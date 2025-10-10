17 modelli gratis di recensioni dei client per raccogliere feedback

Stai già svolgendo un ottimo lavoro. Tuttavia, anche i migliori progetti possono lasciare i client con feedback inespressi: cose che hanno apprezzato, cose che non hanno funzionato del tutto o suggerimenti che potrebbero dare forma al tuo prossimo incarico.

Per facilitare la raccolta e l'utilizzo di tali feedback, sono necessari modelli di recensioni dei client. Questi modelli ti offrono uno spazio in cui registrare informazioni dirette su ciò che funziona, ciò che potrebbe essere migliorato e ciò che altrimenti potrebbe non essere detto. Nel tempo, tali feedback rafforzeranno la tua reputazione online, alimenteranno recensioni positive e ti aiuteranno a distinguerti nei risultati di ricerca.

L'unica sfida è ottenere feedback onesti e preziosi senza creare imbarazzo o richiedere troppo tempo. Questi modelli gratis di recensioni dei client aiutano a rendere il processo semplice e veloce.

Cosa sono i modelli di recensione dei client?

I modelli di recensione dei client sono strutture o documenti predefiniti e strutturati utilizzati da aziende, liberi professionisti o agenzie per raccogliere feedback, valutazioni o testimonianze dai client sui loro servizi, prodotti o sull'esperienza complessiva.

Alcuni degli elementi chiave che i modelli di moduli di recensione o feedback dei client dovrebbero avere 👇 ✅ Dichiarazione introduttiva: un'introduzione concisa e professionale che definisce il tono, ringrazia il client e chiarisce lo scopo del feedback (ad esempio, migliorare i servizi o mostrare le testimonianze) ✅ Domande mirate: domande specifiche e pertinenti al settore, come "Con quale efficacia abbiamo riunito i tuoi obiettivi del progetto?" o "Quanto è facile da usare il nostro prodotto?", per ottenere risposte dettagliate ✅ Metriche quantitative: scale di valutazione (ad es. 1-5 stelle, Net Promoter Score) per dati misurabili su soddisfazione, qualità o velocità di consegna ✅ Prompt qualitativi: campi a risposta aperta per suggerimenti, critiche o punti salienti, ad esempio "Cosa potremmo fare per ottenere una valutazione a 5 stelle la prossima volta?" ✅ Clausola di autorizzazione: una sezione che richiede il consenso all'utilizzo dei feedback positivi per scopi di marketing, garantendo la conformità alle leggi sulla privacy (ad es. GDPR o CCPA) ✅ Opzioni di follow-up: campi in cui i client possono richiedere una chiamata o fornire referenze, contribuendo a rafforzare le relazioni

📑 Per saperne di più: Principali KPI e metriche per il monitoraggio dell'esperienza dei clienti

Cosa rende efficace un modello di recensione client?

Chiaro e conciso: un buon modello è breve e facile da capire. Rispetta il tempo dei client. Cerca di formulare 5-7 domande concise, in modo che i tuoi client impieghino solo 2-3 minuti per lasciare le recensioni

🔖 Esempio: "Quanto sei soddisfatto del nostro servizio? (1-10)" è diretto e veloce.

Rilevante per i tuoi obiettivi: le domande dovrebbero essere legate a vari aspetti delle tue esigenze aziendali, come il miglioramento dei prodotti o la raccolta di testimonianze. Adattale al tuo settore e al tipo di client per ottenere consigli personalizzati e informazioni utili

🔖 Esempio: un'azienda SaaS può chiedere "Quanto è stato facile utilizzare il nostro software?" per orientare i futuri aggiornamenti del prodotto.

*mix equilibrato di domande: utilizza sia scale di valutazione che domande aperte per ottenere dati misurabili e feedback dettagliati. Questa combinazione consente di individuare tendenze e punti critici specifici senza sovraccaricare i client

🔖 Esempio: Abbina "Valuta il nostro supporto (1-5)" a "Cosa potremmo fare meglio?"

Risultati concreti: ogni domanda dovrebbe alimentare decisioni basate sui risultati, come la risoluzione di problemi o la creazione di contenuto generato dagli utenti. Le scale di valutazione e i prompt specifici facilitano : ogni domanda dovrebbe alimentare decisioni basate sui risultati, come la risoluzione di problemi o la creazione di contenuto generato dagli utenti. Le scale di valutazione e i prompt specifici facilitano l'analisi del feedback dei clienti e l'adozione di misure adeguate

🔖 Esempio: "Cosa ti ha spinto a dare questa valutazione?" spiega un punteggio basso, fornendo al tuo team un'idea di come evitare tali circostanze.

Modelli di recensioni dei client

Se vuoi distinguerti e ottenere un vero vantaggio competitivo, questi 17 modelli di recensioni dei client renderanno la raccolta di feedback più facile e più efficace:

1. Modello di modulo di feedback ClickUp

Ottieni il modello gratis Visualizza e organizza le risposte dei clienti utilizzando il modello di modulo di feedback di ClickUp

Il modello di modulo di feedback di ClickUp aiuta i team responsabili dei prodotti e dell'esperienza dei clienti a raccogliere feedback utilizzabili in tutti i reparti.

Perché ti piacerà questo modello:

Utilizzali per progettare sondaggi personalizzati con scale di valutazione, campi a scelta multipla e domande aperte che mettono in luce sia approfondimenti qualitativi che tendenze misurabili

Raggruppa le risposte per client, categoria o membro del team, filtrando i feedback in base al punteggio e individuando i temi ricorrenti in pochi secondi

Una volta inviato il modulo, ogni risposta viene automaticamente convertita in un'attività di ClickUp nel tuo spazio di lavoro

I team possono taggare i titolari, impostare le priorità e monitorare la risoluzione dei problemi dei clienti senza bisogno di uno strumento separato

È particolarmente utile per i team che gestiscono il lancio di prodotti, il feedback di onboarding o i cicli di soddisfazione dei clienti, dove un follow-up rapido fa davvero la differenza.

✅ Ideale per: Product manager e team di customer success che desiderano un modo strutturato e concreto per raccogliere e rispondere ai feedback dei clienti

2. Modello di sondaggio sul feedback relativo al prodotto ClickUp

Ottieni il modello gratis Monitora la soddisfazione sui prodotti, i modelli di utilizzo e i suggerimenti con il modello di sondaggio sul feedback sui prodotti di ClickUp

Se fai parte di un team di prodotto o UX, il modello di sondaggio sul feedback relativo al prodotto di ClickUp ti offre un modo strutturato e ripetibile per raccogliere e analizzare il feedback dei clienti. Ti aiuta a centralizzare le risposte al sondaggio, a monitorare le tendenze del sentiment e a individuare facilmente i punti critici ricorrenti, anche senza avere accesso a un software dedicato al feedback sul prodotto.

Perché ti piacerà questo modello:

Ogni risposta può essere classificata in base al tipo di prodotto, al livello di soddisfazione e al tema del feedback

Le visualizzazioni integrate, come "Da revisionare", "In revisione" e "Revisionato", aiutano a stabilire le priorità dei passaggi successivi ed evitare di perdere informazioni importanti nelle finestre In arrivo o nei fogli di calcolo

Utilizza i campi personalizzati di ClickUp per registrare la frequenza di utilizzo, il punteggio di soddisfazione e i suggerimenti di miglioramento per il prodotto, in modo che le decisioni siano sempre supportate dai dati.

✅ Ideale per: Responsabili di prodotto e UX che desiderano migliorare la soddisfazione degli utenti e definire le roadmap di prodotto sulla base di feedback strutturati

Ottieni il modello gratis Visualizza e gestisci le richieste di supporto clienti in arrivo con il modello di modulo di contatto clienti ClickUp

Il modello di modulo di contatto clienti ClickUp offre al team del supporto un modo più rapido e chiaro per registrare tutte le interazioni con i clienti in un unico posto.

Perché ti piacerà questo modello:

Ogni richiesta viene incanalata attraverso un modulo di raccolta strutturato e organizzata in modo ordinato in base alla priorità, al tipo di problema o allo stato della questione

Dal monitoraggio dei ticket urgenti alla documentazione dei follow-up, questo modello apporta chiarezza ai tuoi processi di gestione della comunicazione con i clienti

Puoi utilizzare il modello per filtrare i messaggi irrisolti, assegnare i passaggi successivi e assicurarti che nessuna query venga trascurata

della funzionalità/funzione Bacheca Dispone della funzionalità/funzione Elenco di ClickUp , in modo che il tuo team possa classificare i problemi, aggiungere contesto e portare avanti le richieste senza perdere tempo a raccogliere informazioni da più fonti.

✅ Ideale per: team di assistenza clienti che gestiscono query sui prodotti, richieste di rimborso e supporto per gli ordini su tutti i canali

4. Modello di gestione del servizio clienti ClickUp

Ottieni il modello gratis Monitora facilmente i ticket di supporto clienti in arrivo con il modello di gestione del servizio clienti ClickUp

Il modello di gestione del servizio clienti ClickUp è stato creato per i team di assistenza che desiderano raccogliere, organizzare e risolvere ogni tipo di richiesta dei clienti. Non appena un cliente compila il modulo di richiesta di assistenza, la sua voce viene immediatamente trasformata in un'attività e inserita nell'elenco dei ticket. Ogni richiesta viene tracciata con campi quali assegnatario, data di scadenza, email del richiedente e punteggio di soddisfazione, in modo che nulla venga perso nella tua finestra In Arrivo.

Perché ti piacerà questo modello:

Raggruppa automaticamente le attività in base allo stato, ad esempio Risolto, In corso, Da chiarire, Escalato o In sospeso

Etichetta i ticket con categorie codificate a colore come Feedback, Bug, Reclamo o Cancellazione, in modo che il tuo team abbia immediatamente chiaro il tipo di problema che sta affrontando

Se un'attività deve essere escalata, puoi semplicemente spostarla in un nuovo stato e riassegnarla in pochi secondi

ClickUp semplifica anche il filtraggio in base al sentiment dei clienti o all'urgenza degli SLA utilizzando tag personalizzati e valutazioni di soddisfazione, in modo che il tuo team possa dare priorità alle conversazioni giuste

✅ Ideale per: Responsabili del servizio clienti e responsabili delle operazioni di supporto che gestiscono grandi volumi di richieste di assistenza

5. Modello di sondaggio sulla soddisfazione dei clienti ClickUp

Ottieni il modello gratis Visualizza le valutazioni della soddisfazione dei clienti in base a competenza, disponibilità e chiarezza utilizzando il modello di sondaggio sulla soddisfazione dei clienti di ClickUp

Il modello di sondaggio sulla soddisfazione dei clienti di ClickUp aiuta i responsabili del controllo qualità a comprendere e migliorare i processi interni per rendere i client più soddisfatti. Grazie ai moduli ClickUp integrati, ai campi di valutazione personalizzati e alla categorizzazione intelligente, puoi raccogliere in un unico posto i dati relativi alla soddisfazione in termini di servizio, chiarezza, utilità e risoluzione dei problemi.

Perché ti piacerà questo modello:

Una volta ricevute le risposte, ordina i feedback per tema o punteggio per individuare le aree che necessitano di lavoro

Monitora i modelli ricorrenti, come le query irrisolte o le basse valutazioni di chiarezza

Assegna gli elementi d'azione al membro del team più adatto, in modo da poter raggiungere i tuoi obiettivi di assistenza clienti

✅ Ideale per: team del supporto e team di controllo qualità che desiderano monitorare e agire in base ai segnali di soddisfazione dei clienti

💡 Suggerimento professionale: desideri un modo per ordinare automaticamente i feedback dei clienti dai tuoi moduli ClickUp in base al sentiment? Prova l'assistenza AI contestuale di ClickUp Brain direttamente nel tuo spazio di lavoro. Questo assistente AI intelligente comprende i dati del tuo spazio di lavoro (attività, documenti, persone) per fornirti informazioni utili per i tuoi ruoli, la tua azienda e il tuo settore. Analizza il feedback e il sentiment dei clienti in tempo reale e ottieni approfondimenti basati sull'IA con ClickUp

Guarda questo video per saperne di più sull'uso dell'IA nel servizio clienti:

6. Modello di analisi delle esigenze dei clienti ClickUp

Ottieni il modello gratis Monitora le attività di ricerca e allinea la strategia di prodotto utilizzando il modello di analisi delle esigenze dei clienti di ClickUp

Il modello di analisi delle esigenze dei clienti di ClickUp offre ai team di prodotto e CX una struttura ripetibile per organizzare, analizzare e agire in base a ciò che i nuovi clienti desiderano veramente.

Perché ti piacerà questo modello:

Combina campi collegati per dati esterni (come moduli di valutazione e risultati di sondaggi) con un monitoraggio chiaro dei progressi, assegnazioni specifiche per ruolo e attività cardine visive in ogni fase della ricerca

Dall'identificazione dei decisori al mappare le esigenze rispetto alla tua offerta, tutto è pensato per procedere rapidamente senza saltare alcun passaggio

Avrai anche a disposizione 12 attività secondarie predefinite che guideranno il tuo team attraverso l'intero percorso, dalla raccolta dei dati all'analisi, alla documentazione e all'allineamento GTM

✅ Ideale per: responsabili CX e product manager che eseguono analisi degli utenti o ricerche sui clienti prima del lancio

Naturalmente, anche con un piano chiaro, è facile sentirsi tirati in dieci direzioni diverse. Questo è un altro ambito in cui ClickUp Brain dà il meglio di sé. Basta chiedergli: "Su cosa dovrei concentrarmi oggi?" e lui smisterà le tue attività e ti dirà esattamente a cosa devi prestare attenzione.

Chiedi a ClickUp Brain di generare azioni da intraprendere, aiutarti a stabilire le priorità delle attività e fornirti Sequenza relativa al tuo spazio di lavoro in pochi secondi

📮 ClickUp Insight: Un tipico knowledge worker deve connettersi con 6 persone in media per portare il proprio lavoro terminato. Ciò significa contattare quotidianamente 6 connessioni fondamentali per raccogliere informazioni essenziali, allinearsi sulle priorità e portare avanti i progetti. La sfida è reale: follow-up costanti, confusione tra le versioni e buchi neri di visibilità minano la produttività del team. Una piattaforma centralizzata come ClickUp, con Connected Search e AI Knowledge Manager, affronta questo problema rendendo il contesto immediatamente disponibile a portata di mano.

7. Modello di dichiarazione del problema del cliente ClickUp

Ottieni il modello gratis Documenta le frustrazioni e gli ostacoli dei clienti relativi a diversi tipi di problemi con il modello di dichiarazione dei problemi dei clienti di ClickUp

Il modello ClickUp Customer Problem Statement aiuta i ricercatori UX e i product manager ad abbattere le barriere che impediscono ai clienti di raggiungere i propri obiettivi. Include documenti per il profilo del cliente, identificare i suoi obiettivi, mappare gli ostacoli e rintracciare la causa principale dietro tali barriere.

Perché ti piacerà questo modello:

Ogni sezione invita i team a esaminare immediatamente perché esistono questi problemi e quale peso emotivo comportano

Ti aiuta a dare priorità ai cambiamenti che fanno davvero la differenza

Puoi utilizzarli come punto di partenza per guidare le interviste, consolidare le intuizioni e allineare i team interni sui problemi relativi ai clienti ad alto impatto

✅ Ideale per: team UX e product manager che individuano i punti di attrito per guidare i miglioramenti dei prodotti o dei servizi

8. Modello di piano di successo dei clienti ClickUp

Ottieni il modello gratis Monitora lo stato dei clienti nelle diverse fasi del ciclo di vita utilizzando una bacheca in stile Kanban con il modello ClickUp Customer Success Plan

Gestisci decine di client con diversi tipi di servizi, fasi contrattuali e aspettative? Questo modello di piano di successo dei clienti ClickUp conserva tutti i dettagli, come il valore del contratto, il tipo di servizio e le informazioni di contatto, in un unico posto per i team di successo dei clienti.

Perché ti piacerà questo modello:

Funziona in modo molto simile a un software di customer success , aiutandoti a monitorare il livello di servizio di ciascun client, la tariffa concordata, lo stato di avanzamento del progetto e il livello di successo

Ogni scheda client funziona come un dashboard in tempo reale, mostrando la posizione, i contratti in formato PDF e una barra di avanzamento visiva

Puoi raggruppare i client in base alla fase del ciclo di vita (come onboarding, fidelizzazione o a rischio), assegnare la titolarità ai membri del team interno e vedere immediatamente dove il supporto è carente

Ti aiuta a gestire le aspettative dei client , fornire un valore costante e migliorare la fidelizzazione attraverso la visibilità e l'automazione

✅ Ideale per: Responsabili del successo dei clienti e responsabili dell'onboarding che desiderano monitorare i percorsi multistep dei clienti

9. Modello ClickUp per il successo dei client

Ottieni il modello gratis Monitora lo stato di salute dei client, i livelli di supporto e i punteggi di coinvolgimento con il modello ClickUp Client Success

Il modello ClickUp Client Success offre ai tuoi team di onboarding e customer success un modo strutturato per il monitoraggio dello stato di salute dei clienti, organizzare i passaggi di consegne e affrontare i rischi prima che si aggravino.

Perché ti piacerà questo modello:

Mantieni il tuo team in sincronizzazione con le visualizzazioni raggruppate in base allo stato dell'account e ai campi predefiniti per i punteggi NPS, i livelli di coinvolgimento e gli ultimi punti di contatto

Monitora lo stato di ogni client, standardizza i processi di onboarding e supporto e assicurati che nessun account venga trascurato

Utilizza le liste di controllo per suddividere i passaggi di onboarding o rinnovo in flussi di lavoro ripetibili

Per risparmiare tempo, ClickUp Automazioni trigger gli aggiornamenti al raggiungimento di determinati traguardi, invia avvisi quando lo stato di salute dei client peggiora o notifica ai titolari quando è necessario effettuare un follow-up

✅ Ideale per: responsabili del successo dei client e team di onboarding che desiderano migliorare la fidelizzazione dei client e mantenere un approccio proattivo con ogni client

Vuoi saperne di più su come automatizzare la maggior parte dei tuoi flussi di lavoro quotidiani e ripetitivi? Guarda questo video!

10. Modello di supporto clienti ClickUp

Ottieni il modello gratis Visualizza i ticket dei clienti con campi per l'assegnatario, la priorità, il tipo di richiesta e i dettagli di contatto con il modello di supporto clienti ClickUp

Il modello di supporto clienti ClickUp offre al tuo reparto di supporto una struttura a due livelli per gestire le richieste di supporto in base all'urgenza, alla complessità e al percorso di escalation. Puoi anche visualizzare tutto da un unico centro di comando: ticket aperti, barre di avanzamento, priorità contrassegnate, dettagli di contatto e carichi di lavoro degli assegnatari.

Perché ti piacerà questo modello:

Raggruppa le attività in base allo stato (ad esempio "in attesa" o "in corso")

Contrassegna i problemi in base al tipo (assistenza sul prodotto, segnalazione di bug, richiesta di miglioramento)

Assegna automaticamente i problemi alla persona giusta per il lavoro utilizzando AI Assign

Hai un ticket che sta prendendo tempo? Spostalo al Livello 2 con un clic e fallo arrivare all'attenzione di un agente senior

Utilizza i dashboard di ClickUp per sapere esattamente dove si trovano i blocchi, cosa è in ritardo e quanto lavoro è ancora da assegnare

✅ Ideale per: team di assistenza clienti, responsabili delle operazioni di supporto e manager dell'helpdesk che desiderano flussi di lavoro più chiari e risoluzioni più rapide

Scopri come utilizzare l'IA per assegnare attività e stabilire le priorità in ClickUp:

📚 Leggi anche: Modelli per il servizio clienti

11. Modello di escalation del servizio clienti ClickUp

Ottieni il modello gratis Organizza e risolvi più rapidamente le escalation del servizio clienti con il modello di escalation del servizio clienti ClickUp

Il modello di escalation del servizio clienti ClickUp aiuta a semplificare la risoluzione dei ticket organizzando le richieste in categorie di livello 1 e livello 2. Prima di creare il flusso di lavoro di escalation, puoi definire cosa si qualifica come richiesta a bassa priorità rispetto a un problema critico che richiede attenzione immediata.

Perché ti piacerà questo modello:

Una volta definite le priorità, crea attività e delega facilmente le responsabilità in base al tipo di problema, all'urgenza o alla specializzazione del team con attività di ClickUp

Grazie a una visualizzazione centralizzata dello stato, dell'assegnatario e della categoria, il tuo team può affrontare con chiarezza e responsabilità le sfide del servizio clienti , come rimborsi, sostituzioni e follow-up

Nessun ticket viene trascurato e ogni problema di grande impatto viene inoltrato alla persona giusta al momento giusto

✅ Ideale per: Responsabili del servizio clienti e team di escalation che gestiscono volumi elevati o tempi di risposta previsti dagli accordi sul livello di servizio (SLA)

12. Modello di analisi delle esigenze dei clienti ClickUp

Ottieni il modello gratis Analizza il feedback dei clienti e allinea la strategia alle reali esigenze degli utenti utilizzando il modello di analisi delle esigenze dei clienti di ClickUp

Prima di poter migliorare la soddisfazione dei clienti, è necessario comprendere esattamente quali sono le esigenze dei clienti attuali e potenziali.

Il modello di analisi delle esigenze dei clienti di ClickUp ti aiuta a raccogliere i punti critici, organizzare i feedback e trasformare le intuizioni in azioni concrete. Dall'identificazione dei principali responsabili delle decisioni all'allineamento della tua offerta con le aspettative dei potenziali clienti, ogni passaggio è strutturato come un'attività chiara e gestibile.

Perché ti piacerà questo modello:

Inizia definendo la tua analisi direttamente su ClickUp Obiettivi

Stabilisci obiettivi chiari su ciò che desideri apprendere e su come tali informazioni daranno forma alla tua strategia di prodotto o servizio

Utilizza le attività secondarie integrate per raccogliere, analizzare e agire sulla base delle opinioni reali dei clienti, mantenendo il tuo team allineato dalla scoperta all'implementazione

Al termine di questo flusso di lavoro, avrai un piano documentato per migliorare la soddisfazione dei clienti e una strategia chiara su misura sia per i clienti esistenti che per quelli potenziali.

✅ Ideale per: team di marketing, product manager e responsabili dell'esperienza cliente che desiderano allineare lo sviluppo di prodotti o servizi alle reali esigenze dei clienti potenziali ed esistenti

13. Modello di help desk ClickUp

Ottieni il modello gratis Monitora e assegna priorità ai ticket di supporto clienti in base al livello di sottoscrizione, al tipo di problema e al livello del cliente utilizzando il modello di help desk di ClickUp

I team del supporto spesso devono gestire centinaia di problemi in arrivo (problemi di fatturazione, domande sui prodotti, bug tecnici) da parte di clienti con esigenze, livelli e gradi di urgenza diversi. Il modello Help Desk di ClickUp è dotato di una vista centralizzata e filtrabile, in cui ogni problema è organizzato in base al punteggio QA, al tipo di problema, al segmento di clientela e al livello di sottoscrizione.

Perché ti piacerà questo modello:

Puoi raggruppare i ticket in base alla priorità, assegnare i titolari, contrassegnare gli account problematici e aggiungere attività secondarie per le azioni di follow-up

Utilizza le colonne QA Score per valutare la qualità del servizio o per il monitoraggio delle tendenze di soddisfazione tra i clienti e i tipi di problemi

Esempio, il tuo team può confrontare rapidamente come i clienti VIP danno la valutazione alla velocità di risoluzione rispetto ai clienti regolari. Nel tempo, questo ti fornirà informazioni utili per adeguare il personale, la formazione o i percorsi di escalation.

✅ Ideale per: Responsabili dei servizi di supporto che desiderano semplificare i processi dell'help desk, ridurre i tempi di risposta e migliorare la qualità del servizio

14. Modello di collaborazione per il successo dei client ClickUp

Ottieni il modello gratis Guida i client dall'onboarding alla piena approvazione utilizzando il modello di collaborazione per il successo dei client di ClickUp

Non è possibile raccogliere ottime recensioni dei clienti senza prima creare un'esperienza client eccezionale. E la gestione dell'esperienza client richiede un sistema di condivisione in cui i team commerciali, onboarding e consegna possano monitorare lo stato e garantire che ogni client continui a progredire. Il modello di collaborazione per il successo dei client di ClickUp ti offre proprio questo sistema.

Perché ti piacerà questo modello:

Inizia con il modulo di approvazione del nuovo client per acquisire informazioni importanti fin dal primo contatto

Durante l'onboarding, compila il documento di approvazione in ClickUp Docs per registrare obiettivi, ostacoli e opportunità. Il reparto commerciale può concentrarsi sugli obiettivi, mentre quello di produzione nota le esigenze tecniche o gli allineamenti delle funzionalità/funzione

Tutto questo confluisce nell'Endorsement Pipeline, una bacheca visiva che mostra la posizione di ciascun client, da quello nuovo a quello raccomandato

Puoi trascinare le schede attraverso ogni fase e suddividere gli elementi da intraprendere in attività secondarie. Ciò semplifica il coordinamento tra i team e mantiene lo slancio dall'inizio fino alla piena approvazione

✅ Ideale per: team di esito positivo e di onboarding che desiderano trasformare le solide relazioni con i client in testimonianze sicure e tempestive e in una promozione a lungo termine

15. Modello ClickUp con scala Likert

Ottieni il modello gratis Crea sondaggi strutturati e scalabili per misurare la soddisfazione, l'intensità e il sentiment dei client con il modello ClickUp Likert Scale

Il modello ClickUp Likert Scale aiuta i team di marketing e di prodotto a creare sondaggi che catturano le opinioni dei clienti sul tuo prodotto, servizio o esperienza. Quando si discute di soddisfazione, facilità d'uso o probabilità di raccomandazione, questo modello fornisce la struttura necessaria per raccogliere risposte chiare e utilizzabili.

Perché ti piacerà questo modello:

Personalizza la tua scala di valutazione con campi personalizzati contrassegnati da 1 a 5 per riflettere l'intensità o la frequenza del sentiment dei clienti

Aggiungi campi personalizzati come reparto, email o livello di prodotto per segmentare le risposte e individuare le tendenze tra i diversi tipi di client

Utilizza la lista di controllo integrata per valutare rapidamente le risposte e valutare come i clienti percepiscono la posizione del tuo prodotto

Grazie al formato semplice e familiare, è facile per i clienti completare il formattare e ancora più facile per il tuo team analizzarlo. Se desideri raccogliere recensioni dei client strutturate, scalabili e facili da quantificare, questo modello è un ottimo punto di partenza.

✅ Ideale per: team di marketing e responsabili di prodotto che desiderano quantificare il feedback dei clienti

16. Modello di revisione annuale dei client commerciali di Template. Net

Questo modello di revisione annuale dei client di Template. Net offre agli account manager un formato strutturato per presentare i risultati in termini di fatturato, i dati sulla fidelizzazione dei client e i successi collaborativi, creando al contempo uno spazio per il feedback aperto dei client.

Puoi utilizzarli per esaminare le prestazioni passate, per condivisione delle tendenze di mercato e per allinearti sugli obiettivi futuri. Con sezioni dedicate ai commenti dei client, fungono anche da modelli di recensione dei client che raccolgono informazioni utili per migliorare la fornitura dei servizi o persino per alimentare recensioni online e programmi di promozione.

È utile quando sono coinvolti più soggetti interessati ed è essenziale che gli obiettivi, i feedback e i passaggi successivi siano chiari.

✅ Ideale per: account manager che conducono revisioni annuali formali con client strategici o di alto valore

17. Modello di feedback dei clienti commerciali di Template. Net

Il modello di feedback dei clienti sul commerciale di Template. Net aiuta i client nella condivisione di feedback dettagliati sulla loro esperienza con il tuo team commerciale. Copre categorie specifiche come tempestività, conoscenza dei prodotti, coerenza nel follow-up e personalizzazione.

È utile dopo che un accordo è chiuso o durante i controlli trimestrali degli account, offrendo ai client un modo per esprimere le loro opinioni. Un cliente soddisfatto potrebbe evidenziare ciò che ha reso l'esperienza eccezionale, mentre altri possono fornire suggerimenti costruttivi per aiutarti a rafforzare il tuo processo di vendita.

✅ Ideale per: responsabili commerciali e team a contatto con i client che raccolgono feedback post-vendita per costruire un rapporto di fiducia a lungo termine con i client

Trasforma il feedback dei client in azioni concrete con ClickUp

Chiedere un feedback ai client può essere imbarazzante, e smistarlo lo è ancora di più. Si cercano risposte, si cerca di dare un senso a risposte sparse e ci si chiede se qualcuna di esse sarà davvero utile. È un sacco di tempo sprecato per ottenere informazioni che potrebbero essere utili.

ClickUp rende tutto questo un ricordo del passato. Con modelli predefiniti per ogni tipo di interazione con i client, dall'onboarding al feedback sui prodotti fino ai check-in di esito positivo, puoi raccogliere, organizzare e agire sulle recensioni senza dover ricorrere a fogli di calcolo. I moduli alimentano direttamente le attività, mentre le automazioni gestiscono i follow-up. Nel frattempo, i campi personalizzati ti aiutano a filtrare le risposte per prodotto, tipo di client o sentiment, in modo che il tuo team sappia sempre su cosa concentrarsi.

Non dovrai più indovinare cosa pensano i client. Solo input strutturati e utilizzabili che rendono i tuoi servizi più efficaci e le tue relazioni più solide.

Approfitta di questa opportunità. Inizia oggi stesso a utilizzare ClickUp gratis!