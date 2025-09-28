Modelli gratuiti di piani di marketing per eventi per organizzare eventi di successo

Hai prenotato la sede, organizzato gli interventi dei relatori e sistemato la logistica, ma quasi nessuno si presenta. Ti suona familiare? Molti grandi eventi falliscono non a causa di un piano debole, ma di un marketing debole.

I grandi eventi non nascono dal nulla. Sono frutto di un marketing accurato. È qui che un modello completo di piano di marketing per eventi può fare la differenza.

Ti aiuta a mappare esattamente come organizzare la promozione del tuo evento, raggiungere il traguardo giusto e creare buzz in anticipo.

Scopriamo insieme i migliori modelli di piano di marketing per eventi in linea con il tuo lavoro richiesto di marketing.

Il 75% dei professionisti del marketing degli eventi preferisce le piattaforme social per la promozione degli eventi.

*cosa sono i modelli di piano di marketing per eventi?

Un modello di piano di marketing per eventi fornisce un approccio mirato alla pianificazione, all'esecuzione e alla valutazione delle attività di promozione relative a un evento. Funge da guida passo passo che delinea tutte le attività necessarie, le tempistiche promozionali, le risorse e i messaggi chiave richiesti per la promozione dell'evento.

Ecco cosa include un buon modello di piano di marketing per eventi:

obiettivi dell'evento*: elenca gli obiettivi che desideri raggiungere con l'evento

dettagli sul pubblico di destinazione*: includi il tuo traguardo in base alla posizione geografica, alle preferenze e altro ancora

Canali di marketing : fai menzione dei canali da utilizzare, come email, social media e altro, per catturare l'attenzione

Calendario dei contenuti : definisci le scadenze e i dettagli chiave per le attività e gli eventi

Budget e allocazione delle risorse : includi il budget assegnato a ogni attività ed evento, insieme ai dettagli di spesa

Dettagli specifici dell'evento: aggiungi il link per la registrazione all'evento, gli annunci dei relatori, i programmi delle interviste ai relatori e altri dettagli per generare entusiasmo per l'evento

cosa rende efficace un modello di piano di marketing per eventi?*

Non tutti i modelli di piano di marketing per eventi sono uguali. Un modello efficace ti offre una struttura, ti fa risparmiare tempo e mantiene la tua strategia focalizzata dall'inizio alla fine.

Quindi, per trovare quello giusto, assicurati che soddisfi queste caselle di controllo:

Chiarezza : cerca un modello chiaro e semplice che ti consenta di aggiungere obiettivi specifici e misurabili, lead qualificati, partecipanti passati da ritargettizzare e approfondimenti di ricerche di mercato

Pubblico di destinazione : utilizza un modello che ti aiuti a raggiungere un pubblico più ampio in base ai dati demografici e alle motivazioni che spingono le persone a partecipare

canali di marketing: *Assicurati di avere spazio sufficiente per elencare i canali di marketing appropriati che utilizzerai: email, social, PR, pubblicità a pagamento e altro ancora

sequenza*: scegli un formato che suddivida il ciclo di vita dell'evento in fasi, attività pre, durante e post-evento, con scadenze per ciascuna attività

Monitoraggio del budget : scegli un modello con colonne dedicate al budget per classificare le spese per canale, fornitore o attività

Ruoli specifici: scegli un modello che ti consenta di assegnare le responsabilità al team per evitare sovrapposizioni e confusione

Il 19% dei professionisti del marketing degli eventi non dispone dei dati giusti e il 18% non ha strumenti efficienti per il monitoraggio dell'esito positivo.

I migliori modelli di piano di marketing per eventi

Pianificare un evento è solo metà dell'opera: convincere le persone a partecipare è la vera sfida. Entra nei modelli di piano di marketing per eventi.

Ti forniscono una tabella di marcia pronta all'uso per promuovere il tuo evento, raggiungere il pubblico di destinazione e ottenere risultati concreti.

Ecco un elenco dei migliori modelli che dovresti prendere in considerazione:

1. Modello di piano di marketing per eventi ClickUp

Ottieni il modello gratis Mantieni il tuo piano di marketing per eventi in linea con i tuoi obiettivi grazie al modello di piano di marketing per eventi di ClickUp

La gestione degli eventi, sia di persona che virtuali, richiede una pianificazione dettagliata e un attento monitoraggio di ogni elemento. Il modello di piano di marketing per eventi di ClickUp ti aiuta a creare un flusso di lavoro con attività classificate in categorie nelle fasi chiave: pianificazione, implementazione e valutazione.

La visualizzazione della timeline dell'evento crea un percorso guidato. Inoltre, la visualizzazione del calendario mappa ogni attività alla rispettiva data di scadenza per una migliore visibilità e responsabilità.

Ecco perché ti piacerà:

Aggiungi campi personalizzati, come responsabile, valutazioni, fatture, crediti e altro, per una maggiore responsabilità

Monitora il budget di marketing degli eventi confrontando la spesa stimata con quella effettiva

Allega documenti e note per mantenere un contesto completo e raccogliere feedback

🔑 Ideale per: Responsabili di eventi, team di marketing e coordinatori che necessitano di un modello strutturato per elaborare un piano, eseguire e valutare in modo efficace gli eventi di marketing.

💡 Bonus: Migliora il tuo marketing degli eventi con il supporto intelligente dell'IA: Cerca istantaneamente su ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint e tutte le tue app connesse, oltre che sul web, modelli di marketing per eventi, piani di campagna e risorse di promozione

Usa Talk to Text per porre domande, dettare i dettagli dell'evento o gestire il tuo flusso di lavoro di marketing con la voce, senza usare le mani e da qualsiasi luogo

Sfrutta modelli di IA esterni premium come ChatGPT, Claude e Gemini con un'unica soluzione pronta per le aziende che apporta contesto di lavoro e intelligenza al tuo processo di marketing degli eventi Prova ClickUp Brain MAX, l'intelligenza artificiale più completa che trasforma il marketing degli eventi perché gestisce il 100% del tuo lavoro. Elimina il sovraccarico di strumenti, usa la tua voce per creare e aggiornare modelli di marketing, assegnare attività di campagna e semplificare l'intero processo di pianificazione degli eventi, tutto in un unico posto. Cattura le idee mentre sei in movimento, effettua la condivisione delle istruzioni con i tuoi fornitori e porta a termine il lavoro 4 volte più velocemente con Talk to Text in ClickUp Brain MAX

2. Modello di marketing per eventi ClickUp

Ottieni il modello gratis Organizza le informazioni sugli eventi, allinea le attività e monitora lo stato con il modello di marketing per eventi di ClickUp

Visualizza il tuo piano di marketing per eventi con il modello ClickUp Event Marketing. Classifica le attività in base al tipo di evento, come seminari, eventi di networking e conferenze, rendendo facile la gestione e il monitoraggio di ciascuno di essi.

Ti aiuta ad aggiungere dettagli come posizione, budget, data e tipo di evento per una panoramica completa di tutti i prossimi eventi. Grazie alle dipendenze tra le attività, il modello ti consente di definire un processo di pianificazione del marketing chiaro.

Ecco perché ti piacerà:

Conserva i verbali delle riunioni in una cartella dedicata per poterli consultare facilmente

Crea briefing dettagliati sugli eventi per allineare il tuo team con tutte le informazioni chiave

Controlla le posizioni degli eventi aziendali e le attività con una vista Mappa personalizzata

🔑 Ideale per: Organizzatori di eventi, team di marketing e coordinatori che gestiscono più eventi con obiettivi, sequenze e logistica specifici.

3. Modello di piano eventi ClickUp

Ottieni il modello gratis Fai un piano dettagliato per ogni evento e coordina il team e le risorse con il modello di pianificazione eventi di ClickUp

Il modello di pianificazione eventi di ClickUp ti aiuta a creare un flusso di lavoro personalizzato per le operazioni di pianificazione degli eventi. Con elenchi separati per le attività dell'evento, i preparativi pre-evento, le strutture e la fatturazione, tutto rimane semplificato e facile da gestire.

Esempio, lo spazio dedicato al budget ti aiuta a classificare gli eventi in base al stato finanziario: fuori budget, sotto budget o in linea con il budget. Inoltre, la scheda delle priorità elenca le attività in base all'urgenza, così saprai a cosa prestare attenzione per primo.

La parte migliore? Il software di gestione eventi ClickUp ti aiuta a collaborare con i client, a effettuare il monitoraggio dei budget e ad allineare i tuoi obiettivi di evento.

Ecco perché ti piacerà:

Monitora automaticamente lo stato con la barra di monitoraggio visiva

Conserva i dettagli degli sponsor e dei fornitori in un unico posto utilizzando i documenti

Calcola automaticamente totali, medie, intervalli e altro ancora per mantenere l'accuratezza del budget

🔑 Ideale per: coordinatori di eventi, team operativi e responsabili di progetto che necessitano di un approccio strutturato per il monitoraggio dei budget, delle attività e dei dettagli dei fornitori per ogni fase di un evento.

4. Modello ClickUp per la pianificazione di eventi singoli

Ottieni il modello gratis Gestisci le attività dell'evento e aumenta la partecipazione con il modello di pianificazione eventi ClickUp Singular

Il modello ClickUp Singular Event Planning ti aiuta a gestire ogni dettaglio degli eventi singoli. Include elenchi dedicati per fornitori, ospiti, piano generale e budget, in modo da poter gestire senza problemi più flussi di lavoro in un unico spazio.

Puoi impostare le dipendenze delle attività e classificare gli elementi come essenziali o auspicabili per rimanere entro i limiti di budget e portata. Inoltre, la scheda Attività ti aiuta a tenere tutte le attività relative all'evento in un unico posto, organizzate per tag di priorità, documenti e aggiornamenti rilevanti.

Ecco perché ti piacerà:

Crea un modulo RSVP per raccogliere i dati dei potenziali partecipanti e conservali in un elenco separato

Tieni un elenco dettagliato del budget con informazioni quali costi, sito web, fatture, nota e tipologia

Crea una timeline chiara delle attività per il monitoraggio di ogni attività relativa all'evento dall'inizio alla fine

🔑 Ideale per: Organizzatori di eventi, organizzatori freelance e piccoli team che gestiscono eventi occasionali che richiedono precisione, monitoraggio dettagliato e coordinamento efficiente.

5. Modello di budget per il piano di eventi ClickUp

Ottieni il modello gratis Fissa obiettivi chiari, monitora le spese e analizza i costi con il modello di budget per la pianificazione di eventi di ClickUp

Hai difficoltà a mantenere il monitoraggio del tuo budget per l'evento? Il modello di budget per la pianificazione di eventi di ClickUp ti offre la visibilità necessaria per gestire ogni singolo euro con precisione.

Il modello suddivide le attività in elenchi relativi a sedi, eventi e azioni da intraprendere, consentendoti di organizzare il flusso di lavoro e gestirlo con facilità. Ad esempio, gli elenchi delle sedi includono campi personalizzati quali tipo, foto, dettagli di contatto e nota, per visualizzare in modo chiaro ciascun centro di costo.

Ecco perché ti piacerà:

Aggiungi attività secondarie e liste di controllo a ciascuna attività per un'esecuzione precisa

Imposta attività ricorrente per il monitoraggio e la revisione del budget a intervalli regolari

Utilizza le dipendenze delle attività per creare un processo che ha un flusso efficiente

🔑 Ideale per: Responsabili di eventi, team finanziari e responsabili operativi alla ricerca di un modo chiaro e personalizzabile per gestire, monitorare e ottimizzare i budget degli eventi.

6. Modello di piano di marketing ClickUp

Ottieni il modello gratis Fissa obiettivi realizzabili, organizza le attività e monitora lo stato con il modello di piano di marketing ClickUp

Il modello di piano di marketing ClickUp ti aiuta ad allineare le tue iniziative relative agli eventi con gli obiettivi di marketing e i risultati misurabili. Ti consente di definire obiettivi chiari, risultati chiave e dettagli di supporto per mantenere il piano di marketing focalizzato e in linea con la tabella di marcia.

Il suo tracker di avanzamento e il campo di completamento percentuale consentono di visualizzare in tempo reale un risultato positivo. Inoltre, con l'impatto, il tipo di attività e la valutazione dello sforzo, il modello ti aiuta a dare priorità agli eventi in modo efficace e a pianificare in modo più intelligente.

Ecco perché ti piacerà:

Classifica gli eventi e le attività per trimestre per una migliore pianificazione e monitoraggio

Elenco i risultati e gli obiettivi chiave lungo una linea temporale visiva

Monitora costantemente budget, attività e stato per perfezionare la tua strategia di marketing degli eventi

🔑 Ideale per: team di marketing, project management e strateghi che hanno in piano eventi basati su campagne incentrati sulle prestazioni e sui risultati.

7. Modello di piano d'azione di marketing ClickUp

Ottieni il modello gratis Delinea la strategia per la promozione dell'evento con il modello di piano d'azione di marketing di ClickUp

Utilizza il modello di piano d'azione di marketing ClickUp per mantenere il tuo team allineato su tutte le attività di marketing. Questo modello suddivide ogni sottoattività dell'evento con informazioni dettagliate, assicurando che il tuo team comprenda le aspettative, le tempistiche e gli obiettivi.

Ti aiuta a creare un piano d'azione completo, dall'analisi del mercato di riferimento e degli obiettivi aziendali alla strategia di prezzo e alle informazioni di supporto. Inoltre, il modello ti guida attraverso gli elementi chiave da definire e organizzare prima di eseguire il tuo piano.

Ecco perché ti piacerà:

Crea una lista di controllo SMART per definire passaggi chiari e attuabili

Imposta KPI per ogni attività ed evento per misurare efficacemente lo stato

Verifica le strategie attuali e perfeziona il tuo approccio con approfondimenti basati sui dati

🔑 Ideale per: strateghi di marketing, responsabili di campagne e team di piccole imprese alla ricerca di un modello strutturato e orientato al risultato per elaborare un piano e realizzare iniziative di marketing.

8. Modello di piano di contenuto ClickUp

Ottieni il modello gratis Promuovi gli eventi con una strategia di content marketing utilizzando il modello di piano di content marketing di ClickUp

Semplifica la creazione dei contenuti e il processo di marketing con il modello di piano di content marketing di ClickUp. Ti consente di pianificare, monitorare e valutare ogni aspetto della tua strategia di contenuti in un unico spazio centralizzato.

Inoltre, garantisce che ogni contenuto sia in linea con i tuoi obiettivi di marketing e le esigenze di promozione dell'evento.

Ecco perché ti piacerà:

Crea una pipeline con fasi quali ideazione, produzione, approvazione e pubblicazione

Crea una Sequenza per programmare i post e altri contenuti

Crea un documento dedicato per ogni contenuto in cui archiviare testi, brief e risorse creative

🔑 Ideale per: Content marketer, social media manager e team di marketing che gestiscono campagne di contenuto multicanale legate a eventi e promozioni del marchio.

Il 72% dei marketer afferma che il marketing del contenuto ha contribuito ad aumentare il coinvolgimento e il traffico.

9. Modello di piano dei contenuti ClickUp

Ottieni il modello gratis Allinea il tuo piano di contenuto alle attività dell'evento utilizzando il modello di piano di contenuto di ClickUp

Il modello di piano dei contenuti ClickUp è un calendario pratico dei contenuti che semplifica la pianificazione e la pubblicazione dei contenuti. Ti aiuta a mappare gli obiettivi dei contenuti, assicurando che ogni elemento sia in linea con la tua strategia di marketing complessiva.

Il modello trasforma ogni esigenza di contenuto in un'attività tracciabile, consentendoti di assegnare, gestire e consegnare i compiti in tempo senza caos.

Ecco perché ti piacerà:

Assegna gli autori e allega le risorse necessarie per fornire un contesto completo dell'evento

Stabilisci le priorità dei contenuti in linea con la Sequenza dell'evento e gli obiettivi di marketing

Identifica le tendenze dei contenuti e modifica la strategia per garantire un esito positivo dell'evento

🔑 Ideale per: team di contenuto, social media manager e professionisti del marketing che desiderano gestire la creazione di contenuto relativa agli eventi con chiarezza, struttura e flessibilità.

💡 Suggerimento professionale: vuoi semplificare la gestione del contenuto per gli eventi? Strumenti basati sull'IA come ClickUp Brain possono aiutarti a indirizzare i tuoi sforzi nella giusta direzione. Ecco come può esserti utile: Genera idee per diversi tipi di contenuto

Identifica le lacune nella tua strategia e chiedi passaggi per ottimizzarla

Ottieni un riepilogo/riassunto delle attività relative all'evento e dello stato su di esse *Organizza gli eventi dall'ideazione al piano e all'esecuzione con ClickUp Brain

10. Modello di gestione eventi ClickUp

Ottieni il modello gratis Gestisci le attività relative all'evento, effettua la condivisione delle risorse e effettua il monitoraggio dei budget con il modello di gestione eventi di ClickUp

Il modello di gestione eventi di ClickUp ti aiuta a controllare i costi, le risorse e la Sequenza di ogni evento, dal piano all'esecuzione. Ogni evento ha un elenco dedicato per evitare duplicazioni.

Questo modello ti aiuta a monitorare dettagli importanti come budget, stato di avanzamento, priorità e altro ancora, tutto in un unico posto. Inoltre, il mappare offre una chiara visione d'insieme delle posizioni degli eventi e delle attività correlate per semplificare la gestione degli eventi.

Ecco perché ti piacerà:

Implementa l'automazione dei promemoria via email per incoraggiare i partecipanti e tenere aggiornati gli stakeholder

Imposta un budget stimato e monitoralo durante tutto il ciclo di vita dell'evento

Usa i tag per definire le relazioni tra le attività e migliorare il coordinamento del team

🔑 Ideale per: Responsabili di eventi, team operativi e responsabili marketing che desiderano un sistema centralizzato per gestire attività, comunicazioni e logistica relative a più eventi.

11. Modello di piano strategico per eventi ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea piani per gli eventi, organizza le attività e monitora lo stato con il modello di piano strategico per eventi di ClickUp

Il modello di piano strategico per eventi di ClickUp ti aiuta a gestire i dettagli più specifici per una strategia di marketing di successo. Include dettagli specifici come canale, budget e hashtag per costruire una strategia che soddisfi pienamente i tuoi obiettivi di marketing.

Questo modello fornisce una panoramica chiara dello stato di ogni evento, evidenziando le azioni in sospeso, per aiutarti a gestire facilmente gli eventi e rimanere in linea con gli obiettivi.

Ecco perché ti piacerà:

Classifica gli eventi in base allo scopo: aumentare la visibilità dell'evento, costruire relazioni aziendali e altro ancora

Allega i file pertinenti a ciascuna attività dell'evento per mantenere organizzati tutti i tuoi materiali di marketing

Crea un flusso di processo dall'ideazione alla bozza, alla progettazione, all'approvazione e alla pubblicazione

🔑 Ideale per: strateghi di marketing, organizzatori di eventi e responsabili di campagne che desiderano sviluppare strategie di eventi mirate e gestirle con chiarezza dall'inizio alla fine

📣 La voce dei clienti: Ecco cosa pensa Brianna Connetta, Senior Event Production Manager presso Convene, dell'utilizzo di ClickUp: ClickUp ci permette di lavorare tutti insieme in un unico programma e di lavorare all'evento durante la fase di pre-produzione, ma anche il giorno dell'evento, sapendo che tutti i dettagli sono raccolti in un unico posto. ClickUp ci permette a tutti di lavorare in un unico programma e di lavorare all'evento durante la fase di pre-produzione, ma anche il giorno dell'evento, sapendo che tutti i dettagli sono raccolti in un unico posto.

12. Modello di piano di progetto per eventi ClickUp

Ottieni il modello gratis Mantieni un elenco completo degli eventi e monitora lo stato con il modello di piano di progetto per eventi di ClickUp

Devi destreggiarti tra più eventi? Prova il modello di piano di progetto per eventi di ClickUp. Con sottoattività, liste di controllo per la pianificazione e dipendenza, ti aiuta a gestire ogni dettaglio con precisione.

Il modello delinea chiaramente i prossimi eventi, consentendoti di pianificare i tuoi prossimi passaggi e perfezionare le strategie sulla base dei risultati passati. Inoltre, i campi personalizzati ti consentono di acquisire informazioni essenziali per ogni attività.

Ecco perché ti piacerà:

Contrassegna lo stato degli eventi per identificare quelli che procedono secondo i piani e quelli che necessitano di miglioramenti

Calcola automaticamente i budget per migliorare la precisione ed individuare eventuali incongruenze

Fissa obiettivi chiari per ogni evento per misurarne l'esito positivo e migliorare il piano futuro

🔑 Ideale per: Project manager, coordinatori di eventi e team di marketing che necessitano di un approccio strutturato per elaborare un piano, eseguire e valutare gli eventi.

13. Modello di promozione eventi ClickUp

Ottieni il modello gratis Fissa obiettivi chiari, crea una tempistica ed esegui gli eventi in modo efficiente con il modello di promozione eventi di ClickUp

Il modello di promozione eventi di ClickUp ti aiuta a pianificare in modo efficiente il piano delle tue promozioni degli eventi e a monitorarne l'esito positivo. Ti aiuta anche a gestire tutti i tuoi materiali promozionali, come i contenuti per i social media, i testi per l'email marketing e altro ancora.

Inoltre, il software ClickUp Marketing Project Management aiuta il tuo team a organizzare campagne multicanale e a trasformare i tuoi piani in successi.

Ecco perché ti piacerà:

Invia messaggi personalizzati per aumentare il coinvolgimento e raggiungere il traguardo

Imposta attività ricorrente per il monitoraggio delle prestazioni e il perfezionamento delle strategie in tempo reale

Migliora le tue attività di promozione con strumenti come la registrazione dello schermo, la modifica collaborativa e ClickUp Brain

🔑 Ideale per: team di marketing, organizzatori di eventi e autori di contenuto che desiderano gestire la promozione degli eventi in modo strutturato, rapido e chiaro.

14. Modello di lista di controllo per organizzatori di eventi ClickUp

Ottieni il modello gratis Piano ogni dettaglio per un evento di successo con il modello di lista di controllo per organizzatori di eventi di ClickUp

Con più team e risorse coinvolti, il modello di lista di controllo per organizzatori di eventi di ClickUp offre la chiave per una realizzazione senza intoppi.

Questo modello suddivide l'evento in fasi chiare, assicurando che ogni attività sia accountata. Inoltre, la condivisione di tutti i dettagli in un unico posto facilita la collaborazione con il tuo team, i fornitori e i client.

Ecco perché ti piacerà:

Assegna le attività ai membri del team e al responsabile per garantire la responsabilità

Monitora lo stato in tempo reale per rispettare il budget e le scadenze.

Invia follow-up automatici dopo l'evento per raccogliere feedback

🔑 Ideale per: Organizzatori di eventi, team leader e coordinatori che necessitano di una lista di controllo suddivisa in fasi per gestire i budget e monitorare lo stato.

15. Modello di documento per il piano di eventi ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea un piano dettagliato per l'evento con il modello di documento per la pianificazione degli eventi di ClickUp

Il modello di documento per la pianificazione di eventi di ClickUp ti aiuta a monitorare le attività, i budget e le risorse per garantire il rispetto dei tempi previsti. I suoi grafici Gantt forniscono una visualizzazione delle scadenze e delle dipendenze per un coordinamento più fluido del team.

La parte migliore? Il modello consente una collaborazione perfetta con i membri del team e i fornitori, garantendo una comunicazione chiara e allineata durante tutto il processo di pianificazione.

Ecco perché ti piacerà:

Crea un programma dedicato per ogni attività dell'evento con sequenze chiare

Conserva i dettagli chiave dell'evento, come nome, data, ora e posizione, in un unico posto

Aggiungi immagini per migliorare il contesto delle attività e ottimizzare la visualizzazione dell'evento

🔑 Ideale per: Organizzatori di eventi, coordinatori e team operativi che gestiscono la documentazione dettagliata degli eventi.

16. Modello di piano di campagna di marketing ClickUp

Ottieni il modello gratis Ottimizza i tuoi eventi di marketing con un monitoraggio efficiente utilizzando il modello di piano di campagna di marketing di ClickUp

Il modello di piano di campagna di marketing di ClickUp ti aiuta a monitorare le analisi della campagna, individuare le lacune nelle prestazioni e ottimizzare le campagne attuali e future. Ti consente di aggiungere KPI quali budget, tasso, impressioni, clic e altro ancora per un facile monitoraggio e analisi.

Inoltre, il modello ti aiuta a visualizzare tutte le campagne e le attività relative agli eventi. Le fasi integrate della pipeline (Aperta, Concetto, Pipeline, In corso, Revisione, In pausa e Completata) ti consentono di gestire ogni passaggio del ciclo di vita della campagna.

Ecco perché ti piacerà:

Organizza documenti, segnalibri, elenchi di attività e risorse in un'unica posizione centrale

Aggiungi collegamenti alle pagine dei siti web degli eventi, ai post sui social media e alle pagine di destinazione per un facile accesso

Utilizza le formule per calcolare automaticamente il CTR, il budget rimanente e le metriche chiave

🔑 Ideale per: team di marketing, gestori del team e strateghi digitali alla ricerca di un sistema strutturato per il monitoraggio delle prestazioni delle campagne, la gestione delle attività e l'assunzione di decisioni basate sui dati.

17. Modello di piano di social media marketing ClickUp

Ottieni il modello gratis Pianifica e organizza i contenuti dei social media per la promozione degli eventi con il modello di piano di social media marketing di ClickUp

Il modello di piano di social media marketing di ClickUp ti aiuta a pianificare e gestire il branding degli eventi sui social media con coerenza. Ti consente di impostare obiettivi misurabili per gli eventi e di mantenere un flusso costante di contenuti di alta qualità (testo, immagini o video) sui canali social.

Ti aiuta a organizzare idee di contenuto, didascalie e link per una facile piano e monitoraggio. Puoi anche impostare date di pubblicazione e dipendenze delle attività per mantenere il tuo team allineato.

Ecco perché ti piacerà:

Definisci le relazioni tra le attività e allega i file pertinenti per fornire al tuo team di contenuto un contesto completo

Crea elenchi separati per ogni piattaforma e obiettivo per rimanere organizzato e concentrato

Fai il monitoraggio e analizza i risultati sui social media per perfezionare e ottimizzare la tua strategia

🔑 Ideale per: Social media manager, autori di contenuto e team di marketing che hanno in piano campagne multipiattaforma per la promozione di eventi con precisione basata sui dati.

Gli utenti trascorrono in media 2 ore e 31 minuti al giorno sui social media.

18. Modello di calendario marketing ClickUp

Ottieni il modello gratis Mantieni le tue attività di promozione degli eventi e i tuoi obiettivi in linea con il modello di calendario di marketing di ClickUp

Pianificare una campagna di promozione per un evento e organizzare il contenuto diventa più facile con il modello di calendario marketing di ClickUp. Questo modello di Sequenza per il marketing degli eventi ti aiuta a creare un flusso di lavoro chiaro, in modo che il tuo team comprenda la gerarchia delle attività e la segua con precisione.

Mentre la tabella del budget ti aiuta a classificare le spese per fornitore ed evento, le immagini ti aiutano a visualizzare il processo. La parte migliore? Le formule integrate garantiscono un monitoraggio accurato dei budget e di altre metriche chiave per una gestione senza intoppi della campagna.

Ecco perché ti piacerà:

Aggiungi commenti a ogni attività nell'elenco per fornire feedback o migliorare il contesto

Assegna un codice colore alle attività in base alla priorità, allo stato di avanzamento e alla categoria per una facile navigazione

Monitora lo stato con i filtri per restringere la visualizzazione in base alla data di pubblicazione o al tipo di contenuto

🔑 Ideale per: team di marketing, pianificatori di contenuto e responsabili di campagne che desiderano organizzare, programmare e monitorare i contenuti di promozione e i budget relativi agli eventi con chiarezza e controllo.

Mantieni i lavori richiesti di marketing degli eventi allineati con ClickUp

I modelli di piano di marketing per eventi ti aiutano a pianificare ogni attività, a monitorare lo stato e a mantenere l'intera campagna allineata. Ma senza la giusta struttura e la collaborazione del team, le cose possono rapidamente degenerare in confusione e mancato rispetto delle scadenze.

Tuttavia, grazie a modelli efficaci e strumenti di collaborazione in tempo reale, ClickUp, l'app completa per il lavoro, aiuta a mantenere il piano chiaro ed efficiente.

Dalla definizione degli obiettivi all'assegnazione delle attività e al monitoraggio dei budget, tutto rimane in un unico posto, mantenendo tutto il tuo team in sincronizzazione in ogni fase. Non lasciare che la disorganizzazione ti freni.

Iscriviti a ClickUp gratis per ottimizzare il tuo lavoro richiesto nel marketing degli eventi.