i 11 migliori strumenti software per l'area di lavoro per il 2025

Ogni manager ci è passato: un membro del team se ne va e, improvvisamente, se ne va anche il contesto alla base di metà dei tuoi progetti.

Perché è stata impostata questa scadenza? Quali sono le ultime novità sulla chiamata del fornitore? Dove sono i file che hanno giurato di aver fatto condivisione?

Se il lavoro del tuo team si svolge all'interno delle persone anziché in spazi condivisi, devi provare un software per aree di lavoro. In questo post del blog abbiamo selezionato 11 dei migliori strumenti per riportare la calma dopo la tempesta. ⚒️

I migliori software per aree di lavoro in sintesi

Ecco un'anteprima di tutti i software gratis per la project management. 📊

Strumento Ideale per Caratteristiche migliori Prezzi ClickUp Area di lavoro personalizzabile e completa per i team Dimensione del team: ideale per team di progettazione, marketing e agenzie che gestiscono più progetti per i client Attività, assistenza AI (ClickUp Brain), documenti, gestione delle conoscenze, dashboard Free Forever; personalizzazioni disponibili per le aziende Google area di lavoro Comunicazione unificata all'interno dell'ecosistema Office 365 Dimensione del team: ideale per project managers e agenzie di medie dimensioni Collaborazione in tempo reale in Documenti/Sheets, chatbot IA Gems basati su Gemini A partire da 8,40 $ al mese per utente Microsoft Teams Comunicazione unificata all'interno dell'ecosistema Office 365 Dimensione del team: ideale per project managers e agenzie di medie dimensioni Copilot IA per trascrizioni di riunioni in tempo reale, riepilogo/riassunto e generazione di attività Free; a partire da 9,99 $ al mese per utente Basecamp Coordinamento dei progetti semplice e client-friendlyDimensione del team: ideale per agenzie e società di consulenza di piccole e medie dimensioni Accesso clienti, grafici Hill, bacheche, reportistica, monitoraggio delle attività da fare Free; a partire da 15 $ al mese per utente Trello Monitoraggio intuitivo delle attività in stile Kanban Dimensione del team: ideale per liberi professionisti e collaboratori creativi Bacheche Kanban, copertine delle schede, Slide Power-Up, visualizzazione Sequenza Gratis; a partire da 6 $ al mese per utente Wrike Portfolio di progetti strutturati con Gantt e reportistica Dimensione del team: ideale per piccole imprese e liberi professionisti Grafici Gantt con dipendenze, monitoraggio delle risorse e del budget Gratis; a partire da 10 $ al mese per utente Zoho Progetti Project management completo e conveniente Dimensioni del team: ideale per agenzie di piccole e medie dimensioni che desiderano ampliare la propria offerta Dipendenze delle attività, gestione delle risorse, portali client/fornitori Free; a partire da 5 $ al mese per utente Airtable Creazione di app flessibili basate sui dati con diversità visiva Dimensione del team: ideale per team che necessitano di un controllo in stile database Tabelle relazionali, designer di interfaccia, regole di automazione Free; a partire da 20 $ al mese per utente Coda Flusso di lavoro Doc-as-app con moduli interattivi Dimensione del team: ideale per team strategici, knowledge ops e team ibridi Tabelle interattive, pacchetti, automazioni, riunioni e modelli di produttività Free; a partire da 12 $ al mese per utente ProofHub Controllo completo dei progetti e correzione di bozzeDimensione del team: ideale per team di comunicazione interna, formazione e revisione creativa Strumenti di correzione di bozze, chat integrata, accesso basato sui ruoli Gratis; a partire da 50 $ al mese Zoom Team ibridi che necessitano di strumenti video, IA e asincroni senza soluzione di continuità Dimensione del team: ideale per team distribuiti di aziende che organizzano riunioni ricorrenti Video HD, sale riunioni, AI Companion, lavagne bianche Free; a partire da 16,99 $ al mese per utente

Cosa cercare in un software per aree di lavoro?

Ecco alcune funzionalità indispensabili che rendono uno strumento software per l'area di lavoro efficace per la tua strategia di trasformazione digitale:

*collaborazione e comunicazione in tempo reale: supporto a chat istantanea, videoconferenze, annotazioni e modifica in tempo reale

Gestione unificata di attività, file e flusso di lavoro: combina il monitoraggio delle attività, la condivisione di file, i commenti, le approvazioni e le bacheche di progetto in un'unica interfaccia

*funzionalità/funzione di automazione e IA: si occupa delle attività di routine e utilizza l'IA per riepilogare/riassumere i contenuti, generare promemoria o analizzare i dati

visualizzazioni multiple: *Offre diversi modi per visualizzare il tuo lavoro, come bacheche Kanban, calendari, sequenze e grafici Gantt

Integrazioni ed estensibilità: Si collega agli strumenti esistenti nel tuo spazio di lavoro e mette a disposizione un'API per flussi di lavoro personalizzati

*controlli di sicurezza e amministratore: offre solide autorizzazioni utente, crittografia, supporto SSO e strumenti di conformità per gestire in modo sicuro l'accesso ai dati tra team distribuiti

🔍 Lo sapevate? Secondo il libro di Mark Kozak-Holland, The History of Project Management (La storia della gestione dei progetti), i progetti storici, dalle costruzioni antiche alle iniziative su scala imperiale, utilizzavano molti degli stessi principi che utilizziamo oggi: sponsorizzazione dei progetti, team definiti e processi strutturati.

Il miglior software per l'area di lavoro

Ecco la nostra selezione dei migliori software per le aree di lavoro. 👇

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, supportato da ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi fidarti che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

1. ClickUp (Il migliore per uno spazio di lavoro personalizzabile e completo per i team)

Crea lo spazio di lavoro del tuo team in ClickUp Personalizza il tuo spazio di lavoro in ClickUp

Il lavoro oggi è compromesso.

I nostri progetti, le nostre conoscenze e le nostre comunicazioni sono sparsi su strumenti scollegati tra loro che rallentano il nostro lavoro.

Il software di project management ClickUp risolve questo problema con un'app completa per il lavoro che combina progetti, conoscenze e chat in un unico posto, il tutto alimentato dall'intelligenza artificiale che ti aiuta a lavorare in modo più rapido e intelligente.

Suddividi il lavoro con attività di ClickUp

Attività di ClickUp è il luogo in cui la pianificazione si trasforma in esecuzione. Questi elementi costitutivi fungono da passaggi per aiutare i tuoi team a vedere cosa deve essere fatto, quando e da chi.

Aggiungi dipendenze alle attività di ClickUp per impostare la sequenza giusta per il tuo lavoro

Supponiamo che tu stia gestendo il lancio di un prodotto. Crea un'attività denominata "Pagina di destinazione del lancio", quindi suddividila in attività secondarie per la redazione dei testi, la progettazione, l'integrazione dello sviluppo, i test e il lancio. Ogni parte ha il proprio assegnatario, una scadenza e delle dipendenze.

Hai bisogno di personalizzare il tuo flusso di lavoro? Aggiungi i campi personalizzati di ClickUp per tenere traccia di elementi quali il tipo di canale, la regione o il tipo di risorsa. Inoltre, puoi utilizzare gli stati personalizzati delle attività in ClickUp per riflettere il modo in cui lavora il tuo team, ad esempio "In fase di revisione legale" o "Blocco dallo sviluppo"

Lavora in modo più intelligente con ClickUp Brain

Ecco dove il tuo spazio di lavoro diventa davvero potente.

ClickUp Brain è il tuo assistente IA integrato che è presente in ogni parte del tuo spazio di lavoro.

Chiedi a ClickUp Brain qualsiasi cosa sul tuo spazio di lavoro e ottieni risposte immediate e concrete

Hai bisogno di aiuto per scrivere le descrizioni delle attività o riepilogare/riassumere gli aggiornamenti? Usa ClickUp Brain per generare i passaggi successivi, riassumere lo stato o persino attivare un blocco automatico del tuo calendario in base al carico di lavoro.

Stai cercando di recuperare dopo una settimana di ferie? Basta chiedere: Cosa è cambiato nel progetto di onboarding la scorsa settimana? O quali attività sono in ritardo nella riprogettazione del sito web?

ClickUp Brain effettua ricerche nell'intero spazio di lavoro, inclusi commenti, aggiornamenti, documenti, chat e Sequenza, per fornirti risposte chiare e concrete. Puoi anche inserire attività, collegare documenti collegati e utilizzare l'IA per generare automaticamente concetti o campagne visive.

💡 Ottimizza il tuo area di lavoro con ClickUp Brain MAX

Hai bisogno di aiuto per redigere report, riepilogare/riassumere aggiornamenti o trasformare idee grezze in attività concrete, senza dover digitare tutto? ClickUp Brain MAX è il tuo copilota AI progettato per garantire velocità, chiarezza e profonda integrazione nell'area di lavoro.

Scopri come ClickUp Brain MAX trasforma ogni attività in uno spazio di lavoro intelligente, riepilogando gli aggiornamenti, individuando gli ostacoli e suggerendo automaticamente le azioni successive

Che tu sia impegnato in riunioni consecutive o nell'elaborazione di lunghi brief di progetto, Brain MAX ti aiuta a:

Dettate le vostre idee a mani libere : trasformate i pensieri espressi a voce, le registrazioni audio delle riunioni o le registrazioni dello schermo in documenti strutturati con timestamp, riepilogo/riassunto e elementi da intraprendere

Chiedi e cerca in modo più intelligente : ottieni risposte immediate da tutto il tuo spazio di lavoro (documenti, attività, commenti e file) con un'unica query

Generazione automatica di contenuto pulito: redigi proposte per i client, aggiornamenti sui progetti o articoli della knowledge base in pochi secondi, utilizzando il contesto delle attività e la documentazione precedente

*esempio di utilizzo: supponiamo che il tuo team di marketing abbia appena concluso una riunione sul lancio di un prodotto. Invece di redigere manualmente il verbale, registra la discussione, caricala su Brain MAX e ottieni un documento pronto per la condivisione con tutti i punti chiave e i passaggi successivi.

💡 Suggerimento professionale: combina ClickUp Brain MAX con Hub documenti e attività ricorrente per impostare flussi di lavoro di revisione automatizzati che mantengono le tue conoscenze interne aggiornate e utilizzabili, senza necessità di manutenzione manuale.

Trasforma le idee in conoscenza con ClickUp Documento

Una volta che le attività sono in corso e il tuo team è allineato, la sfida successiva è capire dove vanno a finire tutte le conoscenze.

ClickUp Doc è il luogo in cui il tuo team redige wiki, esegue la modifica delle procedure operative standard e collabora in tempo reale, che si tratti delle specifiche di un prodotto, di una lista di controllo di onboarding o di un piano di lancio.

Aggiungi liste di controllo ed elementi per formattare avanzati all'interno di ClickUp Doc

Supponiamo che il tuo team stia lavorando all'attività "Landing Page" di cui parlavamo prima. Crei un documento direttamente all'interno dell'attività per scrivere una bozza. Il reparto marketing interviene per effettuare delle modifiche, il reparto prodotti aggiunge dei commenti e l'ufficio legale dà l'approvazione finale, il tutto in un unico posto.

Ora, creare un documento è una cosa. Assicurarsi che sia organizzato, accessibile e utilizzabile tra sei mesi è un'altra.

È qui che si verifica il passaggio del sistema di gestione delle conoscenze ClickUp. Ogni documento creato dal tuo team viene automaticamente indizzato nel Hub documenti, un luogo centrale in cui è possibile organizzare i documenti per cartella, contrassegnarli per argomento e controllarne l'accesso con autorizzazioni avanzate.

Visualizza lo stato con i dashboard di ClickUp

Man mano che il tuo progetto prende velocità, le dashboard di ClickUp ti offrono la visibilità necessaria per avere tutto sotto controllo. Questo software all-in-one ti consente di creare dashboard personalizzate utilizzando schede visive per lo stato delle attività, la velocità degli sprint, il monitoraggio del tempo, gli obiettivi, i grafici burndown e altro ancora.

Monitora ogni attività, scadenza e carico di lavoro del team in tempo reale con i dashboard ClickUp

Ad esempio, stai pianificando il lancio di un prodotto nel terzo trimestre. Imposta una dashboard con un widget del carico di lavoro per verificare se il reparto progettazione o sviluppo è sovraccarico, un grafico burndown per monitorare lo stato di avanzamento delle attività, un tracker degli obiettivi collegato alle attività cardine del lancio e una scheda di monitoraggio del tempo per tenere d'occhio le ore fatturabili o l'attenzione.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

collega visivamente i flussi di lavoro: *Crea flussi di lavoro e assegna lavoro con il collegamento delle attività e la collaborazione in tempo reale all'interno delle coinvolgenti lavagne online ClickUp

*aumenta la velocità: applica i modelli ClickUp predefiniti per risorse umane, prodotti, Agile e altro ancora per saltare la fase di configurazione e iniziare a scalare

tieni traccia di ciò che conta: *impostazione degli obiettivi del team, degli OKR e dei KPI con ClickUp Obiettivi , collegandoli alle attività reali e monitorando automaticamente i progressi

Mantieni conversazioni contestualizzate: usa usa ClickUp Chat per avviare una conversazione, per condividere aggiornamenti o per porre domande, e lascia che l'IA trasformi i messaggi chiave in attività

collabora in tempo reale: *condivisione feedback tramite le funzionalità/funzione della rete intranet sociale , come commenti, Chattare e Correzione di bozze, tutte direttamente collegate al tuo area di lavoro

Limiti di ClickUp

L'intervallo di funzionalità/funzioni e opzioni personalizzate di ClickUp può sembrare inizialmente eccessiva, soprattutto per i team che non hanno familiarità con gli strumenti di project management su larga scala

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Questa recensione su G2 dice davvero tutto:

ClickUp ha completamente trasformato il modo in cui gestiamo le attività interne dell'agenzia. Mi permette di monitorare il flusso di lavoro dell'intero team in un unico posto, dare priorità alle questioni urgenti e centralizzare la comunicazione. La possibilità di automatizzare i processi, passare da una visualizzazione all'altra (come elenco, bacheca e calendario) e integrare altri strumenti ha aumentato notevolmente la mia produttività quotidiana. È una piattaforma all-in-one che si adatta perfettamente al nostro flusso di lavoro e rende la gestione del team molto più efficiente.

ClickUp ha completamente trasformato il modo in cui gestiamo le attività interne dell'agenzia. Mi permette di monitorare il flusso di lavoro dell'intero team in un unico posto, dare priorità alle questioni urgenti e centralizzare la comunicazione. La possibilità di automatizzare i processi, passare da una visualizzazione all'altra (come elenco, bacheca e calendario) e integrare altri strumenti ha aumentato notevolmente la mia produttività quotidiana. È una piattaforma all-in-one che si adatta perfettamente al nostro flusso di lavoro e rende la gestione del team molto più efficiente.

📮 ClickUp Insight: Il cambio di contesto sta silenziosamente minando la produttività del tuo team. La nostra ricerca mostra che il 42% delle interruzioni nel lavoro deriva dal dover destreggiarsi tra diverse piattaforme, gestire le email e passare da una riunione all'altra. E se potessi eliminare queste costose interruzioni? ClickUp riunisce i tuoi flussi di lavoro (e le chat) in un'unica piattaforma semplificata. Avvia e gestisci le tue attività da chat, documenti, lavagne online e altro ancora, mentre le funzionalità/funzione basate sull'IA mantengono il contesto in connessione, ricercabile e gestibile!

2. Google Workspace (ideale per una produttività collaborativa senza soluzione di continuità con IA integrata)

tramite Google area di lavoro

Precedentemente noto come Google Apps e poi G Suite, Google Workspace è una suite di produttività e collaborazione basata su cloud sviluppata da Google. Combina strumenti essenziali, tra cui Gmail, Calendar, Drive, Docs, Sheets, Slides, Meet e Chat.

Lo stack di strumenti offre uno spazio di lavoro collaborativo con funzionalità/funzione quali indirizzi email aziendali personalizzati, archiviazione cloud condivisa, video conferenze, messaggistica istantanea e assistenza AI integrata.

Le migliori funzionalità/funzione di Google area di lavoro

Ottieni Gemini IA per scrivere e riepilogare/riassumere in Gmail, generare approfondimenti in Fogli, progettare diapositive e fare brainstorming in Documenti

Carica documenti, briefing o report in NotebookLM e ottieni riepiloghi/riassunti o panoramiche audio

Crea app senza codice con AppSheet per sondaggi di team, flussi di lavoro di approvazione o monitoraggio delle risorse

Utilizza Google Calendar per consentire a client e colleghi di prenotare automaticamente un appuntamento con te tramite la tua pagina di prenotazione personalizzata

Limiti di Google Workspace

Non è l'ideale per i team che necessitano di flussi di lavoro complessi o di un controllo amministrativo approfondito, spingendo gli utenti verso alternative a Google area di lavoro

La versione desktop di Google Drive potrebbe bloccarsi senza una soluzione chiara

Prezzi di Google area di lavoro

Aziendale Starter: 8,40 $ al mese per utente

Business Standard: 16,80 $ al mese per utente

business Plus: *26,40 $ al mese per utente

Enterprise Plus: 42 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Google area di lavoro

G2: 4,6/5 (oltre 43.300 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 17.200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Google area di lavoro?

Ecco cosa ha detto un utente:

Google è semplicemente migliore di tutti gli altri quando si tratta di progettare uno spazio di lavoro che ti aiuti a terminare il più possibile nel minor tempo possibile. Tuttavia, si blocca più frequentemente rispetto a Microsoft 365.

Google è semplicemente migliore di tutti gli altri quando si tratta di progettare uno spazio di lavoro che ti aiuti a terminare il più possibile nel minor tempo possibile. Tuttavia, si blocca più frequentemente rispetto a Microsoft 365.

🔍 Lo sapevi? Le nove aree di conoscenza del project management, definite dal PMBOK®, coprono tutto ciò che è necessario per gestire un progetto in modo efficace: integrazione, ambito, tempo, costi, qualità, risorse umane, comunicazione, rischi e approvvigionamenti.

3. Microsoft Teams (ideale per la comunicazione unificata all'interno dell'ecosistema Office 365)

tramite Microsoft

Microsoft Teams è una piattaforma di collaborazione basata sul cloud, parte della suite Microsoft 365, progettata per chat, riunioni, chiamate, condivisione di file e integrazione di app. Lo strumento riunisce chat di gruppo e individuali in tempo reale con video e audioconferenze di alta qualità.

Rispetto a Google Workspace, offre un controllo amministrativo più dettagliato. Consente agli utenti di creare "team" o canali dedicati a progetti, reparti o argomenti, consentendo conversazioni in thread, condivisione di contenuti multimediali avanzati e cronologie ricercabili.

Le migliori funzionalità/funzione di Microsoft Teams

Intelligent Recap all'interno di Utilizza strumenti di IA comeall'interno di modelli di riunioni e piani di comunicazione personalizzati per rendere ogni chiamata più mirata e concreta

Sostituisci i tradizionali telefoni fissi con Teams Phone , che offre supporto per l'instradamento delle chiamate, la segreteria telefonica, i risponditori automatici e la selezione diretta interna

Modifica in collaborazione i file Word, Excel e PowerPoint direttamente in Teams con cronologia delle versioni e commenti

Limiti di Microsoft Teams

Blocchi, interruzioni delle chiamate e problemi di condivisione dello schermo sono ancora comuni durante le riunioni

Gli host non dispongono di un controllo granulare e i ruoli delle riunioni possono essere accidentalmente impostati in modo predefinito per i primi partecipanti

Prezzi di Microsoft Teams

Microsoft Teams: Gratis

Microsoft 364 Personal: 9,99 $ al mese per utente

Microsoft 365 Family: 12,99 $ al mese per utente

Microsoft Teams Essential: 4,80 $ al mese per utente

Microsoft 365 Business Basic: 7,20 $ al mese per utente

Microsoft 365 Aziendale Standard: 15 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Microsoft Teams

G2: 4,4/5 (oltre 16.200 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 10.200 recensioni)

🧠 Curiosità: il 1954 è stato un anno importante per la gestione moderna. È stato allora che il generale dell'aeronautica militare statunitense Bernard Schriever ha coniato il termine "project management" e Peter Drucker ha introdotto il Management by Objectives nel suo libro The Practice of Management.

4. Basecamp (ideale per un coordinamento dei progetti semplice e client-friendly)

tramite Basecamp

Basecamp è una piattaforma semplificata per project management e la collaborazione in team basata su browser, progettata da 37signals (ora tornata al suo nome originale). Ti aiuta a creare aree di lavoro in cui ogni progetto include elenchi da fare, bacheche, spazio di archiviazione di file, chat di gruppo in tempo reale (Campfire) e programmi integrati.

La piattaforma offre anche domande di check-in automatizzate, che invitano i membri del team a rispondere a query ricorrenti come "A cosa hai lavorato oggi?".

Le migliori funzionalità/funzioni di Basecamp

Capisci dove il lavoro procede senza intoppi e dove invece si blocca con Hill Charts

Monitora i carichi di lavoro, individua i conflitti di pianificazione e allinea le Sequenza di più progetti con LineUp e Mission Control

Semplifica la comunicazione con Pings e il menu Hey! per messaggi diretti e notifiche

Limiti di Basecamp

Mancanza di dashboard approfondite e informazioni dettagliate sulle prestazioni

Senza un filtro intelligente o una definizione delle priorità, gli avvisi possono accumularsi

Prezzi di Basecamp

Free

Basecamp Plus: 15 $ al mese per utente

Basecamp Pro Unlimited: 299 $/mese (fatturato annualmente)

Valutazioni e recensioni di Basecamp

G2: 4. 1/5 (oltre 5.300 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 14.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Basecamp?

Da una recensione su G2:

Svolge il suo compito di monitoraggio delle attività di progetto e gli utenti possono impostare e utilizzarlo abbastanza rapidamente. Tuttavia, l'interfaccia utente non è eccezionale ed è piuttosto con un limite/appesantita da elementi superflui... L'interfaccia utente non è eccezionale ed è piuttosto con un limite/appesantita da elementi superflui. Quando ci sono troppi punti aperti, diventa più difficile monitorarli, quindi è comunque necessario utilizzare altri strumenti più puliti per le attività da fare. Integrazione limitata.

Svolge il suo compito di monitoraggio delle attività di progetto e gli utenti possono impostare e utilizzare abbastanza rapidamente. Tuttavia, l'interfaccia utente non è eccezionale ed è piuttosto con un limite/appesantita da elementi superflui... L'interfaccia utente non è eccezionale ed è piuttosto con un limite/appesantita da elementi superflui. Quando ci sono troppi punti aperti, diventa più difficile monitorarli, quindi è comunque necessario utilizzare altri strumenti più puliti per le attività da fare. Integrazione limitata.

5. Trello (il migliore per il monitoraggio intuitivo delle attività in stile Kanban)

tramite Trello

Trello è pensato per i team che pensano in movimento. Le sue bacheche visive aiutano a trasformare idee sparse e cose da fare in flussi di lavoro organizzati, facili da gestire e ancora più facili da mettere in pratica.

Puoi suddividere qualsiasi flusso di lavoro in passaggi, assegnare attività, impostare scadenze, aggiungere liste di controllo e persino automatizzare le azioni con il suo assistente AI integrato, Butler. Inoltre, puoi utilizzare PowerUps per migliorare le funzionalità di Trello, aggiungendo calendari, monitoraggio del tempo, analisi e una più profonda integrazione nel tuo ecosistema.

Le migliori funzionalità/funzioni di Trello

Cattura tutto con Trello Inbox per salvare istantaneamente attività, idee e elementi da intraprendere da email, Slack o Teams

Organizza il tuo lavoro in modo visivo con Trello Boards per rispecchiare il modo in cui si muove il tuo team, utilizzando colonne, schede, liste di controllo e date di scadenza

Rispecchia le attività su più bacheche con Card Mirroring per tenere traccia delle stesse cose da fare in più posti

Limiti di Trello

Mancanza di approfondimenti e strumenti di reportistica nativi

Gli utenti devono archiviare le schede prima di poterle eliminare, aggiungendo clic inutili

Prezzi di Trello

Free

Standard: 6 $ al mese per utente

Premium: 12,50 $ al mese per utente

*azienda: 17,50 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Valutazioni e recensioni di Trello

G2: 4,4/5 (oltre 13.700 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 23.600 recensioni)

🔍 Lo sapevate? Uno studio ha dimostrato che le persone reagiscono in modo più rapido e deciso alle scadenze più brevi, non solo per l'urgenza, ma anche perché tali scadenze sono più in linea con gli obiettivi orientati all'azione. Tuttavia, le scadenze da sole non bastano. Sono più efficaci quando corrispondono alla mentalità attuale della persona.

6. Wrike (ideale per portfolio di progetti strutturati con Gantt e reportistica)

tramite Wrike

Wrike è una piattaforma di project management basata su cloud e di livello azienda che aiuta i team a pianificare, monitorare e realizzare in modo efficiente progetti sia semplici che complessi. Si distingue per la sua personalizzazione quando i progetti assumono dimensioni maggiori. È possibile creare dashboard personalizzate per vedere esattamente ciò che conta: carichi di lavoro del team, stato dei progetti, elementi scaduti o campagne ad alta priorità.

Inoltre, per i team creativi, Wrike Proof offre strumenti integrati di markup e versione. Puoi rivedere PDF, immagini e video, lasciare commenti con data e ora, confrontare le versioni dei file e inoltrare i file per l'approvazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Wrike

Standardizza il modo in cui il lavoro entra nel tuo sistema di project management con i moduli di richiesta

Visualizza la collaborazione del team con le lavagne online di condivisione basate su Klaxoon per ideazione, brainstorming e piano in tempo reale

Automatizza i flussi di lavoro ripetibili con Work Intelligence per segnalare automaticamente gli ostacoli e trigger i passaggi di consegne

Prevedi in anticipo i problemi e i potenziali ritardi dei progetti con IA Risk Prediction

Limiti di Wrike

La sincronizzazione di Wrike con il tuo stack tecnologico esistente non è sempre perfetta

Alcuni utenti hanno difficoltà con opzioni di filtraggio incomplete o rigide, soprattutto quando gestiscono progetti di grandi dimensioni

Prezzi di Wrike

Free

Team: 10 $ al mese per utente

aziendale: *25 $ al mese per utente

azienda: *Prezzi personalizzati

Pinnacle: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Wrike

G2: 4,2/5 (oltre 4.400 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 2.800 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Wrike?

Ecco cosa ha detto un utente reale:

Apprezzo il fatto di poter inviare facilmente le mie richieste e seguire lo stato di avanzamento di ogni passaggio. Sarebbe bello poter scrivere il brief direttamente nell'applicazione, invece di doverlo scrivere altrove e poi caricarlo in un secondo momento.

Apprezzo il fatto di poter inviare facilmente le mie richieste e seguire lo stato di avanzamento di tutto in ogni passaggio. Sarebbe bello poter scrivere il brief direttamente nell'applicazione, invece di doverlo scrivere altrove e poi caricarlo in un secondo momento.

7. Zoho Projects (il migliore per una completa e conveniente project management)

tramite Zoho Projects

Zoho Projects ti aiuta a organizzare il tuo lavoro con elenchi di attività, attività cardine e grafici Gantt che si aggiornano man mano che i tuoi piani cambiano. Il monitoraggio del tempo è integrato: puoi registrare le ore tramite timer e tabelle orarie senza uscire dalla piattaforma.

Inoltre, per ridurre il lavoro ripetitivo, la piattaforma offre flussi di lavoro, SLA, webhook e regole aziendali programmate. Zoho Projects si integra anche con altre app Zoho e strumenti esterni come Slack e Microsoft Teams e include una funzionalità per dispositivi mobili per aggiornamenti in movimento.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zoho Projects

Blueprints , che standardizza i flussi di attività complessi e ha come risultato Automatizza il lavoro con, che standardizza i flussi di attività complessi e ha come risultato una migliore gestione del team

Semplifica la risoluzione dei bug con Issue Tracking , che classifica i problemi, automatizza gli aggiornamenti di stato e si integra con GitHub e Bitbucket

Riepiloga/riassume i dati di progetto, regola automaticamente il tono degli aggiornamenti e traduci il contenuto con Zia IA

Utilizza gli strumenti drag-and-drop per progettare flussi di lavoro personalizzati e definire le fasi delle attività con Blueprint Editor

Limiti di Zoho Project

Questo software per l'area di lavoro richiede un investimento significativo in termini di formazione e inserimento dei nuovi assunti

Quando si superano i 10 progetti, la configurazione, la navigazione e l'impostazione dei modelli possono diventare complicate

Prezzi di Zoho Progetti

Free

Premium: 5 $ al mese per utente

Azienda: 10 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Zoho Projects

G2: 4,3/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 800 recensioni)

🔍 Lo sapevi? La regola dell'80/20 alla base dei grafici di Pareto significa che l'80% delle scadenze non rispettate può derivare solo dal 20% dei tipi di attività. Con un solo grafico è possibile individuare rapidamente i fattori problematici, rendendolo uno strumento indispensabile per semplificare le retrospettive e le analisi post mortem.

8. Airtable (ideale per creare app flessibili basate sui dati con diversità visiva)

tramite Airtable

Airtable è un software per aree di lavoro basato su cloud che combina la familiarità di un foglio di calcolo con la potenza di un database relazionale. Si creano delle basi, simili a mini app, composte da tabelle in cui si definiscono i campi (ad esempio testo, allegati, elenco a discesa) e si collegano i record tra le tabelle per modellare le relazioni.

Inizia con le impostazioni delle tabelle e collegandole, ad esempio collegando i client ai progetti o l'inventario agli ordini. Quindi passa a visualizzare una delle altre: griglia (come un foglio di calcolo), Kanban, calendario, galleria o Sequenza/Gantt per soddisfare le diverse esigenze del flusso di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzioni di Airtable

Crea app all'istante con AI App Builder , trasformando i dati grezzi in strumenti aziendali completi

Implementa flussi di lavoro intelligenti con agenti IA che agiscono all'interno delle tue app in base a trigger contestuali e attività

Collega grandi set di dati con HyperDB per importare milioni di record da fonti come Snowflake e Databricks, quindi crea app basate su di essi

Limiti di Airtable

Le aree di lavoro grandi e complesse possono subire rallentamenti

L'esportazione dei dati non è intuitiva e gli utenti hanno segnalato frustrazione quando cercano di unire i campi

Prezzi di Airtable

Free

Team: 20 $ al mese per utente (fatturazione annuale)

aziendale: *45 $ al mese per utente (fatturazione annuale)

azienda: *Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Airtable

G2: 4,6/5 (oltre 2.900 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Airtable?

Un breve estratto da un utente reale:

Airtable è un eccellente archivio dati che combina la semplicità dei fogli di calcolo con funzionalità simili a quelle delle app, rendendolo altamente flessibile per una varietà di casi d'uso. Tuttavia, Airtable potrebbe non essere la soluzione più adatta per progetti che coinvolgono grandi set di dati, poiché i limiti di registrazione possono diventare un collo di bottiglia a seconda delle tue esigenze.

Airtable è un eccellente archivio dati che combina la semplicità dei fogli di calcolo con funzionalità simili a quelle delle app, rendendolo altamente flessibile per una varietà di casi d'uso. Tuttavia, Airtable potrebbe non essere la soluzione più adatta per progetti che coinvolgono grandi set di dati, poiché i limiti di registrazione possono diventare un collo di bottiglia a seconda delle tue esigenze.

9. Coda (ideale per flussi di lavoro di tipo "doc-as-app" con blocchi interattivi)

tramite Coda

Coda è ciò che ottieni quando un documento cresce fino a gestire l'intero spazio di lavoro. Se stai documentando decisioni, creando strumenti interni o sviluppando app personalizzate, questo software per spazi di lavoro digitali lo rende facile come scrivere un documento (ma molto più utile).

La piattaforma combina la modifica di testo avanzato con tabelle che possono fare riferimento l'una all'altra, supportare formule ovunque e funzionare come mini-database. Inoltre, puoi creare app personalizzate con formule e pulsanti in modo che chiunque, indipendentemente dalle proprie capacità di programmazione, possa sostituire strumenti di nicchia o automatizzare le attività più impegnative.

Le migliori funzionalità/funzioni di Coda

Trasforma i documenti statici in strumenti dinamici con Smart Tables che garantiscono la sincronizzazione della modifica, personalizzano come visualizzare e aggiornano i dati

Genera risposte e automatizza le azioni con Coda Brain , un assistente IA pronto per l'azienda

Crea dashboard e reportistica intelligente con Live Queries , basato su Coda + Snowflake, per ottenere informazioni sui dati in tempo reale

Integra app come Slack, Jira e Salesforce direttamente nei tuoi documenti con Coda Packs

Limiti di Coda

Solo gli utenti con ruoli "Doc Maker" a pagamento possono creare o modificare le principali basi di conoscenza interne

Molte funzionalità/funzione richiedono una formazione specifica su Coda o un amministratore con competenze tecniche

Prezzi di Coda

Free

Pro: 12 $ al mese per utente

Team: 36 $ al mese per utente

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Coda

G2: 4,7/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 90 recensioni)

💡 Suggerimento professionale: controlla sempre settimanalmente le autorizzazioni basate sui ruoli e i registri di accesso del tuo software per lo spazio di lavoro. Le precauzioni per la sicurezza dei dati iniziano con la consapevolezza di chi può vedere cosa e quando.

10. ProofHub (Il migliore per il controllo e la correzione di bozze dei progetti all-in-one)

tramite ProofHub

Il software per aree di lavoro ProofHub offre ai team funzionalità di pianificazione dei progetti, collaborazione in tempo reale e revisione. Puoi creare progetti, delegare attività e visualizzare i progressi in bacheche Kanban, diagrammi Gantt, tabelle o calendari.

La comunicazione avviene tramite chat di gruppo e individuali, discussioni in thread, annunci e strumenti di correzione di bozze in linea che consentono di contrassegnare i file e gestire la cronologia della versione.

Le migliori funzionalità/funzioni di ProofHub

Avvia thread mirati per collaborare nel contesto e per la condivisione di idee, file e feedback con Discussioni

Accelera l'onboarding con modelli che consentono di riutilizzare flussi di lavoro e configurazioni di progetto collaudati per attività ricorrenti

Rimani aggiornato con Team Announcements e Calendar View per tenere tutti informati su attività cardine, successi e scadenze imminenti

Limiti di ProofHub

ProofHub non dispone di un'automazione del flusso di lavoro IA integrata per le attività ripetitive

Non offre componenti aggiuntivi nativi per strumenti popolari come Slack o Google Calendar

Prezzi di ProofHub

Free

Essenziale: 50 $ al mese

Controllo totale: 99 $ al mese

Valutazioni e recensioni di ProofHub

G2: 4,6/5 (oltre 90 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 130 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ProofHub?

Secondo un recensore:

Mi piace la facilità d'uso di ProofHub per tutti gli utenti del nostro team. Trovo che l'interfaccia utente per lo sviluppo delle dipendenze possa essere un po' complessa.

Mi piace la facilità d'uso di ProofHub per tutti gli utenti del nostro team. Trovo che l'interfaccia utente per lo sviluppo delle dipendenze possa essere un po' complessa.

tramite Zoom

Zoom è nato nel 2011 come semplice strumento di videoconferenza di alta qualità e da allora si è evoluto in una piattaforma di lavoro da remoto spesso denominata Zoom Workplace. Rimane uno strumento di riferimento con riunioni video HD facili da usare, condivisione dello schermo, registrazione, sale di discussione, sfondi virtuali e funzionalità di sicurezza come sale d'attesa e crittografia end-to-end.

Più che una semplice app per la comunicazione tra team, offre un modulo che consente ai team di collaborare alla creazione di documenti, pianificare le attività e creare wiki insieme.

La migliore funzionalità/funzione di Zoom

Assegna le priorità e porta a termine gli elementi con AI Companion , che acquisisce i punti salienti delle riunioni, redige bozze di email e mette in evidenza le cose da fare

Unifica la comunicazione con Team Chat e Scheduler per mantenere l'intero flusso di lavoro

Mantieni organizzato il lavoro ibrido con Workspace Reservation e Digital Signage, in modo che i team sappiano esattamente dove tenere una riunione, lavorare e collaborare tra uffici in distribuzione

Limiti di Zoom

Non è possibile assegnare in anticipo ruoli di co-host a persone esterne alla tua organizzazione

Alcuni elementi di design rendono leggermente più difficile per gli host e i co-host gestire le riunioni

Prezzi di Zoom

Free

Pro: 16,99 $/mese (1-99 utilizzi)

aziendale: *21,99 $/mese (1-250 utenti)

Valutazioni e recensioni di Zoom

G2: 4,5/5 (oltre 54.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 14.300 recensioni)

📮ClickUp Insight: Secondo il nostro sondaggio sull'efficacia delle riunioni, quasi il 40% degli intervistati partecipa a 4-8+ riunioni a settimana, ciascuna delle quali dura fino a un'ora. Ciò si traduce in una quantità impressionante di tempo collettivo dedicato alle riunioni in tutta l'organizzazione. E se potessi recuperare quel tempo? Il Notetaker AI integrato di ClickUp può aiutarti ad aumentare la produttività fino al 30% grazie a riepiloghi/riassunti istantanei delle riunioni, mentre ClickUp Brain ti aiuta con la creazione automatizzata delle attività e la semplificazione dei flussi di lavoro, trasformando ore di riunioni in informazioni utili.

Il tuo spazio di lavoro ha bisogno di ClickUp

Sebbene tutti gli strumenti software per lo spazio di lavoro presenti in questo elenco offrano punti di forza unici, ClickUp si distingue come l'app completa che riunisce attività, documenti, comunicazioni e IA in un unico posto.

Si adatta a tutto, compresi progetti complessi, strategie di campagna critiche e hub di conoscenza interni, il tutto in un'unica piattaforma. I documenti dinamici di ClickUp, la solida gestione delle attività e ClickUp Brain ti offrono il controllo e la chiarezza necessari per muoverti più rapidamente.

Cosa aspetti? Iscriviti a ClickUp gratis oggi stesso! ✅