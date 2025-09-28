10 software intelligenti per la gestione dei contratti di assistenza per la fatturazione nel 2025

Chiedi a qualsiasi agenzia o consulente e ti diranno che acquisire nuovi client è molto più costoso che mantenere quelli esistenti. Se il tuo team non gestisce attivamente il lavoro in corso dei client o non si concentra sulla loro soddisfazione, alla fine questo si rifletterà sul tuo flusso. Questa mancanza di struttura influisce sulla soddisfazione dei client e, in ultima analisi, sui tuoi ricavi.

Infatti, acquisire un nuovo cliente può costare da cinque a sette volte di più rispetto alla fidelizzazione di uno esistente

Per migliorare i contratti di consulenza e gestirli in modo efficiente per le agenzie creative, ecco un elenco dei migliori software di gestione dei contratti di consulenza che ti aiuteranno a gestire il lavoro ricorrente dei client e a mantenere relazioni a lungo termine con loro.

Ecco un rapido confronto tra i migliori software di gestione dei contratti di assistenza continuativa per aiutarti a scegliere quello più adatto alle tue esigenze in base alle funzionalità chiave, alle funzionalità aggiuntive, ai prezzi e alle valutazioni degli utenti.

Strumento Caratteristica migliore Caso d'uso principale Prezzi ClickUp Documenti, modelli, monitoraggio del tempo, dashboard in un unico spazio di lavoro Gestione dei contratti di assistenza + esecuzione dei progetti in un'unica piattaforma collaborativa Free Forever; personalizzato disponibile per le aziende Accelo Ciclo di vita completo dal preventivo all'incasso con portali client Automazioni della fatturazione, del monitoraggio e delle operazioni relative ai client end-to-end Prezzi personalizzati Scoro Dashboard finanziari e monitoraggio dei margini Agenzie che gestiscono budget, previsioni e redditività insieme a progetti di retainer A partire da 23,90 $ al mese per utente Paymo Monitoraggio del tempo in tempo reale + fatturazione ricorrente Collegato delle ore fatturabili alla fatturazione automatizzata degli anticipi con monitoraggio delle attività Gratis; a pagamento a partire da 5,90 $ al mese FunctionFox CEO Desktop + monitoraggio del budget dei contratti di assistenza Team creativi che gestiscono client ricorrenti con particolare attenzione alle ore, all'ambito di lavoro e alla reportistica A partire da 12 $ al mese per utente Piano Toggl Sequenza del team con capacità e pianificazione visiva Piccoli team che coordinano con chiarezza il carico di lavoro tra i vari progetti a forfait Gratis; a pagamento a partire da 10 $ al mese per utente Hubstaff Monitoraggio del tempo con controllo della produttività Team con sede in ufficio che effettuano il monitoraggio di ore, attività e budget sui contratti di assistenza legale continuativa Gratis; a pagamento a partire da 5 $ al mese per utente Wrike Autorizzazioni avanzate + IA + previsione dei rischi Team aziendali che necessitano di flussi di lavoro sicuri e scalabili per i contratti di assistenza continuativa Gratis; a pagamento a partire da 10 $ al mese per utente Zoho Progetti Monitoraggio delle attività e del budget con assistente AI Piccoli team che necessitano di un sistema economico per il monitoraggio del tempo, delle attività e delle fatture Gratis; a pagamento a partire da 4 $ al mese per utente Proposify Creazione di proposte + analisi + firma elettronica Team commerciali e team client che gestiscono proposte, rinnovi e presentazioni di contratti di assistenza A partire da 29 $ al mese per utente

Cosa dovresti cercare in un software di gestione dei contratti di assistenza per rafforzare le relazioni con i client?

Scegliere il software di gestione dei contratti di assistenza giusto può aiutarti a costruire quelle difficili relazioni a lungo termine con i client e a creare un flusso di lavoro senza intoppi.

La difficoltà maggiore quando si ha a che fare con clienti abituali è che tutte le informazioni sono disposte su fogli di calcolo, rendendo difficile prendere decisioni informate. Quindi, idealmente, cercate funzionalità/funzione che semplifichino la fatturazione dei contratti di assistenza, migliorino la gestione del flusso di cassa e riducano le attività amministrative legate al lavoro in corso con i client.

Ecco cosa privilegiare per strategie vincenti di fidelizzazione dei client:

✅ Tieni traccia dei budget dei contratti di assistenza, monitora l'utilizzo dei contratti e stabilisci una struttura di pagamento impostando avvisi per le ore non utilizzate o i limiti in scadenza DHEAS✅ Integra il monitoraggio del tempo con la fatturazione per generare automaticamente le fatture per le attività completate DHEAS✅ Automatizza il processo di fatturazione con il supporto di diversi modelli di retainer, inclusi quelli a prezzo fisso o evergreen✅ Accedi a informazioni in tempo reale con dashboard che mostrano l'utilizzo, le prestazioni e i dati dei clienti✅ Offri un portale rivolto ai client per una maggiore trasparenza e per migliorare la soddisfazione dei client

💡 Suggerimento professionale: hai difficoltà a gestire un reddito imprevedibile come consulente? Come funzionano i contratti di consulenza continuativa per i consulenti ti mostra come garantire entrate costanti e ricorrenti con la giusta configurazione del contratto di consulenza continuativa.

I 10 migliori software di gestione dei contratti di assistenza continuativa

Le migliori soluzioni di gestione dei contratti di assistenza si integrano con i tuoi strumenti di project management, automatizzano il monitoraggio del tempo e forniscono informazioni in tempo reale sull'utilizzo dei contratti di assistenza.

Ecco 10 strumenti che offrono tutto questo e molto altro ancora.

1. ClickUp (ideale per una gestione efficiente dei contratti di assistenza e flussi di lavoro di squadra senza intoppi)

L'integrazione del software di gestione dei contratti a forfait con il sistema di project management è fondamentale. Tuttavia, molte agenzie devono ancora affrontare delle lacune quando le informazioni chiave sono sparse tra diversi strumenti.

ClickUp colma questa divisione trasformando il tuo spazio di lavoro per la project management in un hub di gestione dei contratti a tempo indeterminato completamente funzionante all'interno di un'unica piattaforma. Ecco come tutte le funzionalità si integrano tra loro.

Allinea il tuo team con ClickUp Documenti

Ogni periodo di contratto dovrebbe riflettere i servizi aggiornati, i risultati finali, i prezzi e i termini del contratto per garantire l'allineamento tra il tuo team e il client. ClickUp Docs semplifica la creazione, la revisione e la condivisione dei contratti dal tuo spazio di lavoro.

Crea, aggiorna e invia facilmente i contratti durante ogni periodo di mandato con ClickUp Doc

Puoi creare connessioni tra ogni documento e le attività e le sequenze pertinenti per una collaborazione ricca di contesto.

Standardizza i tuoi processi con i modelli ClickUp

Una volta strutturato il tuo modello di retainer, puoi creare modelli ClickUp per l'onboarding, i pacchetti di servizi o i piani di progetto. Questo metodo standardizza i flussi di lavoro tra i client, riduce lo sforzo manuale e aiuta il tuo team a concentrarsi sulla consegna piuttosto che sulla configurazione.

💡 Suggerimento professionale: se vuoi garantire la protezione legale per consulenti e client, il modello di contratto di consulenza di ClickUp è la soluzione ideale. Ottieni un modello gratis Formalizza le relazioni con i client senza dover ricominciare da zero ogni volta con il modello di contratto di consulenza ClickUp

Questo modello di consulenza standardizza i termini relativi all'ambito, ai pagamenti e alle responsabilità, contribuendo a ridurre i malintesi e impostando le basi per una relazione professionale e senza intoppi.

*tieni traccia del lavoro del tuo team con ClickUp Monitoraggio del Tempo

Una volta impostati i flussi di lavoro, è il momento di monitorare le ore dedicate al lavoro in corso per i clienti. La funzionalità di monitoraggio del tempo di ClickUp registra le ore direttamente all'interno delle attività, aiutandoti a generare automaticamente fatture che riflettono il lavoro richiesto effettivo.

Cattura ogni minuto fatturabile per generare fatture corrette con la funzionalità di monitoraggio del tempo di ClickUp

Questo passaggio è fondamentale per garantire che i client paghino per il lavoro completato e che non vengano perse ore non utilizzate.

Prevenite il burnout con ClickUp Views

Ti consigliamo di ridistribuire il tempo o la larghezza di banda rimanenti man mano che i contratti evolvono o vengono chiusi. Le funzioni Carico di lavoro e Vista Riquadro di ClickUp ti consentono di riequilibrare il tempo del tuo team, evitando cali di produttività e mantenendo efficiente il personale assegnato ai progetti a forfait.

Gestisci la larghezza di banda del team e trasferisci il lavoro richiesto tra i contratti di assistenza continua con la vista Carico di lavoro di ClickUp

Suddividi le attività e promuovi la condivisione dei feedback con le attività di ClickUp e la collaborazione in tempo reale

Una volta avviati i tuoi progetti, utilizza attività di ClickUp per suddividere ogni risultato, assegnare le dipendenze e stabilire le priorità del lavoro durante il periodo di retainer. Poiché ogni attività è in connessione con i tuoi documenti, le sequenze e i registri del tempo, il tuo team saprà sempre quali sono i prossimi passi da compiere.

Con le risorse allineate e le attività in corso, dovrai assicurarti che tutti rimangano in connessione.

Che si tratti del tuo team interno, dei freelance o dei clienti, gli strumenti di collaborazione di ClickUp (modifica in tempo reale, commenti alle attività e aggiornamenti in tempo reale) supportano una comunicazione costante su tutti i lavori in corso.

Lavorate insieme in modo seamless all'interno di un'unica piattaforma con le funzionalità/funzione di collaborazione di ClickUp

Ottieni una visione a 360 gradi dello stato di avanzamento dei progetti con i dashboard di ClickUp

Infine, man mano che il lavoro procede, la visibilità diventa essenziale. I dashboard di ClickUp forniscono informazioni in tempo reale sull'utilizzo dei contratti di assistenza, sui risultati finali, sul monitoraggio del tempo e sugli aggiornamenti di stato, aiutandoti a dimostrare il valore e a migliorare la soddisfazione dei clienti.

Ottieni visibilità in tempo reale sull'utilizzo dei loro retainer e sul stato dei progetti utilizzando i dashboard ClickUp

Ecco una guida rapida all'uso dei dashboard ClickUp per ottenere il massimo rendimento.

ClickUp per freelance è un altro strumento utile per organizzare i progetti dei client, gestire i risultati finali in corso e mantenere il controllo sui flussi di lavoro freelance. Dai moduli di registrazione al monitoraggio del tempo e alle automazioni, i freelance possono semplificare ogni aspetto del lavoro con i client senza dover attivare/disattivare uno strumento all'altro.

💡 Suggerimento professionale: gestisci più client senza perdere colpi? Il miglior software di project management per liberi professionisti ti aiuta a trovare gli strumenti per organizzarti, rispettare le riunioni e mantenere ogni progetto in linea con gli obiettivi.

💜 Bonus: ClickUp Brain Max : potenzia le operazioni di gestione dei contratti con Talk to Text Trasforma ogni punto di contatto con il client in chiarezza fatturabile. Con Brain Max sul desktop, utilizza Talk to Text per registrare le chiamate dei client, le riunioni e le note vocali, quindi istantaneamente: Crea attività con assegnatari, scadenze e contratti di assistenza collegati

Redigete verbali di riunione, aggiornamenti SOW e riepiloghi mensili dei contratti di assistenza legale

Genera automaticamente elementi di azione per le approvazioni di eccedenze e la preparazione dei rinnovi

Aggiungi le voci relative al tempo al client/progetto giusto mentre parli Risultato: passaggi di consegne più chiari, fatturazione accurata e reportistica di fine mese più rapida, senza dover ricorrere a fogli di calcolo.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Redigi, modifica e condividi i contratti di assistenza legale utilizzando ClickUp Documenti, con collegamenti alle attività e alle sequenze

Crea modelli personalizzati per progetti a forfait, flussi di onboarding e fornitura di servizi

Utilizza il monitoraggio del tempo integrato per registrare le ore, evitare quelle inutilizzate e garantire una fatturazione accurata

Collabora in tempo reale con client e appaltatori tramite documenti, commenti e condivisione delle attività

Visualizza l'utilizzo dei servizi a forfait, le tempistiche di consegna e le prestazioni con dashboard personalizzabili

Limiti di ClickUp

Può risultare opprimente per i piccoli team che non dispongono di un onboarding dedicato

La configurazione di flussi di lavoro complessi relativi ai contratti di assistenza può richiedere tempo inizialmente

Prezzi ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di ClickUp?

Un utente G2 afferma:

ClickUp è una soluzione personalizzata per un'ampia gamma di problemi che la mia azienda deve risolvere. Siamo in grado di monitorare i progetti in modo efficiente e collaborativo, mantenendo tutti organizzati e allineati, conservando al contempo le informazioni importanti a cui i nostri utenti potrebbero aver bisogno di accedere per completare un'attività.

ClickUp è una soluzione personalizzata per un'ampia gamma di problemi che la mia azienda deve risolvere. Siamo in grado di monitorare i progetti in modo efficiente e collaborativo, mantenendo tutti organizzati e allineati, conservando al contempo le informazioni importanti a cui i nostri utenti potrebbero aver bisogno di accedere per completare un'attività.

2. Accelo (ideale per l'automazione completa del ciclo di vita dal preventivo all'incasso)

tramite Accelo

Una delle sfide più grandi nella gestione dei contratti di assistenza è unificare tutte le fasi del ciclo di vita del client: strumenti sparsi per la quotazione, monitoraggio dei progetti scollegato, fatturazione ritardata e fogli di calcolo disordinati per l'utilizzo dei contratti di assistenza.

Questa frammentazione fa perdere tempo, aumenta gli errori e rende più difficile fornire un valore costante ai client con contratti di assistenza continuativa.

Accelo risolve questi problemi con una vera piattaforma quote-to-cash che centralizza tutto, dalle proposte iniziali e dai contratti di consulenza all'esecuzione delle attività, al monitoraggio del tempo e alla fatturazione.

Progettato specificamente come software di consulenza per le aziende di servizi, Accelo combina operazioni, consegna e finanza in modo che il tuo team possa gestire il lavoro dei client in un unico posto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Accelo

Gestisci i contratti di consulenza, i preventivi e l'ambito dei progetti in un unico posto utilizzando i portali client e gli strumenti di pipeline

L'automazione della fatturazione dei contratti di assistenza legale, del monitoraggio delle spese e delle fatture ricorrenti garantisce piena visibilità sull'utilizzo dei contratti e sui dati finanziari

Monitora la capacità del team e l'allocazione delle risorse con approfondimenti sull'utilizzo

Tieni traccia del tempo con registri e tabelle orarie intuitive, assicurandoti che ogni ora fatturabile sia contabilizzata durante il periodo di anticipo

Accedi a informazioni in tempo reale con dashboard integrate che aiutano alla previsione del carico di lavoro

Limiti di Accelo

Curva di apprendimento ripida, soprattutto durante l'onboarding e la configurazione

I requisiti minimi di postazione lo rendono meno ideale per team molto piccoli

L'interfaccia può sembrare disordinata quando si gestiscono più flussi di lavoro dei client

Prezzi Accelo

Piano Professional : prezzi personalizzati

piano Business : prezzi personalizzati

Piano avanzato: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Accelo

G2 : 4,4/5 (oltre 520 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 170 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Accelo?

Un utente di Capterra afferma:

Accelo è ottimo perché ci permette di organizzare tutte le informazioni sui nostri clienti in un unico posto, comprese note, fatture, pagamenti e attività aperte.

Accelo è ottimo perché ci permette di organizzare tutte le informazioni sui nostri clienti in un unico posto, comprese note, fatture, pagamenti e attività aperte.

3. Scoro (Il migliore per la visibilità finanziaria nei progetti con contratti di assistenza continuativa)

tramite Scoro

Una delle parti più difficili per le agenzie che gestiscono contratti di assistenza continuativa non è il monitoraggio del tempo, ma quello del denaro.

È qui che Scoro si distingue: questo software integra project management e il controllo finanziario in un unico sistema, offrendo all'utente una visibilità completa su ricavi, costi e tempo impiegato prima ancora che la fattura venga emessa.

Invece di destreggiarti tra fogli di calcolo e strumenti, Scoro ti aiuta a creare preventivi, assegnare attività, monitorare il tempo e generare fatture, il tutto confrontando in tempo reale i budget del piano con quelli effettivi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Scoro

Tieni traccia delle ore fatturabili con il monitoraggio manuale e in tempo reale, con sincronizzazione tra le attività e i client con contratto di assistenza legale continuativa

Crea preventivi che si trasformano automaticamente in progetti strutturati con budget e Sequenza definiti

Monitora i dati finanziari utilizzando dashboard personalizzabili e reportistica in tempo reale su costi, margini e utilizzo dei servizi di consulenza

Fai la previsione del carico di lavoro e dei ricavi con strumenti per la pianificazione finanziaria, la disponibilità delle risorse e il monitoraggio dei profitti

Limiti di Scoro

Curva di apprendimento ripida, soprattutto durante la fase di inserimento

Costoso per piccoli team e liberi professionisti

La reportistica e gli strumenti finanziari avanzati sono riservati ai piani di livello superiore

Prezzi di Scoro

Core : 23,90 $ al mese per utente

Crescita : 38,90 $ al mese per utente

Prestazioni : 59,90 $ al mese per utente

*azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Scoro

G2 : 4,5/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 230 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Scoro?

Un utente G2 afferma:

Apprezzo la funzione di preventivazione di Scoro perché facilita la creazione di preventivi standardizzati per i nostri client. L'approccio basato su modelli migliora la nostra efficienza consentendoci di acquisire rapidamente e senza sforzo progetti predefiniti.

Apprezzo la funzione di preventivazione di Scoro perché facilita la creazione di preventivi standardizzati per i nostri client. L'approccio basato su modelli migliora la nostra efficienza consentendoci di acquisire rapidamente e senza sforzo progetti predefiniti.

✨ Curiosità: Negli anni '80, il mondo del marketing è passato dal semplice acquisizione di nuovi clienti alla costruzione di relazioni durature con quelli esistenti. Questo approccio, noto come marketing della relazione, pone l'accento sulla soddisfazione e la fedeltà dei clienti come componenti chiave del successo aziendale a lungo termine.

4. Paymo (ideale per collegare senza soluzione di continuità il monitoraggio del tempo alla fatturazione dei servizi legali)

tramite Paymo

La gestione dei progetti a forfait spesso comporta la necessità di affrontare flussi di lavoro frammentati, soprattutto quando il monitoraggio del tempo e la fatturazione vengono gestiti con strumenti separati.

Questa disconnessione porta a fatturazioni imprecise, ore perse e ritardi nel flusso di cassa. Paymo si distingue per la perfetta integrazione tra monitoraggio del tempo, esecuzione delle attività e fatturazione dei contratti di assistenza in un'unica interfaccia pulita.

A differenza della maggior parte dei software di gestione dei contratti a forfait, il timer integrato di Paymo offre una connessione diretta alla fatturazione, consentendoti il monitoraggio del tempo, l'assegnazione di tariffe fatturabili e la generazione automatica di fatture ricorrenti senza cambiare piattaforma.

Le migliori funzionalità/funzioni di Paymo

Collega le ore fatturabili alle fatture utilizzando un widget di monitoraggio del tempo in tempo reale su desktop e dispositivi mobili

Automatizza la fatturazione dei compensi con fatture ricorrenti, preventivi e spese tracciate

Visualizza le sequenze e le dipendenze delle attività utilizzando diagrammi di Gantt, elenchi di attività e strumenti di pianificazione dei progetti

Collabora alle attività, attiva la condivisione di file e richiedi feedback visivi tramite strumenti di revisione integrati

Consenti un'allocazione flessibile delle risorse utilizzando le viste Carico di lavoro, la pianificazione dei turni dei dipendenti e il monitoraggio delle ferie

Limiti di Paymo

Manca di funzionalità/funzione CRM avanzate per il monitoraggio delle relazioni a lungo termine per la gestione dei client

L'onboarding potrebbe essere lento per i team non tecnici a causa delle sue funzioni stratificate

Idoneità con limite per grandi aziende o settori altamente specializzati

Prezzi Paymo

Free

Starter : 5,90 $ al mese per utente

Piccoli uffici : 10,90 $ al mese per utente

*aziendale: 16,90 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Paymo

G2 : 4,6/5 (oltre 590 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 690 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Paymo?

Un utente di Capterra afferma:

Facile da monitorare il tempo e visualizzare il calendario sui fogli presenze per visualizzare la tua giornata. Facile da creare un progetto e ottimo per vedere diverse opzioni di visualizzazione come tabella o Gantt, a seconda di come hai bisogno di visualizzare un progetto.

Facile da monitorare il tempo e visualizzare il calendario sui fogli presenze per visualizzare la tua giornata. Facile da creare un progetto e ottimo per vedere diverse opzioni di visualizzazione come tabella o Gantt, a seconda di come hai bisogno di visualizzare un progetto.

5. FunctionFox (ideale per i team creativi che gestiscono contratti a forfait con costi generali al limite)

tramite FunctionFox

FunctionFox affronta le sfide comuni legate ai contratti di assistenza continuativa offrendo un sistema semplificato progettato specificamente per i professionisti creativi che necessitano di chiarezza in materia di monitoraggio del tempo, budgeting e aggiornamenti dei progetti.

Che si tratti di pacchetti di servizi a tariffa fissa o di fatturazione mensile, la piattaforma fornisce un monitoraggio dettagliato dell'utilizzo dei servizi.

FunctionFox è inoltre dotato di tabelle orarie integrati e promemoria automatici per aiutarti a stare al passo con il periodo di anticipo e evitare che le ore non utilizzate vadano sprecate.

Le migliori funzionalità/funzioni di FunctionFox

Tieni traccia accuratamente del tempo fatturabile e non fatturabile utilizzando tabelle orarie e monitoraggio del tempo

Monitorate e create reportistica sull'utilizzo dei contratti di assistenza, sui budget e sulle ore effettive con approfondimenti desktop del CEO e report dettagliati

Centralizza la comunicazione del team con blog di progetto e note interne

Semplifica la supervisione dei progetti con modelli di progetto, visualizzazioni di allocazione delle risorse e monitoraggio dello stato in tempo reale

Invia preventivi e genera fatture in base alle attività completate o a strutture di retainer predefinite

Limiti di FunctionFox

Integrazioni di terze parti con limite e nessuna API aperta per flussi di lavoro personalizzati

Nessuno strumento specifico per Agile come Kanban o Scrum board

Curva di apprendimento per i team che non hanno familiarità con le soluzioni software autonome per la gestione dei contratti di assistenza continuativa

Prezzi di FunctionFox

Classic : 12 $ al mese per utente

Premier : 18 $ al mese per utente

Interno: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di FunctionFox

G2 : 4,3/5 (oltre 50 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 190 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di FunctionFox?

Un utente G2 afferma:

Mi è piaciuta molto la panoramica del programma. Grazie a indicazioni visive, ho potuto vedere quanto lavoro era stato assegnato a ciascuno dei miei dipendenti ogni giorno. Questo mi ha permesso di individuare eventuali colli di bottiglia o ritardi.

Mi è piaciuta molto la panoramica del programma. Grazie a indicazioni visive, ho potuto vedere quanto lavoro era stato assegnato a ciascuno dei miei dipendenti ogni giorno. Questo mi ha permesso di individuare eventuali colli di bottiglia o ritardi.

📮 ClickUp Insight: un terzo dei nostri intervistati dichiara di essere particolarmente interessato all'uso dell'IA per lo sviluppo delle competenze. Ad esempio, un membro del team non tecnico potrebbe voler generare il codice di base per una pagina web con l'aiuto dell'IA. In questi scenari, l'IA funziona al meglio quando comprende il contesto di lavoro, ed è qui che ClickUp si distingue. Essendo una piattaforma di lavoro all-in-one, l'IA di ClickUp è consapevole dei tuoi progetti e può suggerire azioni personalizzate o persino gestire con facilità attività come la generazione di frammenti di codice.

💡 Suggerimento professionale: vuoi aumentare la tua credibilità e distinguerti in un mercato competitivo come quello della consulenza? Le certificazioni di consulenza per costruire la tua carriera, insieme al supporto continuo, mettono in evidenza le certificazioni più riconosciute per elevare la tua competenza e stabilire la fiducia dei client.

6. Piano Toggl (ideale per piccoli team che necessitano di una pianificazione visiva semplice e di una chiara Sequenza)

tramite Piano Toggl

Quando i piccoli team devono gestire deliverable che si sovrappongono, si verifica spesso questo scenario: potresti sapere cosa da fare, ma non quando, da chi o come questo influirà sul resto del team.

Toggl Plan è stato creato proprio per risolvere questo problema, offrendo uno strumento di pianificazione del lavoro visivamente accattivante che dà priorità alle tempistiche, alla disponibilità e alla titolarità delle attività.

A differenza dei tradizionali software di gestione dei contratti a forfait o dei task tracker, Toggl Plan semplifica il coordinamento con le tempistiche del team, le visualizzazioni della disponibilità e i programmi drag-and-drop.

Le migliori funzionalità/funzioni di Toggl Plan

Visualizza i carichi di lavoro utilizzando le sequenze del team e trascina le attività sul calendario per riassegnarle o riprogrammare in pochi secondi

Monitora la disponibilità del team e i programmi di ferie con la visualizzare Capacità per prevenire il burnout e migliorare l'utilizzo

Gestisci le attività con bacheche e programmi ricorrenti, da completare con attività cardine e segmenti per le diverse fasi di lavoro

Condivisione di linee temporali di sola lettura con client o stakeholder per una visibilità completa senza ingombrare i flussi di lavoro interni

Integra Toggl Track e Google Calendar per mantenere la connessione tra piano e monitoraggio del tempo

Limite del piano Toggl

Nessuna dipendenza tra le attività, che rappresenta un limite al monitoraggio del percorso critico

Non dispone delle funzionalità/funzione di monitoraggio finanziario o fatturazione presenti negli strumenti di gestione dei contratti di assistenza continuativa

Le opzioni di personalizzazione per i flussi di lavoro complessi hanno un limite rispetto agli strumenti dell'azienda

Prezzi del piano Toggl

Free

Starter : 10 $ al mese per utente

Premium : 20 $ al mese per utente

*azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Toggl Plan

G2 : 4,6/5 (oltre 40 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.570 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Toggl Plan?

Un utente di Capterra afferma:

Utilizzo Toggl track in modo discontinuo da diversi anni, ma quest'anno, passando a un sistema di pagamento basato sulle ore lavorate, sto monitorando tutto il mio tempo. I report mi aiutano davvero a capire come lavoro e a pianificare meglio il mio carico di lavoro e il mio tempo.

Utilizzo Toggl track in modo discontinuo da diversi anni, ma quest'anno, passando a un sistema di pagamento basato sulle ore lavorate, sto monitorando tutto il mio tempo. I report mi aiutano davvero a capire come lavoro e a pianificare meglio il mio carico di lavoro e il mio tempo.

7. Hubstaff (ideale per i team che lavorano in ufficio e necessitano di monitoraggio del tempo e della produttività)

tramite Hubstaff

Quando i progetti si protraggono a lungo o la produttività del team cala, raramente è dovuto a una mancanza di lavoro richiesto, ma solitamente a una mancanza di visibilità.

Ecco come Hubstaff risolve il problema: progettato per team che lavorano in ufficio e da remoto, questo strumento combina il monitoraggio del tempo, il controllo delle attività e la definizione del budget dei progetti per offrire ai manager una visione chiara di chi sta lavorando, quando e con quale efficacia.

Hubstaff semplifica la fatturazione accurata, l'approvazione delle tabelle orarie e il trigger delle buste paga attraverso integrazioni come Gusto o QuickBooks.

Le migliori funzionalità/funzioni di Hubstaff

Tieni traccia del tempo su desktop, dispositivi mobili, estensione Chrome o chioschi, con impostazioni che impediscono modifiche manuali

Acquisisci i livelli di attività , screenshot sfocati, app e dati URL per ottenere informazioni sulla produttività

Utilizza i budget del progetto e le tariffe fatturabili per controllare i costi e avvisare i manager quando vengono raggiunte le soglie

Gestisci gli straordinari, le pause e le ferie con configurabili impostazioni di conformità

Integrazione con strumenti come QuickBooks, Gusto, Trello, Asana e oltre 30 altri per la fatturazione e l'automazione

Limiti di Hubstaff

Il geofencing mobile non impedisce le registrazioni al di fuori delle zone di lavoro

La pianificazione manca di dettagli a livello di progetto/attività e non rileva i turni sovrapposti

Nessuna verifica biometrica o facciale per la convalida dell'orologio marcatempo

Prezzi Hubstaff

Free

Premium: 5 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Hubstaff

G2 : 4,5/5 (oltre 1.380 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 1.540 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Hubstaff

Un utente G2 afferma:

Monitoraggio del tempo con prova di lavoro. Puoi monitorare le ore con screenshot opzionali, livelli di attività e utilizzo di app/URL. È perfetto per i team remoti o i liberi professionisti che necessitano di trasparenza.

Monitoraggio del tempo con prova di lavoro. Puoi monitorare le ore con screenshot opzionali, livelli di attività e utilizzo di app/URL. È perfetto per i team remoti o i liberi professionisti che necessitano di trasparenza.

8. Wrike (ideale per i team che necessitano di controlli amministratori e di sicurezza dei progetti di livello azienda)

tramite Wrike

Se hai mai gestito un grande progetto con molteplici parti in movimento, sai bene quanto velocemente le cose possano sfuggire di mano: aggiornamenti mancati, responsabilità poco chiare e troppi strumenti in gioco.

Secondo Gartner, questa è con probabilità elevata il motivo per cui l'aziendale considera circa l'80% dei progetti IT falliti.

Wrike aiuta a organizzare il caos. I team che necessitano di una supervisione rigorosa, come i reparti marketing, i team operativi o quelli che operano in settori regolamentati, apprezzeranno i controlli dell'amministratore e le funzionalità/funzione di sicurezza.

Le migliori funzionalità/funzioni di Wrike

Gestisci i progetti con diagrammi Gantt, bacheche Kanban, calendari e report dinamici

Scrivi gli ambiti con l' IA, prevedi i rischi e riepiloga/riassume le discussioni

Personalizza i dashboard con analisi dettagliate e trigger di automazione

Imposta autorizzazioni utente granulari, restrizioni IP, SSO e autenticazione a due fattori

Integrazione con oltre 400 strumenti, tra cui Adobe Creative Cloud, Salesforce, Slack e Power BI

Limiti di Wrike

La modifica dei documenti in tempo reale richiede un software esterno e non offre funzionalità di collaborazione native

Le integrazioni premium (ad es. QuickBooks, Salesforce) sono disponibili solo sui piani di fascia alta

Componenti aggiuntivi come Wrike Lock e Datahub aumentano significativamente il costo complessivo

Prezzi di Wrike

Free

Team : 10 $ al mese per utente

*aziendale: 25 $ al mese per utente

Azienda : Prezzi personalizzati

Pinnacle: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Wrike

G2 : 4,2/5 (oltre 3.800 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 2.790 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Wrike?

Un utente di Capterra afferma:

Wrike ci ha permesso di creare un'unica fonte di riferimento e di garantire una maggiore trasparenza nel nostro portfolio progetti. L'automazione ha eliminato le attività manuali e la possibilità di integrazione con altre piattaforme aumenta l'efficienza.

Wrike ci ha permesso di creare un'unica fonte di riferimento e di garantire una maggiore trasparenza nel nostro portfolio progetti. L'automazione ha eliminato le attività manuali e la possibilità di integrazione con altre piattaforme aumenta l'efficienza.

9. Zoho Progetti (ideale per piccoli team che necessitano di uno strumento economico per il monitoraggio delle attività e del budget)

tramite Zoho Progetti

La maggior parte dei project manager è bloccata in un circolo vizioso di post-it, fogli di calcolo e "ancora un'altra breve riunione sullo stato di avanzamento dei lavori"

Nonostante tutto ciò, Zoho Progetti può sembrare una novità rinfrescante.

Progettato all'insegna della semplicità, racchiude funzioni essenziali come le dipendenze delle attività, il monitoraggio del tempo e le visualizzazioni dei progetti, senza richiedere una curva di apprendimento ripida.

Cosa lo rende speciale? È economico (solo 4 $ per utente), facile da imparare e dispone anche di un assistente IA integrato chiamato Zia che ti aiuta a gestire le scadenze e a ottenere informazioni approfondite.

Inoltre, si integra perfettamente se il tuo team utilizza già altri strumenti Zoho, come CRM o Books.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zoho Progetti

Assegna più utenti per ogni attività con dipendenze e attività secondarie

Ottieni approfondimenti sui dati e suggerimenti sulla pianificazione da Zia, l'assistente IA

Automatizza le attività ricorrenti e le approvazioni con i flussi di lavoro Blueprint

Monitora il tempo, i budget dei progetti e l'utilizzo delle risorse con dashboard visive

Visualizza i progetti nei formati Kanban, Gantt e calendario per una maggiore flessibilità

Limiti di Zoho Project

L'assistenza telefonica e l'assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sono disponibili solo con i componenti aggiuntivi premium

La maggior parte delle integrazioni di terze parti hanno un limite all'ecosistema Zoho

I campi personalizzati e i ruoli sono disponibili solo nel piano Enterprise

Prezzi di Zoho Progetti

Free

Premium : 4 $ al mese per utente

Azienda: 9 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Zoho Projects

G2 : 4,1/5 (oltre 2000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 800 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Zoho Project?

Un utente G2 afferma:

Zoho One dispone di tutti i moduli necessari a una piccola azienda. Dalla project management alle risorse umane, dal CRM alla registrazione online, dall'email al calendario, dai sondaggi e altro ancora. Perfetto per un sistema all-in-one. Lo utilizziamo quotidianamente per tutto il nostro team.

Zoho One dispone di tutti i moduli necessari a una piccola azienda. Dalla project management alle risorse umane, dal CRM alla registrazione online, dall'email al calendario, dai sondaggi e altro ancora. Perfetto per un sistema all-in-one. Lo utilizziamo quotidianamente per tutto il nostro team.

🧠 Lo sapevate: l'87% delle aziende deve affrontare ritardi nei pagamenti, spesso a causa di fatture poco chiare. Come fatturare ai clienti vi mostra come ottenere pagamenti più rapidi con meno solleciti.

10. Proposify (ideale per i team commerciali che necessitano di proposte curate e tracciabili)

via Prop o sify

Se vi è mai capitato di affrettarvi a mettere insieme una proposta dell'ultimo minuto in Documenti Google e vi siete chiesti se il client l'abbia mai aperta, Proposify potrebbe esservi d'aiuto.

Questo software è progettato per i moderni team commerciali che desiderano creare proposte eleganti e in linea con il marchio che impressionino e monitorino ogni interazione al secondo.

Inoltre, Proposify offre visibilità sul complesso mondo dei follow-up delle proposte. Saprai chi le ha aperte, su quali sezioni si sono soffermati e quando hanno firmato.

Le migliori funzionalità/funzioni di Proposify

Monitora le interazioni con i client grazie all' analisi dei documenti , come il tempo per visualizzare, le sezioni visitate e le aperture ripetute

Crea proposte eleganti e interattive con immagini, video e tabelle dei prezzi incorporati

Raccogli firme elettroniche legalmente vincolanti direttamente all'interno delle proposte

Monitora lo stato delle proposte e i tassi di chiusura tramite dashboard metriche e visualizza la pipeline

Crea il tuo modello partendo da una libreria di modelli personalizzabili di contratti di consulenza continuativa o creane uno tuo da zero

Limiti di Proposify

Personalizzazione limitata quando si lavora con i modelli

La modifica delle proposte può risultare complicata per i team abituati ad avere il pieno controllo della progettazione

Il piano base prevede limiti di utilizzo rigorosi (ad esempio, cinque aperture al mese)

Prezzi di Proposify

Base : 29 $ al mese per utente

Team : 49 $ al mese per utente

*aziendale: 65 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Proposify

G2 : 4,6/5,0 (oltre 1.100 recensioni)

Capterra: 4,4/5,0 (oltre 290 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Proposify?

Un utente G2 afferma:

Ho utilizzato tutti gli strumenti e le funzioni di Proposify e non ho mai avuto problemi a ottenere ciò che dovevo fare. Le statistiche e le metriche a cui abbiamo accesso sono particolarmente utili per il mio team: i nostri commerciali hanno raddoppiato le vendite da quando abbiamo iniziato a utilizzare Proposify.

Ho utilizzato tutti gli strumenti e le funzioni di Proposify e non ho mai avuto problemi a ottenere ciò che dovevo fare. Le statistiche e le metriche a cui abbiamo accesso sono particolarmente utili per il mio team: i nostri commerciali hanno raddoppiato le vendite da quando abbiamo iniziato a utilizzare Proposify.

💡 Suggerimento professionale: vuoi trasformare la tua esperienza in una carriera di consulente a tempo pieno? Come diventare un consulente ti guida attraverso ogni passaggio per acquisire client, costruire credibilità e ottenere risultati concreti.

Ecco tre strumenti aggiuntivi utilizzati da agenzie e consulenti per il lavoro in corso con i client:

Bonsai : offre contratti di assistenza legale, monitoraggio del tempo, fatturazione e gestione fiscale, il tutto in un'unica piattaforma semplificata : offre contratti di assistenza legale, monitoraggio del tempo, fatturazione e gestione fiscale, il tutto in un'unica piattaforma semplificata

HoneyBook : supporto all'acquisizione dei client, i modelli di contratto di consulenza, i flussi di lavoro automatizzati e i pagamenti ricorrenti per i servizi in corso in un'unica piattaforma di flusso client : supporto all'acquisizione dei client, i modelli di contratto di consulenza, i flussi di lavoro automatizzati e i pagamenti ricorrenti per i servizi in corso in un'unica piattaforma di flusso client

FreshBooks : offre uno strumento di contabilità e fatturazione con funzionalità integrate di monitoraggio del tempo e fatturazione ricorrente automatizzata per gestire agevolmente i contratti di assistenza legale : offre uno strumento di contabilità e fatturazione con funzionalità integrate di monitoraggio del tempo e fatturazione ricorrente automatizzata per gestire agevolmente i contratti di assistenza legale

Fidelizza facilmente i client con ClickUp

Probabilmente ora ti sarà chiaro che la gestione dei contratti a lungo termine è la colonna portante di relazioni sostenibili con i client e di entrate prevedibili, soprattutto quando si ha a che fare con client ricorrenti.

ClickUp ti aiuta a raggiungere questo obiettivo.

Dalla stesura e dall'aggiornamento dei contratti con ClickUp Documento al monitoraggio delle ore fatturabili e alla visualizzazione dell'utilizzo con i dashboard, ogni fase del ciclo di vita dei contratti di assistenza legale viene gestita in modo semplice e centralizzato.

E non si tratta solo di fidelizzare i client. Come ha affermato Shikha Chaturvedi, Business Analyst presso Cedcoss Technologies Private Limited, nella sua recensione:

Conserviamo tutti i problemi aziendali in un unico posto e possiamo concentrarci su ciascuno di essi contemporaneamente grazie a ClickUp. Ci aiuta anche a gestire le nostre attività e a monitorare il tempo investito in attività particolari.

Conserviamo tutti i problemi aziendali in un unico posto e possiamo concentrarci su ciascuno di essi contemporaneamente grazie a ClickUp. Ci aiuta anche a gestire le nostre attività e a monitorare il tempo investito in attività particolari.

Inizia a gestire i contratti di assistenza in modo più intelligente: registrati oggi stesso su ClickUp.

Domande frequenti

Si tratta di uno strumento che aiuta agenzie, consulenti e provider a gestire le relazioni con i client attraverso il monitoraggio dei budget, l'automazione delle fatture e la garanzia che il lavoro ricorrente sia fatturato in modo accurato.

Consulenti, agenzie di marketing, studi legali, studi creativi e liberi professionisti che lavorano con contratti continuativi con i client.

Un contratto di consulenza garantisce al client l'accesso riservato a consulenti, agenzie di marketing, studi legali, studi creativi e liberi professionisti che lavorano con contratti continuativi.