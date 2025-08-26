I 11 migliori software di gestione delle risorse basati sull'IA per ottimizzare la produttività del team

È Monday mattina e nella tua finestra In arrivo ci sono già tre aggiornamenti "urgenti" su un progetto, una richiesta di ferie e un foglio di calcolo che ti informa che il tuo sviluppatore più affidabile ha un doppio impegno per tutta la settimana.

Sigh, classico. 🤦

Riorganizzi (ancora una volta) le risorse, contatti tre persone per verificare la loro disponibilità e, nonostante tutto, ti sfugge ancora quell'unica attività.

Forse (sicuramente) è giunto il momento che l'intelligenza artificiale (IA) faccia il lavoro da fare.

In questo post del blog esploreremo 11 software di gestione delle risorse basati sull'IA che ti aiuteranno ad allocare, pianificare e gestire le risorse in modo efficace. 🧰

Quando scegli uno strumento di IA per la gestione delle risorse, devi guardare oltre le pianificazioni automatizzate o le doppie prenotazioni. Lo strumento giusto dovrebbe ottimizzare l'utilizzo delle risorse, aiutarti a reagire rapidamente alle priorità in evoluzione e consentirti di pianificare la crescita con sicurezza.

Ecco cosa dovrebbe fare un ottimo strumento: da fare. 👀

Previsione della capacità: cercate strumenti che prevedano la disponibilità di persone, ruoli e Sequenza utilizzando dati in tempo reale

*abbina il talento al lavoro: utilizza le funzionalità/funzione IA che suggeriscono le persone più adatte in base alle competenze, alla posizione e al carico di lavoro

Adattarsi al cambiamento: dare priorità agli strumenti che offrono supporto alla pianificazione drag-and-drop, al piano what-if e ai segnaposto per le risorse non confermate

monitorate visivamente il carico di lavoro e l'utilizzo: *optate per piattaforme con mappe di calore e grafici per individuare immediatamente un uso eccessivo o una capacità inutilizzata

allinea il piano ai risultati finanziari: *scegli strumenti che prevedono risorse , ricavi, costi e profitti insieme alle sequenze dei progetti

offri approfondimenti: *Privilegia le piattaforme che offrono reportistica dettagliata sull'utilizzo, le ore fatturabili e le future esigenze di assunzione

🧠 Curiosità: oltre 3.000 anni fa, gli antichi mesopotamici ed egizi gestivano già il lavoro e il commercio. Consideralo come una forma primitiva di pianificazione delle risorse, solo che utilizzavano tavolette di argilla.

Strumento Funzionalità migliore Caso d'uso principale Prezzi ClickUp ClickUp Brain per approfondimenti sul carico di lavoro, vista Carico di lavoro, monitoraggio integrato del tempo e modelli di risorse Project management centralizzato e gestione delle risorse con pianificazione, aggiornamenti e bilanciamento del carico di lavoro basati sull'IA Free Forever; personalizzato disponibile per le aziende Scoro Previsione finanziaria, piano della capacità, monitoraggio delle ore fatturabili e riprogrammazione intelligente Piano integrato delle attività e delle risorse per agenzie, società di consulenza e aziende di servizi Core: 23,90 $/mese; Growth: 38,90 $/mese; Performance: 59,90 $/mese Lavoro di squadra Piano provvisorio dei progetti, piano del carico di lavoro, fatturazione basata sui ruoli ed economia delle risorse Team incentrati sul client che necessitano di previsione di capacità e monitoraggio del tempo fatturabile Deliver: 13,99 $/mese; Grow: 25,99 $/mese; Scale: prezzo personalizzato Resource Guru Pianificatore drag-and-drop, barra di disponibilità, filtro basato sulle competenze e approvazioni delle prenotazioni Pianificazione visiva rapida di persone, attrezzature e spazi per PMI e team che operano in fusi orari diversi I piani partono da 5 $ al mese per utente Mosaic IA Team Builder, piano dell'organico, mappe di calore del carico di lavoro in tempo reale Piano della forza lavoro e allocazione intelligente delle risorse in growing service teams Prezzi personalizzati Previsione Pianificazione basata sull'IA, previsione di budget, piano dei segnaposto e della probabilità di successo Aziende che necessitano di un piano predittivo legato alle prestazioni delle risorse e alla redditività Prezzi personalizzati Float Monitoraggio della capacità in tempo reale, Tag dei ruoli e tariffe di costo, gestione intelligente delle ferie Agenzie e dipartimenti che gestiscono le previsioni di capacità in tempo reale con la pianificazione visiva Starter: 8,50 $ al mese; Pro: 14 $ al mese Runn Mappe di calore della capacità, piano dei segnaposto, ricerca intelligente e previsione finanziaria Teams di servizi che si occupano di pianificazione what-if, monitoraggio delle entrate e bilanciamento del carico di lavoro in tempo reale Starter: 10 $/mese; Professional: 14 $/mese Kantata Raccomandazioni sul personale basate sull'IA, inventario delle competenze, monitoraggio del sentiment e del Pulse del team Aziende di servizi professionali che gestiscono persone, prestazioni e consegne su larga scala Prezzi personalizzati Wrike Grafici del carico di lavoro, creazione di lavori basata sull'IA, prenotazioni delle risorse e dashboard Teams aziendali che necessitano di visibilità, automazioni e flussi di lavoro scalabili Piano Free; piani a pagamento a partire da 10 $ al mese Paymo Prenotazioni fantasma, monitoraggio passivo del tempo, pianificatore delle ferie per visualizzare la Sequenza PMI che necessitano di monitoraggio del tempo connesso, fatturazione e pianificazione del team Starter: 5,90 $/mese; Small Office: 10,90 $/mese; Aziendale: 16,90 $/mese

Dopo l'implementazione dell'intelligenza artificiale generativa a livello mondiale, le aziende hanno iniziato a rivolgersi alla tecnologia per le attività ripetitive. Gli strumenti di gestione delle risorse basati sull'IA automatizzano la pianificazione, prevedono la disponibilità e ottimizzano i carichi di lavoro in tempo reale.

Diamo un'occhiata alle migliori soluzioni create per aiutarti a gestire le risorse con precisione. ⚒️

clickUp (ideale per la gestione centralizzata delle risorse e delle attività)*

Il lavoro oggi sembra non funzionare più.

Progetti, conoscenze e comunicazioni vivono in silos, sparsi su troppe app, file e ping. Invece di muoversi più velocemente, i team sprecano ore solo per cercare di rimanere allineati.

ClickUp cambia tutto questo. È l'app Tutto per il lavoro che riunisce i tuoi progetti, documenti e conversazioni in un unico posto e integra l'IA per dare al lavoro un flusso davvero fluido.

Il migliore? ClickUp Brain, il tuo assistente IA integrato che trasforma dati sparsi in risposte immediate, riepilogo/riassunto e aggiornamenti.

clickUp Brain: il tuo assistente IA per la gestione delle risorse*

Chiedi a ClickUp Brain un riepilogo/riassunto settimanale del carico di lavoro del team per anticipare eventuali colli di bottiglia

ClickUp Brain è il tuo assistente intelligente per la gestione delle risorse senza dover cercare manualmente tra attività o fogli di calcolo. Hai bisogno di sapere chi è sovraccarico di lavoro o quali sono le scadenze odierne per il tuo team di progettazione? Basta chiedere.

Basta digitare "Quale assegnatario ha attività in scadenza oggi?" e il software estrarrà le informazioni direttamente dalla tua area di lavoro.

clickUp Brain Max: piano delle risorse con conversione da voce a testo semplificata*

Cattura idee, effettua la condivisione di istruzioni e porta a termine le attività 4 volte più velocemente con Talk to Testo in ClickUp Brain MAX

La pianificazione delle risorse può diventare rapidamente complessa: doppie prenotazioni, Sequenza poco chiara e infinite modifiche ai fogli di calcolo. Con ClickUp Brain Max , puoi evitare il lavoro manuale. Utilizza la funzione Talk-to-Text per riassegnare attività, registrare il tempo o creare elementi da intraprendere all'istante: basta dirlo e Brain Max lo inserirà nel tuo spazio di lavoro. Abbinalo a Enterprise Search e potrai porre domande come "Chi è gratis per occuparsi di un nuovo progetto la prossima settimana?" o "Quali attività rischiano di slittare?" e ottenere risposte in pochi secondi, direttamente dalle tue attività, dai tuoi documenti e dalle tue chat.

Invece di reagire ai problemi di risorse dopo che si sono verificati, ottieni informazioni in tempo reale per bilanciare i carichi di lavoro e prevenire i colli di bottiglia prima che compromettano il tuo progetto.

Aiuta nella gestione delle attività? Sì, assolutamente. Supponiamo che scriviate: "Preparare il rapporto commerciale del secondo trimestre entro venerdì prossimo". Brain lo trasforma in un'attività di ClickUp completamente strutturata, completa di scadenza, assegnatario e qualsiasi contesto riesca a trovare. Inoltre, il task manager IA riepiloga gli aggiornamenti del progetto, in modo da sapere sempre cosa è successo senza bisogno di continue riunioni di stato.

vuoi dare un'occhiata veloce a come funziona ClickUp Brain? Questo breve video mostra come l'assistente IA ti aiuta a gestire attività, documenti e conoscenze del team in un unico posto. Guarda il video →

bilancia i carichi di lavoro con ClickUp Vista Carico di lavoro*

Per bilanciare i carichi di lavoro tra più team, ClickUp vista Carico di lavoro ti offre una visione chiara e in tempo reale della capacità del team, in modo da poter riassegnare le attività prima che si verifichi il burnout.

Ottieni una panoramica visiva di come le attività sono distribuite all'interno del tuo team con ClickUp vista Carico di lavoro

Imposta la capacità di ogni persona e verifica in tempo reale chi è oberato di lavoro e chi invece ha meno impegni. Quindi, basta trascinare e rilasciare per riassegnare le attività e mantenere tutto in equilibrio.

Istanza, il tuo capo progettista è al limite della sua capacità, ma il progettista freelance ha ancora margine. Puoi trasferire il lavoro in eccesso in pochi secondi e mantenere il progetto in monitoraggio.

⚙️ Bonus: scegli il modello ClickUp Project Resource Matrix per allineare i membri del team, gli strumenti e le Sequenza per ogni fase del progetto, rendendo il piano delle risorse più facile e intelligente.

tieni traccia del tempo e fai stime più intelligenti con ClickUp Monitoraggio del Tempo*

Aggiungi durate stimate a ogni attività con ClickUp Project Time Tracking

Se vuoi assicurarti che le attività rientrino nei limiti di tempo del team e delle scadenze, ClickUp Project Time Tracking ti consente di visualizzare il tempo effettivamente impiegato per le attività. Utilizza i timer o registra il tempo manualmente: tutto viene tracciato.

Supponiamo che il tuo editor video impieghi sei ore per realizzare un video teaser che ne richiederebbe tre. Ora sai dove va a finire il tempo e puoi ridistribuire il lavoro a un freelance prima che le cose vadano male.

Utilizza i modelli per gestire le risorse in modo più efficiente

Ottieni un modello gratis Gestisci il tempo, la capacità e le priorità del tuo team con il modello di pianificazione delle risorse ClickUp

Applica il modello di pianificazione delle risorse ClickUp per visualizzare attività e risorse in un flusso di lavoro unificato, ottimizzare i carichi di lavoro, anticipare potenziali rischi e allineare i team alle priorità e agli obiettivi aziendali.

Inoltre, puoi gestire orari, subappaltatori e disponibilità con campi personalizzabili.

⚙️ Bonus: implementa il modello ClickUp Resource Management People per pianificare e assegnare il lavoro ai singoli individui, effettuare il monitoraggio della disponibilità e garantire che nessuno sia sovraccarico di lavoro.

le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp*

*limiti di ClickUp

L'ampia gamma di funzionalità/funzione e le opzioni di personalizzazione possono risultare eccessive per i nuovi utenti

prezzi ClickUp*

valutazioni e recensioni di ClickUp*

G2: 4,7/5 (oltre 10.080 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

*cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Ecco cosa dice una recensione di G2 su questo software di gestione delle risorse basato sull'IA:

... Finalmente ho trovato qualcosa che mi fa sentire Home... Ciò che distingue ClickUp per me è il modo in cui combina perfettamente la gestione delle attività con la messaggistica e la collaborazione in tempo reale... Posso semplicemente cliccare su un'attività e avviare una discussione proprio lì. Ogni commento, file e aggiornamento è esattamente dove deve essere, allegato all'attività stessa.

... Finalmente ho trovato qualcosa che mi fa sentire Home... Ciò che distingue ClickUp per me è il modo in cui combina perfettamente la gestione delle attività con la messaggistica e la collaborazione in tempo reale... Posso semplicemente cliccare su un'attività di ClickUp e avviare una discussione proprio lì. Ogni commento, file e aggiornamento è esattamente dove deve essere, allegato all'attività stessa.

📮 ClickUp Insight: L'88% dei partecipanti al nostro sondaggio utilizza l'intelligenza artificiale per le proprie attività personali, ma oltre il 50% evita di utilizzarla sul lavoro. I tre principali ostacoli sono la mancanza di integrazione perfetta, le lacune di conoscenza e le preoccupazioni relative alla sicurezza. Ma cosa succederebbe se l'IA fosse integrata nel tuo spazio di lavoro e fosse già sicura? ClickUp Brain, l'assistente IA integrato di ClickUp, rende tutto questo realtà. Dalla previsione dei picchi di capacità all'aggiornamento automatico delle Sequenza e al bilanciamento dei carichi di lavoro in tempo reale, ti aiuta a ottenere chiarezza senza sforzo.

2. Scoro (Il migliore per la gestione integrata del Business e delle attività finanziarie)

tramite Scoro

Scoro è uno strumento di gestione delle risorse per aziende di servizi professionali come società di consulenza e agenzie. Integra project management, la pianificazione delle risorse, il budgeting, il commerciale e la finanza in un unico sistema di connessione, permettendoti di visualizzare in tempo reale le prestazioni e la redditività del tuo business.

Ciò che distingue Scoro è la sua profondità nel controllo finanziario. I suoi strumenti, come il monitoraggio della redditività in tempo reale, la gestione dei costi a livello di progetto e la quotazione dettagliata, lo rendono particolarmente prezioso per i Business che hanno a cuore i margini. Inoltre, è ottimo per bilanciare il carico di lavoro: prevede le esigenze di risorse e la distribuzione delle attività in base alla disponibilità, aiutandoti a prevenire il burnout.

le migliori funzionalità/funzioni di Scoro*

Monitora le ore fatturabili e non fatturabili e utilizza le informazioni raccolte per migliorare la redditività e il piano

Riprogramma le attività in modo intelligente in base alle priorità mutevoli con adeguamenti automatici della Sequenza tra le dipendenze

Allinea le scadenze con la capacità effettiva del team per evitare promesse eccessive o il mancato raggiungimento del traguardo di consegna

Utilizza i modelli di piano delle risorse per avviare rapidamente nuovi progetti con attività e attività cardine predefinite

Limite di Scoro

L'interfaccia è impostata per impostazione predefinita sui formattare di indirizzo del Regno Unito/Europa, il che potrebbe creare confusione agli utenti non dell'Unione europea

Mancanza di automazione di tipo IFTTT ("if this then that") o logica condizionale per moduli e campi

Prezzi Scoro

Core: 23,90 $ al mese per utente

crescita: *38,90 $ al mese per utente

Prestazioni: 59,90 $ al mese per utente

*azienda: Prezzi personalizzati

valutazioni e recensioni di Scoro*

G2: 4,5/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 230 recensioni)

*cosa dicono gli utenti reali di Scoro?

Ecco una recensione di Capterra per il software di gestione delle risorse IA:

Scoro ha integrazioni con altre soluzioni con limite. Sebbene siano disponibili API, queste non funzionano per tutto. I campi di Scoro per i codici postali, i paesi e gli indirizzi postali sono impostati per formattare in modo britannico ed europeo, il che rende un po' confusa l'immissione dei dettagli di contatto.

Scoro ha integrazioni con altre soluzioni al limite. Sebbene siano disponibili API, queste non lavorano per tutto. I campi di Scoro per i codici postali, i paesi e gli indirizzi postali sono impostati per formattare in formato britannico ed europeo, il che rende un po' confusa l'immissione dei dettagli di contatto.

🔍 Lo sapevate? La gestione delle risorse si è evoluta con strumenti come i grafici di Gantt (1900) e il metodo del percorso critico (1950), consentendo un project management migliore e un'allocazione più efficiente delle risorse.

📖 Leggi anche: Modelli e moduli HR Free per migliorare i processi HR

3. Teamwork (ideale per la collaborazione su progetti incentrati sul client)

tramite Teamwork

Teamwork è una piattaforma completa di project management che eccelle nella gestione delle risorse. È ideale per le agenzie e i team orientati al client che mirano a ottimizzare le loro operazioni. La piattaforma di project management potenziata dall'IA collega direttamente il piano delle risorse umane alla redditività senza complicare le cose.

Ti aiuta anche a monitorare lo scope creep, a tenere traccia di ogni ora fatturabile e a individuare tempestivamente eventuali problemi di capacità. Con strumenti come Resource Scheduler e Tentative Projects, puoi effettuare una previsione della domanda e pianificare un piano in anticipo.

le migliori funzionalità/funzioni per il lavoro di squadra*

Utilizza il pianificatore del carico di lavoro per modificare gli incarichi in base alla capacità del team ed evitare il burnout

Pianifica in anticipo con progetti provvisori e risorse segnaposto per evitare di assumere impegni eccessivi

Sposta gli incarichi utilizzando le impostazioni relative alla durata stimata e non disponibile per un piano più intelligente con il drag and drop

Definisci ruoli, competenze e ore fatturabili per persona utilizzando le valutazioni orarie e le ore di lavoro per gestire l'economia del team

Limiti del lavoro di squadra

È possibile impostare solo le date di scadenza, non gli orari specifici, rendendo più difficile la definizione delle priorità quotidiane

È difficile visualizzare le attività di più bacheche client in un unico posto senza duplicarle

Prezzi per il lavoro di squadra

*free Forever

Consegna: 13,99 $ al mese per utente

Grow: 25,99 $ al mese per utente

Scala: Prezzi personalizzati

valutazioni e recensioni sul lavoro di squadra*

G2: 4,4/5 (oltre 1.100 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 900 recensioni)

🔍 Lo sapevate? La rivoluzione industriale ha stravolto il titolo della gestione delle risorse. Le catene di montaggio, gli studi sui tempi e la "gestione scientifica" di Frederick Taylor hanno reso la produttività il nuovo re.

4. Resource Guru (ideale per una pianificazione semplificata delle risorse)

tramite Resource Guru

Resource Guru è un software di gestione delle risorse basato su cloud e uno strumento di pianificazione che aiuta i teams ad allocare persone, attrezzature e spazi per le riunioni. Noto per la sua interfaccia intuitiva e le solide funzionalità di pianificazione, è adatto a teams di piccole e medie dimensioni in vari settori.

Rende la pianificazione quotidiana semplicissima grazie alle interazioni drag-and-drop, agli indicatori visivi del carico di lavoro e al rilevamento intuitivo delle sovrapposizioni. I campi personalizzati gestiscono persone, attrezzature e sale riunioni da un pool di risorse centralizzato e consentono di filtrare i talenti in base alle competenze, ai reparti e alle posizioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Resource Guru

Utilizza il flusso di lavoro di approvazione per assegnare i responsabili delle prenotazioni e proteggere il tempo dei membri del team più richiesti

Applica campi personalizzati per tag e filtrare le risorse in base ad attributi unici come competenze, strumenti o regione

Accedi a informazioni in tempo reale con la "barra di disponibilità" per ottimizzare i carichi di lavoro ed evitare il sovraffollamento

Pianifica con sicurezza su più fusi orari grazie al supporto integrato dei fusi orari che elimina la confusione tra le diverse posizioni

Limite di Resource Guru

Nessun avviso chiaro per il tempo sottoutilizzato e gli utenti devono passare manualmente il mouse per vedere le ore rimanenti

Gli elenchi a discesa sono inefficienti, complicati e soggetti a errori, soprattutto quando si selezionano accidentalmente opzioni vuote

Prezzi di Resource Guru

Piano Grasshopper: 5 $ al mese per utente

Piano Blackbelt: 8 $ al mese per utente

piano Master: *12 $ al mese per utente

valutazioni e recensioni di Resource Guru*

G2: 4,6/5 (oltre 390 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 530 recensioni)

*cosa dicono gli utenti reali di Resource Guru?

Ecco cosa ha detto un recensore di G2 :

Non ci sono reali svantaggi nell'utilizzare Resource Guru. Tuttavia, non è molto utile quando le persone non lo aggiornano con i progetti a cui stanno lavorando e quando.

Non ci sono reali svantaggi nell'utilizzare Resource Guru. Tuttavia, non è molto utile se le persone non lo aggiornano con i progetti su cui stanno lavorando e le relative scadenze.

🔍 Lo sapevate? Durante il Medioevo (476-1450 d.C.), le corporazioni nacquero come associazioni di artigiani e mercanti che gestivano le risorse per produrre beni come pane e armature. Queste piccole aziende si affidavano a maestri artigiani per supervisionare la produzione, creando un primo modulo di gestione delle risorse a livello organizzativo.

5. Mosaic (il migliore per il piano della forza lavoro basato su IA)

tramite Mosaic

Mosaic è uno strumento di gestione delle risorse basato sull'intelligenza artificiale che rivoluziona i fogli di calcolo obsoleti e il piano disconnesso. Estrae dati in tempo reale dai vostri sistemi e vi offre visibilità su chi sta lavorando a cosa, quando e perché è importante. Mosaic offre un calendario visivo delle risorse per pianificare e monitorare gli incarichi di progetto, migliorando la visibilità del team.

Lo strumento effettua automaticamente la sincronizzazione con gli strumenti esistenti, offre previsioni istantanee sul carico di lavoro e fornisce report visivi che raccontano una storia. È possibile effettuare il monitoraggio delle prestazioni senza ritardi utilizzando report e dashboard di utilizzo che aiutano ad analizzare in tempo reale il tempo pianificato rispetto a quello effettivo, i budget e la produttività del team.

le migliori funzionalità/funzioni di Mosaic*

Abbina competenze, ruolo e disponibilità in pochi secondi con IA Team Builder

Sfrutta il 'piano del personale basato sull'IA' per sapere esattamente quando ampliare il tuo team in base alla domanda futura

Crea mappe di calore del carico di lavoro per individuare immediatamente il personale sovraccarico o sottoutilizzato in tutti i reparti

Utilizza lo spostamento della pianificazione e la gestione delle dipendenze per modificare le sequenze e i piani senza interrompere i flussi di lavoro

limiti di Mosaic*

Il team di sviluppo è lento nell'implementare le richieste di funzionalità/funzione e tende a promettere Sequenza di rilascio troppo ottimistica

Gli utenti non assegnati a un progetto non possono visualizzarlo, creando problemi di visibilità per la pianificazione e il piano

Prezzi Mosaic

Prezzi personalizzati

valutazioni e recensioni Mosaic*

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4,5/5 (oltre 40 recensioni)

⚙️ Bonus: ecco alcuni modelli gratis per la project management pronti per essere scaricati, personalizzati e implementati immediatamente.

6. Previsione (ideale per l'analisi predittiva dei progetti)

tramite previsione

Grazie alle tabelle orarie basate sull'IA, la previsione semplifica il tempo registrato e fornisce informazioni chiare e in tempo reale sul monitoraggio dei progetti, delle persone e dei profitti. È come avere un analista integrato che individua dove si stanno perdendo margini, quali attività stanno consumando risorse e cosa è necessario correggere prima che diventi un problema.

Previsione automatizza anche il lavoro dietro le quinte, consentendo al tuo team di muoversi in modo più rapido e intelligente. Se l'obiettivo è rimanere redditizi e proattivi, questo strumento fa al caso tuo.

Previsione delle migliori funzionalità/funzioni

Automatizza la pianificazione delle attività con il visualizzare "People Schedule" che abbina istantaneamente la persona giusta all'attività giusta in base alle competenze e alla disponibilità

Valuta in anticipo i nuovi progetti utilizzando la "prenotazione provvisoria" e la "previsione della probabilità di successo" per pianificare in anticipo con sicurezza

Monitorate istantaneamente lo stato di salute dei progetti grazie al monitoraggio del budget basato sull'IA, che tiene conto dei costi in tempo reale, dei ricavi generati e dello stato dei margini per ogni progetto

Condivisione approfondimenti su richiesta utilizzando reportistica di utilizzo che raccoglie dati in tempo reale sulle risorse e sulle prestazioni dei progetti

Limiti delle previsioni

Alcune funzionalità/funzioni, come la sincronizzazione Gitlab e i timer delle attività, sono lente e presentano dei malfunzionamenti

Gli utenti desiderano maggiore flessibilità, come collegare le attività secondarie alle attività cardine e riflettere ciò in termini di ore

prezzi di previsione*

Prezzi personalizzati

previsioni, valutazioni e recensioni*

G2: 4,2/5 (oltre 120 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 80 recensioni)

cosa dicono gli utenti reali di previsione?*

Una recensione di Capterra contenente una menzione:

Posso visualizzare facilmente le mie schede future e incollate, le scadenze, le sequenze dei progetti, i piani delle attività cardine e i membri del team. Posso modificare facilmente lo stato della scheda da "Da fare" a "in corso" a "terminato".

Posso visualizzare facilmente le mie schede future e incollate, le scadenze, le sequenze dei progetti, i piani delle attività cardine e i membri del team. Posso modificare facilmente lo stato della scheda da "Da fare" a "In corso" a "Terminato".

💡 Suggerimento professionale: Utilizza la regola 80/20 o una matrice decisionale per dare priorità alle risorse e ai progetti ad alto impatto. Ti aiuterà a rimanere concentrato ed evitare il burnout. Utilizza un punteggio oggettivo per evitare decisioni emotive nell'assegnazione delle risorse.

7. Float (ideale per il piano visivo della capacità del team)

tramite Float

Float rende semplice il piano delle risorse e super visivo. È progettato per offrirti una visualizzazione in tempo reale e senza congetture di chi sta lavorando a cosa, chi è sovraccarico e qual è la situazione dei tuoi budget.

Puoi trascinare e rilasciare le attività sul calendario, assegnare ore o percentuali e persino tag le persone in base alle competenze o al reparto. Il software di gestione delle risorse basato sull'IA mostra immediatamente come le modifiche influiscono sulle tue previsioni. Ma c'è di più: account delle ferie, dei giorni festivi e delle tariffe fatturabili, così non rischi di effettuare doppie prenotazioni o allocazioni errate.

Le migliori funzionalità/funzioni di Float

Individua tempestivamente eventuali problemi grazie al monitoraggio in tempo reale della capacità e ricevi avvisi in caso di pianificazioni sovraccariche, risorse sottoutilizzate e conflitti relativi alle ferie

Definisci ruoli standard, tariffe di fatturazione/costo e tag di competenze per abbinare facilmente la persona giusta a ogni lavoro

Crea politiche di ferie personalizzate, automatizza l'assegnazione delle ferie e gestisci i permessi con approvazioni integrate

Pianifica e organizza i dati per client, reparto o progetto con visualizzare filtrate

Limiti di fluttuazione

Non è possibile visualizzare facilmente i colleghi assegnati al progetto

L'utilizzo dei filtri può risultare poco intuitivo per la ricerca di attività correlate

Prezzo variabile

Starter: 8,50 $ al mese per utente

Pro: 14 $ al mese per utente

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni Float

G2: 4,3/5 (oltre 1.600 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 1.600 recensioni)

8. Runn (Il migliore per la previsione di capacità in tempo reale)

tramite Runn

Runn elimina lo stress di dover destreggiarsi tra persone, progetti e previsioni, offrendoti il visualizzare chiaro e interattivo. Il suo scheduler drag-and-drop e le visualizzazioni in tempo reale rendono facile modificare la Sequenza o riassegnare le risorse al volo.

Hai un progetto incerto o un'assunzione non confermata? Puoi pianificare anche questo, utilizzando segnaposto e progetti provvisori per prepararti prima che tutto sia definitivo. La mappa termica della capacità ti offre una rapida panoramica, codificata a colore, dell'utilizzo del team e dell'allocazione delle risorse. Allo stesso tempo, la reportistica sul personale suddivide i ricavi, le ore fatturabili e chi ha ancora spazio a disposizione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Runn

Filtra il tuo pool di talenti per ruolo, competenze, posizione o tag personalizzati utilizzando la "Ricerca intelligente"

Simula il carico di lavoro futuro con la pianificazione what-if e la previsione dell'utilizzo in diversi scenari

Piano in base alle incognite utilizzando i "segnaposto" per definire le esigenze di capacità senza commit con nomi specifici

Monitora in tempo reale ricavi, costi e profitti con i rapporti di previsione finanziaria per progetto o portfolio

Limite di Runn

Problemi di coerenza dei dati, come la visualizzazione errata del carattere nei nomi con accenti

Impossibilità di filtrare i progetti in base ai segnaposto per ottenere visualizzare di piano più mirate

Prezzi Runn

Starter: 10 $ al mese per utente

Professional: 14 $ al mese per utente

Premium: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Runn

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4,8/5 (oltre 25 recensioni)

*cosa dicono gli utenti reali di Runn?

Ecco cosa dice una recensione di Capterra :

Vorrei avere a disposizione alcune funzionalità/funzione aggiuntive nello spazio della gestione delle risorse umane e delle competenze del personale, per poter utilizzare al meglio la parte relativa all'allocazione del tempo in combinazione con la risposta a RFI/RFP.

Vorrei avere a disposizione alcune funzionalità/funzione aggiuntive negli spazi della gestione delle risorse umane e delle competenze del personale, per poter utilizzare al meglio la parte relativa all'allocazione del tempo in combinazione con la risposta a RFI/RFP.

🧠 Curiosità: l'Impero Romano funzionava come un orologio grazie alle descrizioni delle mansioni e alle catene di comando. Anche la Chiesa aveva le prime versioni dei grafici.

9. Kantata (ideale per il monitoraggio delle prestazioni dei servizi professionali)

tramite Kantata

Kantata è pensato per i team in cui le persone sono il prodotto, come società di consulenza, agenzie e studi professionali. Va ben oltre la semplice pianificazione. Offre consigli intelligenti sul personale, aggiornamenti in tempo reale sui progetti e previsioni in tempo reale in un unico posto.

Funzionalità/funzione come l'inventario delle competenze e la previsione delle risorse rendono facile abbinare rapidamente le persone giuste ai progetti giusti. Invece di un dashboard statico, ottieni quella che gli utenti chiamano una "vista parabrezza", un piano in continuo aggiornamento che si evolve insieme alla tua attività.

le migliori funzionalità/funzioni di Kantata*

Crea piani di personale flessibili con un'allocazione delle risorse in tempo reale che si adatta all'evoluzione dei progetti

Gestisci i collaboratori interni ed esterni in modo semplice grazie al "Talent Network Management"

Genera automaticamente suggerimenti ottimali per il personale con i "Consigli configurabili sulle risorse"

Individua e previeni tempestivamente i rischi di consegna utilizzando "Kantata Pulse" per il monitoraggio del sentiment del team e dello stato di salute del progetto

Limite di Kantata

Gli utenti a volte trovano il livello di dettaglio eccessivo e le dashboard difficili da personalizzare

Completare le attività di base può richiedere diversi clic, rallentando la produttività

Prezzi Kantata

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni Kantata

G2: 4,2/5 (oltre 1.400 recensioni)

Capterra: 4,2/5 (oltre 600 recensioni)

🔍 Lo sapevi? Si prevede che la dimensione globale dei software di intelligenza artificiale (IA) crescerà a un tasso annuo composto (CAGR) del 30%. Ciò significa che raggiungerà 1,43 miliardi di dollari entro il 2030.

10. Wrike (ideale per la visibilità dei progetti a livello Enterprise)

tramite Wrike

Se cerchi qualcosa di più del semplice monitoraggio delle ore e dell'assegnazione delle attività, Wrike potrebbe essere lo strumento che fa per te. Questo software crea una connessione tra pianificazione, collaborazione ed esecuzione, adattandosi al flusso di lavoro del tuo team invece di costringerti ad adeguarti. I grafici del carico di lavoro e le prenotazioni delle risorse ti permettono di visualizzare in tempo reale i carichi di lavoro, il lavoro richiesto e le prenotazioni, rendendo accurata la pianificazione della capacità.

Wrike semplifica anche l'acquisizione e l'esecuzione dei dati grazie all'automazione del flusso di lavoro, grazie ai moduli di richiesta dinamici e ai tipi di elementi personalizzati. Tutto scorre in un unico spazio di lavoro, senza passaggi manuali o fogli di calcolo. Inoltre, la sua integrazione con Klaxoon trasforma le sessioni di brainstorming in lavoro concreto, direttamente in Wrike.

*le migliori funzionalità/funzioni di Wrike

Crea prenotazioni con "prenotazioni delle risorse" per il blocco del tempo per singoli individui o ruoli e per monitorare lo sforzo effettivo rispetto a quello nel piano

Bilanciate i carichi di lavoro tra i team con grafici in tempo reale e ridistribuite le attività con pochi clic

Importa i dati rilevanti in automazioni, dashboard e reportistica con "Wrike Datahub"

Trasforma gli input in attività utilizzando la creazione di lavoro basata sull'IA, convertendo automaticamente le note sparse in attività secondarie strutturate

Limite di Wrike

Le impostazioni di notifica predefinite possono causare un sovraccarico di avvisi, a meno che non vengano personalizzate manualmente

Il suo complesso set di funzionalità/funzioni può sembrare eccessivo per il monitoraggio di attività di base o flussi di lavoro semplici

prezzi di Wrike*

Free

Team: 10 $ al mese per utente

aziendale: *25 $ al mese per utente

Azienda: Prezzi personalizzati

Pinnacle: Prezzi personalizzati

valutazioni e recensioni di Wrike*

G2: 4,2/5 (oltre 4.000 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 2.700 recensioni)

*cosa dicono gli utenti reali di Wrike?

Un recensore di G2 ha detto questo riguardo al software di gestione delle risorse basato sull'IA:

La mia organizzazione sfrutta al massimo la possibilità di creare attività direttamente dalle email. Spesso riceviamo richieste via email e desideriamo acquisire il testo della richiesta iniziale per poterlo consultare in futuro nell'ambito dell'attività. La funzionalità email ci consente di farlo in modo rapido e coerente.

La mia organizzazione sfrutta al massimo la possibilità di creare attività direttamente dalle email. Spesso riceviamo richieste via email e desideriamo acquisire il testo della richiesta iniziale per riferimento futuro nell'attività. La funzionalità email ci consente di farlo in modo rapido e coerente.

🤝 Promemoria: Fai formazione incrociata dove possibile. Ti offre opzioni di backup quando le risorse chiave sono insufficienti.

11. Paymo (il migliore per il monitoraggio del tempo con integrazione della fatturazione)

tramite Paymo

Paymo è pensato per i teams che hanno bisogno di un quadro chiaro di chi fa cosa, quando e in che modo questo influisce sui profitti. Combina monitoraggio del tempo, piano dei progetti, programmazione delle risorse e fatturazione.

Cosa c'è di utile? Puoi passare dalla visualizzazione del progetto a quella dei dipendenti sulla stessa Sequenza, quindi ottimizzare l'allocazione delle risorse all'interno del tuo team è un gioco da ragazzi. E poiché Paymo combina dati operativi e finanziari, puoi facilmente monitorare i margini di profitto e individuare se qualcuno è sovraccarico di lavoro o sottoutilizzato prima che diventi un problema.

le migliori funzionalità/funzioni di Paymo*

Converti i dati delle attività in blocchi di tempo pre-programmati con "prenotazioni fantasma" per compilare automaticamente i piani delle risorse

Gestisci visivamente i carichi di lavoro attraverso il pianificatore del team, con indicatori a codice colore per i membri del team sovraccarichi o sottoutilizzati

Monitora il tempo in modo passivo utilizzando "Paymo Track", che crea automaticamente tabelle orarie basate sull'attività degli utenti

Centralizza il piano delle ferie utilizzando il pianificatore di ferie integrato direttamente nella Sequenza

Limite di Paymo

Impossibilità di registrare il tempo dedicato al lavoro offline o agli spostamenti, con ripercussioni sugli utenti che necessitano di registrazioni complete del tempo

Ritardi nel trasferimento dei pagamenti dei client sugli account bancari degli utenti

Prezzi Paymo

Free

Starter: 5,90 $ al mese per utente

piccoli uffici: *10,90 $ al mese per utente

aziendale: *16,90 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Paymo

G2: 4,6/5 (oltre 580 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 650 recensioni)

💡 Suggerimento professionale: crea una mappa delle competenze dinamica per il tuo team all'interno del tuo strumento di gestione delle risorse. L'IA può far emergere punti di forza nascosti, come un designer con esperienza nella visualizzazione dei dati o uno sviluppatore che padroneggia più framework, in modo da assegnare il lavoro in base al talento e non solo alla disponibilità. Aggiorna regolarmente questo inventario per evitare lacune nelle competenze, pianificare la formazione e prendere decisioni più intelligenti in materia di personale quando arrivano nuovi progetti.

