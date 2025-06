Niyati - Come creare un calendario di marketing (esempi + modelli)

Mancano pochi giorni al lancio di un prodotto importante e tutto è in ritardo. Il post sul blog deve essere modificato, i social media sono ancora in fase di pianificazione e la campagna email è bloccata in fase legale. Per finire, scopri che la tua campagna è in conflitto con un importante evento del settore che non avevi pianificato.

Le scadenze si avvicinano, nessuno sa chi sta facendo cosa e il panico si diffonde mentre ti affanni.

La mancanza di un piano chiaro porta a confusione, perdite di tempo e frustrazione. È qui che entra in gioco il calendario di marketing. Ti offre un unico posto dove organizzare, pianificare e allineare ogni dettaglio, garantendoti la chiarezza e il controllo necessari per eseguire la tua campagna in modo impeccabile.

Scopriamo insieme come creare un calendario di marketing che renderà il senso di oppressione causato dal pensiero "Ho dimenticato qualcosa" un ricordo del passato.

Che cos'è un calendario di marketing?

Un calendario di marketing è uno strumento di marketing per pianificare, programmare e monitorare le tue iniziative di marketing. Ti aiuta a monitorare tutto, dai post sul blog agli aggiornamenti sui social media, alle campagne email e al lancio di prodotti, suddivisi per mese, trimestre o anno.

Mantenendo tutto organizzato, avrai la certezza di non andare mai fuori programma e potrai facilmente rimanere in linea con i tuoi obiettivi

Pianifica, programma ed esegui le attività di marketing in tempo con un calendario di marketing

⚠️ Consiglio sottovalutato: non sovraccaricare il calendario. Solo perché c'è dello spazio bianco non significa che devi riempirlo. Alcune delle campagne di maggior successo sono state il risultato della concentrazione, non del volume. Inserisci degli spazi di respiro intenzionali per consentire la spontaneità e i contenuti reattivi.

Perché è necessario un calendario di marketing?

Un ottimo marketing non è frutto del caso. Ecco perché un calendario fa la differenza:

Guarda il quadro generale e pianifica in anticipo: un calendario ti aiuta a mappare in anticipo campagne e contenuti per individuare tempestivamente sovrapposizioni e lacune. Niente più sorprese dell'ultimo minuto come email inviate due volte o eventi chiave del settore mancanti

Coerenza = branding migliore: pianificare in anticipo aiuta ad allineare i post sui social, i blog e le email attorno agli stessi temi e obiettivi. Inoltre, il messaggio del tuo brand rimane chiaro e coerente

Tieni traccia di ciò che funziona (e di ciò che non funziona): un calendario crea un registro delle tue attività di marketing. Questo ti consente di analizzare le prestazioni delle tue campagne nel tempo. Ad esempio, puoi guardare indietro e vedere quando hai eseguito determinate promozioni e metterle in relazione con i risultati

Non perdere mai le scadenze: con così tante parti in movimento (scrittori, designer, team di prodotto, partner), un calendario mantiene tutti allineati. Tiene traccia delle scadenze, mostra chi è responsabile e aiuta l'intero team a stare al passo

📚 Per saperne di più: Come creare una roadmap di marketing vincente

Funzionalità/funzioni chiave di un calendario di marketing

Un calendario di marketing integrato va oltre il semplice monitoraggio di date e scadenze.

Ecco gli elementi indispensabili:

Flessibilità per gestire i cambiamenti: il tuo calendario di marketing dovrebbe essere facile da aggiornare. Idealmente, dovresti poter trascinare e rilasciare le attività per riprogrammarle e avere scadenze connesse che si adeguano automaticamente

Collaborazione e accessibilità: un calendario delle campagne di marketing dovrebbe essere uno strumento condiviso e in tempo reale accessibile a tutto il team. Gli strumenti basati sul cloud sono i più adatti a questo scopo, poiché consentono di assegnare attività, aggiungere commenti o allegati e impostare livelli di autorizzazione

Adatto a diversi contenuti/canali: il tuo calendario dovrebbe supportare tutti i tipi di contenuti con diversi titolari e flussi di lavoro. Inoltre, dovresti poter utilizzare i tag per filtrare per canale e allegare file o link, come un documento Google per una bozza di blog

Visualizzazioni multiple: a volte è necessario ingrandire la settimana corrente, altre volte è necessario avere una visione d'insieme del trimestre. I migliori calendari consentono di passare da una visualizzazione all'altra senza duplicare i dati

Titolarità e stato chiari: ogni elemento del calendario deve indicare chi è il responsabile e in quale fase si trova. In questo modo il calendario non è più un semplice programma, ma uno strumento di monitoraggio del flusso di lavoro in tempo reale che mostra non solo quando ma anche come stanno procedendo le cose

📚 Per saperne di più: Strategie creative per la gestione del marchio

Tipi di calendari di marketing

Probabilmente avrai bisogno di diversi calendari di marketing per obiettivi diversi. Ecco una panoramica dei tipi principali:

1. Calendario editoriale

Un calendario editoriale ti consente di pianificare e monitorare i contenuti di lunga durata che stai creando, quando saranno pubblicati e chi è responsabile di ciascun elemento. È uno strumento preferito dai team di content marketing ed è essenziale per l'esecuzione di una solida strategia di contenuti.

Cosa include solitamente un calendario editoriale:

Argomento/titolo del contenuto (ad es. "10 consigli SEO per blogger")

Tipo di contenuto (post sul blog, reel, newsletter, ecc.)

Data di pubblicazione

Autore/responsabile

Stato (Idea/In corso/Pianificato/Pubblicato)

Parole chiave o hashtag

Canali (piattaforma di pubblicazione: Instagram, Substack, sito web, ecc.)

Pianifica, monitora e organizza i tuoi contenuti di marketing con un calendario editoriale

2. Calendario di social media marketing

Un calendario dei contenuti dei social media è necessario se sei attivo su più canali.

Mappa esattamente cosa verrà pubblicato, quando e dove, come un carosello Instagram il Monday, un video TikTok il Wednesday e un post LinkedIn il Thursday. Include anche dettagli chiave come il testo del post, le risorse di design, gli hashtag e le modifiche specifiche per la piattaforma, tutto in un unico posto.

Pianifica e gestisci i post su tutte le piattaforme con un calendario di social media marketing

3. Calendario marketing degli eventi

Un calendario di marketing degli eventi mappa gli eventi imminenti, i loro orari e le promozioni che devono essere realizzate prima, durante e dopo gli eventi stessi.

Alcuni dettagli comuni sono:

Nome e data dell'evento (ad es. "Lancio del prodotto estivo: 10 luglio")

Tipo di evento (webinar, conferenza, workshop, lancio di un prodotto, vendita, ecc. )

Canali di marketing (Instagram, LinkedIn, email, Facebook Ads, ecc.)

Contenuti promozionali (quali post, email o annunci pubblicitari pubblicare)

Sequenza (quando iniziare i post teaser, inviare gli inviti, pubblicare i countdown, ecc. )

Ruoli del team (chi progetta, scrive, pianifica, pubblica, ecc.)

Pianifica e coordina le promozioni degli eventi con un calendario di marketing degli eventi

4. Calendario di lancio del prodotto

Un calendario di lancio di un prodotto è un piano dettagliato che delinea ciò che deve accadere prima, durante e dopo il lancio di un nuovo prodotto. È suddiviso in tre fasi:

Pre-lancio: pianifica i contenuti, progetta la pagina del prodotto, prepara le email e programma i post teaser

Lancio: monitora quando il prodotto viene lanciato, pianifica email e post sui social, avvia campagne pubblicitarie e assegna chi deve monitorare domande e feedback

Post-lancio: condividi recensioni, pubblica testimonianze, invia email di ringraziamento, offri supporto e monitora le metriche delle prestazioni come le vendite e il traffico

Ogni attività è collegata a una data specifica, a una piattaforma (come Instagram o email) e a un membro del team. In questo modo il lancio rispetterà i tempi previsti e sarà facile da gestire.

Mappa senza sforzo ogni fase del lancio con un calendario di lancio del prodotto

Creare il tuo calendario di marketing

Ora creiamo un calendario di marketing che ti prepari per un esito positivo.

1. Definisci obiettivi di marketing chiari

Ti è mai capitato di passare settimane a lavorare su una campagna, per poi chiederti: "Aspetta, qual era il nostro obiettivo?" Questo è ciò che succede quando gli obiettivi di marketing non sono chiari fin dall'inizio. Per pianificare in modo intelligente:

Fissa traguardi specifici e misurabili, invece di obiettivi vaghi. Questa chiarezza ti permette di sapere esattamente cosa programmare: annunci settimanali su LinkedIn, contenuti mirati e controlli regolari delle prestazioni

Esempio: ❌ Aumenta il nostro pubblico ✅ Ottieni 500 nuovi lead qualificati dagli annunci LinkedIn in 60 giorni, poiché i lead LinkedIn convertono il 40% più velocemente

Utilizza il test "Cosa elimineremmo per primo?". Chiedi al tuo team: Se domani dovessimo tagliare il 90% del lavoro richiesto dal marketing, quale obiettivo manterremmo? È un modo semplice per capire cosa è più importante in questo momento

2. Seleziona i canali di marketing e i tipi di contenuti più adatti

Scegli le piattaforme utilizzate dal tuo pubblico. Per il B2B, LinkedIn o i webinar tendono a funzionare bene. Per un pubblico più giovane, Instagram o TikTok potrebbero essere più efficaci.

Quindi, adatta i contenuti formattandoli in base alle loro preferenze:

Professionisti impegnati: brevi post su LinkedIn o newsletter di rapida lettura

Hobbisti o pubblico visivo: reel, infografiche o blog con tutorial

In questo modo sarà più facile pianificare i contenuti per ciascun canale, assegnare le attività e monitorare ciò che funziona.

🧠 Curiosità: Facebook, Instagram e TikTok sono i canali in cui la maggior parte dei marketer B2B e B2C pianifica di investire maggiormente. Anche Reddit, Discord e Threads stanno emergendo come canali popolari, utilizzati dal 10% dei team di marketing.

3. Coinvolgi i tuoi attori chiave

Non creare il calendario da solo. Il tuo team conosce meglio di chiunque altro il proprio carico di lavoro. Se non lo coinvolgi, rischi ritardi, scadenze non rispettate e confusione.

Quindi, mappa chi è coinvolto in ogni fase e di cosa è responsabile:

Fase Chi è coinvolto? Cosa fanno? Ideazione Team commerciali, di prodotto e di assistenza clienti Condividi domande, feedback e problemi comuni dei clienti per dare forma alle idee sui contenuti Esecuzione Scrittori, designer, editor video e channel manager Hai bisogno di attività e scadenze chiare per creare e pubblicare contenuti? Approvazione Responsabili marketing, team legale e team di conformità Verifica l'accuratezza dei contenuti, i problemi legali e gli standard del marchio

4. Determina la durata del tuo calendario

Con quanto anticipo dovresti pianificare? Dipende dal tuo flusso di lavoro e dalla rapidità con cui cambia il tuo settore.

Annuale: pianifica le campagne principali, i lanci e gli eventi stagionali. Aiuta nella pianificazione generale, ma richiede flessibilità

Trimestrale: una sequenza mirata che fornisce una struttura senza essere troppo rigida

Mensile: ideale per settori in rapida evoluzione, consente di rimanere agili e adattarsi rapidamente

Settimanale: ideale per una pianificazione dettagliata. Utilizzalo per i contenuti quotidiani, le email e i post sui social media

Niente può rovinare un piano di progetto di marketing più velocemente di una data di lancio mancata. Quindi, delinea tutte le date chiave da cui dipende il tuo marketing. Questo darà al tuo calendario una struttura chiara e ti aiuterà a pianificare in anticipo i contenuti e le attività.

Tieni traccia di tre tipi di date:

Esterno: giorni festivi, eventi del settore, giornate di sensibilizzazione, picchi stagionali

Interno: lancio di prodotti, webinar, campagne commerciali, contenuti programmati

Sequenze delle campagne: Una data di lancio chiara o un intervallo di tempo per ogni campagna

💡 Suggerimento: Crea un documento master "Date ed eventi di marketing" all'interno di uno strumento di gestione dei documenti come ClickUp Docs per archiviare: Collegamenti ad attività, elenchi o cartelle correlati in ClickUp Un elenco completo delle date chiave (festività, eventi, lanci) Una ripartizione dei risultati pianificati collegati a ciascuna data

5. Crea il tuo calendario di marketing con ClickUp

Una volta definiti gli obiettivi, le date chiave, il team e le sequenze, è il momento di creare il calendario.

Potresti usare un foglio di calcolo. Ma non gestisce bene la titolarità delle attività, gli aggiornamenti in tempo reale o la collaborazione del team. Hai bisogno di un software per calendari di marketing creato per la collaborazione in team, non uno che li intrappola in celle e colonne.

È qui che entra in gioco il software di project management per il marketing di ClickUp.

Raccogli, collabora e semplifica i progetti dall'inizio alla fine con la piattaforma di project management per il marketing di ClickUp

Si tratta di un'area di lavoro all-in-one che ti aiuta a:

Crea calendari per contenuti, campagne, lanci ed eventi

Assegna attività concrete con scadenze, titolari e stati

Monitora lo stato di avanzamento, i feedback e le approvazioni in tempo reale

La parte migliore? Include il Calendario ClickUp basato sull'IA, che ti offre una panoramica in tempo reale di ciò che è già pianificato, in corso e in arrivo.

Ecco come creare il tuo calendario di marketing con ClickUp:

1. Crea o vai allo Spazio, alla Cartella o all'Elenco in cui desideri inserire il calendario. Quindi, fai clic sul pulsante + Visualizza nella parte superiore della pagina

Visualizzazioni personalizzate in ClickUp

2. Scegli Calendario dall'elenco a discesa

Seleziona la visualizzazione Calendario

3. Una volta aperto, aggiungi un nome al tuo calendario

Dai un nome al tuo calendario

4. Ora puoi iniziare a personalizzarlo.

📅 Elementi essenziali da includere nel tuo calendario: Nomi delle attività: titoli chiari e concreti Date di scadenza: scadenze specifiche per ogni attività Assegnatari: membri del team responsabili Stato delle attività: aggiornamenti sullo stato di avanzamento (ad es. In corso, Completato) Priorità: Alta, Media, Bassa Durata stimata: durata prevista delle attività Categorie/tag: Organizza per tipo/canale Link/risorse: allega file o URL pertinenti Nome campagna/progetto: Raggruppa le attività per iniziativa

Per impostazione predefinita, nel Calendario ClickUp vedrai il mese corrente. Ma se desideri una visualizzazione diversa, basta cliccare su Periodo di tempo in alto a sinistra e scegliere tra giorno, 4 giorni, settimana e mese.

Personalizza le opzioni della sequenza all'interno del Calendario ClickUp

5. Aggiungi attività direttamente a una data specifica facendo clic sull'icona più (+)

In altre visualizzazioni (come Giorno o Settimana), puoi fare clic su qualsiasi intervallo di tempo vuoto per creare un'attività. L'ora in cui fai clic diventa la data di scadenza dell'attività. E se è presente una durata stimata (ad esempio, 2 ore), l'attività bloccherà quel tempo sul tuo calendario.

Hai bisogno di riprogrammare? Basta trascinare l'attività in un nuovo giorno o ora e la data di scadenza verrà aggiornata immediatamente.

Riprogramma le attività con la funzionalità/funzione drag-and-drop nel Calendario di ClickUp

Una volta create le attività, aggiungi una descrizione con dettagli quali obiettivi, collegamenti e brief.

Puoi anche utilizzare ClickUp Brain per generare descrizioni delle attività dai nomi delle attività. Ad esempio, se la tua attività è "Crea post Instagram per il lancio del prodotto", puoi inserire il prompt:

📮Approfondimento ClickUp: Il 18% dei partecipanti al nostro sondaggio desidera utilizzare l'IA per organizzare la propria vita attraverso calendari, attività e promemoria. Un altro 15% desidera che l'IA gestisca le attività di routine e il lavoro amministrativo. Per fare ciò, un'IA deve essere in grado di comprendere i livelli di priorità di ciascuna attività in un flusso di lavoro, eseguire i passaggi necessari per creare o modificare le attività e impostare flussi di lavoro automatizzati. La maggior parte degli strumenti ha uno o due di questi passaggi già elaborati. Tuttavia, ClickUp ha aiutato gli utenti a consolidare fino a 5+ app utilizzando la nostra piattaforma! Prova la pianificazione basata sull'IA, dove le attività e le riunioni possono essere facilmente assegnate agli slot disponibili nel tuo calendario in base ai livelli di priorità. Puoi anche impostare regole di automazione personalizzate tramite ClickUp Brain per gestire le attività di routine. Dì addio al lavoro frenetico!

6. Utilizza visualizzazioni personalizzate per soddisfare diverse esigenze di marketing

Il Calendario ClickUp è fantastico per la pianificazione. Ma a volte è necessario vedere le cose da una prospettiva diversa.

Ecco alcune visualizzazioni tra cui puoi passare:

La vista Bacheca di ClickUp : perfetta per visualizzare campagne sui social media, post di blog o attività di email marketing che passano attraverso più fasi, come "Idea", "In corso", "Revisione" e "Completata" "Idea", "In corso", "Revisione""Completata"

Organizza e monitora le attività attraverso colonne personalizzabili tramite la vista Bacheca Kanban di ClickUp

La vista grafico Gantt di ClickUp : ideale per pianificare e gestire il lancio di prodotti o campagne di marketing in più fasi. È possibile monitorare le dipendenze delle attività, impostare attività cardine e gestire le attività sovrapposte

Visualizza le sequenze dei progetti e le dipendenze delle attività con la vista grafico Gantt di ClickUp

: Ideale per gestire le attività in un formato organizzato e dettagliato. È possibile visualizzare tutte le attività in un semplice elenco, con la possibilità di filtrare, ordinare e raggruppare in base a vari parametri, come data di scadenza, assegnatario o priorità, il tutto tenendo traccia delle scadenze e delle responsabilità Vista Elenco: Ideale per gestire le attività in un formato organizzato e dettagliato. È possibile visualizzare tutte le attività in un semplice elenco, con la possibilità di filtrare, ordinare e raggruppare in base a vari parametri, come data di scadenza, assegnatario o priorità, il tutto tenendo traccia delle scadenze e delle responsabilità

Organizza e gestisci le attività in un elenco semplice e ordinabile tramite la vista Elenco di ClickUp

📚 Per saperne di più: I migliori strumenti software per il flusso di lavoro di marketing

7. Sfrutta i modelli per aumentare l'efficienza

I professionisti del marketing utilizzano spesso modelli di calendario di marketing che offrono una struttura pronta all'uso con attività, sezioni e prompt di contenuto precompilati. Inoltre, consentono di risparmiare tempo e di seguire le best practice del settore grazie agli stati di avanzamento integrati e ai campi personalizzati utilizzati dai team di successo.

La parte migliore? I modelli di calendario sono disponibili in diverse varianti e puoi scegliere quello che funziona meglio per te.

Ad esempio:

Modelli di calendario dei contenuti : pianifica e programma i post del blog, i contenuti dei social media e le email

Modelli di calendario dei contenuti SEO : pianifica i contenuti orientati alla SEO concentrandoti sulla ricerca delle parole chiave, sul pubblico di destinazione, sulle lacune nei contenuti e sul monitoraggio delle prestazioni

Modelli di piano di marketing: definisci le campagne, imposta gli obiettivi, monitora lo stato di avanzamento e gestisci le scadenze

Abbiamo selezionato per te otto modelli ClickUp per iniziare:

1. Modello di calendario di marketing ClickUp

Ottieni il modello gratis Pianifica e monitora campagne di marketing, attività e budget utilizzando il modello di calendario di marketing di ClickUp

Il modello di calendario di marketing di ClickUp è un solido punto di partenza per qualsiasi team di marketing. Centralizza le tue campagne, attività, scadenze ed eventi in un unico posto.

Stai pianificando il lancio di un prodotto? Questo modello ti consente di creare un'attività per la "Campagna di lancio del prodotto". Quindi, suddividila in parti più piccole, come campagne di email marketing, post sui social media, aggiornamenti del blog e creatività pubblicitarie, ciascuna con la propria scadenza, il proprio budget e il proprio titolare.

La vista Calendario di ClickUp ti consente di visualizzare tutte le tue campagne e attività su una sequenza temporale. La vista Processo di marketing delinea il tuo flusso di lavoro dal brainstorming alla pubblicazione, mentre la vista Tabella del budget ti aiuta a monitorare le spese e il ROI.

🎯 Ideale per: Professionisti del marketing e coordinatori di progetti che necessitano di una visione d'insieme delle scadenze, dei budget e delle responsabilità del team

2. Modello di calendario dei social media ClickUp

Ottieni il modello gratis Gestisci e pianifica i post sui social media con un modello personalizzabile di calendario dei social media ClickUp

Il modello di calendario social media di ClickUp ti aiuta a pianificare e gestire i contenuti su tutte le piattaforme con funzionalità/funzioni di project management integrate.

Puoi assegnare attività al tuo team, ad esempio un grafico per le immagini o un copywriter per le didascalie, e impostare scadenze per le bozze e la pubblicazione per monitorare lo stato di avanzamento dall'inizio alla fine.

Include visualizzazioni personalizzate come:

Visualizzazione calendario social media: per visualizzare i post programmati per data (ad es. teaser il Monday, link al blog il Wednesday)

Vista Elenco argomenti: per gestire le idee di contenuto grezze

Visualizzazione del processo dei contenuti: per monitorare lo stato di avanzamento da Idea → Progettazione → Revisione → Pianificato → Pubblicato

🎯 Ideale per: Social media manager, content strategist e digital marketing manager che gestiscono campagne sui social media e pubblicazioni multipiattaforma

3. Modello di calendario editoriale per il content marketing di ClickUp

Ottieni il modello gratis Visualizza e gestisci il flusso di lavoro del tuo content marketing con il modello di calendario editoriale per il content marketing di ClickUp

Il modello di calendario editoriale per il content marketing è pensato appositamente per i team che si occupano di content marketing. Consente loro di vedere a colpo d'occhio quali contenuti sono in programma, in quale fase si trovano e se stanno raggiungendo l'obiettivo.

Dispone di 12 campi personalizzati per acquisire varie informazioni su ogni campagna e risorsa, come Copywriter, Pilastro dei contenuti, Tipo di contenuto, Bozza, Risultato finale, Data di pubblicazione, ecc.

Inoltre, include visualizzazioni personalizzabili:

Piano dei contenuti Visualizza: una vista Elenco per raccogliere e organizzare idee di contenuti con parole chiave e formati. Stai pianificando di aumentare la generazione di lead? Aggiungi idee come "I migliori magneti per lead per i marchi B2B" o "Come creare un funnel email che converte"

Calendario editoriale Visualizza: un layout di calendario per visualizzare quando ogni contenuto viene pubblicato

Bacheca di avanzamento Visualizza: Una bacheca Kanban che mostra lo stato di ogni contenuto, dall'idea al completamento

🎯 Ideale per: team di content marketing B2B che necessitano di un sistema chiaro per assegnare attività, monitorare le approvazioni e allineare i contenuti agli obiettivi di generazione di lead

4. Modello di elenco calendario editoriale ClickUp

Ottieni il modello gratis Organizza e monitora le tue attività editoriali con il modello di elenco Calendario editoriale di ClickUp

Il modello di elenco Calendario editoriale di ClickUp ti offre un modo basato su elenchi per gestire i contenuti dall'idea alla pubblicazione in un unico posto.

È particolarmente utile per mostrare la tua linea editoriale durante le riunioni: gli elenchi sono facili da consultare e discutere. Hai anche quattro viste personalizzate:

Desideri una panoramica chiara in stile documento? Utilizza la vista Documento

Preferisci spuntare le cose da un elenco? Scegli la vista Elenco

Hai bisogno di pianificare in anticipo? La visualizzazione Calendario è perfetta per visualizzare le scadenze

Se ti piace organizzare le attività con note adesive, la vista Bacheca ti offre un layout in stile Kanban con funzione drag-and-drop per una migliore gestione delle attività

🎯 Ideale per: Autori di contenuti, blogger, esperti di marketing o piccoli team che necessitano di un modo semplice per organizzare e monitorare la produzione di contenuti su più piattaforme

5. Modello di calendario di pubblicazione ClickUp

Ottieni il modello gratis Semplifica la pianificazione dei contenuti e monitora lo stato di avanzamento su più piattaforme con il modello di calendario di pubblicazione ClickUp

Se pubblichi molti contenuti e hai bisogno di un calendario incentrato sulla tempistica, il modello Calendario di pubblicazione ClickUp è la soluzione ideale. Ti aiuta a monitorare tutti i contenuti pronti (o quasi pronti) per essere pubblicati.

Include sei stati personalizzati come Approvazione, Scrittura dei contenuti, Progettazione e Banca dei contenuti completa, per monitorare chiaramente lo stato di avanzamento.

È inoltre possibile passare da una visualizzazione all'altra:

Visualizzazione tipo di contenuto: per visualizzare tutti i post per tipo

Visualizzazione Brand Book: per verificare che il contenuto sia in linea con il marchio e soddisfi le tue linee guida

Per stato: per visualizzare le attività relative ai contenuti in base alle fasi di completamento

🎯 Ideale per: Content manager, social media marketer e team creativi che devono garantire la consegna puntuale dei contenuti e mantenere la coerenza del marchio su più piattaforme

6. Modello di calendario editoriale per blog ClickUp

Ottieni il modello gratis Organizza e pianifica i post del blog per un flusso di pubblicazione coerente con il modello di calendario editoriale per blog di ClickUp

Il modello di calendario editoriale del blog ClickUp è pensato su misura per i flussi di lavoro dei blog. Puoi elencare idee per il blog come "Come rimanere produttivi mentre si lavora da casa" o "Il momento migliore per pubblicare sui social media", impostare scadenze e vedere esattamente cosa deve essere fatto e quando.

Devi modificare una data di pubblicazione? Basta trascinare l'attività nel calendario integrato. In questo modo è facile modificare il programma e individuare eventuali lacune nei contenuti, ad esempio se non è stato pianificato nulla per la settimana 4, e colmarle secondo necessità.

🎯 Ideale per: blogger e team di contenuti che desiderano organizzare, monitorare e collaborare alla creazione di post per blog con un modello editoriale di facile consultazione

7. Modello di calendario dei contenuti ClickUp

Ottieni il modello gratis Semplifica i processi di pianificazione, programmazione e approvazione dei contenuti con il modello di calendario dei contenuti di ClickUp

Il modello di calendario dei contenuti ClickUp è una versione semplificata di un calendario di marketing, incentrato sui tuoi contenuti e sul loro programma di pubblicazione.

Immagina di lavorare a un post per il blog del sito web della tua azienda. Puoi suddividerlo impostando un campo Settimana per monitorare quando ci lavori. Puoi anche aggiungere un campo Pilastro dei contenuti per classificarlo: si tratta di un blog su "Suggerimenti SEO", "Strategie di marketing" o "Scrittura di contenuti"?

Utilizza il campo Note per caricare file correlati o aggiungere requisiti specifici. Infine, il campo Approvazione del client ti consente di contrassegnare se è stato approvato o è ancora in sospeso.

🎯 Ideale per: scrittori freelance che gestiscono più progetti per diversi client, social media manager che pianificano post e campagne quotidiane e team di marketing che coordinano i contenuti dei blog e le newsletter via email

8. Modello per la gestione delle campagne di marketing di ClickUp

Ottieni il modello gratis Semplifica e organizza le campagne di marketing con il modello di gestione delle campagne di marketing di ClickUp

Il modello di gestione delle campagne di marketing di ClickUp è fondamentale se gestisci campagne di grandi dimensioni. Questo calendario di marketing include attività campione per ogni fase della campagna, tra cui strategia, creazione dei contenuti, lancio e analisi.

Inoltre, sono disponibili numerose opzioni per personalizzare la visualizzazione della campagna. Dai un'occhiata a:

Visualizzazione lancio prodotto per attività specifiche del lancio

Visualizzazione del calendario dei social media per i post relativi alle campagne

Visualizzazione Calendario per vedere tutte le attività in una sequenza temporale

Visualizza il monitoraggio del budget per controllare le spese

Utilizza i dashboard di ClickUp per monitorare le prestazioni. Se un post sui social media non ottiene i risultati sperati, puoi rapidamente riassegnare o creare attività per apportare modifiche. La parte migliore? Tutti i soggetti coinvolti (il team di prodotto, dei contenuti, dei social media e di progettazione) lavorano nello stesso spazio di progetto.

🎯 Ideale per: Responsabili marketing e team di contenuti che coordinano il lancio di prodotti, campagne sui social media e attività di creazione di contenuti

Implementazione e gestione del calendario di marketing

La strategia è efficace solo se viene seguita fino in fondo. Ecco come gestire il tuo calendario di marketing come un professionista:

1. Utilizza la funzione di pianificazione drag and drop

Sei pronto per pubblicare una campagna venerdì, ma il client improvvisamente vuole che sia pronta per mercoledì. Normalmente, ciò significa aggiornare l'attività, inviare un messaggio Slack al tuo scrittore, sollecitare il designer e rielaborare il programma di revisione.

Ma con la possibilità di trascinare e rilasciare le attività nel Calendario di ClickUp, puoi semplicemente spostare l'attività a mercoledì. La data di scadenza viene aggiornata automaticamente e tutti gli assegnatari, inclusi il copywriter, il designer e l'editor, ricevono immediatamente una notifica.

Sposta le attività nel Calendario di ClickUp per aggiornare automaticamente le scadenze e avvisare immediatamente il tuo team

2. Adatta le strategie al mutare dei piani

I piani di marketing cambiano continuamente e un solo cambiamento può stravolgere l'intero calendario.

Con le dipendenze delle attività di ClickUp, collega le attività utilizzando relazioni di "blocco" e "in attesa", ad esempio facendo attendere la redazione dei testi fino al completamento del design e la pubblicazione fino all'approvazione dei testi. In questo modo, se il design viene spostato, ClickUp suggerisce automaticamente di spostare tutto ciò che dipende da esso.

Il tuo calendario di marketing rimane aggiornato e il tuo team è sempre al corrente di ciò che sta succedendo senza che tu debba fissare le date una per una.

Regola automaticamente le sequenze quando un'attività blocca o è in attesa di un'altra tramite le dipendenze delle attività di ClickUp

3. Monitora lo stato di avanzamento e le metriche delle prestazioni

Una cosa è pianificare i tuoi contenuti, un'altra è sapere come stanno andando le cose nel complesso. È qui che puoi utilizzare nuovamente le dashboard di ClickUp per creare schede personalizzate per il monitoraggio dello stato di avanzamento.

Puoi impostare un grafico a torta che mostra lo stato delle attività o creare un grafico a linee per monitorare la quantità di contenuti pubblicati nel corso del mese.

Visualizza lo stato del marketing e i KPI con le dashboard di ClickUp

Per misurare le prestazioni, crea una dashboard con i KPI di marketing. Puoi integrare Google Analytics o aggiungere manualmente metriche come traffico e lead. In questo modo, colleghi il tuo calendario ai risultati e vedi cosa funziona.

📚Per saperne di più: Miglior software per la gestione delle risorse di marketing (MRM)

Superare le sfide con i calendari di marketing

Anche i calendari di marketing più solidi possono incontrare degli intoppi. Affrontiamo alcuni problemi comuni che i professionisti del marketing devono affrontare e vediamo come risolverli:

1. I membri del team ignorano il calendario

L'hai impostato, ma alcune persone continuano a fare le cose all'ultimo minuto o non aggiornano le loro attività.

Per risolvere questo problema: Rendi il calendario l'unica fonte di verità integrandolo nelle riunioni

Semplifica! Se il calendario è troppo complesso, le persone non lo useranno. ClickUp Home offre a ogni persona una chiara visualizzazione delle attività settimanali estratte dal calendario

2. Il calendario diventa opprimente

I team di grandi dimensioni potrebbero ritrovarsi con numerosi elementi nel calendario, che possono essere difficili da leggere o su cui è difficile concentrarsi.

Per risolvere questo problema: Mantieni calendari secondari separati per ogni reparto o canale, ad esempio uno per i social media e uno per i contenuti. Utilizza una dashboard di marketing per estrarre le attività da entrambi. Visualizza tutto insieme o filtra per team in base alle esigenze

Archivia o nascondi regolarmente gli elementi completati. Le attività passate sono utili come riferimento, ma non devono ingombrare la visualizzazione corrente

Diversi reparti e client continuano a chiedere aggiornamenti sulle attività di marketing, costringendoti a inviare innumerevoli report sullo stato di avanzamento.

Per risolvere questo problema: Condividi il calendario con gli accessi appropriati. Genera un link di sola lettura per il tuo team. Oppure aggiungi un client come ospite in modo che possa monitorare lo stato dei contenuti

Avere chiarezza su ciò che ogni stakeholder desidera vedere e creare una visualizzazione filtrata appositamente per loro

Pianifica in modo più intelligente e commercializza meglio con ClickUp

La creazione di un calendario di marketing richiede un po' di lavoro iniziale, ma migliora la comunicazione all'interno del team, rafforza le campagne e libera spazio mentale per la creatività, gestendo il "quando e cosa"

Il calendario basato sull'IA di ClickUp offre un'interfaccia intuitiva che ti consente di visualizzare e organizzare tutte le tue attività di marketing in un unico posto. Puoi anche trascinare e rilasciare le attività per riprogrammarle, collegare attività correlate e monitorare lo stato di avanzamento su vari canali con più viste del calendario.

Inoltre, ClickUp offre modelli di calendario di marketing che forniscono strutture predefinite per la pianificazione dei contenuti e delle campagne sui social media, consentendoti di risparmiare tempo fin dal primo giorno.

Vuoi realizzare le tue campagne con facilità? Iscriviti oggi stesso a ClickUp! 🙌