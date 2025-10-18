Modello gratuito di appunti per riunioni Evernote per organizzare le discussioni

Hai lasciato la riunione sentendoti padrone della situazione.

Ora sono passati due giorni e tutto ciò che hai è un ricordo confuso e zero note.

Un modello di note per riunioni Evernote garantisce che ciò non accada mai più.

E se desideri qualcosa di più di un semplice posto dove annotare i verbali delle riunioni? ClickUp, l'app completa per il lavoro, ti offre modelli che trasformano le tue note in azioni concrete. 🤩

Cominciamo! 💪

I migliori modelli di note per riunioni Evernote in sintesi

Ecco una tabella riassuntiva con i migliori modelli di nota per riunione di Evernote e ClickUp:

Che cos'è un modello di nota per riunione Evernote?

Un modello di nota per riunione Evernote è un layout predefinito e riutilizzabile all'interno dello strumento che aiuta i professionisti a catturare e strutturare rapidamente le informazioni importanti delle riunioni.

Questi modelli di appunti per riunioni includono in genere sezioni dedicate ai dettagli della riunione, come data, ora, partecipanti, ordine del giorno, punti di discussione, decisioni, azioni da intraprendere e passaggi successivi.

Cosa rende un modello di appunti per riunioni Evernote efficace?

Ecco cosa dovresti cercare nei modelli Evernote:

Inizia con i dettagli della riunione: include campi per data, ora, posizione (o link) e partecipanti per l'impostazione del contesto.

Delinea l'ordine del giorno: fornisce una sezione in cui creare un elenco degli argomenti di discussione o degli obiettivi, in modo che tutti siano allineati fin dall'inizio.

Lascia spazio per appunti in tempo reale: offre la flessibilità necessaria per annotare i punti chiave della discussione, le citazioni o le idee emerse durante il brainstorming man mano che vengono presentati.

Tiene traccia delle azioni da intraprendere: include colonne per i titolari delle attività, le date di scadenza e gli stati per garantire la responsabilità.

Utilizza un modo di formattare coerente: aiuta i team a scansionare e rivedere rapidamente le note con titoli, elenchi puntati o tabelle.

Aggiunge una sezione di follow-up: crea uno spazio per annotare i passaggi successivi, i elementi all'ordine del giorno imminenti o le domande da riesaminare nella prossima riunione.

Include link o allegati: consente consente l'integrazione di Evernote con materiali di supporto come report, presentazioni o documenti.

Modelli gratis per note di riunione Evernote

Ecco alcune opzioni gratis dalla galleria di modelli di Evernote per aiutarti a condurre riunioni efficaci. 💁

1. Modello di appunti per riunioni Evernote

tramite Evernote

Questo modello di appunti per riunioni di Evernote offre un approccio chiaro e strutturato per documentare le discussioni e le decisioni del team. Suddivide la riunione in tre parti essenziali: Dettagli della riunione, Obiettivi della riunione e Appunti della riunione.

La sezione degli obiettivi presenta una semplice funzionalità/funzione tabellare con caselle di controllo suddivise per argomento, che consente ai team di monitorare visivamente lo stato in tempo reale.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Cattura rapidamente tutti gli elementi essenziali della riunione con sezioni strutturate per dettagli, obiettivi e nota

Monitora visivamente lo stato in tempo reale utilizzando caselle di controllo e tabelle

Rimani organizzato e allineato tra i team con un formato pulito e facile da seguire

📌 Ideale per: Responsabili dei team di marketing, project manager creativi e professionisti remoti che hanno bisogno di allineare le strategie di branding e delegare le responsabilità tra i team.

2. Modello di agenda Evernote

tramite Evernote

Questo modello di agenda per riunioni in Evernote è lo strumento ideale per la gestione settimanale del tempo. Struttura le tue giornate con chiarezza e determinazione, utilizzando una semplice tabella con codici colore che mappa l'intera settimana ora per ora.

Nella parte superiore è presente una lista di controllo Non negoziabile, ottima per evidenziare le tue tre priorità principali della settimana. Sotto di essa, il programma orario va dalle 8 del mattino alle ore serali, suddiviso per giorno.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Piano la tua settimana a colpo d'occhio con un programma orario a codice di colore, ora per ora

Evidenzia le priorità principali utilizzando la lista di controllo delle cose non negoziabili

Rimani concentrato ed efficiente suddividendo gli elementi del programma in intervalli di tempo prestabiliti

📌 Ideale per: Lavoratori remoti o professionisti che devono destreggiarsi tra più impegni e desiderano una panoramica visiva della loro settimana.

💡 Suggerimento professionale: utilizza ClickUp Brain per riepilogare i contenuti e velocizzare i follow-up, un grande vantaggio per i team remoti e i manager che devono destreggiarsi tra più riunioni a settimana. esempio di prompt: "Riassumi i punti chiave, le decisioni prese e i prossimi passaggi da intraprendere dopo questa riunione. Crea un elenco di attività con i titolari e le scadenze assegnati. * Ottieni istantanei riepiloghi delle riunioni con ClickUp Brain

3. Modello per il brainstorming di idee Evernote

tramite Evernote

Il modello Brainstorming di idee di Evernote inizia con una sezione Appunti delle riunioni, in cui è possibile collegare gli eventi del calendario e documentare i dettagli di base, come l'argomento, la data e i partecipanti.

La sezione Brainstorming Kick-off imposta la fase suggerendo obiettivi, sfide e opportunità. Infine, la sezione Ideas Generation ti offre uno spazio gratis per registrare tutti i suggerimenti in punti elenco o brevi paragrafi.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Avvia sessioni di brainstorming con prompt per obiettivi, sfide e opportunità

Cattura ogni idea in sezioni flessibili e libere modulo

Mantieni collegati gli eventi del calendario e i partecipanti per una preparazione ottimale delle riunioni

📌 Ideale per: Team leader, organizzatori di eventi e progettisti di prodotti che conducono sessioni di brainstorming e riunioni sui prodotti con alta produttività.

4. Modello di piano di progetto Evernote

tramite Evernote

Questo modello di appunti per riunioni di Evernote struttura il lavoro complesso e articolato in più fasi. Se stai gestendo una campagna di marketing o un progetto per un client, suddivide le attività in parti più gestibili.

Un indice cliccabile nella parte superiore facilita il passaggio da una sezione all'altra, mentre ogni fase include uno spazio dedicato alle note sulle attività e ai link utili.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Suddividi i progetti complessi in fasi realizzabili con sezioni di nota dedicate

Passa facilmente da una sezione all'altra utilizzando una tabella cliccabile

Monitora i risultati attesi e i contributi del team in un unico spazio organizzato

📌 Ideale per: Scrittori e coordinatori di progetti che necessitano di un modo semplice ma efficace per il monitoraggio dei progressi relativi a più risultati finali o contributi del team all'interno del software di gestione delle riunioni.

5. Modello di appunti Cornell per Evernote

tramite Evernote

Questo modello di appunti Cornell è un layout collaudato per chiunque desideri prendere appunti in modo più intelligente e organizzato.

Il modello dell'app per prendere appunti suddivide le tue note in tre aree chiave: Domande essenziali, Idee principali e Note. Questo layout incoraggia l'ascolto o la lettura attiva, invitandoti a porre domande, identificare i punti chiave e poi approfondirli con dettagli o esempi a supporto.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Migliora la memorizzazione con un layout collaudato a tre colonne per domande, idee principali e nota

Incoraggia l'ascolto attivo e una comprensione più approfondita durante le riunioni o i corsi di formazione

Organizza e rivedi le informazioni in modo efficiente per riferimento futuro

📌 Ideale per: Professionisti che partecipano a sessioni di formazione e desiderano memorizzare meglio le lezioni, i webinar o le letture.

6. Modello di agenda giornaliera Evernote

tramite Evernote

Questo modello di agenda giornaliera è un modo semplice ma efficace per organizzare la tua giornata, un blocco di tempo alla volta. È strutturato in modo da guidarti dalla mattina alla sera, con fasce orarie chiaramente definite, liste di controllo per le attività e una colonna per link, nota o dettagli sulla posizione.

La struttura è suddivisa in sezioni Mattina e Pomeriggio, rendendo più facile bilanciare lavoro, pause e commissioni personali. Hai bisogno di essere collegato a una riunione telefonica o alle linee guida del marchio? C'è uno spazio apposito. Hai un piano per il pranzo o una spedizione da ritirare? Aggiungi anche questa nota.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Struttura la tua giornata con blocchi di tempo ben definiti per le attività mattutine e pomeridiane

Utilizza liste di controllo e colonne di nota per gestire riunioni, commissioni e link

Concilia lavoro e vita privata con un planner semplice e intuitivo

📌 Ideale per: liberi professionisti, professionisti che lavorano da remoto e membri di team molto impegnati che hanno bisogno di una visione della loro giornata suddivisa in blocchi di tempo per bilanciare riunioni di progetto, lavoro approfondito e commissioni.

7. Modello di pianificatore settimanale Evernote

tramite Evernote

Con due sezioni chiare, Priorità principali della settimana e Ripartizione giornaliera, questo modello di appunti per riunioni Evernote ti consente di fare un passo indietro e visualizzare le tue attività da una prospettiva più ampia.

Puoi organizzare le responsabilità per categoria (Lavoro, Salute, Vita e Scadenze) e individuare rapidamente ciò che conta di più ogni giorno. Nella parte superiore, la griglia delle priorità ti aiuta a fissare gli impegni non negoziabili. Sotto, ogni giorno è suddiviso in semplici blocchi. È anche collegato al tuo Daily Planner per visualizzare una visione più dettagliata.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Dai priorità alla tua settimana con sezioni dedicate alle attività principali e alle suddivisioni giornaliere

Classifica le responsabilità in base al lavoro, alla salute, alla vita e alle scadenze

Collegati agli agenda giornalieri per un flusso di lavoro più dettagliato e con connessione

📌 Ideale per: Lavoratori remoti e professionisti impegnati che desiderano un sistema di pianificazione flessibile per bilanciare produttività e vita personale.

💡 Suggerimento professionale: Rendi le riunioni settimanali divertenti e gratificanti! Puoi: Organizza un "gioco di pronostici" chiedendo a tutti di prevedere l'esito di un argomento chiave: il vincitore riceverà complimenti virtuali o un caffè

Usa un badge "MVP della riunione" per il miglior collaboratore

Prova un "inizio silenzioso" in cui tutti leggono o riflettono in silenzio prima di una discussione

Limiti dei modelli di appunti per riunioni di Evernote

Ecco alcune sfide che potresti dover affrontare e che potrebbero farti prendere in considerazione l'utilizzo di alternative a Evernote:

*campi dinamici: I modelli gratis non supportano i campi compilati automaticamente come la data corrente, il nome utente o il titolo della nota

Restrizioni del modello: Il limite è di utilizzare un solo modello per nota; non è possibile combinare e abbinare sezioni diverse

limiti dell'account Evernote: *Gli utenti gratis possono creare solo 50 note e un taccuino

Nota sulle restrizioni di dimensione: le note create dai modelli devono rimanere al di sotto dei 25 MB (piano Free) o dei 200 MB (piano a pagamento), il che potrebbe limitare gli utenti che fanno un uso intensivo del servizio

Nessuna funzionalità/funzione di gestione delle attività: i modelli non supportano l'assegnazione di attività, l'impostazione di promemoria o il monitoraggio dello stato

mancanza di collaborazione in tempo reale: *Supporta le note di condivisione, ma non è possibile effettuare una modifica insieme a un modello in tempo reale come si può fare con un software di gestione delle attività

Modelli alternativi di Evernote

Sebbene i modelli di note per riunioni di team di Evernote siano ottimi per registrare ciò che è stato detto, non sono sufficienti quando si tratta di ciò che accade dopo.

Se stai cercando un sistema più orientato all'esecuzione, ClickUp potrebbe essere più adatto alle tue esigenze.

Inoltre, con ClickUp riunioni, puoi documentare le tue discussioni, assegnare attività di follow-up in tempo reale, monitorare lo stato e collegare le note direttamente a progetti più grandi.

Ecco alcuni modelli e strumenti alternativi per la nota delle riunioni che ti aiuteranno a decidere tra Evernote e ClickUp:

1. Modello ClickUp per verbali di riunione (MoM)

Ottieni il modello gratis Cattura ogni dettaglio importante prima, durante e dopo le riunioni con il modello MoM di ClickUp

Il modello ClickUp Minutes of Meeting (MoM) suddivide la struttura della riunione in quattro attività secondarie ben organizzate: Presenze, Programma, Azioni aperte e Programma per la prossima riunione. Ciò consente di registrare chi ha partecipato, cosa è stato discusso, cosa richiede un follow-up e cosa dovrebbe essere prioritario la prossima volta.

Ciò che distingue questo modello è la Lista di controllo per la valutazione post-riunione. Pone le domande giuste: la riunione è iniziata in orario? Sono stati trattati tutti i programmi delle riunioni commerciali? Tutti hanno tenuto traccia del tempo? Questi punti di controllo fungono da strumento di retrospettiva rapida per migliorare la qualità delle riunioni nel tempo senza la necessità di una revisione formale.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Registra le presenze, il programma, le azioni aperte e i passaggi successivi in attività secondarie strutturate

Utilizza la lista di controllo per la valutazione post-riunione per migliorare la qualità delle riunioni nel tempo

Assegna attività di follow-up e effettua il monitoraggio delle responsabilità direttamente dalla nota

📌 Ideale per: Team leader, project managers e professionisti remoti che necessitano di un metodo strutturato e ripetibile per pianificare e valutare le riunioni.

2. Modello di stile per nota di riunione ClickUp

Ottieni il modello gratis Passa al modello ClickUp Nota riunione Style per una documentazione rapida

Il modello di stile per nota di riunione ClickUp fornisce una struttura essenziale che ti guida attraverso tutti gli elementi fondamentali: data/ora/ordine del giorno della riunione, uno spazio per il link alla registrazione, i punti chiave e, soprattutto, le azioni da intraprendere.

Integrato in ClickUp Documenti, il layout è organizzato visivamente utilizzando blocchi con codice a colori, che consentono di distinguere facilmente le diverse sezioni a colpo d'occhio. La sezione di riepilogo presenta elenchi puntati per maggiore chiarezza, mentre il blocco delle attività da intraprendere nella parte inferiore assicura che le attività siano in primo piano per un follow-up immediato.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Documenta rapidamente le riunioni con blocchi organizzati visivamente e contrassegnati da codici colore

Evidenzia i punti chiave e gli elementi da intraprendere per un follow-up immediato

Conserva tutti gli elementi essenziali, come data, programma e link alla registrazione, in un unico documento di facile consultazione

📌 Ideale per: Professionisti impegnati, team remoti e ClickUp Power User che desiderano un modo semplice e ripetibile per acquisire rapidamente gli appunti delle riunioni.

💡 Suggerimento professionale: usa le lavagne online ClickUp per visualizzare argomenti complessi in tempo reale durante le tue riunioni. Crea diagrammi, grafici o roadmap durante la chiamata per migliorare la comprensione e la memorizzazione. Questo mantiene anche le persone coinvolte. Usa ClickUp Lavagne Online per visualizzare idee e flussi di lavoro in tempo reale

3. Modelli di nota per riunione ClickUp

Ottieni il modello gratis Garantisci la responsabilità con il modello di nota per riunione ClickUp

Il modello di appunti per riunioni ClickUp è progettato per la collaborazione in tempo reale e l'organizzazione continua del team. Offre una struttura multipagina con sezioni dedicate alle Linee guida per le riunioni, alle voci delle riunioni settimanali e una pagina per gli Standup giornalieri.

Ciò che distingue questo modello è la sua attenzione completa all'intero ciclo di vita della riunione, che comprende sia la fase precedente che quella successiva alla riunione. I partecipanti sono incoraggiati ad aggiornare i loro ordini del giorno in anticipo, mentre ClickUp AI Notetaker contribuisce in tempo reale durante la riunione.

Genera riepiloghi/riassunti delle riunioni e elementi da intraprendere in modo automatico e in tempo reale con ClickUp AI Notetaker

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Collabora in tempo reale con note di riunione multipagina basate sull'IA

Organizza riunioni ricorrenti e standup quotidiani in un unico spazio centralizzato

Incoraggia aggiornamenti proattivi del programma e la presa di nota in tempo reale per ogni partecipante

📌 Ideale per: Team remoti, team leader e project manager che organizzano sincronie periodiche o standup e desiderano uno spazio collaborativo centralizzato.

4. Modello di nota per riunione ricorrente ClickUp

Ottieni il modello gratis Mantieni struttura e coerenza con il modello di nota per riunione ricorrente di ClickUp

Il modello di appunti per riunioni ricorrenti di ClickUp aiuta i team a semplificare le riunioni che si svolgono con cadenza regolare, come i check-in settimanali, le revisioni mensili o le sincronizzazioni di progetto in corso. Inizia con gli elementi essenziali: data della riunione, scopo, tag dei partecipanti, quorum ed elenco degli assenti.

Da lì, ti guida attraverso una struttura di riunione ripetibile che incoraggia la riflessione, la chiarezza e la responsabilità. Il blocco della struttura della riunione delinea quattro passaggi coerenti dell'ordine del giorno: rivedere le discussioni precedenti, dichiarare lo scopo, delineare le cose da fare e assegnare gli elementi da intraprendere.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Semplifica le riunioni settimanali, mensili o continue con una struttura ripetibile

Guida le discussioni con passaggi del programma coerenti e prompt di riflessione

Assegna e effettua il monitoraggio degli elementi da intraprendere per ogni riunione ricorrente

📌 Ideale per: Project manager, team leader remoti e squadre interfunzionali che organizzano riunioni ricorrenti frequenti.

💡 Suggerimento professionale: utilizza un timer per ogni elemento all'ordine del giorno (come la tecnica Pomodoro, ma per le riunioni). Esempio: 5 min: Riepilogo + obiettivi

10 min: Discussione

5 min: Decisioni + passaggi successivi Il time-boxing mantiene le riunioni concentrate, una parte integrante dei team ad alte prestazioni.

5. Modello di verbale di riunione ClickUp

Ottieni il modello gratis Organizza le sessioni in sottopagine di facile navigazione con il modello per verbali di riunione ClickUp

Il modello per i verbali delle riunioni di ClickUp è ideale per i team che valorizzano la documentazione e necessitano di una registrazione completa di tutte le loro discussioni. Questo modello per la gestione delle attività organizza in modo intelligente gli appunti delle riunioni in sottopagine, con ogni voce (ad esempio Riunione 20221027) che segue una struttura coerente che include sezioni chiave.

Ogni sottopagina include: uno spazio per taggare i partecipanti con @mentions, una sezione Link per registrazioni, attività e riferimenti chiave e una tabella Azioni da intraprendere ben formattata con gli assegnatari e le date di scadenza.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Organizza la cronologia delle riunioni con sottopagine per ogni sessione

Tagga i partecipanti, collega le registrazioni e tieni traccia degli elementi da intraprendere in tabelle dedicate

Mantieni una traccia documentale affidabile di tutte le discussioni del team

📌 Ideale per: Responsabili operativi, team di assistenza clienti e responsabili di progetti remoti che desiderano una struttura affidabile e scalabile per documentare riunioni di qualsiasi dimensione.

6. Modello di programma per riunioni ClickUp

Ottieni il modello gratis Garantisci chiarezza, preparazione e partecipazione allineata con il modello di programma per riunione ClickUp

Il modello di agenda per riunioni ClickUp serve a impostare il tono prima dell'inizio della riunione. Si concentra sulla definizione anticipata degli aspetti logistici e delle aspettative, evitando a tutti confusione o perdite di tempo.

Il modello suddivide la preparazione in due sezioni principali: Dettagli della riunione e Partecipanti. La tabella Dettagli della riunione è strutturata in modo chiaro e copre il tipo e l'ambito della riunione, il luogo, il link, la data e l'ora. La sezione Partecipanti consente invece di elencare il facilitatore, il segretario e i partecipanti, e persino di utilizzare una lista di controllo per segnare chi è presente.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Definisci chiaramente le aspettative e i ruoli prima dell'inizio delle riunioni

Utilizza tabelle chiare per i dettagli della riunione e le liste di controllo dei partecipanti

Assicurati che tutti siano preparati e allineati in anticipo

📌 Ideale per: Team leader, assistenti esecutivi e professionisti remoti che necessitano di un modo chiaro e strutturato per pianificare le riunioni in anticipo, definire i ruoli e garantire che tutti partecipino in modo allineato.

👋🏾 Scopri come scrivere un programma efficace per le riunioni qui:

7. Modello per riunioni individuali ClickUp

Ottieni il modello gratis Documenta e dai seguito senza sforzo con il modello ClickUp 1-on-1s

Il modello ClickUp 1-on-1s è fatto su misura per conversazioni significative tra dipendenti e manager. È diviso per date delle riunioni e ancorato a una pagina centrale Linee guida 1-on-1, che aiuta i team a rimanere coerenti pur consentendo flessibilità.

Ogni pagina della riunione include sezioni per gli elementi all'ordine del giorno, i verbali della riunione e le azioni da intraprendere. Il flusso è strutturato attorno a un chiaro processo in tre passaggi: prima della riunione individuale (entrambe le parti possono aggiungere argomenti di discussione in modo asincrono), durante la riunione (le note vengono acquisite in tempo reale) e dopo la riunione (le azioni da intraprendere vengono convertite in attività o commenti direttamente dal documento).

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Struttura le conversazioni tra dipendenti e manager con sezioni prima, durante e dopo

Consenti a entrambe le parti di aggiungere argomenti di discussione in modo asincrono

Converti gli elementi da intraprendere in attività o commenti direttamente dal documento

📌 Ideale per: Team leader, professionisti delle risorse umane e manager remoti che desiderano rendere i colloqui individuali più mirati e tracciabili.

8. Modello ClickUp riunioni

Ottieni il modello gratis Rendi le tue note utilizzabili con il modello ClickUp Riunioni

Il modello ClickUp riunioni è perfetto per i team che desiderano trattare le riunioni come progetti: strutturate, tracciabili e orientate ai risultati. Organizza le note per categorie, come Pianificato, Azioni da intraprendere dopo la riunione, Completato e In corso. Ogni riunione è un'attività con campi per data di scadenza, durata, sala conferenze, tipo di team, tag e nota.

Il layout visivo offre una chiara panoramica di ciò che è in programma, ciò che è in ritardo e ciò che è ancora in corso. C'è anche spazio per contrassegnare l'argomento della riunione (ad esempio incontri individuali o strategia) e un campo nota per annotare promemoria rapidi, come "Registrare questo!" o "Discutere il congedo"

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Trattate le riunioni come progetti con categorie e stati tracciabili

Visualizza immediatamente gli eventi imminenti, scaduti o in corso

Cattura promemoria, argomenti e elementi da intraprendere in un unico layout visivo

📌 Ideale per: Team leader, project manager e addetti alle operazioni che desiderano tenere traccia delle riunioni proprio come qualsiasi altra attività nel loro flusso di lavoro.

9. Modello di lista di controllo per riunioni ClickUp

Ottieni il modello gratis Gestisci tutta la logistica pre-riunione con il modello di lista di controllo per riunioni di ClickUp

Il modello di lista di controllo per riunioni ClickUp riduce tutto all'essenziale. Si apre con una sezione Pre-riunione che contiene tutte le attività da completare prima che la riunione abbia luogo.

Una delle parti più interessanti è il blocco Pianificazione degli appuntamenti. Si tratta di una semplice lista di controllo che ti guida nella selezione dei partecipanti, nella verifica della disponibilità, nella definizione della data e dell'ora e persino nella ricerca e nella prenotazione della posizione della riunione.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Gestisci tutta la logistica pre-riunione con una lista di controllo semplice e ripetibile

Segui passaggio dopo passaggio la selezione dei partecipanti, la programmazione e la prenotazione della posizione

Assicurati che nulla venga tralasciato prima dell'inizio della riunione

📌 Ideale per: Responsabili operativi, assistenti esecutivi e coordinatori di team che necessitano di un processo semplice e ripetibile per definire in anticipo tutti gli aspetti logistici delle riunioni.

10. Modello di nota di progetto ClickUp

Ottieni il modello gratis Allinea il tuo team con il modello di nota di progetto di ClickUp

Il modello di nota di progetto ClickUp è un documento digitale di una pagina che copre tutto ciò che è essenziale all'inizio di un progetto, dal riassunto di alto livello alle date delle attività cardine e alla chiara titolarità. Il layout inizia con una tabella chiara che elenca tutti gli identificatori chiave: nome del progetto, numero di riferimento, project manager, titolare, data della nota e data di completamento.

La sezione Project Brief (Sintesi del progetto) fa un passo avanti, offrendo spazio per definire lo scopo, gli obiettivi e l'ambito con parole tue. Nella barra laterale troverai una suddivisione delle sezioni collegate come Scope (Ambito), Milestones (Tappe fondamentali), Best Practices (Migliori pratiche) e persino una Project Note Acknowledgement (Riconoscimento delle note di progetto), rendendola perfetta per la responsabilità senza essere opprimente.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Avvia i progetti con un documento digitale di una pagina che riassuma riepilogo, attività cardine e titolarità

Utilizza sezioni collegate per ambito, best practice e riconoscimenti

Assicurati che tutti siano responsabili con una documentazione chiara del progetto

📌 Ideale per: Responsabili di progetto, account manager e supervisori di team che desiderano un modello coerente e pronto all'uso per avviare nuove iniziative.

💡 Suggerimento professionale: crea un "sistema operativo per le riunioni" per il tuo team! Stabilisci delle regole come: Le riunioni durano solo 25-30 minuti, non 30-60

Prepara sempre un documento con il programma con 24 ore di anticipo

Utilizza sempre lo stesso schema decisionale

Riepiloga/riassume i risultati in ClickUp utilizzando l'IA

11. Modello per nota di lezione ClickUp

Ottieni il modello gratis Organizza gli argomenti delle lezioni o delle riunioni con il modello di nota per le lezioni ClickUp

Il modello ClickUp Class Notes offre una soluzione chiara e semplificata per le tue riunioni. Originariamente progettato per gli studenti, funziona altrettanto bene per i team che devono destreggiarsi tra discussioni in corso, sessioni interfunzionali o workshop ricorrenti.

Il layout raggruppa le note in attività, assegnando tag per classe (o progetto), tipo (come sezione, lettura o gruppo di studio) e stato di revisione, facilitando il filtraggio, l'ordinamento e la ricerca di ciò che conta. Ogni riga ha la funzione di mini-riassunto: l'argomento è stato rivisto? A quale sessione o team appartiene? Ottieni una rapida panoramica senza dover scavare tra i file.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Organizza discussioni, workshop o sessioni di apprendimento in corso tramite tag e stato

Epiloga argomenti e sessioni per una rapida consultazione

Filtra e rivedi facilmente le note di diverse riunioni o lezioni

📌 Ideale per: Team leader o professionisti remoti che desiderano un modo strutturato ma flessibile per documentare, tag e rivedere le discussioni di diverse riunioni, flussi di lavoro o sessioni di apprendimento.

12. Modello ClickUp Meeting Tracker

Ottieni il modello gratis Tieni traccia di ogni riunione, team, incontro individuale o aziendale con il modello Meeting Tracker di ClickUp

Il modello ClickUp Meeting Tracker rende incredibilmente facile tenere sotto controllo l'intero calendario delle riunioni del tuo team. Il layout è raggruppato per data e codificato con colori diversi in base al tipo di riunione, permettendoti di visualizzare la tua settimana senza dover passare da un'app all'altra o da una conversazione email all'altra.

Ogni riga è un'attività dinamica con sottoattività, assegnatari e dettagli di preparazione integrati. Pianifichi in anticipo? C'è una colonna per i documenti collegati e i ruoli di facilitazione. Vuoi riflettere in seguito? Tutto è ancora in un unico posto.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Registra, organizza e preparati per tutte le riunioni in un'unica visualizzare con codice a colore e raggruppamento per data

Monitora le attività secondarie, gli assegnatari e i dettagli preparatori per ogni riunione

Rifletti e fai un piano in anticipo con documenti collegati e ruoli di facilitazione

📌 Ideale per: Responsabili di team remoti o responsabili operativi che necessitano di un modo con alta visibilità per registrare, organizzare e preparare riunioni interne tra reparti e formattare diversi.

Ascolta l'opinione di questo utente ClickUp:

È stato incredibile vedere quanto tempo abbiamo risparmiato nelle riunioni da quando siamo passati a ClickUp. Ciò che prima ci richiedeva tre ore alla settimana per il piano degli eventi e gli aggiornamenti, ora ci richiede poco più di un'ora. I team coinvolti ora hanno più tempo per concentrarsi su priorità di marketing più importanti.

Migliora le tue riunioni con ClickUp

Prendere appunti chiari e utilizzabili durante le riunioni non deve essere necessariamente complicato. Utilizzare un modello di appunti per riunioni Evernote è un ottimo primo passaggio.

Tuttavia, ClickUp non si limita a memorizzare i tuoi appunti. Li trasforma in elementi dinamici e tracciabili. Assegna attività, imposta date di scadenza, aggiungi commenti e integrali direttamente nel flusso di lavoro del tuo team. I tuoi appunti delle riunioni diventano parte di un quadro aziendale più ampio, aiutando il tuo team a rimanere allineato, in linea con gli obiettivi e pienamente responsabile.

Iscriviti a ClickUp gratis oggi stesso! ✅

Domande frequenti

Sì, Evernote può essere utilizzato per prendere appunti durante le riunioni. Offre una piattaforma flessibile e organizzata dove puoi annotare rapidamente i punti chiave, le decisioni e gli elementi da intraprendere durante le riunioni. Le sue funzionalità/funzione, come i taccuini, i tag e la funzione di ricerca, rendono facile organizzare e recuperare gli appunti delle riunioni ogni volta che ne hai bisogno.

Il formato migliore per gli appunti delle riunioni include in genere la data e l'ora della riunione, un elenco dei partecipanti, il programma o gli argomenti discussi, i punti chiave della discussione, le decisioni prese e le azioni da intraprendere con le responsabilità assegnate. L'uso di elenchi puntati o di elenchi numerati può aiutare a rendere gli appunti chiari e facili da seguire.

Per creare un modello di nota in Evernote, inizia progettando una nota con la struttura che preferisci, ad esempio con titoli per l'ordine del giorno, la discussione e le azioni da intraprendere. Una volta che sei soddisfatto del layout, salva la nota come modello. Ciò ti consentirà di riutilizzare lo stesso formattare per le note future, garantendo coerenza e risparmiando tempo.

Per prendere appunti di alto livello durante le riunioni, concentrati sull'annotazione degli argomenti principali discussi, delle decisioni importanti prese e di eventuali azioni o incarichi di follow-up. Evita di scrivere ogni dettaglio; invece, riepiloga/riassumi i punti chiave e i risultati. Questo approccio mantiene i tuoi appunti concisi e garantisce che le informazioni più importanti siano facilmente accessibili.