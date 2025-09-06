15 modelli Free di brief di marketing per progetti creativi

🚀 Le campagne di successo non nascono dagli strumenti di gestione degli annunci o di progettazione, ma dalla chiarezza. E questa chiarezza deriva da un brief di marketing.

Un brief è più di una semplice lista di controllo. È il GPS della tua campagna: definisce la destinazione (gli obiettivi), il percorso (la strategia) e i passeggeri (il pubblico target). Senza di esso, i team spesso perdono la rotta. Infatti, oltre l'80% dei marketer afferma che scrivere un brief solido è una delle attività più difficili, e questo si traduce in risultati vaghi, budget sprecato e cambiamenti dell'ultimo minuto.

Ecco perché un modello di brief di marketing è così rivoluzionario. Elimina le congetture, fornisce i prompt alle domande giuste e fornisce al tuo team un playbook condiviso prima dell'inizio dell'esecuzione.

✨ In questa guida troverai modelli gratis progettati per eliminare ogni attrito dal briefing, in modo da poter passare dall'idea al lancio con concentrazione, rapidità e sicurezza.

🧠 Curiosità: la parola marketing deriva dal latino mercatus, che significa mercato. Molto prima che esistessero i brief, i mercanti dell'antica Cina e dell'Europa medievale creavano messaggi personalizzati per raggiungere il pubblico giusto. Gli strumenti evolvono, ma l'intento rimane lo stesso: connessione, persuadere, convertire. ✨

cosa sono i modelli di brief di marketing?*

Un modello di brief di marketing è un documento predefinito e riutilizzabile che struttura rapidamente il processo di pianificazione. Contiene tutti gli elementi essenziali: l'obiettivo della campagna, il budget, il traguardo, il messaggio principale, la voce del marchio, i ruoli del team e il lavoro creativo per dare vita a tutto ciò.

Il risultato? Avrai un vantaggio iniziale, senza il panico della pagina bianca, solo una prima svolta decisa nella roadmap di marketing.

Ecco come fare:

Definisci la tua strategia di marketing con prompt che chiariscono gli obiettivi del progetto

Allineati rapidamente con un'unica fonte di verità chiara, senza più "Aspetta, cosa stiamo facendo?"

Definisci il tono, il gancio e il messaggio in modo che il tuo contenuto risuoni con il tuo pubblico

Valuta lo stato con requisiti di progetto, risultati attesi e titolarità definiti

📌 Esempio: I brief creativi di Coca-Cola sono spesso citati come un esempio eccellente di come trasformare le intuizioni in risultati concreti. Invece di limitarsi a descrivere superficialmente i profili del pubblico, essi mappano come cambiano le percezioni e si sviluppano le emozioni in ogni punto di contatto. Questo livello di chiarezza non è frutto del caso, ma è il risultato di un lavoro di progettazione. Il modello di brief di marketing giusto fornisce a qualsiasi team un quadro di riferimento per raggiungere lo stesso livello di precisione.

Un modello solido può dare il via alle cose, ma i modelli migliori non solo avviano la tua campagna, ma la mantengono sotto monitoraggio quando le scadenze si avvicinano e le idee diventano confuse. Cosa rende eccezionale un modello di brief di marketing? Analizziamolo 👇

cosa rende efficace un modello di brief di marketing?*

Un ottimo modello di brief di marketing è chiaro, mirato e pensato per l'azione. Copre ciò che conta, tralascia le parti superflue e aiuta il tuo team creativo a muoversi rapidamente. Ecco cosa cercare:

struttura chiara: mappa il perché, il chi, il cosa e il come* in un flusso logico e pulito. Un modello ben strutturato funge anche da lista di controllo per la tua campagna di marketing , che si tratti di un rebranding, di un influencer drop o di una promozione nel giorno del lancio

*flessibilità di personalizzazione: adattabile a diversi formattare, progetti creativi e flussi di lavoro. Cerca layout modulari e campi personalizzati modificabili che si adattano a qualsiasi esigenza, dalle email stagionali al lancio multicanale su larga scala

*panoramica del pubblico: i modelli intelligenti definiscono i profili, i punti deboli dei clienti, le motivazioni e le abitudini dei canali, in modo che ogni mossa creativa sia una riunione con il momento

*orientato ai risultati: collega la direzione creativa a un impatto tangibile. Un modello intelligente crea una connessione per ogni idea con KPI di marketing come conversioni, fidelizzazione o coinvolgimento, assicurando che tutti lavorino per raggiungere obiettivi condivisi

pronto per la collaborazione*: garantisci un lavoro di squadra senza intoppi in loco, da remoto o in modalità ibrida. I modelli con aggiornamenti in tempo reale, commenti in linea, cronologia delle versioni e controlli di accesso ti aiutano a comunicare le idee con chiarezza

💡 Suggerimento professionale: Inserisci le linee guida creative nel brief, non come un ripensamento. Il tuo modello dovrebbe includere spazio per indicazioni sul tono, cose da fare e da non fare, kit del marchio, documenti di ricerca, linee guida legali e successi passati. Perché? Questo permette anche a chi collabora per la prima volta di creare un lavoro coerente.

panoramica dei modelli di brief di marketing*

15 modelli di brief di marketing per dare il via alle tue campagne

Nel marketing, ogni mossa è importante, dalla creazione di un brief creativo incisivo alla definizione della strategia di promozione e alla dimostrazione del ROI su tutti i canali. È qui che entra in gioco ClickUp, l'app completa per il lavoro, dove le tue idee, i risultati finali e le Sequenza sono raccolti in un unico posto.

E i risultati parlano da soli. Basta chiedere a Cartoon Network, il cui team ha registrato un notevole aumento della produttività dopo essere passato a ClickUp. 🎯

Possiamo agire molto rapidamente perché abbiamo un'unica fonte di verità che contiene tutti i dettagli di cui abbiamo bisogno. Possiamo anche essere estremamente precisi con ciò che pubblichiamo sui social media perché abbiamo stati delle attività che prevengono gli errori.

Possiamo agire molto rapidamente perché abbiamo un'unica fonte di verità che contiene tutti i dettagli di cui abbiamo bisogno. Possiamo anche essere estremamente precisi con ciò che pubblichiamo sui social media perché abbiamo stati delle attività che prevengono gli errori.

🚀 Ecco come ClickUp ha alimentato il suo slancio creativo: oltre 2.000 risorse creative prodotte e distribuite più rapidamente con ClickUp

riduzione del 50% del tempo necessario per creare e pubblicare contenuto social

raddoppio dei canali gestiti con la stessa dimensione del team

Se sei pronto a creare campagne di marketing migliori, i modelli gratis di brief creativi di ClickUp sono il punto di partenza perfetto. Immergiamoci nell'argomento.

modello di brief di progetto di marketing ClickUp*

Ottieni il modello gratis Mappa ogni attività cardine e parti con chiarezza utilizzando il modello di brief del progetto di marketing di ClickUp

I progetti non nascono dal nulla. Ci sono strategie, approvazioni di budget, dipendenze, scenari ipotetici e poi c'è l'effettiva esecuzione. Il modello di brief del progetto di marketing di ClickUp ti aiuta ad allineare tutte queste parti in movimento (e altro ancora) prima dell'avvio.

Utilizzalo per redigere la panoramica del tuo progetto, le attività chiave, la Sequenza e i ruoli degli stakeholder, tutto in un unico spazio. Che tu stia gestendo team interni o risultati finali rivolti ai client, questo modello garantisce meno sorprese lungo il percorso e un via libera più rapido da parte della leadership.

Ecco perché ti piacerà questo modello

Imposta progetti per l'esito positivo allineando ambito, obiettivi e scadenze chiave

Accelera l'adesione degli stakeholder con una panoramica del progetto raffinata e pronta per la presentazione

Individua gli ostacoli prima che compromettano la tua Sequenza con campi di immissione intelligente

🔑 Ideale per: project manager, responsabili marketing, account executive o team di client service che gestiscono iniziative in più fasi con più parti interessate.

📮ClickUp Insight: il 70% dei manager utilizza brief di progetto dettagliati per definire le aspettative, l'11% si affida ai kickoff di team e il 6% personalizza i kickoff di progetto in base alle attività e alla complessità. Ciò significa che la maggior parte dei kickoff è ricca di documentazione, ma non contestualizzata. Il piano potrebbe essere chiaro, ma è chiaro a tutti, nel modo in cui devono ascoltarlo? ClickUp Brain può aiutarti a personalizzare la comunicazione fin dall'inizio. Usalo per riepilogare i documenti di avvio in brief di attività specifici per ruolo, generare piani d'azione per funzione e individuare chi ha bisogno di maggiori dettagli e chi invece ne ha bisogno di meno. *risultati reali: Hawke Media ha ridotto i ritardi nei progetti del 70% grazie alle funzionalità avanzate di monitoraggio dei progetti e alle automazioni di ClickUp.

🎥 Vuoi migliorare le tue strategie di marketing con l'IA? In questo video vedrai come strumenti, flussi di lavoro e automazione intelligente possono ridurre il carico di lavoro, aumentare la velocità delle campagne e aiutarti a prendere decisioni più intelligenti, in modo che il tuo marketing ottenga di più con meno.

2. Modello di brief per campagne di marketing ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea campagne di marketing e pubblicitarie più efficaci con il modello di brief per campagne di marketing di ClickUp

Quando le campagne non raggiungono l'obiettivo, di solito non è colpa dell'esecuzione, ma di una comunicazione errata.

Il modello di brief per campagne di marketing di ClickUp risolve rapidamente questo problema. Ti offre una tela flessibile su cui definire la visione della campagna, perfezionare la tua proposta di valore, affinare i messaggi e chiarire chi fa cosa, il tutto prima dell'inizio della produzione.

Poiché funziona su ClickUp Documenti, il tuo brief diventa uno spazio di lavoro collaborativo e dinamico. Inserisci immagini, modifica in tempo reale e collega ogni sezione ad attività concrete.

ecco perché ti piacerà questo modello*

Chiarisci l'intento della campagna con sezioni dedicate alla posizione, ai pilastri dei messaggi, alle CTA e ai KPI

Riduci al minimo i ritardi con titolari delle attività definiti, punti di controllo e monitoraggio delle versioni integrato

Lanciate più rapidamente con un framework riutilizzabile che si adatta a ogni nuova campagna

🔑 Ideale per: responsabili marketing, piccole organizzazioni e content strategist che lanciano campagne multipiattaforma con Sequenza serrata e obiettivi ambiziosi.

3. Modello di documento per brief creativo ClickUp

Ottieni il modello gratis Trasforma la tua strategia di marketing in una storia avvincente con il modello di documento ClickUp Creative Brief

Perché hai bisogno di un modello di brief creativo separato? Perché i brief generici si limitano al cosa e al perché, come obiettivi, pubblico di destinazione e messaggi. I brief creativi approfondiscono il come. Formano il tono, le immagini, l'atmosfera e la narrazione, trasformando le idee in storie accattivanti.

Questo è esattamente lo scopo del modello di documento per brief creativo di ClickUp. Offre al tuo team di marketing un'unica fonte di informazioni attendibili, che include la voce della campagna, le cose da fare e da non fare in materia di Messaggi, i profili di traguardo e le specifiche della piattaforma, in un unico spazio flessibile.

ecco perché ti piacerà questo modello*

Offri una direzione creativa senza microgestire il processo creativo

Suddividi i risultati finali per tipo di contenuto, tono e piattaforma

Riduci al minimo le comunicazioni avanti e indietro fornendo ai creativi la chiarezza di cui hanno bisogno in anticipo

🔑 Ideale per: responsabili creativi, responsabili marketing e liberi professionisti che realizzano campagne multiformattate con una visione creativa audace.

4. Modello di brief di campagna ClickUp

Ottieni il modello gratis Allinea obiettivi, strategia ed esecuzione con uno scopo preciso utilizzando il modello di brief di campagna ClickUp

Un lancio ad alto rischio richiede un ottimo coordinamento: quando si gestiscono più di 10 punti di contatto, anche un piccolo passo falso può compromettere l'intera campagna.

Il modello di brief di campagna ClickUp mantiene le cose semplici e precise. Inizia con i tuoi obiettivi, il pubblico, il budget e i risultati attesi, quindi segui i prompt guidati che assicurano che ogni azione sia chiara, dal primo giorno fino al giorno del lancio.

Ecco perché ti piacerà questo modello

Allinea il tuo reparto creativo interno e le agenzie esterne attorno a obiettivi di condivisione

Monitora lo stato in tutte le fasi e il lavoro creativo senza dover cambiare strumento

Acquisisci informazioni e insegnamenti post-lancio per affinare la tua prossima campagna di marketing

🔑 Ideale per: team di marketing dinamici alla ricerca di modelli gratis di brief creativi per gestire il lancio di prodotti, il rebranding o campagne ad alto rischio.

💡 Suggerimento professionale: il 74% dei professionisti del marketing utilizza l'IA per velocizzare i propri flussi di lavoro, quindi perché non seguire l'esempio? Scopri come ClickUp Brain ti aiuta a redigere in pochi secondi un brief di campagna strutturato e pronto per la condivisione, senza dover riflettere troppo e senza dover formattare manualmente. Crea brief di campagna in pochi secondi con ClickUp Brain

5. Modello di lavagna online per brief creativo ClickUp*

Ottieni il modello gratis Visualizza le tue grandi idee in un unico spazio collaborativo con il modello di lavagna online per brief creativi

Sapevi che il 65% delle persone apprende in modo visivo? Se il tuo team rientra in questa maggioranza, un brief creativo ricco di testo può sembrare più un ostacolo che una fonte di ispirazione. ✨

🎨 Entra nel modello di lavagna online per brief creativi di ClickUp. Trasforma i brief statici in immagini vivaci, così il tuo team può abbozzare idee, mappare concetti e collegare obiettivi in modo più rapido da comprendere e più facile da mettere in pratica rispetto a lunghi testi scritti.

Basato su ClickUp lavagna online, questo modello ti consente di abbozzare, mappare e trasformare le idee in attività senza cambiare strumento o perdere di vista il significato. Piano i flussi delle campagne, i moodboard, i percorsi dei clienti o le informazioni sui concorrenti in un unico spazio visivo e interattivo.

Ecco perché ti piacerà questo modello

Trasforma le idee grezze in risultati strutturati con la facilità del drag-and-drop

Modifica in tempo reale con note adesive, forme, codici colore e commenti

Condivisione di piani visivi comprensibili sia per i creativi che per gli strateghi e i client

🔑 Ideale per: designer, autori di contenuto e responsabili di campagne che avviano nuovi progetti con grandi idee e più collaboratori.

🧠 ClickUp Hack: Trasforma la tua lavagna online in un centro di controllo delle campagne. Mappa i risultati finali in base alla fase del funnel, assegna i titolari della progettazione e collega le bozze delle risorse in modo che ogni brainstorming confluisca in una pipeline di contenuto pronta per il lancio.

🎥 Scopri come un'idea di campagna approssimativa diventa un brief di marketing chiaro in ClickUp lavagna online, per poi trasformarsi in attività che il tuo team può eseguire con pochi clic.

6. Modello di piano della domanda di brief creativi ClickUp

Ottieni il modello gratis Piano in modo più intelligente, non più difficile, con il modello di piano della domanda di brief creativi

Gestisci contemporaneamente le richieste dei client, le campagne email, gli annunci pubblicitari, le esigenze di progettazione e un calendario completo dei contenuti? Con le scadenze che si accumulano e un team ridotto, è facile perdere di vista le priorità. Il modello di piano della domanda di brief creativi di ClickUp ti consente di riprendere il controllo.

Registra ogni richiesta, registra l'ambito, le scadenze e le stime del lavoro richiesto in un formattare chiaro e strutturato. Quindi confrontalo con la capacità reale del team per ottenere una previsione del carico di lavoro, assegnare le risorse e fare compromessi intelligenti quando la domanda aumenta.

Ecco perché ti piacerà questo modello

Organizza le richieste creative man mano che arrivano, non quando le scadenze si accumulano

Previeni il burnout segnalando i programmi sovraccarichi quando c'è ancora tempo per apportare modifiche

Riassegna rapidamente le attività senza rallentare il ritmo del tuo team creativo

🔑 Ideale per: team di marketing, startup o piccole aziende alla ricerca di un modello gratuito di brief creativo per gestire i picchi di domanda e bilanciare la larghezza di banda.

7. Modello di brief per eventi ClickUp

Ottieni il modello gratis Piano rapidamente eventi indimenticabili con il modello di brief per eventi di ClickUp

Il settore degli eventi è destinato a raggiungere i 2,5 trilioni di dollari entro il 2035. Ciò dimostra che le esperienze dal vivo continuano a stimolare il coinvolgimento.

Ma la project management relativa agli eventi? È un vortice di elenchi degli ospiti, programmi, pagamenti, inviti, fornitori e promozioni, spesso distribuiti su strumenti non collegati tra loro.

il modello di brief per eventi di ClickUp mantiene il tuo team allineato dall'inizio alla fine. Cattura gli obiettivi, assegna le attività e delinea le parti interessate chiave in un unico hub centrale, in modo che ogni dettaglio sia tracciato, in condivisione e consegnato in tempo.

Ecco perché ti piacerà questo modello

Fai brainstorming di idee, identifica l'ambito e suddividi i piani degli eventi in attività concrete

Assegna le responsabilità in base al ruolo e alla fase, in modo che tutti i membri del team rimangano in sincronizzazione

Collabora con le parti interessate in tempo reale per definire la logistica, le date importanti e le modifiche dell'ultimo minuto

🔑 Ideale per: Organizzatori di eventi, responsabili delle risorse umane e responsabili marketing che gestiscono campagne di reclutamento, summit interni, eventi virtuali o iniziative di promozione.

🧠 Curiosità: nel 2021, Google ha reinventato la sua conferenza per sviluppatori I/O con un formattare completamente virtuale, registrando i keynote con telecamere a 360° e trasmettendoli in streaming su YouTube. Cosa c'è dietro ogni esperienza perfetta come questa? Un brief dell'evento chiaro e una project management impeccabile.

🎥 Dall'inizio alla consegna: ecco come gestire grandi eventi utilizzando ClickUp.

8. Modello di brief di progettazione ClickUp

Ottieni il modello gratis Allineati più rapidamente, progetta in modo più intelligente con il modello di brief di progettazione ClickUp

Il design è la riunione tra visione ed esecuzione, ma solo se tutti parlano la stessa lingua. Se non si raggiunge la chiarezza, i collaboratori finiscono per cercare feedback, rimanere bloccati in cicli di revisione o decodificare indicazioni vaghe.

Il modello di brief di progettazione ClickUp definisce il tono fin dall'inizio. Definisci il tuo intento di progettazione, collega i riferimenti visivi e blocca le specifiche prima che venga spostato un solo pixel. Che si tratti di un logo, di un mockup dell'interfaccia utente o di contenuto pubblicitario, questo modello mantiene chiara la direzione e efficiente il processo.

Ecco perché ti piacerà questo modello

Imposta i parametri di progettazione come dimensioni, formati di file, dispositivi e risoluzione

Condivisione di ispirazioni creative, mockup o kit di branding in un'area di lavoro centralizzata

Coinvolgi i revisori e rivedi i feedback per evitare il caos delle comunicazioni avanti e indietro

🔑 Ideale per: grafici, teams UI/UX e responsabili marketing che producono risorse visive ad alto volume o ad alto impatto con tempi di consegna ristretti.

9. Modello di brief per contenuto SEO ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea contenuti degni di nota su larga scala con il modello di brief per contenuto SEO di ClickUp

La SEO non riguarda solo le parole chiave. Riguarda piuttosto la precisione, l'approfondimento degli argomenti, l'ottimizzazione on-page/off-page e il coordinamento impeccabile tra scrittori, editor e strateghi. Il modello di brief per contenuto SEO di ClickUp struttura ogni parte della tua pipeline.

Definisci l'intento di ricerca, delinea i titoli, assegna le parole chiave, mappa i link interni e contrassegna gli elementi tecnici. Che tu stia ampliando un blog di nicchia o alimentando un motore di contenuto ad alto volume, questo modello è progettato per un project management più intelligente dei progetti SEO.

Ecco perché ti piacerà questo modello

Dai priorità ai termini ad alto impatto con campi integrati relativi alla difficoltà delle parole chiave, al CPC e all'intento

Assegna ruoli chiari per la scrittura, la modifica e la creazione di link per semplificare l'esecuzione

Inserisci screenshot SERP, benchmark della concorrenza e liste di controllo on-page per ottenere un posizionamento più rapido

🔑 Ideale per: responsabili SEO, content marketer, scrittori freelance e team editoriali che gestiscono blog, cluster di pilastri o contenuti organici di lunga durata su più domini.

👀 Lo sapevi? ClickUp Brain unisce la potenza di GPT, Claude e Gemini per generare automaticamente brief di contenuto SEO, delineare blog, riepilogare thread e rispondere a domande relative all'area di lavoro di ClickUp. Con Autopilot Agents, sposta persino i documenti attraverso le revisioni e assegna i passaggi successivi in modo che i membri del tuo team rimangano concentrati sulla strategia, non sugli aggiornamenti di stato. Come ha affermato un utente di Reddit: Lo uso sempre per iniziare a lavorare. Devi scrivere un blog? Inizia con Brain. Devi creare una matrice delle competenze per migliorare le tue conoscenze? Inizia con Brain. Devi creare un modello di email per contattare i client? Inizia con Brain! È davvero utile per aiutarti a dare il via ai progetti o semplicemente per iniziare con una bozza di contenuto. Lo uso sempre per iniziare a lavorare. Devi scrivere un blog? Inizia con Brain. Devi creare una matrice delle competenze per migliorare le tue conoscenze? Inizia con Brain. Devi creare un modello di email per contattare i client? Inizia con Brain! È davvero utile per aiutarti a dare il via ai progetti o semplicemente per iniziare con una bozza di contenuto.

10. Modello creativo e di progettazione ClickUp

Ottieni il modello gratis Trasforma il caos creativo in un'esecuzione semplificata con il modello ClickUp Creative & Design

Stai progettando una campagna pubblicitaria? Stai lanciando un restyling del marchio? O stai gestendo contemporaneamente immagini pubblicitarie su cinque piattaforme diverse? Il lavoro creativo e di progettazione procede rapidamente, ma solo se anche il tuo processo è altrettanto veloce.

Il modello ClickUp Creative & Design offre un flusso di lavoro incentrato sulla visualizzazione per gestire i progetti dall'accettazione alla consegna finale. Non è solo un tracker delle attività, ma rispecchia le operazioni di progettazione nel mondo reale e mantiene allineati i Teams interni, i freelance e le parti interessate su una stessa pagina.

Ecco perché ti piacerà questo modello

Inizia con un modulo di richiesta creativa per definire in anticipo obiettivi, brief e informazioni sul pubblico

Avanza rapidamente con le fasi integrate per l'ideazione, l'esecuzione del progetto e i cicli di revisione

Concludi i progetti con chiarezza, quindi riutilizzali, riproponili o archiviali nella tua libreria risorse

🔑 Ideale per: responsabili creativi, designer, esperti di marketing e liberi professionisti che gestiscono grandi volumi di lavoro creativo tra campagne, canali e client.

👀 Lo sapevate? La campagna Real Beauty di Dove è diventata iconica per il suo messaggio e la sua strategia creativa è rimasta coerente su tutti i canali. Dalla carta stampata alla TV alle piattaforme digitali, la campagna ha ribadito il suo messaggio fondamentale, sfidando gli standard di bellezza ristretti, attraverso una strategia chiara e una forte identità di marca. Questo tipo di disciplina inizia con un brief creativo e mirato.

11. Modello di progettazione grafica ClickUp

Ottieni il modello gratis Passa dal moodboard al lancio, senza perdere concentrazione, feedback o file, con il modello di progettazione grafica ClickUp

Il caos nel design è reale: mockup persi, Sequenza che cambia e infinite versioni di final_final_v3.jpg. Ma con il modello di progettazione grafica di ClickUp, puoi mantenere ogni fase nitida, come la scrittura dei testi, il layout, le immagini e il passaggio di consegne, senza dover passare da uno strumento all'altro o confondersi con le versioni.

Progettato per essere scalabile, è abbastanza agile per i liberi professionisti e abbastanza robusto per le agenzie che gestiscono decine di risorse digitali e cartacee. Immergiti direttamente nel flusso: individua la posizione dei file, blocca la Sequenza e effettua il monitoraggio dell'intera pipeline in un'area di lavoro unificata.

Ecco perché ti piacerà questo modello

Assegna le priorità alle attività con la vista Elenco e mappa le Sequenza nel grafico Gantt integrato

Inserisci i link a Figma, Canva o al cloud drive direttamente nelle schede delle attività, senza sovraccaricare le schede

Rimani in sincronizzazione con feedback in tempo reale, cronologia delle revisioni e stati dei mockup personalizzati

🔑 Ideale per: designer freelance, team di agenzie e creativi interni che gestiscono progetti di design di grandi volumi in ambito digitale, cartaceo o di branding.

12. Modello di web design ClickUp

Ottieni il modello gratis Realizza siti web che convertono con il modello di progettazione web ClickUp

I contenuti sono fondamentali, ma siamo realistici: i visitatori non rimarranno sul tuo sito se lo trovano macchinoso o obsoleto. Poiché il 94% delle prime impressioni si basa sul design, il modello di web design di ClickUp ti aiuta a rendere quel momento importante.

Dai wireframe alla consegna finale, questo modello semplifica ogni passaggio del processo di progettazione web. Mappa le attività, definisci le aspettative e centralizza i feedback creativi in modo che il tuo team possa creare siti web straordinari e con funzione che soddisfino gli obiettivi del progetto e le esigenze degli utenti.

ecco perché ti piacerà questo modello*

Suddividi i risultati finali per fase, dai brief dei client al controllo qualità e al passaggio di consegne

Personalizza i campi per registrare la complessità del design, il numero di pagine, i dispositivi e le risorse del marchio

Visualizza le sequenze e la titolarità in diverse visualizzazioni, come carico di lavoro, stato e richieste di moduli

🔑 Ideale per: web designer, team creativi, agenzie e liberi professionisti che gestiscono la creazione di siti web end-to-end per più client o reparti.

Come afferma Michael Holt, CEO di EdgeTech:

ClickUp è stata una soluzione all-in-one, fedele al suo obiettivo, che ci ha permesso di gestire praticamente ogni aspetto delle nostre attività aziendali. Ciò include aspetti quali progetti di web design, ottimizzazione dei motori di ricerca per i client, gestione dei social media e gestione aziendale per altre due società collegate.

ClickUp è stata una soluzione all-in-one, fedele al suo obiettivo, che ci ha permesso di gestire praticamente ogni aspetto delle nostre attività aziendali. Ciò include aspetti quali progetti di web design, ottimizzazione dei motori di ricerca per i client, gestione dei social media e gestione aziendale per altre due società collegate.

13. Modello ClickUp per l'ideazione del design

Ottieni il modello gratis Alimenta idee innovative con il modello ClickUp Design Ideation

Un ottimo design non è solo una questione di linee pulite e interfacce eleganti, ma anche di risolvere i problemi reali degli utenti in modi che nessuno ha mai provato prima. Ma il brainstorming da solo non basta. Hai bisogno del modello ClickUp Design Ideation per guidare la creatività in un flusso mirato.

Progettato per la fase iniziale di esplorazione, questo modello aiuta te e il tuo team a divergere intenzionalmente, esplorando idee senza vincoli o giudizi. Utilizzalo durante i workshop di Design Thinking, le sessioni di scoperta dei prodotti o i brainstorming creativi in cui la quantità alimenta la qualità.

Ecco perché ti piacerà questo modello

Stimola il pensiero dei team organizzando le idee in categorie orientate al processo, al prodotto e alle persone

Cattura gli input grezzi con note, poi vota, raggruppa e perfeziona fino a ottenere concetti realizzabili

Trasforma le idee migliori in attività concrete, con titolari, sequenze e brief di marketing

🔑 Ideale per: designer UX, responsabili marketing, team di prodotto e responsabili dell'innovazione alla ricerca di un modello gratuito di brief creativo per promuovere un processo di ideazione strutturato e una consegna rapida.

14. Modello di bacheca di progettazione ClickUp

Ottieni il modello gratis Trasforma le idee in elenchi di attività e gli elenchi di attività in lavori pronti per il lancio con il modello ClickUp Design Bacheca

Per distinguersi dalla concorrenza occorre innanzitutto avere una visione chiara. Il modello ClickUp Design Bacheca aiuta il tuo team a dare forma alle idee di prodotto, definire il problema da risolvere e identificare il traguardo.

Funziona come un brief di marketing visivo, guidando il tuo team dalle bozze iniziali alle attività pronte per l'esecuzione. Una volta chiarite le basi, puoi concentrarti sulle domande più importanti: cosa stiamo costruendo? Perché è importante? E di quali risorse abbiamo bisogno per realizzarlo?

Ecco perché ti piacerà questo modello

Mappare concetti di design, obiettivi e descrizioni dei problemi in uno spazio di lavoro centralizzato e collaborativo

Monitora le revisioni, le fasi di progettazione, le risorse e i feedback creativi utilizzando i campi personalizzati

Collega ogni attività alle informazioni sul pubblico, agli oggetti del progetto e alle sequenze delle campagne di marketing

🔑 Ideale per: liberi professionisti, creativi interni e team interfunzionali alla ricerca di un modello gratis di brief creativo per allineare le idee di prodotto con l'esecuzione del design in un unico spazio di lavoro.

15. Modello ClickUp AI Prompt & Guide per post di blog

Ottieni il modello gratis Scrivi con uno scopo preciso e crea brief di marketing intelligenti con il modello ClickUp AI Prompt & Guide for Blog Posts

I marketer di contenuto devono affrontare una doppia sfida: creare contenuti che si posizionino bene nei motori di ricerca e allo stesso tempo coinvolgano i lettori. Ecco la buona notizia: il blocco dello scrittore ha finalmente trovato pane per i suoi denti, grazie al modello ClickUp AI Prompt & Guide for Blog Posts.

Questo modello gratuito di brief creativo è un punto di partenza perfetto per una scrittura strutturata, ottimizzata per la SEO e accattivante dall'inizio alla fine. L'approccio assistito dall'IA genera consigli sui contenuti basati sui dati, lasciando spazio all'interpretazione creativa e alla personalizzazione.

Ecco perché ti piacerà questo modello

Mappa i tuoi obiettivi di contenuto, le parole chiave traguardo e l'intento dei lettori prima di scrivere

Utilizza prompt strutturati per delineare, scrivere e effettuare la modifica dei blog più rapidamente con l'assistenza dell'IA

Trasforma il brainstorming in azione con attività, scadenze e collaborazione tra le parti interessate

🔑 Ideale per: content marketer, scrittori SEO ed editor di blog che desiderano semplificare la creazione di contenuto, migliorare la coerenza e pubblicare più rapidamente.

📮 ClickUp Insight: il 37% dei nostri intervistati utilizza l'IA per la creazione di contenuto, inclusi scrittura, modifica ed email. Tuttavia, questo processo richiede solitamente il passaggio da uno strumento all'altro, come uno strumento di generazione di contenuto e il tuo spazio di lavoro. Con ClickUp, ottieni assistenza alla scrittura basata sull'IA in tutto lo spazio di lavoro, inclusi email, commenti, chat, doc e altro ancora, il tutto mantenendo il contesto dell'intero spazio di lavoro.

crea brief più intelligenti e campagne di marketing più efficaci con ClickUp*

Un ottimo brief di marketing non è solo uno strumento di piano, ma è anche la base per un flusso di lavoro di grande impatto. Con la struttura giusta, i tuoi oggetti rimangono chiari, il tuo team allineato e la tua strategia focalizzata sul traguardo.

Ma questo è solo l'inizio. ClickUp trasforma i documenti statici in flussi di lavoro dinamici, collegando ogni idea a Sequenza, attività, risorse e collaborazione in tempo reale. Nessuna congettura, nessuna disconnessione; solo un'esecuzione rapida e mirata che garantisce risultati.

Inizia a utilizzare ClickUp e scrivi brief che vanno oltre l'allineamento e portano risultati.

Domande frequenti

*qual è la differenza tra un brief di marketing e un brief creativo?

Un brief di marketing definisce la strategia complessiva, inclusi obiettivi, KPI, pubblico, messaggi e distribuzione. Un brief creativo traduce tale strategia in linee guida operative, quali tono, immagini, angolazione narrativa e direzione del design.

quanto dovrebbe essere lungo un brief di marketing?*

La maggior parte dei brief è composta da 1-2 pagine, a seconda della complessità. Concentrati sulla chiarezza e sulla pertinenza, non sulla lunghezza.

chi scrive solitamente un brief di marketing?*

Dipende. Nelle grandi organizzazioni, sono i responsabili marketing o gli strateghi a redigerli. Nei team più piccoli, spesso sono i fondatori o i responsabili delle campagne a occuparsene. Le agenzie possono crearli in collaborazione con i client.

/IA può aiutare a scrivere un brief di marketing?*

Assolutamente sì. Strumenti come ClickUp Brain possono generare panoramiche delle campagne, riepilogare i documenti di riferimento e persino redigere automaticamente brief specifici per ogni ruolo, accelerando così l'allineamento del team.

I brief di marketing servono solo per le campagne esterne?

No. Usali per iniziative interne come rebranding, eventi interni o campagne HR. Ogni volta che hai bisogno di chiarezza, allineamento e sincronizzazione nell'esecuzione, un brief può aiutarti.