I 10 migliori modelli Notion per l'ADHD per migliorare la concentrazione e la produttività

Circa 404 milioni di adulti in tutto il mondo convivono attualmente con l'ADHD. Tuttavia, la maggior parte dei sistemi di produttività non è pensata per i loro cervelli neurodivergenti.

Sappiamo bene cosa significa sedersi con un'agenda rigida quando la sfida più grande è la mancanza di tempo. Le attività vengono trascurate, il tempo vola via e quello che sembrava un semplice piano giornaliero si trasforma improvvisamente in una montagna di lavoro incompiuto.

Senza modelli specifici per l'ADHD, questo ciclo si ripete, lasciando le persone neurodivergenti bloccate nella frustrazione invece che nel flusso.

Per aiutarti a risparmiare tempo e ad accedere a un sistema che funziona per te, abbiamo raccolto i migliori modelli Notion ADHD che puoi iniziare a utilizzare SUBITO.

I migliori modelli Notion per l'ADHD in sintesi

Cosa rende un modello Notion ADHD efficace?

Non ogni modello di produttività funziona allo stesso modo per tutti, specialmente se sei neurodivergente o ti senti facilmente sopraffatto dalla complessità. Quando valuti un modello Notion ADHD, ecco i fattori che dovrebbero guidare la tua scelta:👇

Layout semplice e minimale: Cerca un modello Notion adatto all'ADHD che dia priorità a dashboard pulite, icone minimali e navigazione facile. Basta uno sguardo per capire cosa fare dopo, perché troppi colori o widget creano confusione invece che chiarezza

chiarezza sui tempi e sulle attività di visibilità: gli indizi visivi aiutano a mantenere la concentrazione quando si perde la cognizione del tempo. *Scegli un modello Notion che mostri le attività collegate a un calendario o a una timeline, le suddivisioni giornaliere o anche le barre di avanzamento che riflettono il tempo impiegato e i risultati raggiunti

Priorità integrate: Tutto può sembrare urgente allo stesso tempo, il che porta a una paralisi decisionale. Assicurati che il modello di dashboard adatto all'ADHD ti consenta di classificare le attività in base all'urgenza. In alternativa, dovrebbe evidenziare un'attività "principale" della giornata

time-blocking: *Una delle sfide chiave dell'ADHD è perdere la concentrazione a metà del lavoro. Ti serve un modello di agenda digitale con timer Pomodoro, modalità di concentrazione attivabile/disattivabile o aree per note rapide per catturare le distrazioni

Monitoraggio delle abitudini e delle routine: Cerca un'agenda per l'ADHD con un semplice tracker delle abitudini integrato nei dashboard giornalieri o settimanali. In questo modo, sia tu (come utente) che il tuo coach per l'ADHD potrete spuntare rapidamente le attività e assicurarvi che siano accessibili da dispositivo mobile

Integrazioni: Il tuo modello Notion per l'ADHD dovrebbe integrarsi con altre app e strumenti digitali che utilizzi nella tua vita quotidiana per il monitoraggio dello stato e per offrire un rinforzo positivo

👀 Lo sapevi? Le donne ricevono una diagnosi di ADHD in media 4 anni dopo rispetto agli uomini. Le ragioni probabili sono: Aspettative socioculturali che minimizzano i sintomi di disattenzione

Criteri diagnostici basati sui modelli sintomatici maschili

Comportamenti di mascheramento e compensazione nelle ragazze e nelle donne

Diagnosi errata dei disturbi dell'umore prima del riconoscimento dell'ADHD

Modelli gratis Notion per l'ADHD

Esploriamo i modelli Notion gratis pensati per chi soffre di ADHD. Sono stati creati da studenti, autori e appassionati di produttività che comprendono le difficoltà legate all'ADHD.

Questi modelli Notion e pianificatori di vita per l'ADHD sono un punto di partenza. Scaricali, inizia a usarli e scopri cosa funziona meglio per te, oppure modifica il sistema per adattarlo alle tue esigenze.

1. Modello Toolkit per la gestione dell'ADHD

Il modello ADHD Mastery Toolkit porta concentrazione, struttura e stato nella tua vita quotidiana.

Dispone di un timer Pomodoro integrato, che ti consente di dedicarti a sessioni di lavoro intense senza la distrazione di dover passare da un'app all'altra. Questo planner adatto alle persone con ADHD ha sezioni separate per le attività personali e il lavoro professionale.

L'agenda, con modalità scura, è utile per le persone neurodivergenti che desiderano flessibilità e facilità nel piano.

Perché amerai questo modello:

Crea elenchi da fare per l'ADHD per gestire le responsabilità quotidiane e migliorare la gestione del tempo

Accedi a informazioni selezionate attraverso un wiki dedicato all'ADHD che porta risorse e strategie nel tuo spazio di lavoro

Crea coerenza con un semplice tracker delle abitudini che incoraggia piccole azioni ripetibili ogni giorno

Cattura riflessioni significative utilizzando un diario con una riga al giorno che rende la registrazione dello stato rapida e sostenibile

✅ Ideale per: Chiunque soffra di ADHD e abbia bisogno di un sistema strutturato che combini piano, creazione di abitudini e gestione del tempo in un'unica dashboard

2. Modello di agenda per ADHD/produttività

Ci sono giorni in cui la tua mente sembra un browser con 40 schede aperte. In quei giorni, il modello Notion ADHD/Produttività Planner ti offre una finestra tranquilla da cui lavorare. Aggiunge la struttura giusta per aiutarti a rimanere in carreggiata senza appesantire o stressare. Puoi scrivere rapidamente le cose, liberare la mente e sentirti più in controllo.

Questo piano di vita Notion si compone di tre elementi principali: la bacheca Brain Dump, un luogo sicuro dove archiviare idee casuali in modo che non distraggano la tua attenzione; la lista delle cose da fare quotidiane, che contiene attività brevi e facili da spuntare con un solo clic; e la casella Little Joys of Today, che ti ricorda gentilmente di celebrare le piccole vittorie, perfetta per i giorni in cui gestire i sintomi sembra più difficile del solito.

Che senso ha la vita se non riesci a trovare momenti di gioia in mezzo a tutto questo rumore!

Perché ti piacerà questo modello:

Ripristina rapidamente le tue abitudini con un tracker flessibile che non penalizza i giorni persi.

Rimani in carreggiata con un programma giornaliero che ti offre una struttura delicata.

Usa la visualizzazione calendario per visualizzare la visione d'insieme del tuo programma senza ulteriori ingombri.

✅ Ideale per: chiunque desideri un sistema leggero e flessibile che renda il piano un supporto piuttosto che un peso.

3. Modello di task manager per l'ADHD

tramite Notion

Il modello ADHD Task Manager è pensato per chi spesso si trova di fronte a un lungo elenco di attività da fare e non sa da dove cominciare.

Invece di lasciare tutto su un'unica pagina sovraccarica, questo modello ordina le attività in base all'urgenza, all'importanza e persino alla durata. Puoi vedere rapidamente quali elementi richiedono un'attenzione immediata, quali possono aspettare e quali vale la pena programmare in blocchi di tempo dedicati.

La dashboard nel modello Notion ti offre una panoramica rapida che riepiloga/riassume quante attività sono urgenti, facoltative o già completate. Ti evita anche di dover cambiare contesto. Non dovrai più passare da una pagina all'altra, da un'app all'altra o da un elenco all'altro per trovare cosa fare dopo.

Perché ti piacerà questo modello:

Suddividi il lavoro in blocchi di tempo , rendendo le attività lunghe meno intimidatori.

Assegna le priorità in modo più intelligente con l'ordinamento basato sulla durata, che ti aiuta a scegliere le attività che corrispondono all'energia che hai in quel momento.

Usa gli elenchi delle cose terminate come sistema di ricompensa visivo per rafforzare lo stato e ridurre il senso di colpa per le attività non portate a termine.

✅ Ideale per: persone neurodivergenti e studenti che hanno bisogno di un aiuto decisionale integrato nella loro agenda, che renda più facile iniziare senza pensare troppo.

💡 Suggerimento da esperto: E se l'intelligenza artificiale potesse aiutarti a individuare le azioni urgenti e importanti da completare? ClickUp Brain, l'intelligenza artificiale contestuale di ClickUp, analizza il tuo spazio di lavoro per identificare le attività critiche. Suggerisce anche l'ordine in cui completarle, insieme a scadenze realistiche basate sui tuoi dati passati. Semplifica la tua vita con la prioritizzazione delle attività basata sull'IA in ClickUp Brain.

4. Modello di diario intelligente per l'ADHD

Per molte persone con ADHD, i pensieri e le emozioni possono sembrare disorganizzati ed è difficile individuare gli schemi ricorrenti finché lo stress non inizia ad accumularsi. Il modello ADHD Smart Journal mette a fuoco questi schemi.

Questo planner per l'ADHD combina un diario giornaliero con il monitoraggio dell'umore. Cosa significa questo per te? Puoi tenere traccia non solo di ciò che è successo durante la giornata, ma anche di come ti sei sentito mentre la vivevi.

Avrai a disposizione un calendario visivo dell'umore e una mappa termica, che rendono questi registri più facili da comprendere a colpo d'occhio. Monitora i momenti in cui la tua energia cala o la tua motivazione raggiunge il picco, insieme ai trigger che li determinano.

Ciò che lo rende utile è il Mind Log basato sui principi della CBT (terapia cognitivo-comportamentale), che trasforma le riflessioni quotidiane in strumenti per la consapevolezza di sé e la lucidità mentale.

Perché ti piacerà questo modello:

Tieni traccia della tua costanza con un contatore di serie che ti motiva a scrivere regolarmente sul tuo diario.

Naviga in un design adatto all'ADHD che rimane semplice e mirato.

Organizza gli aspetti della tua vita (personale, obiettivi, viaggi, sogni) in cartelle dedicate per una separazione più chiara.

Accedi a un layout completamente ottimizzato per desktop e dispositivi mobili, così potrai tenere il tuo diario senza essere vincolato a un unico dispositivo.

✅ Ideale per: persone con ADHD che desiderano migliorare la propria salute mentale e la comprensione di sé registrando le proprie emozioni e creando un'agenda quotidiana coerente per l'ADHD.

💡 Suggerimento: sebbene il modello ADHD Smart Journal di Notion sia un ottimo punto di partenza, a volte un'app dedicata alla scrittura di un diario digitale può offrirti funzionalità aggiuntive come il monitoraggio dell'umore, suggerimenti guidati o la registrazione rapida da dispositivo mobile.

5. Modello per il monitoraggio degli obiettivi e la scoperta dell'ADHD

Ecco a voi: il modello ADHD Goal Tracker & Discovery. Separa i tuoi obiettivi concreti (come risparmiare 5.000 dollari o monitorare i numeri relativi alla forma fisica) da quelli astratti (come migliorare la fiducia in te stesso o la concentrazione), in modo che nulla sembri troppo vago per essere lavorato.

Questo modello Notion include un foglio di lavoro interattivo per l'individuazione degli obiettivi che ti guida nel chiarire ciò che è veramente importante e nel trasformarlo in risultati realistici e tracciabili. È compatibile con dispositivi mobili e desktop e basta parlare nel microfono perché il sistema trascriva le tue riflessioni quotidiane.

Perché amerai questo modello:

Monitora i risultati misurabili con un Concrete Goal Tracker che utilizza numeri e barre di stato

Rimani motivato con un tracker di obiettivi astratti che ti prompt azioni quotidiane per obiettivi più difficili da misurare

Accedi a una vivace community di amici con ADHD

✅ Ideale per: persone con ADHD, studenti o professionisti che hanno difficoltà a definire obiettivi chiari e desiderano un quadro di riferimento che renda i sogni astratti pratici come traguardi misurabili

6. Modello di diario ADHD e registro dell'umore

Il modello di diario ADHD e registro dell'umore combina un diario ADHD giornaliero per riflessioni rapide con un registro dei sintomi ADHD per il monitoraggio di come il tuo cervello e il tuo corpo reagiscono durante la giornata.

Quando ti senti negativo, il diario integrato "Elaborazione degli eventi negativi" ti aiuta a gestire le emozioni invece di lasciarle accumularsi. E se hai poco tempo, il registro dell'umore di 90 secondi ti offre un modo veloce per controllare e individuare gli schemi ricorrenti.

Perché amerai questo modello:

Usa pulsanti e colori che rendono più facile registrare le emozioni, senza stress

Imposta timer e prompt per evitare di perdere tempo in infinite sessioni di journaling

Lascia che l'IA analizzi le tue voci per riepilogare/riassumere le tue sensazioni e rivelare schemi nascosti

Personalizza tutto in modo personalizzato per adattarsi alle tue abitudini, che tu preferisca note veloci o registrazioni dettagliate

*✅ Ideale per: utenti con ADHD che desiderano un sistema di controllo mentale che bilancia velocità e profondità, aiutandoli al monitoraggio delle emozioni e alla gestione del benessere mentale

📮 ClickUp Insight: Pensi che la tua lista da fare funzioni? Ripensaci. Il nostro sondaggio mostra che il 76% dei professionisti utilizza il proprio sistema di prioritizzazione per la gestione delle attività. Tuttavia, recenti ricerche confermano che il 65% dei lavoratori tende a concentrarsi su risultati facili piuttosto che su attività di alto valore senza un'efficace definizione delle priorità. Le priorità delle attività di ClickUp trasformano il modo in cui visualizzi e affronti progetti complessi, evidenziando facilmente le attività critiche. Con i flussi di lavoro basati sull'IA e i flag di priorità personalizzati di ClickUp, saprai sempre cosa affrontare per primo.

7. Modello per monitorare abitudini e routine ADHD

Se le tue mattine sono caotiche e le serate volano via troppo in fretta, questo modello per monitorare abitudini e routine per l'ADHD ti aiuta a organizzare la tua giornata con routine pensate appositamente per il tuo cervello.

È presente una sezione predefinita dedicata alla routine mattutina e serale, con una spiegazione scientifica del perché funziona.

C'è anche un protocollo "Anti-ADHD Rutt" per schiarirti le idee in meno di cinque minuti, che puoi usare quando la motivazione scende al minimo.

Per un lavoro più approfondito, la sezione "Preparati a concentrarti" ti consente di concentrarti più a lungo senza distrazioni.

Perché amerai questo modello:

Utilizza caselle di controllo gamificate e pulsanti basati sulla dopamina che rendono gratificante spuntare le abitudini

Rimani motivato con le parole di incoraggiamento integrate mentre svolgi le tue attività quotidiane

Accedi ai tutorial video e alle guide di testo per imparare ogni protocollo al tuo ritmo

✅ Ideale per: Chiunque abbia difficoltà a mantenere una routine costante e desideri una struttura scientificamente provata per la mattina, la sera e le sessioni di concentrazione

8. Modello di agenda settimanale per l'ADHD

Il modello di agenda settimanale per l'ADHD ti offre un flusso chiaro per registrare e organizzare le attività. Invece di tenere a mente le attività da svolgere, registrale rapidamente nella sezione "Quick Capture" (Registrazione rapida), quindi ordinale in piani giornalieri o settimanali.

Parlando della visualizza di pianificazione settimanale, puoi riflettere sull'ultima settimana, reimpostare le priorità e creare un piano realistico per i giorni a venire. Questo riduce lo stress di ricominciare da zero ogni Monday.

Perché amerai questo modello:

Crea una struttura con una lista di controllo giornaliera con un passaggio dopo l'altro che ti guidi nel piano e nella revisione

Usa il timer Pomodoro integrato per il lavoro concentrato e per rivedere il tuo stato alla fine della giornata

Organizza obiettivi e promemoria in sezioni dedicate per una visibilità settimanale

Monitora la tua energia e produttività durante la settimana con prompt e nota di revisione

✅ Ideale per: Professionisti con ADHD che lottano contro il tempo che scorre veloce e desiderano un sistema di reset settimanale strutturato ma flessibile

9. Modello di agenda giornaliera (ADHD & Beyond)

Se hai problemi a stabilire le priorità, questo modello Notion fa al caso tuo. Il modello Daily Focus Planner (ADHD & Beyond) ti consente di registrare un massimo di tre attività principali nel modello.

Inoltre, hai anche la possibilità di aggiungere attività opzionali.

La zona Brain Dump del modello funziona come una finestra In arrivo mentale. Ogni idea, distrazione o promemoria viene catturato istantaneamente prima che possa distrarre la tua attenzione. In seguito, puoi elaborare queste note trasformandole in attività o semplicemente cancellarle.

Perché amerai questo modello:

Crea coerenza passo dopo passo con un tracker delle abitudini settimanali che premia lo stato senza grafici opprimenti

Visualizza una visione d'insieme degli obiettivi principali della tua settimana, organizzati per giorno per una facile pianificazione

Goditi un design minimalista e privo di distrazioni con una formattazione pulita, indicazioni emoji e layout che mantengono alta la concentrazione

✅ Ideale per: Studenti o professionisti con ADHD che desiderano un modo semplice ma efficace per rimanere concentrati ogni giorno, soprattutto se gli elenchi lunghi da fare tendono a essere controproducenti

⭐ Bonus: le idee migliori vanno perse se non vengono catturate al momento giusto. Con Talk to Text di ClickUp, puoi dettare attività, note e promemoria non appena ti vengono in mente e trascriverli istantaneamente nel tuo spazio di lavoro. Puoi attivarlo all'interno della Super App AI desktop di ClickUp: ClickUp Brain MAX. Sono perfetti per le menti ADHD che hanno idee brillanti mentre svolgono un'attività o navigano su Internet. Invece di interrompere la concentrazione per scrivere, puoi registrare a voce le cose da fare, i pensieri o le note della riunione e organizzarle in un secondo momento. Inoltre, vanta una connessione diretta con ClickUp, così puoi cercare, riepilogare/riassumere o persino assegnare ciò che hai detto.

10. Modello all-in-one per agenda ADHD

Pensa al modello all-in-one per agenda ADHD come a un dashboard per la cura di te stesso. Utilizza la tecnica Pomodoro per dividere le tue ore di lavoro in intervalli di 25 minuti.

Usa questo modello per riflettere sulla tua giornata, per il monitoraggio delle tue abitudini, per gestire il tuo budget o anche per le spese impulsive e per mettere ordine nelle tue emozioni.

Sono inclusi anche strumenti divertenti come elenchi dei desideri, diari dei sogni, tabelle delle ricompense e una matrice di Eisenhower. Tutto è progettato per aiutarti a rimanere organizzato, mantenendo la flessibilità e la facilità d'uso.

Perché amerai questo modello:

Accedi a oltre 30 pianificatori integrati che coprono tutto, dal piano quotidiano e settimanale alle finanze, alla salute, allo studio e ai tracker domestici

Utilizza modelli specifici per l'ADHD come piani di concentrazione, tabelle dei premi, definizione delle priorità degli obiettivi e liste di controllo per riordinare, progettati per le esigenze personali delle persone neurodivergenti

L'agenda giornaliera, settimanale e mensile comprende sezioni quali note sulle attività, note rapide, elenchi della spesa e una sezione dedicata alle riflessioni quotidiane

✅ Ideale per: Chiunque soffra di ADHD o chiunque cerchi un'agenda strutturata e completa per rimanere concentrato, organizzato e coerente con i propri obiettivi personali e professionali

💡 Suggerimento professionale: quando hai decine di pensieri contemporaneamente, decidere cosa da fare dopo può sembrare opprimente. La matrice di Eisenhower ti aiuta a suddividere le attività in categorie chiare, come urgente, importante e tutto il resto. Il modello Eisenhower Matrix di ClickUp ti offre un vantaggio iniziale. Ottieni il modello gratis Organizza le tue attività in categorie chiare e concentrati su ciò che conta davvero utilizzando il modello ClickUp Eisenhower Matrix Per i cervelli ADHD, questo metodo fa ancora più lavoro se abbinato a: Codifica a colore delle attività per rendere immediatamente visibili le priorità

Suddividi le attività "urgenti e importanti" in micro-passaggi per evitare il sovraccarico

Inserisci nel tuo calendario gli obiettivi "importanti ma non urgenti" in modo che non vengano dimenticati

Imposta le impostazioni di timer rapidi (in stile Pomodoro) per gli elementi da fare immediatamente, in modo da creare un senso di urgenza e concentrazione In questo modo, avrai a disposizione un sistema che renderà l'esecuzione più facile e gratificante.

Limiti di Notion

Notion è un ottimo strumento di produttività all-in-one, ma gli utenti spesso segnalano alcuni svantaggi nelle loro recensioni. Ecco alcuni dei più comuni che dovresti conoscere:

La curva di apprendimento è ripida. Ci vuole tempo per capire blocchi, database e formule

Può diventare lento o laggare quando gestisce pagine di grandi dimensioni o database di grandi dimensioni, specialmente sui dispositivi mobili

Non funziona bene offline perché la maggior parte delle funzionalità/funzioni richiede una connessione Internet

Funzionalità integrate con limite come monitoraggio del tempo, grafico o reportistica avanzata

Le formule sono complicate e non lavorano allo stesso modo di Excel o Fogli Google

Copiare o spostare contenuto all'interno degli attivare/disattivare (drop-down) può essere frustrante

Modelli Notion alternativi

Sebbene Notion sia popolare per i flussi di lavoro adatti all'ADHD, molti utenti desiderano maggiore automazione, promemoria e una struttura integrata.

I modelli predefiniti di ClickUp sono un'ottima alternativa a Notion. Non solo organizzano le tue attività, ma anche:

Automatizza i passaggi di routine

Invia promemoria intelligenti per le attività ricorrenti

Adattati al tuo stile di lavoro

Integra il tuo calendario direttamente con i tuoi elenchi di attività

Non fidarti solo della nostra parola! Ecco cosa dice un utente con ADHD su ClickUp :

Convivo con una grave forma di ADHD e ClickUp ha davvero cambiato la mia vita. Prima mi sentivo sopraffatto, dimenticando più volte al giorno ciò che dovevo fare. Ora mi basta aprire l'app, sul mio laptop o sul telefono, e tutto è lì, organizzato nelle categorie che ho impostato. Ordinato per data di scadenza e priorità, mi permette di rimanere in carreggiata senza caos mentale. Con le funzionalità integrate di ClickUp (per le quali una volta pagavo un extra in altri strumenti), finalmente mi sento in grado di lavorare con chiarezza e sicurezza.

Convivo con una grave forma di ADHD e ClickUp ha davvero cambiato la mia vita. Prima mi sentivo sopraffatto, dimenticando più volte al giorno ciò che dovevo fare. Ora mi basta aprire l'app, sul mio laptop o sul telefono, e tutto è lì, organizzato nelle categorie che ho impostato. Ordinato per data di scadenza e priorità, mi permette di rimanere in carreggiata senza caos mentale. Con le funzionalità integrate di ClickUp (per le quali una volta pagavo un extra in altri strumenti), finalmente mi sento in grado di svolgere la mia funzione con chiarezza e sicurezza.

Diamo un'occhiata ai migliori modelli di pianificatori di vita di ClickUp che puoi utilizzare per lavorare meglio con l'ADHD.

1. Modello di agenda ClickUp Calendar Planner

Ti capita mai di sentire che la tua agenda è disorganizzata tra post-it, app e pensieri ricordati solo a metà? Il modello di agenda ClickUp Calendar Planner riunisce tutto in un unico calendario colorato e privo di distrazioni che rende la pianificazione davvero fattibile. Ti offre un layout visivo chiaro che ti mostra cosa fare dopo, cosa è urgente e cosa puoi tranquillamente rimandare.

Per le menti ADHD, è un modo per vedere la tua settimana a colpo d'occhio e smettere di chiederti cosa merita la tua attenzione. La parte migliore è che puoi renderlo semplice o dettagliato a seconda delle tue esigenze, senza mai perdere il monitoraggio del quadro generale.

Perché amerai questo modello:

Trascina e rilascia attività o eventi direttamente nel calendario per visualizzare immediatamente la tua giornata o settimana

Applica etichette di colore per separare rapidamente priorità, eventi personali e impegni di team

Filtra le attività in base all'urgenza, allo stato o al tipo per evitare di sentirti sopraffatto e concentrarti solo su ciò che conta ora

Esporta o effettua la modifica in blocco degli elementi per semplificare la gestione di carichi di lavoro più consistenti senza perdere il controllo

Aggiungi le posizioni degli eventi tramite Google Maps e allega ricevute, file o note per tenere tutto connesso

✅ Ideale per: Professionisti neurodivergenti o studenti che hanno bisogno di un modo visivo e gratis per strutturare il tempo e ridurre l'affaticamento decisionale

💡 Suggerimento professionale: Se ti è piaciuto il modello di agenda ClickUp Calendar, apprezzerai le funzionalità complete di ClickUp Calendar. Si tratta di uno strumento di produttività basato sull'intelligenza artificiale che si adatta alle tue priorità in tempo reale. Blocco automaticamente il tempo di concentrazione, sposta le attività per evitare conflitti e riprogramma anche gli elementi scaduti senza che tu debba intervenire. Non solo, puoi anche: Pianifica automaticamente le attività di priorità per mantenere equilibrato il tuo carico di lavoro e rispettare le scadenze senza stress

Sincronizzazione con Google Calendar e Outlook per non perdere mai un evento

Trascina e rilascia le attività dal tuo backlog o dalle tue priorità per bloccare istantaneamente il tempo necessario per lavorare in modo approfondito

Usa l'AI Notetaker di ClickUp per registrare, trascrivere e collegare le note della riunione direttamente alle tue attività e ai tuoi documenti

Ottieni link di pianificazione intelligenti per eliminare le infinite discussioni durante il piano delle riunioni

Cerca e ottieni risposte rapide all'interno del Calendario ClickUp per verificare immediatamente la disponibilità Rimani al passo con il tuo piano grazie al Calendario ClickUp

vuoi vedere come funziona il Calendario ClickUp? Guarda questo breve video tutorial su come pianifica automaticamente il tuo lavoro 👇

2. Modello di agenda giornaliera ClickUp

Il modello di agenda giornaliera ClickUp è come un coach personale per la produttività che puoi portare sempre con te. Trasforma la pianificazione quotidiana in qualcosa che non vedrai l'ora di fare.

Grazie al contatore di serie integrato, ti aiuta a rimanere motivato a seguire le tue routine, dandoti ogni giorno quella soddisfacente sensazione di stato.

Aggiungi delle priorità contrassegnate dal colore e non sprecherai più energie mentali cercando di capire a cosa dedicare la tua attenzione per primo. Tutto risalta visivamente, rendendolo adatto all'ADHD e privo di stress.

Inoltre, puoi utilizzare ClickUp Doc direttamente all'interno dello stesso spazio di lavoro. I documenti hanno connessione con le attività, consentendoti di concentrarti sul pensiero e sull'azione contemporaneamente. Per gli utenti con ADHD, ciò significa meno cambiamenti di contesto e maggiore chiarezza mentale.

Perché amerai questo modello:

Suddividi le attività in passaggi gestibili con attività secondarie, liste di controllo delle attività e note per un contesto più approfondito

Passa dalla vista Elenco per un rapido inserimento delle attività alla visualizzazione Kanban per un flusso visivo che ti consente di vedere la tua giornata nel modo che preferisce il tuo cervello

Personalizza il piano con i campi personalizzati di ClickUp per la salute, il lavoro, la crescita personale o altre aree di interesse

Rimani in carreggiata con promemoria e opzioni per attività ricorrente per evitare che gli elementi importanti sfuggano al tuo controllo

✅ Ideale per: Chiunque soffra di ADHD e desideri organizzarsi, motivarsi e gestire le attività quotidiane senza sentirsi sopraffatto

📚 Per saperne di più: Le migliori app di agenda giornaliera per organizzare la tua giornata

3. Modello ClickUp per il blocco del tempo giornaliero

Molte volte capita che l'intera giornata sia volata via e non si riesca a individuare cosa si è effettivamente fatto. È qui che il modello ClickUp Daily Time Blocking ti aiuta a risolvere il problema, assegnando un compito a ogni ora. Invece di un semplice elenco di cose da fare, vedrai il tuo programma suddiviso in blocchi visivi con campi personalizzati come durata (per non sottovalutare il tempo), Categoria (per separare il lavoro dalla vita personale) e Fase (per pianificare i livelli di energia mattutini, pomeridiani e serali).

Ciò che rende questo blocco del tempo più efficace è che smetti di chiederti dove sia finito il tuo tempo e inizi a vedere esattamente come viene speso. Questa struttura crea calma senza essere rigida. Sai quando concentrarti, quando ricaricarti e quando semplicemente respirare.

Perché amerai questo modello:

Visualizza l'intera giornata in blocchi, dal lavoro intenso al tempo libero

Passa dalla visualizzazione giornaliera a quella settimanale o mensile per un piano completamente personalizzabile

Aggiungi durate stimati integrate per mantenere gli obiettivi realistici ed evitare di sovraccaricarti

Usa le lavagne online e la matrice della priorità di ClickUp per mettere da parte le distrazioni e mantenere lo slancio

✅ Ideale per: utenti con ADHD che traggono beneficio da una mappa visiva della loro giornata invece che da un elenco infinito di cose da fare

▶️ Come funziona il time blocking nella vita reale? Guarda il video qui sotto che ti spiega come sfruttare al meglio il tuo tempo suddividendo la giornata in blocchi di tempo dedicati a specifiche attività.

Perfetti se hai appena iniziato a utilizzare il time blocking o hai bisogno di un aggiornamento per aumentare la produttività.

📮 ClickUp Insight: Il 50% dei lavoratori è ancora legato all'ufficio, anche se il 48% preferisce una configurazione ibrida per un migliore equilibrio tra vita lavorativa e vita privata. Il risultato? Orari rigidi, stanchezza dovuta agli spostamenti e scarso controllo dei confini. 🚗💨 Con la pianificazione automatizzata e il time blocking, il calendario di ClickUp ti aiuta a rimanere organizzato in tutti gli ambienti di lavoro. Che tu sia a casa o in ufficio, il tuo flusso di lavoro rimane coerente su ClickUp e il tuo tempo libero rimane protetto! 💫 Risultati reali: Lulu Press risparmia 1 ora al giorno per ogni dipendente utilizzando ClickUp Automazioni, con un aumento del 12% dell'efficienza del lavoro.

⚡ Archivio modelli: pianifica oltre le attività quotidiane con modelli di pianificazione della vita che ti aiutano a mappare obiettivi a lungo termine, a monitorare la crescita personale e a creare equilibrio tra lavoro e vita privata.

4. Modello di gestione delle attività di ClickUp

Se la tua lista di cose da fare sembra infinita, le attività di ClickUp funzionano come un project manager personale. Riuniscono tutto, comprese le scadenze, le priorità e le responsabilità del team, in un'unica vista cristallina, proprio come un potente software di gestione delle attività, ma personalizzato in un modello pronto all'uso.

Puoi anche aggiungere dettagli come l'urgenza, il tempo necessario e chi è responsabile per sapere esattamente cosa richiede attenzione e quando. La vera magia sta nella sua flessibilità. Che tu stia monitorando le attività quotidiane, le nuove idee o i lavori arretrati, il modello si adatta al tuo stile e ti aiuta a trasformare appunti disorganizzati in stato chiari.

Perché amerai questo modello:

Tieni traccia dello stato con barre di completamento percentuali e aggiornamenti in tempo reale

Automatizza gli aggiornamenti ripetitivi con promemoria delle attività e modifiche di stato

Archivia allegati, link o budget direttamente all'interno delle attività per accedervi con un solo clic

Passa dalla visualizzazione personale a quella vista Team per trovare il giusto equilibrio tra concentrazione e collaborazione

✅ Ideale per: Freelancer o professionisti con ADHD che traggono vantaggio da una struttura visiva e necessitano di un sistema affidabile per evitare il sovraccarico e aumentare la responsabilità

🎥 Vuoi imparare a stabilire le priorità delle attività? Guarda il video per scoprire come creare un sistema in cui le tue priorità principali siano sempre in primo piano.

⭐ Bonus: Scopri gli agenti AI di ClickUp, i tuoi copiloti integrati che si occupano delle piccole cose in modo che tu possa concentrarti sul quadro generale. Dall'assegnazione automatica delle attività alla stesura degli aggiornamenti, mantengono i tuoi flussi di lavoro in funzione anche quando il tuo cervello ha bisogno di una pausa.

5. Modello ClickUp Life Planner

Se soffri di ADHD, la vita può sembrare un vortice di idee, obiettivi e responsabilità. Il modello ClickUp Life Planning ti aiuta a riportare la calma nel caos, dando ai tuoi grandi sogni una sede strutturata. Dall'impostazione della tua visione della vita alla sua suddivisione in obiettivi SMART, questo modello ti mantiene motivato e concentrato senza sopraffarti.

Ciò che lo rende speciale è la sua capacità di creare una connessione tra ogni obiettivo e aree specifiche della tua vita, come le relazioni, la salute, la carriera o il benessere, in modo da sapere sempre dove sta andando la tua energia. Inoltre, la funzionalità di partner di responsabilità ti assicura di non affrontare il percorso da solo.

Perché ti piacerà questo modello:

Usa i marcatori con codice colore per vedere immediatamente lo stato delle attività (Da fare, in corso, completata)

Aggiungi tag di priorità per avere un rapido riscontro visivo sull'urgenza e l'importanza delle attività.

Personalizza gli ambiti della tua vita (carriera, salute, finanze, relazioni) per avere una panoramica completa.

Passa dalla visualizzazione Elenco alla visualizzazione Life Board a seconda del tuo stile di pianificazione.

✅ Ideale per: Chiunque desideri bilanciare gli obiettivi di vita generali con i progressi quotidiani, perfetto per le menti ADHD che prosperano grazie alla struttura e alla chiarezza visiva.

6. Modello di orario giornaliero ClickUp

Il modello di pianificazione oraria ClickUp ti aiuta a riprendere il controllo della tua agenda, un'ora alla volta. Con blocchi preimpostati che puoi personalizzare per riunioni, lavoro intenso, pause o anche commissioni spontanee, mantiene la tua giornata strutturata senza sembrare rigida.

Ma c'è di più: grazie alle categorie codificate dal colore e alle opzioni per le attività ricorrenti, non dovrai reinventare continuamente la tua routine. Basta trascinare, rilasciare e modificare in base agli imprevisti della vita e il tuo programma si adatterà alle tue esigenze, invece di ostacolarti.

Perché ti piacerà questo modello:

Suddividi la tua giornata in segmenti orari, rendendo più facile concentrarsi su un'attività alla volta senza sentirsi sopraffatti.

Modifica le attività all'istante con la visualizzazione calendario drag-and-drop, in modo che il tuo programma si adatti ai cambiamenti improvvisi.

Rimani coerente con la visualizzare "Programma giornaliero", che effettua il monitoraggio dello stato e previene la dimenticanza delle attività.

✅ Ideale per: menti ADHD che necessitano di chiarezza visiva e flessibilità in tempo reale per rimanere al passo con giornate intense e priorità mutevoli.

⚡ Archivio modelli: Trovare il ritmo giusto per la tua giornata può essere difficile, soprattutto con l'ADHD, dove spesso è la struttura a fare la differenza. Ecco perché abbiamo creato una libreria di modelli di piano pensati per aiutarti a organizzare il tuo tempo a modo tuo: Aggiungi struttura senza sentirti limitato

Fai il monitoraggio delle tue routine in modo che nulla venga trascurato.

Suddividi la tua giornata in blocchi di tempo chiari e gestibili

7. Modello ClickUp Getting Things Done

Quando tutto sembra urgente e la tua mente non smette di saltare da un'attività all'altra, il modello ClickUp GTD Board Template fa da passaggio come organizzatore mentale all-in-one. Basato sul metodo GTD di David Allen, si adatta al funzionamento della tua mente, offrendoti diversi modi per gestire le attività. Ad esempio, puoi passare a una lavagna Kanban per un flusso visivo drag-and-drop o semplificare la tua giornata con una semplice lista Da fare.

E non finisce qui. Per i flussi di lavoro con molti progetti, puoi anche scegliere la visualizzazione Bacheca per organizzare le attività tra più gruppi o reparti, oppure la vista Documento, che funge anche da spazio collaborativo per aggiungere note, scambiare idee o allegare riferimenti dettagliati direttamente accanto alle tue attività.

Perché ti piacerà questo modello:

Aggiungi tag di categoria come lavoro, casa o personale alle attività per bilanciare i diversi ambiti della vita in un unico posto.

Usa i tag contestuali (telefono, email, computer, documenti) per sapere esattamente quale tipo di attività affrontare dopo.

Usa le valutazioni energetiche per abbinare le attività ai tuoi livelli di concentrazione. Attività ad alta energia quando sei fresco, risultati rapidi quando sei stanco.

Assegna una durata stimata alle attività in modo da non sovraccaricare la tua giornata.

✅ Ideale per: chiunque abbia difficoltà a gestire un carico eccessivo di attività o soffra di paralisi da ADHD e abbia bisogno di un sistema colorato e flessibile per stabilire le priorità con chiarezza e portare finalmente le cose terminate.

⚡ Archivio modelli: Hai bisogno di più struttura per il tuo flusso di lavoro? Esplora i modelli GTD che ti aiutano a registrare le attività, organizzare i progetti e rivedere lo stato con facilità.

8. Modello ClickUp per la pianificazione dei pasti

Se "Cosa c'è per cena?" ti sembra la domanda più stressante della giornata, il modello ClickUp Meal Planning Template fa al caso tuo. Perfetto per le menti ADHD che amano i colori, la struttura e la facilità del drag-and-drop, elimina lo stress offrendoti un sistema chiaro e visivo per organizzare i tuoi pasti, le ricette e gli elenchi della spesa.

Puoi mappare i pasti per settimana o per mese, impostare obiettivi nutrizionali e suddividere le ricette in semplici elenchi della spesa, perfette per evitare l'affaticamento decisionale. Campi personalizzati come calorie, carboidrati, proteine e tipi di pasti (colazione, pranzo, spuntini, cena) rendono facile il monitoraggio degli obiettivi alimentari riducendo al contempo lo spreco di cibo.

Perché ti piacerà questo modello:

Organizza le ricette in cartelle di facile accesso per i tuoi piatti preferiti da ripetere.

Crea liste di controllo automatiche per non dimenticare mai nessun ingrediente

Cambia facilmente prospettiva con diverse visualizzazioni: calendario dei pasti per una pianificazione generale, tabella dei tipi di pasti per un rapido ordinamento e visualizzazione di riepilogo settimanale per una preparazione quotidiana mirata

✅ Ideale per: Chiunque abbia a che fare con l'ADHD o con impegni frenetici e abbia bisogno di aiuto per pianificare i pasti senza stress e ridurre l'affaticamento decisionale durante i pasti

💡 Suggerimento professionale: pianificare i pasti non dovrebbe significare riscrivere lo stesso elenco ogni settimana. Con le attività ricorrenti di ClickUp, puoi impostare il tuo menu una volta sola e lasciare che il sistema si occupi del resto. Basta scegliere il giorno della settimana, impostarlo come attività ricorrente e il tuo piano alimentare si ripeterà automaticamente secondo il programma. Elimina la necessità di aggiungere ogni settimana gli stessi pasti

Mantieni il tuo piano coerente e senza stress

Libera tempo per la creatività (prova nuove ricette invece di riscrivere quelle vecchie)

Rimani organizzato grazie alla sincronizzazione delle attività ricorrenti con la visualizzazione completa del tuo calendario

9. Modello di organizzazione del programma ClickUp

Il modello di calendario organizzativo ClickUp è come un dashboard della tua vita che organizza tutto, comprese le scadenze di lavoro, le faccende domestiche, i piani sociali e gli obiettivi personali.

Assicura che ogni ambito della tua vita (personale, lavoro, casa, sociale e persino sviluppo personale) abbia una propria corsia dedicata con una chiara codifica a colore, in modo che il tuo cervello sappia immediatamente a quale attività appartiene. E quando i piani cambiano (come spesso accade), la libertà del drag-and-drop ti consente di riorganizzare il tuo programma in pochi secondi, mantenendoti flessibile senza perdere di vista l'obiettivo. Questo aiuta a ridurre il senso di sopraffazione e rende più facile cambiare marcia senza perdere la concentrazione.

Perché amerai questo modello:

Raggruppa le attività in base al tipo (personale, lavoro, casa, sociale o sviluppo) in modo da sapere esattamente a quale categoria appartiene la tua energia

Aggiungi date di inizio e data di scadenza per strutturare la tua giornata, lasciando spazio alla flessibilità

Programma le abitudini ricorrenti (jogging mattutino, faccende domestiche, momenti di relax) in modo automatico senza doverle reinserire ogni settimana

✅ Ideale per: Persone multitasking molto impegnate e affette da ADHD che hanno bisogno di visualizzare la propria vita, pur potendo zoomare sui dettagli quotidiani

10. ClickUp ADHD e adulti neurodivergenti Modello di piano di progetto

Il modello di piano di progetto ClickUp ADHD e Neurodivergent Adults non è un pianificatore di progetto standard. Ti aiuta invece a rimanere concentrato e in linea con i tuoi obiettivi, suddividendo i piani più grandi e complessi in passaggi strutturati e codificati con colori diversi che puoi effettivamente seguire. Ti offre diversi modi di lavorare: la vista Elenco per una concentrazione ordinata e graduale, la vista Bacheca per un'organizzazione Kanban visiva e la vista Documento per conservare tutte le tue note, guide e dettagli in un unico posto.

Ogni scheda attività è completamente trascinabile, offrendoti la libertà di riorganizzare i progetti man mano che la tua attenzione si sposta durante la giornata. Inoltre, la chiarezza dei codici colore assicura che nulla si confonda con lo sfondo. I tuoi occhi riconoscono immediatamente ciò che richiede attenzione.

Perché amerai questo modello:

Personalizza gli stati in modo che riflettano il tuo flusso di lavoro reale, non il sistema rigido di qualcun altro

Centralizza piani, note e risorse per eliminare la frustrazione di dover cercare tra più file

Assegna livelli di priorità, date di scadenza e valutazioni dello sforzo richiesto alle attività, riducendo il disordine mentale

✅ Ideale per: professionisti con ADHD o autori neurodivergenti che desiderano un piano per il progetto flessibile e costruito in base al modo in cui il loro cervello lavora realmente

Migliora il tuo flusso di lavoro con ClickUp!

I modelli Notion ADHD sono un ottimo punto di partenza quando desideri strutturare e controllare meglio la tua giornata. Ti offrono spazi puliti per il piano, il monitoraggio e l'organizzazione.

Ma se ti sei mai sentito con un limite dovuto alle configurazioni manuali o hai desiderato che il tuo sistema potesse fare di più per te, ClickUp diventa il tuo strumento di riferimento.

I modelli ClickUp non si limitano ad aiutarti a organizzare la tua giornata/settimana/attività. Con Brain, Docs, Calendar e altro ancora, basati sull'intelligenza artificiale, ti aiutano a portare davvero a termine il lavoro. Per le persone neurodivergenti e per chiunque altro, questo significa meno carico mentale e maggiore produttività.

Se sei pronto a provare un sistema che si adatta a te, e non il contrario, dai un'occhiata a ClickUp.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp!