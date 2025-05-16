Modelli gratuiti di tabelle orarie per l'edilizia per monitorare le ore di lavoro

Il monitoraggio delle ore di lavoro in un cantiere edile è fondamentale per gestire le buste paga, i costi dei progetti e la produttività. Un modello di tabella oraria per l'edilizia semplifica questo processo, garantendo registrazioni accurate senza complicazioni.

Che tu sia un appaltatore, un project manager o un lavoratore, l'utilizzo di tabelle orarie strutturate per l'edilizia ti aiuta a tenere tutto sotto controllo. Il modello giusto elimina la confusione, riduce gli errori e ti aiuta a pagare correttamente i lavoratori.

Di seguito esploreremo i modelli di tabella oraria per l'edilizia, cosa rende un modello efficace e suggeriremo i migliori modelli gratuiti di ClickUp, l'app per tutto il lavoro.

Cosa sono i modelli di tabella oraria per l'edilizia?

Un modello di tabella oraria per l'edilizia è un documento preformattato utilizzato per monitorare le ore lavorate dai dipendenti in un cantiere edile. Aiuta i datori di lavoro a monitorare le presenze, calcolare i salari e garantire un'elevata produttività. Questi modelli semplificano la tenuta dei registri, facilitando l'elaborazione delle buste paga e consentendo di individuare opportunità di ottimizzazione.

Ecco gli elementi standard di un modello di tabella oraria per l'edilizia: Dettagli dei dipendenti : nome, titolo e informazioni di contatto

Informazioni sul progetto : posizione del sito, nome del progetto e descrizione del lavoro

Voci relative a data e ora : registrazioni giornaliere di entrata, uscita e pause

Totale ore lavorate : il calcolo delle ore regolari e straordinarie

Approvazione del supervisore : una sezione di approvazione per convalidare le voci

Dettagli di pagamento: Tariffa oraria, periodo di pagamento e calcolo della retribuzione totale

Sezione note: uno spazio per commenti aggiuntivi o circostanze particolari

Cosa rende un modello di tabella oraria per l'edilizia un buon modello?

Un buon modello di tabella oraria per l'edilizia dovrebbe rendere semplice il monitoraggio delle ore di lavoro, della produttività e dell'efficienza. Dovrebbe consentirti di individuare facilmente le tendenze, identificare i ritardi e garantire una corretta gestione della manodopera.

Ecco cosa dovresti cercare in un modello di tabella oraria per l'edilizia:

Semplicità d'uso : cerca un modello di tabella oraria per l'edilizia facile da usare, che garantisca ai lavoratori di poterlo compilare rapidamente senza confusione. I formati complicati portano a errori e perdite di tempo

Layout completo : preferisci modelli che includono dettagli essenziali come le ore dei dipendenti, i tempi di pausa, i nomi dei progetti e le informazioni sui dipendenti. La mancanza di questi dati chiave può creare problemi relativi alle buste paga e al monitoraggio dei progetti

Opzioni di personalizzazione : scegli un modello che ti consenta di apportare modifiche in base alle esigenze della tua azienda, come regole specifiche sugli straordinari o la gestione di più cantieri

Calcoli automatizzati : il monitoraggio automatico del tempo e il calcolo automatico dei salari aiutano a ridurre le discrepanze nei libri paga

Layout dettagliato ma conciso : il modello scelto deve contenere dettagli sufficienti per registrazioni accurate senza sovraccaricare gli utenti con campi non necessari

Funzionalità di aggiornamento regolare: scegli un modello di tabella oraria per l'edilizia che ti consenta di aggiornare e rinfrescare i dettagli in base alle esigenze del progetto o alle politiche aziendali

💡 Suggerimento: se hai difficoltà a rispettare le scadenze dei tuoi progetti di costruzione, utilizza un software di pianificazione dei lavori edili per ottimizzare l'allocazione delle risorse.

14 modelli di tabelle orarie per l'edilizia

Ecco un elenco dei migliori modelli di tabelle orarie per l'edilizia per monitorare le ore di lavoro, garantire pagamenti accurati e aumentare la produttività.

1. Modello di monitoraggio del tempo ClickUp Consultant

Ottieni il modello gratis Monitora le ore fatturabili, visualizza lo stato di avanzamento e mantieni l'organizzazione con il modello di monitoraggio del tempo ClickUp Consultant

Il modello di monitoraggio del tempo di ClickUp Consultant è progettato per aiutarti a monitorare senza sforzo le ore fatturabili come appaltatore, tenere traccia dello stato delle attività assegnate e collaborare con i tuoi clienti in tempo reale.

Ottieni un quadro chiaro del tempo dedicato a ciascun progetto, semplificando la fatturazione e riducendo le spese amministrative. Il modello aiuta i team interni e i consulenti a collaborare in modo che ogni attività cardine venga completata in tempo e il progetto proceda senza intoppi.

👉🏼 Se sei un consulente che utilizza ClickUp per la collaborazione con i client, scopri come abilitare il monitoraggio del tempo in ClickUp qui:

Ecco perché ti piacerà:

Confronta i costi stimati e gli importi da pagare per diversi progetti per un'analisi costi-benefici approfondita prima di intraprenderli

Valuta lo stato di completamento di ogni attività e ottieni una panoramica di ciò che sta procedendo bene e dove ci sono delle lacune

Tieni traccia delle ore fatturabili e non fatturabili per garantire pagamenti accurati

🤝 Ideale per: Società di consulenza, appaltatori e manager che desiderano organizzare meglio più progetti

🎁 Bonus: Le tabelle orarie di ClickUp riuniscono il monitoraggio del tempo, l'invio delle tabelle orarie e le approvazioni in un unico flusso di lavoro senza soluzione di continuità. Dalle singole attività ai progetti complessi, ottieni un controllo preciso sul tuo tempo, garantendo una fatturazione accurata e una gestione efficiente delle risorse. Trasforma il monitoraggio del tempo da un'attività dispersiva in un processo efficiente con le tabelle orarie di ClickUp Ecco come le tabelle orarie di ClickUp possono offrirti ulteriori vantaggi: Collega senza sforzo le voci relative al tempo dalle attività alle tabelle orarie, eliminando passaggi superflui

Monitora le ore approvate con dashboard in tempo reale, che offrono visibilità immediata sulle attività del team

Blocca le tabelle orarie inviate per una fatturazione accurata e registrazioni affidabili

Rivedi, approva o richiedi modifiche direttamente dall'hub delle tabelle orarie

Comunica direttamente dalla funzionalità/funzione Tabella oraria, così non perderai nulla

2. Modello di tabella oraria per servizi ClickUp

Ottieni il modello gratis Tieni traccia delle ore di servizio per misurare e allocare meglio le risorse con il modello di tabella oraria dei servizi ClickUp

Il modello di tabella oraria dei servizi ClickUp aiuta a monitorare il tempo che i dipendenti dedicano a ciascuna attività per garantire un utilizzo efficiente delle risorse. Con tutto in un unico posto, gestire e allocare le risorse tra i progetti non è mai stato così facile.

Il modello ti consente di valutare l'efficacia dei tuoi programmi di formazione, monitorare le ore eccessive registrate e garantire che le ore di servizio siano utilizzate in modo responsabile.

Ecco perché ti piacerà:

Evita errori manuali con il calcolo automatico della retribuzione totale in base ai dati inseriti

Classifica le ore totali dei dipendenti in ore regolari, straordinarie, di malattia retribuite, ferie e ferie retribuite

🤝 Ideale per: Appaltatori, project manager e liberi professionisti che desiderano gestire le ore di lavoro e la produttività dei dipendenti

💡 Suggerimento: Hai problemi con l'invio tardivo delle tabelle orarie? Utilizza i promemoria per le tabelle orarie per mantenere il tuo team in carreggiata.

3. Modello di roster del personale ClickUp

Ottieni il modello gratuito Esamina i programmi del team, gestisci le ore di lavoro e monitora le assenze con il modello di roster del personale di ClickUp

Il coordinamento dei programmi di lavoro per le squadre di costruzione garantisce che i progetti procedano secondo i piani. Il modello di roster del personale di ClickUp semplifica la pianificazione dei turni, tiene traccia della disponibilità dei dipendenti e organizza i programmi di lavoro senza intoppi.

Dall'assegnazione delle attività quotidiane alla registrazione accurata delle ore lavorative e al monitoraggio degli straordinari, questo modello di registro dei dipendenti garantisce che ogni lavoratore sia programmato in modo efficace, riducendo al contempo i conflitti e le incomprensioni. Inoltre, i responsabili della costruzione possono utilizzarlo per aggiornare i registri in tempo reale, mantenendo l'assegnazione della forza lavoro fluida ed efficiente.

Ecco perché ti piacerà:

Monitora la disponibilità dei lavoratori in tempo reale per evitare doppie prenotazioni

Gestisci gli straordinari e le ferie con un sistema di monitoraggio integrato

Sincronizza i programmi del team con le sequenze temporali dei progetti per un flusso di lavoro senza interruzioni

Valuta il livello di soddisfazione dei dipendenti in base alla loro produttività

🤝 Ideale per: Project manager nel settore edile, supervisori di cantiere e team delle risorse umane che gestiscono la pianificazione della forza lavoro

📮Approfondimento ClickUp: il 92% dei knowledge worker utilizza strategie personalizzate di gestione del tempo. Tuttavia, la maggior parte degli strumenti di gestione del flusso di lavoro non offre ancora solide funzionalità/funzioni integrate di gestione del tempo o di definizione delle priorità, il che può ostacolare un'efficace definizione delle priorità. Le funzionalità di pianificazione e monitoraggio del tempo basate sull'IA di ClickUp possono aiutarti a trasformare queste supposizioni in decisioni basate sui dati. Può persino suggerire finestre di concentrazione ottimali per le attività. Crea un sistema di gestione del tempo personalizzato che si adatta al tuo modo di lavorare!

4. Modello di sequenza compilabile ClickUp

Ottieni il modello gratuito Tieni traccia delle attività cardine, modifica le attività e crea sequenze con il modello di sequenza compilabile di ClickUp

Una sequenza temporale accurata è la spina dorsale di qualsiasi progetto e il modello di sequenza temporale compilabile di ClickUp semplifica la mappatura rapida di progetti ed eventi. Progettato per garantire l'efficienza, rappresenta visivamente le fasi del progetto, le scadenze e le attività cardine, assicurando che i team rimangano allineati.

Mappando questi punti critici, i responsabili della costruzione prevengono i colli di bottiglia, adeguano i programmi secondo necessità e tengono informati tutti gli stakeholder sullo stato di avanzamento dei lavori.

Ecco perché ti piacerà:

Monitora le fasi di costruzione in una visualizzazione strutturata e interattiva

Modifica facilmente le scadenze per adattarti a ritardi o modifiche al progetto

Migliora la collaborazione condividendo aggiornamenti in tempo reale della sequenza con le parti interessate

Elenca le date di scadenza, le date di completamento previste e le note aggiuntive che desideri includere per un contesto più completo

🤝 Ideale per: Project planner e manager che desiderano visualizzare le sequenze temporali e tenere tutto sotto controllo

Vuoi passare a un unico strumento per l'invio, la revisione e l'approvazione delle ore lavorative? Scopri perché ClickUp è un'ottima scelta in questo video 👇🏽

5. Modello ClickUp per il monitoraggio del tempo orario

Ottieni il modello gratuito Imposta obiettivi e sequenze temporali e monitora lo stato di avanzamento con il modello di monitoraggio del tempo orario di ClickUp

I progetti di costruzione richiedono programmi di lavoro precisi e il monitoraggio delle ore di lavoro per garantire un controllo accurato delle buste paga e del budget. Il modello di monitoraggio del tempo orario di ClickUp consente ai team di registrare le ore di lavoro, monitorare gli straordinari e garantire la conformità alle normative sul lavoro.

Un formato intuitivo consente ai lavoratori di timbrare facilmente l'entrata e l'uscita, mentre i manager ottengono informazioni in tempo reale sulle ore fatturabili, riducendo gli errori nelle buste paga e aumentando l'efficienza. Riduci le spese amministrative, stabilisci priorità chiare e migliora la produttività nel settore edile con questo modello.

Ecco perché ti piacerà:

Analizza il costo rispetto al valore aggiunto da ciascun dipendente confrontando i costi variabili con la produttività

Previsione della spesa stimata mostrando in anticipo le potenziali ore di lavoro

Monitora le prestazioni per determinare se attività simili dovrebbero essere riassegnate in futuro

Tieni traccia degli obiettivi giornalieri per monitorare in modo efficiente lo stato di avanzamento e apportare modifiche al piano, se necessario

🤝 Ideale per: Supervisori di cantieri edili, amministratori delle buste paga e team delle risorse umane che gestiscono lavoratori a ore

Ecco cosa Will Helliwell , Assistant Head of Engineering presso Inform Communications Ltd, pensa dell'utilizzo di ClickUp:

La gestione dei progetti è diventata molto più semplice tra tutti i reparti dell'azienda. Quando arriva un nuovo progetto, possiamo utilizzare un modello che crea immediatamente tutti i ticket necessari. Non solo, ma a tutti vengono assegnate automaticamente le proprie attività, quindi non c'è confusione su chi deve svolgere quale parte del lavoro.

La gestione dei progetti è diventata molto più semplice tra tutti i reparti dell'azienda. Quando arriva un nuovo progetto, possiamo utilizzare un modello che crea immediatamente tutti i ticket necessari. Non solo, ma a tutti vengono assegnate automaticamente le proprie attività, quindi non c'è confusione su chi deve svolgere quale parte del lavoro.

6. Modello di allocazione del tempo ClickUp

Ottieni il modello gratis Assegna le priorità alle attività, mantieni la struttura e monitora lo stato di avanzamento con il modello di allocazione del tempo di ClickUp

Il modello di allocazione del tempo di ClickUp offre un modo strutturato per assegnare attività, stimare i carichi di lavoro e monitorare il tempo dedicato a ciascuna fase del progetto. Visualizza facilmente lo stato di avanzamento, modifica i programmi, monitora le ore dei dipendenti e assicurati che tutti lavorino sulle attività giuste al momento giusto.

Le ore di lavoro devono essere distribuite in base alla priorità delle attività e alla disponibilità delle risorse, eliminando le inefficienze e ottimizzando l'allocazione della manodopera per ottenere la massima produttività.

Ecco perché ti piacerà:

Assegna le ore di lavoro in modo efficace in base alle esigenze e alle scadenze del progetto

Identifica tempestivamente i colli di bottiglia analizzando la distribuzione del lavoro in tempo reale

Ottimizza le risorse di manodopera per rispettare i vincoli di budget del progetto

Calcola automaticamente la somma, l'intervallo o la media di ciascuna attività ed evita errori manuali

🤝 Ideale per: Project manager nel settore edile, liberi professionisti, appaltatori e team per monitorare e gestire le sequenze in modo efficiente

💡 Suggerimento: i modelli di registro delle ore possono aiutarti a ottenere il controllo della tua pianificazione e ottimizzare le tue attività quotidiane per massimizzare la produttività.

7. Modello di analisi del tempo ClickUp

Ottieni il modello gratis Monitora lo stato delle attività, valuta le prestazioni e ottimizza i processi con il modello di analisi del tempo di ClickUp

Il modello di analisi del tempo di ClickUp tiene traccia delle ore di lavoro, della durata delle attività e della produttività della forza lavoro, offrendo informazioni utili.

Ottieni una migliore visibilità sull'allocazione del tempo dei progetti, identifica le inefficienze e individua rapidamente le aree di miglioramento. Inoltre, utilizza report basati sui dati per garantire che ogni ora sia sfruttata al massimo per il successo del progetto.

Ecco perché ti piacerà:

Identifica rapidamente i ritardi con il monitoraggio dei dati in tempo reale

Migliora l'efficienza riducendo le ore improduttive e i colli di bottiglia

Traccia i dati sull'utilizzo del tempo per identificare le tendenze e creare un piano

Aggiungi formule per monitorare il costo dei lavoratori, il costo delle utenze di linea e il costo dei tempi di inattività

🤝 Ideale per: Project manager, appaltatori, supervisori di cantieri edili e titolari di aziende che desiderano garantire una gestione efficiente del tempo e aumentare la produttività

📮 Approfondimento ClickUp: il 32% dei lavoratori lavora occasionalmente oltre l'orario previsto, mentre il 24% fa straordinari quasi tutti i giorni. Il problema? Senza limiti, gli straordinari diventano la norma invece che l'eccezione. A volte, hai bisogno di un piccolo aiuto per impostare questi limiti. Chiedi a ClickUp Brain, l'assistente IA integrato di ClickUp, di intervenire e creare un programma ottimizzato per te. Integrato direttamente nella tua area di lavoro, mostra quali attività sono effettivamente urgenti e quali no! 💫 Risultati reali: Lulu Press risparmia 1 ora al giorno per ogni dipendente che utilizza le automazioni di ClickUp, con un aumento del 12% dell'efficienza del lavoro.

8. Modello di pianificazione della gestione del tempo ClickUp

Ottieni il modello gratis Pianifica le attività, imposta gli obiettivi e allinea i team con il modello di pianificazione della gestione del tempo di ClickUp

La gestione del tempo è la chiave per completare con successo i progetti di costruzione e il modello di pianificazione della gestione del tempo di ClickUp è stato creato appositamente per questo scopo.

Che tu stia gestendo un team o monitorando gli obiettivi personali, questo modello ti consente di pianificare meglio per rispettare le scadenze, dare priorità alle attività e concentrarti su ciò che conta di più.

Ecco perché ti piacerà:

Tieni traccia di come impieghi il tuo tempo. Scopri cosa puoi delegare o eliminare per essere più efficace

Organizza le attività in base ai livelli di priorità e imposta la durata stimata per assicurarti di rimanere in linea con i tuoi obiettivi

Esamina lo stato di avanzamento e apporta le modifiche necessarie lungo il percorso

Includi eventuali commenti o osservazioni da utilizzare come riferimento quando pianifichi progetti simili in futuro

🤝 Ideale per: Appaltatori, liberi professionisti, project manager, studenti e dipendenti aziendali che desiderano eliminare le inefficienze

9. Modello di report giornaliero per il settore edile di ClickUp

Ottieni il modello gratuito Documenta le attività quotidiane dei progetti, condividi gli aggiornamenti sullo stato di avanzamento e gestisci le risorse con il modello di report giornaliero per l'edilizia di ClickUp

Il modello di report giornaliero per il settore edile di ClickUp garantisce che ogni giornata lavorativa sia documentata con aggiornamenti chiave, osservazioni sulla sicurezza e attività completate.

Fornisce una panoramica chiara delle attività in corso e una ripartizione dettagliata degli orari dei lavoratori edili. Funge anche da modello di tabella oraria giornaliera, consentendo a tutti di essere sulla stessa pagina. Utilizzalo per generare rapidamente report strutturati, aiutando le parti interessate a rimanere informate e garantendo al contempo la conformità agli standard di sicurezza e reportistica.

Ecco perché ti piacerà:

Documenta gli incidenti di sicurezza e garantisci la conformità alle normative del settore

Elenca tutti gli strumenti, i lavoratori, le attività, le condizioni meteorologiche e i programmi in un unico posto per pianificare i flussi di lavoro in modo efficiente

Garantisci una collaborazione efficiente centralizzando i dettagli chiave per ridurre gli scambi di comunicazioni, soprattutto durante la revisione di documenti importanti

Identifica i potenziali problemi che possono compromettere i tuoi progetti di costruzione e trova una soluzione prima che diventino grandi sfide

🤝 Ideale per: Project manager nel settore edile, ingegneri di cantiere e responsabili della sicurezza che necessitano di report giornalieri durante la gestione di più dipendenti

10. Modello ClickUp per il project management nel settore edile

Ottieni il modello gratuito Organizza i progetti, pianifica le attività e monitora lo stato di avanzamento con il modello di project management per l'edilizia di ClickUp

Il coordinamento dei progetti di costruzione comporta la gestione di molteplici parti in movimento. Il modello di project management per l'edilizia di ClickUp semplifica il processo centralizzando la pianificazione dei progetti, l'assegnazione delle attività e gli aggiornamenti in tempo reale per mantenere tutto organizzato.

Questo modello elimina le congetture e ottimizza la comunicazione del team per ogni attività, dalla pianificazione dei subappaltatori al monitoraggio degli ordini di materiale. Come risultato, potrai tenere sotto controllo il budget del progetto per garantire una migliore gestione della costruzione.

Ecco perché ti piacerà:

Migliora la collaborazione del team con l'accesso condiviso e le notifiche personalizzabili

Tieni traccia dell'utilizzo dei materiali e dei costi per evitare sforamenti

Crea una mappa mentale per raccogliere idee e pianificare il flusso di lavoro di ogni progetto

Utilizza i grafici a torta all'interno dei dashboard di ClickUp per ottenere una panoramica del carico di lavoro in base allo stato, per mappare le attività completate e quelle in corso

🤝 Ideale per: Appaltatori generali, project manager e imprese edili che gestiscono progetti in più fasi e desiderano gestire in modo efficiente programmi, budget e risorse

🎁 Bonus: I progetti di costruzione richiedono precisione in ogni fase, dai progetti ai budget. ClickUp per la gestione delle costruzioni semplifica ogni fase, trasformando i dati sparsi in informazioni utili. Dall'ottimizzazione delle pipeline commerciali alla semplificazione della gestione degli appaltatori, realizza i tuoi progetti in modo più rapido e intelligente con ClickUp Construction Management Visualizza i programmi dei progetti con i grafici Gantt, collabora senza interruzioni dal cantiere all'ufficio con la chat ClickUp integrata e monitora lo stato di avanzamento con aggiornamenti in tempo reale.

11. Modello di tabella oraria per l'edilizia in Excel/Fogli Google di Coefficient

via Coefficient

Il modello di tabella oraria per l'edilizia in Excel/Fogli Google di Coefficient semplifica il monitoraggio dello stato dei progetti e dei costi di manodopera. Questo modello di tabella oraria in Excel garantisce un monitoraggio accurato delle ore, compresi gli straordinari, per un'elaborazione equa e tempestiva delle buste paga.

Tenere registri dettagliati delle presenze e del lavoro aiuta a identificare le efficienze, semplificare la gestione della manodopera e migliorare la produttività complessiva della forza lavoro nei progetti di costruzione. Puoi utilizzarlo come modello di tabella oraria settimanale o mensile.

Ecco perché ti piacerà:

Genera report rapidi per una migliore gestione della forza lavoro

Monitora con precisione le ore lavorate con le formule predefinite

Collabora in modo efficiente con il supervisore e il project manager

🤝 Ideale per: Appaltatori, responsabili di cantiere e supervisori che desiderano tenere sotto controllo i costi attraverso una gestione accurata della forza lavoro

12. Modello di tabella oraria per l'edilizia in Word di QuickBooks

tramite QuickBooks

Il modello di tabella oraria per l'edilizia di QuickBooks semplifica il monitoraggio della manodopera. Registra le ore di lavoro per ogni attività, garantendo un'elaborazione accurata delle buste paga e una retribuzione equa.

Grazie a una visione chiara dello stato di avanzamento dei progetti e dei costi di manodopera, è possibile identificare le inefficienze, semplificare il project management ed garantire che i progetti di costruzione procedano senza intoppi e nel rispetto del budget.

Ecco perché ti piacerà:

Ottieni una panoramica delle ore lavorate e delle ore di ferie per determinare le aree di inefficienza

Aggiungi la tariffa standard e la tariffa per gli straordinari per garantire la chiarezza nei pagamenti

Elenca lo stato di avanzamento per progetto e lavoro

Collabora con i lavoratori e i manager e fai firmare le tabelle orarie per garantire chiarezza e trasparenza

🤝 Ideale per: Appaltatori, responsabili di cantiere e supervisori che desiderano gestire meglio le scadenze e i budget dei progetti

13. Modello di tabella oraria bisettimanale per il settore edile in Excel/Word di Time Doctor

tramite Time Doctor

Il modello di tabella oraria bisettimanale per l'edilizia in Excel/Word di Time Doctor aiuta a monitorare le ore di lavoro dei dipendenti e degli appaltatori per una fatturazione accurata e l'elaborazione delle buste paga. Garantisce una retribuzione equa, fornendo al contempo informazioni chiare sulla durata dei singoli lavori e sulle attività in cantiere.

Progettato per appaltatori e team, questo modello di tabella oraria settimanale per l'edilizia aiuta i manager a supervisionare l'efficienza della forza lavoro.

Ecco perché ti piacerà:

Semplifica il libro paga bisettimanale con un sistema strutturato di inserimento delle voci

Tieni traccia degli straordinari e delle pause per garantire un calcolo equo dei salari

Personalizza i registri delle ore lavorative per diversi progetti e ruoli lavorativi

🤝 Ideale per: Datori di lavoro, professionisti delle risorse umane, capisquadra o manager che desiderano monitorare facilmente le ore di lavoro e i pagamenti dei dipendenti

14. Modello di tabella oraria bisettimanale con pause di Microsoft 365

tramite Microsoft 365

Rimani organizzato e semplifica il processo di elaborazione delle buste paga con questo modello di foglio presenze bisettimanale accessibile di Microsoft. Progettato per Excel, questo modello personalizzabile consente ai dipendenti di registrare in modo efficiente le ore regolari, gli straordinari, i giorni di malattia e le ferie in un periodo di due settimane. Le formule integrate calcolano automaticamente i totali, riducendo gli errori manuali e risparmiando tempo. Ideale per aziende di tutte le dimensioni, questo modello aiuta a garantire un monitoraggio accurato del tempo e una gestione semplificata delle buste paga.

Ecco perché ti piacerà:

Monitora le ore regolari, gli straordinari, le ore di malattia e le ferie in un unico posto per garantire pagamenti accurati

Confronta le ore registrate e le attività completate in due settimane per identificare le opportunità di ottimizzazione

Elenca la retribuzione oraria per le ore regolari, gli straordinari, le assenze per malattia e le ferie per garantire un pagamento equo

🤝 Ideale per: Qualsiasi datore di lavoro, professionista delle risorse umane, caposquadra o manager che desideri monitorare le ore di lavoro ed elaborare i pagamenti in modo efficiente

🧠 Curiosità: gli antichi egizi utilizzavano tavolette di calcare, note come ostraca, per registrare le assenze dei dipendenti.

Ottimizza la gestione delle tabelle orarie nel settore edile con ClickUp

Il monitoraggio delle ore lavorative dei dipendenti, delle tariffe orarie e delle prestazioni nei progetti di costruzione non deve essere complicato, soprattutto con il modello di tabella oraria giusto.

ClickUp semplifica ogni aspetto della gestione delle sequenze temporali di costruzione e della produttività del team. Che tu sia un appaltatore indipendente o gestisca un'azienda di costruzioni su larga scala, ClickUp ti aiuta a monitorare con precisione le ore di lavoro, semplificare le buste paga e tenere sotto controllo i costi dei progetti, il tutto da un'unica potente piattaforma. Dì addio ai fogli di calcolo sparsi e ai flussi di lavoro macchinosi.

Prova ClickUp oggi stesso e trasforma ogni ora in uno stato di avanzamento. 🚀