Modelli gratuiti di portfolio di investimenti per il monitoraggio e la gestione delle tue risorse

Investire è un passaggio intelligente per garantire la tua sicurezza finanziaria, ma gestirlo non dovrebbe sembrare un lavoro a tempo pieno (a meno che non lo sia, nel qual caso organizzarsi sarà comunque molto utile!).

Tenere sotto controllo i tuoi investimenti è essenziale per ottimizzare i rendimenti nel tempo e capire cosa lavora e cosa no. Questa abitudine non solo ti aiuta ad aumentare i risparmi e ridurre i debiti, ma ti dà anche tranquillità. Quando sei preparato finanziariamente, puoi affrontare qualsiasi imprevisto ti riservi la vita.

I modelli di portfolio di investimento sono il modo migliore da fare. Questi strumenti rendono più facile organizzare le tue finanze, monitorare le prestazioni dei tuoi investimenti e diversificare il tuo portfolio.

In questo articolo abbiamo raccolto i modelli e i tracker di portfolio più utili.

👀 Lo sapevi? La diversificazione può ridurre il rischio del portfolio senza sacrificare i rendimenti: gli studi dimostrano che l'aggiunta di attività non correlate a un portfolio può ridurre la volatilità complessiva mantenendo i rendimenti attesi, un principio fondamentale della Teoria moderna del portafoglio.

Che cos'è un modello di portfolio di investimenti?

un modello di portfolio di investimenti è uno strumento strutturato progettato per aiutare gli investitori individuali, i consulenti finanziari e i professionisti a effettuare il monitoraggio, gestire e analizzare un ampio intervallo di investimenti personali. Questi includono azioni, obbligazioni, immobili e fondi comuni di investimento. *

Consideralo come il tuo dashboard degli investimenti, che offre un quadro chiaro del tuo portfolio attuale, delle sue prestazioni e di come fornisce supporto ai tuoi obiettivi finanziari.

Questi modelli sono solitamente disponibili sotto forma di fogli di calcolo (come Fogli Google o Microsoft Excel) o dashboard, che combinano dati chiave quali prezzo di acquisto, prezzo corrente, valore di mercato corrente e profitti/perdite, per fornire informazioni aggiornate e approfondimenti preziosi.

Ecco cosa puoi fare con un modello di portfolio di investimenti: Registra ogni risorsa nel tuo portfolio azionario, inclusi dettagli quali data della transazione, valore e categoria

Utilizza grafici interattivi e grafici a barre per visualizzare le prestazioni del tuo portfolio e i dati storici

Identifica i livelli di rischio delle partecipazioni per fornire supporto alle strategie di gestione del rischio del portfolio

Definisci obiettivi di investimento a breve, medio e lungo termine come la pensione o la titolarità di un immobile (scopri qui alcuni esempi reali di obiettivi finanziari a 1, 5 e 10 anni

Agisci in modo più intelligente con dati in tempo reale, che ti aiutano a cogliere potenziali opportunità di investimento nel mercato attuale

Che tu sia un principiante o un investitore esperto, un solido strumento di monitoraggio degli investimenti ti consente di monitorare il tuo percorso di investimento, condurre analisi complete e prendere decisioni informate, tutto in un unico posto.

I migliori modelli di portfolio di investimento

Ecco i migliori modelli di portfolio di investimento per raggiungere l'indipendenza finanziaria:

1. Modello di gestione del portfolio ClickUp

Ottieni il modello gratis Allinea i progetti, monitora lo stato e tieni informati gli stakeholder con il modello di gestione del portfolio ClickUp

Il modello di gestione del portfolio ClickUp è uno strumento completo progettato per semplificare la gestione efficiente del portfolio per individui e team che gestiscono più investimenti. Centralizza tutto in un unico spazio di lavoro dinamico quando gestisci le tue azioni, le tue attività e i tuoi compiti organizzativi.

Grazie a funzionalità/funzioni quali dati in tempo reale, visualizzazioni personalizzate ClickUp e monitoraggio automatizzato, puoi tenere sotto controllo le prestazioni del tuo portfolio, allocare le risorse in modo oculato e allineare i progetti agli obiettivi finanziari strategici. È particolarmente utile per chi desidera gestire portfolio di investimento complessi senza perdere di vista scadenze, budget o priorità.

Con questo modello puoi:

Tieni traccia delle fasi del progetto in modo chiaro con 16 stati personalizzati (come Nuovo, in corso, A rischio, completare)

Monitora le spese, l'assegnazione del team, i costi stimati e lo stato con i campi personalizzati

Analizza rapidamente i dati con grafici interattivi e grafici a barre integrati

Organizza il lavoro utilizzando le visualizzazioni personalizzate, tra cui l'elenco principale del portfolio, le procedure operative standard e la guida introduttiva

Visualizza le sequenze e le attività cardine con i grafici Gantt e

Utilizza i dashboard di ClickUp per visualizzare facilmente lo stato di tutti i tuoi investimenti in un unico posto

Registra e collega il tempo dedicato a ciascuna attività del portfolio di investimenti con ClickUp Time Tracking e monitora l'allocazione delle risorse per prendere decisioni di investimento informate

🔑 Ideale per: Organizzare e gestire le risorse con un approccio strutturato e basato sui dati.

👀 Lo sapevi? Si ritiene che i termini "mercato rialzista" e "mercato ribassista" abbiano avuto origine nel 1800 in California, dove i combattimenti tra tori e orsi erano un modulo di intrattenimento. In questi combattimenti, i tori attaccavano spingendo le corna verso l'alto, mentre gli orsi colpivano verso il basso.

2. Modello di contratto di investimento ClickUp

Ottieni il modello gratis Utilizza il modello di contratto di investimento ClickUp per organizzare in modo chiaro i termini dell'investimento ed evitare confusione in futuro

Hai bisogno di organizzare meglio i tuoi investimenti personali? Il modello di contratto di investimento ClickUp fa al caso tuo. Che tu sia un imprenditore, il fondatore di una startup o un investitore indipendente, è un modo semplice per definire termini, responsabilità e rendimenti attesi, tutto in un unico posto.

Ciò è particolarmente utile per gestire i rischi e mantenere tutto legalmente pulsante, in modo che tutti rimangano allineati a lungo termine.

Con questo modello puoi:

Tieni traccia del prezzo di acquisto, dell'avanzamento dei contratti e delle trattative con stati e campi personalizzati

Piano in modo flessibile utilizzando varie visualizzazioni dei documenti come Gantt, Calendario ed Elenco

Tieni aggiornati i tuoi collaboratori con notifiche e commenti in tempo reale

Suddividi le componenti dell'accordo (ad es. clausole, approvazioni) utilizzando cartelle e attività secondarie con attività di ClickUp

Crea report dettagliati in ClickUp Documento sullo stato degli accordi e sulle responsabilità nel tempo

🔑 Ideale per: Redigere e gestire accordi di investimento con trasparenza e facilità.

💡 Suggerimento professionale: se sei nuovo nel mondo degli investimenti, dare un'occhiata al libro "Psychology of Money" può aiutarti a comprendere i comportamenti alla base delle decisioni finanziarie intelligenti, prima di mettere nero su bianco il tuo prossimo accordo.

3. Modello di portfolio di project management ClickUp

Ottieni il modello gratis Rimani al passo con più progetti e ottieni piena visibilità su tutti i team con il modello di portfolio di project management ClickUp

Devi gestire più progetti contemporaneamente? Il modello di portfolio di project management ClickUp ti aiuta a mantenere tutto in ordine. Riunisce tutti i tuoi progetti (marketing, sviluppo prodotti, operazioni) in un unico posto, così puoi effettuare il monitoraggio dello stato e raggiungere gli obiettivi senza alcuno sforzo.

Questo modello offre collaborazione in tempo reale, flussi di lavoro personalizzati e visibilità a tutti i livelli per aiutarti a muoverti più velocemente senza perdere colpi.

Con questo modello puoi:

Visualizza lo stato di avanzamento del progetto a colpo d'occhio con 6 stati personalizzati (ad esempio Non avviato, in corso, completare e altro ancora)

Monitora i risultati finali, le fasi dei progetti, i budget, le priorità e le parti interessate con i campi personalizzati

Consolida i dati di progetto e ottieni informazioni in tempo reale utilizzando dashboard in stile portfolio

Personalizza la visibilità con visualizzazioni come l'elenco del portafoglio, la Sequenza, il carico di lavoro e la lavagna Kanban

Gestisci con facilità le attività cardine e le scadenze utilizzando i grafici Gantt e visualizzare il calendario

Trigger azioni automaticamente, quali l'aggiornamento dello stato delle attività, l'assegnazione dei membri del team, l'invio di notifiche o il monitoraggio del tempo, in base a eventi specifici come i cambiamenti di stato con ClickUp Automazioni

🔑 Ideale per: supervisionare più progetti con visibilità e controllo di alto livello.

4. Modello di gestione patrimoniale ClickUp

Ottieni il modello gratis Ottieni il controllo completo delle risorse, dall'inventario alle attrezzature, tutto in un unico posto, con il modello di gestione delle risorse di ClickUp

Il modello di gestione delle risorse ClickUp è uno strumento centralizzato per le aziende che desiderano effettuare il monitoraggio, gestire e mantenere le proprie risorse fisiche o digitali in modo più efficace. Questo modello consente di sapere facilmente quali risorse fisiche possiedi, dove si trovano e in quali condizioni. Puoi anche personalizzarlo per risorse digitali come NFT o criptovalute.

Hai a disposizione campi per tutti i dettagli essenziali delle risorse, oltre a visualizzare per il monitoraggio dei costi e delle riparazioni. È un vero salvagente per ottimizzare l'utilizzo delle risorse e ridurre gli sprechi.

Con questo modello puoi:

Cattura le condizioni delle risorse con i 5 stati personalizzati come Completato, Funzione, Acquisto, Riparazione e Vendita

Registra il tipo di risorsa, il numero di serie, il valore, il produttore e altro ancora con i campi personalizzati

Monitoraggio mirato con visualizzare predefinite, tra cui il calendario delle riparazioni, l'elenco dei costi di riparazione e la tabella dei costi di riparazione

Consenti una supervisione avanzata con strumenti di project management come il monitoraggio del tempo, l'assegnazione di tag e gli avvisi di dipendenza

Collabora senza intoppi attraverso attività condivise, commenti e funzionalità di assegnatario delle attività

Invita i membri del team o gli ospiti a collaborare e aggiornare le informazioni sulle risorse in tempo reale con ClickUp Documento

🔑 Ideale per: Il monitoraggio dell'utilizzo, le riparazioni e i cicli di vita delle risorse con chiarezza ed efficienza.

💡 Suggerimento professionale: Se gestisci i budget per le tue risorse, dai un'occhiata ai modelli di budget Excel aggiunti ai preferiti da ClickUp per il supporto alla pianificazione finanziaria.

5. Modello di monitoraggio delle risorse ClickUp

Ottieni il modello gratis Tieni sotto controllo ogni risorsa con il modello di monitoraggio delle risorse di ClickUp, progettato per semplificare il monitoraggio fisico e digitale

Se il monitoraggio delle tue risorse sta sfuggendo di mano, questo modello risolve rapidamente il problema. Progettato per l'inventario, le attrezzature e le risorse digitali, il modello di monitoraggio delle risorse ClickUp ti aiuta a gestire ogni fase, dall'acquisto al ritiro.

Grazie ai campi predisposti per l'automazione e alle viste intuitive, potrai organizzare e aggiornare i tuoi dati senza dover consultare vecchi fogli di calcolo.

Con questo modello puoi:

Rifletti le varie fasi di monitoraggio delle risorse, dall'acquisizione alla dismissione, con stati personalizzati

Monitora i requisiti di conformità e di bilancio utilizzando campi personalizzati come Anno di revisione e Valore totale delle attività

Utilizza la vista Tabella per reportistica personalizzata sulle risorse

Assegna e monitora le attività relative alla popolazione del modello di monitoraggio delle risorse.

Trigger i flussi di lavoro o avvisa automaticamente gli stakeholder degli aggiornamenti con le automazioni integrate di ClickUp

Gestisci in modo efficiente il lavoro relativo alle risorse utilizzando le funzionalità/funzioni di monitoraggio del tempo e assegnazione delle attività

Mantieni registrazioni pronte per la revisione contabile per garantire la coerenza dei dati, in particolare durante le valutazioni dell'inventario

🔑 Ideale per: Registrare e controllare le risorse con la precisione completa durante tutto il loro ciclo di vita.

6. Modello di gestione finanziaria ClickUp

Ottieni il modello gratis Piano, effettua il monitoraggio e gestisci le tue finanze senza stress utilizzando il modello di gestione finanziaria ClickUp

Budget, spese, piano: tutto è più facile con il modello di gestione finanziaria ClickUp. Che tu stia gestendo le finanze aziendali o i conti personali, ti offre uno spazio unico per il monitoraggio, il piano e il tenere sotto controllo ogni singolo dollaro.

Utilizzando questo framework, puoi fissare obiettivi, gestire le risorse del team e costruire abitudini finanziarie più sane senza affogare in strumenti scollegati tra loro.

Con questo modello puoi:

Monitora la fase di ogni attività finanziaria con 28 stati personalizzati, tra cui Da fare, Firmato, In corso e Approvato

Organizza le categorie di budget, gli obiettivi finanziari e i dati del flusso di cassa utilizzando i campi personalizzati

Assegna gli Obiettivi ClickUp ai budget o alle attività e effettua il monitoraggio automatico di quanto sei vicino al loro raggiungimento

Ottieni visibilità finanziaria in tempo reale grazie alle visualizzazioni personalizzate, come Elenco e Calendario

Collega le attività finanziarie correlate, come approvazioni, revisioni di budget e monitoraggio delle spese, con ClickUp Dependencies , che ti aiuta a gestire i processi finanziari nell'ordine corretto

🔑 Ideale per: Gestire finanze, budget e previsioni in uno spazio di lavoro centralizzato.

7. Modello di lista di controllo per la pensione ClickUp

Ottieni il modello gratis Preparati al futuro con fiducia grazie al modello di lista di controllo per la pensione di ClickUp, creato per guidarti passo dopo passo nel tuo piano

Il modello di lista di controllo per la pensione di ClickUp è una risorsa di pianificazione dettagliata per chi si sta preparando a una pensione con sicurezza e senza stress. Trasforma il processo di pensionamento, spesso opprimente, in un flusso di lavoro strutturato, gestibile e orientato all'obiettivo.

Dalle previsioni di reddito e dagli obiettivi di risparmio alla pianificazione sanitaria e agli adeguamenti dello stile di vita, questo modello garantisce che ogni passaggio critico sia accountato con chiarezza e precisione. È progettato per aiutarti a pianificare, agire e rivedere il tuo piano per la pensione in un unico posto.

Con questo modello puoi:

Calcola e classifica le entrate, le spese e le esigenze di risparmio previste utilizzando i campi personalizzati

Definisci gli obiettivi e documento il tuo piano pensionistico direttamente all'interno di ClickUp Docs, mantenendo tutte le tue note e risorse organizzate

Visualizza le sequenze con le visualizzazioni personalizzate, tra cui Elenco, Calendario, Gantt e Carico di lavoro

Imposta le automazioni per trigger promemoria, aggiornare gli stati o ricevere notifiche quando le attività sono in scadenza o completate

Pianifica revisioni periodiche del tuo piano pensionistico, del tuo budget o delle prestazioni dei tuoi investimenti con le attività ricorrenti di ClickUp

Monitora in modo completo gli obiettivi finanziari e di stile di vita a breve e lungo termine

🔑 Ideale per: Pianificare un piano per la pensione con una lista di controllo organizzata e attuabile.

💡 Suggerimento professionale: quando utilizzi un modello di portfolio di investimenti o un foglio di calcolo per il piano della pensione, non limitarti al monitoraggio delle tue attività attuali, ma includi anche i contributi futuri e i rendimenti stimati. Questo ti aiuterà a capire se sei sulla buona strada per raggiungere i tuoi obiettivi di pensione e ad adeguare la tua strategia in anticipo, se necessario.

8. Modello di budget personale ClickUp

Ottieni il modello gratis Raggiungi i tuoi obiettivi finanziari con il modello di budget personale ClickUp, uno strumento semplice per gestire entrate, spese e risparmi

Chi non vorrebbe un modo semplice per gestire il proprio denaro? Questo modello ti offre proprio questo. Il modello di budget personale ClickUp suddivide le tue spese, le tue entrate e i tuoi risparmi in una visualizzazione d'insieme. Perfetto per la pianificazione quotidiana o a lungo termine, ti aiuta a concentrarti sui tuoi obiettivi finanziari e a sviluppare buone abitudini di spesa.

Con questo modello puoi:

Classifica reddito, risparmi, spese necessarie, spese discrezionali e pagamenti dei debiti con i campi personalizzati

Monitora il flusso di cassa e rispetta i traguardi di budget mensili o settimanali utilizzando il layout predefinito

Valuta la salute finanziaria a colpo d'occhio con dashboard visive e analisi

Monitora attività come pagamenti di bollette, contributi agli obiettivi e attività cardine di risparmio con gli stati personalizzati

Adatta le strategie di budgeting in base al tuo stile di vita o ai tuoi obiettivi in continua evoluzione utilizzando flussi di lavoro modificabili

Organizza le date di scadenza, ricevi promemoria intelligenti e pianifica automaticamente le revisioni del budget con il calendario AI di ClickUp per raggiungere i tuoi obiettivi finanziari con meno lavoro richiesto.

🔑 Ideale per: Creare abitudini di budgeting sostenibili e gestire le finanze personali.

9. Modello di portfolio finanziario di CFI

Il modello di portfolio finanziario del Corporate Finance Institute (CFI) è uno strumento Excel specializzato progettato per aiutare i professionisti della finanza e gli studenti ad analizzare il rischio di portfolio attraverso calcoli beta. È particolarmente utile per coloro che applicano il modello di valutazione dei prezzi delle attività finanziarie (CAPM) per valutare la volatilità delle singole sicurezze o di interi portfolio rispetto al mercato.

Questo modello semplifica il processo di calcolo dei coefficienti beta, consentendo agli utenti di inserire i dati storici sui prezzi e ottenere i valori beta che indicano la sensibilità dei rendimenti di una sicurezza alle fluttuazioni del mercato.

Con questo modello puoi:

Utilizza un framework Excel predefinito per calcolare i coefficienti beta con i dati storici sui prezzi

Applica con facilità il modello di valutazione dei prezzi delle attività finanziarie (CAPM)

Valuta la volatilità e il rischio sistematico delle singole sicurezze

Confronta i profili di rischio dei diversi investimenti all'interno di un portfolio

Utilizza questo strumento per scopi didattici e analisi finanziarie professionali

Semplifica i processi di valutazione del rischio nella gestione del portfolio

🔑 Ideale per: Calcolare e interpretare i valori beta per valutare il rischio del portfolio.

10. Modello di foglio di calcolo per il monitoraggio del portfolio di investimenti di Righe

tramite Riga

Questo modello è pensato per gli investitori moderni che desiderano aggiornamenti in tempo reale senza dover digitare numeri tutto il giorno. Il modello di foglio di calcolo per il monitoraggio del portfolio di investimenti si sincronizza con i dati in tempo reale per monitorare senza sforzo azioni, ETF e criptovalute. Con grafici, immagini chiare e opzioni di integrazione, è l'ideale per chiunque desideri un dashboard di investimento più intelligente e automatizzato.

Con questo modello puoi:

Integra i dati in tempo reale per aggiornare automaticamente i prezzi delle attività

Analizza le prestazioni con grafici di profitti e perdite e analisi dettagliate dell'allocazione degli asset

Incorpora grafici e tabelle in tempo reale in documenti e piattaforme esterni

Monitora un ampio intervallo di attività, tra cui azioni, ETF e criptovalute

Personalizza la configurazione in base alle tue preferenze personali di monitoraggio degli investimenti

🔑 Ideale per: Monitoraggio e analisi degli investimenti con un foglio di calcolo automatizzato in tempo reale.

🧠 Curiosità: in media, il mercato azionario statunitense è cresciuto del 53,6% dei giorni di negoziazione tra il 1951 e il 2022, dimostrando un trend al rialzo a lungo termine che sottolinea il valore di investimenti costanti e revisioni regolari del portfolio.

11. Modello Excel per il monitoraggio degli investimenti di Vertex42

tramite Vertex42

Cerchi uno strumento semplice ed efficiente per monitorare i tuoi account di investimento? Il modello Excel Investment Tracker tiene traccia dei tuoi investimenti e calcola i tuoi rendimenti utilizzando XIRR, senza bisogno di formule avanzate. Inserisci gli importi e i valori e otterrai un quadro chiaro dell'andamento del tuo portfolio nel tempo.

Con questo modello puoi:

Confronta il valore di mercato o i rendimenti totali di diversi investimenti

Goditi un design utente adatto sia agli investitori principianti che a quelli esperti

Personalizza il modello di budget Excel in base alle tue esigenze individuali di monitoraggio degli investimenti

🔑 Ideale per: Monitorare le prestazioni degli investimenti utilizzando un semplice tracker basato su Excel.

Cosa rende eccellente un modello di portfolio di investimenti?

Se hai letto fino a questo punto, ti starai chiedendo quale sia il miglior modello di portfolio di investimenti per te

Un modello di portfolio di investimenti efficace è uno strumento completo per investitori individuali, consulenti finanziari e professionisti che desiderano gestire i propri portfolios in modo efficiente.

Le funzionalità/funzioni chiave che contraddistinguono un modello di alta qualità includono:

Monitora tutte le tue attività in un unico posto: Registra tutto, dalle azioni e obbligazioni ai fondi comuni di investimento e agli immobili, compresi il prezzo di acquisto, il valore attuale e la data di acquisizioneScegli la semplicità e la chiarezza: Scegli un layout facile da navigare e personalizzato, senza formule complesse o design confusi che ti intralcianoAllineati ai tuoi obiettivi di investimento: Che tu sia concentrato sulla crescita a lungo termine, sui rendimenti rapidi o sulla diversificazione, il modello dovrebbe adattarsi alla tua strategiaUtilizza dati coerenti: Atteniti a campi standardizzati come la data della transazione, il tipo di asset e il valore di mercato per rendere il monitoraggio e la reportistica senza soluzione di continuitàConcentrati su ciò che conta di più: Invece di affogare nei numeri, scegli un modello che ti aiuti a individuare le tendenze, segnalare i performance deboli e ottimizzare le prestazioni del tuo portfolio

Prendi il controllo delle tue finanze e dei tuoi investimenti con ClickUp!

Gestire le tue finanze non deve essere necessariamente complicato. Dalla pianificazione delle spese quotidiane al piano per la pensione o alla crescita del tuo portfolio di investimenti, la chiarezza deriva dall'avere il sistema giusto.

ClickUp ti offre questo sistema, combinando potenti automazioni, monitoraggio in tempo reale e modelli personalizzabili per ottimizzare ogni aspetto della tua vita finanziaria. Puoi visualizzare le spese, monitorare le prestazioni del portfolio, fissare obiettivi a lungo termine e tenere tutto organizzato in un unico posto.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp e trasforma i tuoi obiettivi finanziari in realtà!