le 15 migliori alternative a Quso.ai per i creatori di contenuti nel 2025

Quso. ai è ottimo per trasformare lunghi video in clip virali e semplificare la pianificazione dei social media con la programmazione e l'analisi basate sull'IA.

Ma se sei una persona che desidera un maggiore controllo creativo, opzioni di modifica avanzate o la possibilità di mettere a punto ogni dettaglio della tua strategia sui social media, potresti sentirti limitato. 😓

E quando cerchi uno strumento migliore? Trovi diverse piattaforme, recensioni contrastanti e nessuna risposta concreta su cosa funzioni meglio per autori come te. 😩

Ecco perché abbiamo creato questa guida, un elenco accuratamente selezionato delle migliori alternative a Quso. ai. Ognuna è stata creata per aiutarti a pianificare, modificare e gestire i tuoi contenuti come un professionista.

Perché scegliere le alternative a Quso.ai?

Se lo usi da un po', probabilmente ti ritroverai in alcune di queste situazioni 👇

Mancanza di strumenti di modifica avanzati: Non è possibile ottimizzare le transizioni, aggiungere animazioni o personalizzare completamente le risorse multimediali come fanno gli editor professionisti

Modelli limitati : offre solo una manciata di prompt di base, che non funzionano bene per contenuti di nicchia o esigenze di lunga durata

Interfaccia utente lenta e instabile : l'interfaccia può rallentare o bloccarsi, soprattutto quando si lavora su file lunghi o si eseguono più attività contemporaneamente

Tono difficile da personalizzare : non è possibile addestrare lo strumento ad automatizzare la creazione di contenuti in base alla propria voce, rendendo tutto uguale

Controlli limitati dei sottotitoli nel piano Free: Non avrai molta flessibilità per modificare lo stile, riposizionare o correggere i sottotitoli a meno che non esegui l'upgrade

I tagli IA possono risultare poco naturali: La funzionalità di taglio automatico a volte taglia i clip in modo poco naturale, perdendo momenti chiave o transizioni

📊 Lo sapevi? Si prevede che il mercato globale dei generatori di video IA raggiungerà 1,96 miliardi di dollari entro il 2030, con un CAGR del 19,9% dal 2024.

Le migliori alternative a Quso.ai IA in sintesi

Hai bisogno di una panoramica veloce? Esplora i nostri confronti affiancati per valutare ogni strumento a colpo d'occhio e trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Strumento Funzionalità/funzioni chiave Ideale per Prezzi* (USD/utente/mese) ClickUp Assistente di scrittura IA, ClickUp Docs, modelli di calendario Imprenditori individuali, aziende e team di marketing di tutte le dimensioni Piano Free disponibile; personalizzazione disponibile per le aziende Vizard. ai Ritaglio IA, sincronizzazione del testo, pubblicazione diretta Marketer, autori di contenuti e social media manager di piccole e medie imprese Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 29 $ al mese InVideo Clonazione vocale, generatore di script video IA, avatar IA Autori indipendenti, piccole imprese e professionisti del marketing Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da $35/mese Opus Clip Sottotitoli dinamici, inserimento di B-Roll, copilota IA YouTuber, educatori e content marketer Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da $15/mese Buffer Finestra In arrivo, test A/B, tag dei post Social media manager, liberi professionisti e piccole e medie imprese Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 6 $ al mese 2short. ai Sottotitoli animati, monitoraggio dei relatori, impostazioni predefinite per i marchi YouTuber indipendenti e autori di contenuti Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da $9,90/mese SocialPilot Scheduler IA, editor video, analisi avanzate e reportistica Piccole agenzie, team a contatto con i client e professionisti del marketing versione di prova gratuita di 14 giorni disponibile; piani a pagamento a partire da 23,34 $ al mese Veed Sottotitoli automatici, strumenti di IA per la pulizia, risorse stock Autori online e team incentrati sull'accessibilità Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da $5,82/mese Descript Clonazione vocale, generatore di script, collaborazione in team Podcaster e team di marketing di medie e grandi dimensioni Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da $24/mese Hootsuite OwlyWriter IA, editor video integrato, autorizzazioni per team Aziende, grandi team social e agenzie di marketing versione di prova gratuita di 30 giorni disponibile; piani a pagamento a partire da $30,34/mese Sprout Social Editor video, creatore di post IA, CRM social Team di marketing aziendale, autori focalizzati sull'analisi e strateghi dei social media versione di prova gratuita di 30 giorni disponibile; piani a pagamento a partire da 199 $ al mese GetMunch Rilevamento delle tendenze, ritaglio delle scene, ottimizzazione SEO Video marketer, editor di social media e strateghi di contenuti presso grandi agenzie e aziende I piani a pagamento partono da 49 $ al mese Sottotitoli IA Stile dei sottotitoli, taglio automatico, teleprompter Influencer e appassionati dei social media Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 9,99 $ al mese Repurpose. io Riutilizzo automatico, pubblicazione automatizzata, visualizzazione calendario Digital marketer, team focalizzati sull'automazione e distributori di contenuti versione di prova gratuita di 14 giorni disponibile; piani a pagamento a partire da 35 $ al mese CapCut Ritaglio intelligente, ottimizzatore audio, modelli di meme Autori di contenuti brevi e influencer dei social media Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 7,99 $ al mese

Le migliori alternative a Quso. ai da utilizzare

Diamo un'occhiata più da vicino a ciò che ogni strumento ha da offrire.

1. ClickUp (Ideale per la pianificazione dei contenuti e la gestione collaborativa del flusso di lavoro)

Pianifica campagne, gestisci attività, modifica brief di contenuti e monitora le sequenze utilizzando ClickUp per i team di marketing

ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, è un'area di lavoro completa che aiuta gli autori di contenuti a pianificare, scrivere, modificare e pubblicare contenuti.

Con ClickUp per il marketing, puoi gestire tutto, dai calendari dei contenuti quotidiani al lancio di campagne globali, in un unico posto. Lo strumento basato sull'IA con un'interfaccia intuitiva riunisce il tuo team, le tue risorse e i tuoi flussi di lavoro, così non dovrai più passare da uno strumento all'altro.

Puoi iniziare con ClickUp Docs per redigere didascalie social, delineare script video e incorporare contenuti multimediali o feedback direttamente nei tuoi contenuti.

Delinea e struttura visivamente i tuoi copioni video utilizzando ClickUp Docs

Quindi aggiungi ClickUp Brain, l'assistente IA della piattaforma, per accelerare il tuo processo creativo. Può rivedere la tua bozza, riscrivere le sezioni deboli, suggerire modifiche o persino generare nuove idee di contenuto, aiutandoti a perfezionare i video o a creare brevi hook virali.

Genera istantaneamente idee virali per video brevi con ClickUp Brain

Poi c'è ClickUp Clips, che ti permette di registrare lo schermo, la videocamera o l'audio senza uscire dalla tua area di lavoro.

Questi clip possono essere scaricati, allegati alle attività, condivisi con il tuo team o rivisti in un secondo momento, e vengono trascritti automaticamente da ClickUp Brain in modo da poter estrarre citazioni, riutilizzare i contenuti o creare didascalie in pochi secondi.

Per riunire tutto, ClickUp Calendar offre un pianificatore visivo drag-and-drop per programmare post, campagne o risultati finali. E se stai partendo da zero, puoi utilizzare modelli gratuiti per i social media come il modello ClickUp Video Production Template per risparmiare tempo e mantenere la coerenza.

Con il modello di pianificazione dei post sui social media di ClickUp, puoi mappare i tuoi post giornalieri, settimanali o mensili su diverse piattaforme di social media, in modo da non perdere mai un momento per connetterti con il tuo pubblico.

Ottieni un modello gratis Gestisci le attività settimanali e una tantum sui social media con il modello di pianificazione dei post sui social media di ClickUp

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Lavagne online ClickUp: un'area di lavoro visiva per mappare le idee in tempo reale; ottima per creare storyboard, pianificare il flusso dei contenuti o scrivere punti della sceneggiatura

Campi personalizzati di ClickUp: personalizza le attività con dettagli quali tipo di contenuto, piattaforma, stato e scadenze, semplificando l'organizzazione e il monitoraggio di ogni contenuto nella vista Elenco o Bacheca

: visualizza lo stato di avanzamento dei progetti e le scadenze, rimani in linea con gli avvisi automatici ed evita di perdere le date di pubblicazione Dashboard ClickUp: visualizza lo stato di avanzamento dei progetti e le scadenze, rimani in linea con gli avvisi automatici ed evita di perdere le date di pubblicazione

Limiti di ClickUp

Le funzionalità/funzioni estese della piattaforma e le opzioni di personalizzazione possono rappresentare una curva di apprendimento per i nuovi utenti

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.200 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Ecco cosa ha detto un recensore di G2 su ClickUp:

Abbiamo un processo complesso per la produzione di video che coinvolge più persone in varie fasi della pipeline, diversi cicli di revisione, con ogni risultato finale che richiede una propria scadenza. Sono in grado di semplificare tutto questo utilizzando le automazioni disponibili in ClickUp, mantenendo tutto in carreggiata.

Abbiamo un processo complesso per la produzione di video che coinvolge più persone in varie fasi della pipeline, diversi cicli di revisione, con ogni singolo prodotto che richiede una propria scadenza. Sono in grado di semplificare tutto questo utilizzando le automazioni disponibili in ClickUp, mantenendo tutto in carreggiata.

⚡ Archivio modelli: Stai pianificando un video o mappando il flusso dei contenuti? Questi modelli di storyboard ti aiutano a disporre le immagini, strutturare le idee e mantenere organizzato il tuo processo creativo fin dall'inizio

2. Vizard. ai (Ideale per il rapido taglio con IA di video lunghi in brevi filmati pronti per i social)

Vizard. ai è uno strumento di modifica e ritaglio video basato sull'IA che aiuta a trasformare video di lunga durata in brevi clip condivisibili con il minimo lavoro richiesto.

Il suo modello Spark IA rileva le parti più coinvolgenti di un video (come citazioni chiave o momenti emozionanti) e crea automaticamente brevi clip con didascalie e formattazione ottimizzate per piattaforme come TikTok, Instagram Reels e YouTube Shorts.

Oltre al clipping, Vizard.ai offre anche funzionalità di conversione da testo a video per generare video accattivanti da script e un kit personalizzato per mantenere la coerenza del marchio memorizzando e applicando loghi, font e combinazioni di colori a tutti i video.

Vizard. ai migliori funzionalità/funzioni

Sincronizzazione del testo: Allinea i sottotitoli alle parole pronunciate per garantire che le didascalie siano perfettamente sincronizzate e di facile lettura per gli spettatori

Calendario social: pianifica, programma e pubblica contenuti su più piattaforme per garantire una presenza online coerente

Pubblicazione e condivisione dirette: scarica clip o pubblicali istantaneamente sulle piattaforme social dall'interno dell'app, oppure condividili tramite un link senza cambiare strumento

Limiti di Vizard.ai

Gli utenti hanno segnalato istanze in cui i risultati generati dall'IA, come didascalie o segmenti video, non soddisfano le aspettative

Prezzi di Vizard.ai

Free

Autore: 29 $/mese

Business: 39 $/mese

Vizard.ai valutazioni e recensioni

G2: 4,7/5 (oltre 160 recensioni)

Capterra: 4,9/5 (oltre 260 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Vizard. ai?

Ecco cosa ha detto un recensore di G2 su Vizard.ai:

Mi piace il software Vizard, perché è semplicissimo generare molti contenuti in formato breve semplicemente caricando un video lungo, e questo mi fa risparmiare un sacco di tempo. Inoltre, aggiunge anche i sottotitoli nella mia lingua madre. Mi fa risparmiare tantissimo tempo. Ne vale davvero la pena.

Mi piace il software Vizard, perché è semplicissimo generare molti contenuti in formato breve semplicemente caricando un video lungo, e questo mi fa risparmiare un sacco di tempo. Inoltre, aggiunge anche i sottotitoli nella mia lingua madre. Mi fa risparmiare tantissimo tempo. Ne vale davvero la pena.

3. InVideo (Ideale per la creazione di video basati su modelli con assistenza IA)

via InVideo

InVideo è uno strumento online per la creazione di video che offre migliaia di modelli, una vasta libreria multimediale e un semplice editor drag-and-drop, che consente di trasformare rapidamente script o idee in video accattivanti.

Il suo generatore di video IA ti consente di descrivere un'idea video in testo e ottenere immediatamente una bozza di video con scene, clip di repertorio e voce fuori campo già disposte.

Puoi anche utilizzare la sua funzionalità Magic Box per apportare modifiche in tempo reale ai tuoi video utilizzando comandi come "cambia la musica" o "aggiungi sottotitoli" e il resto verrà gestito in pochi secondi.

Migliori funzionalità/funzioni di InVideo

Clonazione vocale IA e voci fuori campo automatiche: Genera voci fuori campo realistiche con vari accenti o clona la tua voce per la narrazione

Generatore di script IA: Crea script strutturati con ganci accattivanti e inviti all'azione

Avatar IA: Crea un avatar digitale di te stesso per presentare i contenuti, aggiungendo un tocco personale ai tuoi video

Limiti di InVideo

Lo strumento potrebbe subire rallentamenti delle prestazioni o tempi di rendering più lunghi durante la gestione di progetti video più lunghi

Prezzi di InVideo

Free

In più: 35 $ al mese

Massimo: 60 $/mese

Generativo: 120 $/mese

Team: 999 $/mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di InVideo

G2: 4,5/5 (oltre 160 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di InVideo?

Ecco cosa ha detto un recensore di G2 su InVideo:

Recentemente ho deciso di iniziare a creare video virali per i social media. Con Invideo, ho letteralmente inserito il mio copione e ha creato l'INTERO video, inclusi V/O, grafica, musica, effetti sonori, contenuti IA e contenuti stock, ed era semplicemente perfetto!

Recentemente ho deciso di iniziare a creare video virali per i social media. Con Invideo, ho letteralmente inserito il mio copione e ha creato l'INTERO video, inclusi V/O, grafica, musica, effetti sonori, contenuti IA e contenuti stock, ed era semplicemente perfetto!

4. Opus Clip (Ideale per riutilizzare video lunghi in brevi clip virali)

tramite Opus Clip

Opus Clip è un altro strumento di modifica video basato sull'IA specializzato nel riutilizzare video lunghi per creare brevi clip virali. Utilizza un modello proprietario di rilevamento dei punti salienti (basato su GPT-4) per individuare i momenti di maggiore impatto, garantire il contesto riorganizzando i contenuti secondo necessità e produrre un clip strutturato progettato per attirare l'attenzione.

Fornisce inoltre un "IA Viral Score" per ogni clip generato, essenzialmente una previsione delle probabilità di successo del clip, in modo da poter dare priorità alla pubblicazione dei migliori.

Lo strumento offre anche funzionalità/funzioni come la curatela IA per rimuovere le parti superflue e il rilevamento dei volti per mantenere il parlante correttamente inquadrato in un formato verticale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Opus Clip

Didascalie dinamiche con emoji in evidenza: aggiungi automaticamente sottotitoli grandi e stilizzati a ogni clip ed evidenzia le parole che attirano l'attenzione con emoji o testo colorato

Generazione di B-Roll IA: inserisci filmati B-Roll per integrare il tuo clip principale e mantenere dinamiche le immagini

AI Co-Pilot: ottieni consigli su tagli, modifiche e formati ottimali per diverse piattaforme

Limiti di Opus Clip

Opzioni di modifica avanzate limitate, incluso un controllo minimo sulle transizioni, le animazioni e le regolazioni visive di precisione

Prezzi di Opus Clip

Free Forever

Starter: 15 $/mese

Pro: 29 $ al mese

Business: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Opus Clip

G2: 4,6/5 (oltre 110 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Opus Clip?

Ecco cosa ha detto un recensore di G2 su Opus Clip:

Utilizzo OpusClip come utente Pro da circa due mesi. È un incredibile risparmio di tempo! In genere carico un video di 12-15 minuti al giorno e ne estraggo 10-15 clip che vanno da 30 secondi a due minuti (utilizzando le impostazioni automatiche), ognuna contrassegnata con colori e un logo di mia scelta.

Utilizzo OpusClip come utente Pro da circa due mesi. È un incredibile risparmio di tempo! In genere carico un video di 12-15 minuti al giorno e ne pubblico 10-15 clip di durata compresa tra 30 secondi e due minuti (utilizzando le impostazioni automatiche), ciascuna contrassegnata con i colori e il logo di mia scelta.

📈 Statistica rapida: Il 93% dei marketer ritiene che i video di breve durata siano il segreto per acquisire più clienti.

5. Buffer (ideale per la pianificazione semplice dei social e la gestione delle code)

via Buffer

Buffer consente agli autori di contenuti e ai social media manager di pianificare, programmare e pubblicare post su più piattaforme, tra cui Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn, da un'unica dashboard.

La sua visualizzazione calendario offre un modo visivo per pianificare i contenuti in anticipo. Per Instagram, supporta anche la programmazione del primo commento, utile per inserire separatamente gli hashtag e ottimizzare la portata.

Dispone anche di un Assistente IA, parte della crescente ondata di IA per i social media, che scrive didascalie accattivanti su misura per varie piattaforme di social media e consente agli utenti di regolare il tono, la lunghezza e lo stile in modo che corrispondano alla voce del loro marchio.

Le migliori funzionalità/funzioni di Buffer

Finestra In arrivo: raccogli commenti e messaggi da diverse piattaforme in modo da poter rispondere senza cambiare scheda

Test A/B : sperimenta diverse varianti dei post per determinare quale riscuote maggiore successo tra il tuo pubblico

Tagging dei contenuti: Organizza le idee per tema, riordina il tuo backlog e semplifica la pianificazione a colpo d'occhio

Limiti di Buffer

Non dispone di funzionalità IA integrate per la modifica dei video, la generazione di script o la sottotitolazione automatica

Prezzi di Buffer

Free Forever

Essentials: 6 $ al mese

Team: 12 $/mese

Valutazioni e recensioni di Buffer

G2: 4,3/5 (oltre 1000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 1500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Buffer?

Ecco cosa ha detto un recensore di Capterra su Buffer:

Uso Buffer da molti anni, a fasi alterne, ma regolarmente da oltre 6 mesi. È stata un'esperienza interessante. Mi piacciono molto le funzionalità che consentono di pubblicare su tre piattaforme: Instagram, Facebook e Twitter.

Uso Buffer da molti anni, a fasi alterne, ma regolarmente da oltre 6 mesi. È stata un'esperienza interessante. Mi piacciono molto le funzionalità che consentono di pubblicare su tre piattaforme: Instagram, Facebook e Twitter.

6. 2short. ai (Il migliore per il taglio e la sottotitolazione automatizzata di brevi video su larga scala)

2short. ai è uno strumento di riproposizione basato sull'IA simile a Vizard che trasforma rapidamente video lunghi in brevi snippet condivisibili. Automatizza il processo di individuazione dei momenti salienti nei tuoi contenuti e li taglia in clip pronti per essere pubblicati, completi di didascalie.

La sua funzionalità di modifica basata sul testo consente di modificare il video semplicemente modificando la trascrizione. Utilizza inoltre il monitoraggio IA dei relatori e il rilevamento facciale per mantenere il relatore principale perfettamente centrato quando si passa dal formato orizzontale a quello verticale. Ciò garantisce che i clip abbiano un aspetto professionale e siano inquadrati correttamente per un pubblico che utilizza principalmente dispositivi mobili.

2short. ai migliori funzionalità/funzioni

Sottotitoli animati : genera sottotitoli dinamici e di facile lettura che si allineano al ritmo del video

Aggiunta automatica di transizioni : inserisci automaticamente transizioni tra le scene per migliorare il flusso e creare video di qualità professionale

Preimpostazioni e modelli del marchio: imposta gli elementi del tuo marchio (loghi, font, colori) e applicali automaticamente a tutti i tuoi clip

limiti di 2short.ai

L'IA a volte perde momenti chiave coinvolgenti nel video, il che significa che dovrai intervenire e mettere a punto manualmente i clip

prezzi di 2short.ai

Starter: Gratis

Lite: 9,90 $ al mese

Pro: 19,90 $ al mese

Premium: 49,90 $ al mese

2short. ai valutazioni e recensioni

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di 2short. ai?

Ecco cosa ha detto un recensore di G2 su 2short.ai:

Super veloce quando si tratta di suddividere un video in brevi clip, ti fornirà versioni testuali di ciascuna clip, aiutandoti a decidere più rapidamente quale clip utilizzare.

Super veloce quando si tratta di suddividere un video in brevi clip, ti fornirà versioni testuali di ciascuna clip, aiutandoti a decidere più rapidamente quale clip utilizzare.

7. SocialPilot (Ideale per la pianificazione social multipiattaforma con collaborazione in team)

via SocialPilot

SocialPilot è una piattaforma completa per la gestione dei social media, creata per gestire la pianificazione dei contenuti, la collaborazione tra team e il monitoraggio delle prestazioni su larga scala. Supporta la pianificazione di oltre 500 post su più piattaforme come LinkedIn, Facebook, Instagram, X (Twitter) e persino Google My Business, il tutto da un'unica dashboard.

L'Assistente IA integrato aiuta a generare idee per i post sui social media, didascalie e hashtag personalizzati in base al tono e al formato di ciascuna piattaforma.

Per i team, è possibile invitare collaboratori, assegnare ruoli (come amministratore, collaboratore o client) e impostare flussi di lavoro di approvazione, in modo che i contenuti vengano revisionati prima di essere pubblicati.

Migliori funzionalità/funzioni di SocialPilot

e editor Generatoree editor di video IA : utilizza strumenti di IA come la conversione da testo a video, modelli personalizzabili, modifica drag-and-drop, registrazione di voci fuori campo e funzionalità di branding

Analisi e report avanzati: genera analisi sul coinvolgimento, la crescita del pubblico, i post più popolari e pianifica report in formato PDF da inviare ai client

AI Scheduler: ottieni consigli sui momenti migliori per pubblicare i tuoi contenuti in base ai momenti di maggiore attività del tuo pubblico

Limiti di SocialPilot

Mancanza di una funzionalità/funzione di eliminazione in blocco per i post programmati, che richiede agli utenti di rimuovere ogni post singolarmente

Prezzi di SocialPilot

14 giorni di versione di prova gratuita

Standard: 23 $/mese (circa)

Premium: 70 $/mese (circa)

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di SocialPilot

G2: 4,5/5 (oltre 830 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 370 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di SocialPilot?

Ecco cosa ha detto un recensore di Capterra su SocialPilot:

Apprezzo il fatto di poter aggiungere così tanti account senza dover optare per il pacchetto più costoso. Gestire più di 3 account su ciascuna piattaforma social è molto costoso utilizzando altri software.

Apprezzo il fatto di poter aggiungere così tanti account senza dover optare per il pacchetto più costoso. Gestire più di 3 account su ciascuna piattaforma social è molto costoso utilizzando altri software.

8. Veed. io (Ideale per la modifica rapida di video online con funzionalità/funzioni IA avanzate)

via Veed

Veed. io è un popolare editor video online che offre una ricca serie di strumenti di modifica, dai tagli di base, alle transizioni e ai filtri, fino alla generazione automatica di sottotitoli in decine di lingue. Ha anche una sezione "IA Video" con strumenti come un generatore di script, un creatore di testo-video basato su GPT-3 e avatar IA per narrare i tuoi video.

La piattaforma offre anche modelli per didascalie in stile meme, barre di stato, jump cut in stile TikTok, ecc. , consentendoti di trasformare rapidamente le riprese grezze in post accattivanti.

C'è anche una modalità teleprompter per registrare te stesso mentre leggi un copione (in modo da mantenere il contatto visivo), ottima per i video con interviste e che garantisce sottotitoli accurati in seguito.

Le migliori funzionalità/funzioni di Veed. io

Sottotitoli automatici e traduzione: trascrivi il parlato e aggiungi didascalie ai video in una varietà di stili e lingue

Strumenti di "modifica automatica" IA: rimuovi parole di riempimento come "ehm", riduci il rumore di fondo e pulisci l'audio con un solo clic

Libreria di contenuti: ottieni video, musica, adesivi, GIF e altro ancora da trascinare direttamente nella sequenza del tuo video

Limiti di Veed. io

Quando si lavora con file video di grandi dimensioni, occasionalmente si verificano problemi di prestazioni che causano un rallentamento dell'elaborazione o un ritardo

Prezzi di Veed. io

Free

Lite: 5,80 $ al mese per editor (fatturato annualmente)

Pro: 13,94 $ al mese per editor (fatturato annualmente)

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Veed. io

G2: 4,6/5 (oltre 1200 recensioni)

Capterra: 3,3/5 (oltre 50 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Veed. io?

Ecco cosa ha detto un recensore di G2 su Veed. io:

Modifica i video in modo semplicissimo: rendili pronti per i social, modifica le dimensioni, ottieni clip video, aggiungi sottotitoli, aggiungi musica di sottofondo, elimina i silenzi, aggiungi elementi del marchio, migliora l'usabilità complessiva dei contenuti video

Modifica i video in modo semplicissimo: rendili pronti per i social, modifica le dimensioni, ottieni clip video, aggiungi sottotitoli, aggiungi musica di sottofondo, elimina i silenzi, rimuovi i "uhh" e gli "aah", aggiungi elementi del marchio, migliora l'usabilità complessiva dei contenuti video

🤯 Curiosità: Il primo video mai caricato su YouTube è stato "Me at the zoo" del co-fondatore Jawed Karim. È ancora online oggi!

9. Descript (Ideale per la modifica di video basati su testo e funzionalità di doppiaggio IA)

via Descript

Descript è uno strumento di modifica video e audio che sembra più simile a un documento che a un editor tradizionale. Consente di modificare il contenuto semplicemente modificando la trascrizione. Quando si elimina una parola, una pausa o una frase dal testo, il video o l'audio nella sequenza vengono aggiornati automaticamente in modo corrispondente.

Le sue funzionalità/funzioni IA si occupano del lavoro pesante: Descript può rimuovere parole di riempimento come "um" o "like" con un solo clic, generare didascalie e persino pulire l'audio per una maggiore chiarezza.

Puoi anche registrare lo schermo, aggiungere elementi visivi e lavorare su più tracce audio.

Migliori funzionalità/funzioni di Descript

Clonazione vocale con doppiaggio: clona la tua voce o utilizza voci IA di archivio per creare nuove narrazioni semplicemente digitando il copione

Generatore di script IA: Genera script per podcast, video e materiali di marketing utilizzando semplici prompt

Funzionalità di collaborazione: invita i tuoi colleghi a modificare, commentare e collaborare ai progetti in tempo reale

Limiti di Descript

Gli strumenti organizzativi della piattaforma potrebbero non essere così robusti, causando difficoltà nel monitoraggio e nella modifica simultanea di più file video o audio

Prezzi di Descript

Free

Hobbyist: 24 $ al mese a persona

Autore: 35 $ al mese a persona

Business: 65 $ al mese per persona

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Descript

G2 : 4,6/5 (oltre 770 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 170 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Descript?

Ecco cosa ha detto un recensore di Capterra su Descript:

Estremamente intuitivo. Ho potuto iniziare subito a modificare i file audio. Questo software è così facile da usare e velocizza davvero il processo di modifica.

Estremamente intuitivo. Ho potuto iniziare subito a modificare i file audio. Questo software è così facile da usare e velocizza davvero il processo di modifica.

10. Hootsuite (Ideale per la gestione dei social media a livello aziendale e la pianificazione su larga scala)

via Hootsuite

Hootsuite è uno strumento di gestione delle campagne sui social media di livello aziendale che consente di pianificare post in blocco e gestire centinaia di profili su varie piattaforme di social media. Inoltre, monitora l'attività in tempo reale attraverso la sua funzionalità Streams, che consente di monitorare le menzioni del marchio, gli hashtag, le parole chiave e i post della concorrenza.

Offre anche funzionalità avanzate come l'ascolto social, i flussi di lavoro di team (come l'assegnazione di un messaggio di un cliente a un membro del team) e integrazioni con CRM e strumenti pubblicitari.

Le analisi della piattaforma sono molto dettagliate, con reportistica personalizzabile che consente di misurare ciò che funziona e condividere approfondimenti con i clienti o la leadership.

Migliori funzionalità/funzioni di Hootsuite

Editor video integrato: Crea e modifica video aggiungendo tracce audio, testo, immagini, adesivi e filtri

OwlyWriter IA : genera didascalie e idee per i post utilizzando formule di copywriting collaudate come HOOK, AIDA e WIIFM

Collaborazione e approvazioni del team: Ottieni assistenza per team multiutente con approvazioni post e audit trail per una responsabilità completa

Limiti di Hootsuite

Gli utenti hanno notato che il calendario può diventare visivamente disordinato, soprattutto quando si gestisce un volume elevato di post programmati

Prezzi di Hootsuite

Versione di prova gratuita per 30 giorni

Standard: 30 $ al mese per utente

Avanzato: 122 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Hootsuite

G2 : 4,2/5 (oltre 6.200 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 3.800 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Hootsuite?

Ecco cosa ha detto un recensore di G2 su Hootsuite:

Adoro la funzionalità di analisi che mi permette di approfondire le analisi sui miei account social aziendali. Mi offre una comprensione dettagliata delle prestazioni dei miei profili social, tutto in un unico posto. Mi fornisce anche un ascolto che mi permette di comprendere il sentiment dei clienti.

Adoro la funzionalità di analisi che mi permette di approfondire le analisi sui miei account social aziendali. Mi offre una comprensione dettagliata delle prestazioni dei miei profili social, tutto in un unico posto. Mi fornisce anche un ascolto che mi permette di comprendere il sentiment dei clienti.

11. Sprout Social (ideale per analisi approfondite dei social media, ascolto e pubblicazione su larga scala)

via Sprout Social

Sprout Social è uno strumento di gestione dei social media incentrato sui dati, creato per i team che hanno a cuore sia la strategia che le prestazioni.

Le sue funzionalità/funzioni di pubblicazione consentono di programmare i post su più piattaforme, gestire le campagne su un calendario visivo e pubblicare automaticamente nei momenti ottimali in base alle tendenze di coinvolgimento del pubblico.

Avrai anche a disposizione potenti strumenti di reportistica che analizzano il coinvolgimento, la crescita dei follower, le prestazioni degli hashtag e l'attività dei concorrenti.

Una finestra In arrivo integrata raccoglie tutti i messaggi e i commenti in un unico posto, mentre il CRM social ti aiuta a profilare i follower, monitorare le conversazioni e organizzare la divulgazione con tag e registri cronologici.

Migliori funzionalità/funzioni di Sprout Social

Editor video integrato in Compose: ritaglia, taglia e applica modelli ai video direttamente durante la composizione dei post

Assistenza IA per la creazione di post: genera didascalie dai post più performanti o da argomenti personalizzati, con un'opzione "Migliora" per regolare il tono e lo stile per garantire la coerenza del marchio

Modulo di ascolto social: Traccia parole chiave, tendenze del settore e menzioni del marchio su tutte le piattaforme con l'aiuto di query booleane

Limiti di Sprout Social

Alcuni utenti hanno segnalato difficoltà con le funzionalità di tagging di Sprout Social, in particolare durante la gestione di più programmi o aziende partner

Prezzi di Sprout Social

Versione di prova gratuita per 30 giorni

Standard: 249 $ al mese per postazione

Professionale: 399 $ al mese per postazione

Avanzato: 499 $ al mese per postazione

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Sprout Social

G2 : 4,4/5 (oltre 4100 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 600 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Sprout Social?

Ecco cosa ha detto un recensore di G2 su Sprout Social:

Sprout Social è diventato una parte essenziale del nostro kit di strumenti di marketing. Le funzionalità/funzioni di reportistica sono particolarmente efficaci: chiare, personalizzabili e facili da condividere con le parti interessate.

Sprout Social è diventato una parte essenziale del nostro kit di strumenti di marketing. Le funzionalità di reportistica sono particolarmente efficaci: chiare, personalizzabili e facili da condividere con gli stakeholder.

12. Munch (Ideale per il riutilizzo basato sull'IA di video lunghi in più clip social con approfondimenti sulle tendenze)

via Munch

Munch, uno strumento di riproposizione video basato sull'IA, aiuta a trasformare contenuti di lunga durata in clip brevi e di grande impatto, su misura per piattaforme come TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts e LinkedIn. Analizza ogni video per identificare i momenti chiave in base al potenziale di coinvolgimento, quindi applica l'intelligenza di marketing per ottimizzarli in termini di prestazioni e ti aiuta persino ad applicare elementi di branding come loghi o outro.

La sua IA offre ottimizzazione SEO integrata analizzando i contenuti video e generando automaticamente parole chiave e didascalie pertinenti. Riceverai anche informazioni dettagliate sulle prestazioni e consigli pratici per perfezionare continuamente la tua strategia di video di breve durata.

Le migliori funzionalità/funzioni di Munch

Anteprima delle zone sicure: Anteprima dell'aspetto del tuo clip su diverse piattaforme, evitando ritagli scomodi o testo troncato

Modifica basata sulle tendenze : analizza le tendenze social attuali e seleziona i segmenti con maggiori probabilità di diventare virali in base al comportamento del pubblico

Rilevamento scene e ritaglio: rileva automaticamente i cambiamenti di scena e ridimensiona i clip per adattarli ai formati verticale, quadrato o orizzontale

Limiti di Munch

Molti utenti hanno notato che l'IA occasionalmente seleziona segmenti video privi di contesto o rilevanza

Prezzi Munch

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Munch

G2 : 4,6/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Munch?

Ecco cosa ha detto un recensore di G2 su Munch:

Adoro la grande quantità di variazioni che Munch crea dai video che ho modificato. Anche lo strumento Magic Posts è fantastico, dato che di solito devo creare le didascalie per tutti i video che realizzo, mi fa risparmiare tantissimo tempo!

Adoro la grande quantità di variazioni che Munch crea dai video che ho modificato. Anche lo strumento Magic Posts è fantastico, dato che di solito devo creare le didascalie per tutti i video che realizzo, mi fa risparmiare tantissimo tempo!

13. CaptionsAI (Ideale per sottotitoli IA istantanei e funzionalità teleprompter)

tramite Captions IA

Caption AI è uno studio di modifica video IA mobile first specializzato in sottotitoli automatici con stili animati come karaoke, macchina da scrivere e rimbalzo. I sottotitoli sono completamente modificabili, quindi puoi correggere qualsiasi parola o modificare facilmente lo stile.

L'app è dotata di un teleprompter integrato che ti aiuta a registrare video con sicurezza mantenendo il contatto visivo. Al termine della registrazione, Captions AI trascrive immediatamente il tuo discorso e aggiunge didascalie stilistiche (con effetti dinamici, temporizzazione e persino emoji) al video.

Puoi persino creare un avatar IA per narrare i tuoi video se non vuoi apparire davanti alla telecamera.

Le migliori funzionalità/funzioni di Captions IA

Modifica ed effetti IA: rimuovi i silenzi e potenzia l'audio per un suono più chiaro con strumenti one-tap

Cursore automatico per il riformattaggio: chiedi allo strumento di monitorare il tuo viso e riformattare le riprese in formato 16:9 in un formato verticale 9:16

Filtri e adesivi di tendenza: includi strumenti divertenti e creativi come filtri animati, adesivi e musica di sottofondo per aggiungere un tocco di stile ai tuoi video

Limiti di Captions IA

Gli utenti hanno segnalato difficoltà nella personalizzazione dell'aspetto dei sottotitoli, come la regolazione dello stile, delle dimensioni e del colore dei font

Prezzi di Captions IA

Free

Pro: 9,99 $ al mese

Max: 24,99 $/mese

Scala: 69,99 $/mese

Business: 399 $/mese

Azienda: Prezzi personalizzati

Didascalie Valutazioni e recensioni IA

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Captions IA?

Ecco cosa ha detto un recensore di G2 su Captions AI:

Sfruttando una tecnologia avanzata di riconoscimento vocale, il sito trasforma rapidamente l'audio in testo leggibile, risparmiando tempo e lavoro richiesto. Ideale per autori di contenuti, aziende e professionisti.

Sfruttando una tecnologia avanzata di riconoscimento vocale, il sito trasforma rapidamente l'audio in testo leggibile, risparmiando tempo e lavoro richiesto. Ideale per autori di contenuti, aziende e professionisti.

14. Repurpose. io (Ideale per automatizzare la distribuzione dei contenuti e il riutilizzo multipiattaforma)

Repurpose. io è uno strumento di automazione dei contenuti che prende i tuoi video o file audio finiti e li riformatta e pubblica automaticamente su più piattaforme in base a flussi di lavoro personalizzati da te definiti.

Ad esempio, puoi impostare una regola del tipo: "Ogni volta che carico un video su YouTube, taglia un clip di 60 secondi e pubblicalo su TikTok e Instagram Reels". Repurpose.io se ne occuperà dietro le quinte.

Puoi personalizzare l'aspetto dei tuoi contenuti riutilizzati utilizzando modelli predefiniti che convertono automaticamente i video orizzontali in formato verticale, aggiungono didascalie dinamiche e applicano il tuo logo o elementi del tuo marchio.

Lo strumento supporta anche il taglio di video più lunghi in segmenti più brevi o la conversione dell'audio in audiogrammi animati.

Funzionalità/funzioni migliori di Repurpose.io

Calendario dei contenuti: ottieni una panoramica completa di tutti i contenuti programmati e semplifica la tua strategia di riutilizzo

Estrazione dei punti salienti: utilizza l'IA per identificare ed estrarre le parti più coinvolgenti del tuo video o podcast

Pubblicazione automatizzata: pubblica istantaneamente o pianifica la pubblicazione di contenuti su piattaforme come YouTube, TikTok, Instagram, Facebook e LinkedIn

Limiti di Repurpose. io

Mancanza di accesso offline e funzionalità mobile dedicata

Prezzi di Repurpose. io

Free

Starter: 35 $/mese

Pro : 79 $/mese

Agenzia: 179 $/mese

Valutazioni e recensioni di Repurpose. io

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Repurpose. io?

Ecco cosa ha detto un recensore di Trustpilot su Captions AI:

Ho iniziato con un obiettivo semplice: far crescere il mio canale YouTube riutilizzando i contenuti per Instagram, TikTok, Pinterest e altro ancora, senza lavoro richiesto. Repurpose. io ha reso possibile tutto questo automatizzando l'intero flusso di lavoro dei miei contenuti.

Ho iniziato con un obiettivo semplice: far crescere il mio canale YouTube riutilizzando i contenuti per Instagram, TikTok, Pinterest e altro ancora, senza lavoro richiesto. Repurpose. io ha reso possibile tutto questo automatizzando l'intero flusso di lavoro dei miei contenuti.

15. Capcut (Il migliore per modificare video in modo gratuito e veloce con didascalie ed effetti)

via CapCut

CapCut, creato dagli autori di TikTok, è un potente strumento gratuito per la modifica dei video. Dispone di un editor di sequenze completo che consente di tagliare clip, aggiungere musica, inserire testo o adesivi e applicare filtri e transizioni cinematografici.

L'app include strumenti avanzati come Smart Crop, che riformatta automaticamente i video orizzontali in verticali mantenendo il soggetto a fuoco.

CapCut offre anche modelli stilizzati che si adattano ai formati di tendenza, così puoi inserire rapidamente le tue clip e ottenere un risultato raffinato e pronto per diventare virale. Puoi anche migliorare i tuoi video con un'ampia gamma di brani musicali con licenza, effetti sonori e funzionalità di voiceover per elevare l'esperienza uditiva.

Le migliori funzionalità/funzioni di Capcut

Sottotitoli automatici: genera automaticamente sottotitoli con una buona precisione e ottieni diversi stili di sottotitoli animati

Narrazione con sintesi vocale: digita il tuo copione e scegli tra una varietà di voci IA per narrarlo; ottimo per reel e contenuti meme

Ottimizzazione audio e clonazione vocale: rimuovi il rumore di fondo dalle tue registrazioni e utilizza la clonazione vocale per non dover registrare ogni volta da capo

Limiti di Capcut

Gli utenti hanno menzionato che CapCut può subire rallentamenti o prestazioni lente durante la gestione di progetti grandi o complessi.

Prezzi di Capcut

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Capcut

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Capcut?

Come ha condiviso un recensore su Reddit:

Capcut ha sicuramente alcuni punti di forza. I suoi layout sono migliori per realizzare cose veloci ed è ottimizzato per i social media.

Capcut ha sicuramente alcuni punti di forza. I suoi layout sono migliori per realizzare cose veloci ed è ottimizzato per i social media.

ClickUp: la spina dorsale di una creazione di contenuti più intelligente

Non mancano gli strumenti che ti aiutano a riutilizzare i video, aggiungere didascalie o programmare i contenuti. Ma hai ancora bisogno di un hub centrale per pianificare, monitorare e collaborare. È qui che ClickUp dà il meglio di sé.

Dalla creazione di script e la modifica di clip all'organizzazione dell'intero calendario dei contenuti, ClickUp tiene tutto sotto lo stesso tetto. Inoltre, la sua IA integrata, la registrazione video e i modelli pronti all'uso velocizzano il flusso di lavoro.

