I migliori modelli di piano PI Miro per team Agile nel 2025

Immagina il tuo intero team Agile che collabora senza soluzione di continuità in un unico spazio visivo, con responsabilità, dipendenze, priorità e Sequenza di sincronizzazione chiare.

Questo è ciò che accade quando la pianificazione PI è terminata correttamente.

La pianificazione PI (Program Increment) è una parte chiave del processo Agile in cui i team si riuniscono per allineare gli obiettivi, stabilire le priorità e mappare ciò che realizzeranno nei prossimi sprint. Con la struttura giusta, puoi eliminare confusione, ritardi e comunicazioni errate dai tuoi flussi di lavoro.

Questo articolo presenta la funzionalità/funzione dei migliori modelli di pianificazione PI di Miro progettati per i team Agile che mirano a mantenere gli sprint in linea con gli obiettivi. E se stai cercando delle alternative, abbiamo anche elencato i migliori modelli di pianificazione PI di ClickUp.

I migliori modelli di piano Miro Pi in sintesi

Ecco un riepilogo/riassunto con funzionalità/funzione dei migliori modelli di piano PI di Miro e ClickUp:

Cosa rende efficace un modello di piano Miro PI?

Il modello di pianificazione Miro Pi giusto dovrebbe rendere le tue sessioni di pianificazione più fluide, non più confuse. Ecco cosa cercare quando si sceglie un modello di pianificazione Miro PI solido 👇

Corsie chiari per i team: cerca un modello che separi visivamente il lavoro di ciascun team, in modo che non ci sia confusione su chi è responsabile di cosa.

Sequenza degli sprint: assicurati che il tuo modello includa un calendario degli sprint con visibilità, in modo che il tuo team possa mappare il lavoro su più iterazioni con chiarezza.

Sezione obiettivi PI: scegli un modello che ti consenta di impostare ed evidenziare i tuoi obiettivi principali, aiutando tutti a rimanere concentrati sui risultati condivisi.

Mappare le dipendenze: cerca modelli con uno spazio per mostrare le dipendenze delle attività, in particolare tra i team, per evitare disallineamenti e ostacoli.

Bacheca dei rischi e degli ostacoli: assicurati che il tuo modello includa una sezione dedicata ai rischi o alle difficoltà, in modo che possano essere affrontati tempestivamente e non compromettano il tuo piano.

Note e commenti del team: scegli un modello che consenta l'inserimento di note adesive o commenti, in modo che feedback, domande e idee rimangano in un unico posto durante la collaborazione.

Adatto al tuo framework Agile: assicurati che il layout offra supporto al tuo processo Agile, sia che tu segua SAFe, Scrum@Scale o una configurazione personalizzata.

👀 Lo sapevate? DSDM era Agile prima ancora che Agile diventasse di moda! Il Dynamic Systems Development Method (DSDM) è stato lanciato per la prima volta nel 1994 ed è stato uno dei primi framework di progetto Agile. Molto prima dell'Agile Manifesto (2001), il DSDM promuoveva già principi come il coinvolgimento attivo degli utenti, la consegna frequente e i tempi fissi.

Modelli di piano PI Miro

Miro offre una buona raccolta di modelli di piano PI per aiutare i team Agile a organizzare sessioni PI di produttività, contribuendo ad allineare gli obiettivi, mappare le attività e promuovere la collaborazione in tempo reale.

Diamo un'occhiata ai migliori 👇

1. Modello di pianificazione PI

Il modello di pianificazione PI di Miro semplifica il processo di pianificazione PI end-to-end per i team Agile. Fornisce uno spazio di lavoro digitale collaborativo in cui i team possono allinearsi sulla strategia, identificare le dipendenze tra i team e trasformare le decisioni di pianificazione in attività concrete.

Questo modello aiuta a garantire che tutti lavorino per una visione condivisa, facilitando l'inserimento di dati in tempo reale e conservando tutti gli artefatti del piano PI in un unico posto. Grazie al suo layout intuitivo, i team possono suddividere le funzionalità/funzione, mappare i rischi e sincronizzarsi sui passaggi successivi per il prossimo incremento del programma.

💫 Perché amerai questo modello

Elenco e assegna priorità a funzionalità, storie e attività nel backlog del programma prima di avviare il piano.

Visualizza e collega le dipendenze su una lavagna interattiva utilizzando intuitivi connettori drag-and-drop.

Collabora in tempo reale con team remoti utilizzando strumenti di comunicazione e aggiornamento integrati.

Sincronizzazione perfetta con Jira utilizzando l'integrazione bidirezionale per evitare aggiornamenti manuali e rimanere allineato su tutte le piattaforme.

✅ Ideale per: Agile Release Trains e grandi team che utilizzano il framework SAFe e desiderano un luogo centrale per gestire e allineare il piano del Program Increment.

2. Modello di piano PI all-in-one

tramite Miro. com

Il modello di pianificazione PI all-in-one di Miro offre un framework completo che copre tutti gli aspetti principali della pianificazione PI SAFe su un'unica bacheca Miro. Consente ai team di impostare in modo collaborativo gli obiettivi PI, condurre breakout di team e gestire una bacheca di programma delle funzionalità e delle dipendenze all'interno di uno spazio unificato.

Riunendo componenti chiave quali obiettivi, programma, monitoraggio dei rischi e programma, questo modello aiuta a garantire che ogni dettaglio sia accountato. I team possono utilizzarlo per visualizzare le priorità e coordinarsi sia all'interno che tra i team Agile, favorendo l'allineamento e la sincronizzazione in tutta l'organizzazione.

💫 Perché amerai questo modello

Piano su più fusi orari organizzando eventi e sotto-eventi di pianificazione PI con agende chiare e specifiche per ogni fuso orario.

Gestisci le dipendenze tra i team utilizzando Solution Board e Program Board dedicati per allineare le capacità tra più ART.

Monitora e risolvi i rischi con una lavagna ROAM strutturata che aiuta ad assegnare i titolari, accettare i rischi o pianificare le misure di mitigazione.

Valuta l'allineamento del team con una sezione di voto di fiducia visiva che cattura tempestivamente le preoccupazioni e promuove la trasparenza.

✅ Ideale per: coach Agile e RTE che pianificano eventi PI multi-ART e cross-posizione e hanno bisogno di uno spazio di lavoro completo e pronto all'uso.

⭐ Rendi più intelligente il piano PI con ClickUp Brain ClickUp Brain è il tuo assistente AI integrato che vive all'interno di ClickUp. Crede la connessione tra tutto il tuo lavoro, inclusi compiti, documenti, chat, obiettivi e altro ancora, e ti fornisce risposte immediate, riepiloghi/riassunti e automazioni. ClickUp Brain aiuta il tuo team Agile a: Riepiloga/riassumi gli aggiornamenti di pianificazione in tempo reale : rimani aggiornato anche se hai perso una sincronizzazione o uno standup.

Individua immediatamente gli ostacoli : ricevi una notifica dei potenziali rischi prima che compromettano il tuo sprint.

Crea report contestualizzati su richiesta : genera riepiloghi sui progressi PI, approfondimenti sul backlog o piani di capacità con un solo prompt.

Automazione le attività di amministratore : lascia che Brain gestisca le attività di pianificazione ricorrenti come la stesura delle retrospettive, l'aggiornamento degli obiettivi degli sprint o l'assegnazione dei follow-up.

Connettiti con tutto il tuo spazio di lavoro: Brain attinge da attività, documenti, chat, integrazioni e persino dal tuo calendario per fornire risposte complete e contestualizzate. Prompt it to: "Riassumi i 3 principali rischi dalla nostra attuale bacheca PI e suggerisci dei modi per affrontarli prima dell'inizio dello Sprint 2" Utilizza ClickUp Brain per identificare i rischi chiave del PI e ottenere suggerimenti immediati per risolverli prima dell'inizio dello sprint successivo.

3. Modello di pianificazione PI SAFe

tramite Miro. com

Il modello di pianificazione PI SAFe di Miro è stato appositamente progettato per facilitare l'evento di pianificazione PI fondamentale per gli Agile Release Train. Fornisce un framework Agile strutturato e scalabile per definire obiettivi aziendali/tecnici, identificare interdipendenze e sequenziare il lavoro tra le iterazioni.

Il modello guida i team attraverso l'agenda standard di piano PI, facilitando la visualizzazione degli impegni del team e degli elementi chiave, come il programma board. Grazie alla trasparenza e all'allineamento degli obiettivi, consente alle organizzazioni di pianificare incrementi che offrono valore su larga scala con prevedibilità.

💫 Perché amerai questo modello

Monitora e gestisci le funzionalità/funzione tra i team con un backlog di programma integrato e una lavagna di piano PI.

Suddividi il lavoro in modo indipendente utilizzando bacheche dedicate al team con uno spazio di pianificazione mirato.

Allinea i team e gli ART attraverso una lista di controllo Scrum of Scrums (SoS) integrata per il coordinamento.

Rifletti e migliora dopo ogni PI con un modello strutturato di retrospettiva per acquisire le lezioni apprese.

✅ Ideale per: team che seguono rigorosamente SAFe e desiderano una bacheca pronta all'uso per fornire supporto agli eventi di pianificazione PI remoti o ibridi.

4. Modello SAFe per la preparazione della pianificazione PI

tramite Miro. com

Il modello SAFe per la preparazione della pianificazione PI di Miro aiuta i team Agile a mettere tutto in ordine prima del grande evento di pianificazione PI.

Semplifica le attività pre-PI, come la raccolta del contesto aziendale, il perfezionamento dei backlog e l'allineamento sulla visione, in modo che la sessione di pianificazione PI effettiva sia più efficiente.

Il modello include sezioni per raccogliere il feedback degli stakeholder, definire la visione del prodotto, elencare gli obiettivi e preparare gli strumenti/le integrazioni necessari per l'evento. Assicurando che gli input chiave siano pronti e che i team condividano un contesto comune, questo modello riduce il caos e imposta la pianificazione PI per l'esito positivo.

💫 Perché amerai questo modello

Allinea tutti i team sin dalle prime fasi con uno spazio dedicato alla documentazione del contesto aziendale e della visione del prodotto.

Raccogli in anticipo gli input critici utilizzando una lista di controllo di pre-pianificazione integrata per il feedback degli stakeholder.

Testate in anticipo il vostro processo di piano con una sezione di prova integrata per perfezionarlo prima della sessione reale.

✅ Ideale per: team che desiderano ridurre il caos prima della pianificazione PI e arrivare preparati con obiettivi chiari e strumenti già pronti.

5. Modello SAFe per la sintesi e il monitoraggio del piano PI

tramite Miro. com

Il modello PI Planning Wrap Up & Tracker di Miro è uno strumento di pianificazione post-PI che consente di registrare i risultati e monitorare lo stato durante il PI. Funge da registro completo di ciò che è stato deciso: obiettivi finali del PI, piani del team, rischi, dipendenze e elementi da intraprendere derivanti dall'evento di pianificazione.

Il modello utilizza l'intelligenza artificiale di Miro per aiutare a raggruppare gli argomenti e a riepilogare/riassumere le discussioni, facilitando i follow-up. I product manager e gli RTE possono utilizzare questa bacheca come tracker dinamico durante tutto il PI per aggiornare lo stato, gestire i rischi del programma e garantire che i team rimangano allineati sugli impegni del PI.

💫 Perché amerai questo modello

Documenta chiaramente i risultati finali con sezioni dedicate alla sintesi degli obiettivi, dei rischi e dei follow-up del PI.

Riepiloga/riassume le discussioni più rapidamente utilizzando l'IA di Miro per raggruppare le idee correlate in base a parole chiave o tono.

Monitora le dipendenze tra i team in modo visivo con un'app integrata per mappare le dipendenze.

Monitora i risultati finali post-evento attraverso una Sequenza dettagliata e il monitoraggio delle attività cardine.

✅ Ideale per: team che desiderano monitorare lo stato dopo la pianificazione PI e garantire che tutti gli elementi, i rischi e le dipendenze siano affrontati e portati a termine.

6. Modello SAFe Program Board

Il modello SAFE Program Board di Miro aiuta i team Agile a visualizzare il quadro generale di un Program Increment, mostrando le funzionalità/funzione, le sequenze del progetto e le dipendenze tra i team su un'unica bacheca. Anche al di fuori di una sessione formale di piano PI, una bacheca di programma è utile per allineare gli obiettivi di sviluppo con gli obiettivi aziendali, chiarire le dipendenze tra i team e promuovere la collaborazione tra i team e le parti interessate.

Questo modello Miro offre una lavagna strutturata ma flessibile dove i team possono contrassegnare iterazioni, date di consegna delle funzionalità e collegamenti di dipendenza.

💫 Perché amerai questo modello

Assegna facilmente funzionalità/funzione e facilitatori utilizzando una griglia strutturata per team e iterazioni.

Monitora gli obiettivi di consegna in modo visivo con una Sequenza che include attività cardine e checkpoint di rilascio.

Trascina e rilascia i membri del team sulle funzionalità utilizzando il widget Persone.

Individua e risolvi tempestivamente gli ostacoli attraverso il mappare delle dipendenze tra i team.

✅ Ideale per: team Agile e program manager che desiderano visualizzare chiaramente le dipendenze e le attività cardine, in particolare durante un lavoro richiesto di pianificazione distribuita o complessa.

7. Modello SAFe Roam Board

Il modello SAFe ROAM Board di Miro rende i rischi altamente visibili, fornendo ai team uno spazio di condivisione per registrare e classificare ogni rischio identificato.

I team valutano la probabilità e l'impatto di ciascun rischio, quindi decidono uno stato ROAM (ad esempio, risolvere ora o accettare) per affrontarlo. Mantenere aggiornata la bacheca ROAM durante il piano e l'esecuzione garantisce che tutti siano consapevoli degli ostacoli e di come vengono gestiti, il che migliora la fiducia nella riunione degli obiettivi PI.

💫 Perché amerai questo modello

Classifica i rischi in modo efficace utilizzando un framework ROAM predefinito con quattro zone chiaramente definite.

Assegna la priorità ai rischi ad alto impatto attraverso una sezione di voto collaborativo del team.

Esamina e aggiorna i rischi senza soluzione di continuità durante il piano e effettua l'sincronizzazione del PO con un processo guidato di gestione dei rischi.

Sincronizzazione dei rischi tra i vari strumenti senza sforzo utilizzando l'integrazione delle schede Jira per una migliore visibilità e monitoraggio.

✅ Ideale per: team che desiderano rendere trasparente la gestione dei rischi durante la pianificazione PI e prendere decisioni più rapide e allineate sui potenziali ostacoli.

8. Modello SAFe per riunioni Scrum of Scrums

tramite Miro. com

Il modello SAFe per riunioni Scrum of Scrums di Miro aiuta a coordinare più team Scrum che lavorano su un progetto di grandi dimensioni o su un Agile Release Train. Fornisce un programma strutturato e un'area di lavoro per lo "Scrum of Scrums", ovvero una riunione periodica in cui i rappresentanti di ciascun team si sincronizzano sullo stato e sugli ostacoli.

Questo modello garantisce che tutti i team rimangano allineati mappando le dipendenze, monitorando i problemi e riepilogando le azioni da intraprendere (con l'assistenza dell'IA per i riassunti dei temi).

💫 Perché amerai questo modello

Cattura gli aggiornamenti del team in tempo reale in un'area dedicata alle riunioni SoS per avere visibilità sulle dipendenze e sugli ostacoli.

Organizza riunioni SoS senza intoppi con un programma strutturato e sezioni di aggiornamento dello Scrum Master.

Assegna follow-up chiari nella zona 'Meet After' con titolarità e passaggi successivi.

Visualizza lo stato tra i team integrando gli aggiornamenti direttamente nella bacheca del programma.

✅ Ideale per: Agile Release Trains e RTE che eseguono sincronizzazioni tra team e riunioni SoS in implementazioni SAFe di medie e grandi dimensioni.

9. Modello di pianificazione dello scenario

tramite Miro. com

Il modello di pianificazione degli scenari Miro aiuta i team a elaborare strategie e prepararsi a vari scenari futuri in modo strutturato.

Piuttosto che essere specifico per la PI, è uno strumento di pianificazione strategica che può integrare il piano PI esplorando situazioni ipotetiche e fornisce sezioni distinte per definire diversi scenari, analizzare potenziali impatti e delineare piani d'azione.

Questo quadro chiaro favorisce un pensiero strutturato. I team possono progredire in modo logico dalla definizione dello scenario alle conclusioni, ridurre le omissioni e garantire un piano completo, rendendolo particolarmente utile per la mitigazione dei rischi e gli esercizi di pianificazione a lungo termine.

💫 Perché amerai questo modello

Affronta l'incertezza con facilità utilizzando sezioni di scenario a passaggio passo che guidano il piano.

Adatta il layout a scenari aziendali, creativi o accademici senza vincoli.

Trascinate e rilasciate elementi visivi come grafici o artefatti per fornire supporto alla pianificazione basata sui dati.

Collabora in tempo reale con funzionalità/funzione che acquisisce istantaneamente i contributi del team.

✅ Ideale per: team che desiderano visualizzare diversi scenari futuri e sviluppare strategie flessibili e lungimiranti prima di avviare uno sprint o un'iniziativa importante.

10. Modello di pianificazione dello sprint

In Miro, il modello di pianificazione dello sprint fornisce un layout visivo chiaro per gli obiettivi dello sprint, le storie/attività pianificate e la capacità del team, migliorando la collaborazione e la comunicazione del team durante la pianificazione dello sprint.

Il design interattivo (che si integra con strumenti come Jira, se necessario) garantisce che tutti possano contribuire a stabilire le priorità del backlog e a definire l'ambito dello sprint. Allineando il team su ciò che verrà consegnato e su come, questo modello aiuta ad avviare gli sprint con una comprensione e un impegno condivisi.

💫 Perché amerai questo modello

Definisci e raggruppa gli elementi dello sprint utilizzando schede attività di modifica che possono essere spostate liberamente durante il piano.

Integra le attività con Jira per il monitoraggio del lavoro su diversi strumenti senza duplicare il lavoro richiesto.

Arricchite le discussioni del piano caricando artefatti come file, link o note di riferimento.

Mappare chiaramente gli obiettivi dello sprint con una vista strutturata per assegnare i titolari e allineare le priorità.

✅ Ideale per: team Scrum che desiderano organizzare riunioni di pianificazione degli sprint rapide ed efficienti con una configurazione minima e la massima chiarezza.

Limiti di Miro

Sebbene Miro sia apprezzato per la sua flessibilità visiva, molti utenti segnalano punti di attrito che possono influire sulla produttività e sull'usabilità. Di seguito sono riportati alcuni dei problemi più comuni:

La curva di apprendimento ripida rende difficile per gli utenti nuovi all'inizio senza una guida.

Le prestazioni della bacheca rallentano quando sono presenti troppi elementi o collaboratori.

L'organizzazione della bacheca manca di controllo , il che porta a modifiche o cancellazioni accidentali durante le sessioni live.

Limite: la formattazione del testo rimane limitata , senza supporto per font misti o stili in una singola casella di testo.

L'app mobile è carente, con meno funzionalità di modifica rispetto alla versione desktop.

Modelli alternativi di piano Miro Pi

Sebbene Miro sia ottimo per la collaborazione in tempo reale, alcuni team preferiscono la struttura, la gestione delle attività e le funzionalità/funzione Agile native offerte da ClickUp.

Se stai cercando alternative a Miro per i modelli di pianificazione PI che combinano bacheche di pianificazione con flussi di lavoro attuabili, ClickUp offre solide opzioni direttamente all'interno del tuo stack di project management.

Ecco alcuni potenti modelli di piano PI di ClickUp che puoi utilizzare per pianificare in modo efficiente il tuo prossimo incremento di programma.

1. Modello di piano PI ClickUp

Ottieni il modello gratis Utilizza il modello di piano PI di ClickUp per pianificare, risolvere i problemi in modo creativo, mitigare i rischi e osservare l'evoluzione del tuo backlog in tempo reale.

Il modello di pianificazione PI di ClickUp offre uno spazio centralizzato per condurre la pianificazione incrementale del programma attraverso lavagne strutturate e il monitoraggio visivo delle attività. Suddivide la sessione in quattro schede chiave: Teams, Programma, Programma e ROAM,in modo che il tuo team possa mappare con facilità dipendenze, rischi e risultati dello sprint.

Questo modello aiuta i team Agile a rimanere organizzati, allinearsi sugli obiettivi e semplificare il passaggio dalla discussione all'esecuzione.

💫 Perché amerai questo modello

Suddividi gli obiettivi e assegna le iterazioni con una bacheca di team che chiarisce le responsabilità individuali.

Monitora le attività cardine, le dipendenze e le sequenze di consegna utilizzando una vista Bacheca incentrata sulle funzionalità.

Piano le sessioni e aggiungi nota del facilitatore con un layout dell'agenda strutturato che mantiene ogni evento sotto monitoraggio.

Ordina e gestisci i rischi in modo efficace classificandoli come Risolti, Di proprietà, Accettati o Mitigati sulla bacheca ROAM.

Sincronizzazione in tempo reale delle note della lavagna online con i dashboard ClickUp per garantire una collaborazione perfetta tra i vari strumenti.

✅ Ideale per: team Agile e Release Train Engineer che desiderano eseguire sessioni di pianificazione PI strutturate con aggiornamenti in tempo reale e visibilità end-to-end in ClickUp.

2. Modello di programma per riunioni di piano PI di ClickUp

Ottieni il modello gratis Utilizza questo modello di agenda per riunioni di pianificazione PI di ClickUp per impostare i dettagli della riunione, assegnare i ruoli e allineare tutti i partecipanti prima dell'inizio della sessione.

Il modello di agenda per riunioni di pianificazione PI di ClickUp è un modello di documento strutturato che guida i team Agile attraverso l'agenda di un evento di pianificazione PI. Assicura che tutti gli argomenti necessari siano trattati, dalle presentazioni del team e l'impostazione della visione alla revisione del backlog, alla pianificazione della capacità e alla discussione dei rischi.

Questo modello è altamente collaborativo e consente alle team di effettuare la modifica in tempo reale, aggiungere commenti e utilizzare il controllo delle versioni per tenere traccia delle modifiche.

💫 Perché amerai questo modello

Mappa i punti di discussione e allinea le attività lungo l'intera Sequenza delle riunioni con una visualizzazione interattiva dell'agenda.

Chiarisci gli obiettivi del team e suddividili in obiettivi misurabili e prioritari con ClickUp Goals

Assegna blocchi di tempo a ciascun elemento e gestisci con precisione i tempi del programma.

Fai il monitoraggio di tutti gli aggiornamenti apportati al programma, assicurandoti che tutti lavorino sulla versione più recente e possano rivedere le versioni precedenti.

Coinvolgi tutti i partecipanti nel processo decisionale attraverso thread di commenti e aggiornamenti.

✅ Ideale per: team Agile che desiderano un layout strutturato per le riunioni PI con obiettivi chiari, fasce orarie e responsabilità per ogni segmento.

3. Modello di bacheca di incremento del programma ClickUp

Ottieni il modello gratis Utilizza il modello ClickUp Program Increment Board per creare una Sequenza visiva chiara e organizzare i flussi di lavoro con facilità.

Il modello ClickUp Program Increment Board funziona in modo simile a una bacheca SAFe, dove i team possono vedere tutti gli sprint/rilasci in un unico posto, condividere idee per miglioramenti e monitorare la consegna rispetto alle scadenze.

Aiuta a mantenere tutti allineati mostrando quali funzionalità/funzione o progetti sono inclusi in ogni sprint e come si collegano alla Sequenza generale. Grazie a misurazioni accurate dei progressi e a visualizzare centralizzata, i team possono facilmente identificare se stanno raggiungendo il traguardo degli obiettivi PI e apportare modifiche se necessario.

💫 Perché amerai questo modello

Monitora la capacità totale e il carico per team per un'allocazione equilibrata delle risorse.

Identifica immediatamente le responsabilità del team con righe codificate a colore che organizzano gli incarichi a colpo d'occhio.

Allinea le attività del team alle date chiave mediante il monitoraggio delle attività cardine direttamente sulla tua timeline visiva.

Evidenzia chiaramente le relazioni tra le attività utilizzando connettori che mappano le dipendenze tra i team.

Personalizza e modifica i piani al volo trascinando e rilasciando le note per le attività di ciascun team.

✅ Ideale per: team che utilizzano framework Agile Release Train e desiderano un modo chiaro e interattivo per strutturare gli incrementi del programma in più reparti.

4. Modello di piano di implementazione del progetto ClickUp

Ottieni il modello gratis Utilizza il modello di piano di implementazione del progetto ClickUp per organizzarti, visualizzare le fasi chiave e mantenere il tuo team allineato per raggiungere ogni attività cardine in tempo.

Il modello di piano di implementazione del progetto ClickUp funge da progetto per trasformare un piano di progetto in realtà. I project manager possono mappare tutto, dall'ambito e dagli obiettivi del progetto alle sequenze, alle attività cardine e alle risorse in un piano dettagliato.

Questo modello fornisce anche un flusso di lavoro chiaro in ClickUp: puoi elencare tutte le attività dall'inizio alla fine, impostare date di scadenza e dipendenze e allocare le risorse in modo appropriato attraverso i diagrammi di Gantt e gli stati e i campi personalizzati di ClickUp.

💫 Perché amerai questo modello

Contrassegna le attività cardine e collega le attività utilizzando strumenti visivi come Gantt o Sequenza per evidenziare le dipendenze.

Acquisisci e monitora i dettagli chiave del progetto con 11 robusti campi personalizzati per rischi, approvazioni, team e altro ancora.

Gestisci ogni aspetto del progetto in un unico posto passando da una delle sei visualizzazioni disponibili, come la visualizzazione delle fasi del progetto e la vista Elenco.

Monitora e controlla facilmente le spese del progetto con una tabella dei costi dedicata per stipendi, strumenti e allocazione delle risorse.

✅ Ideale per: team che desiderano pianificare, eseguire e monitorare ogni fase di un PI con dettagliate sequenze, titolarità chiare e rendicontazione delle risorse.

5. Modello di gestione del programma ClickUp

Ottieni il modello gratis Il modello di gestione dei programmi ClickUp ti offre tutti gli strumenti necessari per gestire con successo il tuo programma dall'inizio alla fine.

Con funzionalità/funzione quali dipendenze delle attività, valutazione dei rischi, monitoraggio finanziario e Sequenza integrate, il modello di project management ClickUp offre ai responsabili di progetto una struttura di cartelle di alto livello per supervisionare tutti i progetti componenti, consentendo al contempo di eseguire il drill-down sulle attività.

💫 Perché amerai questo modello

Visualizza attività, scadenze e attività cardine in un unico posto con la vista Gantt per una visibilità completa del progetto.

Monitora attentamente il budget del progetto confrontando i costi nel piano con quelli effettivi utilizzando formule di automazione nella tabella Finanze.

Organizza le attività per fase o priorità con la vista Bacheca in stile Kanban di ClickUp , che aiuta i team a rimanere concentrati su ciò che li aspetta.

Monitora e risolvi i problemi più rapidamente utilizzando campi personalizzati e visualizzazioni flessibili di Bacheca/vista Elenco per individuare i colli di bottiglia.

Fissa un piano per la mitigazione dei rischi in modo proattivo con una visualizzazione personalizzabile della valutazione dei rischi per valutare le minacce nelle prime fasi del progetto.

✅ Ideale per: Responsabili di programmi e progetti alla ricerca di una soluzione completa per il monitoraggio dei risultati, la gestione dei rischi, il controllo dei budget e il mantenimento allineati degli stakeholder in ogni fase.

6. Modello di matrice delle risorse del progetto ClickUp

Ottieni il modello gratis Utilizza il modello ClickUp Project Resource Matrice per pianificare le risorse in modo efficiente e calcolare il costo totale previsto di tutte le risorse disponibili.

Se stai cercando una matrice chiara per registrare tutte le risorse (membri del team, attrezzature, strutture, software, ecc.), la loro disponibilità e la loro assegnazione a vari progetti o attività, passa al modello di matrice delle risorse di progetto di ClickUp.

Aiuta a ottimizzare la collaborazione del team chiarendo chi sta lavorando su cosa e se una risorsa è sovrautilizzata o sottoutilizzata. È possibile suddividere le attività per tipo di risorsa, reparto e tempistica per ottenere una visualizzazione completa di ciò che è necessario, entro quando e a quale costo.

💫 Perché amerai questo modello

Visualizza tutte le risorse con viste Elenco categorizzate che mostrano lo stato in tempo reale, ad esempio piano, avviato o in sospeso.

Monitora l'utilizzo e lo stato delle risorse con una vista Bacheca in stile snapshot per controllare rapidamente lo stato di avanzamento del progetto.

Modifica facilmente le assegnazioni utilizzando la visualizzare Sequenza con funzione drag-and-drop per mettere a punto le date di inizio e le scadenze.

Semplifica le richieste di risorse con moduli di inserimento dati che consentono ai membri del team di inviare i requisiti senza scambi di comunicazioni.

✅ Ideale per: Project manager che gestiscono progetti complessi e necessitano di uno strumento visivo per il monitoraggio, l'analisi e l'allocazione delle risorse in modo efficace.

7. Modello di piano di lavoro del progetto ClickUp

Ottieni il modello gratis Utilizza il modello di piano di lavoro del progetto ClickUp per ottimizzare la pianificazione del progetto mediante il monitoraggio delle ore di lavoro, l'impostazione delle priorità e la modifica facile del tuo programma.

Il modello di piano di lavoro del progetto ClickUp aiuta i team a fissare obiettivi e tempistiche realistici per ogni fase del progetto, organizzare le attività con chiare titolarità e monitorare i progressi e le attività cardine in tempo reale.

Con strumenti integrati come la vista Gantt, il modulo di invio delle attività e i campi personalizzati, questo modello va oltre il semplice monitoraggio delle attività e fornisce un sistema visivo integrato per vedere quanto il tuo team è vicino al raggiungimento dei suoi attività cardine utilizzando indicatori di stato RAG (rosso, giallo, verde), ritardi in giorni e punteggio dello sforzo.

💫 Perché amerai questo modello

Raccogli facilmente le attività con un modulo di invio che ordina automaticamente gli input in base alla fase del progetto durante la pianificazione PI.

Chiarisci l'ambito e i progressi con i campi personalizzati per priorità, stati, ritardi (in giorni) e lavoro richiesto (scala da 1 a 5).

Visualizza le prestazioni del programma con campi che confrontano le durate del piano con quelle effettive per individuare tempestivamente eventuali problemi di tempistica.

Stima lo sforzo in modo intelligente assegnando punteggi di sforzo per bilanciare i carichi di lavoro e migliorare il piano della capacità del team.

✅ Ideale per: team alla ricerca di un modello di pianificazione dei progetti dinamico ma dettagliato che evidenzi in tempo reale eventuali ritardi nella tabella di marcia, stime dello sforzo richiesto, confronti sulla durata delle attività e stato compiuto.

Trasforma il tuo piano PI in azione con ClickUp

La pianificazione PI richiede più di una semplice lavagna online. Mentre Miro è ottimo per mappare le idee e collaborare in tempo reale, ClickUp prende i tuoi piani e ti aiuta a trasformarli in azioni concrete.

Con modelli pronti all'uso per Sequenza, risorse, obiettivi e monitoraggio delle attività, ClickUp struttura la tua pianificazione Agile. Ottieni visualizzazioni personalizzabili, reportistica semplificata e visibilità completa in un unico posto.

Se stai cercando uno strumento che non solo offra supporto alla collaborazione, ma ti aiuti anche a realizzare il tuo piano, ClickUp potrebbe essere la tua prossima mossa intelligente.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp e rendi più chiara ogni sessione di pianificazione.

Domande frequenti

La pianificazione PI (Program Increment) viene organizzata riunendo tutti i team coinvolti in un programma per allineare obiettivi, priorità e dipendenze per l'incremento imminente, che in genere dura dalle 8 alle 12 settimane. Il processo inizia con la preparazione, che include la definizione dell'agenda, la definizione del contesto aziendale e la verifica della disponibilità di tutti i dati e gli stakeholder necessari. Durante l'evento, i team esaminano la visione, discutono le funzionalità/funzione, identificano i rischi e suddividono il lavoro in iterazioni. La collaborazione e la comunicazione aperta sono chiavi, con checkpoint regolari e opportunità per i team di sollevare preoccupazioni o dipendenze. L'evento si conclude con un voto di fiducia e una serie chiara di obiettivi e commit per il PI.

Un piano PI è un documento o una lavagna strutturata che delinea gli obiettivi, le funzionalità/funzione e i risultati attesi per l'incremento del programma. In genere include una tempistica suddivisa in iterazioni o sprint, un elenco di funzionalità/funzione o user story prioritarie, incarichi del team, rischi identificati e dipendenze tra i team. Il piano evidenzia anche le attività cardine e include un riepilogo/riassunto degli obiettivi aziendali e dei criteri di successo. Spesso vengono utilizzati strumenti visivi come bacheche di programma o bacheche di pianificazione digitale per rendere il piano accessibile e facile da monitorare durante tutto l'incremento.

Sebbene gli eventi tradizionali di piano PI siano programmati su due giorni per consentire discussioni approfondite, collaborazione e adeguamenti, è possibile condurre una sessione di piano PI condensata in un solo giorno, soprattutto per team più piccoli o programmi meno complessi. Tuttavia, comprimere il programma può limitare la profondità della discussione e l'identificazione dei rischi, quindi è importante essere ben preparati e concentrati. Gli strumenti virtuali e il lavoro preliminare possono aiutare a semplificare il processo, ma i team devono assicurarsi che tutte le attività critiche di allineamento e di piano siano comunque coperte.

Sì, Jira può essere utilizzato per la pianificazione PI, soprattutto se integrato con framework agile su larga scala come SAFe. Jira consente ai team di creare e gestire bacheche di programma, effettuare il monitoraggio delle funzionalità/funzione e delle user story, visualizzare le dipendenze e monitorare lo stato durante tutto il PI. Con l'aiuto di plugin o componenti aggiuntivi come Jira Align o Advanced Roadmaps, le organizzazioni possono migliorare le capacità di Jira per supportare la pianificazione tra team, il monitoraggio degli obiettivi e la reportistica, rendendolo uno strumento pratico per gli eventi di pianificazione PI digitale.