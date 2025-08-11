I 11 migliori software gratis per diagrammi di Gantt per Mac nel 2026

Verrebbe da pensare che ormai un software per diagrammi di Gantt per Mac sia facile da trovare. Tutto ciò che si desidera è un'interfaccia pulita, un drag-and-drop fluido, senza strani intoppi del browser o difficoltà nel scaricare software.

Tuttavia, la maggior parte degli strumenti sembra ancora essere stata progettata pensando a Windows e poi adattata solo in minima parte a macOS.

Se devi gestire sequenze complesse e scadenze serrate, hai bisogno di qualcosa che funzioni in modo fluido come la configurazione del tuo Mac.

Questo elenco ti presenta i migliori strumenti per diagrammi di Gantt realizzati per gli utenti Mac. Cominciamo! 💪🏼

I migliori software grafici Gantt per Mac in sintesi

Ecco una comparazione dei migliori software per grafici Gantt per Mac.

Strumento Ideale per Funzionalità principali Prezzi ClickUp Soluzione completa per il project management con supporto nativo per Mac, pensata per privati, aziende di medie dimensioni e grandi aziende Dipendenze flessibili, assistenza IA, automazioni, sincronizzazione in tempo reale Piano Free disponibile; personalizzazioni per le aziende GanttPRO Pianificazione visiva dei progetti semplice per piccoli team che necessitano di una configurazione rapida e di chiarezza Dipendenze drag-and-drop, vista portfolio, esportazioni in PDF/Excel Nessun piano Free; i piani a pagamento partono da 9 $ al mese per utente TeamGantt Flussi di lavoro collaborativi per la pianificazione di team di piccole e medie dimensioni che lavorano in parallelo Pianificazione delle risorse, vista Team, modelli di progetto riutilizzabili Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 9 $ al mese per utente Instagantt Diagrammi di Gantt semplici per i team che già utilizzano Asana Sincronizzazione in tempo reale con Asana, monitoraggio della linea di base, assistente IA, istantanee pubbliche, visualizzazione delle attività cardine Nessun piano Free; i piani a pagamento partono da 12 $ al mese per utente Microsoft Project Gestione della complessità dell'azienda per grandi organizzazioni con esigenze avanzate Formule personalizzate, integrazioni avanzate con Microsoft Teams e MS Project, Copilot, baseline avanzata Nessun piano Free; i piani a pagamento partono da 10 $ al mese per utente (fatturati annualmente) GanttProject Piano di progetti a budget zero per startup, liberi professionisti e utenti individuali Strumento open source, esportazione in PDF/CSV, gerarchia delle attività, accesso offline Free ProjectManager Flussi di lavoro flessibili con visualizzazioni multiple per team in crescita con preferenze diverse Visualizzazione Kanban e vista Elenco attività, dashboard esecutivi, controllo delle versioni dei progetti Nessun piano Free; i piani a pagamento partono da 17 $ al mese per utente Toggl Plan Semplicità e chiarezza nella sequenza per piccoli team che puntano sulla pianificazione visiva Sequenza con funzione drag-and-drop, condivisione delle visualizzazioni, integrazione con Toggl Track Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 10 $ al mese per utente nTask Funzionalità complete a prezzi accessibili per team interfunzionali e di sviluppo software di piccole e medie dimensioni Pianificazione delle riunioni, monitoraggio del tempo, nTask IA, gestione dei rischi, monitoraggio delle spese Nessun piano gratis; i piani a pagamento partono da 4 $ al mese per utente Smartsheet Visualizzazione per team di grandi aziende che hanno familiarità con i fogli di calcolo Pianificazione in stile foglio di calcolo, reportistica tramite dashboard, integrazioni Nessun piano Free; i piani a pagamento partono da 12 $ al mese per utente Wrike Gestione agile del flusso di lavoro per team creativi, team di progetto e agenzie Assistenza IA, correzione di bozze creativa, cicli di feedback da parte degli stakeholder e degli utenti Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 10 $ al mese per utente

Come scegliere un software per diagrammi Gantt per Mac

Il tuo software per diagrammi Gantt deve avere queste funzionalità chiave per allinearsi agli obiettivi del tuo progetto. 🧰

Funzionalità offline: scegli un software che supporti l'accesso e la sincronizzazione offline, in modo da poter lavorare sui grafici senza interruzioni della connessione Internet

Interfaccia intuitiva: Cerca un design pulito e intuitivo che consenta anche ai principianti della project management Cerca un design pulito e intuitivo che consenta anche ai principianti della project management di creare rapidamente diagrammi di Gantt

Strumenti di collaborazione: scegli un software che consenta l'assegnazione delle attività, l'inserimento di commenti e la condivisione dei file in tempo reale, per mantenere la connessione e l'efficienza del tuo team

Gestione delle dipendenze tra attività: verifica che lo strumento visualizzi le relazioni tra le attività e i percorsi critici per evitare ritardi nel progetto

Opzioni di personalizzazione: scegli un'app per Mac che ti consenta di regolare le sequenze, i colori e le visualizzazioni in base alle esigenze specifiche del tuo progetto

Funzionalità di integrazione: scegli uno strumento che si integri con app come ClickUp, Google Drive o Jira per migliorare il tuo flusso di lavoro

🧠 Curiosità: I diagrammi di Gantt prendono il nome da Henry Gantt, che sviluppò e rese popolare questo strumento di project management tra il 1910 e il 1915 per misurare la produttività e visualizzare le tempistiche dei progetti.

Le migliori app per diagrammi Gantt per macOS

Se stai cercando un software per grafici Gantt potente e affidabile che funzioni bene con macOS, inizia da qui. 🏁

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, basato su ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi stare certo che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

1. ClickUp (La migliore soluzione all-in-one per la gestione dei progetti con supporto nativo per Mac)

Mappa il tuo flusso di lavoro con la vista Gantt di ClickUp Utilizza la funzione drag and drop della vista Gantt di ClickUp per gestire in modo efficace il completamento delle attività

ClickUp è l'app completa per il lavoro che combina project management, documenti e comunicazione di squadra, il tutto in un'unica piattaforma, potenziata dall'automazione e dalla ricerca basate sull'intelligenza artificiale di nuova generazione.

Utilizzo dei grafici Gantt in ClickUp

La vista Gantt di ClickUp offre una sequenza visiva chiara e facile da navigare per gli utenti Mac che apprezzano la semplicità.

Ad esempio, un project manager che guida la riprogettazione di un sito web può creare diagrammi di Gantt per suddividere il progetto in fasi quali progettazione, sviluppo e collaudo.

In questo modo è possibile pianificare le attività, assegnarle ad altri membri del team, identificare le dipendenze e adeguare le tempistiche man mano che arrivano i feedback. A seconda delle esigenze, è facile filtrare i grafici per priorità, data di scadenza o assegnatari.

Scarica il modello gratis Avvia rapidamente i tuoi progetti con il modello di diagramma di Gantt per la gestione semplificata dei progetti di ClickUp

Se preferisci avviare i progetti rapidamente, il modello di diagramma di Gantt per la gestione semplificata dei progetti di ClickUp elimina il fastidio della configurazione manuale.

Suddividi i progetti in quattro fasi ben definite: Avvio del progetto, Pianificazione, Esecuzione e Chiusura

Organizza il lavoro utilizzando attività predefinite con tempistiche realistiche, dipendenze e attività cardine

Trascina le attività per modificarne la durata e aggiungi delle scadenze per effettuare il monitoraggio dello stato di avanzamento

Visualizza tutto ciò che riguarda "Oggi"

Ad esempio, se stai coordinando un restyling del marchio, questo modello di gestione delle attività delinea chiaramente i passaggi chiave, tra cui la ricerca iniziale, la progettazione e le approvazioni. Le attività sono contrassegnate da colori diversi, le attività cardine sono indicate con dei rombi e le dipendenze sono collegate da frecce.

Assistenza basata sull'IA

Ottieni immediatamente chiarezza sulle scadenze dei progetti e monitora lo stato con le analisi basate sull'IA di ClickUp Brain

Quando i dettagli si accumulano e la chiarezza è fondamentale, ClickUp Brain è il tuo assistente basato sull'IA.

Supponiamo che tu stia preparando un aggiornamento del progetto per gli stakeholder e debba individuare rapidamente le attività in ritardo. Invece di scorrere manualmente le Sequenze, chiedi direttamente a ClickUp Brain: "Cosa è in ritardo in questo momento?"

Riassume immediatamente eventuali aree problematiche e suggerisce azioni per rimetterti in carreggiata.

Perfettamente integrato nel tuo ambiente Mac, ClickUp Brain ti fa risparmiare tempo prezioso e mantiene il tuo flusso di lavoro ottimizzato.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Sincronizzazione in tempo reale tra le diverse visualizzazioni: aggiorna le sequenze dei progetti e osserva le modifiche riflettersi immediatamente negli elenchi delle attività, nei Google Calendar e nei carichi di lavoro

Dipendenze flessibili: collega le attività con le opzioni "inizio-inizio", "fine-inizio" o qualsiasi combinazione e lascia che ClickUp regoli automaticamente le Sequenze quando ci sono cambiamenti

Percorso critico con un solo clic: evidenzia le attività da portare a termine per individuare i colli di bottiglia e portare a termine i progetti in modo efficace

Automatizza le azioni ripetitive: imposta trigger per i cambiamenti dello stato delle attività, gli aggiornamenti degli assegnatari o le modifiche alla data di completamento dei progetti, in modo che il lavoro di routine avvenga senza interventi manuali grazie imposta trigger per i cambiamenti dello stato delle attività, gli aggiornamenti degli assegnatari o le modifiche alla data di completamento dei progetti, in modo che il lavoro di routine avvenga senza interventi manuali grazie alle automazioni di ClickUp

Collegati agli strumenti avanzati che utilizzi: Lavora con Slack, Google Drive, Zoom, GitHub, Notion e altri per tenere tutto in un unico posto grazie Lavora con Slack, Google Drive, Zoom, GitHub, Notion e altri per tenere tutto in un unico posto grazie alle integrazioni di ClickUp

Limiti di ClickUp

Con così tante funzionalità avanzate e opzioni di personalizzazione, all'inizio può sembrare un po' opprimente

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.400 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Questa recensione di G2 dice tutto:

Adoro la personalizzazione della piattaforma: posso passare dalla vista Elenco, Bacheca e Gantt a seconda del mio flusso di lavoro. La funzionalità di chat integrata rende la collaborazione in tempo reale estremamente comoda ed è uno dei motivi per cui uso ClickUp ogni giorno. Inoltre, le automazioni e gli strumenti di IA mi fanno risparmiare tantissimo tempo sulle attività ripetitive. La configurazione degli spazi di progetto, delle attività e delle automazioni è stata sorprendentemente semplice. Il mio team ha imparato a utilizzarlo dopo alcune brevi sessioni di formazione. Anche la documentazione di supporto e la chat live sono state estremamente reattive, assicurandoci di non rimanere mai bloccati a lungo. Una cosa che abbiamo fatto è stata integrare ClickUp con Google Drive in pochi clic, risparmiando tempo ed evitando di dover passare da uno strumento all'altro.

Adoro la personalizzazione della piattaforma: posso passare dalla vista Elenco, Bacheca e Gantt a seconda del mio flusso di lavoro. La funzione di chat integrata rende inoltre la collaborazione in tempo reale estremamente comoda ed è uno dei motivi per cui uso ClickUp ogni giorno. Inoltre, le automazioni e gli strumenti di IA mi fanno risparmiare tantissimo tempo sulle attività ripetitive. La configurazione degli spazi di progetto, delle attività e delle automazioni è stata sorprendentemente semplice. Il mio team ha imparato a utilizzarlo dopo alcune brevi sessioni di formazione. Anche la documentazione di supporto e la chat live sono state estremamente reattive, assicurandoci di non rimanere mai bloccati a lungo. Una cosa che abbiamo fatto è stata integrare ClickUp con Google Drive in pochi clic, risparmiando tempo ed evitando di dover passare da uno strumento all'altro.

📮 ClickUp Insight: Il 31% dei manager preferisce le bacheche visive, mentre altri si affida a diagrammi di Gantt, dashboard o visualizzazioni delle risorse. Ma la maggior parte degli strumenti ti costringe a sceglierne uno. Se la visualizzazione non corrisponde al tuo modo di pensare, diventa solo un ulteriore ostacolo. Con ClickUp, non devi scegliere. Passa dai grafici di Gantt basati sull'intelligenza artificiale alle bacheche Kanban, ai dashboard o alla vista Carico di lavoro con un solo clic. E con ClickUp AI, puoi generare automaticamente viste o riepiloghi personalizzati in base a chi li sta visualizzando, che si tratti di te, di un dirigente o del tuo designer. 💫 Risultati concreti: CEMEX ha accelerato il lancio dei prodotti del 15% e ridotto i ritardi nella comunicazione da 24 ore a pochi secondi grazie a ClickUp.

2. GanttPRO (Ideale per una pianificazione visiva semplice dei progetti)

tramite GanttPRO

A volte basta semplicemente un diagramma di Gantt online che sia intuitivo anche senza essere un esperto di project management. GanttPRO lo ha capito perfettamente: ha creato uno strumento che risulta intuitivo fin dal primo giorno. Puoi trascinare le attività, vedere come le modifiche influiscono sulla tua Sequenza e condividere grafici chiari che non creeranno confusione tra i tuoi stakeholder.

L'interfaccia non cerca di essere appariscente né di includere ogni funzionalità/funzione immaginabile. Si concentra invece sull'eseguire bene le funzionalità principali del diagramma di Gantt, il che significa che puoi davvero organizzare i tuoi progetti.

La piattaforma facilita inoltre la comunicazione in tempo reale tramite commenti, allegati e notifiche, garantendo che tutte le parti interessate rimangano informate.

Le migliori funzionalità/funzioni di GanttPRO

Gestisci più progetti contemporaneamente grazie alle viste di portfolio che mostrano l'allocazione delle risorse e lo stato di avanzamento dei progetti nell'intero carico di lavoro

Esporta grafici dall'aspetto professionale nei formati PDF, PNG o Excel per presentazioni ai clienti e aggiornamenti agli stakeholder

Imposta notifiche automatiche per avvisare i membri del team quando si avvicinano le scadenze o cambiano gli stati delle attività

Personalizza i calendari di lavoro in base alle tempistiche dei progetti e alle festività

Crea e salva modelli di progetto personalizzati da riutilizzare in futuro

Limiti di GanttPRO

È possibile creare nuove attività solo nelle visualizzazioni grafiche e di elenco, non nella visualizzazione Kanban

L'app mobile non dispone delle funzioni presenti nella versione desktop, limitando così la possibilità di apportare modifiche in mobilità alle attività cardine del progetto

Prezzi di GanttPRO

Core: 9 $ al mese per utente

Avanzato: 15 $ al mese per utente

Aziendale: 24 $ al mese per utente

Aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di GanttPRO

G2: 4,8/5 (oltre 520 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 520 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di GanttPRO?

Ecco cosa ha detto un utente riguardo a questo software per diagrammi di Gantt per Mac:

In primo luogo, l'interfaccia utente è semplice e chiara, nonostante il prodotto abbia funzionalità avanzate. In secondo luogo, ed è questo che intendo per "punto di equilibrio", hanno sapientemente selezionato le funzionalità/funzioni più importanti e le hanno integrate con il giusto set di funzionalità. Tutto ciò di cui hai BISOGNO è lì, eppure è SEMPLICE da usare.

In primo luogo, l'interfaccia utente è semplice e chiara, nonostante il prodotto abbia funzionalità avanzate. In secondo luogo, ed è questo che intendo per "punto di equilibrio", hanno sapientemente selezionato le funzionalità/funzioni più importanti e le hanno integrate con il giusto set di funzionalità. Tutto ciò di cui hai BISOGNO è lì, eppure è SEMPLICE da usare.

3. TeamGantt (Ideale per i flussi di lavoro di pianificazione collaborativa in team)

tramite TeamGantt

TeamGantt è un software di project management online che aiuta i membri del team a comprendere e a partecipare attivamente al piano del progetto.

La piattaforma rende la collaborazione naturale anziché forzata. I membri del team possono aggiornare lo stato del proprio lavoro, lasciare commenti direttamente sulle attività e vedere come il loro lavoro si collega a quello degli altri.

È pensato per aiutare i team a visualizzare le sequenze, allocare le risorse e gestire le attività senza inutili complicazioni. Le funzionalità di gestione delle risorse ti consentono di monitorare la disponibilità e il carico di lavoro del team, assicurandoti che nessuno sia sovraccarico.

Le migliori funzionalità/funzioni di TeamGantt

Crea e gestisci le pianificazioni dei progetti con un generatore di grafici di Gantt intuitivo basato sul drag-and-drop

Assegna più membri del team a singole attività e effettua il monitoraggio del tempo dedicato da ciascuno separatamente

Visualizza lo stato di avanzamento dei progetti con diverse visualizzazioni, tra cui Gantt, bacheca, elenco e calendario

Genera reportistica automatica sullo stato di avanzamento dei lavori per tenere informati gli stakeholder senza dover effettuare aggiornamenti manuali

Crea modelli di progetto con grafici Gantt riutilizzabili per catturare i modelli di flusso di lavoro collaudati del tuo team

Limiti di TeamGantt

Altri sistemi operativi offrono funzionalità/funzioni più avanzate per il monitoraggio del budget e la reportistica finanziaria

Opzioni di personalizzazione limitate per l'aspetto del grafico e il branding visivo

Le funzionalità di gestione delle risorse potrebbero non essere sufficientemente robuste per progetti molto grandi o complessi

Prezzi di TeamGantt

Free

Pro: 59 $ al mese per manager, 9 $ al mese per collaboratore

Tutto illimitato: Prezzi personalizzati

Edizione Edilizia: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di TeamGantt

G2: 4,8/5 (oltre 890 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di TeamGantt?

Ecco come un utente ha descritto la propria esperienza:

TeamGantt è uno degli strumenti più potenti che aiuta a visualizzare i diagrammi del flusso di lavoro in modo organizzato e chiaro, facilmente comprensibile da tutte le parti coinvolte nel progetto. Ho apprezzato molto la facilità con cui è possibile impostare la WBS e creare sottolivelli sotto ogni sezione. Aggiungere attività e collegarle in base alle relazioni è semplice… Non ci sono svantaggi, ma le funzionalità di TeamGantt devono essere ampliate in modo da poter misurare i tassi di completamento complessivi e confrontarli con quanto pianificato, nonché monitorare le varie risorse del progetto.

TeamGantt è uno degli strumenti più potenti che aiuta a visualizzare i diagrammi del flusso di lavoro in modo organizzato e chiaro, facilmente comprensibile da tutte le parti coinvolte nel progetto. Ho apprezzato molto la facilità con cui è possibile effettuare l’impostazione della WBS e creare sottolivelli sotto ogni sezione. Aggiungere attività e collegarle in base alle relazioni è semplice… Non ci sono svantaggi, ma le funzionalità di TeamGantt devono essere ampliate in modo da poter misurare i tassi di completamento complessivi e confrontarli con quanto pianificato, nonché monitorare le varie risorse del progetto.

📖 Leggi anche: Alternative e concorrenti di TeamGantt

4. Instagantt (Ideale per l'integrazione con i team Asana esistenti)

tramite Instagantt

Il tuo team utilizza già Asana per la gestione quotidiana delle attività, ma hai bisogno delle visualizzazioni cronologiche offerte dai diagrammi di Gantt. Ti suona familiare? Anziché costringere tutti a imparare una piattaforma completamente nuova, Instagantt colma questa lacuna.

Con Instagantt, i team possono ottenere una chiara panoramica dei propri progetti, monitorarne lo stato di avanzamento e gestire efficacemente i carichi di lavoro. E se hai poco tempo a disposizione, l'Assistente AI può generare rapidamente diagrammi di Gantt per te sulla base di semplici prompt.

Non è una suite completa per la gestione dei progetti, ed è proprio questo il punto: risolve un problema specifico senza aggiungere complessità.

Le migliori funzionalità/funzioni di Instagantt

Crea dashboard di portfolio che mostrano contemporaneamente lo stato di avanzamento di più progetti

Imposta il monitoraggio delle attività cardine con chiari indicatori visivi per i risultati chiave del progetto

Genera confronti con la linea di base per misurare lo stato effettivo rispetto ai piani di progetto originali

Crea istantanee pubbliche dei tuoi grafici di Gantt per la condivisione con clienti e stakeholder che non sono utenti di Instagantt

Limiti di Instagantt

Ha una forte dipendenza dall'integrazione con Asana, il che rende le funzioni autonome piuttosto limitate

Le opzioni di reportistica rimangono basilari, limitandosi a semplici tecniche di visualizzazione dello stato di avanzamento e della Sequenza

Prezzi di Instagantt

Piano individuale: 12 $ al mese per utente

Team Piano: 24 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Instagantt

G2: 4,3/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 440 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Instagantt?

Ecco cosa ne pensa questo recensore:

Sufficiente ma non mi ha impressionato. A volte compilarlo e aggiornarlo diventa un lavoro di routine invece che uno strumento per tenere traccia dei processi. È più un posto dove fare la pianificazione e impostare le date, ma non è davvero un tracker di progetto flessibile o un riflesso del carico di lavoro.

Sufficiente ma non mi ha impressionato. A volte compilarlo e aggiornarlo diventa un lavoro di routine invece che uno strumento per tenere traccia dei processi. È più un posto dove fare la pianificazione e impostare le date, ma non è davvero un tracker di progetto flessibile o un riflesso del carico di lavoro.

5. Microsoft Project (Ideale per la gestione della complessità dell'azienda)

tramite Microsoft

Microsoft Project è lo strumento ideale quando i tuoi progetti comportano centinaia di attività, vincoli complessi sulle risorse e stakeholder che richiedono una reportistica dettagliata. Sì, la curva di apprendimento è ripida, ma questo perché hai a che fare con funzionalità di livello professionale in grado di modellare praticamente qualsiasi scenario aziendale.

Inoltre, grazie alla integrazione con Microsoft 365, il flusso dei dati dei tuoi progetti avviene senza soluzione di continuità in Excel, SharePoint e Teams.

Il software è disponibile sia in versione cloud che on-premise, per soddisfare le esigenze di progetti di diversi intervalli di dimensioni e complessità.

Le migliori funzionalità di Microsoft Project

Crea formule e calcoli personalizzati che calcolano automaticamente metriche di progetto specializzate

Gestisci le risorse in modo efficace con strumenti per l'assegnazione, il monitoraggio e l'analisi del carico di lavoro

Utilizza Copilot for Project per la creazione di piani di attività assistita dall'IA, valutazioni dei rischi, rapporti sullo stato dei progetti e un'esperienza di chat interattiva

Crea e condividi dashboard e report ricchi e interattivi utilizzando Power BI per visualizzare tutti gli aspetti del tuo progetto

Limiti di Microsoft Project

Richiede un notevole investimento in formazione affinché i membri del team possano utilizzare il software in modo efficace

L'insieme completo di funzionalità è disponibile solo nella versione desktop per Windows, mentre le versioni web e per Mac hanno funzionalità limitate

L'interfaccia sembra obsoleta e macchinosa rispetto ai moderni strumenti di project management basati sul web

Prezzi di Microsoft Project per progetti

Piano Planner 1: 10 $ al mese per utente (fatturazione annuale)

Planner e Piano del progetto 3: 30 $ al mese per utente (fatturazione annuale)

Planner e Piano del progetto 5: 55 $ al mese per utente (fatturazione annuale)

Valutazioni e recensioni di Microsoft Project

G2: 4,0/5 (oltre 1.615 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 2.030 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Microsoft Project?

Ecco una recensione di G2 su questo software per diagrammi di Gantt:

La loro eccellente funzionalità di pianificazione della capacità semplifica il nostro lavoro nell'allocazione efficiente delle risorse. Inoltre, gli strumenti di pianificazione e programmazione sono eccezionali: la sequenza visiva (diagrammi di Gantt) e il monitoraggio delle dipendenze ci aiutano a seguire l'avanzamento del progetto. Infine, la capacità del software di integrarsi facilmente con altri prodotti Microsoft, come Excel e Power BI, migliora le nostre capacità di analisi dei dati e di reportistica.

La loro eccellente funzionalità di pianificazione della capacità semplifica il nostro lavoro nell'allocazione efficiente delle risorse. Inoltre, gli strumenti di pianificazione e programmazione sono eccezionali: la timeline visiva (diagrammi di Gantt) e il monitoraggio delle dipendenze ci aiutano a seguire l'avanzamento del progetto. Infine, la capacità del software di integrarsi facilmente con altri prodotti Microsoft, come Excel e Power BI, migliora le nostre capacità di analisi dei dati e di reportistica.

6. GanttProject (Il migliore per la pianificazione di progetti a budget zero)

tramite GanttProject

GanttProject è uno strumento open source progettato per singoli utenti o piccoli team che hanno bisogno di visualizzare le sequenze dei progetti senza dover ricorrere a complesse attività di project management.

Il software è semplice e intuitivo, incentrato sulle funzioni fondamentali del project management, quali la creazione di attività, l'impostazione delle dipendenze e l'allocazione delle risorse. Sebbene non offra il ridimensionamento tramite drag-and-drop come i moderni strumenti SaaS, è possibile ridurre manualmente l'ingrandimento utilizzando la barra degli strumenti o le scorciatoie da tastiera per spostare la visualizzazione.

E la parte migliore? Il software è interamente tuo, senza doverti preoccupare dei rinnovi della sottoscrizione.

Le migliori funzionalità/funzioni di GanttProject

Definisci attività, attività cardine e dipendenze per creare un programma di progetto completo

Monitora i costi dei progetti e genera report di bilancio di base per tenere sotto controllo le spese

Effettua il monitoraggio dello stato dei progetti utilizzando indicatori chiave di prestazione e modifica i piani per correggere eventuali scostamenti

Esporta i progetti in vari formati, tra cui PDF, PNG, CSV e file Microsoft Project

Limiti di GanttProject

Le funzionalità di collaborazione sono limitate al servizio GanttProject Cloud, che è un componente aggiuntivo a pagamento

L'assistenza tecnica si basa interamente sui forum della community piuttosto che su un servizio clienti dedicato

Non è l'ideale per gestire progetti molto grandi o complessi con un numero elevato di attività e risorse

Prezzi di GanttProject

Free

Valutazioni e recensioni di GanttProject

G2: 4,3/5 (oltre 60 recensioni)

Capterra: 4,2/5 (oltre 170 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di GanttProject?

Direttamente da una recensione su G2:

La funzionalità più utile di GanntProject è la rappresentazione grafica della durata delle fasi di un progetto completo. È molto facile da usare sia per i professionisti che per i principianti… Vorrei includere la funzionalità di numerazione automatica che attualmente devo inserire manualmente.

La funzionalità più utile di GanntProject è la rappresentazione grafica della durata delle fasi di un progetto completo. È molto facile da usare sia per i professionisti che per i principianti… Vorrei includere la funzionalità di numerazione automatica che attualmente devo inserire manualmente.

💡 Suggerimento da esperto: usa le relazioni "Fine-Inizio", "Inizio-Inizio" e "Fine-Fine" per collegare le attività. Non rendere tutto dipendente: si crea un effetto a cascata! Collega solo le attività che devono davvero attendere l'una l'altra.

7. ProjectManager (Ideale per flussi di lavoro di progetto flessibili con visualizzazione multipla)

tramite ProjectManager

Il software per diagrammi di Gantt di ProjectManager per Mac è pensato per i project manager che desiderano una comprensione più approfondita della pianificazione della sequenza temporale. Spiega come creare e gestire i diagrammi di Gantt online, offrendo informazioni dettagliate sulle dipendenze tra le attività, la pianificazione tramite drag-and-drop e il monitoraggio del monitoraggio dei progressi.

Il software facilita la collaborazione tra i membri del team, sia che lavorino in ufficio o da remoto. Gli utenti Mac possono utilizzare le sue funzionalità/funzioni basate su cloud senza preoccuparsi di compatibilità o configurazione, rendendolo pratico per i team multipiattaforma.

Le migliori funzionalità/funzioni di ProjectManager

Tieni traccia del tempo in modo automatico o manuale, a seconda delle preferenze del tuo team e delle esigenze del flusso di lavoro

Gestisci la disponibilità e il carico di lavoro del team in tempo reale per ottimizzare l'allocazione delle risorse

Gestisci i budget dei progetti con funzionalità di monitoraggio dei costi in tempo reale e di reportistica sulle variazioni

Imposta flussi di lavoro automatizzati che triggerno azioni specifiche in base alle modifiche dello stato delle attività

Tieni traccia delle modifiche apportate al progetto e ripristinale con il controllo delle versioni del progetto

Identifica il percorso critico e aggiungi attività cardine al tuo piano del progetto

Limiti di ProjectManager

Funzionalità avanzate come l'automazione del flusso di lavoro e la gestione dei rischi richiedono sottoscrizioni di livello superiore che aumentano significativamente i costi mensili

La configurazione iniziale richiede un notevole investimento di tempo per impostare correttamente tutte le opzioni disponibili

Prezzi di ProjectManager

Team: 17 $ al mese per utente

Aziendale: 30 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di ProjectManager

G2: 4,4/5 (oltre 90 recensioni)

Capterra: 4,1/5 (oltre 340 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ProjectManager?

Ecco un punto di vista di prima mano:

Le funzioni offerte sono ben studiate e non richiedono una personalizzazione approfondita. L'help desk è composto da personale competente e capace di comunicare in modo efficace. Il personale commerciale è competente e onesto, quindi non abbiamo riscontrato alcuna discrepanza tra ciò che pensavamo di aver sottoscritto e ciò che abbiamo effettivamente sperimentato.

Le funzioni offerte sono ben studiate e non richiedono una personalizzazione approfondita. L'help desk è composto da personale competente e capace di comunicare in modo efficace. Il personale commerciale è competente e onesto, quindi non abbiamo riscontrato alcuna discrepanza tra ciò che pensavamo di aver sottoscritto e ciò che abbiamo effettivamente sperimentato.

📖 Leggi anche: I migliori software e strumenti per la gestione delle risorse

8. Toggl Plan (Ideale per una chiara visualizzazione della Sequenza)

tramite Toggl Plan

Il software per diagrammi Gantt di Toggl Plan per Mac è stato progettato all’insegna della semplicità e della chiarezza, rendendolo perfetto per i team leader che gestiscono persone e scadenze piuttosto che complesse dipendenze. La sua interfaccia drag-and-drop ti consente di tracciare rapidamente le sequenze e riorganizzare le attività senza doverti addentrare in menu annidati.

La visualizzazione del grafico è codificata a colori e intuitiva, offrendo una panoramica chiara di cosa sta succedendo e quando. Gli utenti Mac possono accedervi direttamente tramite qualsiasi browser moderno, senza bisogno di installare app o plugin.

Le migliori funzionalità del piano Toggl

Crea sequenze visive dei progetti utilizzando semplici azioni di trascinamento che chiunque può comprendere

Tieni traccia dei progetti e dei carichi di lavoro per settimana, mese, trimestre o anno

Condividi con clienti e stakeholder le visualizzazioni di progetto in sola lettura per comunicare facilmente lo stato di avanzamento dei lavori

Assegna un codice colore a progetti e attività per un'organizzazione visiva immediata dell'intero carico di lavoro

Integrazione perfetta con Toggl Track per un monitoraggio completo del tempo su tutti i tuoi progetti

Limiti di Toggl Plan

Manca di funzionalità avanzate di project management, come il monitoraggio dettagliato del budget o l'allocazione delle risorse

Non è disponibile la gestione delle dipendenze tra attività o fasi del progetto

Funzionalità di reportistica limitate rispetto a piattaforme di project management più complete

Prezzi di Toggl Plan

Gratis (fino a 5 utenti)

Capacità: 6 $ al mese per utente, 3 $ al mese per utente fantasma

Starter: 9 $ al mese per utente, 3 $ al mese per utente fantasma

Premium: 15 $ al mese per utente, 3 $ al mese per utente fantasma

Valutazioni e recensioni di Toggl Plan

G2: 4,3/5 (oltre 40 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 110 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Toggl Plan?

Una recensione su G2 lo descrive così:

Poiché riunisce così tante funzioni utili in un'unica interfaccia, Toggl Plan facilita la collaborazione in team e rende molto semplice tenere traccia degli aggiornamenti quotidiani delle attività senza distrazioni. Le funzionalità collaborative di Toggl Plan ci consentono di coinvolgere rapidamente tutti i nostri membri, in modo che possano aggiungere facilmente attività, il tempo necessario per completarle e qualsiasi altro dato essenziale, mentre un'ampia raccolta di modelli predefiniti garantisce un avvio rapido e semplice dei processi di pianificazione.

Poiché riunisce così tante funzioni utili in un'unica interfaccia, Toggl Plan facilita la collaborazione in team e rende molto semplice tenere traccia degli aggiornamenti quotidiani delle attività senza distrazioni. Le funzionalità collaborative di Toggl Plan ci consentono di coinvolgere rapidamente tutti i nostri membri, in modo che possano aggiungere facilmente attività, il tempo necessario per completarle e qualsiasi altro dato essenziale, mentre un'ampia raccolta di modelli predefiniti garantisce un avvio rapido e semplice dei processi di pianificazione.

9. nTask (Il migliore per funzionalità complete a un prezzo accessibile)

via nTask

nTask ti offre gestione delle attività, monitoraggio del tempo, pianificazione delle riunioni, gestione dei rischi e persino funzionalità CRM di base, il tutto a un prezzo sorprendentemente conveniente.

Il software per diagrammi di Gantt per Mac offre funzionalità sufficienti da eliminare la necessità di ricorrere a più strumenti specializzati. Questo approccio funziona particolarmente bene per i piccoli team che desiderano funzionalità complete di project management senza la complessità o i costi tipici delle grandi aziende.

La sua funzione di diagramma di Gantt consente una pianificazione dettagliata dei progetti con dipendenze tra le attività, monitoraggio dei progressi e gestione delle linee di base, adatta sia a progetti semplici che complessi.

Le migliori funzionalità di nTask

Crea registri dei rischi del progetto e registri di monitoraggio dei problemi per gestire in modo proattivo i potenziali problemi

Ottieni tabelle orarie automatizzate dalle ore di lavoro monitorate per una fatturazione e una reportistica accurate

Imposta i budget dei progetti con funzionalità di monitoraggio delle spese e reportistica completa sui costi

Utilizza nTask IA per generare piani di progetto, creare attività a partire da prompt, riepilogare lo stato dei lavori e identificare i potenziali rischi

Collabora all'interno di un'area di lavoro unificata che include attività, progetti, rischi e problemi

Limiti di nTask

Può sembrare disordinato e opprimente quando vuoi solo concentrarti sulle funzioni del diagramma di Gantt

Opzioni di personalizzazione limitate per report, dashboard e layout visivi

Prezzi di nTask

Premium: 4 $ al mese per utente

Business: 12 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di nTask

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4,2/5 (oltre 100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di nTask?

Un breve commento di un utente reale di questo software per diagrammi di Gantt per Mac:

Dalla pianificazione dei progetti alla gestione, nTask offre ottime funzionalità/funzioni ed è efficace anche per la collaborazione.

Dalla pianificazione dei progetti alla gestione, nTask offre ottime funzionalità/funzioni ed è efficace anche per la collaborazione.

10. Smartsheet (Ideale per i team che hanno familiarità con i fogli di calcolo e necessitano di visualizzazione)

tramite Smartsheet

Smartsheet colma il divario tra la familiarità dei fogli di calcolo e la potenza visiva dei diagrammi di Gantt. Puoi creare piani di progetto utilizzando le familiari righe e colonne, per poi passare immediatamente alla vista Gantt e vedere come tutto si collega su una sequenza.

Il vero punto di forza risiede nella sua adattabilità: puoi creare colonne personalizzate per qualsiasi dato tu debba monitorare, costruire formule che calcolino automaticamente le metriche del progetto e progettare moduli che inseriscano i dati direttamente nei fogli di progetto.

Le migliori funzionalità di Smartsheet

Genera report dinamici che estraggono dati da più fogli di progetto contemporaneamente per ottenere una panoramica completa

Calcola automaticamente le variazioni e aggiorna le previsioni di progetto utilizzando le linee di base

Riepiloga il lavoro complessivo richiesto da un progetto, un programma o un portfolio

Connettiti a centinaia di applicazioni aziendali tramite integrazioni native e strumenti di automazione di terze parti

Sfrutta gli strumenti di IA per generare formule e creare riepiloghi/riassunti da grandi set di dati

Automatizza i flussi di lavoro con regole che triggerano avvisi, promemoria e aggiornamenti in base alle modifiche delle attività

Limiti di Smartsheet

Può risultare opprimente con funzionalità/funzioni che sembrano eccessive per i team più piccoli

Rispetto a Excel, manca di funzioni avanzate, formule e formattazione condizionale

Il costo può rappresentare un investimento significativo, rendendolo più adatto a team e aziende di grandi dimensioni piuttosto che a piccole imprese o privati

Prezzi di Smartsheet

Pro: 12 $ al mese per utente

Aziendale: 24 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Gestione avanzata del lavoro: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Smartsheet

G2: 4,4/5 (oltre 20.400 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 3.460 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Smartsheet?

Una recensione su G2 lo descrive così:

Adoro il modo in cui Smartsheet combina la familiarità di un foglio di calcolo con gli strumenti di project management, offrendo una grande flessibilità. La possibilità di automatizzare i flussi di lavoro, collaborare con i colleghi in tempo reale e personalizzare le visualizzazioni, come i diagrammi di Gantt e il Calendario, ha reso il monitoraggio dei progetti complessi molto più efficiente. Questo strumento è ormai parte integrante dell'uso quotidiano dei miei team, dal monitoraggio dei progetti a quello delle singole attività.

Adoro il modo in cui Smartsheet combina la familiarità di un foglio di calcolo con gli strumenti di project management, offrendo una grande flessibilità. La possibilità di automatizzare i flussi di lavoro, collaborare con i colleghi in tempo reale e personalizzare le visualizzazioni, come i diagrammi di Gantt e il Calendario, ha reso il monitoraggio dei progetti complessi molto più efficiente. Questo strumento è ormai parte integrante dell'uso quotidiano dei miei team, dal monitoraggio dei progetti a quello delle singole attività.

🔍 Lo sapevi? I diagrammi di Gantt risalgono a prima della Prima guerra mondiale. Fu un ingegnere polacco, Karol Adamiecki, a inventarli nel 1896, chiamandoli "armonogrammi". Tuttavia, poiché il suo lavoro fu pubblicato solo in polacco e russo, il resto del mondo se ne perse l'importanza.

📖 Leggi anche: Le migliori alternative e concorrenti di Smartsheet per il project management

11. Wrike (Il migliore per la gestione agile del flusso di lavoro)

via Wrike

Il sistema di diagrammi di Gantt di Wrike, denominato vista Sequenza, è ideale per i team agili che adattano frequentemente i piani e riassegnano le attività. La piattaforma si concentra sulla creazione di un flusso di lavoro reattivo: impostazione delle attività, collegamento delle dipendenze e aggiornamento delle scadenze al variare delle priorità.

Le potenti funzionalità di analisi e basate sull'IA di Wrike aiutano i team a gestire i rischi in modo proattivo e a ottimizzare i propri processi. È particolarmente popolare tra le agenzie di marketing e creative grazie ai suoi strumenti integrati di correzione di bozze e approvazione.

Gli utenti Mac possono accedere a tutto tramite il browser, senza cali di prestazioni o restrizioni di piattaforma. L'interfaccia consente modifiche in tempo reale e riflette automaticamente le modifiche tra i collaboratori, mantenendo il team allineato.

Le migliori funzionalità di Wrike

Pianifica i progetti con grafici di Gantt interattivi e drag-and-drop che mostrano le dipendenze tra le attività e i percorsi critici

Utilizza Work Intelligence IA per prevedere i rischi dei progetti, automatizzare la creazione delle attività e ricevere suggerimenti intelligenti per migliorare l'efficienza

Personalizza flussi di lavoro, dashboard e report in base ai processi e alle esigenze specifiche del tuo team

Gestisci il lavoro in entrata e standardizza l'acquisizione dei dati con moduli di richiesta dinamici

Integrazione con oltre 400 applicazioni, inclusi i più diffusi strumenti di Adobe, Microsoft, Google e Salesforce

Limiti di Wrike

Le opzioni di personalizzazione avanzate di questo software per grafici Gantt per Mac richiedono conoscenze tecniche per essere implementate

La struttura dei prezzi può diventare complessa e costosa, specialmente quando si aggiungono funzionalità/funzioni più avanzate o integrazioni premium

Prezzi di Wrike

Free

Team: 10 $ al mese per utente

Aziendale: 25 $ al mese per utente

Aziende: Prezzi personalizzati

Pinnacle: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Wrike

G2: 4,2/5 (4.400 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (2.614 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Wrike?

Ecco una nuova versione di questo software per diagrammi di Gantt per Mac:

Wrike mi aiuta a rimanere organizzato e allineato tra più progetti e team. Apprezzo in particolare la possibilità di creare flussi di lavoro e dashboard personalizzati su misura per le nostre campagne di marketing. La vista cronologica (diagramma di Gantt) è ottima per visualizzare le fasi del progetto, mentre le dipendenze tra le attività e le notifiche automatiche ci aiutano a non perdere mai le scadenze. L'integrazione perfetta di Wrike con strumenti come Outlook e Teams rende inoltre la collaborazione molto più fluida.

Wrike mi aiuta a rimanere organizzato e allineato tra più progetti e team. Apprezzo in particolare la possibilità di creare flussi di lavoro e dashboard personalizzati su misura per le nostre campagne di marketing. La vista cronologica (diagramma di Gantt) è ottima per visualizzare le fasi del progetto, mentre le dipendenze tra le attività e le notifiche automatiche ci aiutano a non perdere mai le scadenze. L'integrazione perfetta di Wrike con strumenti come Outlook e Teams rende inoltre la collaborazione molto più fluida.

Ai vostri posti, pronti, Gantt con ClickUp!

La scelta del software per diagrammi di Gantt più adatto per Mac dipende dalle tue esigenze: velocità, flessibilità e la possibilità di vedere tutto nel contesto. Uno strumento eccellente ti aiuta a gestire al meglio le tue sequenze.

ClickUp, l'app completa per il lavoro, offre tutto questo e molto altro. Dai diagrammi di Gantt flessibili agli strumenti di reportistica, dalla chat integrata alle potenti automazioni e alla gestione del portfolio, è uno spazio di lavoro davvero personalizzabile per team di tutte le dimensioni. Che tu utilizzi macOS o meno, questo è il miglior strumento per creare diagrammi di Gantt che fa al caso tuo.

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