Modello gratis per l'accumulo di abitudini per migliorare le abitudini quotidiane

Svegliati presto, rifai il letto, prepara i vestiti per l'allenamento, riempi la borraccia, rivedi gli obiettivi, fai esercizio e ripeti. Hai attaccato questo promemoria alla parete dopo aver letto che in genere occorrono 21 giorni per consolidare un'abitudine. Tre settimane ti sembravano un periodo di tempo fattibile, quindi hai iniziato.

Ma poi la vita reale prende il sopravvento e, prima che te ne accorga, alle 8 del mattino ti ritrovi già da 20 minuti sui social media.

Non sei l'unico. Infatti, solo il 9% delle persone ha effettivamente mantenuto i propri propositi per l'anno nuovo, afferma Colin Camerer, economista comportamentale del Caltech che studia la formazione delle abitudini.

La sequenza di acquisizione delle abitudini è unica per ogni persona. Tuttavia, la ripetizione è la chiave per trasformare qualsiasi comportamento in una parte automatica della tua giornata. Le abitudini che rimangono si agganciano a cose che già fai senza pensarci.

In questo post del blog esploreremo alcuni eccellenti modelli di ClickUp per l'accumulo di abitudini, utili per creare routine durature. 🎯

Cosa sono i modelli per l'accumulo di abitudini?

I modelli di accumulo di abitudini sono strutture organizzate che ti aiutano a identificare i comportamenti esistenti nella tua routine e a creare la connessione tra nuove abitudini.

In genere includono colonne per i fattori scatenanti attuali, le nuove abitudini desiderate e piani di implementazione specifici. Ad esempio, un'istanza potrebbe mostrare 'Dopo aver chiuso a chiave la porta d'ingresso' abbinato a 'Farò tre respiri profondi'.

Questi schemi eliminano le congetture dalla formazione delle abitudini, fornendo chiare connessioni attuabili tra ciò che già fai e ciò che desideri iniziare a fare.

🧠 Curiosità: l'idea di fissare obiettivi con impostazione strutturata risale ad Aristotele, che nella sua opera Etica Nicomachea (IV secolo a.C.) scrisse che coltivare le virtù richiedeva azioni ripetute. Si trattava essenzialmente di una prima filosofia di accumulo di abitudini.

Cosa rende efficace un modello per l'accumulo di abitudini?

Un modello di accumulo di abitudini ben progettato elimina la confusione e rende l'implementazione semplice. Ecco cosa distingue i modelli efficaci dalle liste di controllo generiche:

Identifica momenti trigger specifici: si concentra su azioni precise piuttosto che su periodi di tempo vaghi come "mattina" o "sera".

Abbina la difficoltà dell'abitudine alla forza trigger: abbina semplici abitudini salutari a quelle già consolidate che non salti mai.

Include dettagli di implementazione: specifica esattamente quando, dove e come si verifica la nuova abitudine senza ambiguità.

Concentrati su singole azioni: evita routine complesse in più passaggi che creano evita routine complesse in più passaggi che creano affaticamento decisionale e riducono la coerenza.

Crea sequenze logiche: crea flussi che passano in modo naturale da un comportamento all'altro.

Accounts for different schedules: offre opzioni flessibili per vari stili di vita e modelli di lavoro.

Traccia il completato: utilizza caselle di controllo o indicatori di stato di base che non richiedono sistemi complessi.

Consente l'iterazione: permette di apportare modifiche alle connessioni che non lavorano nella pratica.

🔍 Lo sapevi? Uno studio di ricerca ha esaminato come la revisione degli obiettivi a metà percorso possa influire sull'autocontrollo. Il risultato: le persone che rivedono frequentemente i propri obiettivi possono in realtà compromettere le proprie prestazioni se le revisioni sostituiscono l'impegno con la ricerca di scuse.

11 modelli per l'accumulo di abitudini

L'accumulo di abitudini funziona quando nuovi allegati si allegano alle routine mattutine che già segui.

ClickUp interviene per rendere durature le tue abitudini. Come, esattamente? È il primo spazio di lavoro AI convergente al mondo, che riunisce tutte le app di lavoro, i dati e i flussi di lavoro.

Offre anche modelli di accumulo di abitudini che trasformano le idee in un piano chiaro con trigger collegati, ripetizioni programmate e monitoraggio dei risultati, in modo da aumentare la costanza senza drammi.

Ecco i 11 modelli migliori offerti da questa app per il monitoraggio delle abitudini.

1. Modello ClickUp per il monitoraggio delle abitudini personali

Ottieni il modello gratis Fissa obiettivi giornalieri e monitora i progressi verso l'acquisizione di una nuova abitudine con il modello ClickUp Personal Habit Tracker.

Il modello ClickUp Personal Habit Tracker centralizza i comportamenti quotidiani in un unico elenco con traguardi misurabili e stati semplici. Con i campi personalizzati di ClickUp, puoi classificare le attività e aggiungere attributi come Progresso, Leggi 15 pagine e 10.000 passi per una facile visualizzazione dei progressi.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Registra più abitudini di lavoro contemporaneamente con campi metrici predefiniti (ad esempio, pagine lette, passaggi, idratazione).

Mantieni lo slancio con programmi ricorrenti e stati in due passaggi, trasformando i controlli quotidiani in un'azione di cinque secondi.

Esamina le serie positive e le lacune passando da una visualizzazione all'altra di ClickUp , come la tabella per le modifiche in blocco e l'elenco per i passaggi rapidi.

📌 Ideale per: persone che stanno sviluppando diverse abitudini e desiderano una responsabilità misurabile senza app aggiuntive per la lista di controllo quotidiana.

🎥 Scopri i migliori strumenti per il monitoraggio dei tuoi obiettivi a breve e lungo termine:

2. Modello ClickUp Ritual Reset

Ottieni il modello gratis Ottieni un quadro di riferimento per l'auto-riflessione e per costruire nuovi comportamenti con il modello Ritual Reset di ClickUp.

Il modello ClickUp Ritual Reset inizia con un documento ClickUp guidato per verificare le routine. Incoraggia l'auto-riflessione e fornisce un quadro di riferimento per creare rituali in linea con i tuoi obiettivi di crescita personale. Puoi quindi convertire i rituali scelti in attività di ClickUp pianificate con titolari, Sequenza e promemoria.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Monitora lo stato con obiettivi semplici, punti di controllo e strategie per prendere appunti , rendendo i piccoli successi visibili e accumulando risultati.

Aggiungi campi personalizzati come Umore , Livello di energia e Tempo di completamento per vedere come le abitudini influenzano la tua giornata.

Suddividi le abitudini più grandi in passaggi più piccoli con attività secondaria annidata per evitare di sentirti sopraffatto durante il tuo reset rituale

📌 Ideale per: persone che desiderano riorganizzare le proprie routine, effettuare un monitoraggio della propria crescita personale in modo olistico e mantenere rituali in linea con gli obiettivi a lungo termine.

🚀 Suggerimento utile: ClickUp Brain rende più intelligenti le tue routine quotidiane attraverso la connessione di attività, documenti e stato. Ad esempio, se stai cercando di creare una routine mattutina, basta chiedere: "Crea una lista di controllo ricorrente per bere acqua, scrivere sul diario e fare stretching, e effettua il monitoraggio dei progressi settimanalmente". Lo strumento crea e mantiene istantaneamente il sistema, così non devi farlo tu. Rendi ClickUp il tuo partner di accountabilità per la formazione di abitudini durature. Ecco alcuni prompt bonus. ✨ Crea una sfida di 21 giorni con controlli giornalieri.

Riepilogare/riassumere il mio stato di questa settimana in tutte le abitudini relative alla salute e allo studio.

Ricordami alle 20:00 di rivedere e registrare le abitudini completate. Utilizza il riepilogo/riassunto della dashboard di ClickUp Brain per il monitoraggio del tuo stato (personale e lavoro) ogni mattina:

3. Modello di piano di cura personale di ClickUp

Ottieni il modello gratis Fissa obiettivi raggiungibili per l'accumulo di abitudini con il modello di piano di cura di sé di ClickUp.

Il modello di piano di cura di sé di ClickUp pianifica attività rigeneranti e registra i risultati con fasi dedicate. Pensato per affrontare il benessere fisico, mentale, emotivo e spirituale, questo strumento offre un approccio strutturato alla cura di sé.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Raggiunto , In corso , Non iniziato , e In attesa . Monitora gli obiettivi di cura di te stesso e modifica i tuoi piani in base agli stati delle attività personalizzate di ClickUp , come

Utilizza quattro diversi campi personalizzati, tra cui nota , Tipo di cura personale , Riferimenti e Tipo di benessere .

Imposta promemoria e notifiche per mantenere la coerenza e rafforzare le abitudini quotidiane

📌 Ideale per: studenti e professionisti che necessitano di un sistema ripetibile per una cura di sé con visibilità e costanza.

📮 Approfondimento ClickUp: il 26% dei lavoratori afferma che il modo migliore per staccare la spina è dedicarsi agli hobby o all'allenamento, mentre il 22% ricorre a rituali di fine giornata come chiudere il laptop a un'ora prestabilita o cambiarsi i vestiti da lavoro quando lavora da casa. Tuttavia, il 30% trova ancora difficile staccare mentalmente! I promemoria di ClickUp aiutano a rafforzare le abitudini salutari. Imposta un avviso di fine giornata, aggiorna automaticamente il tuo team sulle attività completate con gli standup AI e utilizza ClickUp Brain, l'assistente AI integrato, per eseguire quotidianamente le tue attività in modo da essere sempre al corrente delle attività più importanti.

4. Modello ClickUp 75 Hard Wellness Challenge

Ottieni il modello gratis Ottieni una prospettiva più ampia e giornaliera con il modello ClickUp 75 Hard Wellness Challenge.

Il modello ClickUp 75 Hard Wellness Challenge è basato sul programma "75 Hard". Esso mappa l'intero programma in schede giornaliere. Ciascuno dei 75 giorni è rappresentato come un'attività (o una serie di attività) che copre i requisiti fondamentali della sfida.

Ottieni due allenamenti (uno all'aperto), l'adesione a un piano nutrizionale/dietetico, il consumo di una quantità prestabilita di acqua, la lettura di libri di crescita personale e lo scatto di una foto giornaliera dei tuoi progressi. Queste attività quotidiane spesso contengono attività secondarie o voci della lista di controllo per ogni componente, in modo da poter spuntare ogni segmento durante la giornata.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Utilizza stati come Da fare , In corso e Fatto che indicano chiaramente a che punto sei.

Mantieni la disciplina con indicatori visivi delle serie positive e dei giorni persi che rendono evidente la tua responsabilità.

Attiva/disattiva da riassunto sfida , vista tabella , visualizzazione stato sfida , Guida introduttiva e altre visualizzazioni.

Valuta i tuoi progressi, rifletti sulle sfide e modifica il tuo piano di conseguenza con la sezione dedicata alle revisioni periodiche (settimanali).

📌 Ideale per: chiunque si impegni in una rigorosa routine di 75 sfide difficili e desideri una responsabilità solida e di visibilità.

⚙️ Bonus: esplora altri modelli 75 Hard Challenge per organizzarti, effettuare il monitoraggio del tuo stato e rimanere motivato durante tutto il percorso.

5. Modello ClickUp per la formazione delle abitudini quotidiane Da fare

Ottieni il modello gratis Organizza le responsabilità e le abitudini quotidiane con il modello "Cose da fare ogni giorno" di ClickUp.

Il modello ClickUp Daily Things Da fare ti aiuta a registrare e gestire tutte le attività che devi completare durante la giornata e a garantire l'autodisciplina. È l'ideale per chi ha bisogno di una lista di controllo giornaliera centralizzata.

Puoi strutturare la tua giornata come un'attività con elenchi integrati e campi personalizzabili, che ti consentono di suddividere le "cose da fare" in passaggi più piccoli e realizzabili.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Suddividi le attività in attività secondarie realizzabili che puoi spuntare man mano che procedi.

Aggiungi campi relativi a priorità, categoria o scadenza per adattare le attività al tuo flusso di lavoro.

Usa le attività ricorrenti di ClickUp per le routine quotidiane, così non dovrai ricominciare da zero ogni mattina.

📌 Ideale per: chiunque desideri una routine quotidiana strutturata per acquisire buone abitudini, inclusi studenti, professionisti, liberi professionisti o lavoratori remoti che gestiscono più priorità.

🔍 Lo sapevi? Il libro Atomic Habits di James Clear ha venduto oltre 25 milioni di copie ed è stato tradotto in più di 60 lingue. Il libro descrive come costruire abitudini sane rompendo quelle esistenti attraverso piccoli cambiamenti costanti. Secondo l'autore, le seguenti Quattro leggi del cambiamento comportamentale fanno sì che le abitudini rimangano: Rendilo evidente

Rendilo attraente

Rendilo facile

Rendilo soddisfacente

6. Modello di agenda giornaliera ClickUp

Ottieni il modello gratis Tieni traccia dello stato con elementi visivi come grafici e grafici all'interno del modello di pianificatore giornaliero di ClickUp.

Il modello di pianificatore giornaliero ClickUp organizza le tue attività quotidiane in una struttura semplice e ripetibile. Pianifica le attività giornaliere per categoria, assegna le priorità in modo efficace e visualizza i progressi in diversi modi. Sono disponibili stati di base come Aperto e completata per tenere traccia del tuo lavoro.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Passa da Tutte le attività , Calendario e una guida Inizia qui per orientarti ogni giorno.

Rivedi gli elementi completati nella sezione Cronologia per riflettere sui modelli di produttività.

Ordina le attività in categorie come Personale, Lavoro o Obiettivi e imposta i livelli di importanza/urgenza.

📌 Ideale per: professionisti e studenti impegnati che hanno bisogno di un sistema quotidiano affidabile che non crolli sotto il peso di priorità contrastanti.

🚀 Suggerimento utile: gestire abitudini, progetti e obiettivi personali spesso significa destreggiarsi tra molti strumenti. Agendo come un hub unificato, ClickUp Brain MAX elimina la proliferazione di IA e riunisce le tue attività, routine e persino i file da strumenti come Google Drive e Notion. Grazie ai comandi vocali con Talk to Text, all'automazione tra app e alla flessibilità di scelta tra i migliori modelli di IA, lo strumento si adatta al tuo flusso di lavoro. Dai un'occhiata più da vicino alle sue funzionalità:

7. Modello di calendario da fare di ClickUp

Ottieni il modello gratis Organizza le attività in categorie chiare per una maggiore chiarezza con il modello di calendario delle cose da fare di ClickUp.

Il modello di calendario delle cose da fare di ClickUp unisce la struttura di un elenco da fare a quella di un calendario. Poiché è integrato nella visualizzazione Calendario, le attività sono collegate alle date, consentendoti di pianificare quando devono essere svolte. Grazie alle priorità codificate con colori integrati, puoi vedere immediatamente quali attività richiedono la tua attenzione per prime.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Visualizza le tue attività con attributi quali Categoria , Risorse , Livello di produttività e Ruolo .

Passa tra cinque diverse visualizzazioni, come Richiesta di riunione , Per ruolo , Per categoria , Programmi e Guida introduttiva .

Suddividi la tua giornata in blocchi mattutini, pomeridiani e serali, assegnando le attività a fasce orarie specifiche.

Monitora le riflessioni quotidiane con una sezione nota integrata che ti consente di registrare successi, ostacoli e promemoria per il giorno successivo.

📌 Ideale per: professionisti che desiderano un piano giornaliero strutturato che includa riunioni, scadenze e attività senza perdere di vista il monitoraggio della riflessione o delle priorità.

🧠 Curiosità: nel progetto UCSF + Big Joy, le persone che hanno dedicato solo 5-10 minuti al giorno a "micro-atti di gioia", come esprimere gratitudine, compiere un gesto gentile o notare la bellezza, hanno riportato un maggiore benessere, meno stress e un maggiore senso di controllo emotivo. Ciò dimostra che piccole abitudini quotidiane possono avere grandi effetti.

8. Modello di piano di sviluppo personale ClickUp

Ottieni il modello gratis Mappare gli obiettivi di crescita e le abitudini con il modello di piano di sviluppo personale di ClickUp.

Il modello di piano di sviluppo personale di ClickUp ti offre una dashboard strutturata e completa per definire, monitorare e migliorare la tua crescita personale e professionale. Riunisce obiettivi, metriche, scadenze, controlli e riflessioni in un unico spazio. Trascina e rilascia le attività direttamente su date specifiche del calendario, semplificando la pianificazione delle scadenze.

Il modello include quattro visualizzazioni: PD per trimestre per la pianificazione degli obiettivi trimestrali e Progress Tracker per monitorare le attività a colpo d'occhio. Plan of Action tiene traccia dei passaggi attuabili e delle tempistiche, mentre la Guida introduttiva fornisce istruzioni ed esempio.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Contrassegna lo stato di ciascun obiettivo con le seguenti diciture: Obiettivo raggiunto , Non iniziato , Fuori strada , In sospeso e In linea con gli obiettivi .

Ottieni campi predefiniti come Obiettivo minimo giornaliero , Quanto sei soddisfatto del tuo stato , Vittorie e risultati e Obiettivi di apprendimento .

Sincronizzazione con calendari esterni come Google o Outlook, in modo che riunioni e appuntamenti appaiano insieme alle tue attività.

Passa tra i layout Giorno, Settimana e Mese per ottenere una ripartizione dettagliata delle scadenze imminenti o per visualizzare le priorità a lungo termine.

📌 Ideale per: professionisti e studenti che desiderano un calendario e un modello di tracciamento delle abitudini che tenga traccia sia degli eventi con scadenza temporale che delle attività quotidiane da svolgere.

Ecco cosa ha detto Fahad Khan, analista di sviluppo aziendale presso Cedcoss Technologies Pvt. Ltd., a proposito di ClickUp:

Questo strumento è molto efficace per la crescita personale e professionale. Grazie ad esso, puoi segnare la tua presenza e monitorare il tuo tempo di lavoro, oltre a separare le tue attività individuali in base alle tue esigenze. Puoi impostare la priorità delle attività nella tua lista Da fare e ti può fornire un promemoria della data di scadenza da te indicata nelle tue attività.

Questo strumento è molto efficace per la crescita personale e professionale. Grazie ad esso, puoi segnare la tua presenza e monitorare il tuo orario di lavoro, oltre a separare i tuoi compiti individuali in base alle tue esigenze. Puoi impostare la priorità delle attività nella tua lista da fare e puoi ricevere un promemoria della data di scadenza da te indicata nelle tue attività.

9. Modello ClickUp per il programma giornaliero personale dei bambini

Ottieni il modello gratis Struttura le routine con il modello ClickUp Daily Personal Schedule for Kids (Programma giornaliero personale per bambini).

Il modello ClickUp Daily Personal Schedule for Kids è progettato per aiutare i bambini a organizzare le loro routine quotidiane, bilanciando i compiti scolastici, il tempo trascorso con la famiglia e le attività ricreative. I genitori possono impostare promemoria e monitorare lo stato in modo da sviluppare sia la responsabilità che l'indipendenza. È un modo divertente e visivo per suddividere le attività quotidiane e organizzare il tempo dedicato alle attività extrascolastiche.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Suddividi la giornata in categorie chiare come scuola, gioco e faccende domestiche, in modo che i bambini capiscano su cosa concentrarsi.

Incoraggia l'auto-riflessione con campi come Come è stata la tua giornata ?, Cosa ti ha fatto sorridere oggi? e Hai avuto difficoltà con qualcosa oggi?

Condivisione del programma con più assistenti, assicurandoti che tutti siano allineati sulle aspettative e sulle routine.

📌 Ideale per: famiglie che desiderano stabilire routine prevedibili insegnando ai bambini a gestire le proprie responsabilità quotidiane.

🔍 Lo sapevi? Le persone mantengono i propri propositi molto più facilmente quando gli obiettivi sono intrinsecamente gratificanti (cioè piacevoli o di interesse), piuttosto che semplicemente "importanti" o "utili". Godersi il processo è più importante che desiderare solo il risultato.

10. Modello di produttività personale ClickUp

Ottieni il modello gratis Migliora la concentrazione sull'accumulo di abitudini con il modello di produttività personale di ClickUp.

Il modello di produttività personale di ClickUp è pensato per chi desidera un sistema che consenta di dare priorità alle attività ed eliminare il lavoro richiesto inutile. Il tracker delle abitudini organizza tutto il tuo lavoro in un unico framework che mette in evidenza ciò che conta di più.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Utilizza oltre 15 stati personalizzati come Pasti pianificati , Acquisto al mercato della carne , Ricette , Ingredienti disponibili e Completato .

Organizza le responsabilità in categorie quali urgente, significativo e facoltativo.

Analizza le tendenze della produttività esaminando le attività completate nel tempo, aiutandoti a identificare quando e come ottieni i risultati migliori.

📌 Ideale per: persone che desiderano una struttura pratica per migliorare la concentrazione e portare avanti con costanza il lavoro importante.

11. Modello ClickUp SMART Obiettivi

Ottieni il modello gratis Pianifica il tuo piano per gli obiettivi di accumulo di abitudini con il modello SMART Goals di ClickUp.

Il modello ClickUp SMART Goals garantisce che gli obiettivi siano suddivisi in passaggi secondo il framework SMART (Specifici, Misurabili, Raggiungibili, Rilevanti e Tempestivi). Trasforma intenzioni vaghe in piani concreti supportati da promemoria, punti di controllo e monitoraggio dei progressi.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Monitora i progressi verso gli obiettivi con stati come In linea con gli obiettivi , Ottimo , Fuori dagli obiettivi , In sospeso e Completato .

Cattura i dettagli essenziali utilizzando i campi personalizzati, tra cui Competenze richieste , Livello di lavoro richiesto , Perché questo obiettivo è importante e Metriche di esito positivo .

Monitora lo stato nelle attività a breve termine e negli obiettivi a lungo termine in un unico spazio di lavoro.

Accedi a cinque visualizzazioni personalizzate: Obiettivi SMART, Lavoro richiesto per gli obiettivi, Foglio di lavoro per gli obiettivi SMART, Obiettivi aziendali e Guida introduttiva per visualizzare e gestire gli obiettivi.

📌 Ideale per: Professionisti, team e organizzazioni che mirano ad allineare i propri sforzi con obiettivi chiari e misurabili, garantendo stato costante e responsabilità.

Crea abitudini nuove e durature con ClickUp

Ogni giorno è scandito da piccoli rituali. Controlli il telefono, prendi le chiavi o fai il primo passo per iniziare il lavoro.

Queste piccole azioni determinano il ritmo e le abitudini giuste accumulate possono cambiare l'intero flusso della tua giornata.

ClickUp ti offre la struttura necessaria per rendere permanenti tali abitudini. Grazie a modelli personalizzabili per l'accumulo di abitudini, attività ricorrenti e monitoraggio dei progressi, puoi trasformare buone intenzioni sparse in routine ripetibili.

Iscriviti a ClickUp gratis oggi stesso! ✅