Tracker delle attività gratis con modelli di automazione

È martedì mattina. Un gruppo di studenti è in riunione giornaliera per lavorare a un progetto che deve essere consegnato venerdì. Un insegnante si destreggia tra pile di saggi. Allo stesso tempo, un team di progetto sta cercando di concordare i risultati finali.

Luoghi diversi, stessi scenari: troppo lavoro senza chiarezza.

Un tracker delle attività con automazioni ti offre uno spazio in cui le attività si organizzano da sole, le scadenze mantengono la visibilità e gli aggiornamenti sullo stato vengono visualizzati automaticamente.

In questo post del blog esploreremo alcuni dei migliori modelli ClickUp pre-strutturati per aiutarti a rimanere concentrato sul lavoro. 🏁

Cosa sono i tracker delle attività con automazioni?

Un tracker delle attività con automazioni è un framework digitale predefinito progettato per aiutare studenti, insegnanti e team a gestire compiti o attività. Solitamente parte integrante di un software di automazione delle attività, integra funzionalità automatizzate quali promemoria, attività ripetitive, aggiornamenti di stato e trigger del flusso di lavoro.

Questi modelli includono in genere campi per le descrizioni degli incarichi, le date di scadenza, le priorità, il monitoraggio dei progressi e i titolari.

🔍 Lo sapevi? Una cattiva gestione del tempo spiega quasi il 20% della procrastinazione degli studenti, dimostrando quanto siano strettamente connessi piano e ritardo.

Cosa rende efficace un tracker delle attività con modelli di automazione?

Un tracker delle attività ben progettato con automazioni è uno strumento di collaborazione strategico per gli studenti che migliora l'efficienza e la responsabilità. Ecco alcune funzionalità/funzioni da cercare:

aggiornamenti di stato automatici: *Modifica lo stato delle attività (ad esempio, da "Da fare" a "Completata") quando vengono soddisfatte determinate condizioni, riducendo il lavoro richiesto di monitoraggio manuale

Promemoria delle date di scadenza: imposta promemoria automatici per avvisarti delle date di scadenza imminenti, aiutandoti a stare al passo con il tuo carico di lavoro

Categorizzazione delle attività: Organizza gli incarichi per argomento, priorità o data di scadenza per mantenere una chiara panoramica delle tue responsabilità

monitoraggio dei progressi: *Utilizza indicatori visivi come barre di avanzamento o percentuali di completamento per monitorare i tuoi stati in ogni attività

*visualizzazioni personalizzabili: offre diverse opzioni di visualizzazione (ad es. calendario, grafico Gantt, Kanban) per soddisfare le diverse preferenze organizzative

Funzionalità di integrazione: garantisce la compatibilità con altri strumenti o piattaforme che utilizzi per una sincronizzazione dei dati senza interruzioni

🔍 Lo sapevi? La procrastinazione spesso deriva da una scarsa autoregolazione; il cervello preferisce le ricompense immediate (scorrere i social, chattare) rispetto alle attività lunghe. Ecco perché strutture esterne come i tracker aiutano a rafforzare la disciplina.

10 Tracker delle attività con modelli di automazione

Qui esploreremo alcuni dei migliori modelli ClickUp per aiutarti a tenere sotto controllo attività, scadenze e collaborazione in team. 🎯

1. Modello di assegnazione dei compiti di ClickUp

Ottieni il modello gratis Imposta le date di scadenza, registra i voti e assegna le risorse con il modello di assegnazione delle classi di ClickUp

Gli insegnanti gestiscono quotidianamente piani didattici, valutazioni e comunicazioni con gli studenti, il che rende la gestione dei compiti uno degli aspetti più impegnativi. Il modello di assegnazione dei compiti di ClickUp è stato creato per alleggerirti da questo onere, centralizzando ogni lavoro degli studenti in uno spazio organizzato.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

in corso , Da fare e completato Monitora i progressi degli incarichi sia di persona che online con 12 stati personalizzati di ClickUp , come

Classe , Grado , Tipo di attività o Argomento trattato utilizzando Categorizza le attività perutilizzando i campi personalizzati di ClickUp

Elenco per data di scadenza , Esami , Documenti e Inizia qui Passa tra sei visualizzazioni ClickUp già pronte come

Assegna le attività a singoli individui o gruppi con i campi Assegnatario e monitora la responsabilità

📌 Ideale per: Insegnanti che gestiscono più classi e tutor che necessitano di un modo chiaro e di automazione per il monitoraggio dei compiti e dei voti.

🚀 Vantaggio di ClickUp: secondo una ricerca, quando gli studenti sanno cosa è da fare, hanno meno difficoltà con l'organizzazione e la motivazione. Le automazioni di ClickUp agiscono come un assistente personale in background, sollecitando, ordinando e aggiornando le attività per te. Crea automazioni ClickUp personalizzate per mantenere il tuo flusso di lavoro in esecuzione in background Ad esempio, un'insegnante e la sua classe creano un'area di lavoro di ClickUp per il monitoraggio dei compiti. Ogni volta che l'insegnante pubblica un nuovo compito in 'Da fare', ClickUp automaticamente: Assegnali agli studenti

Aggiunge una data di scadenza in base alla politica sui compiti a casa, istanza, due giorni dopo l'assegnazione

Etichetta come 'Priorità alta' se sono etichettati come 'test'

2. Modello di monitoraggio dei progetti ClickUp

Ottieni il modello gratis Tieni traccia dei progetti con timeline visivamente accattivanti utilizzando il modello di monitoraggio dei progetti di ClickUp

Il modello di monitoraggio dei progetti di ClickUp ti aiuta a bilanciare più progetti con scadenze, budget e responsabilità mutevoli tra i team.

Gestisci i risultati finali dei clienti, le iniziative interne e persino le campagne interfunzionali con la sua vista Gantt ClickUp integrata. I campi di stato RAG (rosso-ambra-verde) personalizzati forniscono un rapido controllo dello stato delle attività.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Organizza il lavoro in fasi di progetto comprimibili come Preparazione , Produzione e Live

Tieni traccia delle scadenze automaticamente con i campi Data di inizio , Data di scadenza e Data di completamento

Mantieni chiara la responsabilità assegnando i titolari nella colonna Assegnatario

Misura il lavoro richiesto con le colonne Monitoraggio del tempo e durata (giorni)

📌 Ideale per: Responsabili di progetti e attività e gruppi interfunzionali che necessitano di un modo flessibile per supervisionare più progetti. Può essere utilizzato anche dagli studenti che cercano un modello di tracker per gli incarichi per rispettare le scadenze.

📮 ClickUp Insight: solo l'11% dei partecipanti al nostro sondaggio condivide i propri obiettivi con gli altri per assumersi la responsabilità delle proprie azioni. Si tratta di un'occasione persa. Pensaci: la condivisione della tua visione invita a nuove prospettive, aiutandoti a definire obiettivi più chiari e a usufruire di problemi nascosti che potresti aver trascurato. 🎯 ClickUp rende semplicissimo sfruttare questo superpotere. Basta fare una menzione a un mentore per chiedere consiglio, coinvolgere un amico per aumentare la responsabilità o lasciare una nota dettagliata per il tuo io futuro. 💫 Risultati reali: Gli utenti affermano di poter gestire circa il 10% di lavoro in più con ClickUp.

3. Modello scadenze ClickUp

Ottieni il modello gratis Evidenzia i momenti chiave come esami, presentazioni o lanci con il modello Scadenze di ClickUp

Il mancato rispetto delle scadenze può compromettere gli incarichi, i progetti o persino l'intero piano semestrale. Il modello Scadenze di ClickUp ti aiuta a evitare tutto questo, fornendo un sistema chiaro per pianificare, monitorare e rispettare ogni data di scadenza in tempo.

Grazie alla Sequenza integrata che affianca gli elenchi dettagliati delle attività, saprai sempre cosa ti aspetta e cosa è già stato completato.

Inoltre, con quattro visualizzazioni personalizzate, Tutte le attività, Stato delle attività, Guida introduttiva e Sequenza del progetto, puoi cambiare rapidamente prospettiva.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Visualizza tutte le attività con doppia visualizzazione (elenco + Sequenza del progetto) per avere una visione chiara sia dei dettagli che delle scadenze generali

Monitora l'urgenza con l'impostazione facile dei flag di priorità e l'ordinamento delle attività con i filtri integrati

Evita i colli di bottiglia utilizzando linee di dipendenza e individuando in anticipo i rischi del progetto

indicatore Oggi sulla Rimani aggiornato in tempo reale con unsulla Sequenza del tuo progetto

📌 Ideale per: Studenti che devono mappare le scadenze dei compiti, insegnanti che devono programmare corsi ed esami e team che necessitano di un modo affidabile per tenere sotto controllo i progetti con scadenze ravvicinate.

🧠 Curiosità: A volte, potresti avere buone intenzioni ma faticare a metterle in pratica. Si tratta di un modello psicologico noto come " divario intenzione-azione". È un mix di fattori cognitivi ed emotivi, tra cui l'insicurezza e il modo in cui le persone gestiscono lo stress, piuttosto che la pigrizia.

4. Modello di piano dei progetti per studenti di ClickUp

Ottieni il modello gratis Suddividi i progetti accademici in parti più gestibili con il modello di piano dei progetti per studenti di ClickUp

Il modello di piano dei progetti per studenti di ClickUp ti offre un piano di progetto per studenti pronto all'uso all'interno di ClickUp Documenti.

A differenza del modello precedente (creato per la supervisione di progetti multi-team), questo è pensato appositamente per il lavoro accademico. Ti guida nella creazione di un profilo chiaro, nella strutturazione dei dettagli del progetto e nella registrazione delle informazioni relative al docente.

Puoi facilmente condividere, aggiornare ed espandere questo taccuino digitale man mano che il tuo progetto sta avanzando.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Cattura i dettagli essenziali con una sezione Profilo studente (nome, anno, corso di laurea, date del progetto e persino foto del profilo)

Organizza i corsi con una tabella dei dettagli del progetto per materia, docente, nome del progetto e membri del gruppo

Lavora in tempo reale all'interno del documento utilizzando commenti in linea, reazioni e allegati di file per prendere note in modo collaborativo

📌 Ideale per: Studenti che lavorano a progetti di gruppo o individuali e team accademici che preparano lavori di ricerca.

🚀 Vantaggio di ClickUp: smetti di preoccuparti dei dettagli. ClickUp Brain funziona in background, così puoi concentrarti sull'insegnamento, sull'apprendimento o sul lavoro. Integrato direttamente nel tuo spazio di lavoro, il suo AI Project Manager utilizza l'intelligenza artificiale per automatizzare attività e sottoattività, impostare scadenze e persino generare standup giornalieri. E quando si tratta di lavoro di gruppo? ClickUp Brain può riepilogare/riassumere le discussioni, estrapolare gli elementi da intraprendere e collegare tutto in modo ordinato ai tuoi progetti e alle tue note. Trasforma in pochi secondi compiti disordinati in passaggi chiari e attuabili con ClickUp Brain Ecco alcuni ottimi prompt che puoi utilizzare. 🤩 Suddividi il mio progetto di matematica in ricerca, bozza e invio finale con scadenze

Genera un rapporto settimanale sullo stato per tutti gli invii in sospeso

Crea attività secondarie per valutare i compiti settimanalmente

5. Modello ClickUp per studenti

Ottieni il modello gratis Confronta e contrapponi diversi argomenti e concetti di progetto utilizzando il modello ClickUp Student

Il modello ClickUp Student consolida note, elenchi di letture, compiti e preparazione agli esami. Con sezioni integrate per Note di lezione e Compiti di lezione, funge sia da quaderno digitale che da tracker dei compiti.

Con ClickUp per studenti, puoi contrassegnare le note per corso o argomento, tenere traccia dei compiti con le scadenze e persino assegnare attività per il lavoro di gruppo. In questo modo, avrai a disposizione una dashboard affidabile per tenere sotto controllo ogni aspetto della tua vita da studente.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Personalizzato con campi a tendina per i corsi ed etichette per i tipi di note (lezioni, letture, gruppi di studio, ecc.)

Assegna le priorità in modo efficace con i contrassegni di priorità e gli aggiornamenti di stato come Da fare o Completato

Organizza il tuo programma in modo visivo con le visualizzazioni Elenco, Calendario, Carico di lavoro e Gantt

Aggiungi chiarezza con icone e colori basati sugli argomenti che rendono le note facilmente identificabili a colpo d'occhio

📌 Ideale per: Studenti che desiderano un hub centrale per gestire appunti delle lezioni, compiti e scadenze senza utilizzare più app.

🚀 Vantaggio di ClickUp: AI Writer for Work di ClickUp Brain è integrato in attività, documenti, commenti e altro ancora, rendendo facile redigere, perfezionare o trasformare i contenuti con un semplice prompt. Ecco come può esserti utile: Espandi i riassunti in descrizioni complete delle attività, modelli o brief di progetto

Converti documenti o conversazioni in liste di controllo o attività

Migliora e fai la modifica al contenuto per perfezionare le bozze

Trasforma lunghi thread, appunti di riunione o aggiornamenti di progetto in riepiloghi/riassunti concise Trasforma appunti e idee approssimative in documenti concreti con AI Writer for Work di ClickUp Brain Scopri come ClickUp Brain semplifica la scrittura con l'IA. 👇🏼

6. Modello ClickUp per il monitoraggio dello stato degli studenti

Ottieni il modello gratis Monitora la crescita e lo sviluppo dei tuoi studenti con il modello di stato degli studenti di ClickUp

Il modello ClickUp Student Progress è progettato per insegnanti, tutor e amministratori che hanno bisogno di monitorare il rendimento degli studenti. Si concentra meno sui compiti e più sul monitoraggio della crescita, del comportamento e delle attività cardine di ogni studente.

Visualizza chi sta ottenendo buoni risultati, chi ha bisogno di ulteriore supporto e dove fare il passaggio prima che piccoli problemi diventino grandi ostacoli. Grazie agli stati, ai campi personalizzati e alle opzioni di reportistica, puoi preparare rapidamente aggiornamenti per genitori, colleghi o dirigenti scolastici.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Monitora i progressi degli studenti con stati personalizzati come Ottimo rendimento , Necessita attenzione o Necessita rafforzamento della fiducia

Aggiungi dettagli importanti utilizzando i campi personalizzati per valutazioni dello sforzo , classi , compleanni , informazioni di contatto del principale e altro ancora

Visualizza i dati da più angolazioni con le visualizzazioni Guida, Problemi comportamentali, Elenco e Necessita attenzione

📌 Ideale per: insegnanti che gestiscono il rendimento in classe, amministratori che preparano reportistica e tutor che effettuano il monitoraggio dei progressi degli studenti nel tempo.

🌟 Bonus: creare report sui progressi e aggiornamenti di stato è semplice con gli agenti AI di ClickUp che si adattano ai cambiamenti nell'area di lavoro per agire in modo autonomo in base alle istruzioni fornite. Utilizza uno degli agenti predefiniti in un canale, una cartella o un elenco, oppure personalizzane uno tuo. Inizia a costruire con Autopilot Agent Builder

🧠 Curiosità: Nel 1757 , Benjamin Franklin pubblicò il Poor Richard's Almanack, che rese popolare la frase "Non rimandare a domani ciò che puoi fare oggi". Si trattava essenzialmente di uno dei primi slogan sulla produttività.

7. Modello ClickUp per l'istruzione degli studenti

Ottieni il modello gratis Rendi l'apprendimento più coinvolgente con il modello ClickUp per l'istruzione degli studenti

Il modello ClickUp Student Education ti aiuta a gestire l'intero percorso accademico, non solo le singole attività o gli incarichi.

Mentre altri modelli pensati per gli studenti possono riguardare progetti o monitoraggio dei progressi, questo offre una visualizzazione d'insieme del programma di studi che organizza ogni corso, semestre e requisito in un'unica visualizzazione.

Puoi monitorare le lezioni, le date di scadenza, i docenti, i voti, i prerequisiti e i crediti formativi con una chiara visibilità su tutto il tuo piano di studi. È perfetto se utilizzi più strumenti di studio per i programmi, i calendari dei corsi e la comunicazione.

Grazie al raggruppamento per semestre e ai campi dettagliati relativi ai corsi, potrai vedere in modo flessibile come ogni lezione si inserisce nel tuo quadro accademico complessivo.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Monitora i dettagli essenziali con campi come Numero del corso , Prerequisiti , Crediti , Informazioni sul docente e Link al programma collegato

Gestisci lo stato accademico utilizzando stati come Da fare , In corso , in corso e completata

Passa dal visualizzare la Visualizzazione curriculum , dal visualizzare la Visualizzazione prerequisiti e dal visualizzare la Visualizzazione guida per analizzare i corsi

Registra i voti e i progressi relativi al completamento del semestre con campi personalizzati come Voto finale e Stato di completamento del semestre

📌 Ideale per: Studenti che desiderano monitorare i propri corsi e semestri in modo olistico e consulenti accademici che desiderano visualizzare una visione chiara del programma di studi e dei requisiti.

📖 Leggi anche: I consigli più importanti per la project management per gli studenti

8. Modello di gestione delle attività di ClickUp

Ottieni il modello gratis Gestisci ogni attività, scadenza e responsabilità con il modello di gestione delle attività di ClickUp

Il modello di gestione delle attività di ClickUp ti offre un framework già pronto per gestire attività di ogni entità, inclusi incarichi, progetti, lavori di gruppo o anche responsabilità continuative. Questo modello è pensato per l'esecuzione quotidiana. Infatti, è proprio la sua adattabilità a renderlo una scelta eccellente.

Gli studenti possono utilizzarlo per gestire i compiti e assegnare attività ai membri del team, mentre gli insegnanti possono pianificare la preparazione delle lezioni e le attività di valutazione.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

In corso , Revisione e Modifica per Organizza le attività in fasi comeper un monitoraggio chiaro del progetto

Tieni traccia delle scadenze nella colonna Data di scadenza con date e orari esatti

Stima il lavoro richiesto utilizzando il campo Durata stimata e gestisci le aspettative relative al carico di lavoro

Categorizza gli incarichi o le attività in base alla funzione utilizzando il campo Reparto

Visualizza lo stato di completamento con la barra di avanzamento e il monitoraggio percentuale

📌 Ideale per: Studenti che devono gestire più progetti contemporaneamente, insegnanti che devono preparare le lezioni e correggere i compiti e team interfunzionali che coordinano il lavoro tra diversi reparti.

Ecco cosa ha detto un utente di Reddit sulle funzionalità IA di ClickUp:

Esempio, io uso Brain (Max) per creare tutti i miei nuovi elenchi di progetti. Gli fornisco una breve descrizione e lui crea tutte le mie attività cardine, attività, attività secondarie e liste di controllo. Crea anche le dipendenze tra tutte queste voci e imposta un intervallo di altri attributi delle attività. Si tratta di oltre 100 attività mentre chattiamo per 15 minuti. Impostare progetti complessi su misura era un'impresa ardua e di solito dovevamo ricorrere a un importazione CSV poco pratica. Se sai come usarlo correttamente, può fare molto.

9. Modello di tracker settimanale delle attività assegnate di Template.net

Hai bisogno di aiuto per strutturare il tuo carico di lavoro accademico settimana per settimana? Questo modello di assegnazione settimanale semplifica la gestione di più assegnazioni durante un intero semestre o anno accademico.

Grazie a un layout chiaro che mostra gli incarichi completati e quelli in sospeso, oltre a una barra di avanzamento settimanale, saprai sempre quanto hai realizzato e cosa ti resta da fare. Ogni settimana ha il proprio riepilogo/riassunto, con i totali e il monitoraggio dei progressi che ti mostrano esattamente a che punto sei.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Personalizza il tuo planner con campi di informazioni sugli studenti come Nome dello studente , ID , Corso e Docente

Ottieni una visibilità immediata del carico di lavoro con la tabella riassuntiva settimanale (totale, completata, assegnazioni in sospeso)

Visualizza i progressi con un grafico a barre che confronta le attività completate con quelle in sospeso

Monitora ogni dettaglio con le tabelle Compiti completati e Compiti in sospeso

📌 Ideale per: Studenti che preferiscono un monitoraggio settimanale strutturato dei compiti e hanno bisogno di un sistema visivo per bilanciare scadenze, stato e carico di lavoro durante il semestre.

🧠 Curiosità: Il dibattito sui compiti a casa ha radici profonde. All'inizio del 1900, alcuni distretti scolastici statunitensi vietarono addirittura i compiti a casa, ritenendo che incoraggiassero l'apprendimento mnemonico. Tornarono in auge durante la Guerra Fredda, quando la competizione nel campo delle scienze e della matematica divenne una priorità nazionale.

10. Modello di documento Word Homework Tracker di Documentero

Il modello di documento Word Homework Tracker offre agli studenti un sistema chiaro basato su documenti per registrare e per il monitoraggio dei compiti.

Con sezioni dedicate ai dettagli degli studenti, alle tabelle dei compiti e ai riepiloghi/riassunti, è perfetto per chiunque desideri la familiarità dei documenti Word, con la comodità degli aggiornamenti automatici.

Questo modello si distingue per la sua struttura dinamica dei contenuti. I segnaposto come {{dueDate}} e {{completedAssignments}} importano automaticamente i dati dalle origini dati connesse.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Cattura rapidamente le informazioni essenziali con la sezione Informazioni sugli studenti (nome, livello della classe, semestre)

Tieni traccia di ogni incarico nella Tabella panoramica dei compiti (Materia, Titolo, Data di scadenza, Stato, Nota)

Monitora il carico di lavoro complessivo nella sezione riepilogo/riassunto con i totali in tempo reale delle attività completate e in sospeso

Rispettate le scadenze grazie alla sezione Compiti scaduti, che appare solo quando necessario

📌 Ideale per: Studenti che desiderano un semplice tracker delle attività basato su Word che risulti familiare ma offra segnaposto facili da automatizzare.

🚀 Vantaggio di ClickUp: ClickUp Brain MAX è il tuo hub unificato che comprende il tuo spazio di lavoro in modo contestuale, eliminando la proliferazione dell'IA. Grazie alla consapevolezza contestuale delle tue attività, dei tuoi progetti e delle app connesse, fornisce risposte, automazioni e approfondimenti che si adattano effettivamente al tuo flusso di lavoro. Dettate le vostre esigenze tramite Talk-to-Text per suddividere gli incarichi, riepilogare/riassumere le discussioni di gruppo o automatizzare gli aggiornamenti tra app in Google Drive, Notion o GitHub. Grazie alla flessibilità multimodello (ChatGPT, Claude, Gemini e altro), Brain MAX effettua sempre la selezione dell'IA più adatta al lavoro da svolgere. Ecco una panoramica delle sue funzionalità:

Rimani aggiornato sui tuoi incarichi con ClickUp

La legge di Parkinson afferma che il lavoro si espande fino a riempire il tempo disponibile. E con questa rete di lavoro in espansione, è difficile ricordare le scadenze.

ClickUp, l'app completa per il lavoro, offre eccellenti strumenti gratuiti per il monitoraggio delle attività con modelli di automazione che ti forniscono un sistema concreto. Utilizza ClickUp Automations per assegnare istantaneamente il lavoro, spostare le attività quando il loro stato cambia o inviare promemoria. Inoltre, ClickUp Brain sfrutta l'intelligenza artificiale per estrarre il contesto da note, allegati e persino attività.

Con tutte le tue attività, note, conversazioni e file contenuti in un'unica piattaforma intuitiva, ClickUp è lo spazio di lavoro AI convergente che tiene tutto insieme per te.

Allora, cosa aspetti? Iscriviti a ClickUp gratis oggi stesso!