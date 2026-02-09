Come automatizzare il lavoro d'ufficio con l'IA: strumenti, esempi e strategie

Quando hai pianificato manualmente i check-in settimanali, compilato il tuo rapporto sullo stato da diverse fonti e scritto email di follow-up ricorrenti, metà della tua giornata lavorativa è già trascorsa.

Imparare ad automatizzare il lavoro d'ufficio con l'IA ti aiuta a evitare tutto questo e molto altro, migliorando la produttività e l'efficienza sul posto di lavoro.

In questo post del blog esploreremo come l'automazione riduca il lavoro manuale e perché piattaforme come ClickUp meritino di essere prese in considerazione se si desidera svolgere più lavoro. E avere più spazio per respirare. Allo stesso tempo!🧰

Che cos'è l'automazione del lavoro d'ufficio?

L'automazione del lavoro d'ufficio comporta l'integrazione di strumenti digitali, sistemi e software per semplificare le attività amministrative quotidiane, tra cui l'inserimento manuale dei dati, la gestione dei documenti, la comunicazione e la pianificazione.

Ecco come l'IA sul posto di lavoro contribuisce all'automazione in ufficio:

Elimina le attività manuali ripetitive che rallentano la produttività.

Migliora la precisione riducendo gli errori umani nei processi di routine

Ottimizza la collaborazione con la condivisione di documenti in tempo reale e gli aggiornamenti delle attività.

Migliora il processo decisionale grazie a un accesso più rapido a informazioni organizzate e aggiornate.

Riduce i costi operativi , minimizzando il tempo dedicato alle attività di scarso valore.

Aumenta la soddisfazione dei dipendenti liberando i team affinché possano concentrarsi su lavoro creativo e strategico.

Rafforza la sicurezza dei dati attraverso una gestione controllata dei documenti digitali.

📌 Esempio: un team di marketing utilizza ClickUp per gestire il processo di creazione dei contenuti. Invece di assegnare manualmente i compiti e seguire le scadenze, imposta regole di automazione all'interno dello strumento. Quando un'attività passa alla fase "In revisione", la piattaforma la assegna automaticamente all'editor, aggiunge una data di scadenza e invia un promemoria.

📮 Approfondimento ClickUp: il 45% dei lavoratori ha pensato di utilizzare l'automazione, ma non ha ancora fatto il grande passo. Fattori come il tempo limitato, l'incertezza sugli strumenti migliori e la scelta troppo ampia possono impedire alle persone di compiere il primo passaggio verso l'automazione. ⚒️Con i suoi agenti IA facili da costruire e i comandi basati sul linguaggio naturale, ClickUp rende facile iniziare con le automazioni. Dall'assegnazione automatica dei compiti ai riassunti dei progetti generati dall'intelligenza artificiale, puoi usufruire di potenti automazioni e persino creare agenti AI personalizzati in pochi minuti, senza alcuna curva di apprendimento. 💫 Risultati reali: QubicaAMF ha ridotto i tempi di reportistica del 40% utilizzando i dashboard dinamici e i grafici automatizzati di ClickUp, trasformando ore di lavoro manuale in informazioni in tempo reale.

Le principali attività d'ufficio che puoi automatizzare con l'IA

L'intelligenza artificiale sta cambiando il modo in cui vengono svolte le attività d'ufficio, occupandosi delle attività che richiedono molto tempo in modo che tu possa concentrarti su obiettivi più importanti.

Ecco un breve video su come utilizzare l'IA per automatizzare le attività e aumentare la produttività.

E per chi preferisce approfondire i dettagli, continuate a leggere!

1. Gestione delle email

/IA nella gestione delle e-mail filtra e assegna priorità alla tua finestra In arrivo in base ai modelli di comportamento, alla reputazione del mittente e all'urgenza del contenuto. Può redigere bozze di risposta, riepilogare lunghe catene di e-mail e suggerire risposte che corrispondono al tuo tono preferito, mantenendo intatto il contesto.

✅ Prova questo: addestra il tuo assistente email IA etichettando regolarmente le email come "urgenti", "da leggere in seguito" o "non importanti". Questo comportamento crea un ciclo di apprendimento che consente al sistema di capire cosa è importante per te e di regolare i suoi filtri.

L'estensione Chrome ClickUp Brain MAX è la tua arma segreta per domare una casella di posta elettronica caotica. Quando hai a che fare con lunghe conversazioni via e-mail (del tipo in cui cinque persone premono "Rispondi a tutti"), questa estensione interviene per riepilogare la conversazione direttamente nella finestra del browser.

Usa l'estensione Brain MAX per Chrome per portare l'IA in qualsiasi scheda del browser su cui stai lavorando.

E, se stai già utilizzando l'email all'interno dell'area di lavoro di ClickUp, puoi chiedere a ClickUp Brain, il tuo assistente IA integrato e sensibile al contesto, di fare lo stesso. Senza nemmeno uscire da ClickUp!

Addio al cambio di contesto.

Chiedi a ClickUp Brain di riassumere le conversazioni email all'interno della tua area di lavoro di ClickUp

Lo strumento di IA legge l'intero contesto e ti offre:

Un riepilogo/riassunto chiaro e concreto di quello che abbiamo detto.

Passaggi successivi e/o elementi consigliati

Una bozza di risposta che riflette il tuo tono e fa avanzare la conversazione

📌 Esempio di prompt: Riassumi questa thread di email e redigi una bozza di risposta in cui chiedi l'approvazione definitiva del nuovo piano della campagna.

2. Pianificazione del calendario del Calendario

L'IA analizza la tua disponibilità, le tue preferenze in materia di riunioni e le ore in cui sei più concentrato per suggerirti gli orari ottimali per le riunioni. Puoi utilizzare l'IA per le attività quotidiane, come l'invio automatico di inviti, la riprogrammazione dei conflitti e la considerazione dei fusi orari e delle priorità dei membri del team.

Supponiamo che apri l'area di lavoro di ClickUp e ti rendi conto che la tua settimana è piena: scadenze per i contenuti, StandUp e quella sessione strategica che continua a essere rimandata. Stressante, vero?

Invece di giocare a Tetris con il Calendario, passa a ClickUp Calendario.

Grazie alla sincronizzazione completa con Google Calendar, sa già cosa hai in programma. ClickUp Brain analizza i tuoi eventi esistenti, la tua lista di attività e persino le tue preferenze "Non disturbare" e lavora intensamente ogni giovedì pomeriggio.

Lascia che ClickUp Brain organizzi il tuo programma per ottenere la massima produttività all'interno del Calendario basato sull'IA di ClickUp

Supponiamo che tu abbia cinque attività contrassegnate come "Priorità alta" ma con un limite di tempo questa settimana. Chiedi a ClickUp Brain di: Riorganizzare le mie cinque attività prioritarie in base al tempo a mia disposizione questa settimana e bloccare il tempo necessario per completarle senza sovrapposizioni con le riunioni. E in pochi secondi tutto viene riorganizzato.

✅ Prova questo: proteggi il tuo tempo di concentrazione impostando parametri come "nessuna riunione prima delle 10:00" o "solo due riunioni al giorno". L'IA può quindi bloccare automaticamente il tempo per il lavoro approfondito e spostare le riunioni meno importanti intorno ad esso.

3. Appunti e riepiloghi delle riunioni

Puoi utilizzare l'IA per acquisire appunti delle riunioni, trascrivere conversazioni in tempo reale, estrarre elementi da intraprendere, riepilogare decisioni e organizzare note in categorie predefinite, come "punti di discussione" o "passaggi successivi".

✅ Prova questo: usa segnali verbali coerenti come "Decidiamo di..." o "La prossima azione è..." durante le riunioni. Questi segnali aiutano l'IA a riconoscere le decisioni e le attività per l'assegnazione automatica di tag o la creazione di follow-up.

Ci siamo passati tutti. La riunione finisce e improvvisamente cala il silenzio.

L'IA Notetaker di ClickUp ti salva la giornata senza che tu debba premere "registra" o affannarti a digitare note.

Automatizza gli appunti delle riunioni e ricevi le trascrizioni direttamente nella tua finestra In arrivo di ClickUp, grazie all'AI Notetaker di ClickUp.

Ecco come può essere utile durante una riunione:

Trascrive l'intera conversazione in tempo reale

Estrai gli elementi da intraprendere e le decisioni chiave mentre parli

Organizza tutto in trascrizioni chiare e ricercabili all'interno di ClickUp Docs.

Aiuta ad assegnare follow-up e attività direttamente all'interno della tua area di lavoro.

Puoi anche chiedere a ClickUp Brain di riepilogare queste discussioni, recuperare le decisioni chiave e gli aggiornamenti utilizzando comandi in linguaggio naturale e creare follow-up dalle tue trascrizioni.

4. Automazione dell'inserimento dati e dei fogli di calcolo

L'inserimento manuale dei dati non è certo un'attività piacevole: richiede tempo, è soggetto a errori e di solito è la prima cosa a cui si rinuncia. L'IA è in grado di compilare automaticamente i campi dati, rilevare incongruenze, eliminare i duplicati e persino generare formule o riepiloghi/riassunti sulla base di istruzioni in linguaggio naturale.

Compila automaticamente le proprietà delle attività di ClickUp, come assegnatari, priorità e riepiloghi, utilizzando ClickUp AI

Ad esempio, stai eseguendo un processo interno di reportistica sui bug. Non è necessario inviare messaggi diretti o compilare un foglio di calcolo casuale. Basta creare un modulo ClickUp.

Includi un elenco a discesa per il livello di gravità, un caricamento file per gli screenshot e campi nascosti per uso interno (come il team a cui viene indirizzato). Quando qualcuno invia il modulo, ClickUp crea automaticamente un'attività e la funzione di compilazione automatica dell'IA la assegna allo sviluppatore giusto e la contrassegna con il livello di priorità corretto.

🎥 Guarda come funziona il riempimento automatico con l'IA: questo video mostra le funzioni AI Assign e AI Prioritize in azione:

Una volta inseriti i dati, la vista Tabella di ClickUp ti offre un modo chiaro, simile a un foglio di calcolo, per gestire tutto. Ogni attività del modulo appare come una riga e ogni campo diventa una colonna con stato, tag, mittente e scadenze. Puoi modificare in blocco le righe, applicare filtri di priorità e raggruppare i bug in base allo stato o al titolare.

Converti le risposte dei moduli in dati utilizzabili nella vista Tabella di ClickUp

Ora arriva la parte divertente: vedere il quadro generale senza dover scavare tra le righe.

Crea una dashboard ClickUp che attinga dal tuo elenco di attività. Aggiungi schede come "Attività per stato", "Bug aperti per team" o "Tempo medio di risoluzione".

Visualizza KPI specifici con le schede nelle dashboard di ClickUp

Imposta il tuo dashboard in modo che si aggiorni automaticamente, così potrai sempre vedere i dati in tempo reale, il che è ottimo per i controlli settimanali o per la condivisione con la dirigenza. Puoi anche trasformare i dati in un dashboard rivolto ai clienti, mostrando solo le informazioni filtrate.

Questo video ti guida passo dopo passo attraverso il processo!

🧠 Curiosità: l'armadio archivio è stato brevettato nel 1898 da Edwin G. Seibels. Prima di allora, la maggior parte dei documenti d'ufficio veniva conservata in scatole impilate, buste o libri rilegati. L'archivio verticale ha cambiato il modo in cui gli uffici organizzavano le informazioni e ha portato all'ascesa della burocrazia cartacea nel XX secolo.

L'IA monitora le attività, rileva i cambiamenti di stato o di urgenza e aggiorna di conseguenza le sequenze dei progetti. Può suggerire riassegnazioni, segnalare colli di bottiglia e generare riepiloghi giornalieri o aggiornamenti StandUp.

Con ClickUp Automazioni, i tuoi progetti si gestiscono praticamente da soli. Dal modificare le sequenze al notificare le persone giuste, questo strumento garantisce che gli aggiornamenti avvengano prima ancora che tu debba richiederli.

Crea flussi di lavoro automatizzati con le automazioni personalizzate di ClickUp

Le automazioni funzionano secondo una semplice regola: "Quando succede questo, fai quello". Puoi impostare trigger come:

Lo stato dell'attività cambia in "In corso" → Assegnala al team leader

Priorità contrassegnata come "Urgente" → Spostare in cima all'elenco + avvisare il responsabile

Attività secondaria completata → La barra di avanzamento si aggiorna automaticamente

Ad esempio, quando una correzione di bug passa alla fase di "Revisione", ClickUp la assegna automaticamente al reparto QA e invia una notifica al revisore. Inoltre, ClickUp Brain segnala i colli di bottiglia e suggerisce modifiche per mantenere la Sequenza in linea con gli obiettivi.

📌 Esempio di prompt: "Quali attività sono costantemente in ritardo?" o "Cosa sta causando i colli di bottiglia in questo sprint?" Assegna priorità alle attività da svolgere dalla tua area di lavoro utilizzando le risposte contestualizzate di ClickUp Brain.

💡 Suggerimento professionale: una volta che le automazioni gestiscono i passaggi prevedibili, passa al livello superiore con ClickUp Super Agents. Usali quando un flusso di lavoro richiede giudizio, non solo regole. 📌 Ad esempio, invece di trigger un singolo incarico, un Super Agent può: Leggi una richiesta in arrivo

Classifica in modo intelligente le priorità

Crea automaticamente il giusto insieme di attività

Assegnali in base al carico di lavoro esistente del tuo team e

Informa gli stakeholder È la differenza tra automatizzare i passaggi e automatizzare la titolarità. Con ClickUp Super Agents, gestisci interi flussi di lavoro, non solo singole azioni, in modo che i tuoi progetti continuino ad andare avanti anche quando nessuno li controlla.

6. Documentazione interna

L'IA può generare bozze preliminari di documenti interni, semplificare testi complessi, organizzare i contenuti per intestazioni e identificare informazioni obsolete o contraddittorie nei documenti esistenti.

La creazione di documenti interni non è un'attività solitaria. ClickUp Docs la rende collaborativa, interattiva e divertente. Se stai redigendo procedure operative standard, politiche aziendali, programmi delle riunioni o guide di onboarding, Docs ti aiuta a creare documenti dinamici e vivaci, co-modificati dal tuo team direttamente all'interno del tuo flusso di lavoro.

Ecco cosa puoi fare con i documenti in ClickUp:

Usa i comandi slash per aggiungere velocemente intestazioni, didascalie, liste di controllo, incorporamenti e altro ancora.

Guarda i tuoi colleghi effettuare le modifiche ai documenti in tempo reale, inserisci commenti con menzioni e mantieni le conversazioni nel contesto.

Inserisci link alle attività collegate, assegna voci della lista di controllo con date di scadenza e visualizza dashboard o calendari all'interno del tuo documento.

Archivia i documenti come modelli di prompt IA per spazio, cartella o elenco e trova immediatamente ciò che ti serve utilizzando il Hub documenti.

Crea documenti dinamici in Docs con ClickUp Brain

Una volta aperto il documento, lo scrittore AI di ClickUp Brain ti aiuta a scrivere, riscrivere e rivedere i contenuti. Redige le prime versioni partendo da semplici prompt, riscrive le sezioni confuse e organizza le informazioni sotto intestazioni intelligenti.

📌 Esempio di prompt: Crea una procedura operativa standard (SOP) per l'onboarding dei clienti con cinque passaggi, scadenze e ruoli dei titolari. Potresti anche evidenziare un paragrafo disordinato e inserire il prompt: Rendi questo paragrafo più conciso per una knowledge base interna.

🧠 Curiosità: le macchine da scrivere hanno rivoluzionato il lavoro d'ufficio alla fine del 1800, ma i primi modelli erano così rumorosi che le aziende hanno iniziato a progettare sale dedicate alla dattilografia, piene di dattilografi, proprio per tenere il rumore lontano dai dirigenti. Oggi esistono strumenti di IA che trasformano la voce in testo e possono digitare al posto tuo! Niente più ticchettio della tastiera: solo la tua voce, trascritta in testo. Uno di questi strumenti, Talk to Text di ClickUp, ti aiuta a dettare note, documenti e attività, con una velocità quattro volte superiore rispetto alla digitazione!

Come iniziare ad automatizzare il lavoro d'ufficio con l'IA (passo dopo passo)

Sei pronto a risparmiare tempo, ridurre il lavoro ripetitivo e smettere finalmente di fare le stesse dieci cose ogni giorno. Ma come automatizzare il lavoro d'ufficio con l'IA?

Ecco una guida passo passo per eseguire l'automazione del flusso di lavoro con l'IA. 👇

Passaggio n. 1: individuare i risultati facili da ottenere

Cominciamo dalle basi. Devi capire: Cosa può essere oggetto di automazioni?

Osserva la tua giornata lavorativa. Ci sono attività che ti sembrano un déjà vu ogni volta che le svolgi?

Ecco alcuni esempi:

Inserimento dello stesso tipo di dati nello stesso tipo di risorse

Estrazione di report dalla reportistica delle stesse fonti

Pianificazione delle riunioni

Ordinare o rispondere alle email

Se sì, sono oro colato per l'automazione delle attività tramite IA. La regola generale? Inizia con attività ripetitive, basate su regole e a basso rischio. Lascia le decisioni complesse agli esseri umani.

🔍 Lo sapevi? La prima email mai inviata risale al 1971 e fu spedita da Ray Tomlinson, che lavorava come ingegnere presso Bolt, un'azienda informatica.

Passaggio 2: mappare il processo

Prima di introdurre i bot, è utile sapere cosa si sta automatizzando. Annotate:

Dove inizia l'attività o il flusso di lavoro , ad esempio quando arriva una fattura

Cosa succede nel mezzo , come l'assegnazione di tag, le approvazioni e l'archiviazione

Dove finisce, come archiviare la copia pagata nella cartella finanziaria

In questo modo sarà più facile capire in quali ambiti l'IA può essere d'aiuto e in quali no. Nel frattempo, chiediti: qual è l'obiettivo? Risparmiare tempo? Ridurre gli errori? Conoscere il perché ti aiuterà a misurare i risultati in un secondo momento.

🚀 Vantaggio di ClickUp: Le lavagne online di ClickUp sono ottime per il brainstorming individuale dei flussi di lavoro. Puoi aggiungere tabelle, note adesive e diversi elementi visivi per annotare i problemi che possono essere automatizzati. Queste note si trasformano poi direttamente in attività o documenti, offrendoti la chiarezza necessaria prima di procedere all'automazione. Visualizza, mappa e ottimizza i processi o i flussi di lavoro in modo collaborativo su ClickUp Lavagne online

Ora, passiamo alla parte divertente: scegliere il tuo stack tecnologico. Se sei nuovo nel campo dell'automazione, ti serviranno strumenti che siano:

Senza codice o con codice minimo, quindi non è necessario ricorrere all'IT per effettuare l'impostazione.

Compatibile con i tuoi strumenti esistenti come Gmail, Excel o qualsiasi altro programma tu stia già utilizzando.

Integrata nei flussi di lavoro quotidiani, l'IA è presente dove si svolge effettivamente il lavoro, non in un'altra app da controllare.

È qui che molti team commettono un errore. Aggiungono strumenti di IA autonomi per la scrittura, le riunioni o l'automazione, solo per creare più cambi di contesto e più punti in cui il lavoro può andare perso. Ciò ha come risultato un costoso sprawl dell'IA.

Un approccio migliore consiste nel consolidare tutto attorno a un Converged AI Workspace, ovvero un'unica piattaforma in cui progetti, documenti, comunicazioni e automazioni coesistono e l'intelligenza artificiale ha piena visibilità su ciò su cui sta lavorando il tuo team. Una piattaforma come ClickUp!

Perché quando l'IA comprende le tue attività, le scadenze e le conversazioni, può fare molto di più che generare testo o rispondere a domande. Può effettivamente portare avanti il lavoro.

📮 ClickUp Insight: Il tuo assistente AI o Copilot è in grado di segnalare in modo proattivo i problemi? Solo il 9% dei partecipanti al nostro sondaggio sulla maturità dell'IA afferma che la propria IA è in grado di anticipare e risolvere i problemi in modo indipendente. Questo perché la maggior parte degli strumenti di IA opera all'interno di app scollegate e non ha alcuna visibilità sulle dipendenze o sui blocchi. Quando un sistema di IA non è in grado di visualizzare le connessioni tra i flussi di lavoro, non può individuare i rischi in anticipo né aiutare i team a stare al passo. ClickUp Brain opera all'interno di uno spazio di lavoro AI convergente in cui le dipendenze, le scadenze e lo stato di avanzamento dei progetti sono tutti collegati. Può informarti su ciò che è stato discusso nella riunione della settimana scorsa, quali attività sono ora in ritardo e persino aiutarti a riadattare il tuo programma settimanale in base alle priorità definite.

Passaggio 4: prova la tua prima automazione

Non è necessario rivedere l'intero flusso di lavoro per ottenere risultati. Ecco una mini-automazione che puoi provare questa settimana:

Configura le automazioni di ClickUp per monitorare la tua casella di posta elettronica alla ricerca di email con "fattura" nell'oggetto.

Spostali automaticamente in una cartella o taggali nel tuo task manager.

Provalo per alcuni giorni per vedere se funziona come previsto. Apporta le modifiche necessarie.

🔍 Lo sapevi? Molto prima che esistessero app di calendario come Google Calendar o Outlook, i professionisti facevano ampio ricorso a agende cartacee e planner da scrivania per gestire appuntamenti, scadenze e attività. Prodotti come Day-Timer e agende simili erano strumenti standard per la pianificazione dell'attività d'ufficio, tanto che i primi software di gestione delle informazioni personali come Borland Sidekick (anni '80) erano stati progettati per sostituire i calendari e le agende cartacee, offrendo un'agenda digitale insieme a note e promemoria.

Passaggio n. 5: forma il tuo team

Ora che hai creato un sistema, è il momento di coinvolgere le persone:

Mostra ai membri del team una breve demo e sottolinea il tempo risparmiato.

Condivisione di cheat sheet o brevi video esplicativi per domande comuni.

Rassicurate i colleghi che l'IA non è qui per sostituirli nel loro lavoro, ma per aiutarli a liberarsi delle parti più noiose.

🚀 Vantaggio di ClickUp: registra un ClickUp Clip per spiegare la tua configurazione IA e ClickUp Brain lo trascriverà e riepilogherà automaticamente. Quindi, anche se qualcuno si unisce più tardi o dimentica i dettagli, può semplicemente cercare e ottenere ciò di cui ha bisogno.

Passaggio n. 6: Continua a costruire

Ecco alcuni trucchi di IA per utilizzare in modo efficace il tuo nuovo sistema di automazione:

Misura il tempo risparmiato, gli errori evitati e l'impatto sul team.

Migliorali in base al feedback; forse una regola deve essere modificata o è necessario aggiungere un nuovo passaggio.

Una volta che il tuo team avrà acquisito dimestichezza con questo strumento, potrai sfruttare l'esito positivo per automatizzare inviti di calendario, report, risposte ai clienti e molto altro ancora.

Errori comuni da evitare

Troppo spesso i team si affrettano ad adottare l'automazione senza mappare i processi, definire la titolarità o convalidare i risultati. Il vero vantaggio dell'IA deriva dal modo in cui la si implementa, non solo da ciò che si automatizza.

Ecco alcuni errori comuni da evitare e le relative soluzioni:

Automatizzare un processo difettoso: controlla manualmente il processo prima di implementare l'IA. Utilizza un framework come SIPOC (Fornitori, Input, Processo, Output, Clienti) per visualizzare ogni passaggio, individuare i colli di bottiglia ed eliminare le ridondanze.

Impostazioni di trigger e condizioni vaghi: definisci sempre le regole in modo chiaro; utilizza la logica if-then per garantire un comportamento di automazione coerente.

Considerare il risultato dell'IA come definitivo: utilizza il metodo R-A-R ; lascia che l'IA crei la bozza , valuta l'accuratezza, quindi perfeziona il tono e il contesto.

Evitare la titolarità dell'automazione: designa un responsabile dell'automazione, qualcuno che si occupi di monitorare i flussi di lavoro, controllare i risultati e individuare gli errori prima che si aggravino.

Automazione eccessiva dei flussi di lavoro di routine: crea override manuali o percorsi di eccezione. Evita di automatizzare attività ripetitive che richiedono il giudizio umano o che cambiano frequentemente in base al contesto.

Ignorare i feedback loop: abilita i campi di feedback, come "È stato utile?" o "Modifica suggerita". Ciò consente all'IA di apprendere e migliorare, perfezionando i risultati futuri sulla base dell'utilizzo nel mondo reale.

📮 ClickUp Insight: il 21% delle persone afferma che oltre l'80% della propria giornata lavorativa è dedicato a attività ripetitive e banali. Un altro 20% sostiene che le attività ripetitive occupano almeno il 40% della propria giornata. Si tratta di quasi la metà della settimana lavorativa (41%) dedicata ad attività che non richiedono particolare pensiero strategico o creatività (come le email di follow-up 👀). Gli agenti AI di ClickUp aiutano a eliminare questa routine. Pensa alla creazione di attività, promemoria, aggiornamenti, appunti di riunioni, bozze di email e persino alla creazione di flussi di lavoro end-to-end! Tutto questo (e molto altro) può essere automatizzato in un attimo con ClickUp, la tua app completa per il lavoro. 💫 Risultati reali: Lulu Press risparmia 1 ora al giorno per ogni dipendente utilizzando ClickUp Automations, con un aumento del 12% dell'efficienza del lavoro.

Rendi ClickUp il tuo partner per l'automazione IA

L'IA ti alleggerisce di un carico sorprendente. Tuttavia, le automazioni devono essere integrate nell'area di lavoro, non in strumenti sparsi.

ClickUp, il primo spazio di lavoro AI convergente al mondo, è lo strumento perfetto per offrirti tutto ciò di cui hai bisogno in un unico spazio di lavoro. Con ClickUp Brain, che ti aiuta a scrivere, riepilogare e formattare il testo mentre si occupa delle attività di routine, avrai a disposizione un assistente AI che pensa al posto tuo.

Abbinalo alla gestione dei progetti, alle automazioni e agli agenti di ClickUp e non dovrai più mettere insieme diversi strumenti: potrai gestire il lavoro su un sistema intelligente che si adatta alle dimensioni del tuo team.

Iscriviti gratis a ClickUp oggi stesso e provalo tu stesso! ✅