Calendario dei contenuti di LinkedIn: come pianificare e programmare i post in modo efficace

Ti è mai capitato di fissare la casella "Inizia un post" su LinkedIn come se ti avesse offeso personalmente?

Ci siamo passati tutti: vogliamo essere coerenti, far crescere il nostro marchio personale o professionale (o quello della nostra azienda), magari anche diventare virali (almeno una volta!).

Ma tra il lavoro con i clienti, le riunioni interne e il tentativo di ricordarsi se si è bevuto acqua oggi, chi ha tempo di anche pianificare, scrivere e programmare i post su LinkedIn?

🧐 Lo sapevi? Nel 2024, l'engagement su LinkedIn è aumentato del 30% rispetto all'anno precedente, quindi se stavi aspettando di ottenere risultati costanti, questo è il momento giusto!

È qui che entra in gioco il calendario dei contenuti LinkedIn, con tanto di mantello e tutto il resto. ✨

Un calendario dei contenuti solido elimina ogni dubbio su cosa pubblicare e quando. Dà struttura alle tue idee, ti consente di pianificare lanci ed eventi e fornisce alla tua strategia di contenuti una base di partenza indispensabile. Che tu sia un autore indipendente, un social media manager che gestisce sei marchi o un reclutatore che sta costruendo una leadership di pensiero, questa guida ti spiegherà esattamente come creare un calendario dei contenuti LinkedIn che lavori con la tua vita, non contro di essa.

Oh, e ti mostreremo come fare tutto questo in ClickUp, senza 15 schede o un caotico foglio Google in vista. (E abbiamo anche un modello di calendario dei contenuti LinkedIn semplice, gratuito e facile da usare per te!👇🏼 )

⭐ Modello in primo piano Hai difficoltà a mantenere la coerenza su LinkedIn? 🤯 Prova il modello di calendario dei contenuti LinkedIn di ClickUp : il tuo hub all-in-one per pianificare, programmare e monitorare i post di grande impatto senza il caos dei fogli di calcolo! 📅 Ottieni il modello gratis Questo modello ti aiuta a creare un ritmo ripetibile per i contenuti, a collaborare con il tuo team e a monitorare lo stato dei post in diverse viste, come Calendario, Bacheca ed Elenco

Cos'è un calendario dei contenuti LinkedIn?

Un calendario dei contenuti LinkedIn è la tua roadmap personale (o del tuo team) per pubblicare contenuti in modo coerente e mirato su LinkedIn.

Non è solo un elenco di idee per i post, è la base della tua strategia di contenuti LinkedIn, che mappa ciò che pubblicherai, quando e perché è importante. Consideralo come il tuo pass per il backstage della pianificazione strategica dei contenuti: avrai una visione chiara dei post in arrivo, l'allineamento con gli obiettivi aziendali e il respiro necessario per goderti il processo.

🎉 Curiosità: LinkedIn è la piattaforma numero uno per la distribuzione di contenuti B2B, ma sta diventando sempre più potente anche per il personal branding.

🎯 Che tu stia gestendo la pagina di un'azienda o costruendo il tuo marchio personale, un calendario dei contenuti ti aiuta a:

Rimani coerente senza cercare idee all'ultimo minuto

Pianifica i contenuti in base al lancio di prodotti, eventi o campagne di assunzione

Bilancia i tipi di post (in modo da non limitarti a condividere notizie aziendali 24 ore su 24, 7 giorni su 7)

Collabora senza interruzioni con il tuo team o i tuoi client

💡 Suggerimento per gli utenti Pro: Configura un modulo ClickUp in modo che chiunque nella tua azienda possa inviare idee per post su LinkedIn, richieste di campagne o annunci di eventi. Gli invii diventano attività nel tuo calendario dei contenuti, assicurando che nulla venga tralasciato.

Non è necessario reinventare la ruota ogni settimana: basta un sistema. E un buon calendario dei contenuti? Ecco il tuo sistema.

💡 Suggerimento: Non aspettare che arrivi l'ispirazione. Crea un'abitudine di contenuto basata su temi e obiettivi e usa un calendario per fare il lavoro pesante. (Ti mostriamo come.)

Perché hai bisogno di un calendario dei contenuti LinkedIn

📮 Approfondimento ClickUp: il 47% dei partecipanti al nostro sondaggio non ha mai provato a utilizzare l'IA per gestire attività manuali, ma il 23% di coloro che hanno adottato l'IA afferma che ha ridotto significativamente il proprio carico di lavoro. Questo contrasto potrebbe essere più di un semplice divario tecnologico. Mentre i primi ad adottare questa tecnologia stanno usufruendo di vantaggi misurabili, la maggioranza potrebbe sottovalutare quanto l'IA possa essere trasformativa nel ridurre il carico cognitivo e recuperare tempo. 🔥 ClickUp Brain colma questo divario integrando perfettamente l'IA nel tuo flusso di lavoro. La nostra IA può fare tutto, dal riepilogare/riassumere i thread e redigere contenuti, fino a suddividere progetti complessi e generare attività secondarie. Non è necessario passare da uno strumento all'altro o ricominciare da zero. 💫 Risultati reali: STANLEY Security ha ridotto del 50% o più il tempo dedicato alla creazione di report grazie agli strumenti di reportistica personalizzabili di ClickUp, consentendo ai propri team di concentrarsi meno sulla formattazione e più sulle previsioni.

Potresti improvvisare. Potresti aprire LinkedIn ogni mattina, cercare di trovare qualcosa di interessante sul momento e pubblicarlo tra una riunione e l'altra.

Ma siamo realistici: è un biglietto di sola andata per il burnout (e una sezione commenti molto silenziosa).

Un calendario dei contenuti LinkedIn ti offre:

Coerenza senza caos : Coerenza senza caos: presentarsi regolarmente crea fiducia, visibilità e favorisce la crescita dei follower nel tempo

Migliore equilibrio dei contenuti : ti aiuta a alternare leadership di pensiero, storie personali, successi, consigli e aggiornamenti aziendali, in modo che il tuo feed non risulti banale o troppo commerciale

Allineamento strategico più chiaro : pianificare in anticipo significa poter sincronizzare i contenuti con il lancio di prodotti, le campagne di assunzioni, le festività e gli eventi del settore

Più spazio per la creatività: una volta gestita la logistica, potrai concentrarti sulla scrittura di didascalie migliori e sperimentare nuovi formati come caroselli o video

🧐 Lo sapevi? LinkedIn non offre (ancora) un pianificatore di contenuti integrato. Ecco perché i marketer e gli autori si affidano a strumenti esterni e modelli intelligenti per portare a termine il lavoro.

ClickUp rende tutto questo più facile che mai. Utilizza il modello di calendario social moderno per pianificare, programmare e collaborare su LinkedIn e altre piattaforme da un unico hub centrale. Hai bisogno di assegnare la creazione dei post al tuo team? Vuoi impostare scadenze, raccogliere idee o monitorare le analisi? Che tu stia utilizzando un software per il calendario dei contenuti o che tu abbia appena iniziato, lo strumento giusto fa la differenza.

Come creare un calendario dei contenuti per LinkedIn

Creare contenuti su LinkedIn non significa solo essere presenti, ma essere presenti in modo strategico per costruire una forte presenza su LinkedIn che venga notata. Un calendario dei contenuti ti offre la struttura per pianificare in anticipo, pubblicare con costanza e allineare il lavoro richiesto agli obiettivi aziendali, sia che tu lavori da solo o che gestisca un intero team di marketing.

🧐 Lo sapevi? Secondo Sprout Social, i momenti migliori per pubblicare nei giorni feriali sono il martedì e il giovedì mattina alle 10:00. A quanto pare, abbiamo tutti bisogno del Monday per recuperare emotivamente.

Vediamo come creare un calendario dei contenuti LinkedIn facile da gestire e in grado di stimolare il coinvolgimento.

Definisci i tuoi obiettivi di pubblicazione e il tuo pubblico

Prima di scrivere un singolo post, chiarisci perché stai creando contenuti, chi è il tuo pubblico di riferimento e cosa spera di ottenere dai tuoi contenuti LinkedIn. I tuoi obiettivi e il tuo pubblico dovrebbero guidare ogni decisione, dagli argomenti che scegli alla struttura delle didascalie.

Esempi di obiettivi:

Un fondatore di una startup potrebbe pubblicare post per attirare i primi utenti e aumentare la visibilità del marchio

Un reclutatore potrebbe concentrarsi sulla presentazione della cultura aziendale per attirare i migliori talenti

Un marchio personale potrebbe mirare a far crescere la leadership di pensiero e stimolare conversazioni nel settore

Un responsabile marketing potrebbe fornire assistenza per il lancio di un prodotto o il ciclo di una campagna

Da lì, approfondisci il tuo pubblico:

Si tratta di fondatori in fase iniziale o acquirenti aziendali?

Vogliono consigli tattici, approfondimenti sulle tendenze o storie stimolanti?

Quanto conoscono l'argomento?

💡 Funzionalità/funzione ClickUp: Documenti

Hub per la strategia dei contenuti LinkedIn con ClickUp Docs

Usa Documenti ClickUp per creare un hub di strategia dei contenuti in cui il tuo team può definire la voce del marchio, i profili del pubblico, gli obiettivi di messaggistica e gli esempi approvati. Aggiungi commenti, tagga i membri del team e collega direttamente le attività, in modo che la strategia non finisca in un documento Google dimenticato.

📚 Letture essenziali per ottenere risultati migliori su LinkedIn: Vuoi costruire un marchio personale? Consulta la nostra guida al personal branding su LinkedIn. Hai bisogno di una struttura per la tua strategia di campagna? Inizia con i modelli di strategia di content marketing.

Decidi la frequenza e gli orari ottimali per i post

La coerenza alimenta la crescita su LinkedIn, ma il burnout può vanificare i tuoi progressi altrettanto rapidamente. Invece di cercare di pubblicare ogni giorno, punta su un ritmo ripetibile.

Alcuni modelli di frequenza:

Autore singolo : 2-3 post a settimana, combinando consigli orientati al valore con riflessioni personali

Team marketing : 3-5 post a settimana: leadership di pensiero, prodotti in primo piano, notizie sulle assunzioni

Employer branding: 1-2 post a settimana, mettendo in evidenza la cultura, le persone e i successi interni

E il tempismo è importante. Gli studi suggeriscono che il momento migliore è il martedì e il giovedì mattina, ma ogni pubblico è diverso. Tieni traccia di ciò che funziona nel tempo.

💡 Suggerimento: usa il Calendario di ClickUp per trascinare e rilasciare i post quando la tua pianificazione cambia, senza dover ricostruire l'intera settimana.

📆 Collabora a campagne multicanale con un calendario editoriale

Garantisci la coerenza del marchio nel lavoro richiesto dal social media marketing con il modello di calendario editoriale per il content marketing di ClickUp

Stai pianificando i contenuti? Il modello Calendario editoriale per il content marketing di ClickUp è perfetto per i team che gestiscono post sui social su più piattaforme.

Tieni traccia di tutto in un unico posto:

Pilastri di contenuto come eventi, testimonianze o prodotti in evidenza

Formattare (caroselli, reel, post sul blog)

Tipo di promozione (organica o a pagamento)

Stato di pubblicazione e titolarità del team

🎉 Questa è la tua visualizzazione di riferimento per orchestrare i lanci, allineare i post alle sequenze dei prodotti e garantire che i messaggi rimangano coerenti su tutti i tuoi canali di marketing.

🗓️ Pianifica i tuoi contenuti LinkedIn con chiarezza e controllo

Utilizza la prioritizzazione basata sull'IA e le regolazioni automatiche per rimanere in linea con i tuoi obiettivi con il Calendario ClickUp

Con Calendario di ClickUp , non ti limiti a impostare le date, ma crei un sistema di contenuti. Mappa visivamente il tuo programma di pubblicazione su LinkedIn, assegna attività a ciascun post, imposta scadenze e adatta rapidamente il programma quando cambiano le priorità.

✅ Trascina e rilascia le attività✅ Filtra per assegnatario, tag o canale✅ Visualizza le scadenze della settimana o del mese in un layout chiaro

📌 Bonus: utilizza categorie con codici colore per riconoscere rapidamente i temi, sia che tu stia alternando post sulla leadership di pensiero, sulle assunzioni o sui retroscena dell'azienda.

Esempio di utilizzo: supponiamo che il tuo team di prodotto abbia in programma un lancio. Pianifica un post teaser per martedì, un carosello approfondito per mercoledì e una storia di un cliente per venerdì, ciascuno con la propria attività e il proprio assegnatario. Tutto è mappato e monitorato in un unico posto.

🧐 Lo sapevi? Nel 2024, i post con più immagini hanno ottenuto il tasso di coinvolgimento più alto tra tutti i tipi di contenuti LinkedIn, con il 6,60% delle impressioni.

Scegli i temi dei contenuti (e alternali)

Senza temi, il tuo calendario dei contenuti può sembrare una pagina bianca ogni settimana. Con i temi, stai creando una libreria di tipi di contenuti che rafforzano il tuo messaggio e soddisfano le diverse esigenze del pubblico.

Questi pilastri di contenuto aiutano a consolidare la tua strategia:

💡 Suggerimenti e strutture : suddividi un processo che il tuo pubblico può applicare oggi stesso

🎙️ Leadership di pensiero : condividi il tuo punto di vista sulle tendenze che stanno dando forma al tuo settore

🎉 Attività cardine e successi : festeggia i risultati del team o gli esiti positivi dei clienti

🧠 Dietro le quinte : dai un'occhiata al tuo flusso di lavoro, alle tue decisioni o ai rituali della tua azienda

👀 Storie personali : aggiungi un tocco di umanità: ciò che stai imparando, le difficoltà che stai affrontando o ciò di cui vai fiero

📣 Promozione di eventi/contenuti: webinar, podcast o lancio di blog

📖 Per saperne di più: Dai un'occhiata a questi modelli per i social media per organizzare i tuoi tipi di contenuti.

Esempio di caso d'uso: un content strategist potrebbe alternare temi settimanali come "Consigli del Monday", "BTS del Wednesday" e "Highlights del Friday". Raggruppando i contenuti in queste categorie, semplifica la pianificazione e mantiene la varietà.

💡 Funzionalità/funzione ClickUp: campi personalizzati

Campi personalizzati per monitorare lo stato di avanzamento utilizzando le dashboard di ClickUp

Aggiungi un campo personalizzato ClickUp chiamato "Tema" alle attività LinkedIn in ClickUp. Assegna una categoria a ciascun post, quindi utilizza la vista Bacheca o i filtri per assicurarti di non sovraccaricare un tipo (ad esempio, tre aggiornamenti di prodotto consecutivi). In questo modo otterrai un mix di contenuti equilibrato e manterrai il coinvolgimento del tuo pubblico.

💡 Suggerimento: imposta temi ricorrenti nei campi personalizzati di ClickUp per semplificare la pianificazione settimanale e mantenere un mix equilibrato di argomenti.

Pianifica in anticipo, ma lascia spazio a contenuti tempestivi

È allettante riempire il calendario con settimane di anticipo, ma LinkedIn prospera grazie a contenuti pertinenti e tempestivi. Hai bisogno di un sistema che bilancia la pianificazione proattiva con la pubblicazione reattiva.

Pianifica in anticipo:

Lancio, campagne e aggiornamenti dei prodotti

Contenuti stagionali o giornate di sensibilizzazione annuali

Serie ricorrenti (come consigli settimanali o approfondimenti del fondatore)

Lascia spazio per:

Tendenze del settore o notizie su cui desideri commentare (utilizza metodi di trendspotting per rimanere reattivo senza cadere nel caos)

Formati di tendenza come caroselli virali o meme

Vittorie spontanee del team o lezioni apprese

Esempio di caso d'uso: Un reclutatore potrebbe pianificare post relativi a ruoli disponibili ed eventi di assunzione, ma lasciare spazio per mettere in evidenza un momento spontaneo di "Benvenuto nel team" quando un nuovo assunto pubblica il selfie del suo primo giorno.

💡 Funzionalità/funzione ClickUp: Vista Bacheca

Usa le viste Bacheca per gestire il flusso di lavoro per il calendario dei contenuti LinkedIn

La vista Bacheca di ClickUp è perfetta per gestire flussi di lavoro fluidi dei contenuti. Utilizza colonne come "Pianificato", "In bozza", "Da rivedere" e "Pubblicato" per monitorare lo stato di ogni post. Se compare qualcosa di nuovo, trascinalo semplicemente nei contenuti di questa settimana e sposta gli altri in avanti: nessun disordine, nessun salto.

Imposta le automazioni di ClickUp per spostare i post alla fase successiva, avvisare i membri del team quando è necessaria la loro revisione o archiviare automaticamente le campagne completate. Ciò riduce il lavoro manuale e mantiene il flusso dei contenuti, senza bisogno di microgestione.

💡 Suggerimento: non pubblicare e sparire. Blocca 10 minuti dopo la pubblicazione per rispondere ai primi commenti e aumentare la tua portata.

Utilizza un modello o uno strumento per il calendario dei contenuti

Ora che hai definito i tuoi obiettivi di contenuto e la tua strategia, hai bisogno di un sistema per eseguirli senza intoppi. I fogli di calcolo possono funzionare per un po'. Ma se stai collaborando, scalando o gestendo più piattaforme, avrai bisogno di qualcosa costruito per flussi di lavoro reali.

Ad esempio, il modello di calendario dei contenuti LinkedIn di ClickUp è ideale per i marketer, gli autori e i brand builder che desiderano essere presenti in modo coerente su LinkedIn senza dover cercare idee ogni mattina. Aiuta a semplificare il processo di pianificazione in modo che ogni post sia in linea con i tuoi obiettivi e il tuo pubblico, senza bisogno di fogli di calcolo.

🗓️ Modello di calendario dei contenuti LinkedIn di ClickUp

Ottieni il modello gratis Calendario dei contenuti LinkedIn di ClickUp per semplificare la pianificazione dei social media

Questo modello ti offre uno spazio strutturato e visivo per pianificare i tuoi contenuti LinkedIn con giorni, settimane o mesi di anticipo. Include campi personalizzati per classificare i tipi di post (come leadership di pensiero, dietro le quinte o annunci di assunzioni), stati per monitorare dove si trova ogni contenuto nella pipeline e pianificazione drag-and-drop per mantenere il tuo calendario fluido e flessibile.

Inoltre, il modello include diverse viste, come Calendario, Bacheca ed Elenco, così potrai gestire i tuoi contenuti con il layout che ti sembra più intuitivo. Che tu stia lavorando da solo o collaborando con un team, questo modello ti aiuta a garantire che la tua presenza su LinkedIn sia coerente, strategica e accattivante.

Esempio di caso d'uso: un responsabile dei social media di un'azienda SaaS potrebbe utilizzare ClickUp per pianificare una campagna LinkedIn di due settimane incentrata sul lancio di un prodotto. Assegna la stesura a un autore, le attività di progettazione al team creativo e le approvazioni ai responsabili del marketing, il tutto monitorato in un unico modello con promemoria automatici quando si avvicinano le scadenze.

📁 Archivio modelli: riduci i tempi di preparazione con queste risorse pronte all'uso! Modello di piano per i social media LinkedIn per delineare la tua strategia di contenuti a lungo termine, i traguardi delle persone e gli obiettivi chiave della campagna in un unico spazio collaborativo Modello avanzato per i social media per gestire calendari di contenuti di grandi volumi, assegnare attività, monitorare le prestazioni e semplificare i flussi di lavoro di approvazione su tutti i canali Modello di calendario dei contenuti per organizzare i post settimanali e mensili utilizzando più viste (Calendario, Bacheca, Elenco) in modo da non perdere mai un colpo su LinkedIn

🆚 Alternative come Buffer e Hootsuite sono ottime per la pianificazione e la pubblicazione. Tuttavia, non offrono funzionalità di ideazione, collaborazione e visibilità strategica. ClickUp gestisce tutto, dal brainstorming alla reportistica, rendendolo la scelta migliore per team con volumi elevati o di grande impatto.

E se desideri comunque utilizzare un altro strumento, ClickUp si integra con i tuoi strumenti preferiti di pianificazione, analisi o gestione delle risorse. Ad esempio, utilizza Zapier per creare automaticamente attività dall'invio di moduli o inviare i post approvati a Buffer per la pubblicazione.

📖 Per saperne di più: Ulteriori informazioni sul project management dei social media.

Valuta l'esito positivo e ottimizza ciò che funziona

Creare contenuti è solo metà dell'equazione: l'altra metà è sapere cosa funziona e perché. Senza controlli regolari, è facile continuare a pubblicare nel vuoto senza rendersi conto di quali post stanno riscuotendo successo e quali invece stanno semplicemente... galleggiando.

Ecco cosa misurare per migliorare le prestazioni dei tuoi contenuti LinkedIn:

📈 Tasso di coinvolgimento : quante persone interagiscono con i tuoi post? Commenti > Mi piace > Impressioni

💬 Qualità dei commenti : stai stimolando conversazioni reali o stai solo raccogliendo emoji?

💾 Salvataggi e condivisioni : questi segnali silenziosi spesso riflettono il vero valore, anche più dei like

🎯 Traffico e conversioni: le persone cliccano sul tuo sito web, sul tuo prodotto o sul link di registrazione?

Monitorarli nel tempo ti aiuta a raddoppiare ciò che funziona e a perfezionare ciò che non funziona, regolando l'orario di pubblicazione, provando un nuovo tono o eliminando dal calendario i temi meno performanti.

🎉 Curiosità: aggiungere un CTA come "Sei d'accordo o in disaccordo?" nel tuo post può aumentare i commenti senza sembrare troppo sensazionalistico.

💡 Funzionalità/funzione ClickUp: Dashboard e reportistica

Usa le dashboard per monitorare le prestazioni dei tuoi post su LinkedIn

Con le dashboard di ClickUp, puoi estrarre dati in tempo reale dalle attività relative ai contenuti, dalle campagne e dalle metriche delle prestazioni in un'unica visualizzazione personalizzabile.

🔍 Esegui un audit dei social media per valutare il tuo punto di partenza.

Crea grafici per monitorare il volume dei post pubblicati ogni settimana, le tendenze di coinvolgimento per tipo di contenuto o persino le scadenze non rispettate dai titolari dei post. Puoi anche aggiungere widget per il monitoraggio degli obiettivi e sequenze di sprint o persino incorporare strumenti di analisi di terze parti, ottenendo così un'unica fonte di verità per le prestazioni dei contenuti.

Esempio di caso d'uso: un team di marketing può impostare una dashboard per monitorare le prestazioni dei post LinkedIn relativi al lancio di un prodotto, monitorando le impressioni, il coinvolgimento e i passaggi successivi nella stessa area di lavoro in cui è pianificato il contenuto.

💡 Suggerimento: riesamina i tuoi ultimi 10 post e tagga ciascuno con un tema in ClickUp: in questo modo sarà più facile individuare eventuali lacune o formati utilizzati in modo eccessivo.

Suggerimenti per creare contenuti LinkedIn coinvolgenti

Ora che hai creato il tuo calendario, è il momento di concentrarsi su ciò che induce le persone a smettere di scorrere. Un piano organizzato è ottimo, ma sono i contenuti coinvolgenti a determinare la portata, la connessione e i risultati significativi su LinkedIn.

Ecco come creare contenuti che il tuo pubblico desidera leggere (e commentare).

1. Attingi alle esperienze di vita reale

Niente connette meglio delle storie. Che si tratti di un recente fallimento, di un'intuizione sorprendente emersa da un progetto o di una lezione appresa a caro prezzo, l'autenticità batte sempre la raffinatezza.

Vuoi la prova che contenuti audaci e divertenti possono ancora portare risultati?Quando qualcuno ha paragonato ClickUp al "Duolingo del B2B", non era un complimento. Ma invece di minimizzare, abbiamo colto la sfida. Proprio come Duolingo ha trasformato l'apprendimento delle lingue in un fenomeno virale, ClickUp ha abbracciato lo storytelling basato sulla personalità per costruire connessioni più forti. La nostra conclusione? Quando sembri uguale a tutti gli altri, vieni ignorato. Quando sei autentico, vieni ricordato. 🎯 Non aver paura di trasformare i momenti inaspettati, anche le critiche, in chiarezza su ciò che ti distingue.

Vuoi la prova che contenuti audaci e divertenti possono ancora portare risultati?Quando qualcuno ha paragonato ClickUp al "Duolingo del B2B", non era un complimento. Ma invece di minimizzare, abbiamo colto la sfida.

Il post di ClickUp su come distinguersi sui social media

Proprio come Duolingo ha trasformato l'apprendimento delle lingue in un fenomeno virale, ClickUp ha abbracciato lo storytelling basato sulla personalità per costruire connessioni più forti. La nostra conclusione? Quando sembri uguale a tutti gli altri, vieni ignorato. Quando sei autentico, vieni ricordato.

🎯 Non aver paura di trasformare i momenti inaspettati, anche le critiche, in chiarezza su ciò che ti distingue.

Ecco come farlo nei tuoi post.

Ad esempio, quando Zoom è andato in tilt. È seguito il caos. Ma ClickUp non ha battuto ciglio. 👀

Invece di stare a guardare la confusione, hanno lanciato un pop-up in tempo reale che promuoveva la funzionalità ClickUp Chat e SyncUps, in modo che i team potessero rimanere connessi senza perdere un colpo.

📉 Crisi? Forse. 📈 Opportunità? Sicuramente.

Non si tratta solo di marketing intelligente, ma di una vera e propria masterclass sulla strategia basata sui momenti. Niente fronzoli. Solo azioni rapide, valore reale e un pizzico di spavalderia.

Il team social media di ClickUp solitamente sfrutta in modo ottimale le esperienze e le tendenze della vita reale

💡 Suggerimento: salva questi successi dietro le quinte nel tuo calendario dei contenuti LinkedIn. Storie come questa, in cui la rapidità di pensiero incontra le esigenze degli utenti, sono il tipo di autenticità che il tuo pubblico ricorda (e con cui interagisce).

Esempio di caso d'uso: un marketer potrebbe condividere un post su una campagna fallita con una riflessione su cosa farebbe diversamente. Questo crea fiducia e apre spazio per una conversazione ponderata nei commenti.

Usa ClickUp Docs come un diario privato in cui annotare idee grezze, storie di lavoro o lezioni man mano che si presentano. Puoi organizzare le tue idee per tema, trasformare gli elenchi puntati in bozze complete in un secondo momento e collaborare con il tuo team per ottenere feedback prima di pianificare. Aggiungi tag come "storia personale" o "intuizione di leadership" per mantenere la tua voce varia e intenzionale.

Inoltre, puoi archiviare immagini, video e grafici direttamente nelle attività dei tuoi post su LinkedIn. Utilizza ClickUp Docs o un elenco dedicato come libreria centrale delle risorse, in modo da trovare, riutilizzare o aggiornare facilmente gli elementi visivi per i post futuri.

Documenti come base di conoscenza

Crea una base di conoscenze dinamica per il tuo team: archivia le linee guida per la voce del marchio, i modelli di post e le guide pratiche nei documenti ClickUp, collegati direttamente al tuo calendario dei contenuti.

Crea una base di conoscenze dinamica per il tuo team: archivia le linee guida relative al tono di voce del brand, i modelli dei post e le guide pratiche nei documenti ClickUp, collegati direttamente al tuo calendario dei contenuti.

💡 Suggerimento: salva i tuoi post LinkedIn più performanti nei documenti ClickUp per riutilizzarli o ripubblicarli in un secondo momento con un tocco di originalità.

2. Inizia alla grande: la tua prima riga è il gancio

Su LinkedIn, hai a disposizione 1-2 righe prima che il tuo post venga troncato. Questo è il momento decisivo. Che tu stia ponendo una domanda, condividendo un'opinione audace o aprendo con una statistica, fai in modo che il lettore voglia cliccare su "...vedi altro"

📌 Prova strumenti come gli strumenti di IA per le didascalie se hai bisogno di assistenza nella scrittura.

Esempio: Invece di: "Ecco cosa ho imparato durante il lancio del nostro prodotto. " Prova: "Abbiamo mancato la scadenza del lancio di 3 settimane, ed ecco perché lo rifarei. "

Questo post di ClickUp colpisce nel segno con qualcosa che tutti abbiamo sentito e che segretamente temiamo: "Possiamo aggiungere solo un'altra cosa?"

Niente fronzoli. Solo immediata riconoscibilità. È così che si ottiene un clic su "vedi altro". A volte, il miglior gancio è semplicemente tenere uno specchio davanti alle persone. 🪞

Il post LinkedIn di ClickUp come esempio di utilizzo degli "hook"

Esempio di caso d'uso: Un fondatore potrebbe iniziare con: "Hai presente quel silenzio imbarazzante durante i ritiri del team? Sì... ci siamo trovati in quella situazione e ecco cosa abbiamo imparato. "

💡 Funzionalità/funzione ClickUp: ClickUp Brain (IA)

Caso d'uso di ClickUp Brain per creare un post su LinkedIn

Hai difficoltà a scrivere quella frase ad effetto o quella prima riga incisiva? ClickUp Brain può aiutarti. Usalo per generare introduzioni efficaci, riformulare le introduzioni o analizzare il tono. Basta evidenziare la bozza all'interno di un documento o di un'attività di ClickUp e chiedere a Brain di migliorarla: è come avere un editor a disposizione nella tua area di lavoro.

Un vantaggio in più? Gli utenti di ClickUp Brain possono scegliere tra diversi modelli di IA esterni, tra cui GPT-4o, o3-mini, o1 e Claude 3. 7 Sonnet per scrivere, ragionare, pianificare, progettare e molto altro ancora

📖 Per saperne di più: Prova questi modelli di pianificazione multimediale per un allineamento più ampio delle campagne

3. Non limitarti a condividere: mostra il valore

Il tuo pubblico non è alla ricerca di un diario, ma di informazioni utili che possa applicare, trasmettere o su cui possa agire. Anche i tuoi post più personali dovrebbero lasciare loro la sensazione di aver appreso qualcosa di utile

Esempi di formati ricchi di valore:

Istruzioni dettagliate

"3 cose che ho imparato da..." riassume

Lezioni da un fallimento o da un esperimento passato

Caroselli con strutture o modelli

Brevi storie che illustrano una tendenza più ampia

Tuttavia, non tutti i post devono iniziare con una storia: a volte, i dati sono la storia.

Questo caso di studio ClickUp con Chick-fil-A è un esempio perfetto di contenuto che offre valore in modo rapido: problema chiaro, risultati misurabili, rilevanza immediata.

Vuoi aiutare il tuo pubblico ad agire? Offri loro qualcosa a cui possono fare riferimento. Che si tratti di una statistica, di una procedura dettagliata o di una storia di esito positivo, questo è il tipo di informazioni che le persone catturano con uno screenshot.

Post di ClickUp per mostrare come ottenere valore dai casi di studio

Esempio di caso d'uso: un responsabile dei contenuti potrebbe trasformare il proprio processo di onboarding in un post dal titolo "Come formiamo i nuovi autori di contenuti in meno di 30 giorni (senza sovraccaricarli)". Questo sì che è condivisibile.

📖 Per saperne di più: Esplora i modelli di scrittura dei contenuti per ottenere un tono e una struttura coerenti.

💡 Funzionalità ClickUp: Modello per post sui social mediaUtilizza il modello per post sui social media di ClickUp per creare una struttura per ogni post. Include prompt per il tuo hook, il messaggio chiave, la CTA, le risorse e promemoria di formattazione come l'uso di emoji o le interruzioni di riga. È il tuo codice segreto per scrivere più velocemente senza sacrificare la chiarezza.

🧐 Lo sapevi? I documenti nativi (noti anche come caroselli LinkedIn) hanno registrato un engagement medio del 6,10%, rendendoli uno dei tipi di post più efficaci.

4. Riutilizza i contenuti più performanti

Non è necessario reinventare la ruota ogni settimana. Se un post ha avuto successo, riutilizza l'idea in un nuovo formato, aggiornalo con nuove intuizioni o adattalo a un pubblico leggermente diverso.

Idee di riutilizzo:

Trasforma un post ad alte prestazioni in un carosello

Estrai una citazione e crea un breve testo attorno ad essa

Riepiloga/riassumi un post lungo in un thread incisivo con "3 punti chiave"

Espandi un commento popolare in un post completo

Questo post è un esempio perfetto di come ClickUp ha trasformato un video di un team ad alte prestazioni in un momento di grande visibilità per il marchio. 🎤Riproposto da un membro fondatore, non solo ha raggiunto il pubblico giusto, ma ha anche convertito i silenziosi lurker in lead.

Ed ecco la vera magia: non era una pubblicità raffinata. Era autentica, divertente e inaspettata. Lascia che siano i tuoi dipendenti a parlare. Dai nuova vita ai tuoi contenuti: in nuovi formati, con un nuovo contesto, per nuovi risultati.

Riutilizzo dei contenuti utilizzando diversi account LinkedIn

Esempio di caso d'uso: Un responsabile delle assunzioni che ha pubblicato un post virale intitolato "Cosa cerchiamo nei candidati" potrebbe in seguito condividere una storia più personale su come quella lista di controllo lo ha aiutato a individuare un candidato inaspettato.

💡 Funzionalità/funzione di ClickUp: Relazioni tra attività

Relazioni tra attività su LinkedIn

In ClickUp, puoi collegare attività relative ai contenuti utilizzando le Relazioni tra attività. Questo ti aiuta a tenere traccia dei contenuti riutilizzati, evitare il lavoro richiesto in doppia copia e vedere da dove provengono le idee per i contenuti. È particolarmente utile quando si lavora su diversi formati o campagne.

📖 Per saperne di più: Scopri altri strumenti di IA per i social media per aumentare la generazione di idee.

5. Incoraggia la conversazione (ma rendila naturale)

L'algoritmo di LinkedIn favorisce il coinvolgimento e i commenti hanno più peso dei like. Detto questo, chiedere "Cosa ne pensate?" alla fine di ogni post non è sufficiente.

Invece, imposta il tuo post in modo da invitare naturalmente a fornire input:

Condividi la tua opinione, poi chiedi agli altri se hanno avuto un'esperienza simile

Presenta un dilemma e chiedi agli altri come lo affronterebbero

Condividi un successo dietro le quinte e tagga i collaboratori pertinenti

Prendiamo ad esempio questa sezione dei commenti. 👇Un caso di studio, alcune reazioni genuine e improvvisamente le persone iniziano a partecipare alla conversazione come se fossero a tavola durante il pranzo.

Coinvolgimento nella sezione commenti di LinkedIn

💡 Funzionalità/funzione ClickUp: Commenti + Thread

Esempio di caso d'uso dell'approvazione utilizzando la funzionalità/funzione commenti di ClickUp

Una volta pianificato il post in ClickUp, utilizza la funzionalità Commenti all'interno dell'attività o del documento per ottenere feedback interni. I membri del team possono inserire suggerimenti alternativi per le CTA, fornire modifiche o reagire con emoji, velocizzando il processo e migliorando la qualità del post prima che venga pubblicato.

🎉 Curiosità: la metà degli utenti di LinkedIn ha un'età compresa tra i 25 e i 34 anni, quindi adatta il tono e il formato dei tuoi post per entrare in sintonia con questo pubblico attento ai contenuti e alla carriera.

Considerazioni finali: il tuo calendario LinkedIn, pronto all'uso ✅

Costruire una presenza su LinkedIn non deve sembrare un secondo lavoro a tempo pieno. Con un calendario dei contenuti ben studiato, il processo diventa meno frenetico e più incentrato sullo storytelling strategico, secondo i tuoi termini.

💖 Non è necessario diventare virali per avere un impatto. L'autenticità vince sempre.

Che tu voglia aumentare la visibilità, attirare potenziali clienti o far crescere il tuo marchio personale, un calendario ben pianificato rafforza la tua strategia complessiva su LinkedIn. Mantiene i tuoi contenuti in linea con gli obiettivi a lungo termine.

Ti aiuta a mantenere la coerenza (anche nelle settimane più impegnative)

Crea spazio per post tempestivi e autentici

Ti aiuta a misurare ciò che funziona e a farlo ancora di più

E la parte migliore? Non è necessario destreggiarsi tra strumenti, schede e modelli per ottenere risultati.

✨ ClickUp, l'app completa per il lavoro, riunisce tutto in un unico posto: strategia, pianificazione, collaborazione e creazione di contenuti basati sull'IA. Dal brainstorming nei documenti alla pianificazione nella vista Calendario, fino alla messa a punto dei post con ClickUp Brain, tutto ciò di cui hai bisogno per stare al passo su LinkedIn è nella tua area di lavoro.

Sei pronto a semplificare la tua strategia su LinkedIn?

🎯 Inizia con ClickUp e inizia a pianificare post efficaci.