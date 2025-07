I migliori generatori di email marketing IA per automatizzare le tue campagne

Email marketing: scrivi, invii, speri... e poi ti chiedi dove hai sbagliato.

La buona notizia? Non dovrai più tormentarti per trovare l'oggetto o il CTA perfetti. I generatori di email IA creano email ad alto tasso di conversione in pochi secondi, senza bisogno di ripensamenti.

Analizzano i dati, personalizzano i contenuti e ottimizzano persino i tempi di invio, così puoi concentrarti sulla strategia mentre l'IA si occupa del resto.

Che tu stia avviando una startup o espandendo un marchio di e-commerce, uno strumento di IA può aiutarti ad automatizzare le tue campagne e aumentare i tassi di apertura con pochi clic.

Scopriamo come funziona un generatore di email IA e vediamo quali sono i migliori.

Cosa cercare in un generatore di email marketing IA?

Con così tanti strumenti di scrittura IA che ti aiutano a creare email migliori e strumenti di email marketing basati sull'IA per coinvolgere il tuo pubblico in modo più efficace, come scegliere quello giusto?

Ecco come:

Personalizzazione basata sull'IA : cerca uno strumento che utilizzi i dati, il comportamento e le preferenze dei clienti per creare messaggi su misura che sembrano scritti appositamente per il destinatario

Automazione del flusso di lavoro : scegli uno strumento che ti consenta di : scegli uno strumento che ti consenta di implementare flussi di lavoro di automazione delle email , segmentare il pubblico e inviare email in base alle azioni degli utenti, come carrelli abbandonati o iscrizioni alla newsletter

Scrittura di alta qualità : scegli generatori di email IA che utilizzano l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) per creare testi coinvolgenti e simili a quelli scritti da esseri umani, in linea con la voce del tuo marchio

Approfondimenti basati sui dati : cerca piattaforme che offrono test A/B, analisi delle prestazioni e consigli basati sull'IA, in modo da poter perfezionare le righe dell'oggetto, migliorare i tassi di clic e massimizzare le conversioni

Integrazioni: scegli uno : scegli uno strumento di email marketing basato sull'IA che si integri con il tuo CRM (come HubSpot o Salesforce), la tua piattaforma di e-commerce (Shopify, WooCommerce) o i tuoi strumenti di analisi per garantire un flusso di lavoro più fluido

I migliori generatori di email marketing IA in sintesi

I 10 migliori generatori di email marketing con IA

1. ClickUp (Ideale per integrare l'email marketing con il project management e la collaborazione in team)

ClickUp è un hub completo per le operazioni di marketing che riunisce contenuti, sequenze, strategie e collaborazione in un'unica piattaforma.

Il suo assistente IA integrato, ClickUp Brain, aiuta a redigere tutto, dalle righe dell'oggetto e le introduzioni delle email alle call-to-action e ai follow-up convincenti, per ottimizzare il processo di scrittura delle email.

Man mano che generi contenuti email, può creare automaticamente attività correlate di scrittura, modifica e approvazione, con date di scadenza e assegnatari. Estrae anche il contesto pertinente da progetti, documenti, attività e conversazioni, in modo che tutto rimanga connesso.

La parte migliore? Puoi attivare/disattivare i migliori LLM come ChatGPT e Claude direttamente da ClickUp Brain per ottenere il tono e la struttura più adatti alle tue esigenze.

Una volta che hai le tue idee, è il momento di organizzarle. Con ClickUp Docs, puoi redigere e perfezionare oggetti, testi di email, follow-up, brief di campagne e liste di controllo per l'email marketing senza passare da una piattaforma all'altra.

Più membri del team possono modificare un documento contemporaneamente, lasciare commenti, suggerire modifiche o taggare i colleghi per ottenere input o approvazioni. Ciò semplifica la collaborazione in tempo reale tra scrittori, designer e manager sui contenuti e riduce i tempi di feedback.

Organizza le idee in un documento collaborativo e interattivo con ClickUp Docs

Quando è il momento di pianificare e visualizzare le campagne, hai bisogno di uno strumento che combini le funzionalità/funzioni di un software di pianificazione delle attività e di un'app calendario.

Il Calendario di ClickUp riunisce attività, eventi e riunioni in un programma chiaro e visivo che mantiene tutti allineati e puntuali. Puoi trascinare e rilasciare le attività sul tuo calendario di marketing quando devi spostare una campagna o modificare le sequenze.

La pianificazione drag-and-drop, le istantanee giornaliere e il monitoraggio del backlog aiutano a garantire che nessun passaggio venga tralasciato durante le campagne in rapida evoluzione.

Sei pronto a lanciare la tua campagna? Il software di project management per email di ClickUp ti consente di pianificare, programmare e monitorare le campagne email in uno spazio centralizzato. Puoi creare cartelle, elenchi e attività dedicate per ogni campagna email e utilizzare i dashboard di ClickUp per monitorare le attività aperte, lo stato delle campagne e le metriche chiave.

Organizza le tue campagne email e monitora le prestazioni con il software di project management per email di ClickUp

Per migliorare ulteriormente la produttività del tuo team, ClickUp Automazioni si occupa del lavoro ripetitivo. Invece di aggiornare manualmente le attività, richiedere approvazioni o tenere traccia delle scadenze, puoi utilizzare trigger basati su azioni per assegnare automaticamente le attività o impostare attività ricorrenti per newsletter periodiche, follow-up o promozioni stagionali.

Automatizza i flussi di lavoro delle campagne email con le automazioni di ClickUp

Se hai bisogno di un framework predefinito per migliorare l'efficienza delle tue iniziative di email marketing, prova il modello di email marketing di ClickUp.

Ottieni modelli gratuiti Semplifica la pianificazione, l'esecuzione e il monitoraggio delle tue campagne email con il modello di email marketing di ClickUp

📣 ClickUp in azione: Immagina di pianificare una campagna promozionale primaverile: il tuo team redige bozze di email in ClickUp Docs, utilizza ClickUp Brain per perfezionare le righe dell'oggetto, mappa la sequenza di invio nella vista Calendario e monitora le prestazioni con i dashboard. Ogni attività, dalla progettazione al test A/B, viene assegnata automaticamente con le automazioni, senza passare da uno strumento all'altro e senza perdere alcun passaggio.

Utilizza questo modello per:

Aggiungi campi personalizzati come Segmento, Link alla campagna, Totale clic, Email inviate e Percentuale di clic per memorizzare le informazioni essenziali della campagna

Segmenta il tuo elenco in gruppi in base agli obiettivi della campagna con la vista Tabella in ClickUp

Monitora le prestazioni della tua campagna con strumenti di analisi e modifica il tuo approccio per migliorare il coinvolgimento

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Pianificazione e programmazione : mappa campagne email in più passaggi e dipendenze su una sequenza visiva con : mappa campagne email in più passaggi e dipendenze su una sequenza visiva con la vista Grafico di Gantt in ClickUp

Monitoraggio degli obiettivi : utilizza : utilizza ClickUp Obiettivi per impostare e misurare KPI specifici per l'email marketing

Collaborazione in tempo reale: mantieni organizzate le conversazioni all'interno dei tuoi progetti e converti i messaggi in attività con : mantieni organizzate le conversazioni all'interno dei tuoi progetti e converti i messaggi in attività con ClickUp Chat

Limiti di ClickUp

All'inizio la curva di apprendimento può essere un po' ripida a causa delle numerose opzioni disponibili

Prezzi di ClickUp

tabella-prezzi

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Ecco una recensione su G2:

Adoro il modo in cui ClickUp riunisce più strumenti di produttività in un unico posto (gestione delle attività, documenti, lavagne online, reportistica), semplificando l'organizzazione di tutto. È abbastanza flessibile da adattarsi a qualsiasi flusso di lavoro e le viste personalizzabili (come Elenco, Bacheca e Gantt) consentono di visualizzare i progetti nel formato preferito. Inoltre, funzionalità/funzioni come Automazioni e Modelli aiutano a risparmiare un sacco di tempo. È come un hub di produttività che si adatta alle tue esigenze!

Adoro il modo in cui ClickUp riunisce più strumenti di produttività in un unico posto (gestione delle attività, documenti, lavagne online, reportistica), semplificando l'organizzazione di tutto. È abbastanza flessibile da adattarsi a qualsiasi flusso di lavoro e le viste personalizzabili (come Elenco, Bacheca e Gantt) consentono di visualizzare i progetti nel formato preferito. Inoltre, funzionalità/funzioni come Automazioni e Modelli aiutano a risparmiare un sacco di tempo. È come un hub di produttività che si adatta alle tue esigenze!

2. Hubspot (Ideale per l'automazione dell'inbound marketing basato sull'IA e la gestione delle relazioni con i clienti)

tramite Hubspot

HubSpot AI Email Writer genera istantaneamente oggetti, testi e CTA per diversi tipi di campagne email, come newsletter, offerte promozionali, follow-up dei clienti, ecc. Con i suggerimenti di contenuti basati sull'IA, puoi generare più varianti per i test A/B e garantire messaggi in linea con il brand.

Lo strumento è completamente integrato nell'Hub Marketing di HubSpot, il che significa che puoi creare, inviare e analizzare campagne email da un'unica dashboard.

Le migliori funzionalità/funzioni di HubSpot

Messaggistica personalizzata : perfeziona il tono, la struttura e i messaggi in base ai dati CRM e al comportamento dei clienti per creare email personalizzate e persuasive

Segmentazione del pubblico : aiuta a segmentare il pubblico in base agli acquisti precedenti, alle visite al sito web, alla cronologia di coinvolgimento, ai dati demografici e ai punteggi dei lead

Analisi e approfondimenti: registra automaticamente i dati delle campagne in HubSpot CRM, consentendoti di monitorare i tassi di apertura, l'invio di lead e altro ancora

Limiti di HubSpot

Alcuni utenti hanno ritenuto che le funzionalità di reportistica, sebbene discrete, spesso mancassero della profondità e della personalizzazione necessarie per ottenere informazioni aziendali complesse

Prezzi Hubspot

Free

Marketing Hub Starter : 20 $ al mese per postazione

Piattaforma Starter per clienti : 20 $ al mese per postazione

Marketing Hub Professional : 890 $/mese

Marketing Hub Enterprise: 3.600 $/mese

Valutazioni e recensioni di Hubspot

G2 : 4,4/5 (oltre 12.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 6.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Hubspot?

Ecco una recensione su G2:

Gli strumenti di email marketing, combinati con le landing page e il sistema CRM, consentono ai professionisti del marketing di monitorare e creare report sulle attività dei lead con facilità.

Gli strumenti di email marketing, combinati con le landing page e il sistema CRM, consentono ai professionisti del marketing di monitorare e creare report sulle attività dei lead con facilità.

3. Mailchimp (ideale per un email marketing intuitivo con analisi avanzate e funzionalità di test A/B)

tramite Mailchimp

Mailchimp è la soluzione ideale per i marketer che desiderano semplicità senza rinunciare alla potenza. La sua tecnologia IA è in grado di eseguire campagne email automatiche, come le campagne drip, e inviare email triggerate in base alle interazioni degli utenti. Offre inoltre consigli intelligenti basati sul comportamento del pubblico, aiutandoti a migliorare tutto, dalle righe dell'oggetto agli orari di invio.

Con la funzionalità di test A/B, i team di marketing possono confrontare diversi contenuti del corpo delle email per vedere cosa stimola il coinvolgimento e monitorare metriche quali tassi di apertura, percentuali di clic e conversioni per valutare l'efficacia delle campagne.

Le migliori funzionalità/funzioni di Mailchimp

Ottimizzazione dei contenuti : valuta la leggibilità delle tue email, analizza l'integrazione di testo e immagini e fornisce consigli per migliorare il testo, le immagini e il layout

Integrazione del marchio : utilizza le risorse del tuo marchio, come loghi, colori, font e immagini, per garantire la coerenza in tutti i materiali di marketing

Mappatura del percorso del cliente: delinea i vari percorsi che un cliente potrebbe intraprendere per aiutare ad automatizzare le interazioni in base ad azioni o eventi specifici

Limiti di Mailchimp

Mancano funzionalità/funzioni avanzate di collaborazione e project management via email oltre ai flussi di lavoro per l'approvazione delle campagne

Prezzi di Mailchimp

Free

Essentials : 13 $ al mese

Standard : 20 $ al mese

Premium: 350 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Mailchimp

G2 : 4,3/5 (oltre 12.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 17.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Mailchimp?

Ecco una recensione su G2 –

Mailchimp mi ha fornito un modo semplice per creare il mio elenco di email mentre ero in movimento. I moduli di iscrizione sono personalizzabili, consentendomi di aggiungere una voce al mio marchio, e possono essere integrati facilmente nel mio sito web con un semplice codice.

Mailchimp mi ha fornito un modo semplice per creare il mio elenco di email mentre ero in viaggio. I moduli di iscrizione sono personalizzabili, consentendomi di aggiungere una voce al mio marchio, e possono essere integrati facilmente nel mio sito web con un semplice codice.

4. ActiveCampaign (ideale per esperienze personalizzate dei clienti attraverso campagne email potenziate dall'IA)

tramite ActiveCampaign

ActiveCampaign è pensato per i professionisti del marketing che desiderano una personalizzazione approfondita con il minimo lavoro richiesto. Utilizza strumenti di IA per generare contenuti e immagini per le email, aiutandoti a semplificare il processo di creazione e a mantenere la coerenza del marchio. Le funzionalità di reportistica e analisi approfondite forniscono informazioni dettagliate su clic, aperture, rimbalzi e altre metriche chiave per valutare e perfezionare le tue strategie di gestione delle email.

Lo strumento ti consente anche di estendere le tue campagne oltre l'email integrando SMS marketing, social media e altri canali per un'esperienza cliente coerente.

Le migliori funzionalità/funzioni di ActiveCampaign

Creazione di contenuti basata sull'IA: Utilizza strumenti basati sull'IA per generare e personalizzare i contenuti delle email e delle pagine di destinazione

Gestione della reputazione : monitora i modelli di invio per proteggere la reputazione del mittente e impedire che le email vengano contrassegnate come spam

Anteprima della campagna: garantisce la corretta visualizzazione delle email su diversi browser, finestre In arrivo e dispositivi

Limiti di ActiveCampaign

Alcuni utenti ritengono che la dashboard di reportistica non sia intuitiva e che possa essere difficile ottenere informazioni reali dai test A/B nel report della campagna

Prezzi di ActiveCampaign

Starter : a partire da 15 $ al mese

Plus : a partire da 49 $ al mese

Pro : a partire da 79 $ al mese

Enterprise: a partire da 145 $ al mese

Valutazioni e recensioni di ActiveCampaign

G2 : 4,5/5 (oltre 13.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 2.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ActiveCampaign?

Ecco una recensione su G2:

Contiene quasi tutto ciò di cui abbiamo bisogno per gestire dal punto di vista del marketing: fogli completi per gestire i lead, email marketing, automazioni, moduli per il sito web, integrazione con molti strumenti esterni, ecc.

Contiene quasi tutto ciò di cui abbiamo bisogno per gestire dal punto di vista del marketing: fogli completi per gestire i lead, email marketing, automazioni, moduli per il sito web, integrazione con molti strumenti esterni, ecc.

5. Omnisend (Ideale per il marketing omnicanale, inclusi email, SMS e notifiche push, per le aziende di e-commerce)

tramite Omnisend

Omnisend offre una suite completa di strumenti progettati per semplificare la creazione, la personalizzazione e l'ottimizzazione delle campagne di email marketing per le aziende di e-commerce. L'interfaccia intuitiva aiuta a creare email acquistabili con blocchi di contenuti dinamici su misura per l'e-commerce, come selettori di prodotti e codici sconto unici.

Puoi scegliere tra 16 diversi blocchi di contenuti, come menu, elenchi di prodotti, immagini e codici promozionali, per migliorare l'appeal visivo e la funzionalità delle tue email.

Le migliori funzionalità/funzioni di Omnisend

Booster per campagne : invia nuovamente le email non aperte automaticamente per massimizzare il coinvolgimento e aumentare le vendite senza lavoro richiesto

Modelli personalizzabili: Accedi a una libreria di modelli completamente personalizzabili e ottimizzati per i dispositivi mobili che possono essere adattati allo stile del tuo marchio

Approfondimenti omnicanale: valuta le prestazioni cross-channel con KPI segmentati per canale per identificare le tendenze e apportare le modifiche necessarie

Limiti di Omnisend

Lo strumento offre integrazioni limitate al di fuori delle piattaforme di e-commerce e marketing

Prezzi Omnisend

Free

Standard : 11,20 $ al mese

Pro : 41,30 $ al mese

Business: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Omnisend

G2 : 4,6/5 (oltre 900 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 800 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Omnisend?

Ecco una recensione su G2:

Progettato per semplificare l'email e l'SMS marketing, Omnisend ci offre un aspetto professionale e accattivante senza troppo lavoro richiesto. Ci permette di creare campagne di marketing personalizzate che possono essere triggerate in base al comportamento dei clienti, come la cronologia di navigazione o gli acquisti passati.

Progettato per semplificare l'email e l'SMS marketing, Omnisend ci offre un look professionale e accattivante senza troppo lavoro richiesto. Ci permette di creare campagne di marketing personalizzate che possono essere triggerate in base al comportamento dei clienti, come la cronologia di navigazione o gli acquisti passati.

6. Copy. ai (Ideale per la creazione di contenuti generati dall'IA per creare email accattivanti)

Copy. ai è l'ideale per i professionisti del marketing che hanno bisogno di contenuti veloci e di alta qualità senza troppo lavoro. Automatizzando il processo di stesura iniziale, riduce la dipendenza da risorse esterne. Aiuta anche a generare automaticamente idee e brief per i contenuti sulla base delle tendenze di ricerca e delle informazioni approfondite, ottimizzandoli per la visibilità sui motori di ricerca.

Lo strumento consente di riutilizzare i contenuti automatizzando la trascrizione, estraendo informazioni chiave e generando contenuti di lunga durata, preservando l'autenticità e la voce di relatori ed esperti.

Copy. ai migliori funzionalità/funzioni

Approfondimenti basati sull'IA : trova informazioni chiave da più origini dati e coinvolgi i clienti con comunicazioni pertinenti e orientate al valore

Traduzione dei contenuti : traduci i materiali commerciali in più lingue per garantire che i messaggi, il posizionamento e le risorse chiave risuonino con il pubblico locale

Sequenze di email automatizzate: imposta email triggerate che rispondono ad azioni specifiche degli iscritti, come iscrizioni o acquisti

Limiti di Copy.ai

A volte, lo strumento produce contenuti già pubblicati, che potrebbero essere segnalati come plagio

Prezzi di Copy.ai

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Copy.ai

G2 : 4,7/5 (oltre 180 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 60 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Copy. ai?

Ecco una recensione su G2:

Trovo l'interfaccia dello strumento semplice e intuitiva. Utilizzo Copy.ai per i post sui social media e le descrizioni dei prodotti, le introduzioni dei blog e i testi dei siti web.

Trovo l'interfaccia dello strumento semplice e intuitiva. Utilizzo Copy. ai per i post sui social media e le descrizioni dei prodotti, le introduzioni dei blog e i testi dei siti web.

7. Brevo (ideale per combinare email marketing, campagne SMS e funzionalità di chat)

via Brevo

Brevo (precedentemente Sendinblue) è una piattaforma di marketing multicanale che combina email, SMS e chat, rendendola una scelta eccellente per i brand che desiderano centralizzare il lavoro richiesto dalla comunicazione.

Il suo assistente IA aiuta a creare rapidamente oggetti e contenuti email accattivanti. È facile progettare email e newsletter professionali utilizzando l'editor drag-and-drop o personalizzando un modello predefinito.

Con agenti di vendita, marketing e conversazione basati sull'IA, le aziende possono automatizzare la segmentazione del pubblico, generare email commerciali istantaneamente, trascrivere le chiamate e fornire consigli dinamici sui prodotti per un coinvolgimento migliore.

Le migliori funzionalità/funzioni di Brevo

Segmentazione del pubblico : applica filtri e attributi per creare gruppi di destinatari personalizzati ed elenchi dinamici che si aggiornano automaticamente in base all'attività degli iscritti

Automazione delle campagne : utilizza flussi di lavoro già pronti e risposte automatiche per coinvolgere il tuo pubblico con email di benvenuto, email di compleanno ed email relative ai carrelli abbandonati

Moduli di sottoscrizione: amplia la tua base di iscritti e invia contenuti e promozioni mirati raccogliendo informazioni chiave come email e preferenze

Limiti di Brevo

A volte, il design delle email viene configurato in modo errato, la piattaforma diventa un po' lenta, rendendo difficile il processo di creazione

Prezzi Brevo

Free

Starter : 9 $ al mese

Business : 18 $/mese

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Brevo

G2 : 4,5/5 (oltre 2.200 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 2.800 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Brevo?

Ecco una recensione su G2:

La piattaforma è incredibilmente facile da configurare e l'interfaccia intuitiva rende la gestione delle campagne un gioco da ragazzi. Mi permette di rimanere in contatto con la nostra comunità in modo efficiente e le funzionalità di automazione mi fanno risparmiare un sacco di tempo.

La piattaforma è incredibilmente facile da configurare e l'interfaccia intuitiva rende la gestione delle campagne un gioco da ragazzi. Mi permette di rimanere in contatto con la nostra community in modo efficiente e le funzionalità di automazione mi fanno risparmiare un sacco di tempo.

8. GetResponse (Ideale per suite di marketing con funzionalità/funzioni quali automazione email, webinar e landing page)

tramite GetResponse

GetResponse ti consente di progettare e inviare newsletter, autorisponditori ed email automatizzate utilizzando un editor drag-and-drop e la generazione di contenuti basata sull'IA. Ciò che distingue GetResponse è la sua funzionalità di hosting di webinar, che consente alle aziende di combinare il content marketing e la generazione di lead in un unico strumento.

Puoi creare moduli per ampliare il tuo elenco di iscritti e ospitare eventi online per interagire direttamente con il tuo pubblico.

Lo strumento offre oltre 150 modelli di email predefiniti, personalizzabili e ottimizzati per dispositivi mobili per vari settori, eventi, festività e messaggi commerciali.

Le migliori funzionalità/funzioni di GetResponse

Editor di foto : ritaglia immagini, applica filtri, aggiungi testo e regola i colori con un autore drag-and-drop per creare design professionali

Ottimizzazione dell'ora di invio : invia le email all'ora ottimale per ciascun iscritto analizzando i suoi modelli di coinvolgimento e regolando la consegna entro una finestra di 24 ore

Localizzazione: invia email all'ora locale di ciascun iscritto, indipendentemente dal suo fuso orario, con la funzionalità "Time Travel"

Limiti di GetResponse

Lo strumento non dispone di strumenti di collaborazione in team integrati come condivisione di documenti, chat e commenti

Prezzi di GetResponse

Starter : 19 $ al mese

Marketer : 59 $ al mese

Autore : 69 $ al mese

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di GetResponse

G2 : 4,3/5 (oltre 700 recensioni)

Capterra: 4,2/5 (oltre 500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di GetResponse?

Ecco una recensione su G2:

GetResponse mi permette di creare, inviare, gestire e monitorare facilmente le risposte alle email. La possibilità di automatizzare il processo di creazione di campagne di email marketing efficaci e personalizzate per ogni client è uno dei vantaggi chiave.

GetResponse mi permette di creare, inviare, gestire e monitorare facilmente le risposte alle email. La possibilità di automatizzare il processo di creazione di campagne di email marketing efficaci e personalizzate per ogni client è uno dei vantaggi chiave.

9. Jasper IA (Il migliore per l'automazione delle email con personalizzazione della voce del marchio)

tramite Jasper IA

Con una suite di funzionalità/funzioni, Jasper IA ti aiuta a creare oggetti e contenuti accattivanti per le email e inviti all'azione per una generazione efficace di lead.

L'estensione per browser di Jasper ti aiuta a scrivere e modificare le email direttamente all'interno di piattaforme come Gmail e Outlook, migliorando l'efficienza del flusso di lavoro e consentendo la creazione di contenuti senza interruzioni e senza dover cambiare applicazione. Puoi definire voci personalizzate per il tuo brand e guide di stile all'interno dello strumento per garantire che tutte le comunicazioni email siano in linea con il branding e il tono dell'azienda.

Le migliori funzionalità/funzioni di Jasper IA

Guida di stile : consente di impostare regole e formattare l'uso dei termini, la grammatica e la punteggiatura della tua organizzazione, mantenendo l'uniformità nelle comunicazioni

Personalizzazione dei contenuti : utilizza i dettagli sul background dell'azienda, le strategie, le informazioni sul pubblico, le analisi della concorrenza, ecc. per garantire che i contenuti siano adattati al contesto aziendale

Linee guida visive: utilizza il brand book per segnalare violazioni relative alle immagini e suggerire correzioni

Limiti di Jasper IA

Alcuni utenti ritengono che lo strumento non sia efficace nella produzione di contenuti e che possano esserci alcune imprecisioni fattuali

Prezzi di Jasper IA

Autore : 49 $/mese

Pro : 69 $ al mese

Business: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Jasper IA

G2 : 4. /5 (+ recensioni)

Capterra: 4,5 (+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Jasper IA?

Ecco una recensione su G2:

Jasper Chat è un eccellente aiuto alla scrittura che mi permette di superare il blocco dello scrittore. Mi aiuta ad aggiungere idee creative e mi permette di non smettere mai di trovare nuovi modi per affrontare il problema.

Jasper Chat è un eccellente aiuto alla scrittura che mi permette di superare il blocco dello scrittore. Mi aiuta ad aggiungere idee creative e mi permette di non smettere mai di trovare nuovi modi per affrontare il problema.

10. Hypotenuse IA (Ideale per la generazione scalabile di contenuti basati sull'IA per un email marketing di alta qualità)

tramite Hypotenuse IA

Hypotenuse IA è un generatore di testi avanzato creato per i team che necessitano di contenuti di alta qualità in grandi volumi, incluse le email di marketing.

Il suo generatore di testi aiuta a creare contenuti per varie esigenze, tra cui email, post di blog, social media, annunci pubblicitari, testi per siti web, ecc. Con l'oggetto dell'email e le parole chiave pertinenti come unico input, lo strumento genera oggetti e contenuti personalizzati in linea con la voce del tuo marchio e in sintonia con il tuo pubblico di riferimento.

Le migliori funzionalità/funzioni di Hypotenuse IA

Descrizioni dei prodotti : genera descrizioni dei prodotti singolarmente o in blocco, incorporando parole chiave SEO per migliorare la visibilità sui motori di ricerca

Blog writer : crea articoli di blog e contenuti di marketing di alta qualità, basati sui fatti e ottimizzati per la SEO

Editor di immagini: migliora la risoluzione delle immagini, standardizza il ritaglio e rimuovi o modifica gli sfondi su più immagini contemporaneamente

Limiti di Hypotenuse IA

Occasionalmente ripete frasi simili all'interno dello stesso contenuto

Prezzi di Hypotenuse IA

Free

Base : 150 $ al mese

Ecommerce Pro : prezzi personalizzati

Ecommerce Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Hypotenuse IA

G2 : 4,7/5 (oltre 70 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Hypotenuse IA?

Ecco una recensione su G2:

Lo scrittore IA fa un lavoro straordinario scrivendo articoli eccellenti e ho avuto un enorme cambiamento nel mio traffico SEO in pochi giorni.

Lo scrittore IA fa un lavoro straordinario scrivendo articoli eccellenti e ho avuto un enorme cambiamento nel mio traffico SEO in pochi giorni.

Scopri un email marketing più intelligente con ClickUp

L'email marketing non deve essere un gioco d'ipotesi. Con il giusto generatore di email IA gratis, puoi risparmiare tempo, aumentare il coinvolgimento e raggiungere i tuoi obiettivi di marketing con sicurezza.

ClickUp ti offre il meglio di entrambi i mondi: un potente generatore di email IA gratuito con ClickUp Brain e una pianificazione delle campagne senza soluzione di continuità attraverso il suo software di project management via email.

Dalla stesura di email di marketing accattivanti all'assegnazione delle attività, dall'impostazione delle scadenze al monitoraggio delle prestazioni delle campagne, ClickUp collega ogni passaggio del tuo flusso di lavoro di marketing in un unico posto.

Iscriviti gratis oggi stesso e lascia che ClickUp ti aiuti a ottenere il massimo dalle tue email! 🎉