avanti il tuo lavoro. 👇

1. ClickUp

La maggior parte degli autori e dei marketer si trova di fronte a questa lacuna nel flusso di lavoro: l'IA aiuta a creare più velocemente, ma non aiuta a eseguire meglio. I tuoi prompt, le bozze e le idee finiscono per essere sparsi tra documenti, app di chat e strumenti di progetto.

ClickUp colma questa lacuna come primo spazio di lavoro AI convergente al mondo. È qui che i tuoi contenuti generati dall'intelligenza artificiale incontrano il project management effettivo, trasformando i brainstorming in attività, le bozze in flussi di lavoro e le idee in lavori finiti.

ClickUp elimina ogni forma di dispersione del lavoro per fornire un contesto completo e un unico luogo in cui persone e agenti possono lavorare insieme.

Per gli autori di contenuti e i marketer che vogliono che il loro lavoro con l'IA porti davvero a qualcosa, ecco come ClickUp tiene il passo.

Un'IA che funziona come il tuo assistente personale.

Desideri un assistente AI che comprenda gli obiettivi, i commenti, i documenti di riferimento e le conversazioni che hai già aperto? ClickUp Brain si trova proprio negli spazi in cui si svolge il tuo lavoro. Basta chiedere e lui estrae il significato da ciò che sta accadendo nel tuo spazio di lavoro.

Supponiamo che tu stia preparando un articolo di approfondimento per il lancio di un prodotto. Apri l'attività pertinente e chiedi a ClickUp Brain di esaminare le note di scoperta, le chiamate dei clienti e il feedback interno. Questo crea una narrazione che evidenzia chiaramente la sfida dell'utente e la nuova esperienza.

Successivamente, puoi perfezionare la formulazione, renderla un allegato dell'attività di rilascio e effettuare la condivisione per la revisione all'interno dello stesso spazio.

📌 Puoi anche provare questi prompt: Esamina le attività di scoperta e feedback per Feature Delta. Scrivi una breve descrizione che spieghi le difficoltà degli utenti e i risultati che questa funzionalità consente di ottenere.

Riassumi il ragionamento alla base di questa decisione in una frase e faine un allegato alla descrizione dell'attività.

Evidenzia le tre intuizioni principali emerse da questa intervista con l'utente e aggiungi una lista di controllo delle azioni di follow-up.

Riscrivi questo paragrafo in modo che suoni diretto e sicuro, mantenendo intatto il significato.

Passa con fluidità da un modello IA all'altro

Sia Brain che ClickUp Brain MAX ti consentono di utilizzare ChatGPT, Claude e Gemini sotto lo stesso tetto. Poiché ogni modello è specializzato nei propri punti di forza, puoi passare da uno all'altro senza dover destreggiarti tra strumenti di IA separati.

Cambia gli LLM all'interno di ClickUp Brain per personalizzare la tua esperienza IA.

Questo riduce l'espansione dell'IA perché ogni modello funziona con gli stessi dati e lo stesso contesto del progetto.

Esempio: supponiamo che tu stia preparando un messaggio per l'annuncio di una nuova funzionalità. Hai già documentato le tue ricerche, le note delle chiamate e il ragionamento interno nell'attività di ClickUp. Apri Brain MAX, l'app desktop autonoma di ClickUp, e chiedi a Claude di suddividere queste informazioni in una struttura narrativa semplice. Prompt Gemini all'interno di ClickUp Brain MAX per fornire supporto alla tua strategia Una volta che la struttura ti sembra solida, passa a ChatGPT per regolare il tono di un annuncio rivolto ai clienti. Quindi passa a Gemini per comprimere il messaggio in un aggiornamento sul prodotto chiaro e conciso di due frasi.

📌 Prova questo prompt: Perfeziona questa descrizione per renderla più chiara ed enfatizzare il risultato per l'utente. Quindi comprimila in un aggiornamento del prodotto di 2-3 frasi.

Cattura le idee nel momento stesso in cui ti vengono in mente.

Talk to Text in ClickUp Brain MAX supporta la produttività voice-first, in modo che il tuo ragionamento e le tue intuizioni rimangano intatti nel momento in cui si verificano. Tu parli una volta sola e Brain MAX struttura il pensiero in un lavoro utilizzabile.

Cattura le intuizioni verbali tramite ClickUp Talk to Text e convertile istantaneamente in passaggi strutturati

Ad esempio, supponiamo che tu abbia terminato una chiamata con un cliente e abbia sentito una frase che descrive perfettamente la frustrazione dell'utente. La ripeti ad alta voce mentre l'attività è ancora aperta. Talk to Text converte quel pensiero in una frase chiara e intuitiva che puoi aggiungere all'attività.

Metti in primo piano le conoscenze proprio quando ne hai bisogno

La ricerca aziendale in ClickUp raccoglie la cronologia delle tue decisioni, i percorsi di ricerca, le note degli utenti e i documenti di supporto senza dover scavare.

Recupera istantaneamente le conoscenze collegate e il contesto decisionale utilizzando ClickUp Enterprise Search

Digita la frase che ricordi e ClickUp Brain recupererà tutto ciò che è collegato a quel contesto.

Supponiamo che tu debba riesaminare le motivazioni alla base di una modifica al flusso di onboarding dell'ultimo trimestre. Cerchi il nome della funzionalità/funzione e Enterprise Search ti mostra l'attività di ricerca degli utenti, il riassunto della riunione e la nota sulla decisione finale. In pochi istanti ritrovi la chiarezza e puoi continuare a portare avanti il lavoro.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Automatizza il lavoro ricorrente: triggera gli aggiornamenti delle attività, inoltra gli incarichi e invia follow-up in modo che i flussi di lavoro si mantengano autonomamente con triggera gli aggiornamenti delle attività, inoltra gli incarichi e invia follow-up in modo che i flussi di lavoro si mantengano autonomamente con ClickUp Automazione.

Lascia che i processi si autocorrano: configura configura ClickUp Agents per monitorare le attività in stallo o il lavoro in ritardo e avvisa le persone giuste al momento giusto.

Mantieni il tuo programma reattivo: riorganizza la tua giornata in base alle nuove priorità, alle scadenze o al carico di lavoro con riorganizza la tua giornata in base alle nuove priorità, alle scadenze o al carico di lavoro con ClickUp Calendario , in modo che il tuo programma si adatti in tempo reale.

Trasforma le conversazioni in azioni concrete: lascia che lascia che ClickUp AI Notetaker partecipi alle chiamate, registri le decisioni e alleghi gli elementi da intraprendere direttamente all'attività che li richiede.

Blocca il pensiero che desideri ripetere: salva i prompt all'interno di ClickUp Brain in modo che tutti i membri del team utilizzino gli stessi modelli di ragionamento per la ricerca, l'analisi o la divulgazione.

Passa dall'idea al flusso di lavoro senza soluzione di continuità: mappa esperimenti, flussi di lavoro, percorsi dei clienti o logica di sistema sulle mappa esperimenti, flussi di lavoro, percorsi dei clienti o logica di sistema sulle lavagne online ClickUp.

Rendi i dati autoaggiornabili: aggiungi aggiungi i campi ClickUp AI per calcolare automaticamente il sentiment, l'urgenza, la complessità, i punteggi di salute o il rischio di un affare.

Limiti di ClickUp

L'ampia gamma di funzionalità e opzioni di personalizzazione dello strumento può sopraffare i nuovi utenti.

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.585 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.500 recensioni)

Un utente di Reddit condivide la sua esperienza con ClickUp:

Sì. ClickUp Brain mi fa risparmiare un sacco di tempo, onestamente. So che esistono strumenti di IA con un livello gratis piuttosto efficiente, ma il continuo passaggio da una scheda all'altra è faticoso. E, onestamente, quando sono immerso nel lavoro, questa è l'ultima cosa che vorrei fare. Utilizzo principalmente l'IA per scrivere, dato che lavoro nel settore dei contenuti. Mi permette anche di effettuare delle modifiche su ciò che ho scritto (fantastico!). Un'altra cosa che mi aiuta molto è Docs. Adoro le opzioni di formattazione, in particolare i banner. Sono così carini!

Sì. ClickUp Brain mi fa risparmiare un sacco di tempo, onestamente. So che esistono strumenti di IA con un livello gratis piuttosto efficiente, ma il continuo passaggio da una scheda all'altra è faticoso. E, onestamente, quando sono immerso nel lavoro, questa è l'ultima cosa che vorrei fare.

Utilizzo principalmente l'IA per scrivere, dato che lavoro nel settore dei contenuti. Mi permette anche di effettuare delle modifiche su ciò che ho scritto (fantastico!). Un'altra cosa che mi aiuta molto è Docs. Adoro le opzioni di formattazione, in particolare i banner. Sono così carini!

2. ChatGPT

tramite ChatGPT

ChatGPT gestisce tutto, dalla stesura di email al debug del codice, attraverso un'interfaccia di chat intuitiva. Il modello conversazionale di OpenAI ricorda gli scambi precedenti durante la sessione, così puoi basarti sulle risposte precedenti senza ripetere il contesto.

Lo strumento di assistenza alla scrittura offre varie opzioni di modello, a seconda che tu abbia bisogno di un ragionamento più sofisticato o di risultati più rapidi. Le conversazioni vocali funzionano sorprendentemente bene per l'interazione a mani libere e l'app mobile offre tutte le funzionalità sul tuo telefono.

Le migliori funzionalità di ChatGPT

Crea GPT personalizzati che conservano istruzioni e preferenze specifiche per attività ricorrenti, eliminando la necessità di spiegare nuovamente i requisiti in ogni nuova conversazione.

Passa da una versione all'altra del modello durante la conversazione per bilanciare la velocità di elaborazione e la complessità in base alle tue esigenze attuali.

Carica PDF, fogli di calcolo o immagini e poni domande dettagliate sui loro contenuti senza dover estrarre o trascrivere manualmente le informazioni.

Genera immagini con i prompt di immagini IA e perfezionale richiedendo modifiche specifiche a elementi come composizione, colore o stile.

Limiti di ChatGPT

Gli utenti della versione gratis riscontrano tempi di risposta più lenti durante i picchi di utilizzo e perdono l'accesso a funzionalità avanzate come la generazione di immagini e l'analisi dei dati.

I GPT personalizzati creati dalla comunità variano notevolmente in termini di qualità dei risultati, poiché chiunque può crearli e effettuarne la condivisione.

Prezzi di ChatGPT

Free

In più: 20 $ al mese per utente

Pro: 200 $ al mese

Aziendale: 30 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di ChatGPT

G2: 4,7/5 (oltre 1.045 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 260 recensioni)

3. Claude

tramite Claude

Claude elabora documenti lunghi e mantiene il contesto nelle conversazioni estese. Anthropic lo ha creato per gestire progetti complessi che si sviluppano su più scambi, rendendolo utile per lavori che richiedono una comprensione coerente nel tempo.

Le funzionalità di visione ti consentono di caricare grafici, diagrammi o immagini per l'interpretazione e l'analisi. L'interfaccia rimane minimale e priva di distrazioni, mettendo la conversazione al centro.

Le migliori funzionalità di Claude

Carica più documenti contemporaneamente e poni domande che richiedono la sintesi di informazioni provenienti da diverse fonti per identificare modelli o contraddizioni.

Richiedi la scrittura in toni e stili specifici, quindi perfeziona il risultato descrivendo esattamente come desideri che vengano modificati il tono di voce, la struttura o il livello di formalità.

Sviluppa codice su più piattaforme mentre l'assistente ricorda le tue scelte architetturali, le convenzioni di denominazione e i requisiti del progetto dai messaggi precedenti.

Limiti di Claude

L'assistente a volte rifiuta richieste ragionevoli, applicando politiche sui contenuti troppo prudenti che possono interrompere flussi di lavoro legittimi.

L'accesso gratis diventa limitato durante i periodi di forte domanda, richiedendo agli utenti di attendere cinque ore prima di poter continuare le loro conversazioni.

Le informazioni attuali richiedono l'attivazione esplicita delle funzionalità di ricerca web, poiché le conoscenze di base hanno una data di scadenza.

Prezzi di Claude

Free

Pro: 20 $ al mese

Max: A partire da 100 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Claude

G2: 4,4/5 (oltre 65 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 20 recensioni)

📚 Leggi anche: Le migliori alternative a Claude IA

4. Google Gemini

tramite Gemini

Google Gemini effettua una connessione diretta con il tuo ecosistema Google esistente. La piattaforma si integra con Gmail, Drive, Documenti Google e Calendario, consentendoti di effettuare ricerche tra i tuoi file e le tue informazioni personali senza uscire dalla conversazione.

Le estensioni estraggono dati da YouTube, Maps e Flights, ampliando ciò che puoi realizzare in un'unica interfaccia. Puoi redigere contenuti che vengono esportati direttamente nelle app di Google Workspace, eliminando il consueto flusso di lavoro copia-incollaggio.

Le migliori funzionalità di Google Gemini

Crea bozze di documenti, fogli di calcolo o presentazioni che vengono trasferiti direttamente nelle app di Google Workspace con la formattazione originale.

Passa dall'inserimento di testo alle domande vocali e al caricamento di immagini all'interno dello stesso thread di conversazione in base alla tua situazione attuale.

Ottieni automaticamente informazioni in tempo reale da Google Search durante le conversazioni per eventi attuali, fatti o dati aggiornati.

Limiti di Google Gemini

Le estensioni che si collegano ai servizi Google funzionano in modo non uniforme tra i diversi tipi di account, con gli account degli spazi di lavoro che subiscono maggiori restrizioni in alcune regioni.

Le risposte a volte favoriscono i prodotti e i servizi Google, anche quando potrebbero esserci alternative più adatte alla tua domanda o esigenza specifica.

Prezzi di Google Gemini

Free

Google IA Pro: 19,99 $ al mese

Google IA Ultra: 249,99 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Google Gemini

G2: 4,4/5 (oltre 275 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

📚 Leggi anche: Le migliori alternative a Google Gemini IA da provare subito

5. Perplexity IA

tramite Perplexity IA

Perplexity IA funziona come uno strumento di ricerca che cita le sue fonti. Ogni risposta include citazioni cliccabili collegate al materiale originale, consentendoti di verificare le informazioni e approfondire gli argomenti.

La modalità Focus restringe le ricerche a tipi di fonti specifici, come articoli accademici, discussioni su Reddit o video su YouTube. Le raccolte ti consentono di organizzare le ricerche correlate per argomento, creando basi di conoscenza per progetti in corso che si estendono su più sessioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Perplexity IA

Verifica le affermazioni cliccando sulle citazioni in linea che sono collegate direttamente al materiale originale, permettendoti di leggere il contenuto originale e valutarne tu stesso la credibilità.

Segui i suggerimenti generati dall'IA per domande correlate che appaiono dopo ogni risposta, scoprendo connessioni e prospettive che potresti aver trascurato.

Accedi alle informazioni più aggiornate grazie alle ricerche automatiche sul web eseguite ad ogni query, che garantiscono risposte che riflettono gli sviluppi e gli aggiornamenti più recenti.

Limiti di Perplexity IA

Gli account gratuiti hanno limiti giornalieri sulle ricerche avanzate, limitando l'accesso a modelli più potenti quando hai bisogno di ricerche più approfondite.

Le risposte privilegiano la brevità rispetto alla profondità, a volte mancando di sfumature e dettagli.

La qualità delle citazioni dipende interamente dalle fonti disponibili, che talvolta si basano su siti web meno autorevoli che non forniscono il supporto completo alle affermazioni riportate.

Prezzi di Perplexity IA

Free

Pro: 20 $ al mese

Massimo: 200 $ al mese

Enterprise Pro: 40 $ al mese per utente

Enterprise Max: 325 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Perplexity IA

G2: 4,6/5 (oltre 70 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 20 recensioni)

📖 Leggi anche: Le migliori alternative e concorrenti di Perplexity IA

Dai vita ai tuoi risultati IA con ClickUp

I prompt Meta IA di qualità cambiano tutto. Danno forma ai concetti, affinano le idee e ti aiutano ad arrivare più rapidamente al punto.

Ma i prompt da soli non bastano. Hai ancora bisogno di un luogo in cui l'idea si trasformi in un piano, il piano si trasformi in azione e l'azione porti a qualcosa di reale.

È lì che il lavoro procede o si blocca, ed è solitamente lì che inizia il caos del cambio di scheda.

ClickUp mantiene l'intero flusso in un unico posto. Puoi fare brainstorming utilizzando ClickUp Brain, inserire le tue idee direttamente nelle attività e portare avanti il lavoro senza dover reimpostare il contesto ogni cinque minuti.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp! ✅

Domande frequenti (FAQ)

Meta IA può utilizzare prompt e risultati per migliorare i propri modelli, a seconda delle impostazioni sulla privacy e dell'utilizzo della piattaforma. È consigliabile consultare l'Informativa sulla privacy di Meta ed evitare la condivisione di informazioni sensibili o riservate.

I prompt Meta IA funzionano bene con frasi naturali e descrittive e sono progettati per risposte rapide all'interno delle piattaforme Meta come Facebook, Instagram e WhatsApp. I prompt ChatGPT sono più adatti per richieste dettagliate e strutturate che richiedono risposte più lunghe o complesse.

I migliori prompt di Meta IA sono chiari e specifici, solitamente composti da una o tre frasi. Se troppo brevi possono risultare vaghi, mentre se troppo lunghi possono confondere l'IA. Concentrati sul fornire un contesto sufficiente senza sovraccaricare di dettagli.

Sì, Meta IA può generare sia testo che immagini da un unico prompt. Puoi descrivere in dettaglio ciò che desideri e l'IA produrrà contenuti scritti, immagini o entrambi, a seconda della richiesta.