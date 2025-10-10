Modelli gratuiti di mappa del percorso utente Figma per visualizzare le esperienze dei clienti

Un barista ti porge il caffè, ma ha scritto male il tuo nome, ha dimenticato la dose extra e ci ha messo cinque minuti in più del solito. Sono piccoli dettagli, ma alla fine contano.

Lo stesso vale per i prodotti digitali. Ogni clic, ritardo o passo falso influenza il modo in cui gli utenti percepiscono il tuo marchio.

Un modello di mappa del percorso utente Figma ti aiuta a cogliere quei momenti prima che si trasformino in frustrazioni. Abbiamo raccolto alcuni dei migliori modelli che aiutano i designer UX, i team di prodotto e i marketer a tracciare ogni passaggio del percorso dell’utente, individuare i punti critici e perfezionare le esperienze che soddisfano.

Rimani con noi per scoprire alcuni eccellenti modelli ClickUp con approfondimenti basati sull'IA per rendere la mappatura del percorso ancora più intelligente. 🗺️✨

I 10 migliori modelli di percorso utente Figma in sintesi

Nome del modello Scarica il modello Funzionalità principali Ideale per Modello di mappa del percorso utente Figma Scarica questo modello Griglia modulare, profili utenti, guida integrata, mappatura dei punti critici PM, designer UX, ricercatori Modello di mappa del percorso utente Figma Scarica questo modello Struttura semplice, emozioni, ostacoli, idee di miglioramento Startup, team Agile, principianti nella mappatura del percorso Modello di mappatura della storia Figma Scarica questo modello Schede storia, obiettivi epici, prioritizzazione verticale, pianificazione del rilascio Teams agili, product owner, scrum master Modello di diagramma di flusso utente Figma Scarica questo modello Forme predefinite, nodi decisionali, flussi in più passaggi Progettisti UX/UI, sviluppatori di prodotti, analisti Modello di mappa del percorso utente Figma (dettagliato) Scarica questo modello Persona/scenario, emozioni emoji, punti deboli, difficoltà Ricercatori UX, strateghi di prodotto, esperti di marketing Modello di mappa dell'esperienza dell'app Figma Fashion Scarica questo modello Schermate delle app, sentiment delle emoji, scoperta delle tendenze, focus sull'e-commerce Fashion tech, team UX e-commerce Modello di mappa del percorso e profilo utente Figma Scarica questo modello Scala UX, esigenze non soddisfatte, campi titolare/collaboratore Team di prodotto aziendale, PM IT, architetti aziendali Modello di user story Figma (sessione di brainstorming di team) Scarica questo modello Immagini dei profili degli utenti, flussi collaborativi, percorsi modificabili Agile teams, PM, designer UX Modello UX Figma Shu Ha Ri Scarica questo modello Sistema di progettazione, registro delle modifiche, fasi di padronanza Grandi team di progettazione, responsabili dei sistemi di progettazione Modello di kit di progettazione del servizio Figma Scarica questo modello Visualizzazioni mobile/desktop, azioni di supporto, linee di visibilità Progettisti di servizi, responsabili delle operazioni, strateghi

👋🏾 Ecco alcune valide alternative a ClickUp per aiutarti ulteriormente!

Cosa rende valido un modello di mappa del percorso utente Figma?

Poiché i modelli Figma sono creati da diversi collaboratori, spesso troverai più versioni di una mappa del percorso utente. Ecco cosa cercare in un modello utile per il percorso del cliente. 👀

Profili utente: include dati demografici, esigenze, obiettivi, profili utente distinti e mentalità dell'utente target.

Fasi del percorso: suddividi l'esperienza in fasi chiare con azioni e obiettivi corrispondenti degli utenti.

Emozioni e punti critici: visualizza come si sente l'utente in ogni passaggio ed evidenzia le sue frustrazioni.

Touchpoint: mostra dove gli utenti interagiscono con il prodotto o il servizio attraverso diversi canali.

Struttura visiva: offre un layout pulito e organizzato con connettori, icone o emoji per rendere le informazioni facili da seguire.

Flessibilità: consente la personalizzazione per diversi prodotti, profili o consente la personalizzazione per diversi prodotti, profili o flussi di lavoro CRM

🔍 Lo sapevi? La mappa del percorso del cliente di Spotify è un esempio pratico e fantastico di ciò che devi mappare. Secondo il loro Consumer Decision Journey Report, il 71% degli ascoltatori dice che la piattaforma li aiuta nel loro percorso di acquisto. Essi suddividono il percorso di acquisto in cinque fasi: Essere (quando le persone vivono semplicemente la loro vita, senza ancora considerare un acquisto), Sognare (esplorare le possibilità), Scegliere (restringere il campo), Acquistare e Utilizzare (cosa succede dopo l'acquisto).

10 modelli di mappa del percorso utente Figma

Esploriamo 10 strumenti Figma pronti all'uso per la mappatura del percorso del cliente che ti aiutano a visualizzare le esperienze dei clienti, affrontare i punti critici e scoprire opportunità di miglioramento. 🎯

1. Modello di mappa del percorso utente Figma

tramite Figma

Il modello di mappa del percorso utente Figma offre una tela pulita e strutturata per visualizzare e comprendere ogni punto di contatto del percorso dell'utente. Va oltre un semplice flusso lineare, offrendo sezioni dedicate per catturare ciò che gli utenti fanno, ciò che provano, pensano e dove si trovano realmente i loro punti deboli.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Crea profili utenti dettagliati con campi dedicati per nome , età , obiettivi e altro ancora.

Approfitta della guida integrata e delle sezioni "how-to" che chiariscono il processo.

Utilizza un design modulare basato su griglia per aggiungere, rimuovere o riorganizzare facilmente fasi e punti di contatto.

📌 Ideale per: Product manager, UX designer e ricercatori che necessitano di una soluzione completa per creare una mappa del percorso utente condivisibile.

🧠 Curiosità: il primo "grafico di flusso" è stato creato da Frank Gilbreth e Lillian Gilbreth negli anni '20 per analizzare i flussi di lavoro industriali e ridurre i movimenti inutili.

2. Modello di mappa del percorso utente Figma

tramite Figma

Questo semplice modello di mappa del percorso utente Figma offre una struttura lineare per visualizzare il percorso dei tuoi utenti. Progettato per garantire chiarezza ed efficienza, aiuta i team a identificare rapidamente i momenti chiave, i cambiamenti emotivi e i punti di contatto cruciali senza perdersi in dettagli superflui.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Definisci gli obiettivi, le azioni, i pensieri e le emozioni degli utenti nelle diverse fasi dell'interazione.

Individua gli ostacoli e le frustrazioni che gli utenti incontrano, consentendo una risoluzione mirata dei problemi.

Documenta i potenziali miglioramenti e le soluzioni innovative per ogni fase in una sezione dedicata.

📌 Ideale per: startup, piccole imprese e team Agile che danno priorità alla semplicità nella comprensione e nel miglioramento delle esperienze degli utenti, o per chi è alle prime armi con la mappatura del percorso.

3. Modello di mappatura della storia Figma

tramite Figma

Creare prodotti che risuonino con gli utenti significa comprendere la loro narrativa. Il modello Figma Story Mapping offre un modo visivamente intuitivo per suddividere il percorso di un utente in "schede narrative" gestibili.

Ogni scheda si concentra sugli obiettivi epici degli utenti e sui singoli passaggi necessari per raggiungerli.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Definisci le attività e gli obiettivi di alto livello degli utenti per ottenere una panoramica strategica.

Suddividi ogni epica in schede narrative più piccole e attuabili, che rappresentano attività e interazioni specifiche degli utenti.

Usa l'asse verticale per impilare le schede delle storie in base alla priorità o all'incremento di rilascio, guidando lo sviluppo iterativo.

Allinea i team interfunzionali sulle esigenze degli utenti e sull'ambito del prodotto

📌 Ideale per: team di prodotto agili, titolari di prodotto e scrum master che necessitano di uno strumento collaborativo per pianificare i backlog di prodotto e dare priorità alle funzionalità/funzioni.

🔍 Lo sapevi? Negli anni '90, i diagrammi di attività Unified Modeling Language (UML) hanno portato i diagrammi di flusso nell'era digitale. Hanno standardizzato i simboli e reso più facile per i team mappare i processi utilizzando software UML specializzati.

4. Modello di diagramma di flusso utente Figma

tramite Figma

Il modello di diagramma di flusso utente Figma offre un quadro logico per illustrare le interazioni degli utenti, le decisioni e le risposte del sistema all'interno di un'applicazione.

Ciò che rende questo modello di diagramma di flusso particolarmente prezioso è il suo set completo di componenti predefiniti, dalle azioni e dai nomi delle schermate ai punti decisionali. Aiuta a identificare potenziali punti di attrito e a ottimizzare le sequenze di interazione.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Mappa percorsi utente in più passaggi, mostrando come gli utenti si muovono all'interno di un'applicazione.

Assembla rapidamente diagrammi utilizzando una ricca libreria di forme per azioni, schermate e punti decisionali.

Incorpora nodi chiari Sì/No o Domanda per rappresentare le scelte degli utenti e i loro percorsi successivi.

Ottieni un linguaggio visivo comune per designer, sviluppatori e stakeholder per discutere e perfezionare i percorsi degli utenti.

📌 Ideale per: progettisti UX/UI, sviluppatori di prodotti e analisti aziendali che hanno bisogno di documentare e ottimizzare il flusso degli utenti attraverso prodotti o servizi digitali.

5. Modello di mappa del percorso utente Figma

tramite Figma

Questo modello di mappa del percorso utente Figma offre un approccio altamente visivo e granulare alla mappatura dell'esperienza utente. Si distingue per le righe dedicate a Pensiero, Azione, Punti deboli e Sensazioni, che consentono un'analisi approfondita degli aspetti psicologici ed emotivi dell'interazione dell'utente.

Con una persona utente e uno scenario ben visibili nella parte superiore, questo modello garantisce che ogni dettaglio del percorso rimanga ancorato a un contesto utente specifico.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Inizia con una persona utente e uno scenario chiari, assicurandoti che tutte le informazioni sul percorso siano basate su un profilo utente realistico.

Tieni traccia delle emozioni degli utenti con indicatori emoji in tutte le fasi, fornendo una rapida panoramica dei loro alti e bassi emotivi.

Esprimi chiaramente le difficoltà e gli ostacoli per orientare soluzioni mirate e dare priorità al lavoro richiesto per lo sviluppo.

📌 Ideale per: ricercatori UX, strateghi di prodotto e team di marketing che necessitano di una visione dettagliata del percorso dell'utente.

🧠 Curiosità: negli anni '30 gli animatori Disney utilizzavano gli storyboard per mappare le sequenze degli eventi nei film. Il primo storyboard completo apparve nel cortometraggio del 1933 I tre porcellini e fu utilizzato nel lungometraggio del 1937 Biancaneve e i sette nani. I moderni designer UX hanno preso in prestito questa idea per visualizzare le interazioni degli utenti e i percorsi dei clienti.

6. Modello di mappa dell'esperienza dell'app Figma Fashion

tramite Figma

Comprendere il comportamento degli utenti in settori dinamici come quello della moda richiede un approccio specializzato. Questo modello di mappa dell'esperienza dell'app Figma Fashion cattura le sfumature uniche dello shopping, della navigazione e dell'interazione in un ambiente digitale.

A differenza delle mappe generiche, integra rappresentazioni visive delle schermate delle app ed esempi distinti di flusso degli utenti (come la mappa dell'esperienza attuale e futura). Ciò lo rende efficace per il monitoraggio del modo in cui gli utenti scoprono le tendenze, prendono decisioni di acquisto e interagiscono con i contenuti.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Mappa le opzioni e le interazioni del percorso utente direttamente nel contesto delle schermate di un'applicazione di moda per dispositivi mobili.

Incorpora screenshot o wireframe delle interfacce delle app per fornire un contesto concreto per ogni passaggio dell'utente.

Utilizza le scale Emoji integrate per valutare il sentiment degli utenti nelle varie fasi della loro interazione con l'app.

📌 Ideale per: progettisti UX/UI e team di prodotto nei settori dell'e-commerce e della tecnologia della moda che hanno bisogno di analizzare e ottimizzare in modo approfondito l'esperienza utente end-to-end.

7. Modello di mappa del percorso e profilo utente Figma

tramite Figma

Hai difficoltà ad allineare processi aziendali complessi con esigenze utente distinte? Questo modello di mappa del percorso e profilo utente Figma è progettato specificamente per progetti di livello aziendale. Offre un framework solido per definire i percorsi di implementazione mantenendo l'attenzione sull'utente finale.

Mappa fasi, passaggi, titolarità e collaboratori. Il modello di percorso del cliente si distingue per l'integrazione della metrica UX Scale di un prodotto e sezioni dedicate alle esigenze critiche non soddisfatte. In questo modo, puoi garantire che l'implementazione tecnica affronti direttamente le sfide incentrate sull'uomo all'interno di distribuzioni su larga scala.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Delinea le diverse fasi di un progetto di azienda, dalla definizione dei casi d'uso all'architettura di elaborazione dei dati.

Specifica i titolari e i singoli collaboratori per ogni passaggio, garantendo la responsabilità e una comunicazione chiara tra i team.

Esegui il monitoraggio visivo dell'impatto dell'esperienza utente e del livello di coinvolgimento durante tutto il processo di implementazione, evidenziando le aree da migliorare.

Documenta le sfide e i requisiti generali che devono essere affrontati per un esito positivo dell'adozione.

📌 Ideale per: team di prodotto aziendali, project manager IT e architetti aziendali che gestiscono implementazioni di sistemi su larga scala.

🔍 Lo sapevi? Il modello AIDA, Attention, Interest, Desire, Action (Attenzione, Interesse, Desiderio, Azione), è stato introdotto nel 1898 dal pioniere della pubblicità Elias Saint Elmo Lewis. Questo modello ha gettato le basi per la moderna mappatura del percorso del cliente.

8. Modello di user story Figma (sessione di brainstorming di team)

tramite Figma

Organizzare una sessione di brainstorming produttiva con il team incentrata sulle storie degli utenti può essere caotico. Quando ti trovi in una situazione del genere, utilizza questo modello di storia utente Figma. Specificamente pensato per i workshop collaborativi, suddivide le interazioni degli utenti in flussi facilmente comprensibili: Flusso di registrazione e condivisione, Flusso di pagamento e Flusso di condivisione dei contenuti.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Incorpora le immagini dei profili utente in ogni passaggio, rendendo il flusso più personale e incentrato sull'utente durante le discussioni.

Fornisci una base visiva comune ai team per discutere, perfezionare e dare priorità alle storie degli utenti e allo sviluppo delle funzionalità/funzioni.

Modifica o espandi facilmente i flussi esistenti per esplorare percorsi alternativi e ottimizzare l'esperienza dell'utente.

📌 Ideale per: team di sviluppo agile, product manager e designer UX che conducono sessioni di brainstorming collaborative per definire, perfezionare e dare priorità alle user story e allo sviluppo delle funzionalità/funzioni.

9. Modello UX Figma Shu Ha Ri

tramite Figma

Il percorso di maturità del design, dal seguire le regole all'innovazione, è rappresentato dal modello Shu Ha Ri UX . Ispirato al concetto delle arti marziali giapponesi, questo modello di mappa del percorso utente Figma è un framework di progettazione completo creato per migliorare l'esperienza utente del tuo prodotto attraverso tre fasi di padronanza.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Guida i designer attraverso le fasi di "Shu" (seguire le regole), "Ha" (infrangere le regole) e "Ri" (trascendere le regole), promuovendo una cultura di apprendimento continuo.

Organizza gli elementi in categorie logiche con conteggi dettagliati per migliorare la reperibilità.

Ottieni una struttura di base per gestire tutti i componenti di progettazione, gli stili e le variabili.

Documenta tutti gli aggiornamenti, le aggiunte, le modifiche, le deprecazioni e le correzioni di bug per un registro delle modifiche dettagliato.

📌 Ideale per: Grandi team di progettazione, responsabili dei sistemi di progettazione e responsabili UX che stanno creando, mantenendo e scalando i processi di progettazione.

🧠 Curiosità: nel 1947, John von Neumann e Herman Goldstine svilupparono dei diagrammi di flusso per pianificare i programmi informatici, segnando uno dei primi utilizzi dei diagrammi di flusso nell'informatica.

10. Modello di kit di progettazione del servizio Figma

tramite Figma

Questo modello Figma è uno strumento avanzato per analizzare e visualizzare i complessi livelli di un'esperienza di servizio. Traccia contemporaneamente le azioni degli utenti, le interazioni front-stage (ciò che vede l'utente), le azioni back-stage (processi interni) e le azioni di supporto (sistemi interni e persone).

Il suo punto di forza unico risiede nella chiara definizione delle "linee di interazione" e delle "linee di visibilità", rendendo espliciti i passaggi di consegne e il lavoro richiesto dietro le quinte per fornire un servizio.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Mappa le visualizzazioni sia su dispositivi mobili che desktop affiancate per interazioni cross-device.

Delinea le "azioni di supporto" necessarie, dalle chiamate tecniche agli interventi di assistenza.

Visualizza i punti di contatto tra i clienti e il servizio e quali parti del servizio sono visibili o nascoste al cliente.

📌 Ideale per: Progettisti di servizi, responsabili delle operazioni e strateghi dell'esperienza in organizzazioni che offrono servizi multi-touchpoint.

Limiti di Figma nella progettazione dei percorsi degli utenti

Ecco alcuni limiti che spesso rendono meno efficaci le mappe del percorso utente di Figma:

Interattività statica o limitata: la sua interattività è relativamente basilare. Simulare percorsi utente molto dinamici, logica condizionale o modifiche in tempo reale (ad esempio, risposte basate sull'input dell'utente) è complicato.

Rallentamento delle prestazioni con l'aumentare delle dimensioni: la presenza di numerosi livelli, fotogrammi, risorse e connettori influisce sul caricamento, la modifica e la condivisione all'interno di Figma.

Difficoltà di manutenzione: è necessario aggiornare manualmente emozioni, punti di contatto, nuovi flussi e altri elementi per mantenere aggiornata la mappa del percorso.

Mancanza di analisi integrate e feedback loop: non è possibile inserire direttamente le metriche degli utenti reali (ad esempio, tassi di abbandono, NPS, CSAT) nelle mappe Figma, limitando la capacità del percorso di riflettere il comportamento reale rispetto alle ipotesi.

Compromesso tra rigidità del modello e personalizzazione eccessiva: i modelli creati dalla community in Figma variano notevolmente in termini di stile e struttura. L'utilizzo di un modello "pronto all'uso" potrebbe costringerti ad adattare la tua mappatura al suo stile piuttosto che al tuo processo.

🔍 Lo sapevi? Nel 1986, l'Unione Sovietica sviluppò DRAKON, un linguaggio di programmazione visivo, per migliorare l'efficienza dello sviluppo software per il programma dello shuttle spaziale Buran. I diagrammi di flusso strutturati di DRAKON sono ancora oggi utilizzati in varie applicazioni.

Modelli alternativi per la mappatura del percorso dell'utente

Figma è ottimo per il design, ma quando si tratta di creare e mantenere mappe del percorso utente, i suoi limiti diventano subito evidenti.

ClickUp è l'app completa per il lavoro che combina project management, gestione delle conoscenze e chat, il tutto alimentato dall'IA che ti aiuta a lavorare in modo più rapido e intelligente. Funge anche da software CRM, offrendoti tutto ciò di cui hai bisogno (compresi alcuni fantastici modelli) per garantire un'esperienza cliente fluida. 🏁

Quindi, come bonus, ecco un'anteprima di alcuni dei migliori modelli di mappa del percorso utente che puoi utilizzare all'interno della piattaforma:

1. Modello di mappa del percorso del cliente ClickUp

Ottieni il modello gratis Ottieni informazioni dettagliate sulla fedeltà e l'insoddisfazione dei clienti con il modello di mappa del percorso del cliente ClickUp.

Il modello di mappa del percorso del cliente ClickUp offre al tuo team un modo visivo per comprendere l'intera esperienza del cliente dall'inizio alla fine. Non dovrai più mettere insieme informazioni scollegate tra loro in Figma.

Questo modello presenta tutto su una lavagna online ClickUp, suddividendo il percorso in fasi di Consapevolezza, Considerazione e Conversione.

Ogni fase è precaricata con note adesive e promoti guidati che ti aiutano a catturare le azioni dei clienti, i punti di contatto chiave e i potenziali ostacoli.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Assegna la titolarità collegando i team leader a ciascuna fase per una chiara attribuzione delle responsabilità.

Delinea soluzioni e opportunità insieme ai punti di contatto con i clienti per promuovere strategie di crescita.

Effettua il monitoraggio degli alti e dei bassi emotivi per progettare esperienze che creino fiducia e fedeltà.

📌 Ideale per: team di marketing, commerciali e di sviluppo prodotti che desiderano allinearsi sulle informazioni relative ai clienti, identificare i punti di attrito e collaborare per migliorare il percorso utente end-to-end.

🚀 Vantaggio di ClickUp: le mappe mentali di ClickUp trasformano il brainstorming in azione, con ogni nodo che funge da idea, attività o ramo nel tuo percorso. Ogni ramo è completamente modificabile, personalizzabile nei colori e può essere convertito direttamente in attività o attività secondarie. Grazie al riassetto automatico, alle dipendenze, alle modalità Elenco e Vuoto e alle connessioni senza soluzione di continuità con attività, documenti, dashboard e automazioni, le tue mappe diventano piani attuabili.

2. Modello di flusso utente ClickUp

Ottieni il modello gratis Sviluppa un'interfaccia intuitiva per il tuo prodotto con il modello di flusso utente ClickUp.

Vuoi progettare esperienze utente che sembrino senza soluzione di continuità? Il modello di flusso utente ClickUp è il punto di partenza. Ti consente di mappare ogni decisione, azione e schermata che i tuoi utenti incontrano. Con il suo sistema di codifica a colori per i punti di partenza, le azioni e i nodi decisionali, puoi tracciare rapidamente i percorsi più logici, individuare le deviazioni e perfezionare il modo in cui gli utenti si muovono attraverso il tuo prodotto.

Consideralo come il tuo progetto per l'usabilità, che ti aiuta ad anticipare gli ostacoli e a semplificare il processo decisionale. E poiché l'intero modello è collaborativo, puoi rivedere i percorsi con il tuo team in tempo reale per semplificare i flussi complessi.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Mappa le decisioni con una legenda chiara dei punti di inizio/fine, delle azioni e dei nodi di logica condizionale.

Aggiungi mockup di schermate reali come allegato in modo che il tuo team possa effettuare la connessione tra i flussi e i progetti effettivi.

Visualizza scenari ipotetici con percorsi ramificati per coprire tutti i possibili risultati.

📌 Ideale per: progettisti UX/UI, product manager e sviluppatori che hanno bisogno di visualizzare i percorsi degli utenti, convalidare le decisioni di progettazione e collaborare alla creazione di un'esperienza utente fluida e priva di errori.

📮 ClickUp Insight: il 31% dei manager preferisce le bacheche visive, mentre altri si affidano a diagrammi di Gantt, dashboard o visualizzazioni delle risorse. Ma la maggior parte degli strumenti ti costringe a sceglierne uno solo. Se la visualizzazione non corrisponde al tuo modo di pensare, diventa solo un altro motivo di attrito. Con ClickUp, non devi scegliere. Passa dai diagrammi di Gantt basati sull'IA alle bacheche Kanban, ai dashboard o alla vista Carico di lavoro con un solo clic. E con ClickUp Brain, puoi generare automaticamente visualizzazioni o riepiloghi personalizzati in base a chi sta guardando, che si tratti di te, di un dirigente o del tuo designer. 💫 Risultati reali: CEMEX ha accelerato il lancio dei prodotti del 15% e ridotto i ritardi di comunicazione da 24 ore a pochi secondi utilizzando ClickUp.

3. Modello di mappatura delle storie degli utenti ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea spazi dedicati alle user persona con il modello di mappatura delle user story di ClickUp.

Se il tuo team ha difficoltà a tradurre grandi idee di prodotto in attività di sviluppo realizzabili, il modello di mappatura delle storie degli utenti ClickUp è quello che fa per te. A differenza di una mappa del percorso del cliente, che si concentra sul flusso degli utenti e si concentra sulle decisioni prese schermata per schermata, la mappatura delle storie consiste nel trasformare le attività degli utenti in storie di sviluppo strutturate.

Con questa mappa dell'esperienza utente, puoi organizzare le esigenze degli utenti in passaggi, collegarle ai profili e quindi stabilire le priorità delle funzionalità/funzioni da includere in ogni versione.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Suddividi le attività in passaggi sequenziali e convertile in storie utente dettagliate e codificate con colori diversi.

Assegna visivamente le priorità ai rilasci suddividendo la mappa in Rilascio 1 , Rilascio 2 e così via.

Sfrutta la flessibilità di ClickUp Lavagna online con post-it, frecce, testo, link e disegni.

📌 Ideale per: team di prodotto agili, project manager e squadre interfunzionali che hanno bisogno di allineare le funzionalità del prodotto alle reali esigenze degli utenti e pianificare i rilasci.

Ecco cosa ha detto Stefani DiGiovanni, specialista di sistemi presso Tefans Tactics:

Ho scoperto ClickUp mentre cercavo un portale clienti, senza immaginare che sarebbe diventato il nostro ufficio virtuale grazie alle sue innumerevoli funzionalità. Ha sostituito molti altri software e costi ed è personalizzabile in base ai processi del nostro team. Lo uso sia a livello personale che professionale e ho aiutato anche altri a farlo. ClickUp per sempre!

Ho scoperto ClickUp mentre cercavo un portale clienti, senza immaginare che sarebbe diventato il nostro ufficio virtuale grazie alle sue innumerevoli funzionalità. Ha sostituito molti altri software e costi ed è personalizzabile in base ai processi di ciascun team. Lo uso sia a livello personale che professionale e ho aiutato anche altri a farlo. ClickUp per sempre!

4. Modello di lavagna online per mappa dell'empatia ClickUp

Ottieni il modello gratis Scopri le esigenze e gli obiettivi degli utenti con il modello di lavagna online Empathy Map di ClickUp.

Il modello di lavagna online per mappa empatica ClickUp ti aiuta a catturare approfondimenti sui clienti senza dover dedicare ore alla creazione di una mappa da zero. Puoi lavorare in modo digitale con quadranti codificati a colori, sezioni dedicate ai punti deboli/punti di forza e un profilo cliente centrale che mantiene l'attenzione focalizzata sull'utente.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Lavora all'interno di quattro quadranti predefiniti come Pensare e sentire , Vedere , Ascoltare e Dire e fare , per ottenere informazioni strutturate e incentrate sull'utente.

Cogli le frustrazioni e le opportunità nascoste utilizzando le sezioni dedicate Pain and Gain (Dolore e Guadagno).

Concentra tutte le ricerche su un unico profilo con il cerchio centrale Profilo cliente.

📌 Ideale per: ricercatori UX, progettisti di prodotti e team di marketing che desiderano andare oltre le supposizioni, sviluppare empatia e creare soluzioni basate sulle motivazioni reali degli utenti.

5. Modello di piano di successo del cliente ClickUp

Ottieni il modello gratis Ottieni una visione chiara della posizione di ciascun cliente con il modello di piano di successo dei clienti ClickUp.

La fidelizzazione dei clienti spesso dipende meno dalla prima impressione e più dalla costanza con cui li supporti dopo la conclusione dell'accordo. Il modello ClickUp Customer Success Plan organizza tutti i dati dei tuoi clienti, i contratti e lo stato dei progressi in un unico flusso di lavoro visivo.

Il vero vantaggio di questo strumento di gestione dei clienti risiede nella visibilità. Ogni cliente è rappresentato su una Bacheca con dettagli chiave, tra cui informazioni di contatto, tariffa concordata e tipo di servizio, il tutto abbinato a indicatori di avanzamento che ne tracciano i progressi durante il ciclo di vita.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Onboarding , Fidelizzazione , o A rischio di abbandono. Filtra i clienti in base alla fase del ciclo di vita con gli stati personalizzati di ClickUp comeA rischio di abbandono.

Memorizza i dettagli essenziali dei clienti come il tipo di sottoscrizione, il contratto, la fase dell'account e le descrizioni dei problemi nei campi personalizzati di ClickUp

Visualizza immediatamente lo stato con barre di avanzamento basate su percentuali su ogni scheda cliente.

Nuovi clienti, Clienti in fase di onboarding, Clienti in base allo stato di salute, per accedere rapidamente a segmenti specifici. Passa tra sette visualizzazioni ClickUp già pronte, come, per accedere rapidamente a segmenti specifici.

📌 Ideale per: team di customer success (CS) SaaS, account manager e responsabili dell'assistenza che necessitano di un metodo strutturato per gestire il ciclo di vita dei clienti.

🚀 Vantaggio di ClickUp: Hai post-it, commenti Figma o documenti con feedback dei clienti sparsi ovunque? Inseriscili direttamente in ClickUp e lascia che ClickUp Brain faccia il lavoro pesante: Individua immediatamente gli schemi ricorrenti: esamina le tue note per identificare temi ricorrenti, colli di bottiglia o frustrazioni dei clienti.

Riassumi con il contesto: ottieni riepiloghi concisi di ogni fase del tuo percorso, completi di emozioni, punti di contatto e esigenze degli utenti.

Genera elementi da intraprendere: crea attività per follow-up, correzioni o richieste di funzionalità/funzioni, assegnate al titolare giusto. Cerca nel tuo intero flusso di lavoro con ClickUp Brain per ottenere risposte contestualizzate relative al percorso dei tuoi clienti 🤩 Prova questi prompt: Riassumi questa mappa del percorso utente in fasi chiave con obiettivi ed emozioni.

Genera un report delle frustrazioni dei clienti relative al flusso di accesso e alle possibili soluzioni.

Raggruppa queste note di feedback in base alla fase del percorso: Consapevolezza, Considerazione, Acquisto, Fidelizzazione

6. Modello ClickUp "Voce del cliente"

Ottieni il modello gratis Apporta miglioramenti significativi ai tuoi prodotti o servizi con il modello ClickUp Voice of the Customer.

Mentre i modelli precedenti ti aiutano a visualizzare il percorso del cliente e a mantenere relazioni sane, il modello ClickUp Voice of the Customer (VoC) ti consente di comprendere i clienti attraverso le loro stesse parole.

Questo strumento per un eccellente servizio clienti ti consente di analizzare i feedback su più canali, inclusi sondaggi, social media, interviste e recensioni online, prima di tradurli in elementi chiari.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Cattura citazioni autentiche dei clienti insieme alle esigenze interpretate e alle soluzioni attuabili.

Collega ogni feedback a attività, attività secondarie e titolari, in modo che le soluzioni non vadano perse nel caos.

Utilizza campi personalizzati come Esigenza del cliente , Fonte VoC e Soluzione per mantenere le informazioni coerenti e strutturate.

Passa dalla vista Elenco a quella Bacheca e Inizia qui per una navigazione e un'analisi rapide.

📌 Ideale per: Product manager, team di ricerca e team a contatto con i clienti che hanno bisogno di trasformare il feedback grezzo dei clienti in decisioni basate sui dati e miglioramenti attuabili.

7. Modello di onboarding dei clienti ClickUp personalizzato

Ottieni il modello gratis Trasforma i nuovi iscritti in clienti fedeli e duraturi con il modello di onboarding dei clienti ClickUp.

Il modello ClickUp Customer Onboarding guida i nuovi clienti attraverso un processo di benvenuto strutturato. Assicura che ogni nuovo cliente si senta supportato dal momento dell'iscrizione, riducendo il tasso di abbandono e aumentando la soddisfazione a lungo termine.

Puoi suddividere l'onboarding dei clienti in fasi chiare come regalo di benvenuto, assegnazione del team, questionario e chiamata di onboarding, per un inizio senza intoppi.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Tieni traccia dei progressi dell'onboarding con stati personalizzati come Nuovo cliente , Chiamata di onboarding, Questionario e Completato .

Cattura i dettagli chiave, tra cui il tipo di cliente, i servizi e la data della chiamata di onboarding.

Lavora su sette visualizzazioni predefinite, tra cui Modulo di registrazione cliente, Guida introduttiva e Processo di onboarding.

📌 Ideale per: team di assistenza clienti e account manager che necessitano di un modello CRM per offrire esperienze di onboarding personalizzate e coerenti.

Ecco una guida specializzata su come gestire le relazioni con i clienti:

8. Modello di escalation del servizio clienti ClickUp

Ottieni il modello gratis Risolvi i problemi e fidelizza i clienti con il modello di escalation del servizio clienti ClickUp.

Quando una richiesta di supporto diventa complicata, è necessario un processo di escalation chiaro. Questo è esattamente ciò che fa il modello di escalation del servizio clienti ClickUp. Fornisce un sistema a più livelli per gestire e risolvere rapidamente problemi complessi di connettività dei clienti.

A partire dalle richieste di livello 1 fino ai problemi critici di livello 2, il modello garantisce che le persone giuste assumano la titolarità al momento giusto.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Tieni traccia dei ticket con stati personalizzati come Aperto , In corso , In attesa del cliente o Escalation di livello 2 .

Raccogli tutti i dettagli dei clienti con i campi personalizzati per ID ordine, email, telefono, indirizzo di consegna e altro ancora.

Utilizza la Vista Elenco ticket per vedere tutti i casi aperti o passa alla Bacheca assistenza a livelli per un flusso di lavoro più visivo.

📌 Ideale per: team di assistenza e CS che gestiscono grandi volumi di ticket e aziende SaaS con processi di escalation a più livelli.

9. Modello di pipeline commerciale ClickUp

Ottieni il modello gratis Gestisci i dati dei tuoi clienti con il modello di pipeline commerciale ClickUp.

Il modello di pipeline commerciale ClickUp raccoglie tutte le tue trattative in un unico posto, consentendoti di effettuare il monitoraggio delle opportunità, effettuare la previsione dei ricavi e guidare i potenziali clienti dal contatto iniziale alla conclusione dell'affare.

Grazie alle fasi drag-and-drop, ai dashboard in tempo reale e alle visualizzazioni personalizzabili, saprai sempre a che punto è ogni account. Utilizza l'assegnazione delle attività, le date di scadenza e i promemoria di ClickUp per tenere aggiornati i follow-up, in modo che il tuo team possa concentrarsi sulla vendita senza dover rincorrere aggiornamenti sparsi.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Organizza le opportunità con oltre 30 stati personalizzati come Prospetto qualificato , Attenzione richiesta , Perdita o In attesa di rinnovo .

Cattura le informazioni chiave relative alle trattative nei campi personalizzati per la data dell'ultimo contatto, il valore della trattativa, lo stato del pagamento e altro ancora.

Passa dalla Vista Elenco per i dettagli alla Vista procedura operativa standard per i passaggi del processo.

Previsione delle entrate con campi calcolati che riassumono i valori delle trattative per fase o nell'intera pipeline.

📌 Ideale per: team di vendita che gestiscono cicli di negoziazione complessi, account manager che effettuano il monitoraggio di rinnovi e upsell o qualsiasi attività commerciale.

🚀 Vantaggio di ClickUp: ClickUp Brain MAX va oltre la semplice risposta alle tue domande, gestendo attivamente il contesto tra attività, documenti e conversazioni. È progettato per porre fine alla proliferazione dell'IA, offrendoti un unico posto dove creare, cercare e agire. Dotate i vostri team di un'intelligenza artificiale intelligente con ClickUp Brain MAX Affidati a funzionalità come Talk-to-Text in ClickUp per trasformare rapide note vocali in attività o documenti rifiniti e alla Ricerca universale per estrarre istantaneamente file, feedback e attività da ClickUp o dalle app collegate.

10. Modello DMAIC ClickUp

Ottieni il modello gratis Definisci l'ambito del tuo progetto con obiettivi chiaramente definiti utilizzando il modello DMAIC di ClickUp.

Il modello DMAIC di ClickUp ti offre una lavagna online pronta all'uso per guidare il tuo team attraverso ogni fase di questa metodologia collaudata. Il framework DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) ti aiuta a definire i problemi, effettuare il monitoraggio dei risultati a lungo termine e mantenere l'intero flusso di lavoro organizzato e visibile in un unico posto.

Ogni fase è codificata con colori e pre-strutturata, così saprai esattamente dove inserire obiettivi, KPI, cause principali, soluzioni e misure di controllo.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Inizia subito con le note guida precompilate che spiegano cosa aggiungere in ogni fase.

Acquisisci metriche, KPI e azioni da intraprendere utilizzando i campi personalizzati per un monitoraggio strutturato.

Passa dal brainstorming all'esecuzione con Vista Elenco e Vista Bacheca collegate che trasformano le note in attività concrete.

Mantieni i cambiamenti sostenibili utilizzando le automazioni , i tag e i dashboard di reportistica di ClickUp per monitorare i risultati a lungo termine.

📌 Ideale per: team operativi, specialisti nel miglioramento dei processi, professionisti Lean Six Sigma o qualsiasi team alla ricerca di un sistema ripetibile per identificare i problemi e migliorare l'efficienza.

11. Modello di mappa di processo Swimlane di ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea e organizza i processi senza codice utilizzando il modello di mappa dei processi Swimlane di ClickUp.

I processi spesso falliscono quando la titolarità è poco chiara.

Il modello di mappa del processo Swimlane di ClickUp offre un modo codificato a colori per visualizzare i flussi di lavoro, mantenendo chiari i ruoli, le responsabilità e i passaggi di consegne. È possibile separare i contributi di ciascun team, rendendo più facile vedere come il lavoro fluisce tra marketing, commerciale, prodotto o supporto.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Pianifica ruoli e responsabilità con corsie distinte codificate con colori diversi per ogni team o stakeholder.

Tieni traccia dei passaggi di consegne tra i team per vedere con precisione dove i processi rallentano o dove i clienti incontrano difficoltà.

Cattura la complessità senza confusione visualizzando i percorsi condizionali (ad esempio, checkpoint Sì/No).

Sostituisci i diagrammi statici con una lavagna online che supporta modifiche in tempo reale, note adesive e annotazioni.

📌 Ideale per: team interfunzionali (marketing, commerciale, assistenza, prodotto) che hanno bisogno di mappare le esperienze dei clienti end-to-end e identificare i miglioramenti dei processi senza perdere di vista la titolarità.

🔍 Lo sapevi? Il dataset FlowLearn, introdotto nel 2024, contiene migliaia di diagrammi di flusso annotati tratti dalla letteratura scientifica, sottolineandone l'importanza nella comunicazione della ricerca.

Offri un servizio clienti spettacolare con ClickUp

Visualizzare il percorso è una cosa, collegarlo a ogni progetto, ogni attività e ogni membro del team è un'altra. Sebbene i modelli Figma rendano facile la condivisione della mappa del percorso, non riescono a stabilire una connessione tra queste informazioni e il tuo lavoro quotidiano.

ClickUp entra in gioco proprio qui. Con le lavagne online per il brainstorming in tempo reale, le mappe mentali per trasformare le idee in flussi di lavoro strutturati e ClickUp Brain per la sintesi basata sull'IA, le tue mappe di percorso guidano attivamente l'esecuzione.

Iscriviti gratis a ClickUp e dai vita ai percorsi dei tuoi clienti. ✅