Modelli gratuiti di schede tecniche dei prodotti per semplificare la documentazione

Man mano che i prodotti diventano più complessi e le sequenze temporali si restringono, piccole incomprensioni possono causare ritardi importanti. Un singolo dettaglio trascurato nella pianificazione può trasformarsi in un aumento del carico di lavoro e creare attriti tra i team.

I modelli personalizzati per lo sviluppo dei prodotti sono fondamentali per documentare le informazioni a cui tutti i membri del team possono fare riferimento in caso di domande.

In questa guida abbiamo raccolto modelli gratuiti di schede tecniche di prodotto per semplificare questo processo, delineare gli standard di qualità e le misure di controllo. Puoi personalizzarli in ClickUp o utilizzare il suo ecosistema integrato per creare un flusso di lavoro automatizzato.

Cosa sono i modelli di scheda tecnica del prodotto?

I modelli di scheda tecnica del prodotto sono documenti preformattati che raccolgono e comunicano le specifiche tecniche di un prodotto o di una funzionalità. Creano un punto di riferimento per tutti i team!

Questi modelli includono specifiche del prodotto, obiettivi, pubblico di destinazione, funzionalità/funzioni chiave, requisiti tecnici, specifiche delle prestazioni, processo di produzione e storie degli utenti, personalizzati per supportare la collaborazione interfunzionale.

🎯 Ad esempio, se sei un product manager, puoi utilizzare modelli di specifiche di prodotto per tradurre la tua visione in requisiti concreti.

In questo modo, i tuoi ingegneri riceveranno istruzioni chiare sulla pianificazione e la realizzazione per i potenziali clienti. Anche i team di marketing potranno fare riferimento a questi requisiti funzionali e garantire un allineamento tempestivo sul posizionamento e sulla messaggistica.

Questi modelli consentono di risparmiare tempo, gestire i passaggi di consegne, migliorare la comprensione dei clienti e accelerare il processo di sviluppo dei prodotti in diversi reparti.

👀 Lo sapevate? Un incredibile 61% del tempo dei dipendenti viene dedicato all'aggiornamento, alla ricerca e alla gestione delle informazioni su sistemi dispersi.

Cosa rende un modello di scheda tecnica di prodotto efficace?

Prima di utilizzare i modelli come risorsa per scrivere specifiche di prodotto efficaci, è necessario conoscere le funzionalità/funzioni dei modelli di specifiche che consentono di organizzare il flusso di lavoro. Ecco alcune funzioni specifiche che dovresti cercare nei modelli:

Un layout chiaro e logico che organizza informazioni preziose. Questo chiarirà immediatamente cos'è il prodotto, perché è importante e cosa deve essere realizzato. Il modello dovrebbe utilizzare tabelle, grafici e sezioni strutturate per garantire che tutti i membri del team possano trovare rapidamente i dettagli

Rilevanza interfunzionale che riserva uno spazio per gli obiettivi aziendali, le specifiche delle funzionalità/funzioni e i requisiti non funzionali o le istruzioni speciali per una qualità superiore

Contenuto completo, compresi dettagli sull'ID del prodotto, specifiche delle funzionalità/funzioni, descrizioni tecniche e informazioni sulla conformità. Dovrebbe inoltre includere supporti visivi e delineare le specifiche dell'imballaggio, l'etichettatura e i requisiti di spedizione.

Sezioni personalizzabili che consentono di rimuovere o adattare le sezioni in base all'ambito e al pubblico. Non tutti i modelli richiedono lo stesso livello di dettaglio

Prompt o esempi integrati, come brevi descrizioni o voci di esempio, così non dovrai più indovinare cosa scrivere nella scheda del prodotto

Assistenza per la collaborazione per incoraggiare il contributo di tutte le parti interessate: ingegneria, progettazione, controllo qualità e marketing. Ciò garantisce che tutte le prospettive siano prese in considerazione, riducendo il rischio di comunicazioni errate

📖 Leggi anche: Guida definitiva allo sviluppo agile dei prodotti

10 modelli gratuiti di schede tecniche dei prodotti

Di seguito sono riportati alcuni esempi di modelli di schede tecniche di prodotto pronti all'uso che puoi adattare al tuo flusso di lavoro. Ciascuno è progettato per acquisire il giusto livello di dettaglio, ridurre l'ambiguità e mantenere allineati i team interfunzionali dalla scoperta del prodotto fino alla consegna.

ClickUp Insight: Il 15% dei lavoratori teme che l'automazione possa minacciare parte del proprio lavoro, ma il 45% afferma che li libererebbe per concentrarsi su attività di maggior valore. La narrativa sta cambiando: l'automazione non sta sostituendo i ruoli, ma li sta rimodellando per ottenere un impatto maggiore. Ad esempio, nel lancio di un prodotto, gli agenti IA di ClickUp possono automatizzare l'assegnazione delle attività e i promemoria delle scadenze e fornire aggiornamenti in tempo reale sullo stato, in modo che i team possano smettere di cercare aggiornamenti e concentrarsi sulla strategia. È così che i project manager diventano leader di progetto! 💫 Risultati reali: Lulu Press risparmia 1 ora al giorno per ogni dipendente che utilizza le automazioni di ClickUp, con un aumento del 12% dell'efficienza del lavoro.

1. Modello di documento sui requisiti di prodotto ClickUp

Ottieni il modello gratis Affronta il caos della pianificazione disorganizzata dei prodotti con il modello di documento dei requisiti di prodotto ClickUp

Cosa succede se crei qualcosa solo per scoprire che non è quello che voleva nessuno? Fortunatamente, il modello di documento sui requisiti di prodotto di ClickUp ti aiuta a evitare requisiti vaghi e costose riscritture. Definisce ciò che un prodotto deve fare prima che venga scritta una sola riga di codice.

Con questo modello gratuito puoi:

Delinea chiaramente la visione del prodotto con sezioni integrate per chi, cosa, perché, quando e come, per una migliore comprensione

Definisci priorità, obiettivi e profili utente in modo che tutti sappiano su cosa concentrarsi e cosa può aspettare

Tieni traccia delle modifiche alle caratteristiche prestazionali dei prodotti durante il loro ciclo di vita e aggiorna il documento in modo coerente con informazioni dettagliate

🔑 Ideale per: Team che necessitano di un modo strutturato e collaborativo per definire e allineare le funzionalità dei prodotti prima della creazione, specialmente nelle prime fasi di scoperta del prodotto.

2. Il modello di scheda tecnica di progettazione ClickUp

Ottieni il modello gratis Riduci le rielaborazioni, elimina le ambiguità e rimani allineato con il modello di scheda tecnica di progettazione ClickUp

Il passaggio dalla progettazione allo sviluppo raramente è fluido. Ecco perché il modello di scheda tecnica di progettazione ClickUp si concentra sui dettagli visivi e di interazione, documentando ogni pixel, colore e interazione dei componenti. È il ponte tra la visione del progettista e la tastiera dello sviluppatore, in modo che ciò che viene realizzato abbia esattamente l'aspetto e il comportamento previsti.

Utilizza questo modello gratuito per:

Visualizza lo stato di avanzamento utilizzando le viste personalizzate di ClickUp come Gantt, Elenco e Calendario per rimanere sempre aggiornato

Pianifica in modo più intelligente con ClickUp Obiettivi , assegnazione delle attività e sequenze direttamente all'interno del modello

Organizza cicli di feedback e mantieni la coerenza con la modifica collaborativa, il monitoraggio dello stato e i promemoria automatici

🔑 Ideale per: team di progettazione e sviluppo che desiderano garantire un'esecuzione perfetta al pixel e criteri di accettazione chiari, distinti dai requisiti del prodotto, concentrandosi sull'aspetto piuttosto che sull'ambito funzionale.

3. Il modello di documento delle specifiche funzionali di ClickUp

Ottieni il modello gratis Acquisisci, organizza e comunica tutti i requisiti critici del prodotto nel modello di documento delle specifiche funzionali di ClickUp

Il modello di documento delle specifiche funzionali di ClickUp trasforma le idee di alto livello in regole funzionali dettagliate, che coprono ciò che il sistema dovrebbe fare, come si comporta e come gestisce le eccezioni dal punto di vista tecnico e dell'utente.

Questo modello ti consente di:

Migliora la trasparenza e la responsabilità trasformando le responsabilità in attività di ClickUp direttamente all'interno del documento

Documenta le aspettative di backend/frontend per garantire chiarezza tra i team

Fornisci riferimenti per scenari di test e controllo qualità per impostare le giuste aspettative per le parti interessate coinvolte

🔑 Ideale per: Team di ingegneri che necessitano di una documentazione completa e strutturata prima di scrivere il codice

4. Il modello di lista di controllo per prodotti digitali di ClickUp

Ottieni il modello gratis Utilizza il modello di lista di controllo dei prodotti digitali di ClickUp per una pianificazione meticolosa e il monitoraggio delle attività

Quando si lancia un prodotto è possibile tralasciare passaggi chiave. Per evitare che ciò accada, il modello di lista di controllo per prodotti digitali di ClickUp garantisce che tutte le caselle siano spuntate prima del lancio. Tutto è sotto controllo, dal controllo qualità alla conformità normativa, fino alla domanda "L'abbiamo comunicato al reparto marketing?"

A differenza di altri modelli di specifiche, questo non si concentra tanto sulla descrizione delle funzionalità/funzioni, quanto piuttosto sulla garanzia che tutte le attività operative, di conformità e di lancio siano completate.

Ecco come questo modello gratuito può aiutarti:

🔑 Ideale per: Teams che lanciano prodotti digitali e necessitano di una guida pratica attività per attività piuttosto che di un documento con le specifiche.

5. Il modello di documento informativo sul prodotto ClickUp

Ottieni il modello gratis Evita comunicazioni errate con il modello di documento informativo sul prodotto ClickUp

"Cosa stiamo costruendo esattamente e perché?"

Se questa domanda mette in difficoltà il tuo team, sei già fuori strada. Il modello di documento di presentazione del prodotto ClickUp riepiloga/riassume il problema, la soluzione proposta, il pubblico e il caso aziendale, rendendolo uno strumento di allineamento di alto livello piuttosto che un documento tecnico approfondito. Crea questo modello per:

Inserisci le pagine nei tuoi documenti ClickUp per organizzare le informazioni e ottenere una scheda prodotto completa

Usa la formattazione avanzata e i comandi slash per scrivere il brief come preferisci

Menziona i membri del team utilizzando Assegna commenti in ClickUp quando è necessario il loro contributo

🔑 Ideale per: Product manager e team di sviluppo che cercano un modo organizzato, personalizzabile e collaborativo per creare un processo di sviluppo del prodotto coerente

👀 Lo sapevi? Lo stipendio base medio di un product manager associato negli Stati Uniti è di 81.669 $.

6. Il modello di posizionamento del prodotto ClickUp

Ottieni il modello gratis Comprendi cosa rappresenta il tuo prodotto con il modello di posizionamento del prodotto ClickUp

"Cosa rende speciale il tuo prodotto?" Le persone acquisteranno da te solo se la risposta a questa domanda è chiara.

Il modello di posizionamento del prodotto ClickUp definisce come il tuo prodotto si distingue dalla concorrenza. Puoi chiarire i messaggi, i profili dei clienti, i vantaggi competitivi, il target di riferimento e gli elementi di differenziazione, separandoli dalle specifiche tecniche o dai requisiti operativi.

Approfitta di questo modello per:

Trasforma i risultati del posizionamento in una roadmap per il marketing che risuoni con il tuo pubblico

Allinea i team di marketing, prodotto e commerciale utilizzando le funzionalità/funzioni collaborative di ClickUp

Utilizza le attività cardine , le attività e le date di scadenza di ClickUp per garantire un miglioramento continuo del posizionamento dei tuoi prodotti, a seconda delle mutevoli condizioni del mercato

🔑 Ideale per: Team di marketing o strategia di prodotto che perfezionano il posizionamento e la comunicazione esterna di un prodotto.

7. Il modello di documento dei requisiti aziendali di ClickUp

Ottieni il modello gratis Definisci gli obiettivi, i risultati finali e l'ambito del progetto con il modello di documento sui requisiti aziendali di ClickUp

Il modello di documento sui requisiti aziendali di ClickUp ti offre chiarezza aziendale. Si concentra su obiettivi, ROI, rischi e su come il tuo progetto si allinea agli obiettivi organizzativi.

È particolarmente utile quando si ha a che fare con dirigenti e team di approvvigionamento.

Personalizza questo modello per:

Elenca e classifica i requisiti del progetto utilizzando gli stati personalizzati di ClickUp per monitorare lo stato e l'avanzamento di ciascun elemento

Utilizza i grafici Gantt di ClickUp per mappare attività e attività cardine, assicurandoti di rimanere in linea con gli obiettivi e rispettare le scadenze

Specifica sequenze, budget e ipotesi per aiutare le parti interessate a comprendere l'intero ambito del progetto

🔑 Ideale per: team con molti stakeholder che necessitano di una vista del prodotto incentrata sul business

8. Il modello Requisiti di sistema di ClickUp

Ottieni il modello gratis Previeni l'eccesso di progettazione, lo scostamento dall'obiettivo e il disallineamento con il modello di requisiti di sistema ClickUp

Hai mai lanciato un prodotto solo per assistere a un crash pochi secondi dopo? A differenza delle specifiche funzionali, che descrivono ciò che fa il prodotto, il modello Requisiti di sistema di ClickUp delinea l'infrastruttura, le integrazioni, i traguardi di prestazione e le condizioni ambientali in cui il prodotto deve operare.

Questo modello può:

Utilizza stati personalizzati per monitorare i singoli requisiti e mantenere i progetti in linea con gli obiettivi

Definisci i confini del progetto fin dall'inizio per evitare aggiunte o modifiche indesiderate durante lo sviluppo

Imposta attività ricorrenti utilizzando le automazioni di ClickUp per la revisione e la correzione dei documenti, garantendo l'allineamento man mano che il progetto procede

🔑 Ideale per: Responsabili tecnici e manager IT che garantiscono che l'ambiente tecnico di un prodotto supporti le funzionalità previste.

👀 Lo sapevate? Il 92% dei product manager ritiene che l'intelligenza artificiale avrà un impatto duraturo in questo settore.

9. Il modello di gestione dei prodotti ClickUp

Ottieni il modello gratis Segui il ciclo di vita del tuo prodotto e comunica con il modello di gestione dei prodotti ClickUp

Solo il 28% degli strumenti è integrato, costringendo i lavoratori a svolgere attività ridondanti come reinserire dati e duplicare il lavoro.

Per evitare questo, personalizza il modello di gestione dei prodotti ClickUp. Non si tratta di un modello di documento statico, ma di un'area di lavoro dinamica per il monitoraggio di sprint, backlog, bug e operazioni di prodotto in corso. Centralizza tutto in modo che i team possano pianificare, eseguire e rivedere senza perdere il contesto.

Puoi:

Implementa sprints o bacheche Kanban per monitorare ed eseguire le attività utilizzando un approccio agile, aumentando flessibilità e velocità

Conduci regolarmente delle retrospettive per esaminare le prestazioni del team, identificare le aree di miglioramento e implementare misure di garanzia della qualità

Crea un wiki del team per archiviare le conoscenze sui prodotti, le linee guida di sviluppo e i documenti tecnici per una facile consultazione

🔑 Ideale per: Product manager che desiderano un hub unico per le operazioni quotidiane relative ai prodotti

10. Il modello di roadmap di prodotto ClickUp

Ottieni il modello gratis Affronta il problema comune dei processi di sviluppo dei prodotti frammentati utilizzando il modello di roadmap di prodotto ClickUp

Se hai mai sussultato quando qualcuno ti chiede quale sia il prossimo passo, prova il modello di roadmap di prodotto ClickUp.

Fornisce al tuo team una roadmap visiva e collaborativa facile da aggiornare e condividere. Tutti possono vedere cosa è in arrivo, cosa è bloccato e cosa è appena stato spedito. Mentre altri modelli si concentrano sulle specifiche o sui requisiti attuali, questo fornisce un piano visivo lungimirante, mostrando quando sono previste funzionalità/funzioni, correzioni e rilasci.

Utilizza questo modello per:

Utilizza la visualizzazione Roadmap trimestrale per gestire gli obiettivi di prodotto a lungo termine e garantire l'allineamento strategico

Semplifica l'apprendimento per il team di sviluppo di nuovi prodotti con la vista di benvenuto

Tieni traccia delle aspettative e dei feedback dei clienti nella scheda tecnica del prodotto con la funzione Visualizza le mie richieste di prodotto

🔑 Ideale per: Team di prodotto che necessitano di una roadmap visiva e collaborativa per allinearsi sulle sequenze temporali e sulle aspettative

👀 Lo sapevi? ClickUp ha sostituito oltre tre strumenti per il 40,9% dei suoi clienti. Meno dispersione significa maggiore produttività.

Perché ClickUp è il modo migliore per utilizzare questi modelli

Se sei un product manager, probabilmente sei stanco di perdere tempo passando da uno strumento all'altro. I lavoratori attivano/disattivano le app 1.200 volte al giorno, perdendo quasi quattro ore alla settimana per il cambio di contesto. Questa disconnessione porta al burnout, al mancato rispetto delle scadenze e a una documentazione incoerente.

ClickUp, l'app tutto per il lavoro, combina project management e collaborazione sui documenti con comunicazione e IA. È progettata per aiutare i team di prodotto a creare, gestire e condividere schede tecniche dei prodotti senza passare da uno strumento all'altro.

ClickUp Docs svolge un ruolo importante in questo senso, facilitando la redazione e l'aggiornamento collaborativo dei documenti relativi alle specifiche dei prodotti.

Rimani sincronizzato con il tuo team grazie alla modifica collaborativa in ClickUp Docs

I team possono lavorare in tempo reale per organizzare le idee, individuare le inefficienze e perfezionare le descrizioni dei requisiti dei prodotti man mano che i progetti evolvono. Perfeziona le descrizioni man mano che i progetti evolvono. Grazie alle ricche funzionalità di modifica e alla possibilità di collegare materiali di supporto, Docs diventa molto più di un semplice spazio di scrittura: è una parte dinamica del flusso di lavoro. Puoi collegare la documentazione direttamente alle attività e ai progetti per aggiornamenti e accessi senza interruzioni.

🎯 Ad esempio, supponiamo che tu stia lavorando alle specifiche di un nuovo flusso di onboarding e scrivi: "Crea una finestra modale di benvenuto reattiva che personalizzi il testo in base al tipo di utente".

Puoi evidenziare quella frase e convertirla immediatamente in un'attività. Da lì, puoi assegnarla a un ingegnere utilizzando @menzione, impostare una data di scadenza, assegnarle una priorità e persino allegare riferimenti visivi come certificazioni senza uscire dal documento.

Contatta le persone più rapidamente dall'interno del documento con le @menzioni di ClickUp

Poiché le attività di ClickUp sono completamente integrate con i documenti, nel momento in cui viene creata un'attività, questa diventa parte del più ampio flusso di lavoro di gestione dei prodotti. Si muove attraverso il processo preferito (Kanban, Scrum o qualcosa di personalizzato) senza perdere il contesto.

Gli ingegneri ottengono visibilità completa sulle specifiche funzionali, i requisiti tecnici, le sequenze e le dipendenze, mentre gli esperti di marketing possono monitorare i contenuti di lancio e le attività cardine della campagna collegate allo stesso documento.

Il software di gestione dei prodotti ClickUp mantiene inoltre tutti allineati grazie a dashboard personalizzabili.

Offre informazioni in tempo reale sullo stato dei progetti, sul carico di lavoro dei team e sugli indicatori chiave di prestazione. Questo livello di visibilità consente ai team di rimanere in linea con gli obiettivi e responsabili, consentendo al contempo un processo decisionale più rapido e informato a tutti i livelli.

ClickUp AI accelera ulteriormente il processo di scrittura delle specifiche.

ClickUp Brain aiuta a scrivere documenti tecnici, riepilogare/riassumere feedback e creare descrizioni basate sui dati dell'area di lavoro.

Chiedi a ClickUp Brain consigli, guide complete e altro ancora con semplici prompt

Che tu stia scrivendo da zero o perfezionando i feedback grezzi dei clienti per trasformarli in informazioni utili, l'IA si adatta al tuo stile e al tuo flusso di lavoro. E se preferisci un assistente di scrittura diverso, puoi passare a ChatGPT, Claude o altri LLM all'interno di ClickUp Brain in base alle tue esigenze.

Passa da un LLM all'altro all'interno di ClickUp Brain per personalizzare la tua esperienza IA

Allineati alle specifiche di prodotto in modo rapido ed efficiente con ClickUp

Senza un processo di documentazione chiaro, i team perdono tempo prezioso alla ricerca del contesto, chiarendo gli obiettivi e gestendo il controllo qualità, rallentando in ultima analisi lo sviluppo del prodotto. Un foglio delle specifiche del prodotto ben strutturato aiuta a organizzare dettagli critici come le specifiche tecniche, i requisiti normativi e le esigenze di imballaggio.

ClickUp fa un ulteriore passaggio trasformando la documentazione in un flusso di lavoro integrato e senza soluzione di continuità:

Redigi specifiche dettagliate in ClickUp Docs

Converti le decisioni chiave in attività concrete

Gestisci l'esecuzione tramite bacheche agili, sequenze o sprint

I modelli di scheda tecnica di ClickUp rendono tutto ancora più semplice, aiutando i team a iniziare rapidamente e a rimanere allineati fin dal primo giorno.

Non c'è bisogno di destreggiarsi tra più strumenti quando ClickUp fa tutto da solo.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp gratuitamente e migliora il tuo processo di sviluppo dei prodotti con un'unica potente piattaforma.