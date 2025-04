i 13 migliori software di gestione delle sperimentazioni cliniche per il 2025

Le sperimentazioni cliniche sono complesse.

Coinvolge diversi aspetti che richiedono attenzione, dal reclutamento di diverse popolazioni di pazienti alla gestione degli studi, dall'analisi dei dati alla reportistica, al monitoraggio della logistica e altro ancora.

Anche se si perde una sola modifica al protocollo, il risultato sarà la non conformità, pesanti sanzioni e problemi legali.

È qui che entrano in gioco i sistemi di gestione delle sperimentazioni cliniche (CTMS), che riuniscono tutti i processi sparsi sotto un unico tetto. Una piattaforma CTMS garantisce che tutti i processi critici siano in un unico posto, semplificando le sperimentazioni cliniche e le operazioni di ricerca e aiutandoti a prendere decisioni informate più velocemente.

Questo elenco include i migliori software di gestione delle sperimentazioni cliniche progettati per migliorare i tuoi studi clinici. Esplorali tutti e scegli quello ideale per il tuo scopo.

Panoramica sul miglior software di gestione delle sperimentazioni cliniche

Ecco una tabella comparativa dei sistemi di gestione delle sperimentazioni cliniche (CTMS):

Nome strumento Il migliore per Funzionalità/funzioni chiave Prezzi ClickUp Gestione della documentazione di prova, monitoraggio delle attività e flussi di lavoro di ricerca Monitoraggio delle attività, collaborazione documentale, automazioni, dashboard, conformità HIPAA, approfondimenti basati sull'IA Free, Unlimited: 7 $/utente/mese, Business: 12 $/utente/mese, Enterprise: prezzi personalizzati Zelta Gestione dei dati clinici Informazioni dettagliate in tempo reale sui dati delle versioni di prova, analisi predittiva dei rifornimenti, dashboard basati su KPI Prezzi personalizzati Florence eBinders Monitoraggio e gestione remoti delle prove eISF, firme elettroniche, spazio di archiviazione dei documenti, monitoraggio remoto, controlli di redazione integrati Prezzi personalizzati Clinion Centralizzazione e automazione delle operazioni cliniche Moduli IA/ML, automazione dei protocolli, gestione dell'inventario IP, visibilità in tempo reale Prezzi personalizzati Veeva Vault Centralizzare i dati e i contenuti clinici Condivisione della registrazione dello studio, eCOA, comunicazioni centralizzate sullo studio Prezzi personalizzati Medidata Gestione degli studi e visualizzazione dei dati Trasferimenti automatizzati dei dati, analisi visive, integrazioni eTMF e Rave EDC Prezzi personalizzati Oracle Siebel Monitoraggio e gestione delle operazioni di sperimentazione clinica Automazione del flusso di lavoro, portali personalizzati, monitoraggio automatico del completamento della visita del soggetto Prezzi personalizzati MasterControl CTMS Documentazione clinica e gestione della qualità Gestione dei documenti TMF e GCP, qualificazione e monitoraggio del sito, integrazione delle operazioni cliniche e gestione della qualità Prezzi personalizzati TrialKit Gestione di prove a distanza e studi decentralizzati EDC, RTSM, analisi basate sull'IA, app mobile nativa A partire da 1.350 $ RealTime CTMS Semplificare l'arruolamento dei pazienti e le sperimentazioni cliniche Monitoraggio dei pazienti, programmazione automatizzata, conformità HIPAA, reportistica avanzata Prezzi personalizzati Edge CTMS Gestione della ricerca clinica in tempo reale Generatore di flusso di lavoro, modulo finanziario, monitoraggio del reclutamento dei pazienti Prezzi personalizzati Castor EDC Acquisizione dei dati delle prove cliniche eCRF, approfondimenti in tempo reale sullo studio, accesso basato sul ruolo, funzionalità/funzioni di sondaggio Prezzi personalizzati Clinical Conductor CTMS Ottimizzazione del reclutamento e dei flussi di lavoro finanziari Monitoraggio del reclutamento, gestione finanziaria, informazioni centralizzate sullo studio Prezzi personalizzati

Che cos'è la gestione delle sperimentazioni cliniche?

La gestione delle sperimentazioni cliniche implica la pianificazione, l'esecuzione e il monitoraggio della ricerca clinica per garantire che sia condotta eticamente e in conformità con gli standard normativi del settore.

La gestione delle prove cliniche richiede il coordinamento di diversi aspetti, come il reclutamento dei pazienti, la raccolta dei dati, il processo decisionale basato sui dati, la gestione dei documenti, la gestione del budget, il mantenimento della conformità e la reportistica tra i siti e le parti interessate. In questo caso, l'obiettivo è quello di eseguire la prova in modo efficiente, mantenendo l'integrità dei dati e la sicurezza dei partecipanti.

🧠 Lo sapevi? Secondo uno studio di ricerca, per condurre prove cliniche con esito positivo sono necessari vari fattori, tra cui la pianificazione del progetto, una collaborazione senza soluzione di continuità, un lavoro minimo per i ricercatori e i partecipanti, sistemi efficienti e un reclutamento adeguato dei partecipanti alla sperimentazione.

Cosa cercare nel miglior software CTMS?

Sia che tu stia cercando un software per la gestione delle sperimentazioni cliniche o una piattaforma che ti aiuti a creare processi di gestione dell'utilizzo, assicurati che il software abbia queste funzionalità/funzioni:

Gestione dei pazienti : scegli una piattaforma in grado di automatizzare la programmazione, organizzare gli appuntamenti, monitorare l'arruolamento e controllare la conformità

gestione dei documenti*: implementa un sistema di gestione delle versioni di prova che ti aiuti a memorizzare e gestire centralmente documenti e studi di ricerca. Assicurati che offra uno spazio di archiviazione sicuro con autorizzazioni di accesso e controllo delle versioni

Reportistica e analisi : Scegli un software che offra dashboard personalizzate e report in tempo reale per ottenere informazioni sulle attività di prova, sulla produttività del team e su altre metriche delle prestazioni

Conformità normativa: Scegli una piattaforma che supporti gli standard sanitari necessari, inclusi HIPAA e SOC 2, e garantisca la completa conformità con standard e protocolli

💡Suggerimento dell'esperto: Considera la facilità d'uso e la scalabilità della piattaforma. Assicurati che il software possa adattarsi ai volumi e alla complessità crescenti delle tue versioni di prova. Questo ti aiuterà a scegliere un software che possa essere sostenuto man mano che la tua ricerca si evolve.

Il miglior software CTMS

Vediamo i migliori software CTMS, le loro funzionalità/funzioni chiave, i prezzi e i limiti.

1. ClickUp (il migliore per la gestione della documentazione di prova, il monitoraggio delle attività e i flussi di lavoro di ricerca)

Collaborare ai flussi di lavoro e alla documentazione dei pazienti in tempo reale con ClickUp

Che siano in loco, a distanza o ibridi, gli studi clinici comportano molto lavoro: visite in loco, monitoraggio del sito, documentazione schiacciante, processi di prova complessi e requisiti normativi rigorosi, con il risultato di flussi di lavoro scollegati.

È qui che ClickUp, l'app per il lavoro che fa tutto, combina progetto, conoscenza e chat in un unico posto, il tutto alimentato da IA che aiuta a rendere i tuoi studi clinici più veloci ed efficienti.

ClickUp for Healthcare può migliorare l'esperienza dei pazienti con la programmazione automatica degli appuntamenti e i processi di contratto e SLA, il monitoraggio rapido delle richieste di registrazione e la collaborazione sui dati dei pazienti e sulla ricerca. È una piattaforma conforme a SOC 2 e HIPAA con autorizzazioni avanzate per gli utenti per la protezione dei dati.

Automazione degli appuntamenti, monitoraggio dei programmi e bilanciamento dei carichi di lavoro con ClickUp for Healthcare

Per cominciare, le attività di ClickUp semplificano le sperimentazioni cliniche. Permettono di organizzare flussi di lavoro complessi in attività gestibili (con liste di controllo), monitorare le forniture, assegnare responsabilità e monitorare lo stato della sperimentazione clinica in tempo reale. È anche possibile assegnare commenti a specifici membri del team per garantire la responsabilità durante le fasi della sperimentazione.

ClickUp Docs rende la documentazione clinica semplice. Serve come repository centrale per archiviare e gestire documenti normativi, note di ricerca e report di studio. I team di ricerca possono facilmente collaborare all'interno di questi documenti, mantenendo il controllo della versione.

Organizza note, studi, ricerche cliniche e collabora in tempo reale con ClickUp Docs

Quando si tratta di processi, scarica il peso dei processi di sperimentazione di routine come l'inoltro delle approvazioni, i promemoria dello studio, la modifica dello stato delle attività e della raccolta dei dati e gli avvisi delle attività di follow-up con ClickUp Automations. Puoi anche integrare ClickUp con altre piattaforme CTMS per creare regole di automazione basate su trigger e rendere i file ricercabili all'interno di un'unica area di lavoro integrata.

Automatizza l'assegnazione delle attività, le approvazioni e l'impostazione degli avvisi con Automazioni ClickUp

ClickUp ti aiuta anche a monitorare le sequenze delle prove e le liste di controllo della conformità e ti aiuta a ottenere visibilità sulle metriche di produttività del team. Con le dashboard personalizzate di ClickUp, puoi accedere rapidamente alle metriche e ai dettagli essenziali della prova senza dover scavare tra una montagna di dati.

Oltre a queste funzionalità, ClickUp semplifica il tuo lavoro con una vasta libreria di modelli. Ad esempio, il modello di gestione dei pazienti di ClickUp ti aiuta a:

Creazione di piani di assistenza personalizzati e monitoraggio dello stato di avanzamento verso gli obiettivi di salute

Collaborare con i membri del team di studio in tempo reale

Organizza appuntamenti, cartelle cliniche e moduli di valutazione in un unico posto

Ottieni un modello gratis Organizza piani di cura, appuntamenti e cartelle cliniche con il modello di gestione dei pazienti ClickUp

Allo stesso modo, ClickUp dispone di diversi modelli di documentazione dei processi per aiutarti a standardizzare i processi e garantire coerenza e trasparenza.

ClickUp: le migliori funzionalità/funzioni

Collaborare ai processi e alla ricerca delle prove cliniche con ClickUp Docs

Organizza i programmi con ClickUp Calendar e automatizza la pianificazione degli appuntamenti, le approvazioni e altre attività di routine

Monitoraggio del tempo impiegato per ogni sperimentazione clinica e regolazione delle sequenze dei progetti e dell'allocazione delle risorse con ClickUp Monitoraggio del tempo

Stabilisci traguardi e obiettivi chiari per migliorare le sperimentazioni cliniche e monitorali in un unico posto con ClickUp Obiettivi

Tieni tutte le discussioni e le query relative alla versione di prova in un unico posto per un facile accesso con ClickUp Chatta

Genera documentazione di conformità, crea modelli di prescrizione, analizza le cartelle dei pazienti, estrae informazioni dalla ricerca clinica e molto altro con ClickUp Brain

Analizza i dati clinici esistenti e scrivi documenti di ricerca clinica con ClickUp Brain

Limiti di ClickUp

ClickUp può inizialmente sembrare eccessivo, in quanto offre una pletora di funzionalità/funzioni in un unico posto

Prezzi ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4. 7/5 (più di 10.000 recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

ClickUp è un potente strumento che consente di centralizzare le informazioni relative a ogni progetto della nostra organizzazione per team multidisciplinari e regionali, in modo che tutti siano sulla stessa pagina man mano che l'azienda procede verso lo stato.

ClickUp è un potente strumento che consente di centralizzare le informazioni relative a ogni progetto della nostra organizzazione per i team multidisciplinari e regionali, in modo che tutti siano sulla stessa pagina mentre il business si muove verso lo stato.

💡Suggerimento da professionista: Scopri come impostare ClickUp Dashboard per il project management delle sperimentazioni cliniche. 👇

2. Zelta (migliore per la gestione dei dati clinici)

tramite Zelta

Zelta, di Merative Clinical Development (in precedenza, IBM Clinical Development), è una piattaforma di gestione dei dati clinici che rende più efficienti le sperimentazioni cliniche. Ha un approccio personalizzabile che consente di selezionare le funzionalità per studi specifici.

Con Zelta, puoi acquisire informazioni sui dati delle prove in tempo reale, tra cui il coinvolgimento dei partecipanti, la conformità normativa e altro ancora, in un unico posto. È inoltre dotato di funzionalità/funzioni di gestione delle forniture di prova e di randomizzazione che aiutano nella distribuzione uniforme dei partecipanti e nell'ottimizzazione della logistica delle forniture.

Le migliori funzionalità di Zelta

Raccogli i dati dei partecipanti, inclusi sondaggi, valutazioni e diari con Zelta EDC (Electronic Data Capture)

Inventario previsionale del sito di sperimentazione con analisi predittiva del rifornimento

Ottieni informazioni in tempo reale, identifica tendenze e ostacoli utilizzando dashboard basate su KPI

Limiti di Zelta

Potrebbe rallentare quando si lavora su studi clinici di grandi dimensioni

Prezzi Zelta

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Zelta

G2 : Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

3. Florence eBinders (il migliore per il monitoraggio e la gestione di prove a distanza)

via Florence eBinders

Florence eBinders supporta la ricerca clinica con eISF (electronic Investigator Site Files) e raccoglitori per i partecipanti. Offre funzionalità come firma elettronica e spazio di archiviazione dei documenti per accelerare la gestione delle prove.

Il vantaggio del software risiede nelle sue capacità di monitoraggio remoto. Queste funzionalità consentono di monitorare le attività di prova in tempo reale senza il fastidio delle visite in loco, di rivedere i documenti prioritari e di monitorare la conformità in movimento. Inoltre, è possibile accedere direttamente ai raccoglitori dei partecipanti senza dover caricare documenti duplicati sui portali degli sponsor.

Le migliori funzionalità di Florence eBinders

Utilizza i flussi di lavoro per la configurazione e l'attivazione dello studio

Identificare i rischi con reportistica e dashboard

firma documenti e collabora allo studio e alla scrittura di note

Consenti solo agli utenti autorizzati di visualizzare le informazioni sanitarie protette (PHI) con controlli di redazione integrati

Limiti di Florence eBinders

Alcune funzionalità/funzioni possono creare confusione. Ci vuole tempo per capire il prodotto

Difficoltà a inserire le firme negli spazi giusti

La funzione di ricerca non trova le informazioni giuste

Prezzi di Florence eBinders

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Florence eBinders

G2 : 4. 5/5 (80+ recensioni)

Capterra: 4. 5/5 (più di 100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Florence eBinders?

App facile da usare con funzionalità/funzioni straordinarie che semplificano e facilitano il lavoro. Tuttavia, presenta ancora alcune complicazioni quando si tratta di utilizzarla, è comunque necessario essere un tecnico esperto.

App facile da usare con funzionalità/funzioni straordinarie che semplificano e facilitano il lavoro. Tuttavia, presenta ancora alcune complicazioni quando si tratta di utilizzarla, è comunque necessario essere un tecnico esperto.

4. Clinion (Il migliore per la centralizzazione e l'automazione delle operazioni cliniche)

tramite Clinion

La piattaforma eClinical di Clinion integra la gestione delle prove, EDC, RTSM, eConsent, eProtocol, automazione CSR ed eTMF (Electronic Trial Master File) per semplificare le prove cliniche. Una delle sue funzionalità/funzioni principali è la visibilità in tempo reale che consente di monitorare ogni passaggio della prova, dal reclutamento dei soggetti alla raccolta dei dati e alle correzioni del corso.

Dispone inoltre di moduli IA/ML integrati, come la codifica medica IA, per accelerare le sequenze delle prove e migliorare la qualità e la conformità dei dati.

Le migliori funzionalità di Clinion

Automazione dei protocolli e dei report degli studi clinici per approvazioni più rapide, riduzione dei tempi e dei costi di creazione e conformità normativa

Monitoraggio dell'inventario: dalla ricezione alla risoluzione dei problemi con la gestione dell'inventario IP

Monitoraggio e gestione delle attività cardine e garanzia di tempestiva aderenza al protocollo

Visualizza le finanze, i progetti, i campi e l'inventario con reportistica e dashboard

Limiti di Clinion

Il caricamento dei dati in batch può essere leggermente complicato

La gestione di grandi volumi di dati può rallentare il software

Prezzi di Clinion

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Clinion

G2 : Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

📖 Per saperne di più: I migliori strumenti di IA nel settore sanitario

5. Veeva Vault (il migliore per centralizzare dati e contenuti clinici)

tramite Veeva Vault

Veeva Vault è un software di gestione delle sperimentazioni con funzionalità/funzioni in grado di soddisfare le esigenze di project management nel settore sanitario. Supporta la collaborazione in tempo reale con la modifica, l'inserimento di commenti e la chat integrata. Consente il monitoraggio delle approvazioni di contenuti e documenti, garantendo la conformità normativa e flussi di lavoro standardizzati.

Il punto forte della piattaforma è che funge da unica fonte di verità per i dati e la documentazione clinici. Si connette direttamente con altre app Veeva, facilitando le informazioni in tempo reale, l'efficienza operativa e il processo decisionale prompt.

Le migliori funzionalità di Veeva Vault

Gestisci la condivisione della registrazione dello studio utilizzando regole di registrazione preconfigurate, flussi di lavoro, generazione XML, invii, ecc. con Veeva Disclosures

Acquisisci le risposte ai questionari direttamente dai pazienti, dagli operatori sanitari o dai medici che partecipano alla versione di prova con eCOA (valutazioni elettroniche dei risultati clinici)

Centralizza le comunicazioni relative agli studi, i documenti e gli scambi di lettere sulla sicurezza, le informazioni sui pagamenti con Site Connect

Limiti di Veeva Vault

La funzione di ricerca spesso mostra risultati irrilevanti

Non è intuitivo come i suoi concorrenti. Funzioni come caricare documenti su eTMF, avviare o visualizzare un flusso di lavoro, ecc. richiedono troppi passaggi

Prezzi di Veeva Vault

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Veeva Vault

G2 : 4. 1/5 (50+ recensioni)

Capterra: 4. 5/5 (20+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Veeva Vault nella vita reale?

L'esperienza complessiva è stata soddisfacente e sono riuscito a utilizzare molto bene le funzionalità di collaborazione, mentre il monitoraggio delle attività è stato facile. Tuttavia, l'aspetto negativo è che le prestazioni sono lente con set di dati di grandi dimensioni e ci sono problemi di latenza.

L'esperienza complessiva è stata soddisfacente e sono riuscito a utilizzare molto bene le funzionalità di collaborazione, mentre il monitoraggio dell'attività è stato facile. Tuttavia, l'aspetto negativo è che le prestazioni sono lente con set di dati di grandi dimensioni e ci sono problemi di latenza.

📖 Per saperne di più: Il miglior software di project management per il settore sanitario

6. Medidata (la migliore per la gestione degli studi e la visualizzazione dei dati)

tramite Medidata

Il CTMS di Medidata è uno strumento semplice con flussi di lavoro automatizzati che ti aiuta a semplificare i processi clinici manuali. La perfetta integrazione del software con eTMF e Medidata Rave EDC elimina l'inserimento manuale dei dati, consentendoti di gestire prove, studi di ricerca e siti. Inoltre, offre potenti analisi visive per monitorare gli studi e i processi di prova.

Le migliori funzionalità di Medidata

Gestisci gli studi clinici in modo efficiente con trasferimenti automatizzati dei dati dall'EDC a dashboard, previsioni e analisi

Crea grafici e immagini intuitive tra gli studi in un unico report o dashboard

Ottimizza la collaborazione in loco e gestisci i documenti con le integrazioni Rave EDC e Medidata eTMF

Limiti di Medidata

Nessuna opzione per aggiungere informazioni in blocco

È facile perdere dati se non vengono salvati o se più utenti lavorano contemporaneamente

Prezzi di Medidata

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Medidata

G2 : 4. 2/5 (20+ recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Medidata?

Nel complesso, Medidata è abbastanza facile da usare con video di formazione completi. L'interfaccia non è divertente o intuitiva da navigare e le pagine completate non fluiscono nella pagina successiva una volta salvate, rendendo l'inserimento dei dati più dispendioso in termini di tempo. Inoltre, non mi piace che quando si finisce una pagina di immissione dati dell'eCRF, dopo aver salvato, non fluisca automaticamente alla pagina successiva dove sono necessari i dati, soprattutto nella stessa visita.

Nel complesso, Medidata è abbastanza facile da usare con video di formazione completi. L'interfaccia non è divertente o intuitiva da navigare e le pagine completate non fluiscono nella pagina successiva una volta salvate, rendendo l'inserimento dei dati più dispendioso in termini di tempo. Inoltre, non mi piace che quando si finisce una pagina di immissione dati dell'eCRF, dopo aver salvato, non fluisce automaticamente alla pagina successiva dove sono necessari i dati, soprattutto nella stessa visita.

📮ClickUp Insight: Abbiamo recentemente scoperto che circa il 33% dei lavoratori della conoscenza invia messaggi a 1-3 persone al giorno per ottenere il contesto di cui ha bisogno. Ma cosa succederebbe se tutte le informazioni fossero documentate e prontamente disponibili? Con AI Knowledge Manager di ClickUp Brain al tuo fianco, il cambio di contesto diventa un ricordo del passato. Basta porre la domanda direttamente dalla tua area di lavoro e ClickUp Brain estrarrà le informazioni dalla tua area di lavoro e/o dalle app di terze parti connesse!

7. Oracle Siebel (il migliore per il monitoraggio e la gestione delle operazioni di sperimentazione clinica)

tramite Oracle Siebel CTMS

Il CTMS di Oracle Siebel ti aiuta a migliorare le operazioni di sperimentazione clinica, a mantenere la qualità della sperimentazione e a gestire meglio le relazioni con gli sperimentatori.

La piattaforma dispone di strumenti robusti, come report di viaggio, gestione dei documenti, monitoraggio dei pagamenti in loco e gestione del calendario, per eseguire le sperimentazioni cliniche in modo più efficiente. Offre anche report avanzati sullo stato e sulla gestione delle sperimentazioni per migliorare il processo decisionale.

Le migliori funzionalità di Oracle Siebel

Migliora le operazioni di sperimentazione clinica con visibilità dei dati in tempo reale e automazione del flusso di lavoro

Accedi a portali personalizzati per aiutare i coordinatori del sito e gli CRA a gestire le sperimentazioni cliniche sul web

Monitoraggio automatico dello stato di completamento della visita del soggetto, eliminando gli errori manuali

Limiti di Oracle Siebel

La configurazione e la gestione del sistema potrebbero richiedere una formazione

Potrebbero esserci costi di implementazione elevati, tra cui licenze software, personalizzazione e integrazioni

Prezzi Oracle Siebel

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Oracle Siebel

G2 : Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

📖 Per saperne di più: Il miglior software di gestione delle cliniche

8. MasterControl CTMS (il migliore per la documentazione clinica e la gestione della qualità)

tramite MasterControl CTMS

MasterControl combina CTMS e CQMS (sistemi di gestione della qualità e delle sperimentazioni cliniche) in modo da poter gestire tutto, dalla raccolta dei dati dei pazienti alla documentazione, alla qualità e al rischio, migliorando l'accuratezza dei dati e l'efficienza nelle sperimentazioni cliniche.

Il software semplifica la gestione di eTMF, documenti, attività, eventi di qualità, audit, formazione e progetti durante una sperimentazione clinica. Semplifica lo scambio di informazioni utilizzando diversi metodi di importazione ed esportazione dei dati. Inoltre, consente di collegare, creare report e ricercare in modo approfondito le informazioni di ogni sito, comprese le qualifiche e la partecipazione allo studio, la cronologia degli audit e le visite di monitoraggio.

Le migliori funzionalità di MasterControl CTMS

Raccogli e organizza i documenti TMF (Trial Master File) e GCP (Good Clinical Practices) tra i vari siti e CRO

Gestisci la qualificazione del sito, il monitoraggio, le prestazioni, gli audit dei fornitori e la formazione durante lo studio clinico

Integrare le operazioni cliniche, la gestione della qualità e gli eventi di qualità tra CRO, fornitori e siti di studio

Limiti di MasterControl CTMS

La ricerca dei dati può essere noiosa

Una curva di apprendimento ripida

Prezzi di MasterControl CTMS

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di MasterControl CTMS

G2 : Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

9. TrialKit (il migliore per la gestione di prove a distanza e studi decentralizzati)

tramite TrialKit

TrialKit è un sistema di gestione delle sperimentazioni cliniche end-to-end con gestione delle risorse che semplifica l'esecuzione delle sperimentazioni. Consente la voce dei dati in tempo reale e il trasferimento diretto dei dati nell'app EDC, accelerando la raccolta dei dati.

La piattaforma automatizza i processi di consenso elettronico e i risultati riferiti dai pazienti, aiutandoti a condurre sperimentazioni cliniche remote e ibride. Inoltre, TrialKit offre analisi basate sull'IA per aiutarti a prendere decisioni informate. La piattaforma dispone di un'app mobile nativa che consente ai ricercatori di gestire le sperimentazioni ovunque.

Le migliori funzionalità/funzioni di TrialKit

Aggiungere siti e coorti, modificare i regimi di dosaggio, adeguarsi ai cambiamenti normativi e prevenire le deviazioni dal protocollo utilizzando TrialKit Electronic Data Capture (EDC)

Esegui progetti di studio flessibili e randomizza i pazienti in modo accurato utilizzando funzionalità/funzioni di gestione delle risorse come RTSM (Randomization and Trial Supply Management)

Semplifica il processo di codifica nella gestione dei dati clinici utilizzando la codifica automatica con TrialKit Coder

Limiti di TrialKit

La creazione e la progettazione di EDC per studi comporta una curva di apprendimento

È possibile filtrare il report della dashboard per più di un sito alla volta

Prezzi TrialKit

A partire da 1.350 $

Valutazioni e recensioni di TrialKit

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: 4. 6/5 (30+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di TrialKit?

TrialKit soddisfa le nostre esigenze di studio di ricerca. L'interfaccia utente è ottima e consente agli utenti di lavorare facilmente sulla piattaforma. La loro vasta base di conoscenze è dotata di IA in grado di rispondere direttamente alle vostre domande. Il supporto clienti è eccezionale! Non abbiamo mai avuto una domanda senza risposta e offrono anche consulenze individuali per aiutarti praticamente in qualsiasi cosa. Tuttavia, mancano alcune funzionalità/funzioni, come un modo più semplice per progettare la homepage, una maggiore flessibilità con i report della dashboard e della homepage e azioni condizionali più avanzate.

TrialKit soddisfa le nostre esigenze di studio di ricerca. L'interfaccia utente è ottima e consente agli utenti di lavorare facilmente sulla piattaforma. La loro vasta base di conoscenze è dotata di IA in grado di rispondere direttamente alle vostre domande. Il supporto clienti è eccezionale! Non abbiamo mai avuto una domanda senza risposta e offrono anche consulenze telefoniche individuali per aiutarti praticamente in qualsiasi cosa. Tuttavia, mancano alcune funzionalità/funzioni, come un modo più semplice per progettare la homepage, maggiore flessibilità con i report della dashboard e della homepage e azioni condizionali più avanzate.

10. RealTime CTMS (il migliore per snellire l'arruolamento dei pazienti e le sperimentazioni cliniche)

tramite RealTime CTMS

RealTime CTMS ti aiuta a semplificare le sperimentazioni cliniche, l'arruolamento dei pazienti e la gestione degli studi. È dotato di strumenti di pianificazione che automatizzano gli avvisi sulle date di traguardo dello studio e sui prossimi eventi. Semplifica il monitoraggio dei pazienti e dispone di funzionalità avanzate di reportistica per aiutarti a monitorare le prestazioni del sito, il reclutamento, le metriche finanziarie e la produttività del personale.

RealTime CTMS è anche un software conforme alla legge HIPAA che aiuta a garantire che i vostri studi clinici siano conformi alle normative vigenti e agli standard etici con funzionalità/funzioni come audit trail e controlli di integrità dei dati.

Le migliori funzionalità di RealTime CTMS

Monitoraggio e controllo dei nuovi lead di prova provenienti da CRO e creazione della pipeline di studio

Creare report personalizzati per identificare le tendenze del settore e ottenere informazioni sulle attività del sito

Accelera la programmazione con date di traguardo e calcoli delle finestre automatizzati

Limiti di RealTime CTMS

Una curva di apprendimento ripida

L'accesso e le autorizzazioni degli utenti non sono abbastanza granulari

Prezzi RealTime CTMS

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di RealTime CTMS

G2 : Recensioni insufficienti

Capterra: 4. 9/5 (60+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di RealTime CTMS?

Real Time-CTMS offre una serie di funzionalità/funzioni che aiutano nella gestione delle sperimentazioni cliniche. Apprezzo molto anche il programma di formazione che copre le esigenze di ogni utente, e il servizio clienti merita una valutazione a 5 stelle. Tuttavia, mi piacerebbe che ci fosse un modo per importare le visite di studio. Risparmierebbe molto tempo e ridurrebbe al minimo il rischio di errori durante la voce dei dati.

Real Time-CTMS offre una serie di funzionalità/funzioni che aiutano nella gestione delle sperimentazioni cliniche. Apprezzo molto anche il programma di formazione che copre le esigenze di ogni utente e il servizio clienti merita una valutazione a 5 stelle. Tuttavia, mi piacerebbe che ci fosse un modo per importare le visite di studio. Risparmierebbe molto tempo e ridurrebbe al minimo il rischio di errori durante la voce dei dati.

11. Edge CTMS (il migliore per la gestione della ricerca clinica in tempo reale)

via Edge

Come la maggior parte dei CTMS, Edge è stato creato come software per la gestione dei pazienti e delle sperimentazioni cliniche. Il software è specializzato nell'aiutare i ricercatori a monitorare e gestire i loro studi dall'inizio alla fine. Inoltre, fornisce visibilità e controllo completi del reclutamento dei pazienti.

Edge CTMS ha altre funzionalità/funzioni vantaggiose, come un modulo finanziario e flussi di lavoro personalizzati. Quindi, può sostituire i fogli di calcolo per visualizzare in modo più trasparente i report finanziari, i flussi di lavoro, le caratteristiche dei pazienti, le fatture e altro ancora.

Le migliori funzionalità/funzioni di EDGE CTMS

Acquisisci e gestisci i processi del flusso di lavoro in tempo reale

Assegni il carico di lavoro nel modo desiderato con un generatore di flusso di lavoro personalizzato

Monitoraggio delle fatture e reportistica con un modulo finanziario completo

Limiti di EDGE CTMS

Mancanza di reportistica interattiva, che potrebbe limitare la modifica di fatture e report, influenzando la capacità di ottimizzare la qualità dei dati registrati

Gestire grandi volumi di dati provenienti da siti di ricerca può essere difficile e richiedere molto tempo

Prezzi EDGE CTMS

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di EDGE CTMS

G2 : Recensioni insufficienti

Capterra: 4. 9/5 (30+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di EDGE CTMS?

Ottimo sistema: facile da usare, facile da insegnare ad altri, attualmente non potrei fare il mio lavoro senza. Sono un fanatico di EDGE: è un ottimo design! Tuttavia, il sistema ti disconnette se non si preme alcun tasto o non si muove il mouse dopo un periodo molto breve.

Ottimo sistema: facile da usare, facile da insegnare ad altri, attualmente non potrei fare il mio lavoro senza. Sono un fanatico di EDGE: è un ottimo design! Tuttavia, il sistema ti disconnette se non si preme alcun tasto o non si muove il mouse dopo un periodo molto breve.

12. Castor EDC (il migliore per l'acquisizione di dati relativi a sperimentazioni cliniche)

tramite Castor EDC

Castor EDC è un CTMS basato su cloud e un software di immissione dati. Il suo database di facile utilizzo è ottimo per il monitoraggio delle cartelle cliniche dei pazienti. È possibile inserire dati, generare query automatiche e utilizzare le varie opzioni di filtro per cercare rapidamente i dati. La piattaforma mostra anche il percorso complessivo del paziente, il suo stato e il lavoro in sospeso, tutto in un unico posto.

Il punto forte di Castor è la sua elaborata funzionalità/funzione di sondaggio. È possibile costruire moduli per le versioni di prova e la ricerca clinica, creare vari sondaggi utilizzando modelli, inviare sondaggi web, organizzare i sondaggi in pacchetti per una facile distribuzione e anche visualizzare un navigatore di moduli sui sondaggi per consentire ai partecipanti di navigare facilmente tra le sezioni.

Le migliori funzionalità di Castor EDC

Acquisisci e gestisci i dati dello studio in un unico hub, condividili con il tuo team di gestione dello studio e crea eCRF (moduli per la raccolta dei dati) avanzati

Ottieni informazioni in tempo reale sulle statistiche dello studio e sul monitoraggio della voce dei dati

Utilizza autorizzazioni di accesso basate sul ruolo per un controllo granulare e la protezione dei dati

Ricevi avvisi via email per eventi specifici, come la ripetizione di voci di dati, eventi di studio, ecc.

Limiti di Castor EDC

La gestione dei dati può essere impegnativa a causa di problemi quali ritardi nell'acquisizione dei dati, cambiamenti di date quando si lavora in fusi orari diversi, ecc.

Prezzi di Castor EDC

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Castor EDC

G2 : 4. 6/5 (100+ recensioni)

Capterra: 4. 7/5 (più di 200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Castor EDC?

Castor EDC è uno strumento per studi clinici facile da usare e da gestire che ho utilizzato finora. È flessibile nell'utilizzo. Permette di modificare le funzionalità/funzioni che possono essere aggiunte per soddisfare nuove esigenze. Tuttavia, è controllato centralmente. È difficile fornire narrazioni ad alcuni slot che sono limitati. D'altra parte, funziona lentamente in alcuni giorni.

Castor EDC è uno strumento per studi clinici facile da usare e da gestire che ho utilizzato finora. È flessibile nell'utilizzo. Permette di modificare le funzionalità/funzioni che possono essere aggiunte per soddisfare nuove esigenze. Tuttavia, è controllato centralmente. È difficile fornire narrazioni ad alcuni slot che sono limitati. D'altra parte, alcuni giorni funziona lentamente.

13. Clinical Conductor CTMS (ideale per ottimizzare il reclutamento e i flussi di lavoro finanziari)

tramite Clinical Conductor CTMS

Clinical Conductor CTMS, di Advarra, offre solide funzionalità di monitoraggio, reclutamento, conformità e gestione finanziaria degli studi clinici. Dispone di un enorme database con opzioni di filtro e dashboard personalizzate, che lo rendono adatto alla gestione di migliaia di pazienti.

La piattaforma aiuta a monitorare il reclutamento dei pazienti, creare reportistica dettagliata e organizzare riunioni e appuntamenti. La funzionalità/funzione che spicca di più è la programmazione dei pazienti. Basta inserire ogni studio, impostare gli intervalli, iscrivere e programmare.

Clinical Conductor CTMS migliori funzionalità/funzioni

Centralizza le informazioni relative al personale, ai protocolli, alle finanze e altro ancora con la gestione di studi o ricerche

Semplifica le attività di reclutamento, ottieni aggiornamenti in tempo reale sulle iscrizioni con le funzionalità di reclutamento

Gestione dei budget, monitoraggio delle fatture e identificazione dei pagamenti in sospeso

Clinical Conductor Limiti del CTMS

Le funzionalità/funzioni di gestione finanziaria possono essere piuttosto complesse

L'interfaccia con molte pagine e pulsanti può sembrare scomoda ad alcuni utenti

Clinical Conductor Prezzi CTMS

Prezzi personalizzati

Clinical Conductor Valutazioni e recensioni di CTMS

G2 : Recensioni insufficienti

Capterra: 4. 5/5 (30+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Clinical Conductor CTMS?

Clinical Conductor CTMS è ottimo per la gestione delle prove, la finanza, il reclutamento e la programmazione. Una volta appresa l'interfaccia, ci sono molti modi per visualizzare le informazioni. Uno svantaggio è che non offre la gestione elettronica delle fonti o dei documenti. Se lo facesse, sarebbe davvero uno sportello unico per i siti di sperimentazione clinica.

Clinical Conductor CTMS è ottimo per la gestione delle prove, la finanza, il reclutamento e la programmazione. Una volta appresa l'interfaccia, ci sono molti modi per visualizzare le informazioni. Uno svantaggio è che non offre la gestione elettronica delle fonti o dei documenti. Da fare, sarebbe davvero uno sportello unico per i siti di sperimentazione clinica.

Semplificare le sperimentazioni cliniche con il giusto software CTMS

Senza la tecnologia, modernizzare le sperimentazioni cliniche è un sogno lontano. Che tu voglia organizzare la documentazione, migliorare il monitoraggio o accelerare i processi, hai bisogno del CTMS ideale.

Il nostro elenco contiene i migliori CTMS con varie funzionalità/funzioni. Tutto quello che devi fare è valutare le tue esigenze, le tue priorità e il tuo budget per scegliere una piattaforma che si adatti alle tue esigenze. Ad esempio, se la tua priorità è la gestione della ricerca, considera Edge CTMS, e se hai a che fare con prove remote, seleziona Florence eBinders.

Ma se desideri una soluzione completa che includa tutti gli aspetti del project management per semplificare e accelerare i processi della sperimentazione clinica, prova ClickUp.

