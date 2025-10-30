Sunsama e Todoist: quale task manager si adatta meglio al tuo flusso di lavoro?

Scegliere l'attività giusta può determinare il successo o il fallimento del tuo flusso di lavoro quotidiano.

Se sei indeciso tra Sunsama e Todoist, non sei il solo: entrambi sono strumenti molto diffusi, ma si rivolgono a tipi di utenti e esigenze diversi.

In questo confronto analizzeremo le loro funzionalità chiave, i prezzi, i pro e i contro e a chi è più adatto ciascuno strumento.

Se nessuno dei due soddisfa tutte le tue esigenze, ti mostreremo perché ClickUp potrebbe essere la soluzione all-in-one che stavi cercando.

Sunsama e Todoist: la migliore alternativa in sintesi

Funzionalità/Funzione Sunsama Todoist Migliore alternativa: ClickUp Creazione delle attività Inserimento manuale delle attività con piano strutturato Inserimento in linguaggio naturale per un rapido inserimento delle attività Creazione intelligente delle attività tramite chat, documento, IA e modello Automazione del flusso di lavoro Flussi di lavoro di base e attività ricorrenti Etichette, filtri, attività secondarie e progetti Personalizzazione completa con stati, campi, dipendenze, tag, modelli Integrazione con il calendario Sincronizzazione bidirezionale con Google, Outlook, iCloud Visualizzare il calendario tramite integrazioni Calendario basato sull'IA con pianificazione automatica delle attività e tempo di concentrazione Monitoraggio del tempo e timeboxing Monitoraggio del tempo integrato e timeboxing manuale Nessun monitoraggio nativo del tempo Monitoraggio nativo del tempo, confronto tra piano e effettivo e reportistica sulla produttività Sincronizzazione multipiattaforma App web e app desktop (mobile limite) Sincronizzazione completa tra dispositivi, compresi i dispositivi indossabili Sincronizzazione tra desktop, dispositivi mobili, estensioni del browser e integrazioni Collaborazione in team Elenchi di attività di condivisione e integrazione con Slack/email Progetti in condivisione con commenti e allegati Collaborazione in tempo reale con chat, documenti, obiettivi e vista Carico di lavoro per visualizzare Funzionalità/funzione IA Nessuna assistenza IA Nessuna assistenza IA ClickUp Brain: riepiloghi/riassunti intelligenti, scrittura di contenuto, pianificazione automatica, approfondimenti Automazioni Solo processi manuali Configurazione di base delle attività ricorrenti Automazione completa del flusso di lavoro con trigger e azioni tra diversi strumenti Modelli Non offerto Modelli personalizzabili per vari casi d'uso Decine di modelli + Modello di calendario da fare di ClickUp *Prezzi 20 $ al mese 2 $/mese (Pro), 8 $/mese (Business) Piano Free Forever; personalizzazioni disponibili per le aziende

Cos'è Sunsama?

tramite Sunsama

Sunsama è un'agenda digitale progettata per aiutare i professionisti a gestire le attività, pianificare il piano della giornata e bilanciare le priorità lavoro e vita.

Questo strumento di gestione delle attività combina la tua lista da fare, gli eventi del calendario, le email e le riunioni in un'unica visualizzazione. È ideale per individui e team che hanno bisogno di un programma strutturato per rimanere produttivi senza il caos di dover destreggiarsi tra più app.

Caratteristiche di Sunsama

Ecco come Sunsama semplifica la pianificazione quotidiana:

Funzionalità n. 1: piano quotidiano

tramite Sunsama

Sunsama non ti aiuta solo a gestire le attività quotidiane, ma ti guida attraverso un processo di pianificazione giornaliera strutturato. Ogni mattina ti viene dato un prompt per rivedere tutte le tue attività, fissare obiettivi realistici e assegnare blocchi di durata stimata per ciascuna attività.

In questo modo non sovraccaricherai la tua agenda né sottovaluterai il tempo necessario per svolgere un'attività, un errore comune noto come "errore di piano ". Grazie alla sua capacità di integrare la pianificazione delle attività con un approccio consapevole e passo dopo passo, Sunsama ti aiuta a mantenere un carico di lavoro equilibrato, consentendoti al contempo di progredire in modo costante verso i tuoi obiettivi.

Funzionalità/funzione n. 2: potente integrazione con Google Calendar

tramite Sunsama

L'integrazione di Sunsama con Google Calendar funziona bene per i professionisti che si affidano ai loro calendari per gestire la loro giornata. A differenza di molti altri strumenti di produttività, Sunsama offre la sincronizzazione bidirezionale, il che significa che qualsiasi attività pianificata in Sunsama appare nel tuo calendario e viceversa.

Questo elimina il fastidio di aggiornare manualmente più piattaforme. Inoltre, offre supporto ai calendari Outlook e iCloud, rendendolo un sistema di gestione delle attività che si adatta al tuo flusso di lavoro, indipendentemente dall'app di calendario che utilizzi.

Funzionalità/funzione n. 3: Gestione delle attività

tramite Sunsama

Tutti abbiamo attività che devono essere terminate regolarmente, che si tratti di un rapporto settimanale, di una riunione mensile del team o anche di qualcosa di semplice come l'invio di email di follow-up. Sunsama ti consente di impostare attività ricorrenti in modo da non doverle reinserire manualmente ogni volta.

Inoltre, ti consente di importare attività da altri strumenti come Trello, Asana e ClickUp, mantenendo tutto il tuo lavoro organizzato in un unico posto. La parte migliore? Le attività importate rimangono in sincronia su tutte le piattaforme collegate, quindi non devi preoccuparti di aggiornarle separatamente.

💡 Suggerimento: quando pianifichi il tuo tempo in Sunsama, aggiungi sempre un margine di 15 minuti tra un'attività e l'altra. Questo ti consentirà di far fronte a ritardi imprevisti ed evitare che il tuo programma vada in tilt.

Funzionalità/funzione n. 4: monitoraggio del tempo e timeboxing

tramite Sunsama

Sunsama va oltre le semplici app Da fare, offrendo funzionalità integrate di monitoraggio del tempo e timeboxing. Il monitoraggio del tempo ti consente di controllare il tempo che dedichi a specifiche attività e progetti, aiutandoti a identificare i colli di bottiglia e a migliorare l'efficienza.

Il timeboxing, invece, ti consente di pianificare le attività direttamente nel tuo calendario, assicurando che ogni attività abbia una fascia oraria dedicata. Questo approccio è particolarmente utile per la gestione di progetti complessi, poiché garantisce che le attività a priorità elevata non vengano trascurate.

📮 ClickUp Insight: il 18% dei partecipanti al nostro sondaggio desidera utilizzare l'IA per organizzare la propria vita attraverso calendari, attività e promemoria. Un altro 15% desidera che l'IA gestisca le attività di routine e il lavoro amministrativo.

Funzionalità/funzione n. 5: collaborazione in team

Integrazioni come Slack, Microsoft Teams, Gmail e Outlook ti consentono di convertire email e messaggi in attività eseguibili. Ciò significa meno email dimenticate e meno distrazioni.

Inoltre, le funzionalità/funzione di collaborazione in team di Sunsama facilitano la condivisione delle attività e il coordinamento con i colleghi. Che si tratti di assegnare responsabilità o di tenere traccia delle attività, Sunsama offre un approccio strutturato per mantenere tutto sotto controllo.

Prezzi di Sunsama

Gratis: versione di prova di 14 giorni

Sottoscrizione annuale: 16 $ al mese

Sottoscrizione mensile: 20 $/mese

Cos'è Todoist?

tramite Todoist

Todoist è un'app di gestione delle attività progettata per aiutare gli utenti a organizzare, dare priorità e completare le loro cose da fare con facilità. Che tu sia un professionista alle prese con le scadenze, uno studente che monitora i compiti, o semplicemente qualcuno che cerca di stare al passo con la vita quotidiana, Todoist offre un modo strutturato ma flessibile per gestire le attività in modo efficiente.

Con la sua interfaccia minimalista e intuitiva e la sua potente automazione, Todoist ti aiuta a rimanere concentrato, organizzato e in controllo, anche quando la tua lista di cose da fare diventa opprimente. Inoltre, grazie alla sincronizzazione tra desktop, dispositivi mobili e persino dispositivi indossabili, le tue attività sono sempre a portata di mano.

Funzionalità/funzione di Todoist

Ecco cosa distingue Todoist:

Funzionalità n. 1: input in linguaggio naturale

tramite Todoist

Digitare manualmente le attività può essere noioso, ma Todoist rende il processo intuitivo grazie all'inserimento in linguaggio naturale.

Invece di cliccare sui menu, puoi semplicemente digitare "Invia rapporto ogni Monday alle 10:00" e l'app lo programmerà automaticamente come attività ricorrente. Questa funzionalità/funzione fa risparmiare tempo e rende l'aggiunta di attività fluida come scrivere una nota.

Funzionalità/funzione n. 2: sincronizzazione multipiattaforma

tramite Todoist

Un'attività di gestione delle attività è utile solo se è disponibile, e Todoist eccelle nell'accessibilità multipiattaforma.

L'app vanta una sincronizzazione perfetta su desktop, dispositivi mobili, tablet, smartwatch, componenti aggiuntivi di email ed estensioni del browser, consentendo all'utente di rimanere aggiornato ovunque si trovi.

Che si tratti di aggiungere un'attività tramite l'app mobile, controllare le cose da fare su un laptop o utilizzare i comandi vocali su uno smartwatch, Todoist garantisce che tutto rimanga aggiornato in tempo reale.

Funzionalità/funzione n. 3: Pianificazione e organizzazione delle attività

tramite Todoist

Todoist offre strumenti di pianificazione e organizzazione per aiutarti a tenere sotto controllo le tue attività.

Le date di scadenza e i promemoria ricorrenti assicurano che le attività importanti rimangano sempre prioritarie, mentre i progetti, le sezioni e le attività secondarie consentono una strutturazione dettagliata del lavoro.

Puoi classificare le attività utilizzando etichette e filtri, rendendo facile trovare le attività in base all'urgenza, alla priorità o a contesti specifici.

💡 Suggerimento: utilizza le sottoattività e la gerarchia dei progetti di Todoist per suddividere i progetti di grandi dimensioni in passaggi gestibili. In questo modo eviterai di sentirti sopraffatto e potrai monitorare più facilmente i progressi.

Funzionalità/funzione n. 4: collaborazione in team

tramite Todoist

Todoist non è solo uno strumento per aumentare la tua produttività personale, ma è anche progettato per la collaborazione in team. Puoi creare progetti in condivisione, assegnare attività a membri specifici del team e aggiungere commenti e allegati per organizzare le discussioni all'interno delle attività.

Il registro delle attività garantisce trasparenza, consentendo ai membri del team di monitorare le modifiche e gli aggiornamenti senza alcuno sforzo. Queste funzionalità/funzioni mantengono i gruppi allineati e in produttività senza dover ricorrere a catene di email sparse o a molteplici strumenti di comunicazione.

Funzionalità/funzione n. 5: modelli personalizzabili

Per chi ha bisogno di un punto di partenza strutturato, Todoist offre modelli personalizzabili su misura per diversi flussi di lavoro.

Che tu abbia bisogno di un ordine del giorno per una riunione, di un tracker di progetto, di un calendario per la project management o di un tracker delle abitudini, questi modelli Todoist predefiniti ti aiutano a impostare le attività all'istante.

Questa funzionalità/funzione è un trucco per aumentare la produttività di team aziendali, studenti e imprenditori, poiché fornisce un framework già pronto per organizzarsi senza perdere tempo nella configurazione manuale.

Prezzi di Todoist

Principianti: Gratis

Pro: 2 $ al mese per utente

Aziendale: 8 $ al mese per utente

Sunsama e Todoist: confronto delle funzionalità/funzioni

Devi scegliere tra Sunsama e Todoist? Tutto dipende da come preferisci organizzare la tua giornata.

Funzionalità n. 1: pianificazione giornaliera e integrazione del calendario

Sunsama: Oltre alle integrazioni con il calendario, la visualizzazione calendario di Sunsama è in primo piano e consente di visualizzare gli eventi del calendario insieme alle attività per una gestione del tempo davvero efficace. Questa rappresentazione visiva aiuta a creare un piano giornaliero realistico che account di tutti gli impegni.

Todoist: pur offrendo integrazioni con il calendario, non ha lo stesso approccio guidato: le attività vengono pianificate ma non integrate in un flusso di lavoro quotidiano passaggio dopo passaggio come in Sunsama.

🏆 Vincitore: Quando si tratta di organizzazione del calendario, Sunsama è il migliore.

Funzionalità/funzione n. 2: Funzionalità di gestione delle attività

Sunsama: offre una solida gestione delle attività, ma pone l'accento sul flusso di lavoro quotidiano piuttosto che su complessi sistemi organizzativi. Sebbene sia in grado di gestire e organizzare le attività in modo efficace, non dispone di alcune delle funzionalità di filtraggio e ordinamento più avanzate di Todoist.

Todoist: le funzionalità/funzione di gestione delle attività basate sull'intelligenza artificiale, come la comprensione del linguaggio naturale per la creazione di attività, non hanno eguali. Inoltre, il suo sistema organizzativo, che include progetti, attività secondarie, etichette, filtri e priorità, fornisce un solido flusso di lavoro per organizzare le attività senza sovraccaricare gli utenti.

🏆 Vincitore: Attività Todoist vince questo round!

Funzionalità/funzione n. 3: collaborazione in team

Sunsama: i team possono condividere canali, vedere i piani giornalieri degli altri e coordinarsi in modo più efficace. Tuttavia, non dispone di funzionalità/funzione come l'assegnazione di attività, le discussioni di gruppo o la condivisione di file, il che lo rende meno ideale per la gestione delle attività basata sul team.

Todoist: offre solidi strumenti di collaborazione in team, tra cui progetti condivisi, assegnazione di attività, commenti in tempo reale e monitoraggio dei progressi. Tuttavia, non offre la visibilità del calendario e la trasparenza del carico di lavoro che caratterizzano Sunsama.

🏆 Vincitore: È un pareggio! La scelta dipende interamente dalle tue esigenze.

Sunsama: si concentra su integrazioni profonde e orientate al flusso di lavoro che consentono di estrarre attività da strumenti come Asana, Trello, Jira e GitHub, visualizzandole e gestendole insieme al calendario.

Todoist offre numerose integrazioni (oltre 200) con altri strumenti di produttività tramite connessioni native e Zapier, tra cui Slack, Gmail e Google Calendar.

🏆 Vincitore: È un pareggio! Sunsama offre integrazioni più approfondite con gli strumenti di project management, mentre Todoist offre una connessione con un ecosistema più ampio.

Sunsama e Todoist su Reddit

Niente è più utile di una recensione onesta da parte degli utenti, giusto? Abbiamo consultato Reddit per vedere cosa ne pensano gli utenti di Sunsama e Todoist, ed ecco cosa abbiamo scoperto.

Su r/produttività, un utente, Rejendra2124, sottolinea le capacità di time blocking di Sunsama.

Ho utilizzato personalmente Sunsama per il time blocking e ha rivoluzionato la mia produttività e organizzazione. *

Un altro utente, littlelorax, sottolinea che Todoist è la scelta migliore per la gestione delle attività.

Ho trovato questa soluzione grazie a Todoist. Adoro il fatto di poter usare le scorciatoie da tastiera e aggiungere rapidamente elementi utilizzando il linguaggio naturale invece di cliccare su mille elenchi a discesa. Non fa necessariamente il time blocking, ma quel metodo non ha mai dato esito positivo per me. Posso però impostare date di scadenza, attività ricorrenti e visualizzare tutte le cose da fare quel giorno, indipendentemente dall'ambito della mia vita in cui si collocano. *

Vuoi una recensione di Sunsama da parte di un esperto? Ecco cosa dice il fondatore di Sunsama, sunsamahq, su r/msp.

…Sunsama è in realtà un'agenda giornaliera e funziona al meglio quando si dispone di uno strumento separato come sistema di registrazione dei progetti. In questo modo, puoi pianificare le attività a lungo termine nell'altro strumento e pianificare solo le poche cose che farai ogni giorno in Sunsama.

ClickUp: la migliore alternativa a Sunsama e Todoist.

Se sei ancora indeciso tra Sunsama e Todoist o stai cercando un'alternativa che combini le migliori funzionalità di entrambe le app, non cercare oltre: ClickUp è l'app tutto per il lavoro!

ClickUp è uno strumento di project management completo con una suite completa di funzionalità/funzione progettate per migliorare la produttività, ottimizzare i flussi di lavoro e facilitare la collaborazione.

Che si tratti di gestire attività personali o di supervisionare progetti di team complessi, ecco come ClickUp ti semplifica la vita.

Il vantaggio di ClickUp n. 1: crea attività in pochi secondi

Dimentica le semplici liste di controllo: le attività di ClickUp sono pensate per il lavoro vero e proprio. A differenza del semplice sistema di attività di Todoist o dell'agenda giornaliera di Sunsama, ClickUp ti consente di personalizzare completamente il tuo flusso di lavoro con attività secondarie, dipendenze e campi specifici per progetto.

Mantieni il controllo su ogni attività con flussi di lavoro personalizzabili grazie alle attività di ClickUp.

Puoi ottimizzare queste attività con stati personalizzati, campi personalizzati e tag per evidenziare le priorità e monitorare i progressi. La parte migliore? Puoi creare l'attività praticamente da qualsiasi luogo, come la chat integrata ClickUp Chat e ClickUp Documenti, oppure puoi persino chiedere all'IA di farlo per te.

Hai bisogno di una visione d'insieme? Passa dalla visualizzazione tabellare di ClickUp alla visualizzazione elenco, alla visualizzazione calendario e altro ancora per gestire tutto, dalle attività quotidiane ai progetti a lungo termine.

ClickUp ha un vantaggio in più: monitoraggio intelligente del tempo direttamente sul posto di lavoro

Il problema più grande che le persone affrontano mentre fanno il piano quotidiano è non sapere dove va a finire il loro tempo.

La funzionalità/funzione ClickUp Project Time Tracking ti consente di registrare le ore, confrontare il lavoro pianificato con quello effettivo e generare dettagliata reportistica sulla produttività direttamente all'interno delle attività. Questo ti aiuta a tenere traccia delle ore fatturabili e ti assicura che il lavoro venga completato in tempo.

Monitora il tempo automaticamente o manualmente con ClickUp Project Time Tracking

ClickUp ha un vantaggio in più n. 3: assistenza IA ogni volta che ne hai bisogno

Hai mai desiderato che il tuo strumento di produttività potesse pensare al posto tuo? ClickUp Brain fa proprio questo.

Semplifica il tuo flusso di lavoro grazie all'automazione delle attività ripetitive, alla generazione di suggerimenti intelligenti e al provider di riepiloghi istantanei.

Bloccato su un'attività? Chiedi a ClickUp Brain aggiornamenti in tempo reale sul tuo team, approfondimenti sul progetto o report generati automaticamente. È come avere un assistente personale che capisce il tuo lavoro.

Ecco un esempio di ClickUp Brain al lavoro 👇🏼

Estrai informazioni dalle tue attività e conversazioni utilizzando ClickUp Brain.

Se pensavi che Brain facesse solo questo, ti aspetta una sorpresa! Quante volte hai faticato a scrivere contenuto e hai cercato di destreggiarti tra LLM come ChatGPT, Gemini e Claude? Beh, indovina un po'? ClickUp porta tutti questi strumenti nel tuo spazio di lavoro!

Accedi a tutti i tuoi strumenti di IA da aggiungere ai preferiti con ClickUp Brain

ClickUp Brain MAX, la super app desktop basata sull'intelligenza artificiale, utilizza un'intelligenza artificiale avanzata per automatizzare, dare priorità e riassumere le tue attività, rendendo la gestione delle attività più veloce e intelligente.

Ti consente inoltre di gestire il lavoro tramite Talk-to-Testo, si integra con i tuoi documenti e il tuo calendario e fornisce consigli personalizzati e report automatici, tutto in un unico posto.

ClickUp ha un vantaggio in più n. 4: gestisci i calendari senza sforzo

Gestire il tuo programma non dovrebbe sembrare un secondo lavoro.

Il calendario ClickUp basato sull'intelligenza artificiale elimina i flussi di lavoro manuali dal piano, programmando automaticamente le attività e gli eventi in base alla priorità.

In ClickUp, il calendario è integrato in tutto il tuo lavoro. Guarda questo video per scoprire come👇🏼

A differenza della pianificazione manuale di Sunsama e della semplice programmazione di Todoist, il calendario ha le funzionalità di un'app di calendario IA. Il blocco del tempo di concentrazione avviene in modo intelligente, tutte le attività vengono riprogrammate quando sorgono conflitti e la sincronizzazione è perfetta con Google Calendar e altre piattaforme.

Tuttavia, se hai bisogno di aiuto con la configurazione, il modello di calendario delle cose da fare di ClickUp è la soluzione pronta all'uso che fa per te. Organizza attività, eventi e scadenze, assicurandoti che sia la tua giornata a lavorare per te, e non il contrario.

Ottieni un modello gratis Organizza e assegna priorità alle attività dei tuoi progetti personali e professionali con il modello di calendario e elenco da fare di ClickUp.

Ecco come questo modello di gestione delle attività può esserti utile.

Pianifica le attività senza sforzo e tieni tutto nel piano in un unico posto.

Categorizza le tue attività in gruppi chiari per separare il lavoro, gli obiettivi personali e i progetti con priorità per una migliore organizzazione.

Esecuzione del drill-down nei dettagli delle attività con il monitoraggio in tempo reale, così saprai sempre cosa fare dopo e a cosa prestare attenzione.

Usa stati personalizzati come Aperto e Completato per monitorare i progressi a colpo d'occhio e tenere sotto controllo il tuo flusso di lavoro.

Migliora il tuo piano con diverse visualizzazioni, tra cui Richieste di riunione, Per ruolo, Per categoria e Programmi, per un approccio flessibile e strutturato.

ClickUp ha un vantaggio in più n. 5: automatizza le attività ripetitive

Aggiornamento manuale di attività e progetti? Non più.

ClickUp Automazioni + AI Agents ti consentono di impostare flussi di lavoro personalizzati che funzionano in modo autonomo. Nuovo progetto? Assegna automaticamente i membri del team e invia promemoria. Lo stato dell'attività è cambiato? Trigger gli aggiornamenti automatici.

Con oltre 100 ricette di automazione predefinite, ClickUp fa il lavoro pesante così puoi concentrarti su ciò che conta: portare le cose terminate.

Dai grandi progetti di design alle semplici liste da fare, utilizziamo ClickUp per portare a termine il lavoro. Viene utilizzato a livello aziendale e risolve il problema della gestione delle attività, consentendo di vedere lo stato e le attività in corso che devono essere eseguite.

Dai grandi progetti di design alle semplici liste da fare, utilizziamo ClickUp per portare a termine il lavoro. Viene utilizzato a livello aziendale e risolve il problema della gestione delle attività, consentendo di vedere lo stato delle attività e le attività in corso che devono essere eseguite.

Con approfondimenti basati sull'intelligenza artificiale, personalizzazione avanzata, monitoraggio del tempo e automazione, ClickUp è tutto ciò di cui hai bisogno in un unico posto.

La scelta più intelligente: ClickUp

Sunsama è ideale per pianificare il tuo piano della giornata, mentre Todoist è un ottimo software per la pianificazione delle attività.

Ma perché accontentarsi di uno solo quando puoi averli tutti?

ClickUp combina gestione delle attività, monitoraggio del tempo, pianificazione del calendario, assistenza basata sull'intelligenza artificiale, automazione e collaborazione senza soluzione di continuità in un'unica potente piattaforma. Non dovrai più passare da uno strumento all'altro o affogare nelle schede: ti basterà un unico spazio di lavoro intelligente che fa tutto.

Se sei pronto a smettere di destreggiarti tra diversi strumenti e a iniziare a fare il tuo lavoro in modo più intelligente, ClickUp è la scelta giusta per te. Registrati oggi stesso per ottenere un account ClickUp gratis!