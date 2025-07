10 modelli CRM monday.com per un esito positivo delle vendite nel 2025

Gestire le vendite senza un sistema è come cercare di destreggiarsi tra lead, follow-up e aggiornamenti sulle trattative con una mano legata dietro la schiena. È disordinato, caotico e, soprattutto, costoso.

È qui che entrano in gioco i modelli CRM. Sono il modo più rapido per iniziare a gestire i lead e la pipeline. Che tu stia monitorando nuovi lead o coltivando accordi in corso, il modello giusto mantiene tutto organizzato e in movimento.

Puoi utilizzare un modello CRM monday.com o altri modelli personalizzabili che vanno oltre il monitoraggio di base. Questa guida ti illustra i migliori!

Cosa rende un modello CRM monday.com un buon modello?

Un modello CRM preconfigurato e altamente performante non contiene solo informazioni di contatto, ma organizza i dati dei clienti, assegna priorità alle vendite e monitora le trattative in corso. Ottimizza il processo CRM senza richiedere software complessi.

Se stai pensando di utilizzare i modelli CRM di monday, verifica che ti consentano di fare quanto segue:

Traccia i lead in ogni fase : cancella le colonne della pipeline dal contatto iniziale alla chiusura della vendita

Archivia i dati giusti a colpo d'occhio : informazioni di contatto e altri dati dei clienti, ultimi punti di contatto, valore dell'affare e probabilità di ulteriori affari

Visualizza facilmente lo stato di avanzamento : viste Bacheca, Dashboard o Gantt per avere una panoramica completa delle trattative in corso in un unico posto centralizzato

Personalizza in base al tuo processo : fasi, tag e campi adattabili per adattarsi al tuo flusso di vendita unico durante tutta la campagna di marketing

Automatizza le azioni ripetitive : regole per attività di follow-up, modifiche di stato o avvisi per ottimizzare la gestione dei lead e risparmiare tempo

Integrazione con i tuoi strumenti: possibilità di sincronizzazione di email, calendari e moduli di acquisizione dei lead all'interno : possibilità di sincronizzazione di email, calendari e moduli di acquisizione dei lead all'interno della tua piattaforma CRM

In breve? I migliori modelli CRM fanno il lavoro pesante, così il tuo team può concentrarsi sulla vendita, non sull'ordinamento.

🧠 Curiosità: Prima dei CRM e delle dashboard digitali, le strategie commerciali strutturate erano già molto diffuse grazie a John H. Patterson, fondatore della National Cash Register Company. Già nel 1900, Patterson formava la sua forza vendita utilizzando presentazioni scritte, profili dei clienti e programmi di formazione commerciale formali. Fu anche un pioniere del role-playing e della vendita basata sul territorio per aumentare le prestazioni e la coerenza. Queste prime innovazioni hanno gettato le basi per i moderni playbook e processi di vendita.

modelli CRM monday.com

Ciascuno dei seguenti modelli CRM monday.com è stato creato su misura per semplificare una specifica parte del flusso di lavoro commerciale o dei client, aiutando il tuo team a rimanere orientato ai risultati.

1. Modello per attività di marketing

Devi destreggiarti tra campagne, richieste e scadenze su più canali? Il modello Attività di marketing ti consente di organizzare l'intero ecosistema di marketing in un unico posto.

È perfetto per allineare i team, monitorare i risultati e garantire che ogni campagna venga eseguita in tempo e con piena visibilità. Che tu stia lanciando un nuovo prodotto o gestendo i contenuti settimanali, questa bacheca fa al caso tuo.

Semplifica il tuo lavoro utilizzando questo modello per:

Centralizza la pianificazione e l'esecuzione delle campagne tra i team

Tieni traccia della produzione creativa, dei cicli di revisione e delle date di lancio

Imposta moduli personalizzati per le richieste di marketing e l'acquisizione delle risorse

Visualizza lo stato di avanzamento per settimana, mese o campagna

Automatizza approvazioni, promemoria e aggiornamenti di stato

🔑 Ideale per: Team di marketing che gestiscono campagne ad alto volume e collaborazioni tra più team.

2. Modello CRM per il settore immobiliare

Gestire più annunci, lead e visite può diventare rapidamente opprimente, a meno che non si disponga di un sistema creato appositamente per il frenetico mondo immobiliare.

Il modello CRM per il settore immobiliare è pensato per aiutare agenti, broker e team a organizzare tutto, dagli elenchi di immobili alle comunicazioni con gli acquirenti. Semplifica il ciclo di vendita in modo che tu possa concentrarti sulla chiusura delle trattative, non sulla gestione dei fogli di calcolo.

Sfrutta al massimo questo modello utilizzandolo per:

Organizza gli annunci immobiliari con campi personalizzati per prezzo, posizione e stato

Tieni traccia dello stato di ogni lead dal primo contatto alla chiusura

Pianifica open house e assegna follow-up agli agenti

Visualizza il flusso delle trattative per rappresentante, regione o fase della pipeline

Automatizza la comunicazione con i client e gli aggiornamenti sulle fasi

🔑 Ideale per: agenti immobiliari e team che gestiscono più proprietà e pipeline di acquirenti.

3. Modello Progetti clienti

Quando cerchi di acquisire potenziali clienti su più progetti, la visibilità è tutto. Il Modello Progetti clienti ti aiuta a organizzare le attività, gestire le sequenze e mantenere tutti, dai team interni ai clienti esterni, sulla stessa pagina.

Sono progettati per gestire le ore fatturabili, i file condivisi e gli aggiornamenti in tempo reale senza perdere di vista i risultati chiave.

Rimani in carreggiata utilizzando questo modello per:

Tieni traccia dello stato di tutti i progetti dei clienti in un unico posto

Registra le ore fatturabili e collegale alle attività del progetto

Collabora con i client e i team interni utilizzando file e note condivisi

Assegna la titolarità e le scadenze per ogni attività

Monitora lo stato dei progetti utilizzando le visualizzazioni di stato, priorità e sequenza

🔑 Ideale per: agenzie e provider di servizi che gestiscono contemporaneamente più progetti rivolti ai client.

4. Modello per l'onboarding dei clienti

La prima impressione è importante, soprattutto quando si accoglie un nuovo client. Il modello Customer Onboarding garantisce che ogni attività, attività cardine e comunicazione sia strutturata per un'esperienza fluida.

Riunisce i team addetti all'assistenza clienti, all'implementazione e alle vendite, in modo che nulla vada perso nella traduzione.

Utilizza questo modello per:

Crea flussi di lavoro di onboarding passo dopo passo per ogni client

Tieni traccia del tempo trascorso e del completamento delle attività cardine su tutti gli account

Allinea i reparti con responsabilità chiaramente assegnate

Documenta note, file e aggiornamenti chiave all'interno della bacheca di ciascun client

Automatizza i passaggi di consegne e gli avvisi di stato per un avanzamento senza intoppi

🔑 Ideale per: Team di implementazione e assistenza clienti che desiderano standardizzare il processo di onboarding.

Il Modello Contatti è un modello CRM di base che ti aiuta a centralizzare le informazioni sui lead e sui client in modo che il tuo team possa facilmente cercare, filtrare e agire. Niente più fogli di calcolo sparsi o voci duplicate: solo record di contatti chiari e organizzati che supportano tutto il lavoro richiesto.

Inizia con questo modello per:

Archivia i contatti con campi personalizzabili per settore, ruolo e regione

Segmenta i contatti in base alla fase del ciclo di vita, al punteggio dei lead o al livello di coinvolgimento

Registra e monitora tutte le interazioni con i client

Elimina le voci duplicate per dati più puliti

Sincronizza automaticamente le nuove voci utilizzando moduli o integrazioni CRM

🔑 Ideale per: Team commerciali, di marketing e di assistenza alla ricerca di un hub organizzato per la gestione dei contatti.

6. Modello di materiali di assistenza commerciale

Cercare l'ultima presentazione o la scheda prodotto non dovrebbe richiedere più tempo della chiamata commerciale stessa. Il modello di materiali di supporto alle vendite funge da libreria vivente di materiale collaterale approvato, rendendo facile per il tuo team trovare, richiedere e distribuire i materiali giusti al momento giusto.

Le attività commerciali e di marketing rimangono allineate e i rappresentanti hanno sempre a disposizione tutto ciò di cui hanno bisogno per chiudere le trattative con sicurezza.

Utilizza questo modello per:

Classifica le risorse di marketing per prodotto, regione o fase commerciale

Tieni traccia della cronologia delle versioni e aggiorna lo stato di ogni file

Imposta flussi di lavoro di approvazione per la creazione o l'aggiornamento delle risorse

Collega le risorse direttamente alle trattative o alle campagne

Garantisci la coerenza del marchio con un accesso centralizzato

🔑 Ideale per: Team commerciali e di marketing che collaborano alla consegna delle risorse e alla coerenza del marchio.

7. Modello Opportunità post-evento

Gli eventi generano energia, ma è il follow-up che genera entrate. Se desideri acquisire lead, assegnare i passaggi successivi e spostare le opportunità nella tua pipeline prima che si raffreddino, prova il Modello Opportunità post-evento.

Che tu stia tornando da una fiera, un webinar o una tavola rotonda, ti garantisce che ogni conversazione si trasformi in un'azione significativa.

Usufruisci del ROI post-evento utilizzando questo modello per:

Registra i lead degli eventi e monitora il loro movimento attraverso il funnel di vendita

Assegna attività di follow-up e imposta date di promemoria

Assegna un punteggio e assegna priorità ai lead in base al coinvolgimento o al potenziale

Aggiungi note, file e contesto specifico per ogni evento per ogni lead

Filtra e segmenta le opportunità per rappresentante, evento o regione

🔑 Ideale per: Team commerciali e di marketing che trasformano il buzz degli eventi in movimenti della pipeline.

8. Modello di modulo d'ordine

Il monitoraggio manuale degli ordini diventa complicato quando si gestiscono volumi elevati o richieste personalizzate? Il Modello di modulo d'ordine porta chiarezza nei processi di acquisizione e evasione degli ordini, fornendo al tuo team un'unica fonte di verità per il monitoraggio degli ordini, la documentazione e le approvazioni.

Assumi il controllo degli ordini con questo modello per:

Raccogli gli ordini di prodotti o servizi utilizzando moduli personalizzabili

Tieni traccia dello stato degli ordini, dei pagamenti e delle sequenze di spedizione

Assegna attività di evasione degli ordini e approvazioni ai team giusti

Filtra e organizza gli ordini per client, regione o urgenza

Allega ricevute, documentazione o note di acquisto per ogni ordine

🔑 Ideale per: Team operativi e commerciali che gestiscono l'acquisizione degli ordini, la consegna e la documentazione.

9. Modello per le richieste dei clienti

Quando le richieste dei clienti iniziano ad accumularsi, rimanere organizzati ti dà un vantaggio competitivo. Il Modello Richieste dei clienti offre un modo semplice per acquisire le richieste, assegnarle alle persone giuste e garantire che ogni cliente riceva una risposta tempestiva e utile.

Utilizza questo modello per:

Raccogli le richieste tramite moduli incorporati o integrazioni email

Inoltra i ticket ai team giusti in base al tipo o all'urgenza

Tieni traccia dello stato di avanzamento delle richieste utilizzando i campi stato, priorità e titolare

Automatizza gli avvisi di escalation e risoluzione

Mantieni un archivio ricercabile delle richieste risolte

🔑 Ideale per: Team di assistenza e successo che gestiscono grandi volumi di richieste di assistenza o funzionalità/funzioni.

10. Modello Gestione account di Compass

Il modello Gestione account di Compass ti aiuta a gestire account di alto valore con una struttura e un ritmo costante di punti di contatto. Puoi monitorare l'attività, controllare lo stato e rafforzare le relazioni a lungo termine in un'unica vista personalizzabile.

Potenzia la tua strategia client con questo modello per:

Registra riunioni, feedback e contatti chiave negli account dei client

Tieni traccia dei KPI dei client, dei rinnovi e degli indicatori di rischio

Assegna follow-up interni a titolari o team specifici

Pianifica revisioni trimestrali, upsell e attività di coinvolgimento

Segmenta gli account in base a dimensioni, fatturato o punteggio di salute

🔑 Ideale per: Account manager e team di assistenza clienti focalizzati sulla fidelizzazione e sulla crescita a lungo termine.

👀 Lo sapevi? I sistemi CRM possono aumentare la velocità di chiusura delle trattative del 30%, il volume dei lead B2B del 34% e il ROI del 32%.

limiti del modello monday.com

Sebbene monday.com offra un buon intervallo di strumenti per il flusso di lavoro CRM, non è privo di inconvenienti, specialmente per i team commerciali con esigenze in evoluzione o complesse. Ecco alcune limitazioni da tenere a mente prima di utilizzare il software e i suoi modelli:

CRM con funzionalità limitate: monday. com è stato progettato principalmente per il project management, quindi i suoi modelli CRM possono sembrare superficiali. Funzionalità come il lead scoring personalizzabile, le previsioni in più fasi o il monitoraggio avanzato delle trattative spesso richiedono soluzioni alternative o integrazioni di terze parti

Limiti alle automazioni nei piani inferiori: i flussi di lavoro integrati sono utili, ma monday.com limita il numero di automazioni che è possibile eseguire, a meno che non si disponga di un piano di livello superiore. Ciò significa che i flussi di lavoro basati su modelli potrebbero raggiungere rapidamente i limiti

Reportistica frammentata: desideri report commerciali dettagliati o dashboard delle entrate? I modelli CRM non sono dotati di reportistica approfondita e personalizzarli può richiedere tempo, lavoro o strumenti esterni

Problemi di scalabilità con flussi di lavoro ricchi di dati: man mano che i dati dei clienti aumentano, le bacheche di monday.com possono diventare disordinate e difficili da navigare. I modelli CRM non sono sempre ottimizzati per flussi di lavoro con volumi elevati e ricchi di dati

Mancanza di strumenti email integrati: monday. com non offre il monitoraggio delle email o la registrazione delle comunicazioni all'interno dei suoi modelli CRM. Avrai bisogno di app esterne o di una piattaforma CRM separata per monitorare le conversazioni con i client e l'attività email

IA limitata per flussi di lavoro complessi: i modelli CRM di monday.com offrono automazioni di base, ma l'IA non è sufficientemente approfondita per personalizzare cicli di vendita non standard o adattarsi a processi aziendali unici

📮 ClickUp Insight: Il 32% dei lavoratori ritiene che l'automazione consentirebbe di risparmiare solo pochi minuti alla volta, ma il 19% afferma che potrebbe far usufruire di 3-5 ore in più alla settimana. La realtà è che anche i più piccoli risparmi di tempo si sommano nel lungo periodo. Ad esempio, risparmiando solo 5 minuti al giorno su attività ripetitive, potresti ottenere oltre 20 ore in più ogni trimestre, tempo che può essere reindirizzato verso attività più preziose e strategiche. Con ClickUp, automatizzare piccole attività, come assegnare date di scadenza o taggare i colleghi, richiede meno di un minuto. Hai a disposizione agenti IA integrati per riepiloghi e report automatici, mentre agenti personalizzati gestiscono flussi di lavoro specifici. Riappropriati del tuo tempo! 💫 Risultati reali: STANLEY Security ha ridotto del 50% o più il tempo dedicato alla creazione di report grazie agli strumenti di reportistica personalizzabili di ClickUp, consentendo ai propri team di concentrarsi meno sulla formattazione e più sulle previsioni.

📖 Leggi anche: I migliori sistemi software CRM personalizzati

Modelli monday.com alternativi

Per i team che desiderano qualcosa di più delle semplici bacheche dei contatti e delle automazioni di base, c'è ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro.

Rispetto a monday.com, il CRM di ClickUp sembra Friday.

Puoi creare il tuo CRM in ClickUp e utilizzare modelli gratuiti che riuniscono vendite, assistenza e strategia.

Dal monitoraggio di ogni trattativa nella tua pipeline alla registrazione delle chiamate dei client, delle commissioni e dei report, il tutto senza uscire dalla tua dashboard: i modelli e le dashboard di ClickUp con widget personalizzabili sono pensati per team dinamici che necessitano di flessibilità senza rinunciare alla precisione.

Scopri i modelli CRM di ClickUp, la migliore alternativa a monday.com.

1. Modello CRM avanzato ClickUp

Ottieni il modello gratis Utilizza il modello CRM avanzato di ClickUp per impostare sistemi personalizzati di valutazione dei lead e qualificare più rapidamente i potenziali clienti

Progettato per i team commerciali che necessitano di precisione e potenza, il modello CRM avanzato ClickUp ti offre il controllo completo sull'intera pipeline.

Dall'acquisizione dei lead alla chiusura delle vendite, ogni punto di contatto viene documentato, assegnato e automatizzato. Con dashboard ClickUp personalizzati e flussi di lavoro in più fasi, è progettato per supportare con facilità cicli di vendita complessi o con volumi elevati.

Utilizza questo modello visivo per:

Crea pipeline in più fasi con campi personalizzati come valore dell'affare, fonte o priorità

Assegna i titolari e imposta le scadenze per ogni opportunità con la visualizzazione "Le mie assegnazioni"

Tieni traccia dello stato delle trattative nelle viste Bacheca, Elenco o Tabella

Automatizza follow-up, promemoria e passaggi di lead con le automazioni di ClickUp

Visualizza le previsioni di fatturato e le prestazioni dei rappresentanti in tempo reale

🔑 Ideale per: Responsabili commerciali e team in rapida crescita che gestiscono pipeline grandi o complesse.

💡 Suggerimento: Utilizza i tag dei modelli o i codici colore per separare visivamente le fasi dei lead, i settori o la titolarità dei rappresentanti. Ciò riduce la confusione nelle pipeline affollate e offre chiarezza immediata senza bisogno di filtrare manualmente. Sia in ClickUp che in monday.com, le regole dei colori possono essere automatizzate per aggiornarsi dinamicamente al variare dello stato dell'affare. Ad esempio, quando un lead si trasforma in un'opportunità, il colore dell'attività cambia da giallo a verde. È il meglio della vendita visiva: riconoscimento rapido senza clic aggiuntivi.

2. Il modello CRM semplice di ClickUp

Ottieni il modello gratis Concentrati sull'essenziale utilizzando campi personalizzati e visualizzazioni delle attività minimi con il modello CRM semplice di ClickUp

Il modello CRM semplice di ClickUp offre un sistema pulito e facile da usare per il monitoraggio dei lead e la gestione dei follow-up. Elimina gli elementi superflui e ti offre solo ciò di cui hai bisogno per tenere sotto controllo la tua pipeline di vendita: perfetto per liberi professionisti, imprenditori individuali o piccoli team che danno valore alla velocità piuttosto che alla complessità.

Sfrutta al massimo questo modello utilizzandolo per:

Acquisisci informazioni sui lead, come dettagli rilevanti sui contatti, fase della trattativa e stato

Organizza i lead in base a priorità, fase della pipeline o tipo di servizio

Tieni traccia dei passaggi successivi e assegna follow-up con date di scadenza

Monitora lo stato delle trattative utilizzando le viste Bacheca o Elenco

Mantieni il tuo CRM snello e mirato con una configurazione minima

🔑 Ideale per: Liberi professionisti, consulenti e piccoli team commerciali che desiderano un CRM di facile manutenzione.

3. Modello di monitoraggio delle commissioni ClickUp

Ottieni il modello gratis Tieni traccia delle approvazioni e dello stato dei pagamenti senza sforzo utilizzando il modello di monitoraggio delle commissioni ClickUp

Il calcolo manuale delle commissioni richiede tempo ed è soggetto a errori. Il modello di monitoraggio delle commissioni di ClickUp risolve questo problema.

È progettato per monitorare i guadagni per rappresentante, accordo o linea di prodotti, con formule e campi flessibili che riflettono la tua struttura di pagamento unica. Grazie alla visibilità su ogni fase del processo di commissione, mantiene sincronizzati sia il team finanziario che quello commerciale.

Utilizza questo modello per:

Registra le trattative chiuse e collegale ai registri delle commissioni

Imposta formule per pagamenti forfettari, a più livelli o percentuali utilizzando i campi formula di ClickUp

Tieni traccia dello stato dei pagamenti e dei punti di controllo delle approvazioni

Monitora i guadagni per rappresentante, mese o prodotto

Tieni tutti i dati relativi alle commissioni centralizzati e pronti per essere sottoposti a revisione

🔑 Ideale per: Team aziendali e finanziari che necessitano di un monitoraggio accurato e automatizzato delle commissioni.

4. Modello di pipeline di vendita ClickUp

Ottieni il modello gratis Identifica e risolvi visivamente i colli di bottiglia con le fasi drag-and-drop del modello ClickUp Sales Pipeline

La tua pipeline dovrebbe offrirti molto più di un semplice elenco di trattative. Dovrebbe indicarti esattamente su cosa concentrarti in seguito.

Il modello ClickUp Sales Pipeline offre una vista dinamica e personalizzabile della pipeline che si adatta al tuo processo di vendita, aiutandoti a visualizzare lo stato di avanzamento, identificare i colli di bottiglia e chiudere più rapidamente. Che tu sia un venditore singolo o gestisca un team completo, questo modello porta chiarezza al tuo flusso di lavoro.

Utilizza questo modello per:

Crea pipeline basate su fasi utilizzando le visualizzazioni Kanban drag-and-drop

Aggiungi campi personalizzati per le dimensioni dell'affare, le informazioni di contatto e la data di chiusura prevista

Assegna rappresentanti e crea attività collegate a opportunità specifiche utilizzando le attività di ClickUp

Filtra le trattative per regione, prodotto o rappresentante

Automatizza gli aggiornamenti delle fasi e pianifica le azioni di follow-up utilizzando le Automazioni

🔑 Ideale per: Team commerciali alla ricerca di una pipeline personalizzabile e visiva per gestire lead e trattative.

5. Il modello CRM commerciale ClickUp

Ottieni il modello gratis Visualizza le prestazioni dei rappresentanti in tutte le pipeline in tempo reale con il modello CRM commerciale ClickUp

La gestione delle vendite dovrebbe essere fluida, senza dover passare da uno strumento all'altro o da un foglio di calcolo all'altro. Il modello CRM per le vendite di ClickUp ti offre un sistema centralizzato per tracciare i lead, monitorare l'attività della pipeline e documentare ogni interazione con i client.

Utilizza questo modello per:

Traccia tutti i lead, gli account e le trattative in un'unica visualizzazione semplificata

Crea attività per follow-up, demo o revisioni dei contratti

Registra riunioni, email e note direttamente all'interno di ogni account

Visualizza lo stato delle trattative con dashboard personalizzati e widget di reportistica

Scopri informazioni approfondite, monitora le metriche delle prestazioni commerciali (come il tasso di acquisizione dei clienti, il valore del ciclo di vita e il tasso di abbandono) e supporta il processo decisionale basato sui dati con ClickUp Brain

🔑 Ideale per: Team commerciali pronti a gestire l'intero percorso dei clienti in un unico spazio unificato.

6. Modello di report commerciale ClickUp

Ottieni il modello gratis Evidenzia visivamente le tendenze e lo stato delle entrate con il modello di report commerciale ClickUp

I dati di vendita sono utili solo se puoi effettivamente agire su di essi. Trasforma le metriche delle prestazioni in informazioni visive con il modello di report sulle vendite di ClickUp. Dalle previsioni di fatturato al monitoraggio dei singoli rappresentanti, tutto viene aggiornato in tempo reale, così non ti perdi mai nulla.

Ecco come puoi utilizzare questo modello per migliorare la reportistica:

Crea dashboard personalizzati per visualizzare ricavi, tassi di successo e velocità delle trattative

Tieni traccia dei KPI di rappresentanti, team o categorie di prodotti

Crea rapidamente report annuali, trimestrali e mensili con le visualizzazioni incluse

Filtra i report per regione, periodo di tempo o fase della pipeline

Imposta, monitora e controlla gli obiettivi commerciali con ClickUp Goals , assicurando che il tuo team rimanga concentrato e responsabile dei traguardi sulla base dei risultati dei report

Invita i membri del team o gli ospiti nella tua area di lavoro per collaborare in tempo reale, fornire feedback e condividere la visibilità sulle attività di reportistica commerciale

🔑 Ideale per: Responsabili commerciali e team operativi che necessitano di informazioni rapide e basate sui dati senza fogli di calcolo.

7. Modello di tracciamento vendite ClickUp

Ottieni il modello gratis Monitora ogni attività commerciale e ogni registro di outreach utilizzando il modello ClickUp Sales Tracker

Quando gestisci più lead, attività e traguardi ogni giorno, rimanere organizzati è metà della battaglia. Il modello ClickUp Sales Tracker offre al tuo team un'area di lavoro dedicata per registrare le attività di outreach, monitorare l'attività e mantenere lo slancio, senza perdere un singolo passaggio.

Utilizza questo modello per:

Registra chiamate, email, riunioni e attività di outreach in un unico posto

Tieni traccia dello stato dei lead e aggiorna gli stati in tempo reale

Usa le attività cardine di ClickUp per contrassegnare i risultati più importanti (ad esempio, il raggiungimento di una quota di vendita).

Filtra le attività per rappresentante, fase della trattativa o data

Tieni traccia delle vendite per prodotto e mese utilizzando visualizzazioni personalizzate

Automatizza i follow-up e le attività commerciali ricorrenti (ad es. check-in mensili, aggiornamenti dei report)

🔑 Ideale per: Rappresentanti commerciali e manager che necessitano di una vista strutturata e quotidiana delle prestazioni e delle attività in corso.

8. Modello per chiamate commerciali ClickUp

Ottieni il modello gratis Utilizza il modello ClickUp per le chiamate commerciali per incorporare script e note sulle chiamate direttamente in ciascuna attività

Hai bisogno di un modo semplificato per preparare, documentare e dare seguito a ogni conversazione commerciale? Il modello ClickUp per le chiamate commerciali ti aiuta a organizzare le tue attività di outreach, così non perderai mai informazioni chiave o elementi su cui intervenire.

Utilizza questo modello per:

Pianifica le chiamate e registra dettagli chiave come ora, contatto e scopo

Registra note sulle chiamate, risultati e feedback dei client in tempo reale

Assegna attività di follow-up e scadenze direttamente dopo la chiamata

Classifica le chiamate per tipo di client, prodotto o regione

Utilizza il monitoraggio del tempo , i tag, gli avvisi di dipendenza e l'integrazione email di ClickUp per semplificare la gestione delle chiamate commerciali e garantire follow-up tempestivi

🔑 Ideale per: Team commerciali che gestiscono un elevato volume di chiamate ai clienti e necessitano di documentazione chiara e follow-up.

9. Modello di processo commerciale ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea flussi di lavoro coerenti e ripetibili con il modello di processo di vendita ClickUp

La coerenza è la chiave per far crescere qualsiasi team commerciale e il modello di processo di vendita ClickUp ti offre la struttura per farlo. Mappa l'intero processo di vendita, dalla ricerca dei potenziali clienti alla chiusura, in modo che ogni rappresentante sappia cosa fare, quando farlo e come portare avanti le trattative con sicurezza.

Ottieni il massimo da questo modello utilizzandolo per:

Definisci ogni fase del tuo ciclo di vendita con attività e titolari chiari

Assegna responsabilità e imposta scadenze all'interno del team

Tieni traccia dei movimenti e dello stato delle trattative con aggiornamenti in tempo reale

Crea e collabora su playbook commerciali, script o ricerche di mercato con i documenti ClickUp

Riduci il lavoro manuale automatizzando le azioni di routine (ad es. modifiche di stato, notifiche)

🔑 Ideale per: Team commerciali che desiderano creare processi ripetibili e migliorare le prestazioni su larga scala.

💡 Suggerimento: ClickUp ti consente di incorporare video direttamente nelle attività CRM, il che è particolarmente utile quando si trasferiscono cronologie complesse dei client. Immagina un responsabile commerciale che registra un breve riepilogo e lo incorpora nell'accordo per contestualizzarlo. In questo modo, nessuno dovrà leggere lunghe note o perdere tempo in chiamate di sincronizzazione. Non si tratta solo di un trucco per aumentare la produttività, ma di una comunicazione improntata all'empatia.

Perché ClickUp è la scelta più intelligente per un esito positivo del CRM

Scegliere il modello CRM giusto significa valutare funzionalità, flusso e trovare la soluzione migliore che integri il tuo lavoro e alleggerisca il carico dei tuoi rappresentanti commerciali.

monday. com e i suoi modelli possono aiutarti con il monitoraggio di base dei lead e l'automazione delle attività. Ma ClickUp e i suoi modelli ti consentono di creare il tuo ecosistema CRM, che fa la differenza tra follow-up mancati e contratti chiusi.

I modelli CRM di ClickUp offrono una personalizzazione approfondita, IA avanzata e scalabilità con processi di vendita complessi. Ogni modello può essere adattato al tuo flusso di lavoro e ti aiuta in ogni fase del processo CRM e di vendita, dall'acquisizione dei dati dei clienti alla previsione dei ricavi, in un'unica area di lavoro unificata.

Rimani organizzato e cresci senza limiti. Inizia con Monday, ma chiudi con ClickUp!