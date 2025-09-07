13 modelli gratis per immobili in affitto da utilizzare nel 2025

La gestione di un immobile in affitto non è una fonte di reddito passivo facile da ottenere. È necessario trovare un equilibrio tra il monitoraggio degli affitti, i rinnovi dei contratti di locazione, i problemi relativi alla manutenzione e la preparazione delle dichiarazioni fiscali.

Anche un solo immobile può comportare decine di elementi in movimento e infinite schede sul tuo laptop. Un modello per immobili in affitto può aiutarti a mettere ordine in questo caos.

Dalle informazioni sugli inquilini e dai contratti di locazione all'affitto mensile e ai depositi di sicurezza, questi modelli semplificano i dettagli in modo che tu possa concentrarti sulla crescita della tua azienda di affitto immobiliare.

Abbiamo raccolto i migliori modelli gratis per aiutare proprietari, gestori immobiliari e investitori immobiliari a mantenere il controllo senza affogare in fogli di calcolo o note. Diamo un po' di struttura alla tua strategia di affitto!

Cosa sono i modelli per immobili in affitto?

un modello per immobili in affitto è un documento o uno strumento digitale pronto all'uso progettato per aiutare proprietari, investitori e gestori immobiliari a organizzare, effettuare il monitoraggio e gestire le attività essenziali relative agli immobili. *

Questi modelli coprono in genere tutto, dai dettagli del contratto di locazione e dalle domande degli inquilini al monitoraggio dell'affitto mensile, ai depositi di sicurezza, ai programmi di manutenzione e al calcolo dei redditi da locazione

Invece di creare fogli di calcolo personalizzati o compilare moduli da zero, un modello per immobili in affitto ti offre un punto di partenza strutturato, consentendoti di risparmiare tempo e ridurre gli errori manuali.

Questi modelli sono particolarmente utili per le piccole aziende di affitto immobiliare. Garantiscono coerenza nel monitoraggio degli affitti pagati, nella gestione delle date di scadenza o nel calcolo delle detrazioni per la reportistica Schedule E, mantenendo al contempo i tuoi registri in ordine e le tue operazioni conformi.

🧠 Lo sapevi? L'accessibilità economica e la resilienza climatica stanno spostando la domanda di immobili in affitto verso il Midwest degli Stati Uniti, mentre le aree ad alto costo e vulnerabili dal punto di vista climatico come il Texas e la Florida registrano una crescita più lenta. Mentre i proprietari esperti e gli investitori abituali continuano ad ampliare i loro portfolios, chi acquista per la prima volta deve affrontare barriere di voce sempre più elevate. Il mercato degli affitti è stabile, ma per orientarsi al suo interno sono necessari strumenti più intelligenti, alla luce dei continui cambiamenti economici e politici.

Modelli per immobili in affitto

Dalla selezione degli inquilini al monitoraggio dei pagamenti, questi modelli Free sono progettati per semplificare ogni aspetto della tua attività di locazione immobiliare.

Che tu gestisca una singola unità immobiliare o un portfolio di più proprietà, ClickUp —l'app tutto per il lavoro— è qui per aiutarti a organizzare, automatizzare e crescere.

1. Modello CRM della piattaforma di affitto immobiliare ClickUp

Ottieni il modello gratis Monitora le interazioni con i clienti e semplifica il processo di prenotazione con il CRM della piattaforma di affitto immobiliare ClickUp

Vuoi trasformare il monitoraggio e la comunicazione con gli inquilini in un sistema ben oliato? Il modello CRM della piattaforma di affitto immobiliare ClickUp ti offre una gestione centralizzata dei lead, le automazioni delle prenotazioni e la cronologia degli ospiti a portata di mano.

Con questo modello potrai concentrarti sulla crescita dei tuoi investimenti immobiliari, senza dover rincorrere data di scadenza e inquilini. Ecco come:

Semplifica le operazioni quotidiane come il monitoraggio dei pagamenti, la gestione delle richieste di manutenzione e l'archiviazione dei termini chiave dei contratti di locazione

Gestisci potenziali inquilini, contratti di locazione e domande in un unico posto

Automatizza i promemoria per le date di scadenza degli affitti, le date di scadenza dei contratti di locazione e le attività ricorrenti di manutenzione e riscossione degli affitti con ClickUp Automazioni

Effettua il monitoraggio dell'affitto mensile, degli importi dei depositi di sicurezza degli inquilini e dell'affitto pagato per unità con gli stati personalizzati

Visualizza i redditi da locazione, i dati dell'Allegato E e i costi di titolarità attraverso i dashboard personalizzati di ClickUp

💡 Ideale per: gestori immobiliari e proprietari che necessitano di un CRM centralizzato per semplificare le operazioni, riscuotere gli affitti e effettuare il monitoraggio delle spese relative agli immobili

📮Approfondimento ClickUp: il 13% dei partecipanti al nostro sondaggio desidera utilizzare l'IA per prendere decisioni difficili e risolvere problemi complessi. Tuttavia, solo il 28% dichiara di utilizzare regolarmente l'IA nel lavoro. Una possibile ragione: preoccupazioni relative alla sicurezza! Gli utenti potrebbero non voler condividere dati sensibili relativi al processo decisionale con un'IA esterna. ClickUp risolve questo problema portando la risoluzione dei problemi basata sull'IA direttamente nel tuo area di lavoro sicura. Dagli standard SOC 2 agli standard ISO, ClickUp è conforme ai più elevati standard di sicurezza dei dati e ti aiuta a utilizzare in modo sicuro la tecnologia di IA generativa in tutto il tuo spazio di lavoro.

2. Modello di contratto di locazione ClickUp

Ottieni il modello gratis Assicurati che sia il proprietario che l'inquilino abbiano una chiara comprensione dei propri diritti e responsabilità con il modello di contratto di locazione ClickUp

Evita lunghe trattative e crea contratti di locazione chiari e firmati. Il modello di contratto di locazione ClickUp ti consente di collaborare, registrare i pagamenti e effettuare il monitoraggio di ogni contratto di locazione in un unico spazio ottimizzato.

Con esso, puoi:

Utilizza i campi personalizzati di ClickUp per specificare i dettagli dei contratti di locazione, comprese le date di scadenza e gli importi mensili dell'affitto

Imposta promemoria automatici per le date di scadenza, assicurandoti il pagamento puntuale dell'affitto e riducendo i casi di mancato pagamento

Pianifica e gestisci le visualizzazioni degli immobili e le date importanti nel Calendario di ClickUp

Facilita la comunicazione tra i gestori immobiliari e gli inquilini grazie alle sezioni commenti e alle notifiche integrate

Tieni un registro completo delle entrate e delle spese relative agli affitti, facilitando la preparazione del modulo Schedule E e l'analisi finanziaria

💡 Ideale per: proprietari, gestori immobiliari e investitori immobiliari che cercano un metodo affidabile ed efficiente per gestire i contratti di locazione, tenere traccia dei pagamenti e garantire la conformità dei propri immobili in affitto.

3. Modello di newsletter immobiliare ClickUp

Ottieni il modello gratis Rimani sempre in primo piano con i tuoi client e entra in connessione con potenziali acquirenti grazie al modello di newsletter immobiliare di ClickUp

Tieni aggiornati i client (senza il senso di colpa dello spam): questo modello di newsletter immobiliare ClickUp ti aiuta a creare, programmare e inviare newsletter curate che mettono in evidenza elenchi, tendenze e consigli.

Puoi anche utilizzare il modello per:

Personalizza il contenuto per evidenziare le tendenze di mercato, i nuovi elenchi immobiliari e i consigli utili

Utilizza i campi personalizzati e gli stati per gestire la creazione di newsletter e i flussi di lavoro di distribuzione

Sfrutta ClickUp Documenti per redigere e effettuare la modifica del contenuto in modo collaborativo

Pianifica e monitora l'invio delle newsletter utilizzando le viste del grafico Gantt di ClickUp

Migliora il coinvolgimento dei client fornendo informazioni tempestive e pertinenti come provider

💡 Ideale per: agenti immobiliari e team di marketing che desiderano mantenere una comunicazione regolare con i client, mostrare la propria competenza e stimolare il coinvolgimento attraverso newsletter informative.

4. Modello ClickUp per la project management immobiliare

Ottieni il modello gratis Tieni tutti i dati e le attività organizzati con il modello di project management immobiliare ClickUp

Devi affrontare una ristrutturazione o una rivendita di più unità? Questo modello ClickUp per la project management immobiliare è uno strumento di monitoraggio all-in-one che riunisce budget, Sequenza Gantt, attività del team e supervisione dei costi in un unico area di lavoro intuitivo.

Questo modello per la project management di progetti immobiliari ti offre un hub da cui gestire tutto, dalla prevendita alla consegna, semplificando la gestione di progetti immobiliari complessi. Con questo modello potrai:

Utilizza i campi personalizzati per il costo stimato, la durata, i giorni di variazione, il costo di variazione e le osservazioni

Assegna le attività di ClickUp ai membri del team, imposta le priorità, aggiungi le date di scadenza e inserisci le attività secondarie annidate per una suddivisione dettagliata dei progetti

Tagga gli stakeholder, aggiungi attività secondaria annidata, assegna più membri del team e assegna priorità alle attività

Monitora le spese relative agli affitti e i budget dei progetti per fornire supporto ad un'analisi accurata dei ricavi e dei costi degli affitti

Utilizza il calendario ClickUp AI per integrare riunioni, attività e scadenze, regolando automaticamente i programmi e inviando promemoria

💡 Ideale per: Project manager immobiliari e investitori che hanno bisogno di coordinare progetti di costruzione o ristrutturazione in più fasi, effettuare il monitoraggio dei budget e della Sequenza, e ridurre al minimo i rischi finanziari e di pianificazione

🎥 Stanco del monitoraggio delle date di scadenza per l'affitto, le tasse, la manutenzione e altro ancora? Ottieni un calendario IA che ti permette di avere sempre sotto controllo la tua attività di affitto immobiliare. Guarda come fare qui sotto! 👇🏼

5. Modello di foglio di calcolo immobiliare ClickUp

Ottieni il modello gratis Rimani organizzato e fai un piano con il modello di foglio di calcolo immobiliare ClickUp

Desideri una totale trasparenza finanziaria sul tuo portfolio? Questo modello di foglio di calcolo ClickUp Real Estate Spreadsheet Template consolida lead, mutui, entrate da locazione e spese in un modo ordinato per visualizzare.

Utilizzalo per registrare ogni immobile, registrare le spese e le entrate e visualizzare una visione chiara e consolidata dell'intero portfolio. Puoi anche:

Crea campi personalizzati come reddito netto, costo dell'assicurazione, prezzo di acquisto e superficie in metri quadrati

Utilizza stati come "In vendita", "In fase di negoziazione" e "Venduto" per il monitoraggio del ciclo di vita di ogni immobile

Utilizza la vista Tabella di ClickUp per centralizzare tutti i tuoi dati immobiliari, come proprietà, contratti e informazioni sui client, in un formattare personalizzabile simile a un foglio di calcolo che fornisce supporto a decisioni rapide e basate sui dati

Calcola il ROI, effettua il monitoraggio dell'affitto mensile e registra rapidamente i ricavi da locazione rispetto ai costi per la preparazione del modulo Schedule E

Utilizza la reportistica in tempo reale per identificare opportunità e aree di miglioramento nel tuo portfolio

💡 Ideale per: investitori immobiliari, proprietari e gestori di immobili che necessitano di un foglio di calcolo di alto livello per monitorare le spese, i redditi da locazione, il ROI e lo stato degli immobili

🧠 Curiosità: Un potenziale venditore su tre (38%) ha già investito in lavori di ristrutturazione per preparare il proprio immobile in affitto alla vendita, perché aumentare l'attrattiva non aiuta solo a migliorare l'aspetto esteriore, ma è anche una mossa intelligente per massimizzare il ritorno sull'investimento. Quali sono gli aggiornamenti più comuni? Ristrutturazioni leggere come ridipingere, aggiornare gli impianti e piccoli interventi di giardinaggio, affrontati dal 70% dei venditori che hanno apportato modifiche. Quasi il 65% ha affrontato potenziali problemi di ispezione, assicurandosi che la propria proprietà superasse i controlli di conformità.

6. Modello ClickUp per il marketing immobiliare

Ottieni il modello gratis Equilibrio tra piano strategico ed esecuzione tattica per garantire l'esito positivo con il modello di marketing immobiliare di ClickUp

Se desideri promuovere le tue proprietà, questo modello è proprio quello che fa per te. Il modello di marketing immobiliare ClickUp riunisce in un unico posto strategie di campagna, budget, canali e prestazioni.

Ecco perché lo apprezzerai:

Monitora le campagne di marketing per i tuoi immobili in affitto, aiutandoti ad attirare potenziali inquilini e a riempire più rapidamente i posti vacanti

Allinea il tuo team su obiettivi di condivisione per massimizzare il ROI

Utilizza campi personalizzati come hashtag, tono di voce, link alla campagna e canale di marketing

Visualizza la tua strategia attraverso le diverse visualizzazioni: calendario, post, campagne e mappa degli immobili

Monitora le spese di marketing immobiliare e collega le campagne alle opportunità di reddito da locazione

Utilizza le automazioni, i tag e le barre di stato per gestire facilmente i tuoi elenchi e programmare promozioni (come offrire uno sconto su un mese di affitto)

💡 Ideale per: proprietari, gestori immobiliari e investitori immobiliari che desiderano un flusso di lavoro di marketing professionale per promuovere gli elenchi, attirare potenziali inquilini e massimizzare i redditi da locazione

📚 Leggi anche: I migliori sistemi software per database clienti personalizzati

👀 Lo sapevi? Circa il 44,8% degli immobili negli Stati Uniti è a rischio di danni gravi o estremi a causa di minacce ambientali. Ciò si traduce in quasi 22 trilioni di dollari di immobili residenziali vulnerabili a inondazioni, danni causati dal vento, incendi, calore o qualità dell'aria pericolosa. Ciò significa che gli agenti immobiliari statunitensi in aree vulnerabili, come Colorado Springs, Riverside e Tucson, devono effettuare ulteriori preparativi in termini di documentazione e miglioramenti effettivi della sicurezza dei loro immobili o proprietà.

7. Modello di lista di controllo per transazione immobiliare ClickUp

Ottieni il modello gratis Tieni traccia dello stato di avanzamento delle attività relative alle transazioni immobiliari con il modello di lista di controllo per transazioni immobiliari di ClickUp

Il modello di lista di controllo per transazioni immobiliari di ClickUp suddivide ogni ciclo di transazione in passaggi chiari e attuabili. Dagli accordi di quotazione e dalla selezione degli inquilini alla finalizzazione dei contratti di locazione e ai promemoria per il pagamento dell'affitto, questa lista di controllo assicura che ogni box sia spuntata. Sia che stiate concludendo un nuovo contratto o rinnovando contratti di locazione esistenti, potete anche utilizzare il modello per:

Utilizza le liste di controllo delle attività di ClickUp per tenere sotto controllo i passaggi critici come l'accettazione dell'offerta, le ispezioni e i documenti di chiusura

Effettua il monitoraggio dello stato delle domande degli inquilini, dei controlli dei precedenti e delle firme dei contratti di locazione in un unico posto

Imposta promemoria per le date di scadenza, come depositi cauzionali, contingenze contrattuali e sequenze per la riscossione degli affitti

Collabora con agenti, proprietari e gestori immobiliari per velocizzare le transazioni e ridurre gli errori utilizzando ClickUp Documento

Personalizza le sezioni per le transazioni immobiliari residenziali, commerciali e locative, dai semplici contratti di locazione alle complesse operazioni immobiliari

💡 Ideale per: Proprietari, gestori immobiliari e investitori immobiliari che desiderano semplificare il processo di transazione, evitare ritardi e garantire la conformità in ogni fase dell'attività aziendale di locazione immobiliare.

💡 Bonus: se desideri assistenza per l'automazione della tua azienda di affitto, tra cui: Ricerca istantanea su ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint e sul web

Utilizza Talk to Testo per chiedere, dettare e impartire comando al tuo lavoro con la voce, senza usare le mani e ovunque ti trovi.

Sostituisci decine di strumenti di IA scollegati tra loro come ChatGPT, Claude e Perplexity con un'unica soluzione indipendente dall'LLM e pronta per l'uso Enterprise Prova ClickUp Brain MAX , la super app IA che ti capisce davvero, perché conosce il tuo lavoro. Non si tratta dell'ennesimo strumento IA da aggiungere alla tua collezione. È la prima app AI contestuale che li sostituisce tutti.

8. Modello di lista di controllo per la chiusura di transazioni immobiliari ClickUp

Ottieni il modello gratis Assicurati di aver completato tutti i passaggi necessari per concludere correttamente le transazioni immobiliari utilizzando il modello di lista di controllo per la chiusura delle transazioni immobiliari di ClickUp

Ti meriti una giornata di chiusura tranquilla. Il modello di lista di controllo per la chiusura immobiliare di ClickUp ti guida attraverso ogni attività a periodo fisso, assicurando che tutte le parti firmino in tempo, che i termini di locazione siano chiaramente registrati e che il tuo bilancio rifletta ogni pagamento finale e deposito.

Puoi rimanere nel monitoraggio, sia che tu stia chiudendo un contratto di locazione o finalizzando la vendita commerciale di un immobile. Con questo modello puoi:

Carica e organizza tutti i documenti richiesti (rapporti di ispezione, assicurazione sul titolo, documenti ipotecari) direttamente all'interno di ClickUp

Registra i contratti di locazione, le domande degli inquilini e i documenti di chiusura con i campi personalizzati

Assegna attività a gestori immobiliari, agenti immobiliari o team legali per una chiara account

Imposta promemoria automatici per le scadenze di pagamento, le date di inizio del contratto di locazione e i controlli di conformità

Utilizza le visualizzazioni a Bacheca o a Elenco per visualizzare lo stato di avanzamento di più transazioni immobiliari

💡 Ideale per: Proprietari, professionisti del settore immobiliare e gestori di immobili che gestiscono più chiusure e desiderano un processo ripetibile per ridurre le sorprese dell'ultimo minuto e semplificare ogni transazione

📚 Leggi anche: Esempi e come formattare la contabilità generale per la contabilità

9. Modello di rapporto sul mercato immobiliare ClickUp

Ottieni il modello gratis Comprendi le tendenze attuali e prevedi le prestazioni future del settore immobiliare con il modello di rapporto sul mercato immobiliare di ClickUp

Vuoi massimizzare i tuoi elenchi immobiliari? Inizia con informazioni locali. Questo modello di rapporto sul mercato immobiliare di ClickUp ti consente di analizzare in tempo reale le tendenze degli affitti, le variazioni dei prezzi e le realtà di mercato in un'unica dashboard chiara.

Dal monitoraggio dell'affitto medio alla documentazione dell'apprezzamento degli immobili e della domanda degli acquirenti, questo modello ti consente di generare reportistica coerente e accurata su più mercati, sia che tu stia affittando nel New Hampshire, investendo nel Rhode Island o confrontando il ROI in West Virginia. Questo modello ti consente di:

Utilizza i campi personalizzati per il monitoraggio del valore dell'immobile, delle medie locali degli affitti, delle metriche relative alla domanda/offerta e dei tassi di rivalutazione

Visualizza le tendenze con grafici dinamici e dashboard per fornire supporto alla pianificazione del piano finanziario e alla determinazione dei prezzi di affitto

Centralizza i dati di più regioni per effettuare rapidi confronti di mercato e definire strategie di affitto multistatali

Integra i dati con il tuo CRM immobiliare per creare una connessione tra le informazioni di mercato e la selezione degli inquilini, nonché le decisioni relative ai contratti di locazione

💡 Ideale per: Investitori immobiliari, proprietari e gestori di immobili che desiderano un approccio basato sui dati per l'analisi di mercato, la strategia di determinazione dei prezzi di affitto e l'espansione del proprio portfolio immobiliare in diverse regioni

💡 Suggerimento professionale: gli agenti immobiliari possono integrare le liste di controllo delle transazioni immobiliari e delle chiusure nel loro CRM per trigger automaticamente le attività per ogni nuovo annuncio, risparmiando tempo e assicurandosi che nessun passaggio venga tralasciato durante le trattative.

10. Modello di contratto di locazione ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea e gestisci i contratti di locazione in un unico posto con il modello di contratto di locazione ClickUp

Il modello di contratto di locazione ClickUp offre una struttura legalmente consapevole e pronta all'uso per la creazione di contratti di locazione residenziale conformi alle normative statali.

Questo modello raccoglie i dettagli essenziali dei contratti di locazione, automatizza i tuoi processi commerciali e fornisce promemoria sulle date di scadenza dei canoni di locazione. Con questo modello puoi:

Personalizza i termini del contratto di locazione, inclusi l'affitto mensile, le date di inizio e fine del contratto e le parti coinvolte

Aggiungi clausole specifiche per lo Stato, come i periodi di preavviso del locatore e le informative sulle condizioni dell'immobile

Conserva le copie digitali dei contratti di locazione firmati e dei documenti degli inquilini in una posizione sicura

Automatizza i promemoria per le date di scadenza del pagamento, i rinnovi dei contratti di locazione e i controlli sui precedenti degli inquilini

Monitora gli affitti pagati, i depositi e i dettagli degli immobili per fornire supporto alla pianificazione finanziaria e alla compilazione del modulo fiscale Schedule E

💡 Ideale per: Proprietari, investitori immobiliari e gestori di immobili che cercano un sistema di contratti di locazione conforme, strutturato e con automazione per il loro portfolio di immobili in affitto.

11. Modello di modulo di richiesta di servizi ClickUp

Ottieni il modello gratis Raccogli i dati relativi ai tipi di richiesta, alle priorità e agli stati in un unico posto con il modello di modulo di richiesta di servizi ClickUp

Il modello di modulo di richiesta di servizi ClickUp semplifica il modo in cui proprietari, gestori immobiliari e inquilini effettuano la reportistica e gestiscono i problemi di manutenzione nelle unità in affitto. Ciò elimina il caos delle richieste sparse e del monitoraggio manuale.

Inoltre, puoi anche utilizzare il modello per:

Utilizza i moduli ClickUp per raccogliere le richieste di manutenzione degli inquilini con dettagli specifici quali tipo di problema, posizione, urgenza e foto

Automatizza la creazione di attività, gli incarichi e le date di scadenza in base all'invio dei moduli

Monitora lo stato delle richieste con campi personalizzati come "Riparazione necessaria", "in corso", "Pianificato" e "completato"

Conserva registri organizzati dei registri di manutenzione per il modulo Schedule E e la documentazione relativa all'assicurazione del locatore

Garantisci la conformità allegando la cronologia dei servizi, le spese e i dettagli dei provider di servizi di riparazione

💡 Ideale per: Proprietari e gestori immobiliari che supervisionano immobili in affitto singoli o multipli e necessitano di un sistema semplificato per gestire le richieste di manutenzione, effettuare il monitoraggio delle spese e garantire la conformità normativa

👀 Lo sapevi? I proprietari che assumono amministratori immobiliari affermano di farlo per risparmiare tempo ed evitare problemi legali. Gli amministratori immobiliari si occupano di tutto, dall'applicazione dei contratti di locazione e dalla selezione degli inquilini alla manutenzione e alla conformità alle normative locali, rendendo la titolarità degli immobili in affitto meno stressante.

12. Modello dei Termini di servizio di ClickUp

Ottieni il modello gratis Definisci i diritti e le responsabilità di tutte le parti coinvolte con il modello dei Termini di servizio di ClickUp

Se sei esperto di tecnologia e offri un portale online o un'app agli inquilini, questo modello basato su documenti stabilisce le regole di base, dalla responsabilità alla privacy dei dati, senza il mal di testa causato dal gergo legale.

Il modello di Termini di servizio di ClickUp crea accordi legalmente validi e trasparenti per i tuoi inquilini che accedono a servizi online, piattaforme di prenotazione o applicazioni digitali per la vendita commerciale di immobili in affitto.

Questo modello ti consente di:

Redigi, modifica e collabora al tuo contratto di Termini di servizio in un documento ClickUp dedicato, che semplifica l'organizzazione delle sezioni e garantisce chiarezza

Monitora lo stato di avanzamento dello sviluppo dei Termini di servizio (ad es. Bozza, In revisione, Finalizzato) in modo da sapere sempre a che fase è ogni sezione

Assegna attività di ricerca, redazione, revisione legale e pubblicazione alle parti interessate, con date di scadenza e priorità per mantenere il processo in movimento

Monitora lo stato di avanzamento complessivo, le attività in sospeso e i colli di bottiglia nel tuo progetto Termini di servizio da un'unica dashboard personalizzabile

Collega i tuoi Termini di servizio direttamente alle domande di affitto o ai documenti di registrazione degli inquilini

💡 Ideale per: Amministratori di immobili, proprietari e team immobiliari che offrono servizi digitali o portali per inquilini e che necessitano di mantenere trasparenza e copertura legale

13. Modello di contratto di locazione commerciale ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea e archivia registrazioni digitali di tutti i termini del contratto di locazione commerciale utilizzando il modello di contratto di locazione commerciale ClickUp

Gli accordi commerciali comportano importi e clausole importanti. Il modello di contratto di locazione commerciale di ClickUp ti consente di definire l'affitto, le norme relative alla sicurezza e gli obblighi di manutenzione, il tutto in un documento chiaro e personalizzabile.

Il modello semplifica il processo di redazione e gestione dei contratti di locazione per spazi di uffici, negozi, magazzini e altri immobili commerciali. Con questo modello puoi:

Personalizza i campi per specificare i nomi degli inquilini, le date di inizio/fine del contratto di locazione, l'affitto mensile e i depositi di sicurezza

Chiarisci le responsabilità relative alla manutenzione, alle riparazioni e ai Termini di utilizzo commerciale

Automatizza i pagamenti dell'affitto e i promemoria per il rinnovo dei contratti di locazione

Utilizza ClickUp Documenti per allegare allegati, prove assicurative e piani per una gestione centralizzata dei documenti

Garantisci la conformità ai diversi requisiti statali (ad esempio, Texas, Rhode Island, New Hampshire) con clausole modificabili

Organizza le entrate e le spese relative agli immobili commerciali per facilitare la reportistica del modulo Schedule E

💡 Ideale per: Proprietari, agenti immobiliari e gestori di immobili commerciali che desiderano semplificare la creazione dei contratti di locazione, garantire la conformità normativa e gestire in modo efficiente le operazioni di locazione commerciale

Cosa rende efficace un modello per immobili in affitto?

Ma come scegliere il modello giusto per gli immobili in affitto?

Un modello ben strutturato dovrebbe organizzare le tue finanze relative agli affitti e semplificare la gestione degli immobili. Ecco alcune funzionalità/funzioni da tenere in considerazione:

campi personalizzabili relativi agli immobili*: adattabili a singole unità, case plurifamiliari o un intero portfolio di immobili in affitto

monitoraggio degli inquilini e dei contratti di locazione*: registra i dettagli degli inquilini, i termini dei contratti di locazione, le date di scadenza dei contratti e le parti coinvolte

registri degli affitti e dei pagamenti*: monitora l'affitto mensile, le date di scadenza, gli affitti pagati e i depositi di sicurezza con campi chiari

Registri di manutenzione e riparazione : documenta le riparazioni in corso, i programmi di manutenzione e le spese correlate

preparazione del modulo E*: organizza i redditi da locazione, i costi, le detrazioni e le informazioni sulla titolarità per una facile reportistica fiscale

flessibilità multistatale*: adatta i modelli alle proprietà in diverse regioni, che si tratti del West Virginia, del Rhode Island, del New Hampshire o del New Mexico

campi relativi alle spese e alle assicurazioni*: includi sezioni per le bollette, l'assicurazione del locatore e altre spese ricorrenti relative alla gestione degli immobili

promemoria di conformità*: aggiungi promemoria per controlli dei precedenti, verifiche del credito e documentazione relativa ai preavvisi ragionevoli

struttura predisposta per l'automazione*: progettato per l'uso con strumenti digitali per aiutare i proprietari e i gestori immobiliari a risparmiare tempo e ridurre gli errori

Gestisci facilmente i tuoi immobili in affitto con ClickUp

Dai contratti di locazione e dal monitoraggio degli affitti alla selezione degli inquilini e al marketing, la gestione degli immobili in affitto richiede molto più di un foglio di calcolo e una buona memoria.

Questi modelli gratis per immobili in affitto ti offrono uno strumento pronto all'uso per risparmiare tempo, garantire la conformità e scalare le operazioni di affitto.

Con i modelli personalizzabili, le funzionalità pronte per l'automazione e gli strumenti di collaborazione in tempo reale di ClickUp, non ti limiterai a organizzare, ma potrai migliorare l'intera attività aziendale di affitto immobiliare.

Iscriviti subito a ClickUp e inizia a utilizzare i modelli gratis per immobili in affitto per semplificare ogni tua mossa.