Modelli gratis di brief per agenzie per semplificare la comunicazione con i client

Si dice che un ottimo lavoro creativo inizi con un ottimo brief creativo.

Avere un brief ben strutturato accelera il processo di allineamento con il client, il raggiungimento degli obiettivi del progetto e riduce al minimo la necessità di infinite round di modifiche.

Un modello di brief per agenzie struttura il tuo processo assicurando che tutti i dettagli essenziali siano inclusi. Mantiene il tuo lavoro creativo allineato alle linee guida del marchio e riduce la necessità di revisioni costanti. Inoltre, i client possono fidarsi del risultato finale senza dover rivedere ogni dettaglio.

Diamo un'occhiata ad alcuni dei modelli di brief di agenzia più efficienti per la creatività delle campagne, per chiarire la sequenza del tuo progetto e aiutare il tuo team creativo a realizzare lavori di alta qualità più rapidamente.

I migliori modelli di brief per agenzie in sintesi

Ecco una tabella di riepilogo/riassunto dei migliori modelli di brief per agenzie:

Cosa sono i modelli di brief per agenzie?

La maggior parte dei team inizia con un brief del client prima di lanciare una nuova campagna di marketing o un video creativo. Un modello di brief dell'agenzia è il documento che avvia i processi dell'agenzia di marketing.

Questi modelli offrono una struttura chiara e ripetibile per delineare i dettagli del progetto. Che tu stia pianificando un progetto creativo, una campagna sui social media o una produzione video, l'obiettivo è lo stesso: allineare tutti, dal brief di marketing al brief del client al team creativo.

✅ Facilita una comunicazione chiara tra il team interno e il client, mantenendo tutti sulla stessa pagina.

✅ Raccogli le informazioni chiave del progetto: obiettivi, pubblico di destinazione, linee guida del marchio e messaggi.

✅ Guida il processo creativo con l'impostazione della direzione per il tono, le immagini e gli obiettivi della campagna.

✅ Supporto alla pianificazione dei progetti con tempistiche, budget e risultati definiti.

✅ Allinea la strategia creativa agli obiettivi del client e ai risultati attesi dalla campagna.

📖 Leggi anche: Come scrivere un brief creativo di marketing

Cosa rende efficace un modello di brief per agenzie?

Un buon modello di brief creativo è chiaro, conciso e pratico. L'ideale è cercarne uno che utilizzi un linguaggio facile da seguire, gratis di gergo tecnico e sufficientemente flessibile da adattarsi alle esigenze in continua evoluzione.

Ecco alcune altre caratteristiche che potresti cercare:

Definisce obiettivi specifici e misurabili che riflettono la strategia di marketing e gli obiettivi del progetto.

Descrive il pubblico di destinazione in termini di dati demografici, preferenze e comportamenti per guidare il team creativo.

Delinea il messaggio e il tono per adattarsi alla voce del marchio e mantenere la coerenza in tutto il lavoro creativo.

Include tutti gli elementi chiave: risultati attesi, ruolo dei team interni e degli account manager, budget e scadenze, per fornire supporto a un'esecuzione senza intoppi.

ClickUp mi aiuta a organizzarmi e aumenta la mia produttività sul lavoro. Ora riesco a terminare di più in meno tempo perché sono più concentrato.

I 13 migliori modelli di brief per agenzie

Questi 13 modelli di brief per agenzie sono progettati per facilitare la concentrazione del tuo team creativo, eliminando la necessità di continue rielaborazioni. Iniziamo.

1. Modello di brief di progettazione ClickUp

Ottieni il modello gratis Lavori con diversi team con scadenze strette? Coordinati con il modello di brief di progettazione ClickUp.

I progetti di design spesso subiscono ritardi, non a causa di una cattiva esecuzione, ma perché il brief era vago. Forse il client aveva una visione, il grafico ne aveva un'altra e il progetto è finito in un ciclo vizioso di revisioni senza una direzione chiara.

Il modello di brief di progettazione di ClickUp risolve questo problema offrendoti un modo strutturato per allineare le aspettative fin dall'inizio. Trasforma input sparsi in un unico modello di brief creativo centralizzato e utilizzabile e ti aiuta a chiarire gli obiettivi del progetto, la direzione visiva e i requisiti del marchio in un unico posto.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Raccogli obiettivi, pubblico, risultati attesi e regole del marchio in un unico posto per garantire un avvio senza ambiguità.

Attività collegate, titolari e date di scadenza al brief in modo che le revisioni e le approvazioni procedano senza incertezze.

Monitora i commenti e le approvazioni sul brief stesso per garantire la visibilità della cronologia dei feedback a tutti.

✨ Ideale per: responsabili creativi che gestiscono progetti di design con più parti interessate, in cui sono frequenti le revisioni e i problemi di allineamento.

Ecco un breve video su come creare e personalizzare le tue attività e il tuo lavoro in base alle priorità:

👀 Curiosità: nel Medioevo, un "brief" era una lettera del papa, letteralmente un breve papale, destinata a guidare l'azione.

2. Modello di lavagna online per brief di progettazione ClickUp

Ottieni il modello gratis Ottieni uno spazio condiviso in cui la strategia si riunisce con l'esecuzione utilizzando il modello di lavagna online per brief di progettazione ClickUp.

Hai appena concluso una riunione iniziale con un client. Tutti hanno delle idee, ma nulla è stato mappato. Il team creativo non sa da dove iniziare, mentre il team di marketing vuole risultati orientati alle prestazioni.

È qui che entra in gioco il modello di lavagna online per brief di progettazione ClickUp. Questo brief di progettazione ti offre una tela collaborativa per visualizzare l'intero brief creativo: dalla definizione degli obiettivi e dal mappare del percorso del cliente all'allineamento di tono, immagini e risultati aziendali.

A differenza dei documenti statici, questo formattare whiteboard aiuta il tuo team interno e gli stakeholder a vedere come ogni parte del progetto creativo si connette alle altre.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello

Mappare gli obiettivi, il percorso dell'utente e la direzione visiva su una tela di condivisione.

Raggruppa idee, requisiti e riferimenti in corsie

Converti le note in attività per passare più rapidamente dal piano all'esecuzione.

✨ Ideale per: team che avviano progetti creativi complessi di design o video che richiedono chiarezza visiva.

💡 Suggerimento professionale: gestire i client non significa solo partecipare a riunioni. Le migliori strategie per il project management dei client illustrano modi semplici e pratici per gestire le aspettative dei client e condurre progetti più fluidi e redditizi attraverso una strategia di comunicazione efficace.

3. Modello di lavagna online per brief creativo ClickUp

Ottieni il modello gratis Assicurati che ogni dettaglio sia documentato e con il modello di documento di brief creativo ClickUp.

Supponiamo che tu stia conducendo una campagna di marketing e pubblicitaria con il contributo di un designer, un copywriter, uno stratega e un client. Tutti concordano sulla necessità di un brief creativo solido... ma nessuno sa come mantenere la visibilità del piano a tutti.

Il modello di lavagna online per brief creativi di ClickUp risolve questo problema trasformando la fase di pianificazione in uno spazio di lavoro visivo condiviso. A differenza dei documenti statici, questo formato consente ai team di mappare gli obiettivi, identificare il pubblico di destinazione e stabilire la tempistica del progetto.

Puoi utilizzarlo per stabilire gli obiettivi del progetto, evidenziare i risultati attesi e persino assegnare le responsabilità all'interno del team interno!

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello

Delinea visivamente gli obiettivi, il pubblico e i pilastri del messaggio in modo che i team interfunzionali possano vedere il piano.

Trascina le sequenze e le attività cardine nelle corsie per mantenere chiara la sequenza e le dipendenze.

Assegna i titolari sul tabellone per garantire che le responsabilità e i passaggi successivi siano definiti fin dal primo giorno.

✨ Ideale per: team interfunzionali che gestiscono brief creativi in fase iniziale per il branding, la pubblicità o la pianificazione di campagne.

📖 Leggi anche: I migliori sistemi software per il monitoraggio della gestione dei client

4. Modello di documento di brief creativo ClickUp

Ottieni il modello gratis Assicurati che ogni dettaglio sia documentato e con il modello di documento di brief creativo ClickUp.

Lanciare una nuova campagna significa solitamente essere sommersi da note sparse, input parziali dei client e modifiche dell'ultimo minuto, che possono essere organizzati utilizzando modelli gratis. Questa è la conseguenza del non avere un documento centralizzato.

Il modello di documento per brief creativo di ClickUp ti offre uno spazio chiaro e modificabile per organizzare tutto. Stiamo parlando di obiettivi del progetto, pubblico di destinazione, risultati finali, linee guida del marchio, Sequenza e budget in un formattare facile da condividere e rivedere.

È progettato per i team che preferiscono la struttura agli appunti scarabocchiati e hanno bisogno di chiarezza dall'inizio alla fine. Bonus: monitoraggio visivo delle attività sia per l'account manager che per il team creativo.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello

Strutturate ogni dettaglio (obiettivi, risultati attesi, tono, budget, Sequenza) in modo che nulla rimanga implicito.

Fai menzione delle attività e allega gli allegati all'interno del documento per contestualizzarle e facilitarne l'esecuzione.

Monitora le versioni e i commenti per assicurarti che le modifiche, le approvazioni e le motivazioni siano facili da verificare in seguito.

✨ Ideale per: project manager e agenzie che lavorano su campagne in più fasi che richiedono una documentazione organizzata e responsabile dall'inizio alla consegna.

📮 ClickUp Insight: Ti affidi ancora alla tua lista di attività da fare per gestire le priorità? Non sei il solo, ma potrebbe non funzionare così bene come pensi. Il nostro sondaggio ha rilevato che, mentre il 76% dei professionisti crea il proprio sistema di prioritizzazione, il 65% ha come impostazione predefinita i compiti facili rispetto a quelli ad alto impatto. Le priorità delle attività di ClickUp sono state create per cambiare questa situazione. Grazie ai flussi di lavoro basati sull'IA e ai flag di priorità personalizzati, puoi identificare immediatamente ciò che conta davvero.

5. Modello di brief per campagne ClickUp

Ottieni il modello gratis Consenti alla creatività, ai media e alla strategia di muoversi in sincronizzazione con il modello di brief di campagna di ClickUp.

Immagina di partire per un viaggio senza mappare (o Google Maps). Sembra assurdo, vero?

Ecco cosa succede quando si lancia una campagna di marketing senza un brief dettagliato. Le possibilità di deviazioni e ritardi aumentano vertiginosamente.

Il modello di brief di campagna di ClickUp è stato creato proprio per questa sfida e si integra perfettamente con il brief del tuo client. Aiuta il tuo team di marketing, il team creativo e gli account a raggiungere un accordo documentando in anticipo tutte le informazioni necessarie.

A differenza dei brief generici, questo modello si integra direttamente con gli strumenti di progetto di ClickUp. Puoi creare attività, impostare priorità e monitorare l'esecuzione. Ciò significa che il tuo brief non rimane isolato, ma diventa parte integrante del tuo flusso di lavoro.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello

Definisci canali, destinatari, offerte e KPI per garantire che creatività, media e strategia facciano il loro lavoro secondo lo stesso schema.

Suddividi il lavoro in attività con priorità e data di scadenza per assicurarti che il brief guidi l'esecuzione giorno per giorno.

Visualizza i stati rispetto alle attività cardine per individuare tempestivamente i rischi e mantenere sequenze realistiche.

✨ Ideale per: responsabili marketing che gestiscono campagne multicanale con scadenze strette e molteplici punti di contatto tra i team.

💡 Suggerimento professionale: hai difficoltà a conciliare creatività e scadenze? Il blog Il miglior software per la project management creativa ti aiuta a trovare strumenti che semplificano i flussi di lavoro senza compromettere il flusso creativo.

6. Modello di brief per campagne di marketing ClickUp

Ottieni il modello gratis Tieni traccia del ROI, gestisci le tempistiche e adattati rapidamente quando i piani cambiano con il modello di brief per campagne di marketing di ClickUp.

La maggior parte delle campagne di marketing fallisce prima ancora di essere realizzata a causa di un piano inadeguato.

Immaginiamo una reazione a catena: obiettivi vaghi = risultati poco chiari = scadenze di cui la maggior parte dei team non è a conoscenza = opportunità perse e budget sprecato.

Il modello di brief per campagne di marketing di ClickUp aiuta a eliminare questo rischio. Creato appositamente per i team di marketing, struttura il brainstorming, la definizione degli obiettivi e l'esecuzione.

Ciò che lo contraddistingue è la sua capacità di creare una connessione tra la pianificazione strategica e l'esecuzione quotidiana. Non stai solo scrivendo un brief, stai creando un flusso di lavoro pronto per la campagna con visualizzazioni delle attività e aggiornamenti di stato che aiutano il tuo team interno a rimanere concentrato.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello

Trasforma i risultati del brainstorming in obiettivi misurabili, budget e tempistiche.

Collega risorse, requisiti di monitoraggio e approvazioni collegati direttamente nel brief.

Filtra per titolare o fase in modo che ogni team veda esattamente cosa deve realizzare successivamente.

✨ Ideale per: responsabili di progetti di marketing che gestiscono campagne in più fasi che richiedono una collaborazione interfunzionale e KPI chiari.

📖 Leggi anche: Ace Agency Project Management

7. Brief di progetto di marketing ClickUp

Ottieni il modello gratis Riduci le email di follow-up e consenti ai client di effettuare il monitoraggio dello stato in tempo reale con il brief del progetto di marketing ClickUp.

A metà della campagna, il tuo client ti chiede un aggiornamento... e ti rendi conto che non c'è un unico posto che mostri chiaramente a che punto sono le cose. La parte creativa è a metà, i contenuti sono ancora in fase di revisione e il tuo team sta effettuando il monitoraggio dei progressi con strumenti separati. Ti suona familiare?

Il modello di brief del progetto di marketing di ClickUp risolve questo dilemma combinando piano ed esecuzione in un'unica visualizzare, che aiuta a semplificare il processo di distribuzione. Questo brief dinamico si evolve con il progetto. Puoi delineare gli obiettivi del progetto, assegnare attività, impostare scadenze e tenere traccia degli aggiornamenti.

Questo modello di brief di progetto offre al tuo team di marketing, al team creativo e alle parti interessate piena visibilità sullo stato di avanzamento del progetto, riducendo il numero di email di follow-up e riunioni di aggiornamento!

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello

Centralizza ambito, attività e stato in un'unica visualizza in tempo reale, in modo che gli aggiornamenti sostituiscano le email di stato.

Inserisci sequenze e dipendenze per mantenere prevedibili i passaggi di consegne e le finestre di revisione.

Condivisione di viste sicure per i client per consentire alle parti interessate di effettuare il monitoraggio dei progressi senza interruzioni.

✨ Ideale per: responsabili marketing che desiderano un brief dinamico e tracciabile che apporti struttura e visibilità a flussi di lavoro complessi relativi alle campagne.

👀 Curiosità: il termine "briefing" è diventato popolare durante la seconda guerra mondiale, quando i comandanti militari informavano rapidamente i soldati prima delle missioni. Ora lo usiamo prima delle campagne, il che… fa monitoraggio.

8. Modello di brief di prodotto ClickUp

Ottieni il modello gratis Mantieni un'unica fonte di verità utilizzando il modello di brief di prodotto ClickUp.

Secondo l'Ufficio Statistico del Lavoro degli Stati Uniti, quasi il 10% delle startup fallisce entro il primo anno. Una delle ragioni più comuni del fallimento delle startup è la mancanza di una chiara comprensione della visione del prodotto e uno scarso coordinamento interfunzionale. Spesso i team si lanciano direttamente nello sviluppo senza una condivisione di ciò che si sta realizzando, per chi e perché.

Il modello di brief di prodotto di ClickUp aiuta a evitare questa insidia, fornendo ai product manager uno spazio strutturato in cui documentare tutto in anticipo.

Dalla definizione dei problemi degli utenti e dalla delineazione delle soluzioni al monitoraggio delle specifiche, delle dipendenze e dei piani di lancio, mantiene tutti i collaboratori allineati e informati.

Essendo un documento ClickUp, il modello supporta un numero illimitato di pagine nidificate per redigere bozze di schemi, archiviare le tempistiche dei progetti, raccogliere i feedback degli stakeholder e aggiornare i progressi in tempo reale.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello

Documenta i problemi, gli utenti, le soluzioni e le metriche di esito positivo per mantenere allineati prodotto e marketing.

Inserisci le specifiche, le ricerche e la lista di controllo di lancio nel brief, in modo che i team possano lavorare da un'unica fonte.

Collega epopee e attività al brief per mappare i progressi in modo chiaro, nonché valutare l'ambito e i risultati.

✨ Ideale per: team di prodotto e marketing che lanciano nuove funzionalità/funzione o prodotti che richiedono il contributo di più reparti e un forte allineamento dall'inizio alla fine.

💫 I team di marketing sono spesso costretti ad attivare/disattivare tra più strumenti. E se esistesse uno strumento in grado di fare tutto?

9. Modello di brief per eventi ClickUp

Ottieni il modello gratis Assicurati che il tuo team creativo, i fornitori e le parti interessate lavorino seguendo lo stesso piano utilizzando il modello di brief per eventi di ClickUp.

Il piano per gli eventi procede rapidamente, ma la comunicazione errata procede ancora più rapidamente.

Senza così tante cose da fare, dalla logistica della sede al coordinamento dei relatori, i dettagli sfuggono, soprattutto quando tutto è archiviato in documenti, finestre In arrivo e chat di gruppo diversi.

Il modello di brief per eventi di ClickUp riunisce tutto in un unico posto. Creato per i professionisti del marketing e gli organizzatori di eventi, questo modello aiuta a delineare ogni elemento essenziale del tuo evento.

Poiché è integrato in ClickUp, puoi assegnare attività, impostare promemoria e monitorare le scadenze senza dover copiare e incollare tra diversi strumenti. È l'ideale per i team di marketing che gestiscono eventi sia interni che esterni, dove il coordinamento e la visibilità in tempo reale sono fondamentali.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello

Registra la sede, i ruoli, i fornitori e lo svolgimento dell'evento per coordinare tutte le parti in movimento.

Assegna attività con scadenze e promemoria in modo che le configurazioni e le approvazioni arrivino in tempo.

Monitora i rischi, le contingenze e i budget per garantire che le decisioni rimangano concrete nei momenti critici.

✨ Ideale per: responsabili di eventi e responsabili marketing che coordinano eventi complessi con più collaboratori e sequenze di produzione serrate.

💡 Suggerimento professionale: Stanco di team disallineati e aggiornamenti frammentari? Come creare un brief di progetto ti mostra come impostare obiettivi chiari affinché tutto il tuo team lavori in sincronizzazione fin dal primo giorno.

💟 Bonus: Brain MAX è il tuo compagno desktop basato sull'intelligenza artificiale creato per i team di marketing. Unifica il piano delle campagne, la creazione di contenuto, l'analisi e la collaborazione del team in un unico posto. Con la funzione talk-to-text, l'automazione intelligente e la profonda integrazione tra i tuoi strumenti di marketing, Brain MAX ti aiuta a raccogliere idee, a monitorare le prestazioni ed eseguire le campagne più rapidamente, in modo che il tuo team possa concentrarsi sulla creatività e sui risultati, senza perdersi in attività secondarie.

10. Modello di brief per contenuto SEO ClickUp

Ottieni il modello gratis Aiuta i team a fornire contenuti coerenti e ottimizzati senza tornare indietro utilizzando il modello di brief per contenuti SEO di ClickUp.

Chiedi a un autore di "ottimizzare per SEO", ma quello che ottieni è un testo troppo generico o pieno di parole chiave.

Questa discrepanza è comune quando il contenuto SEO viene comunicato senza una struttura chiara.

Il modello di brief per contenuto SEO di ClickUp risolve questo problema fornendo ai marketer e ai responsabili del contenuto un framework chiaro e modificabile che riunisce tutte le risorse creative. Dalle parole chiave di traguardo e dalle meta descrizioni alle informazioni sul pubblico di traguardo, al tono e ai link interni, questo modello garantisce che il tuo brief creativo copra sia la strategia che l'esecuzione.

Ciò che rende questo brief particolarmente utile è il modo in cui colma il divario tra i requisiti SEO e l'effettiva produzione di contenuto. Puoi allegare linee guida, monitorare le versioni, assegnare attività e gestire le scadenze, il tutto all'interno della stessa area di lavoro.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello

Specifica i termini traguardo, l'intento, la struttura e i link interni in un'unica fonte centralizzata.

Aggiungi allegati, voce del marchio ed esempi in modo che la qualità rimanga costante tra i vari autori.

Collega le attività e utilizza gli stati personalizzati per garantire che schemi, bozze e revisioni abbiano un flusso senza intoppi.

✨ Ideale per: strateghi dei contenuti e team SEO che gestiscono più contenuti e cercano coerenza tra autori, argomenti e campagne.

👀 Curiosità: l'espressione "keep it brief" (sii conciso) è antecedente al mondo aziendale moderno ed era utilizzata nelle lettere del XVIII secolo per suggerire una corrispondenza concisa; in sostanza, la prima forma di galateo delle email.

Modelli di supporto per il pre-briefing e l'onboarding

Prima ancora di compilare un brief creativo formale, c'è una fase critica di raccolta del contesto e di coinvolgimento dei team. Questa fase "pre-brief" è quella in cui vengono definite le aspettative, c'è la condivisione delle informazioni di base e vengono gettate le fondamenta.

Disporre di modelli per questa fase aiuta a evitare malintesi in seguito e rende più veloce il processo di briefing vero e proprio.

Ecco tre modelli che forniscono supporto a questo allineamento nella fase iniziale:

1. Modello di documento di scoperta del client ClickUp

Ottieni modelli gratis Conferma l'allineamento prima di firmare i contratti o di commit le sequenze con il modello ClickUp Client Discovery Documento.

Il primo passaggio per ottenere un contenuto eccellente è avere chiarezza su ciò che il client desidera realmente... e su ciò che non desidera.

Il modello di documento di scoperta del client di ClickUp aiuta le agenzie e i liberi professionisti a cogliere il contesto completo prima di redigere il proprio brief creativo, assicurando che ogni ipotesi sia allineata sin dall'inizio. È stato creato per raccogliere dettagli chiave come domande di scoperta del client, obiettivi aziendali, approfondimenti sul pubblico di destinazione, preferenze di marca, sfide passate e persino cosa fare e cosa non fare in termini di tono di voce.

Questo documento diventa il tuo punto di riferimento, aiutandoti a porre domande migliori, definire aspettative realistiche ed evitare sorprese nelle fasi successive del processo creativo.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello

Raccogli obiettivi, informazioni sul pubblico, punti critici e vincoli per mantenere accurata la definizione dell'ambito.

Registra gli elementi indispensabili e quelli da evitare, in modo che la direzione creativa eviti riscritture prevedibili.

Trasforma le risposte in sezioni di brief e attività utilizzando l'IA e crea facilmente materiali di avvio.

✨ Ideale per: agenzie, account manager e liberi professionisti che acquisiscono nuovi client e impostano le basi per brief accurati e in linea con le aspettative.

👋🏾 Utilizza questo agente IA in ClickUp per creare facilmente piani di progetto!

📖 Leggi anche: I migliori strumenti di scrittura IA per il contenuto

2. Modello ClickUp per l'ambito di lavoro

Ottieni il modello gratis Aggiungi attività, assegna responsabilità e automatizza gli aggiornamenti degli stakeholder utilizzando il modello ClickUp Scope of Work.

Il client pensava che una pagina di atterraggio includesse un testo SEO. Il designer pensava che il feedback sarebbe arrivato una sola volta, non cinque volte.

Le aspettative non gestite nel processo di distribuzione sono la ragione per cui molti progetti creativi falliscono.

Ecco perché è essenziale definire chiaramente l'ambito di lavoro prima ancora di aprire un modello di brief creativo.

Il modello Scope of Work di ClickUp ti offre un framework flessibile e senza codice per definire l'ambito del tuo progetto, gli obiettivi, i risultati finali, la sequenza e le attività cardine. Puoi facilmente stabilire i limiti di ciò che viene consegnato, quando e da chi.

Questo modello gratuito di brief creativo è particolarmente utile per lavori su base continuativa, progetti di marketing in più fasi o campagne che coinvolgono più collaboratori.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello

Definisci i risultati finali, la Sequenza, le fasi e i criteri di accettazione per mantenere chiare le aspettative.

Contrassegna le inclusioni e le esclusioni in modo che sia facile individuare e gestire eventuali variazioni di ambito.

Collega gli elementi SOW alle attività e alle attività cardine per assicurarti che il monitoraggio rispecchi l'accordo.

✨ Ideale per: agenzie, liberi professionisti e project managers che desiderano definire le aspettative ed evitare variazioni di portata prima dell'inizio del vero e proprio lavoro.

3. Modello di piano della proposta dell'agenzia creativa ClickUp

Ottieni il modello gratis Costruisci un ponte tra la presentazione del lavoro e la sua effettiva aggiudicazione con il modello di piano delle proposte dell'agenzia creativa ClickUp.

Per la maggior parte delle agenzie, aggiudicarsi un progetto inizia molto prima della stesura del brief creativo. Inizia con la capacità di presentare le proprie idee, promuovere il proprio valore e rispondere alle esigenze specifiche del client.

Ma senza un sistema, le proposte possono diventare confuse e ripetitive.

È qui che entra in gioco il modello di piano delle proposte per agenzie creative di ClickUp, che offre al tuo team un unico spazio centralizzato.

Questo modello ti aiuta a creare un database di tutte le proposte, assegnare i titolari, definire le attività e monitorare lo stato attraverso fasi chiare. Puoi anche organizzare le proposte di progetto per client, tipo di opportunità o settore di servizio.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello

Standardizza le sezioni delle proposte, le tabelle dei prezzi e le sequenze.

Tieni traccia delle proposte per fase, titolare e data di scadenza.

Riutilizza casi di studio e modelli predefiniti per mantenere il contenuto personalizzato.

✨ Ideale per: agenzie creative che gestiscono più proposte e desiderano semplificare i flussi di lavoro commerciali e di piano pre-brief.

💡 Suggerimento professionale: sei bloccato a fissare una pagina vuota? Il blog Modelli gratis per la scrittura di contenuto per una creazione più rapida ti offre strutture già pronte per superare il blocco dello scrittore e scrivere più velocemente, senza sacrificare la qualità.

Ottieni brief perfetti con ClickUp

Dietro ogni progetto creativo di esito positivo c'è un brief chiaro e ben strutturato.

Naturalmente, i modelli consentono di risparmiare tempo, ma offrono anche molto altro. Questi documenti costituiscono una base per migliorare la comunicazione, ridurre gli errori e produrre lavori creativi di alta qualità. E quando si tratta di esecuzione, i modelli di ClickUp non si limitano a guidare il processo, ma lo migliorano attivamente.

Prendete esempio da Trinetix: dopo essere passati a ClickUp, hanno registrato una riduzione del 50% delle conversazioni e delle riunioni non necessarie. Ciò che prima richiedeva 15 minuti in Jira, ora richiede solo 15 secondi in ClickUp quando si crea un progetto per un client.

Cerchi modelli di brief creativi efficaci che non ti facciano mai perdere di vista l'obiettivo? Iscriviti oggi stesso a ClickUp!

Domande frequenti

Per scrivere un brief per un'agenzia, inizia delineando chiaramente i tuoi obiettivi e le tue aspettative per il progetto. Fornisci informazioni di base sulla tua azienda, sul pubblico di destinazione e sul problema che desideri risolvere. Includi risultati specifici, Sequenza e vincoli di budget. Sii trasparente riguardo alle linee guida del tuo marchio, allo stile preferito e a qualsiasi elemento obbligatorio. Più il tuo brief sarà dettagliato e mirato, più sarà facile per l'agenzia comprendere le tue esigenze e fornire risultati efficaci.

Un brief di progettazione completo include in genere sette parti fondamentali: (1) una panoramica del progetto e dei suoi obiettivi, (2) informazioni di base sull'azienda o sul marchio, (3) una descrizione del pubblico di destinazione, (4) dettagli sui risultati richiesti, (5) tempistiche e scadenze del progetto, (6) informazioni sul budget e (7) eventuali requisiti o vincoli specifici, come linee guida del marchio, stili preferiti o elementi obbligatori. L'inclusione di queste sezioni garantisce che il team di progettazione disponga di tutte le informazioni necessarie per eseguire con esito positivo il progetto.

Un buon brief è chiaro, conciso e completo. Fornisce tutto il contesto necessario, compresi gli obiettivi del progetto, il background e il pubblico. Delinea i risultati attesi, le tempistiche e i budget e specifica eventuali elementi indispensabili o restrizioni. Un brief ben scritto evita ambiguità e anticipa le domande che l'agenzia o il team creativo potrebbero avere, rendendo loro più facile allineare il proprio lavoro alle tue aspettative e ai tuoi obiettivi.

Per creare un modello di brief, identifica le sezioni essenziali che dovrebbero essere incluse in ogni brief, come la panoramica del progetto, gli obiettivi, il contesto, il pubblico di destinazione, i risultati attesi, le tempistiche, il budget e i requisiti speciali. Struttura il modello con titoli chiari e prompt per ogni sezione, consentendo all'utente di inserire i dettagli pertinenti. Assicurati che il modello sia facile da usare e adattabile a diversi tipi di progetti. Rivedi e aggiorna regolarmente il modello in base al feedback e alle esigenze in evoluzione per garantire che rimanga efficace.