I 10 migliori modelli monday.com per la contabilità nel 2025

Per i titolari di piccole imprese, i contabili e i team finanziari, gestire e redigere regolarmente report sul flusso di cassa, sui budget o sui rendiconti finanziari può sembrare un compito arduo.

Ecco perché abbiamo raccolto i migliori modelli di contabilità di monday.com per semplificarti la vita.

Dal monitoraggio delle spese alla gestione dei bilanci, questi modelli sono progettati per aiutarti a individuare tempestivamente eventuali problemi, monitorare lo stato di avanzamento e garantire il corretto funzionamento dei flussi di lavoro contabili, senza sovraccaricare le schede.

Ti presenteremo anche una valida alternativa al modello di contabilità di Monday.com: la gamma di modelli di contabilità di ClickUp!

Cosa rende un modello di contabilità monday.com un buon modello?

Se hai mai creato sequenze temporali che il tuo team ha ignorato o bacheche delle cose da fare che hanno abbandonato, è ora di adottare funzionalità migliori. Ecco cosa dovresti cercare in un buon modello di contabilità monday.com :

Semplifica gli inserimenti con campi pre-mappati per date, importi, beneficiari, link alle fatture e altro ancora

Automatizza i promemoria per le date di scadenza dei pagamenti, i cicli di pagamento degli stipendi e le attività di riconciliazione per evitare il panico di fine giornata

Sincronizza gli aggiornamenti relativi a budget, fatturazione e approvazioni utilizzando bacheche collegate e colonne speculari

Consenti modifiche rapide da dispositivi mobili o desktop, così i membri del team non dovranno ricorrere a post-it o tracker personali separati

10 modelli di contabilità monday.com

Questi modelli di contabilità monday.com offrono alle società di contabilità e ai piccoli team la chiarezza necessaria per prendere decisioni cruciali più rapidamente. Esploriamoli insieme!

1. Modello per il monitoraggio delle spese

Quando i membri del team aggiungono una nuova spesa, possono contrassegnarla rapidamente con categorie predefinite come viaggi, forniture per ufficio o attrezzature nel modello di monitoraggio delle spese di monday.com. Il modello calcola automaticamente i totali e semplifica i calcoli.

Con questo modello puoi:

Registra immediatamente le spese quotidiane con categorie personalizzabili

Monitora il budget rispetto alla spesa effettiva in tempo reale grazie ai calcoli integrati

Genera report dettagliati delle spese per data, categoria o progetto per le riunioni con gli stakeholder

🔑 Ideale per: Titolari di piccole imprese e team finanziari che desiderano un modo affidabile per monitorare e gestire le spese.

2. Modello di fattura

Devi inserire manualmente più volte gli stessi dati dei clienti? Il modello di fattura di monday.com include un layout drag-and-drop, campi automatizzati e opzioni di sincronizzazione per semplificare questo processo.

Con questo modello puoi:

Compila automaticamente i campi delle fatture con i dati dei client e dei progetti utilizzando integrazioni o bacheche collegate

Monitora lo stato delle fatture, dall'invio al pagamento, con indicatori di stato codificati a colori e avvisi sulla data di scadenza

Sincronizza gli aggiornamenti delle fatture con le dashboard per esaminare le tendenze di fatturazione e segnalare in modo proattivo i pagamenti in ritardo

🔑 Ideale per: Freelance e piccole imprese che necessitano di una fatturazione veloce e professionale senza voci ripetitive.

3. Modello per la gestione degli account

Se stai chiudendo il trimestre mentre ti destreggi tra relazioni con i clienti, contratti in sospeso e approvazioni legali, potrebbe valere la pena dare un'occhiata al modello di gestione account di monday.com.

Riunisci i team commerciali e finanziari in un'unica area di lavoro organizzata, in modo da poter tenere sotto controllo la pipeline, monitorare lo stato dei contratti e gestire le comunicazioni, il tutto senza infiniti thread di email o fogli di calcolo disordinati.

Questo modello ti aiuterà a:

Visualizza le fasi della pipeline con filtri di stato che mostrano le attività cardine dei contratti, i tipi di client e il valore delle trattative

Utilizza le visualizzazioni Sequenza o Calendario per gestire le scadenze relative all'onboarding dei client, ai rinnovi e ai flussi di lavoro di conformità

Personalizza le bacheche con campi quali dimensioni del contratto, stato legale e account manager per una visibilità completa

🔑 Ideale per: team addetti alle entrate e alle operazioni che gestiscono account, contratti e collaborazione interna.

📮 Approfondimento ClickUp: Il cambio di contesto sta silenziosamente minando la produttività del tuo team. La nostra ricerca mostra che il 42% delle interruzioni sul lavoro deriva dal dover destreggiarsi tra piattaforme, gestire email e passare da una riunione all'altra. E se potessi eliminare queste costose interruzioni? ClickUp unisce i tuoi flussi di lavoro (e la chat) in un'unica piattaforma semplificata. Avvia e gestisci le tue attività da chat, documenti, lavagne online e altro ancora, mentre le funzionalità basate sull'IA mantengono il contesto connesso, ricercabile e gestibile!

4. Modello per richieste finanziarie

Immagina che la finestra In arrivo della tua casella di posta finanziaria sia piena: un dipendente chiede l'aggiornamento di un laptop, un altro invia una richiesta di rimborso da parte di un client e qualcun altro ha bisogno dell'approvazione del budget.

Il modello per le richieste finanziarie di monday.com ti aiuta a gestire tutto in un unico sistema centralizzato. Dall'approvazione degli acquisti al rimborso delle spese, puoi personalizzare il processo sia per i richiedenti che per i revisori, garantire che tutto proceda senza intoppi e assicurarti che tutto sia conforme e pronto per la revisione senza il caos della finestra In arrivo.

Usa questo modello e:

Raccogli le richieste tramite moduli personalizzabili che alimentano una bacheca centrale con informazioni sulle richieste precompilate

Tieni traccia delle approvazioni, dei rifiuti o degli elementi in sospeso con colonne di stato e formula per il calcolo dei costi

Automatizza i promemoria e le modifiche di stato per mantenere le revisioni e gli aggiornamenti del budget in linea con le scadenze

🔑 Ideale per: team finanziari e operativi che gestiscono grandi volumi di budget interni e richieste di acquisto.

💡 Bonus: Se desideri: Cerca istantaneamente su ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint e TUTTE le tue app connesse + il web per trovare i tuoi rendiconti finanziari o le tue politiche

Usa Talk to Text per chiedere, dettare e comandare il tuo lavoro con la voce, senza mani e ovunque ti trovi.

Sostituisci decine di strumenti di IA scollegati tra loro, come ChatGPT, Claude e Perplexity, con un'unica soluzione LLM-agnostica e pronta per le aziende, che ti offre informazioni finanziarie sui tuoi concorrenti Prova ClickUp Brain MAX , la super app di IA che ti capisce davvero, perché conosce il tuo lavoro. Non è l'ennesimo strumento di IA da aggiungere alla tua collezione. È la prima app di IA contestuale che le sostituisce tutte. Cattura idee, condividi istruzioni e porta a termine le cose 4 volte più velocemente con Talk to Text in ClickUp Brain MAX

5. Modello di materiale di supporto commerciale

Il modello monday.com per il materiale di supporto commerciale riunisce tutti i contenuti di supporto commerciale (brochure, casi di studio, modelli di email, presentazioni, white paper) in uno spazio collaborativo e organizzato.

Aiuta i tuoi team commerciali e di marketing a rimanere allineati, a fornire le risorse giuste più rapidamente e a portare avanti le trattative senza ritardi dell'ultimo minuto o file obsoleti.

Utilizza questo modello per:

Archivia tutte le risorse commerciali (casi di studio, brochure, presentazioni) in un'unica bacheca con filtri per tipo di risorsa o team

Tieni traccia dei flussi di lavoro di creazione con la titolarità delle attività, i campi di stato e le scadenze di revisione

Avvisa immediatamente i rappresentanti quando sono disponibili nuovi materiali grazie alle automazioni collegate agli aggiornamenti di stato

🔑 Ideale per: Team commerciali e di marketing che gestiscono la produzione e la distribuzione di materiale collaterale.

🧠 Curiosità: il termine "contabile" ha origini latine. Deriva dal francese antico "compter", a sua volta derivato dal latino "computare", che significa "calcolare"

6. Modello di monitoraggio del budget

Il modello Budget Tracker di monday.com ti aiuta a suddividere i costi per categoria, caricare ricevute o documenti di supporto e automatizzare le approvazioni o gli avvisi quando vengono raggiunti i limiti. Ti offre una visualizzazione in tempo reale di dove stanno andando i tuoi soldi, così puoi prendere decisioni informate senza congetture.

Personalizza questo modello per:

Suddividi le spese per team o iniziativa utilizzando elementi raggruppati e categorie nidificate

Monitora le spese previste rispetto a quelle effettive in tempo reale con colonne di formule e riepiloghi/riassunti visivi

Allega ricevute, proposte o documenti relativi alle politiche direttamente agli elementi del budget per un'analisi contestualizzata dei costi

🔑 Ideale per: Responsabili di reparto e project manager che gestiscono budget dinamici e multi-categoria.

7. Modello di monitoraggio delle fatture

Hai bisogno di tenere traccia di chi ha pagato cosa, quando e come? Il modello Bill Tracker di monday.com ti offre un modo chiaro e affidabile per documentare le vendite, monitorare i pagamenti e rimanere organizzato, soprattutto quando gestisci più transazioni tra clienti o reparti.

Con questo modello puoi:

Registra ogni transazione utilizzando colonne personalizzate come nome del client, importo, metodo/modalità di pagamento e stato

Monitora i pagamenti scaduti ordinandoli per data di scadenza o filtrandoli in base allo stato "non pagato"

Carica ricevute di vendita, contratti firmati o file correlati per mantenere registri organizzati

🔑 Ideale per: Freelancer e piccoli team che cercano di fatturare i propri client mentre gestiscono le attività commerciali e i servizi.

8. Modello di bilancio

Ti stai preparando per una revisione trimestrale o una presentazione agli investitori e devi destreggiarti tra conti economici, riepiloghi/riassunti di flussi di cassa e bilanci su diversi strumenti?

Il modello di rendiconto finanziario di monday.com riunisce tutti i tuoi dati finanziari chiave in un'unica dashboard centralizzata. Mantiene allineati il tuo team contabile, la leadership e gli stakeholder e fornisce una visione chiara della salute finanziaria della tua azienda senza il mal di testa del controllo delle versioni.

Questo modello ti consente di:

Crea rendiconti finanziari strutturati utilizzando bacheche personalizzabili con campi per capitale, passività e flusso di cassa

Tieni traccia delle scadenze ricorrenti per la reportistica e delle sequenze di audit con automazioni e promemoria

Visualizza le tendenze relative a entrate, spese e debiti con dashboard o widget grafici

🔑 Ideale per: Responsabili finanziari che hanno bisogno di centralizzare la reportistica e i dati finanziari pronti per gli investitori.

9. Modello per la gestione dei costi di progetto

Se hai mai avuto difficoltà a monitorare le spese di un progetto, a rispettare il budget o a gestire le variazioni dei costi in tempo reale, il modello di gestione dei costi di progetto di monday.com può aiutarti. Offre un'area di lavoro centralizzata e personalizzabile per pianificare i budget, monitorare le spese effettive e apportare modifiche in tempo reale con facilità.

Grazie alle automazioni integrate, alle dashboard visive e agli strumenti collaborativi, questo modello ti aiuta a rimanere allineato con gli stakeholder e a tenere sotto controllo ogni dettaglio finanziario, senza bisogno di fogli di calcolo.

Questo modello ti consente di:

Monitora i budget e i costi effettivi in tempo reale per evitare sforamenti e mantenere i progetti in linea con gli obiettivi finanziari

Centralizza tutti i dati relativi ai costi, dalle stime delle risorse alle spese dei fornitori, in un'unica area di lavoro personalizzabile

Prendi decisioni rapide basate sui dati con dashboard integrate, aggiornamenti di stato e ripartizioni visive del budget

🔑 Ideale per: Responsabili finanziari e titolari di progetti che presentano budget per l'approvazione o gestiscono flussi di lavoro relativi alle proposte.

10. Modello di gestione account di Compass

Se hai mai dovuto destreggiarti tra account di alto valore, hai faticato a standardizzare i follow-up o hai perso visibilità sullo stato dei client, il modello monday. com Account Management by Compass è qui per aiutarti.

Fornisce uno spazio centralizzato per registrare le interazioni, monitorare le prestazioni degli account e semplificare l'onboarding, mantenendo le relazioni strategiche organizzate e proattive.

Con questo modello puoi:

Registra riunioni, feedback, KPI, rinnovi e indicatori di rischio, tutto in un unico posto

Assegna follow-up e attività a titolari specifici, riducendo il coordinamento manuale

Segmenta i client in base alle dimensioni, al fatturato o al punteggio di salute per dare priorità al lavoro richiesto

🔑 Ideale per: Contabili e aziende che gestiscono crediti e debiti su larga scala.

limiti di monday.com

Sebbene monday.com offra modelli flessibili e flussi di lavoro visivi, può non essere sufficiente per esigenze contabili o finanziarie complesse.

Ecco perché dovresti prendere in considerazione le alternative a monday:

Mancano funzionalità/funzioni contabili fondamentali come la contabilità in partita doppia, la gestione del libro mastro e le riconciliazioni bancarie automatizzate

Offre integrazioni native limitate con strumenti chiave come QuickBooks o Xero

Non include un portale client integrato per la condivisione sicura dei documenti o la comunicazione

Richiede una personalizzazione e una formazione significative per adattarsi alla maggior parte dei flussi di lavoro dei team contabili

Modelli alternativi monday. com Accounting

ClickUp, l'app per tutto il lavoro, combina project management, gestione delle conoscenze e chat, il tutto alimentato dall'IA che ti aiuta a lavorare in modo più rapido e intelligente.

A differenza di monday.com, dove attività, documenti e comunicazioni sono spesso archiviati in silos separati, ClickUp offre uno spazio unificato per gestire i processi contabili dall'inizio alla fine.

In un confronto tra ClickUp e monday.com, ciò che distingue davvero ClickUp è la possibilità di personalizzazione: nessun modello rigido o visualizzazione limitata. E con l'IA integrata per una contabilità migliorata, il tuo team può semplificare i flussi di lavoro finanziari senza sacrificare precisione, collaborazione o controllo.

Abbiamo ciò che fa per te con i modelli di contabilità plug-and-play:

1. Il modello ClickUp per la contabilità fornitori

Ottieni il modello gratis Sostituisci i registri cartacei con informazioni digitalizzate grazie al modello ClickUp per la contabilità fornitori

Supponiamo che tu gestisca le fatture di più fornitori mentre ti occupi delle richieste del team e della stagione fiscale. E bam! Le informazioni di un pagamento si confondono con quelle di un altro. Caos, vero?

Il modello ClickUp per la contabilità fornitori ti aiuta a evitare questi errori offrendoti una visione centralizzata di ogni fattura, stato e data di scadenza. Puoi monitorare lo stato dei pagamenti e ridurre gli errori contabili.

Personalizza questo modello per:

Registra le date di scadenza, i tipi di pagamento e i dettagli dei saldi con i campi personalizzati per mantenere allineati fornitori e membri del team

Monitora i flussi di lavoro dei pagamenti utilizzando le viste ClickUp come Elenco e Bacheca, che chiariscono cosa è in sospeso, approvato o completato

Organizza la reportistica con aggiornamenti in tempo reale che aiutano nella previsione e nella definizione del budget

🔑 Ideale per: Contabili e team finanziari che gestiscono pagamenti ricorrenti ai fornitori e flussi di lavoro di approvazione.

🧠 Curiosità: il 10 novembre è la Giornata internazionale della contabilità. Celebrata ogni anno, questa giornata rende omaggio alla professione e commemora la pubblicazione dell'opera fondamentale di Pacioli sulla contabilità nel 1494.

2. Il modello di giornale contabile ClickUp

Ottieni il modello gratis Prendi decisioni finanziarie informate con il modello di giornale contabile ClickUp

Hai bisogno di registrare ogni voce di debito e credito su più account? Il modello di giornale contabile ClickUp può registrare accuratamente le transazioni, tenerle organizzate e convertirle in report utili per le revisioni mensili e trimestrali.

Utilizza questo modello per:

Ottieni facilmente una panoramica completa dei tuoi libri contabili allineando i campi personalizzati e il monitoraggio dello stato

Archivia le ricevute e le prove di pagamento insieme a ciascuna transazione per la documentazione e la conformità

Crea rendiconti finanziari utilizzando i documenti ClickUp e collegali alle voci del giornale per riferimento

🔑 Ideale per: Professionisti della contabilità che necessitano di un sistema di contabilità affidabile e organizzato per la contabilità in partita doppia.

💡 Suggerimento per utenti esperti: Con ClickUp Brain, i team possono generare automaticamente riepiloghi/riassunti, bozze di messaggi di follow-up e compilare documenti finanziari con meno passaggi manuali. Ciò significa meno copia-incolla e più tempo da dedicare alle decisioni che fanno davvero progredire l'azienda.

3. Il modello di contabilità ClickUp

Ottieni il modello gratis Tieni traccia dei crediti e dei debiti con il modello di contabilità ClickUp

Se gestisci un piccolo studio contabile, un flusso di lavoro personalizzabile per gestire fatture e proiezioni di reddito può tornarti utile. Il modello di contabilità di ClickUp ti offre un'area di lavoro in cui i tuoi dati finanziari, le fatture e i report convivono armoniosamente, facilitando il monitoraggio.

Con questo modello puoi:

Collabora con il tuo team o il tuo commercialista in tempo reale per aggiornare le voci o segnalare eventuali problemi

Utilizza più viste ClickUp, come Calendario e Tabella, per pianificare revisioni finanziarie o date di scadenza

Imposta flussi di lavoro AR/AP per tenere sotto controllo sia i pagamenti in entrata che quelli in uscita e richiedere i pagamenti senza ritardi

🔑 Ideale per: Titolari di piccole imprese e liberi professionisti che desiderano un sistema versatile per gestire le proprie finanze in modo olistico.

👀 Lo sapevi? Solo il 44% delle aziende ha automatizzato i propri processi di contabilità clienti per migliorare le proprie prestazioni finanziarie.

4. Il modello di fattura ClickUp

Ottieni il modello gratis Organizza il tuo processo di fatturazione con il modello di fattura ClickUp

Immagina di essere un libero professionista che crea manualmente le fatture ogni mese, dedicando più tempo a formattare le colonne che a lavorare con i clienti. È qui che il modello di fattura ClickUp può fare davvero la differenza.

Invece di destreggiarti tra fogli di calcolo e thread di email sparsi, potresti trarre vantaggio da un modello completamente personalizzabile e brandizzato che semplifica il tuo ciclo di fatturazione. Ti aiuta a tenere tutto, dai dettagli dei client allo stato dei pagamenti, in uno spazio organizzato, così puoi concentrarti maggiormente sul tuo lavoro e meno sull'inseguire i totali.

Puoi utilizzare questo modello per:

Progetta modelli di fatture professionali con campi personalizzati per voci, date di scadenza e termini di pagamento

Tieni traccia delle fatture inviate utilizzando ClickUp Docs con link, commenti e approvazioni incorporati

Automatizza i follow-up con le automazioni di ClickUp per le fatture non pagate tramite promemoria basati sulle attività

🔑 Ideale per: Freelancer e provider di servizi che necessitano di un sistema raffinato e ripetibile per fatturare i propri client in modo coerente.

5. Il modello di monitoraggio delle fatture ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea e invia fatture con un solo clic utilizzando il modello di monitoraggio delle fatture ClickUp

Se gestisci decine di fatture dei tuoi clienti e fai fatica a tenere traccia di chi ha pagato cosa, il modello di monitoraggio delle fatture di ClickUp è la soluzione che fa per te. Fornisce informazioni in tempo reale sullo stato di ogni fattura, così saprai sempre se contrassegnarla come completata o se è necessario un follow-up.

Questo modello ti aiuta a:

Monitora le tendenze dei pagamenti e segnala i client morosi per un follow-up

Automatizza gli avvisi di scadenza in modo da essere sempre un passaggio avanti con gli incassi

Visualizza il flusso di cassa con grafici e dashboard ClickUp

🔑 Ideale per: Team contabili e titolari di aziende che gestiscono un volume elevato di fatture dei clienti e necessitano di una maggiore visibilità.

📣 La voce dei clienti: Escritorio E., titolare di una piccola impresa, dice su G2: ClickUp ci ha aiutato a risolvere molti problemi nel nostro ufficio contabilità. Prima di utilizzarlo, era difficile tenere traccia di tutte le attività che dovevamo svolgere per i diversi client e progetti. Ora, con ClickUp, abbiamo tutto organizzato in un unico posto. Posso vedere facilmente cosa deve essere fatto, quando deve essere fatto e chi ne è responsabile... Una delle cose migliori è che possiamo impostare attività ricorrenti per le cose che dobbiamo fare ogni mese, il che ci fa risparmiare tempo e ci aiuta a non dimenticare nulla. È anche molto utile avere tutto il lavoro del team visibile, così possiamo stare al passo con le scadenze e prendere decisioni migliori su chi dovrebbe lavorare su cosa. Grazie a ClickUp, il nostro ufficio è molto più organizzato e riusciamo a portare a termine più lavoro senza sentirci sopraffatti. Ha fatto una grande differenza nel modo in cui gestiamo i nostri clienti e il nostro lavoro quotidiano. ClickUp ci ha aiutato a risolvere molti problemi nel nostro ufficio contabilità. Prima di utilizzarlo, era difficile tenere traccia di tutte le attività che dovevamo svolgere per i diversi clienti e progetti. Ora, con ClickUp, abbiamo tutto organizzato in un unico posto. Posso vedere facilmente cosa deve essere fatto, quando deve essere fatto e chi ne è responsabile... Una delle cose migliori è che possiamo impostare attività ricorrenti per le cose che dobbiamo fare ogni mese, il che ci fa risparmiare tempo e ci aiuta a non dimenticare nulla. È anche molto utile avere tutto il lavoro del team visibile, così possiamo stare al passo con le scadenze e prendere decisioni migliori su chi dovrebbe lavorare su cosa. Grazie a ClickUp, il nostro ufficio è molto più organizzato e riusciamo a portare a termine più lavoro senza sentirci sopraffatti. Ha fatto una grande differenza nel modo in cui gestiamo i nostri clienti e il nostro lavoro quotidiano.

6. Il modello di richiesta di preventivo ClickUp

Ottieni il modello gratis Ottieni prezzi equi con il modello di richiesta di preventivo ClickUp

Stai cercando un nuovo fornitore per la tua azienda in crescita e devi confrontare più offerte. Ma la tua finestra In arrivo è disordinata, i fogli di calcolo sono incoerenti e non sai chi deve ancora rispondere. Risolvi questo problema con il modello di richiesta di preventivo di ClickUp.

Utilizza questo modello di preventivo per:

Crea richieste di preventivo standardizzate utilizzando i documenti ClickUp per garantire che tutti i fornitori rispondano con gli stessi dettagli richiesti

Organizza le informazioni sui fornitori nella vista Bacheca di ClickUp per confrontare prezzi, sequenze e condizioni a colpo d'occhio

Documenta le decisioni finali per la preparazione agli audit e la visibilità interfunzionale

Crea un flusso di lavoro strutturato e ripetibile per raccogliere, monitorare e valutare le risposte dei fornitori senza cambiare app

🔑 Ideale per: Responsabili delle operazioni e team acquisti che devono gestire l'approvvigionamento dei fornitori e il processo decisionale.

7. Il modello di riepilogo/riassunto dei conti finanziari di ClickUp

Ottieni il modello gratis Tieni traccia della situazione finanziaria della tua azienda con il modello di riepilogo/riassunto dei conti finanziari di ClickUp

Devi estrarre report da cinque fonti diverse per comprendere lo stato finanziario della tua azienda? Questo causerà sicuramente confusione tra i tuoi team. Il modello di riepilogo/riassunto dei conti finanziari di ClickUp consolida tutti questi dati in modo che il flusso di cassa, i saldi degli account e le tendenze delle prestazioni siano chiari e facili da monitorare.

Questo modello ti consente di:

Raggruppa gli account in categorie (ad esempio, fondi operativi e fondi di riserva) per una maggiore focalizzazione e organizzazione

Utilizza la vista Tabella di ClickUp per rivedere i dettagli dell'account o individuare anomalie nel tempo

Configura i dashboard ClickUp per visualizzare le variazioni di saldo, i riepiloghi/riassunti di anzianità o le metriche di rendimento

🔑 Ideale per: Analisti finanziari e responsabili contabili che desiderano una vista dettagliata in tempo reale di tutti gli account aziendali.

💡 Suggerimento per esperti: utilizzi già monday. com? Migra tutti i tuoi progetti, modelli e campi personalizzati su ClickUp con un solo clic. Vai su Impostazioni area di lavoro > Scegli "Importa" > Seleziona monday. com. Trasferisci utenti, attività, bacheche e altro ancora; ClickUp li mapperà automaticamente.

8. Il modello di gestione finanziaria ClickUp

Ottieni il modello gratis Analizza le tue prestazioni finanziarie con il modello di gestione finanziaria ClickUp

Il modello di gestione finanziaria ClickUp è perfetto per te se esegui regolarmente revisioni trimestrali, gestisci le approvazioni di budget e monitori le spese di più reparti. Automatizza la gestione del budget, monitora gli obiettivi e offre visibilità a ogni livello della pianificazione e dell'esecuzione finanziaria.

Questo modello ti consente di:

Imposta obiettivi finanziari e KPI con i documenti ClickUp, i campi personalizzati e le dashboard ClickUp per allineare il tuo team

Utilizza gli avvisi e le notifiche di dipendenza delle attività per evitare colli di bottiglia durante le approvazioni o la reportistica

Collabora con le parti interessate in tempo reale su revisioni di budget, previsioni e pianificazione finanziaria

🔑 Ideale per: team finanziari e responsabili di reparto che gestiscono progetti finanziari complessi tra team e tempistiche diverse.

9. Il modello di report mensile delle spese di ClickUp

Ottieni il modello gratis Capisci come spendi i tuoi soldi ogni mese con il modello di report mensile delle spese di ClickUp

La fine di ogni mese comporta sfide quali la raccolta delle ricevute, l'inserimento dei dati o il riepilogo/la sintesi delle spese dei reparti prima delle scadenze. Utilizza il modello di report mensile delle spese di ClickUp per semplificare il processo. Registra, controlla e rendiconta le spese aziendali in tutta sicurezza con questo documento pronto all'uso.

Utilizza questo modello disponibile per:

Registra ogni transazione con dettagli quali data, categoria, importo e note per garantire la trasparenza

Utilizza la vista Tabella per filtrare e rivedere le spese per tipo, reparto o dipendente

Individua le tendenze nel tempo visualizzando le spese nei dashboard di ClickUp o nei grafici del carico di lavoro

🔑 Ideale per: Responsabili finanziari e team leader che necessitano di un ritmo mensile per la revisione e la reportistica delle spese.

10. Il modello di reportistica e spese aziendali di ClickUp

Ottieni il modello gratis Rimani conforme alle normative finanziarie utilizzando il modello ClickUp Business Expense and Report

Il tuo team aziendale viaggia, incontra i clienti e paga i caffè, mentre il reparto contabilità cerca di elaborare le ricevute tempestivamente. Con il modello ClickUp Business Expense and Report, puoi mantenere entrambi i team sulla stessa pagina per monitorare le spese dall'invio all'approvazione.

Sfrutta questo modello per:

Raccogli i dettagli delle spese e le ricevute dai tuoi colleghi utilizzando i moduli ClickUp integrati

Organizza i report per dipendente, reparto o periodo utilizzando le visualizzazioni di ClickUp

Collabora sui commenti e allega la documentazione direttamente all'interno di ogni attività di ClickUp

🔑 Ideale per: team finanziari e responsabili delle operazioni che supervisionano il monitoraggio delle spese e i rimborsi di più dipendenti.

11. Il modello per studi contabili ClickUp

Ottieni il modello gratis Dotate il vostro team di strumenti intuitivi per i clienti utilizzando il modello ClickUp per studi contabili

Supponiamo che tu gestisca una piccola società di contabilità e che ti occupi di più client, scadenze e report finanziari. Aggiungere il modello ClickUp per società di contabilità potrebbe portare ordine in quella follia senza fine.

Dall'acquisizione di nuovi clienti alla gestione di attività ricorrenti come riconciliazioni, report mensili e follow-up, questo modello fornisce un quadro chiaro per organizzare i flussi di lavoro senza dover cercare tra fogli di calcolo o note adesive.

Questo modello è ideale per consentirti di:

Gestisci le aree di lavoro dei client con una struttura di cartelle che separa le attività per account o servizio

Organizza i risultati finali e pianifica la gestione delle attività mensili utilizzando le viste Tabella ed Elenco

Assegna ruoli e responsabilità con le attività di ClickUp per garantire che nessuna voce o report venga trascurata

🔑 Ideale per: Società di contabilità e commercialisti che gestiscono un elevato volume di client e necessitano di flussi di lavoro strutturati.

12. Modello di modulo di pagamento ClickUp

Ottieni il modello gratis Gestisci meglio i pagamenti online con il modello di modulo di pagamento ClickUp

Che tu stia organizzando un evento, offrendo servizi o gestendo ordini interni, il modello di modulo di pagamento ClickUp può essere un'aggiunta utile. Ti consente di raccogliere in modo sicuro i dati di pagamento, monitorare lo stato delle transazioni e attivare follow-up automatici, il tutto senza uscire dai flussi di lavoro di ClickUp. È un modo semplice per rimanere organizzati e garantire che nulla sfugga quando si tratta di denaro.

Con questo modello puoi:

Crea moduli di pagamento personalizzati con il tuo marchio, facili da compilare per i tuoi clienti

Raccogli i campi dati chiave come costo totale, metodo/modalità di pagamento, quantità e documenti giustificativi

Automatizza i promemoria per i pagamenti in sospeso o i follow-up utilizzando le automazioni di ClickUp con i non rispondenti

🔑 Ideale per: Rivenditori, provider di servizi o team finanziari interni che elaborano pagamenti tramite moduli e flussi di lavoro.

👀 Lo sapevi? I team con prestazioni scadenti sono quattro volte più propensi a destreggiarsi tra più di 15 strumenti per portare a termine il lavoro. In contabilità, ciò significa che i dati sono sparsi in troppi posti, gli aggiornamenti vanno persi e il tuo team passa più tempo a passare da una scheda all'altra che a lavorare.

Il tuo flusso di lavoro contabile merita più di semplici modelli

I modelli sono un ottimo modo per iniziare a semplificare le informazioni, ma per una reale efficienza contabile è necessario qualcosa di più di una semplice struttura di base. Il tuo sistema dovrebbe adattarsi al ritmo del tuo team e scalare man mano che la tua azienda cresce.

Sebbene monday.com offra una varietà di modelli di contabilità, spesso manca della flessibilità, degli strumenti di collaborazione e della vista unificata di cui i team moderni hanno bisogno.

ClickUp, invece, ti offre un'area di lavoro completamente personalizzabile in cui contabilità, monitoraggio dei progetti, documentazione e comunicazione rimangono sincronizzati. Puoi organizzare finanze, attività e aggiornamenti in un unico spazio organizzato, senza strumenti sparsi e senza duplicare il lavoro.

Se il tuo attuale flusso di lavoro ti sembra frammentato o troppo manuale, passa a qualcosa di progettato per garantire chiarezza e velocità. Iscriviti a ClickUp; iniziare è gratis.