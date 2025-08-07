TimeHero vs Motion: quale strumento di gestione del tempo è più adatto a te?

Sai bene che un efficace strumento di gestione del tempo è tutto ciò che ti separa dalla procrastinazione e dalla tua massima produttività.

Ma quale app di pianificazione giornaliera o calendario intelligente ti semplificherà la vita invece di aggiungere altro stress?

Due nomi che sentirai ripetere spesso sono TimeHero e Motion. Entrambi promettono giornate lavorative più intelligenti, maggiore concentrazione e meno scadenze mancate. Ma lo fanno in modi molto diversi.

Se stai cercando di capire quale si adatta meglio al tuo flusso di lavoro (e al modo in cui lavora il tuo cervello), sei nel posto giusto. Esaminiamoli funzionalità per funzionalità. E se nessuno dei due ti sembra abbastanza completo, ti presenteremo una valida alternativa: ClickUp!

Timehero e Motion a colpo d'occhio

Ecco una tabella di confronto rapido tra TimeHero e Motion, con un'anteprima bonus di ClickUp!

Funzionalità/funzione TimeHero Motion ⭐️ Bonus: ClickUp Intelligenza nella pianificazione Pianificazione prevedibile, ottima per flussi di lavoro strutturati. Riprogrammazione delle attività in tempo reale basata sull'IA, in base alle priorità e alle scadenze in evoluzione. Calendario IA personalizzabile, viste Sequenza, con grafici Gantt e automazioni in grado di adattare dinamicamente il tuo programma in base ai cambiamenti in tempo reale. Project management Solida pianificazione dei progetti con modelli, dipendenze delle attività e monitoraggio dettagliato. Le funzionalità di project management sono secondarie rispetto alle funzionalità del calendario. Soluzioni complete di project management con flussi di lavoro personalizzati, dipendenze delle attività e funzionalità collaborative, tutto in un'unica piattaforma. Collaborazione in team Ideale per team incentrati sulla pianificazione di progetti a lungo termine, modelli e gestione delle risorse. Ideale per team dinamici che richiedono adeguamenti della pianificazione in tempo reale. ClickUp eccelle nella collaborazione in tempo reale, nell'assegnazione delle attività, nella condivisione dei documenti e nelle integrazioni con altri strumenti di riunione online , rendendo il lavoro di squadra perfetto su tutta la linea. Automazione delle attività Automazione avanzata con modelli ricorrenti, dipendenze delle attività e bilanciamento del carico di lavoro. Automazioni di base per attività ricorrenti. Potenti automazioni per ridurre le attività manuali, dai flussi di lavoro basati su regole agli agenti Autopilot di ClickUp che eseguono azioni in modo autonomo per te. Esperienza utente e interfaccia Interfaccia funzionale e più complessa con meno enfasi sul design. Interfaccia elegante e intuitiva che si adatta in tempo reale. Interfaccia altamente personalizzabile e intuitiva con più viste (Elenco, Bacheca, Gantt, Calendario), che offre agli utenti la flessibilità di scegliere la configurazione ideale. Strumenti per la concentrazione e la produttività Più incentrato sulla pianificazione, senza suggerimenti in tempo reale sulla produttività. Protezione del tempo di concentrazione, prioritizzazione delle attività basata sull'IA e suggerimenti sull'ordine delle attività. Migliora la produttività con funzionalità/funzioni quali monitoraggio del tempo, impostazione di obiettivi, definizione delle priorità delle attività e aree di lavoro per mantenere i team allineati e concentrati.

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, supportato da ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi fidarti che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come recensiamo i software su ClickUp.

Cos'è TimeHero?

tramite TimeHero

timeHero è una piattaforma di gestione delle attività e dei progetti basata sull'intelligenza artificiale, progettata per automatizzare e ottimizzare la pianificazione per singoli individui e team. A differenza dei tradizionali task manager che si basano esclusivamente sulle date di scadenza per monitorare il tempo, TimeHero pianifica in modo intelligente le attività in base alla tua disponibilità, alle priorità e agli eventi del calendario, adattandosi dinamicamente ai cambiamenti del tuo programma

🧠 Curiosità: il 77% dei dipendenti ora si aspetta un supporto più sostanziale dai propri manager, ma questi ultimi stanno già affrontando il 51% di lavoro in più rispetto a quello che possono realisticamente gestire. Non sorprende che i professionisti e i team stiano ripensando il modo in cui gestiscono le attività e pianificano il proprio tempo.

Funzionalità/funzioni di TimeHero

TimeHero non sta cercando di sostituire il tuo calendario di project management, ma di liberarlo. Le sue funzionalità sono mirate all'automazione della pianificazione, così puoi dedicare più tempo al lavoro e meno tempo a ripensarci.

Funzionalità/funzione n. 1: Pianificazione intelligente delle attività

via Timehero

La maggior parte dei software di pianificazione delle attività scarica tutte le attività in un elenco statico e ti augura buona fortuna. TimeHero fa diversi passaggi in più: analizza quanto tempo hai a disposizione ogni giorno, quali riunioni hai prenotato e quando ogni attività deve essere completata, quindi crea automaticamente un programma realistico per te.

Ancora meglio: se perdi un'attività (perché la vita è così!), TimeHero ricalcola istantaneamente il tuo piano senza che tu debba riorganizzare tutto manualmente.

Funzionalità/funzione n. 2: modelli di progetto dinamici

tramite TimeHero

Devi avviare un progetto per un client, inserire un nuovo dipendente o lanciare una campagna di marketing? TimeHero ti consente di creare flussi di lavoro dettagliati e basati su modelli che assegnano automaticamente scadenze e attività in base alla data di avvio, non solo a date fisse del calendario.

Inoltre, i modelli di pianificazione in TimeHero sono sufficientemente flessibili da gestire progetti reali in cui le date di inizio e di scadenza cambiano continuamente.

Funzionalità/funzione n. 3: monitoraggio del tempo e reportistica integrati

tramite TimeHero

Alla fine di una giornata di lavoro intensa, ti chiedi dove sia finito il tuo tempo? TimeHero ti aiuta a colmare questa lacuna semplificando la registrazione delle ore dedicate alle attività e trasformando i dati in report approfonditi.

Questo non è utile solo per la fatturazione dei client. È fondamentale se vuoi capire quanto tempo richiedono i progetti, in modo da poter pianificare meglio le tue giornate e le tue settimane.

Funzionalità/funzione n. 4: Gestione collaborativa delle attività

tramite TimeHero

Assegna attività ai membri del team, lascia commenti per contestualizzare e regola i carichi di lavoro, il tutto all'interno di un'unica piattaforma. TimeHero ti mostra anche visivamente la capacità del tuo team, rendendo facile evitare la trappola fin troppo comune di sovraccaricare i tuoi migliori collaboratori.

Prezzi di TimeHero

Base: 5 $ al mese per utente

Professional: 12 $ al mese per utente

Premium: 27 $ al mese per utente

📮Approfondimento ClickUp: il 18% dei partecipanti al nostro sondaggio desidera utilizzare l'IA per organizzare la propria vita attraverso calendari, attività e promemoria. Un altro 15% desidera che l'IA gestisca le attività di routine e il lavoro amministrativo. Per fare ciò, un'IA deve essere in grado di: comprendere i livelli di priorità di ciascuna attività in un flusso di lavoro, eseguire i passaggi necessari per creare o modificare attività e impostare flussi di lavoro automatizzati. La maggior parte degli strumenti ha uno o due di questi passaggi già risolti. Tuttavia, ClickUp ha aiutato gli utenti a consolidare fino a 5+ app utilizzando la nostra piattaforma! Prova la pianificazione basata sull'IA, dove le attività e le riunioni possono essere facilmente assegnate a slot disponibili nel tuo calendario in base ai livelli di priorità. Puoi anche impostare regole di automazione personalizzate tramite ClickUp Brain per gestire le attività di routine. Dì addio al lavoro frenetico!

Cos'è Motion?

tramite Motion

Progettato per eliminare lo stress della pianificazione manuale, Motion è uno strumento di produttività basato sull'IA che pianifica automaticamente attività, riunioni e priorità nel tuo calendario.

Adatta dinamicamente il tuo calendario in tempo reale in base alle scadenze che cambiano, ai conflitti tra riunioni e all'urgenza delle attività. Con un calendario, un elenco delle cose da fare e funzionalità di project management in un'unica piattaforma, Motion è l'ideale per te se hai un'agenda fitta di impegni e non hai tempo per gestire minuziosamente la tua giornata.

💡 Suggerimento: il principio di Pareto, noto anche come regola dell'80/20, suggerisce che l'80% dei risultati deriva dal 20% del lavoro richiesto. Quando si tratta di gestione del tempo, ciò significa dare priorità alle attività che avranno un impatto più significativo sul raggiungimento dei tuoi obiettivi.

Funzionalità/funzioni di Motion

Le funzionalità/funzioni di Motion sono pensate per chi ha troppe cose da fare e non ha il tempo di gestirle manualmente.

Funzionalità/funzione n. 1: Pianificazione IA in tempo reale

tramite Motion

Quando Motion pianifica le attività per te, sa esattamente quando lavorerai su di esse, con una precisione al minuto. Esamina le tue riunioni, il tempo di concentrazione, le scadenze e le priorità. Quindi, crea un calendario giornaliero dinamico che si aggiorna automaticamente se la tua giornata prende una piega diversa.

Hai perso un'attività perché una riunione è finita tardi? Motion ottimizza immediatamente l'intera giornata in modo da non dover sacrificare le tue priorità.

Funzionalità/funzione n. 2: Project management completo

tramite Motion

Motion va oltre l'aiuto nella gestione delle singole attività. Puoi creare progetti completi, suddividerli in attività secondarie, impostare dipendenze, assegnare il lavoro ai colleghi e monitorare lo stato di avanzamento di più iniziative, mantenendo tutto sincronizzato con il tuo calendario.

Funzionalità/funzione n. 3: automazione della pianificazione delle riunioni

tramite Motion

Stanco di quei thread infiniti "Quando sei libero?" per programmare la prossima chiamata di aggiornamento? Motion include uno scheduler di gestione delle riunioni integrato che trova i tempi migliori disponibili in base al tuo calendario reale, invia automaticamente i link e blocca il tempo di concentrazione quando ne hai bisogno.

Puoi anche assegnare priorità alle attività in base alla loro importanza, evitando così di prenotare accidentalmente la tua unica finestra di tempo disponibile per il lavoro.

Funzionalità/funzione n. 4: Elenchi di cose da fare in ordine di priorità

tramite Motion

Invece di elenchi di attività infiniti e sparsi che ti lasciano sopraffatto, Motion ti offre un elenco di cose da fare costantemente aggiornato e ordinato in base alle scadenze, all'importanza delle attività e alla tua disponibilità.

Il risultato? Vedi cosa devi fare. Inoltre, vedi esattamente quando lo farai.

Prezzi di Motion

Pro IA: 29 $ al mese per postazione

IA aziendale: 49 $ al mese per postazione

Enterprise: Prezzi personalizzati

TimeHero vs. Motion: confronto delle funzionalità/funzioni

A prima vista, TimeHero e Motion sembrano simili. Ma una volta approfondita la conoscenza, le differenze sono piuttosto evidenti e importanti. Vediamo come si confrontano testa a testa sulle funzionalità/funzioni chiave:

Funzionalità/funzione n. 1: Pianificazione intelligente

Questa è la funzionalità/funzione che contraddistingue Motion. Il suo motore IA ridefinisce continuamente le priorità del tuo calendario in tempo reale. Sposta automaticamente le attività in base a nuove riunioni, scadenze o cambiamenti di priorità. Non si limita a riempire gli spazi vuoti, ma difende il tempo dedicato alle attività importanti, ottimizza l'urgenza e si adatta istantaneamente ai cambiamenti della tua giornata.

TimeHero offre anche una pianificazione intelligente, ma si tratta più di un approccio "imposta e dimentica". È ideale per lavori strutturati e prevedibili, non tanto per team o individui in ambienti in rapida evoluzione che richiedono una costante ricalibrazione.

🏆 Vincitore: Motion. È la soluzione più adatta per programmi dinamici in cui i piani cambiano rapidamente e il tuo calendario deve pensare alla stessa velocità con cui pensi tu.

Funzionalità/funzione n. 2: Project management

TimeHero si basa sul project management tradizionale e lo fa bene. Ottieni modelli integrati, date di inizio e di scadenza regolabili, dipendenze delle attività e strumenti di allocazione delle risorse che aiutano i team a gestire con chiarezza i progetti a lungo termine. È progettato per garantire la visibilità su interi flussi di lavoro, non solo sui singoli calendari.

Motion, d'altra parte, supporta le strutture di progetto ma non approfondisce i grafici di Gantt, i modelli o la pianificazione delle risorse. È perfetto per l'esecuzione e il flusso quotidiano, ma meno attrezzato per la gestione di progetti stratificati e a lungo termine.

🏆 Vincitore: TimeHero. È la scelta migliore quando il tuo team ha bisogno di struttura, sequenze temporali e una visione d'insieme, e non solo di un elenco di cose da fare più intelligente.

Funzionalità/funzione n. 3: Collaborazione in team

Lo strumento ideale dipende interamente dal modo in cui opera il tuo team. Motion è perfetto per team dinamici e orientati all'esecuzione, in cui le priorità cambiano costantemente e la giornata di tutti deve essere pianificata con precisione. Aiuta le persone a rimanere concentrate sulle attività e allineate, anche quando le cose cambiano.

TimeHero è più adatto ai team che lavorano nell'ambito di progetti definiti, dove modelli, sequenze e bilanciamento del carico di lavoro sono fondamentali. Se la tua collaborazione è più orientata alla pianificazione che all'esecuzione in tempo reale, TimeHero ti sembrerà più naturale.

🏆 Vincitore: Pareggio. Dipende davvero dal fatto che il tuo team preferisca la struttura o la velocità: entrambi gli strumenti hanno punti di forza diversi.

Funzionalità/funzione n. 4: Automazione delle attività

TimeHero prende sul serio l'automazione. È possibile creare modelli di attività ricorrenti, automatizzare il bilanciamento del carico di lavoro tra i membri del team e creare flussi di lavoro che funzionano in modo automatico una volta impostati. È particolarmente utile per i team che gestiscono attività ripetitive, come l'onboarding dei client, la gestione delle campagne o i cicli di reportistica.

Motion offre un supporto di base per le attività ricorrenti, ma non è basato su una logica di automazione o su regole per le attività in blocco. Se l'automazione è la chiave per ridurre il lavoro manuale, TimeHero è la scelta migliore.

🏆 Vincitore: TimeHero. È la scelta migliore se il tuo team lavora con processi ripetibili e ha bisogno di automazione per garantire il funzionamento senza una supervisione costante.

Funzionalità/funzione n. 5: Esperienza utente e interfaccia

Motion offre un'esperienza raffinata e intuitiva incentrata sul tuo calendario. È moderno e reattivo, rendendolo facile da adottare rapidamente sia per i singoli che per i team. La sua interfaccia utente di pianificazione in tempo reale è particolarmente utile per chi vive in base al proprio calendario.

Sebbene potente, TimeHero può sembrare più utilitaristico. La sua interfaccia è funzionale ma un po' più complessa e meno accattivante dal punto di vista visivo, soprattutto per gli utenti che non hanno già familiarità con i tradizionali strumenti di project management.

🏆 Vincitore: Motion. Se l'esperienza utente è importante per l'adozione da parte del tuo team, il design elegante e il layout incentrato sul calendario di Motion rendono molto più facile continuare a utilizzarlo giorno dopo giorno.

Pensi che Motion sia solo una questione di pianificazione? Ripensaci. È progettato per aiutarti anche a svolgere il lavoro. Protegge il tuo tempo di concentrazione, ti avvisa quando hai troppi impegni e utilizza l'IA per suggerirti l'ordine più efficiente delle attività in base all'urgenza e alla disponibilità. È progettato per combattere la procrastinazione e il sovraccarico di attività.

TimeHero, pur essendo ottimo nella pianificazione, non offre quei suggerimenti in tempo reale che ti aiutano a rimanere concentrato sull'esecuzione. Se desideri uno strumento che pensi come un coach della produttività, Motion è quello che fa per te.

🏆 Vincitore: Motion. Organizza il tuo tempo e ti aiuta attivamente a rimanere in carreggiata, il che può fare una grande differenza quando la tua lista di cose da fare inizia a sembrare impossibile da portare a termine.

TimeHero e Motion su Reddit

Gli utenti di Reddit evidenziano chiare differenze tra TimeHero e Motion sulla base dell'uso reale.

TimeHero, in alternativa a Motion, è apprezzato per la sua forte automazione e le capacità di pianificazione a lungo termine. È preferito dagli utenti che gestiscono progetti complessi con un input giornaliero minimo.

Un utente, finngornthegreat, nota in r/productivity

Le attività ricorrenti sono state estremamente utili. Ho impostato la contabilità e il controllo dei portali di gara in modo che si ripetessero una volta al mese in qualsiasi momento del mese e sono state inserite tra le scadenze critiche, il che è stato ottimo. Questa funzionalità mi ha anche permesso di bloccare ogni giorno del tempo per le mie email, il che mi dà un'idea più realistica di quanto tempo ho a disposizione per il lavoro "effettivo".

Le attività ricorrenti sono state utilissime. Ho impostato la contabilità e il controllo dei portali di gara in modo che si ripetessero una volta al mese in qualsiasi momento del mese e sono state inserite tra le scadenze critiche, il che è stato ottimo. Questa funzionalità mi ha anche permesso di bloccare ogni giorno del tempo per le mie email, il che mi dà un'idea più realistica di quanto tempo ho a disposizione per il lavoro "effettivo".

Tuttavia, altri menzionano la sua interfaccia utente goffa e la curva di apprendimento. Ad esempio, dho689, dice questo mentre lo confronta con Sorted3:

L'IA di Timehero è molto migliore in quanto pianifica le attività in qualsiasi fascia oraria disponibile, ma l'interfaccia utente/esperienza utente è molto più lenta e presenta più bug. Dato che regola il programma in tempo reale (anziché richiedere di cliccare su un pulsante ogni volta), posso capire la maggiore lentezza, ma le app vengono aggiornate raramente.

L'IA di Timehero è molto migliore in quanto pianifica le attività in qualsiasi fascia oraria disponibile, ma l'interfaccia utente/esperienza utente è molto più lenta e presenta più bug. Dato che regola il programma in tempo reale (invece di dover cliccare ogni volta su un pulsante), posso capire la velocità più lenta, ma aggiornano raramente le loro app.

Motion, d'altra parte, è apprezzato per la sua pianificazione giornaliera basata sull'IA. Gli utenti apprezzano il modo in cui riduce la fatica decisionale.

L'utente Reddit FrancescoD_ales dice su r/ProductivityApps

È più adatto a chi desidera alleggerire la pressione delle priorità, ma richiede di aggiungere molte informazioni per ogni attività. Se ti concentri sul calendario e sull'IA, allora questo è lo strumento che fa per te.

È più adatto a chi desidera alleggerire la pressione delle priorità, ma richiede di aggiungere molte informazioni per ogni attività. Se ti concentri sul calendario e sull'IA, allora questo è lo strumento giusto per te.

Gli svantaggi? Un prezzo più alto e difficoltà nei team di grandi dimensioni. Redditor ruckk2 dice:

Conosco Motion da un po' di tempo, ma non l'ho mai provato perché è piuttosto costoso...

Conosco Motion da un po' di tempo, ma non l'ho mai provato perché è piuttosto costoso...

Nel complesso, Motion è la soluzione ideale se hai bisogno di una pianificazione quotidiana intelligente. Per l'esecuzione di progetti strutturati e a lungo termine, TimeHero ha un vantaggio.

Scopri ClickUp: la migliore alternativa a TimeHero Vs. Motion

Se ti piacciono alcune caratteristiche di TimeHero e Motion, ma desideri una piattaforma che offra di più, è il momento di dare un'occhiata a ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro.

Alistair Wilson, consulente per la trasformazione digitale presso Compound, concorda:

Abbiamo valutato diverse opzioni e abbiamo ritenuto che, nel complesso, ClickUp ci offrisse la giusta combinazione di potenza e flessibilità. Avevamo anche bisogno di risolvere il problema del monitoraggio del tempo per misurare e tracciare i registri temporali dei collaboratori esterni senza bisogno di app e servizi esterni aggiuntivi. Il monitoraggio del tempo nativo di ClickUp funziona perfettamente su dispositivi mobili, tablet e desktop.

Abbiamo valutato diverse opzioni e abbiamo ritenuto che, nel complesso, ClickUp ci offrisse la giusta combinazione di potenza e flessibilità. Avevamo anche bisogno di risolvere il problema del monitoraggio del tempo per misurare e tracciare i registri temporali dei collaboratori esterni senza bisogno di app e servizi esterni aggiuntivi. Il monitoraggio del tempo nativo di ClickUp funziona perfettamente su dispositivi mobili, tablet e desktop.

Ecco perché ClickUp è la scelta più intelligente per monitorare e migliorare la tua produttività e gestire meglio il tempo:

Il vantaggio di ClickUp n. 1: Calendario IA + ClickUp Brain (assistente IA)

Visualizza il tuo intero programma con il Calendario basato su IA di ClickUp, dove attività, progetti e appuntamenti sono riuniti in un unico spazio integrato

Il calendario IA di ClickUp fa molto di più che organizzare la tua giornata in blocchi di tempo ordinati. Crea la versione più ottimale per te. Si sincronizza con il tuo Google Calendar, importando gli eventi dal tuo backlog, bloccando automaticamente il tempo di concentrazione e programmando le tue riunioni utilizzando comandi in linguaggio naturale. È un centro di comando intelligente che collega il tuo calendario al tuo lavoro.

Tutto rimane allineato nel tuo calendario, nei documenti di ClickUp e nelle attività, così nulla sfugge (o viene sepolto sotto le note adesive).

Per rendere la pianificazione e la programmazione ancora più semplici, hai a disposizione ClickUp Brain, l'IA per il lavoro più completa al mondo che conosce il contesto delle tue attività, dei tuoi progetti e dei membri del tuo team. Semplifica la gestione delle attività generando automaticamente sequenze temporali dei progetti, redigendo descrizioni delle attività e attività secondarie per affrontare progetti complessi e suggerendo i passaggi successivi quando il lavoro sembra bloccato.

Sfrutta ClickUp Brain per assegnare automaticamente le priorità alle attività, redigere piani di progetto e persino creare contenuti con l'intelligenza basata sull'IA

Assegna automaticamente la priorità agli impegni in conflitto con AI Prioritize e assegna le attività ai membri del team giusti in base al loro settore e alla loro esperienza, utilizzando AI Assign. Ecco un video illustrativo:

Rispetto all'IA di Motion che si limita a pianificare la tua giornata, ClickUp Brain ti aiuta effettivamente a pianificare ed eseguire su larga scala.

💡 Suggerimento per professionisti: ClickUp Brain MAX è il tuo assistente desktop basato sull'IA che trasforma la tua voce nel tuo strumento più utile per aumentare la produttività. Con Talk to Text di ClickUp in Brain MAX, puoi dettare attività, riunioni, promemoria e note a mani libere. La tua voce diventa una scorciatoia per impostare promemoria, redigere documenti, assegnare attività e persino pianificare riunioni, senza digitare una parola. Pianifica, esegui e analizza 4 volte più velocemente con Talk to Text su ClickUp Brain MAX

🧠 Curiosità: GenAI sta aumentando la produttività dei lavoratori che svolgono attività d'ufficio, consentendo loro di risparmiare in media 4,11 ore alla settimana.

Il vantaggio di ClickUp n. 2: monitoraggio del tempo + visualizzazione flessibile delle attività

Monitora il tempo senza sforzo con il monitoraggio nativo del tempo di ClickUp, garantendo report accurati e una gestione delle attività senza intoppi

Mentre TimeHero offre automazione dei progetti e Motion si concentra sul tuo calendario, ClickUp ti consente di vedere, monitorare e gestire ogni singolo lavoro nella visualizzazione più adatta alle tue esigenze.

Con il monitoraggio del tempo dei progetti di ClickUp, non hai bisogno di estensioni o strumenti di terze parti per monitorare il tempo. Registralo manualmente o avvia e interrompi i timer mentre lavori, contrassegna il tempo come fatturabile e visualizza report dettagliati sul tempo per progetto, client o membro del team.

Organizza progetti complessi come attività gestibili di ClickUp per un'esecuzione più chiara

Il tempo viene registrato per ogni attività di ClickUp, così puoi confrontare le stime con i dati effettivi e adeguare le aspettative.

La parte migliore? Puoi scegliere tra oltre 15 viste ClickUp personalizzabili, tra cui Elenco, Bacheca, Calendario, Sequenza, Gantt e Carico di lavoro, per gestire e monitorare le attività da più prospettive.

Infatti, organizzazioni leader come ShopMonkey hanno ridotto del 50% il tempo necessario per completare le revisioni e le approvazioni della leadership di marketing grazie a ClickUp, grazie alla sua efficiente gestione delle attività e agli strumenti di collaborazione semplificati.

Che tu abbia bisogno di monitorare le attività cardine di un progetto, controllare il carico di lavoro del team o semplicemente tenere sotto controllo le attività quotidiane, ClickUp offre la versatilità necessaria per ottimizzare la produttività a tutti i livelli.

💡 Suggerimento per esperti: utilizza le tabelle orarie in ClickUp per individuare le perdite di tempo e recuperare la tua settimana. Esse raccolgono automaticamente il tempo monitorato per attività e attività secondarie in una vista settimanale centralizzata. Quindi, dedica 5 minuti ogni venerdì alla revisione della tua tabella oraria: Individua le attività ripetitive e di scarso valore che consumano ore di lavoro

Identifica quali lavori superano costantemente le stime

Usa i filtri per tag, assegnatario o tipo di attività per vedere dove va davvero il tuo tempo Questo ti aiuterà a raggruppare attività simili, delegare meglio o bloccare il tempo di concentrazione per lavori di grande impatto.

ClickUp è un passo avanti #3: modelli di blocchi di tempo

Ottieni un modello gratis Personalizza la tua giornata con il modello di blocco del tempo di ClickUp, che ti consente di controllare lo svolgimento della tua agenda

Desideri la struttura della pianificazione automatizzata di Motion, ma con maggiore flessibilità? Il modello di blocco del tempo di ClickUp ti offre il controllo completo sulla tua giornata. Puoi trascinare, rilasciare e riordinare visivamente i blocchi di attività, collegarli ad attività reali e persino automatizzare ciò che accade prima o dopo ogni blocco.

Hai bisogno di cambiare i tuoi programmi all'ultimo minuto? Il modello ti permette di farlo. Questo lo rende perfetto per chi ha bisogno di struttura e adattabilità.

📮ClickUp Insight: Monday blues? A quanto pare il lunedì è il giorno più debole della settimana in termini di produttività (gioco di parole non intenzionale), con il 35% dei lavoratori che lo identifica come il giorno meno produttivo. Questo calo può essere attribuito al tempo e all'energia spesi alla ricerca di aggiornamenti e priorità settimanali il lunedì mattina. Un'app completa per il lavoro, come ClickUp, può aiutarti in questo. Ad esempio, ClickUp Brain, l'assistente IA integrato di ClickUp, può "aggiornarti" su tutti gli aggiornamenti critici e le priorità in pochi secondi. Inoltre, tutto ciò di cui hai bisogno per il lavoro, comprese le app integrate, è ricercabile con la ricerca connessa di ClickUp. Con la gestione delle conoscenze di ClickUp, creare un punto di riferimento condiviso per la tua organizzazione è facile! 💁

Il vantaggio di ClickUp n. 4: attività ricorrenti con una flessibilità reale

Automatizza i flussi di lavoro ricorrenti con le attività ricorrenti di ClickUp, semplificando con facilità le attività quotidiane o periodiche

Rispetto all'automazione di TimeHero o all'approccio incentrato sul calendario di Motion, il sistema di ClickUp è progettato per flussi di lavoro ripetibili e complessi senza alcuna approssimazione.

Il sistema di attività ricorrenti di ClickUp è altamente personalizzabile. Puoi organizzare le attività in modo che si ripetano ogni giorno, ogni settimana, ogni mese, dopo il completamento o utilizzando una pianificazione personalizzata. Puoi trasferire dati, come commenti e attività secondarie, o avviare ogni ricorrenza da zero.

Inoltre, puoi impostare condizioni di esclusione per i fine settimana o i giorni festivi e controllare se le nuove attività vengono visualizzate nella stessa posizione o in uno spazio designato.

📖 Leggi anche: Come utilizzare il blocco del tempo per aumentare la produttività

ClickUp è migliore di #5: Automazioni approfondite

Semplifica i tuoi processi con le automazioni di ClickUp, riducendo i passaggi manuali e aumentando l'efficienza con trigger personalizzati

Le automazioni di ClickUp ti offrono il controllo completo sulle attività ripetitive con una logica personalizzabile "se-questo-allora-quello". Vuoi che un'attività passi a "In corso" quando un'attività secondaria è completata? O una notifica Slack quando un affare è contrassegnato come chiuso? Puoi impostarlo in pochi secondi.

Le automazioni possono anche assegnare colleghi, aggiornare le priorità, aggiungere tag, inviare promemoria e altro ancora, il tutto in base a trigger come date di scadenza, modifiche di stato o invio di moduli.

ClickUp è migliore di #6: Gestione del carico di lavoro e visibilità del team

Gestisci la capacità del team e lo stato di avanzamento dei progetti con la vista Carico di lavoro di ClickUp, che ti aiuta a bilanciare le attività ed evitare il burnout

Motion si concentra sul tuo programma personale. TimeHero gestisce i flussi dei progetti. ClickUp ti mostra tutto, compreso chi nel tuo team è sovraccarico e chi ha capacità disponibili.

La vista Carico di lavoro di ClickUp ti offre una panoramica in tempo reale della distribuzione delle attività in base alla durata stimata, al lavoro richiesto o al numero di attività. Puoi riassegnare il lavoro al volo e modificare l'ambito del progetto per bilanciare il carico.

👀 Lo sapevi? Meno della metà dei dipendenti sta raggiungendo prestazioni ottimali, con molti che devono affrontare ostacoli quali obiettivi poco chiari, mancanza di risorse e gestione inefficace. Ciò evidenzia la necessità di strumenti, supporto e strategie migliori per aiutare i team a raggiungere il loro pieno potenziale.

Verdetto finale: ClickUp: il miglior strumento di gestione del tempo e pianificazione per ogni esigenza

Allora, qual è il verdetto finale?

TimeHero è fantastico se hai bisogno di eseguire i tuoi progetti in modo calmo e metodico. Motion è una scelta eccellente se hai bisogno di riorganizzare la tua giornata ogni cinque minuti con app di elenchi di cose da fare basate sull'IA.

ClickUp è pensato per chi vuole tutto: pianificazione, progetti, IA, automazione e gestione del team, senza compromessi. È il meglio dei due mondi. Un calendario IA e un project manager intelligente che alimentano un ecosistema completo per la produttività.

Include documenti che affiancano attività e progetti, lavagne online per il brainstorming e le mappe mentali, moduli per acquisire le richieste dei client o del team e persino la chat di ClickUp per conversare all'interno dell'area di lavoro.

Puoi definire e monitorare gli obiettivi, utilizzare modelli per tutto, dall'onboarding alla pianificazione dei contenuti, e integrare strumenti come Slack, Zoom, Google Calendar, GitHub, Notion e oltre 1.000 altri.

La profondità qui è impareggiabile. Registrati gratis a ClickUp per iniziare.