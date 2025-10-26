10 software per la gestione dei file dei dipendenti nel 2025

Sfogliare cartelle casuali, file con nomi errati e fogli di calcolo misteriosi solo per trovare un documento di onboarding.

Non è divertente, vero? Inoltre, rischi di perdere file importanti relativi ai dipendenti e di ritrovarti in un vero e proprio disastro. Se sei un professionista delle risorse umane, probabilmente ti è già capitato.

E non sei il solo! Secondo un rapporto di ClickUp, un professionista medio trascorre più di 30 minuti al giorno alla ricerca di informazioni relative al lavoro. Si tratta di oltre 120 ore perse all'anno, tempo che avresti potuto dedicare allo svolgimento dei tuoi compiti effettivi.

Ecco perché è ora di passare a un software di gestione dei file dei dipendenti delle risorse umane che ti semplifichi la vita.

Che tu stia gestendo una startup in rapida crescita o semplicemente cercando di portare ordine nel caos, ecco 10 strumenti software per la gestione dei file dei dipendenti che vale davvero la pena provare.

Panoramica dei software per la gestione dei file dei dipendenti

Strumento Ideale per Funzionalità/funzione principali Prezzi* ClickUp Gestione centralizzata dei documenti e monitoraggio delle attività; Dimensioni del team: Startup, PMI, aziende Documenti per i profili dei dipendenti, ricerca connessa, automazioni, controllo degli accessi, modelli HR Free Forever, personalizzato per le aziende Bamboo HR Opzione self-service per i dipendenti; Dimensione del team: PMI Monitoraggio delle ferie, strumenti di onboarding, firme elettroniche, reportistica HR predefinita Prezzi personalizzati Rippling Automazione dei flussi di lavoro delle risorse umane; Dimensione del team: PMI, grandi aziende Risorse umane, IT e finanza unificate, conformità automatizzata, gestione delle retribuzioni e dei dispositivi Prezzi personalizzati Zoho People Documentazione ottimizzata per dispositivi mobili; Dimensione del team: PMI, aziende Gestione dei casi, flussi di lavoro personalizzabili, sondaggi rapidi, LMS integrato Prezzi personalizzati Gusto Gestione dei documenti relativi alle buste paga; Dimensione del team: Team di piccole dimensioni, PMI Registrazione delle imposte sui salari, onboarding, sincronizzazione dei benefit e reportistica personalizzata I piani partono da 49 $ al mese. Namely Dipendenti e manager che necessitano di una piattaforma self-service; Dimensioni del team: piccoli team, PMI Autoiscrizione ai benefit, feed di notizie personalizzabili e monitoraggio degli obiettivi I piani partono da 9 $ al mese per utente Paycor Aziende sanitarie e manifatturiereDimensione del team: Aziende con oltre 1000 dipendenti Reclutamento basato sull'IA, ottimizzazione dei turni e monitoraggio delle spese di manodopera Prezzi personalizzati ADP Workforce Now Outsourcing delle risorse umane; Dimensione del team: Aziende Avvisi di scadenza dei documenti, report personalizzati, firme elettroniche e autorizzazioni di accesso Prezzi personalizzati SAP SuccessFactors Gestione della crescita professionale dei dipendenti; Dimensione del team: Aziende Portfolio di crescita, query in linguaggio naturale, onboarding automatizzato, monitoraggio della conformità 75,60 $ al mese per utente DocuWare Mantenimento della conformità dei dati HR; Dimensione del team: Aziende Firma digitale sicura, audit trail, filtri di ricerca intelligenti e conformità con HIPAA/GDPR Prezzi personalizzati

Cosa cercare in un software per la gestione dei file dei dipendenti

Non tutti i sistemi di gestione dei documenti dei dipendenti che trovi saranno adatti alle tue esigenze. Ecco una lista di controllo per scegliere uno strumento che trasformi la paura dei documenti in zen delle risorse umane:

Spazio di archiviazione centralizzato dei documenti: Archivia tutti i contratti, i documenti di identità e i file relativi alle politiche aziendali, ovvero tutti i documenti dei tuoi dipendenti in un unico spazio ordinato, e offre Archivia tutti i contratti, i documenti di identità e i file relativi alle politiche aziendali, ovvero tutti i documenti dei tuoi dipendenti in un unico spazio ordinato, e offre modelli gratis per le risorse umane che facilitano l'organizzazione

filtri dettagliati e opzioni di ricerca: *Offre filtri estesi (nomi, tag o persino parole chiave) in modo che il tuo team possa utilizzare facilmente il software di gestione dei documenti delle risorse umane

attività amministrative automatizzate: *Consente di impostare regole per la denominazione dei file, il controllo delle versioni e gli avvisi di scadenza. Con questo software di gestione dei dipendenti , il tuo team delle risorse umane impiegherà meno tempo a cliccare e più tempo a fare ciò che conta davvero

aggiornamenti in tempo reale: *Mostra chi ha effettuato la modifica a cosa e quando con una versione chiara. Niente più modifiche misteriose o momenti di panico del tipo "Chi ha cancellato questo?!"

integrazione fluida con gli strumenti esistenti: *Sincronizzazione con il tuo sistema HR esistente, il software di gestione delle buste paga, gli strumenti di videoconferenza e l'archiviazione cloud

sicurezza di livello azienda*: offre crittografia end-to-end, controlli di accesso, condivisione sicura dei file aziendali e backup per proteggere i tuoi file. Meno problemi di conformità da risolvere per le risorse umane

App mobile: Offre un'applicazione mobile per visualizzare o caricare documenti ovunque ti trovi. Perfetta per team ibridi e momenti spontanei in cui "ne hai bisogno subito"

👀 Lo sapevi? Un sondaggio Nitro ha rivelato che solo il 3% dei knowledge worker è soddisfatto del processo di gestione dei documenti della propria azienda. Quindi la maggior parte delle organizzazioni ha flussi di lavoro documentali inefficienti.

I 10 migliori software per la gestione dei file dei dipendenti

Ora che sai come dovrebbe essere il software ideale per la gestione dei documenti delle risorse umane, ecco le dieci migliori opzioni.

1. ClickUp (ideale per la gestione centralizzata dei documenti e il monitoraggio delle attività)

Monitora le prestazioni, il coinvolgimento e la crescita dei dipendenti con ClickUp Project Management per i team delle risorse umane

*clickUp è il primo spazio di lavoro convergente AI al mondo e la soluzione completa perfetta per la gestione dei file dei dipendenti.

Che si tratti di contratti di lavoro, documenti di assunzione o valutazioni delle prestazioni, ClickUp mantiene tutto organizzato e facile da trovare in un unico posto. È come il tuo archivio digitale, ma senza fastidiosi tagli di carta e il caos dei documenti smarriti.

ClickUp Brain e Brain MAX

Riunisci tutte le tue esigenze di gestione dei file dei dipendenti in un unico, potente area di lavoro di ClickUp con Brain MAX in ClickUp. Ecco come:

Ricerca intelligente: cerca istantaneamente su ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint e TUTTE le tue app di connessione + il web per individuare file, documenti e allegati

Usa Talk to Text per chiedere, dettare e dare un comando al tuo lavoro con la voce, senza usare le mani e ovunque ti trovi

Sfrutta modelli di IA esterni premium come ChatGPT, Claude e Gemini con un'unica soluzione contestuale e pronta per l'uso azienda

Automazione: suggerisce cartelle, tag o categorie per i tuoi file in base al contenuto e alle modalità di utilizzo, mantenendo tutto perfettamente organizzato

Inoltre, puoi chiedere a ClickUp Brain di recuperare file e documenti dal tuo spazio di lavoro o, ancora meglio, crearli insieme a te e guardarlo mentre lo fa per te in pochi secondi.

Brain consente ai professionisti delle risorse umane di generare rapidamente descrizioni delle mansioni, documenti relativi alle politiche aziendali e comunicazioni ai dipendenti con un semplice prompt. Assicura che i contenuti siano chiari, coerenti e su misura per il pubblico, consentendo di risparmiare tempo prezioso nella stesura e nella modifica.

Con Brain, le risorse umane possono concentrarsi maggiormente sulle persone e sulla strategia, mentre l'IA si occupa del lavoro pesante della creazione di contenuto.

Usa ClickUp Brain per l'automazione della comunicazione, la gestione delle attività di routine e il recupero istantaneo di qualsiasi file

Chattare e cartelle ClickUp

Ma non solo! Il nostro ingegnoso software di gestione dei file dei dipendenti offre anche ClickUp Chat, dove tu e il tuo team potete discutere di importanti politiche HR, prestazioni dei dipendenti e tutto ciò che riguarda questo ambito e non solo.

Ora che hai pronto il profilo dei tuoi dipendenti e altre bozze di informazioni sui dipendenti, mantieni tutto ben organizzato con ClickUp Project Hierarchia.

Crea una catena di comando trasparente con ClickUp Gerarchia del Progetto

Inizia creando uno spazio per il tuo team delle risorse umane. All'interno di quello spazio, puoi impostare cartelle ClickUp per ogni reparto, come marketing, ingegneria e supporto clienti. All'interno di ogni cartella dipendente, aggiungi altri documenti rilevanti come pagine nidificate o sottosezioni:

Onboarding

Valutazioni delle prestazioni

Certificazioni

Registri delle assenze

Puoi anche aggiungere liste di controllo a ciascuna sottocartella. Quando il tuo team cresce, il numero di cartelle e sottocartelle aumenta naturalmente. Tuttavia, trovare i documenti non dovrebbe sembrare una caccia al tesoro, e il nostro software di gestione dei documenti dei dipendenti risolve anche questo problema.

ClickUp Enterprise Search

Con ClickUp Enterprise Search, puoi trovare qualsiasi file, documento o attività all'interno del tuo stack tecnologico integrato con pochi clic.

Cerca facilmente qualsiasi file dei dipendenti con ClickUp Connected Search

Cerchi un contratto di lavoro? O forse hai bisogno di trovare una specifica valutazione di un dipendente? Basta cercare per parola chiave, titolare o altri attributi rilevanti e voilà! Il documento che cercavi è proprio lì.

Tutto quello che devi fare è integrare i tuoi strumenti HR esistenti con ClickUp e la funzionalità di ricerca di connessione ti fornirà tutte le informazioni che desideri. Non dovrai più setacciare infinite cartelle sperando di non perdere nulla.

Dopo tutto questo piano, un solo attività HR trascurata può vanificare tutti i tuoi lavori richiesti. Ma con ClickUp Project Management for HR Teams, puoi tenere sotto controllo ogni attività.

Gestisci le attività HR con ClickUp Project Management per i team HR

Ti consente di trasformare i piani di inserimento e altre strategie HR in attività di ClickUp. Puoi assegnare ciascuna attività al membro del team giusto, impostare le date di scadenza e monitorare lo stato in un unico posto.

ClickUp Ambient Agents

Ma non è tutto. ClickUp Agents per rispondere a determinati trigger ed eseguire azioni in una posizione specifica.

Lascia che sia un agente automatico personalizzato a fare il lavoro pesante: imposta le regole e guardalo gestire le query delle risorse umane come un professionista

Caso d'uso: esempio, il canale del team delle risorse umane è invaso da nuovi addetti alle operazioni che richiedono documenti e file. Il responsabile delle risorse umane desidera utilizzare l'IA per recuperare alcuni di questi file e liberare tempo per il proprio team Creano un agente Autopilot personalizzato nel canale e gli chiedono di condividere il file nella knowledge base a cui può accedere. Specificano che l'agente Autopilot deve rispondere solo quando il messaggio dell'utente contiene un esempio chiaro e diretto. Forniscono persino all'agente Autopilot esempi di domande.

ClickUp Documento

Con ClickUp Documenti, puoi creare, archiviare e organizzare tutti i dati dei tuoi dipendenti e annotare le informazioni rilevanti. Redigi facilmente contratti di lavoro, politiche HR, moduli e passaggi di inserimento con il tuo team.

Crea e gestisci i profili individuali dei dipendenti e i piani delle risorse umane su ClickUp Documento

Ricorda che i tuoi stakeholder possono effettuare la modifica sul documento contemporaneamente e lasciare commenti per membri specifici del team con la funzionalità Assegna commenti di ClickUp.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Limiti di ClickUp

I nuovi utenti potrebbero inizialmente trovare un po' complesse le numerose funzionalità/funzione di gestione delle risorse umane

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Anne Thomas, responsabile delle risorse umane presso Snowville Creamery LLC, afferma:

ClickUp ci consente di pubblicare tutte le comunicazioni tra tutte le aree della nostra azienda in un unico luogo centrale. Rende facile e comodo ricevere notifiche e gestire programmi, percorsi e consegne per la nostra azienda.

ClickUp ci consente di pubblicare tutte le comunicazioni tra tutte le aree della nostra azienda in un unico luogo centrale. Rende facile e comodo ricevere notifiche e gestire programmi, percorsi e consegne per la nostra azienda.

💡 Suggerimento professionale: usa ClickUp Relazioni per collegare tra loro attività, documenti o persino interi elenchi! Ad esempio, puoi collegare l'attività di inserimento di un dipendente alla sua valutazione delle prestazioni, alla lista di controllo delle risorse umane e ai documenti di formazione, in modo che tutto rimanga contestualmente collegato e facile da navigare senza dover saltare da una scheda all'altra!

2. Bamboo HR (la migliore opzione self-service per i dipendenti)

tramite Bamboo HR

Il monitoraggio delle informazioni sui dipendenti, dei passaggi di inserimento e delle richieste di ferie non deve essere necessariamente un lavoro a tempo pieno. Le soluzioni per la gestione dei dati dei dipendenti come BambooHR possono salvarti la vita.

Consente di organizzare e gestire in modo efficiente tutte le operazioni relative al personale, dall'inserimento dei nuovi assunti al monitoraggio delle ferie e alla gestione delle prestazioni, in un unico posto. Inoltre, la reportistica HR predefinita faciliterà il monitoraggio dei dati dei dipendenti, consentendo di migliorare i processi HR.

Le migliori funzionalità/funzioni di Bamboo HR

Fai il monitoraggio dei dati dei dipendenti, dei benefit, delle ferie e della storia lavorativa da un unico posto

Utilizza gli strumenti di onboarding integrati per guidare con facilità i nuovi assunti in ogni passaggio del processo

Automatizza le richieste di ferie e le approvazioni con l'integrazione dei calendari

Abilita le firme elettroniche per semplificare la documentazione senza dover ricorrere a stampanti e carta

Limiti di Bamboo HR

Il software di gestione dei documenti HR può diventare piuttosto costoso per i team più grandi

Prezzi di Bamboo HR

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Bamboo HR

G2: 4,4/5 stelle (oltre 2.400 recensioni)

Capterra: 4,6/5 stelle (oltre 3.000 recensioni)

📮 ClickUp Insight: In media, un professionista trascorre più di 30 minuti al giorno alla ricerca di informazioni relative al lavoro, ovvero oltre 120 ore all'anno perse a setacciare email, thread di Slack e file sparsi. Un assistente AI intelligente integrato nel tuo spazio di lavoro può cambiare questa situazione. Entra in ClickUp Brain. Fornisce informazioni e risposte immediate, mostrando i documenti, le conversazioni e i dettagli delle attività giusti in pochi secondi, così puoi smettere di cercare e iniziare a lavorare. 💫 Risultati reali: Team come QubicaAMF hanno recuperato più di 5 ore alla settimana utilizzando ClickUp, ovvero oltre 250 ore all'anno a persona, eliminando i processi di gestione delle conoscenze obsoleti. Immagina cosa potrebbe realizzare il tuo team con una settimana in più di produttività ogni trimestre!

3. Rippling (il migliore per l'automazione dei flussi di lavoro delle risorse umane)

tramite Rippling

Rippling è una piattaforma di gestione della forza lavoro che unifica le operazioni HR, IT e finanziarie in un unico sistema coeso. Oltre a mantenere organizzati i dati dei dipendenti, questo software di automazione dei documenti automatizza le attività di conformità HR, il monitoraggio delle ore fatturabili, le buste paga e i passaggi di inserimento, consentendo al tuo team di concentrarsi sulle strategie.

Le migliori funzionalità/funzioni di Rippling

Conserva tutti i dati dei dipendenti, dai titoli di lavoro alle attrezzature fornite, in un unico profilo dinamico che si aggiorna automaticamente su tutti i sistemi collegati

Assegna, gestisci e persino cancella i dispositivi aziendali da remoto per garantire la sicurezza delle informazioni dei dipendenti e degli altri dati interni

Automatizza i flussi di lavoro per qualsiasi attività, dall'invio di promemoria sui rinnovi dei contratti all'inoltro delle valutazioni delle prestazioni al manager giusto.

Paga i dipendenti e i collaboratori internazionali nella loro valuta locale, con la massima conformità normativa

Limiti di Rippling

Mancano opzioni di personalizzazione delle funzionalità/funzione

Alcuni utenti segnalano una configurazione complessa per i flussi di lavoro e le integrazioni, nonché integrazioni con i sistemi di gestione delle buste paga di terze parti al limite.

Prezzi a cascata

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni altalenanti

G2: 4,8/5 stelle (oltre 7600 recensioni)

Capterra: 4,9/5 stelle (oltre 3800 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Rippling?

Una recensione su G2 recita:

Ciò che mi piace di più di Rippling è il modo in cui riunisce più sistemi (libro paga, benefit, onboarding, gestione dei dispositivi) sotto lo stesso tetto. L'integrazione perfetta consente di risparmiare un sacco di tempo e riduce gli errori manuali, il che è fondamentale per i team in espansione. Sembra che la piattaforma sia stata effettivamente creata pensando all'utente finale.

Ciò che mi piace di più di Rippling è il modo in cui riunisce più sistemi (libro paga, benefit, onboarding, gestione dei dispositivi) sotto lo stesso tetto. La perfetta integrazione consente di risparmiare un sacco di tempo e riduce gli errori manuali, il che rappresenta una svolta per i team in espansione. Sembra che la piattaforma sia stata effettivamente creata pensando all'utente finale.

🧠 Curiosità: Il concetto di orario flessibile è stato introdotto per la prima volta dall'azienda aerospaziale tedesca Messerschmitt-Bölkow-Blohm. Ha introdotto il "Gleitzeit", che significa orario flessibile, dando ai dipendenti la libertà di iniziare e finire il lavoro con orari flessibili.

4. Zoho People (il migliore per la documentazione e la gestione dei dipendenti ottimizzata per i dispositivi mobili)

tramite Zoho People

Ricordi quando abbiamo detto che avere un'app mobile per il tuo software di gestione dei documenti dei dipendenti è importante per tenere traccia dei dati anche quando sei in viaggio? Zoho People è la piattaforma ideale per questo.

Il sistema HR è altamente personalizzabile per adattarsi alle tue esigenze dinamiche. Essendo basato su cloud, non dovrai più preoccuparti di perdere dati importanti sui dipendenti.

Puoi anche utilizzarlo per l'automazione dei flussi di lavoro relativi alle assunzioni e all'inserimento dei nuovi dipendenti. Inoltre, Zoho People offre un helpdesk HR che i tuoi dipendenti possono utilizzare per segnalare problemi e risolvere questioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zoho People

Utilizza il modulo di gestione dei casi per gestire le query dei dipendenti con accordi sul livello di servizio e regole di escalation

Crea e implementa flussi di lavoro HR personalizzabili e utilizza modelli di directory per gestire facilmente i dati dei dipendenti

Crea sondaggi per raccogliere il feedback dei dipendenti e per il monitoraggio dell'andamento del loro coinvolgimento nel tempo

Monitora i progressi della formazione con un LMS integrato per garantire che il tuo team continui ad apprendere e crescere

Limiti di Zoho People

Le funzionalità di check-in e check-out sono spesso soggette a malfunzionamenti

Alcuni utenti hanno trovato l'interfaccia utente/esperienza utente poco curata o meno intuitiva rispetto ad altri software per le risorse umane

Prezzi di Zoho People

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Zoho People

G2: 4,4/5 stelle (oltre 300 recensioni)

Capterra: 4,4/5 stelle (oltre 270 recensioni)

5. Gusto (il migliore per la gestione delle buste paga per le piccole aziende)

tramite Gusto

Dimentica stipendi, scartoffie e panico perché Gusto ti aiuta a evitare tutte e tre queste cose. Questa piattaforma HR combina gestione stipendi, onboarding, benefit e gestione del team in un unico spazio utente.

Hai team remoti che lavorano da diversi stati degli Stati Uniti? Registrati facilmente per le imposte sui salari in tutti i 50 stati direttamente su Gusto per una gestione semplificata delle buste paga. Inoltre, si integra con i più diffusi software di gestione delle prestazioni, consentendoti il monitoraggio e la misurazione delle prestazioni e del coinvolgimento dei dipendenti in un unico posto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Gusto

Accogli i nuovi assunti con lettere di offerta digitali, firme elettroniche e liste di controllo predefinite

Sincronizzazione delle buste paga con i benefit e il monitoraggio del tempo, in modo che tutto funzioni in modo automatico

Genera reportistica personalizzata per la pianificazione dell'organico, l'analisi delle retribuzioni e altro ancora

Offri ai dipendenti un portale self-service per visualizzare i loro profili, le buste paga, i benefit e i documenti fiscali in qualsiasi momento

Limiti di Gusto

Se sei un principiante, ti ci vorrà un po' di tempo per familiarizzare con tutte le funzionalità/funzione

Scalabilità e funzioni di reportistica con limite

Prezzi di Gusto

Semplice: 49 $/mese + 6 $/mese per persona

In più: 80 $/mese + 12 $/mese a persona

Premium: 180 $/mese + 22 $/mese per persona

Valutazioni e recensioni di Gusto

G2: 4,5/5 stelle (oltre 2300 recensioni)

Capterra: 4,6/5 stelle (oltre 4000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Gusto?

Un recensore di G2 afferma

Uso Gusto da alcuni anni ormai. È molto facile da usare, facile da configurare e funziona senza intoppi senza che io debba fare nulla ogni mese. Apprezzo anche il fatto che si mantengano aggiornati sulle modifiche fiscali e sulle normative: mi informano, mi comunicano cosa devo fare e se lo desidero se ne occupano loro.

Uso Gusto da alcuni anni ormai. È molto facile da usare, facile da configurare e funziona senza intoppi senza che io debba fare nulla ogni mese. Apprezzo anche il fatto che si mantengano aggiornati sulle modifiche fiscali e sulle normative: mi informano, mi comunicano cosa devo fare e se lo desidero se ne occupano loro.

6. Namely (il migliore per l'implementazione di una piattaforma self-service per dipendenti e manager)

tramite Namely

Namely offre un portale self-service per dipendenti e manager che riunisce tutto, dalle buste paga ai benefit e alle richieste di ferie, in un unico posto, così non dovrai più cercare le informazioni su una dozzina di piattaforme diverse. E credici, è importante.

Secondo Harvard Business Review, il 27% dei dipendenti dichiara di sentirsi sovraccarico di informazioni, al punto da non provare nemmeno a stare al passo.

Questo software per database dei dipendenti elimina il disordine e offre al tuo team uno spazio pulito e centralizzato per rimanere aggiornati. Puoi utilizzarlo per consegnare i moduli W-4 statali e federali, farli firmare e semplificare la conformità fiscale e la presentazione delle dichiarazioni.

Dispone anche di un newsfeed integrato nel tuo canale Slack dove puoi effettuare la condivisione di annunci importanti, festeggiare risultati raggiunti, anniversari di lavoro, compleanni e altro ancora.

Le migliori funzionalità/funzioni di Namely

Consenti ai dipendenti di controllare gli strumenti di gestione dei profili per aggiornare le proprie informazioni personali e fiscali senza inviare moduli alle risorse umane

Consenti l'auto-iscrizione ai benefici durante il periodo di iscrizione aperto o in caso di eventi importanti, rendendo il processo più fluido e trasparente

Utilizza feed di notizie personalizzabili per condivisione di aggiornamenti e annunci in un unico posto facile da trovare per tutti

Monitora gli obiettivi e le prestazioni con modelli di revisione integrati e strumenti di feedback che dipendenti e manager possono utilizzare in modo indipendente

Limiti di Namely

I servizi di supporto clienti sono lenti

Alcuni utenti hanno segnalato problemi con l'interfaccia del software, tra cui difficoltà nell'aggiornamento delle informazioni, malfunzionamenti e problemi nell'accesso ad alcune funzionalità/funzioni come le buste paga

Prezzi Namely

Namely Now: A partire da 9 $ al mese per utente

Namely Plus, Plus People e Complete: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Namely

G2: 3,9/5 stelle (oltre 300 recensioni)

Capterra: 4,2/5 stelle (oltre 400 recensioni)

👀 Lo sapevi? Un solo dipendente può utilizzare 10.000 fogli di carta all'anno, per un costo di circa 80 dollari. Se fai i conti per l'intera forza lavoro, passare a un sistema di gestione dei documenti non ti sembra la scelta più saggia?

7. Paycor (ideale per le aziende sanitarie e manifatturiere)

tramite Paycor

Paycor offre un sistema integrato di gestione dei documenti dei dipendenti per i settori sanitario, manifatturiero e dei servizi. Oltre al sistema di gestione dei documenti, offre uno strumento di reclutamento basato sull'IA per trovare candidati idonei da un ampio pool di talenti.

Puoi automatizzare le tue campagne di outreach, accedere alle schede di valutazione dei candidati e semplificare i flussi di lavoro di onboarding. Questo strumento semplifica anche il monitoraggio delle ore fatturabili e la pianificazione del lavoro, in modo che tutti i tuoi dipendenti abbiano un carico di lavoro equo e pagamenti puntuali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Paycor

Trova e assumi i talenti giusti e mantieni tutte le loro informazioni organizzate direttamente sulla piattaforma

Registra e monitora l'orario di lavoro dei dipendenti con strumenti basati sull'intelligenza artificiale

Ottimizza i turni dei dipendenti tenendo conto delle esigenze aziendali e della disponibilità dei dipendenti, con la possibilità di scambiare i turni in tempo reale.

Tieni traccia delle spese di manodopera in tempo reale con avvisi di budget per gli straordinari, che ti aiutano a tenere sotto controllo i costi del lavoro.

Limiti di Paycor

Mancanza di funzionalità/funzione e di altre avanzate, che potrebbero determinare un limite all'usabilità per operazioni HR complesse

Gli utenti dicono che il supporto clienti è poco reattivo

Prezzi Paycor

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Paycor

G2: 3,9/5 stelle (oltre 1000 recensioni)

Capterra: 4,4/5 stelle (oltre 2900 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Paycor?

Una recensione su Capterra recita:

La mia esperienza è stata positiva. Lavoro con Paycor da 10 anni e apprezzo tutto ciò che mi offre.

La mia esperienza è stata positiva. Lavoro con Paycor da 10 anni e apprezzo tutto ciò che mi offre.

8. ADP Workforce Now (il migliore per l'outsourcing delle risorse umane)

tramite ADP Workforce Now

Il tuo piccolo team HR fatica a gestire le attività di inserimento e gestione dei dipendenti? Utilizza ADP Workforce Now. Questo software di gestione dei documenti mantiene organizzate tutte le informazioni sui tuoi dipendenti e offre professionisti esperti in risorse umane per aiutarti con il lavoro arretrato.

Se hai più di 1000 dipendenti, ADP Workforce Now ti offrirà anche una soluzione integrata per la gestione del capitale umano e delle retribuzioni personalizzata per la tua azienda.

Le migliori funzionalità/funzioni di ADP Workforce Now

Imposta la scadenza dei documenti e ricevi avvisi automatici per garantire la conformità e aggiornamenti tempestivi

Genera reportistica personalizzata e audit trail per il monitoraggio dell'accesso e delle modifiche ai documenti, garantendo la trasparenza

Semplifica la firma dei documenti con firme elettroniche sicure e integrate per flussi di lavoro più rapidi

Controlla e assicura la sicurezza delle autorizzazioni di accesso in base ai ruoli degli utenti, garantendo che i dati sensibili dei dipendenti siano accessibili solo al personale autorizzato

Limiti di ADP Workforce Now

La funzionalità di reportistica è piuttosto complicata

L'integrazione con strumenti di terze parti può anche essere problematica

Prezzi di ADP Workforce Now

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di ADP Workforce Now

G2: 4,1/5 stelle (oltre 3500 recensioni)

Capterra: 4,4/5 stelle (oltre 7000 recensioni)

🎥 Guarda: Come utilizzare l'IA per la documentazione:

9. SAP SuccessFactors (il migliore per gestire la crescita professionale dei tuoi dipendenti)

tramite SAP SuccessFactors

il 63% delle persone lascia il proprio lavoro a causa di un feedback insufficiente o di scarsa qualità. * Perché? Perché questo li tiene all'oscuro dello stato e impedisce loro di apportare miglioramenti concreti.

Preveniscilo con SAP SuccessFactors, un software di gestione dei documenti HR con funzionalità/funzione Growth Portfolio. Oltre a garantire la sicurezza e l'organizzazione delle informazioni sui tuoi dipendenti, consente anche alla tua forza lavoro di analizzare le proprie prestazioni e implementare suggerimenti guidati.

Le migliori funzionalità/funzioni di SAP SuccessFactors

Recupera le informazioni sul profilo dei dipendenti e i documenti relativi alle politiche delle risorse umane utilizzando query in linguaggio naturale

Consenti ai dipendenti di inviare richieste di ferie e cercare informazioni sulle politiche delle risorse umane attraverso un'interfaccia di conversazione, migliorando l'esperienza dei dipendenti

Fornisci ai nuovi assunti attività e liste di controllo automatizzate e personalizzate per l'inserimento, garantendo una integrazione fluida nella cultura aziendale

Monitora e segnala potenziali problemi di conformità in tempo reale

Limiti di SAP SuccessFactors

Questo software di gestione dei documenti HR richiede più tempo per caricarsi rispetto alle alternative

Prezzi di SAP SuccessFactors

SAP SuccessFactors Employee Central (Core HR): 75,60 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di SAP SuccessFactors

G2: 3,9/5 stelle (oltre 670 recensioni)

Capterra: 4,0/5 stelle (oltre 280 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di SAP SuccessFactors?

Una recensione su G2 recita:

Ciò che mi piace di più di SAP SuccessFactors è che riunisce tutte le attività HR in un unico sistema facile da usare. È ottimo per aziende di qualsiasi dimensione, aiuta a dare un senso ai dati dei dipendenti con reportistica efficace e lavora bene in diversi paesi e lingue. Posso programmare colloqui, rilasciare offerte, gestire l'onboarding e molto altro ancora. È uno strumento unico per tutto.

Ciò che mi piace di più di SAP SuccessFactors è che riunisce tutte le attività HR in un unico sistema facile da usare. È ottimo per aziende di qualsiasi dimensione, aiuta a dare un senso ai dati dei dipendenti con reportistica efficace e lavora bene in diversi paesi e lingue. Posso programmare colloqui, rilasciare offerte, gestire l'onboarding e molto altro ancora. È uno strumento unico per tutto.

🧠 Curiosità: Westinghouse Electric & Manufacturing Company ha creato il primo filmato di formazione aziendale, insegnando ai dipendenti le corrette procedure di sicurezza e le tecniche di lavoro. Immagino che sapessero quanto fosse importante mostrare ai dipendenti come lavorare in sicurezza prima ancora che esistesse PowerPoint!

10. DocuWare (il migliore per mantenere la conformità dei dati delle risorse umane)

tramite DocuWare

Gestire la conformità delle risorse umane, soprattutto con un team globale, è molto impegnativo. Un solo errore e ti ritroverai coinvolto in problemi legali poco chiari.

Con funzionalità di sicurezza e funzione di segnalazione di conformità di livello azienda, DocuWare è il tuo compagno ideale per raccogliere e archiviare in modo sicuro le informazioni sui dipendenti. Archivia in modo sicuro tutti i tipi di file in un sistema centralizzato, mantenendo le tue pratiche HR conformi alle normative HIPAA, GDPR e altre.

Grazie a diritti utente altamente specifici, flussi di lavoro solidi e voci che non possono essere manomesse, sarai protetto da perdite di dati, confusione e modifiche sospette.

Le migliori funzionalità/funzioni di DocuWare

Facilita la firma digitale con sicurezza dei documenti, semplificando i flussi di lavoro e riducendo i documenti cartacei

Genera reportistica personalizzata e audit trail per monitorare le modifiche ai documenti e controllare gli accessi

Crea buste paga in qualsiasi piattaforma di gestione stipendi e archiviale automaticamente nei file digitali del personale dei dipendenti

Individua rapidamente la posizione dei dipendenti utilizzando filtri di ricerca intelligenti come nome, reparto, tipo di documento o stato

Limiti di DocuWare

Sebbene non vi siano limiti intrinseci alle dimensioni dei file nel sistema DocuWare, la velocità di caricamento può essere un fattore determinante per i documenti di grandi dimensioni

Prezzi DocuWare

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di DocuWare

G2: 4,4/5 stelle (oltre 240 recensioni)

Capterra: 4,6/5 stelle (oltre 100 recensioni)

Semplifica e assicura la gestione dei documenti dei dipendenti con ClickUp

Dall'archiviazione sicura e dalle potenti funzionalità di ricerca ai flussi di lavoro automatizzati e all'accesso mobile, gli strumenti che abbiamo presentato apportano una notevole organizzazione ai tuoi processi HR. Che tu gestisca una startup snella o stia espandendo un'azienda in rapida crescita, qui troverai qualcosa per ogni tipo di team.

Vuoi tutto questo in un'unica piattaforma? Scegli ClickUp. Usalo come archivio digitale e hub per i documenti. Ricevi aggiornamenti in tempo reale per non perdere mai più un'attività relativa alle risorse umane.

Inoltre, la funzionalità di ricerca connessa ti consentirà di non perderti nel tentativo di individuare un documento relativo a un dipendente.

Allora, cosa aspetti? Iscriviti oggi stesso a ClickUp per rendere la gestione dei documenti dei dipendenti meno complicata e più un processo automatizzato.