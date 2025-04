15 esempi di motivazione intrinseca: scenari di vita reale che portano a esiti positivi

Costruire un'azienda di successo richiede una pianificazione meticolosa, la definizione degli obiettivi, il project management e la soddisfazione degli investitori. È vero. Eppure alcuni dei leader di maggior successo sono quelli che falliscono, falliscono ancora e si rifiutano di arrendersi.

Nel 1889, Henry Ford lasciò un lavoro stabile per avviare un'attività con 150.000 dollari di investitori, ma fallì. Due volte. Qualsiasi persona ragionevole avrebbe potuto limitare le perdite, ma Ford ci riprovò. Fondò la Ford Motor Company nel 1903 e, beh, sappiamo tutti come andò a finire.

Walt Disney, Oprah Winfrey, Michael Jordan: l'elenco degli inarrestabili grandi successi è lungo. Le loro storie condividono un tema comune: la motivazione intrinseca, la soddisfazione personale di dimostrare qualcosa, di andare avanti fino a quando l'esito positivo non è solo un obiettivo, ma un'inevitabilità.

La motivazione intrinseca non è solo per miliardari e icone culturali, ma vale per tutti noi. Tuttavia, la nostra sfida è trasformare quella motivazione umana in un'azione significativa.

Analizziamo alcuni esempi di motivazione intrinseca e vediamo come far lavorare questa potente forza a nostro favore.

Secondo la gerarchia dei bisogni di Maslow, le persone passano gradualmente da obiettivi psicologici di base, come la sopravvivenza, alla ricerca di realizzazione personale e crescita

Le persone lavorano meglio quando sono motivate intrinsecamente Gli studenti imparano meglio quando sono veramente interessati a una materia piuttosto che studiare solo per superare un esame I dipendenti sono più impegnati quando affrontano nuove sfide per la crescita personale piuttosto che per evidenti ricompense esterne come promozioni o lodi Gli individui mantengono abitudini come l'esercizio fisico, fare volontariato o leggere quando li trovano appaganti piuttosto che inseguire ricompense esterne. Gli hobby e le attività creative come dipingere o suonare uno strumento diventano più piacevoli quando terminati per passione piuttosto che per fattori di motivazione estrinseci come il guadagno finanziario

Per mantenere la motivazione, le persone devono fissare obiettivi in linea con i propri interessi, monitorare lo stato di avanzamento per vedere miglioramenti misurabili e strutturare il proprio lavoro o le proprie routine in modo da avere controllo su come completare i compiti

Che cos'è la motivazione intrinseca?

C'è un famoso detto: "I soldi non possono comprare la felicità".

È vero, ma ti fa guadagnare tempo, ti dà conforto e la posizione per inseguire le cose che ti appassionano. È qui che la motivazione intrinseca ed estrinseca trovano un equilibrio.

Per dirla in parole povere: 📌 Motivazione estrinseca Da fare l'attività per guadagnare una ricompensa esterna

Guadagnare denaro, evitare punizioni, cercare approvazione 📌 Motivazione intrinseca Da fare perché ti piace davvero

Disegnare, tenere un diario, imparare a suonare uno strumento

La maggior parte delle persone lavora per pagare le bollette, ma tutti abbiamo sentito storie di persone che "hanno tutto" eppure si sentono insoddisfatte. Come ha detto una persona citata nel Guardian:

Ho una buona vita, tutto sta andando bene oggettivamente, ho abbastanza per vivere, ho un posto dove vivere, la mia famiglia è al sicuro e sta bene, ma ho questa ansia e non riesco a dormire, o mi ritrovo a indulgere in pratiche che preferirei non fare.

I premi esterni fanno andare avanti la vita: cibo in tavola, figli a scuola, quella cena occasionale in un bel ristorante. Tuttavia, è la motivazione intrinseca a dare un senso alla vita.

Lo psicologo Abraham Maslow ha descritto questo cambiamento di priorità nella sua teoria della gerarchia dei bisogni. All'inizio, le persone si concentrano su motivazioni estrinseche, bisogni di base come cibo, riparo e sicurezza. Ma una volta soddisfatti questi, la motivazione evolve.

di Scott Jeffrey*

Maslow si riferiva a questo come motivazione alla crescita, in cui gli individui danno priorità alla motivazione interna, cercando la soddisfazione personale, il miglioramento di sé e obiettivi significativi.

Pensala in questo modo: i premi estrinseci ci tengono a galla, ma la motivazione intrinseca è ciò che ci spinge in avanti.

📮 ClickUp Insight: Quasi tutti i tuoi dipendenti non sono in grado di prendere decisioni informate. il 92% dei lavoratori della conoscenza rischia di perdere decisioni cruciali sepolte in chat, email e fogli di calcolo.

Esempi di motivazione intrinseca in diversi settori

Motivazione intrinseca nell'istruzione

✅ Esempio n. 1: studiare un argomento di interesse

Motivazione estrinseca : uno studente memorizza fatti storici solo per superare un esame ed evitare di fallire

Esempio di motivazione intrinseca: Uno studente legge di antiche civiltà perché la storia lo affascina e ama conoscere il passato

✅ Esempio n. 2: Imparare una nuova lingua

Motivazione estrinseca : qualcuno studia il francese perché il suo lavoro lo richiede per una promozione

Esempio di motivazione intrinseca: Qualcuno impara il francese perché gli piace esplorare nuove culture e trova divertente parlare lingue diverse

💡 Consiglio dell'esperto: Il lunedì può essere un giorno difficile.

✅ Esempio n. 3: Partecipare alle discussioni in classe

Motivazione estrinseca : uno studente contribuisce alle discussioni in classe per fare buona impressione sull'insegnante e ottenere punti di partecipazione

Esempio di motivazione intrinseca: Uno studente partecipa con entusiasmo alle discussioni perché gli piace scambiare idee e dibattere su vari argomenti

⚡ Get Ahead: i grandi team prosperano grazie alla motivazione e alla collaborazione!

✅ Esempio n. 4: Completare i compiti a casa

*motivazione estrinseca: uno studente finisce i compiti solo per evitare la punizione o per ottenere un buon voto

Esempio di motivazione intrinseca: uno studente completa i compiti perché gli piace davvero imparare e risolvere i problemi

Motivazione intrinseca sul posto di lavoro

✅ Esempio n. 5: Assumersi maggiori responsabilità

*motivazione estrinseca: un dipendente si offre volontario per svolgere attività extra solo per essere notato ai fini di una promozione o di programmi di ricompensa

Esempio di motivazione intrinseca: un dipendente si assume ulteriori responsabilità perché ama la risoluzione dei problemi e la crescita professionale

✅ Esempio n. 6: perseguire lo sviluppo professionale

Motivazione estrinseca : qualcuno partecipa a un programma di formazione perché la sua azienda richiede una certificazione

Esempio di motivazione intrinseca: qualcuno segue un corso online perché ama apprendere nuove competenze e ampliare le proprie conoscenze

✅ Esempio n. 7: Aiutare un collega

*motivazione estrinseca: un dipendente aiuta un collega solo per fare bella figura con il suo superiore

Esempio di motivazione intrinseca: un dipendente aiuta un collega perché ama il lavoro di squadra e la collaborazione

💡 Suggerimento professionale: Hai difficoltà a migliorare l'efficienza sul posto di lavoro?

✅ Esempio n. 8: Innovare al lavoro

*motivazione estrinseca: un manager implementa nuove idee solo per impressionare i vertici aziendali

Esempio di motivazione intrinseca: un manager sperimenta soluzioni creative perché ama davvero ottimizzare i flussi di lavoro e risolvere i problemi

Motivazione intrinseca nella crescita personale

✅ Esempio n. 9: Fare esercizio fisico regolarmente

*motivazione estrinseca: qualcuno lavora solo per perdere peso in vista di un evento imminente

Esempio di motivazione intrinseca: Qualcuno si allena perché ama sentirsi forte, equilibrato ed energico

✅ Esempio n. 10: Volontariato

Motivazione estrinseca : una persona fa volontariato in un rifugio locale solo per aggiungerlo al proprio curriculum

Esempio di motivazione intrinseca: una persona fa volontariato perché trova personalmente appagante aiutare gli altri

✅ Esempio n. 11: Leggere per divertimento

Motivazione estrinseca : qualcuno legge un libro perché deve scriverne un report

Esempio di motivazione intrinseca: qualcuno legge per puro piacere, per perdersi nella storia e apprezzare la scrittura

🧠 Lo sapevi che: Rimanere motivati ogni giorno può essere estenuante, ma basta premere il pulsante play per trovare la giusta ispirazione.

✅ Esempio n. 12: Praticare la consapevolezza

*motivazione estrinseca: una persona medita perché il medico le ha consigliato di ridurre lo stress

Esempio di motivazione intrinseca: una persona pratica la meditazione perché apprezza il senso di pace e consapevolezza di sé che ne deriva

➡️ Leggi anche: Idee di incentivi per i dipendenti per motivare il tuo team

Motivazione intrinseca negli hobby e nella creatività

✅ Esempio n. 13: Dipingere per divertimento

*motivazione estrinseca: un artista dipinge esclusivamente per vendere il proprio lavoro a scopo di lucro

Esempio di motivazione intrinseca: un artista dipinge perché si sente felice e rilassato mentre crea arte

✅ Esempio n. 14: Suonare uno strumento

Motivazione estrinseca : un bambino si esercita al pianoforte solo per vincere un concorso musicale

Esempio di motivazione intrinseca: un musicista suona il pianoforte perché ama il suono e si diverte a migliorare le proprie capacità

✅ Esempio n. 15: Scrivere per piacere

Motivazione estrinseca : gli individui motivati estrinsecamente scrivono post sul blog solo per ottenere follower e monetizzare i loro contenuti

Esempio di motivazione intrinseca: le persone intrinsecamente motivate scrivono perché amano raccontare storie e lo trovano personalmente gratificante

💡 Suggerimento professionale: Il duro lavoro merita una celebrazione!

Come coltivare la motivazione intrinseca

La motivazione estrinseca ha un grave difetto: il burnout.

Ad esempio, se la tua motivazione principale è guadagnare più di un collega, sentirai sempre il bisogno di inseguire stipendi più alti, anche quando "vinci". Il risultato? Esaurimento, stress e mancanza di soddisfazione genuina.

🧠 Lo sapevi che: la motivazione intrinseca contribuisce per il 45% alla variazione delle prestazioni dei dipendenti, mentre la motivazione basata sui valori personali aggiunge un altro 22%. Ciò significa che il divertimento e i valori guidano il successo e il benessere sul posto di lavoro.

Per evitare il burnout e la mancanza di soddisfazione, ecco alcuni modi per coltivare la motivazione intrinseca:

Affronta attività che ti interessano per bilanciare il lavoro noioso con quello eccitante

Lavora per un numero ragionevole di ore: esagerare nuoce alla produttività e alla salute mentale

Utilizza un'app che fa tutto per il lavoro come ClickUp per strutturare i flussi di lavoro e portare chiarezza alla tua routine

Dare priorità a un lavoro significativo

ClickUp combina funzionalità/funzioni di gestione delle attività, monitoraggio degli obiettivi e collaborazione in un'unica piattaforma e ti aiuta a raggiungere i tuoi obiettivi di produttività ogni giorno

Iniziamo con gli Obiettivi di ClickUp. Ti aiuta a visualizzare lo stato di avanzamento, suddividendo i progetti più grandi in attività cardine gestibili. Questa suddivisione facilita un approccio passo dopo passo per raggiungere l'obiettivo generale.

Imposta obiettivi chiari, monitora lo stato e raggiungili facilmente con ClickUp Obiettivi

Un punto di svolta per raggiungere quelle attività cardine? Le attività di ClickUp! Utilizzale per suddividere gli obiettivi in attività più piccole, sottoattività e liste di controllo, in modo da rimanere più facilmente in carreggiata. Il vantaggio psicologico delle attività strutturate, se abbinato a obiettivi chiari, alimenta la coerenza e fornisce prove concrete dello stato di avanzamento, sia che si tratti di apprendimento, creazione o collaborazione tra progetti.

Dare priorità agli elementi di azione, impostare obiettivi chiari e significativi e monitorare efficacemente lo stato con le attività di ClickUp

Ad esempio, nel contesto di un'impostazione degli obiettivi OKR, è possibile utilizzarla per:

✅ Creare un obiettivo di massimo livello

✅ Suddividilo in obiettivi secondari (obiettivi)

✅ Imposta risultati chiave misurabili

Chiedi a ClickUp Brain, l'assistente IA integrato di ClickUp, di aiutarti a definire obiettivi SMART che forniscano risultati reali

➡️ Leggi anche: 12 modelli gratis per la produttività in Excel e ClickUp

Struttura il tuo flusso di lavoro per l'autonomia

La motivazione intrinseca prospera sull'autonomia. La capacità di progettare il proprio flusso di lavoro dà un senso di titolarità sulle proprie attività, rendendo il lavoro una soddisfazione personale piuttosto che un semplice obbligo.

I tipi di attività di ClickUp, i campi personalizzati e gli elenchi multipli aiutano gli utenti a creare flussi di lavoro adatti al loro stile unico. Inoltre, in ClickUp sono disponibili più di 15 visualizzazioni personalizzate per visualizzare il lavoro a modo tuo.

Scegli tra oltre 15 visualizzazioni personalizzate in ClickUp per adattare il flusso di lavoro alle tue esigenze

➡️ Leggi anche: 25 migliori strumenti e app per la produttività

Monitoraggio dello stato per mantenere la motivazione

Il monitoraggio dello stato è un altro fattore essenziale della motivazione intrinseca. Con le app per il monitoraggio degli obiettivi, le persone vedono miglioramenti nel tempo. Questo alimenta la loro autodeterminazione e il senso di soddisfazione personale.

Le dashboard di ClickUp rendono possibile tutto questo fornendo una chiara visibilità delle attività completate e dello stato di avanzamento. Più le persone vedono che il loro lavoro porta a risultati tangibili, più si divertono nel processo stesso.

Monitoraggio in tempo reale dello stato e misurazione dei miglioramenti per rafforzare la motivazione intrinseca attraverso risultati visibili con le dashboard di ClickUp

Nel frattempo, le automazioni di ClickUp eliminano le attività manuali ripetitive, aiutando gli utenti a rimanere nel flusso e a mantenere un lavoro profondo.

📌 Esempio: un team di marketing automatizza l'assegnazione delle attività e i promemoria delle scadenze in ClickUp, eliminando il lavoro ripetitivo degli amministratori e consentendo ai membri del team di concentrarsi su attività creative e significative.

Un ottimo esempio reale di come la struttura alimenti la motivazione si vede nella collaborazione tra team. Quando tutti sanno esattamente cosa devono fare e c'è un sistema chiaro in atto, la motivazione intrinseca aumenta naturalmente.

I commenti di assegnazione di ClickUp eliminano il microgestione assicurandosi che gli elementi dell'azione non si perdano in lunghe catene di email e mantenendo la titolarità delle attività chiarissima.

🧠 Lo sapevi che: I team di maggior successo non sono microgestiti, ma responsabilizzati.

Lo stesso vale per le @menzioni in ClickUp. I team possono impegnarsi immediatamente invece di aspettare gli aggiornamenti, discutere i progetti direttamente all'interno delle attività e mantenere tutto in movimento. Se hai bisogno di chattare in tempo reale o di partecipare a una videochiamata, ClickUp Chat ti consente di collaborare all'interno della stessa piattaforma. Non dovrai più attivare/disattivare gli strumenti!

Se stai cercando di misurare e perfezionare la tua motivazione intrinseca, il modello di report sulla produttività personale di ClickUp è uno strumento eccezionale. Consente il monitoraggio del tempo dedicato a diverse attività, aiutando le persone a identificare le aree di miglioramento e a massimizzare l'efficienza.

Chick-fil-A 🤝 ClickUp Il tempo risparmiato è un'altra motivazione per i tuoi dipendenti. Tuttavia, Chick-fil-A stava faticando in questo settore. 🚩 Sfida: i team di Chick-fil-A utilizzavano più sistemi, dai taccuini ai fogli di calcolo, per gestire l'inserimento, l'apprendimento e la programmazione dei dipendenti. Ciò comportava ore improduttive, riunioni eccessive e inefficienze. ✅ Soluzione: implementando le cartelle, gli elenchi e le attività di ClickUp, Chick-fil-A ha centralizzato il sistema di gestione dei dipendenti, semplificando l'inserimento, la programmazione e la formazione in più ristoranti.

"La possibilità di navigare rapidamente tra le nostre dashboard di formazione in ClickUp per monitorare e regolare i nostri programmi è inestimabile. Contribuisce in modo significativo al nostro esito positivo nel coltivare e trattenere i nostri dipendenti: è sicuramente un fattore che ha contribuito a garantirci un posto tra il 10% dei migliori franchise per la fidelizzazione dei talenti."

➡️ Leggi anche: Come promuovere una leadership orientata al raggiungimento degli obiettivi sul posto di lavoro

Da fare a Ta-Da: la spinta intrinseca incontra ClickUp

Avete già visto cosa ha detto Ryan Lamb di ClickUp, ma le sue parole riassumono perfettamente l'esperienza:

"ClickUp consente al mio team dirigenziale di concentrarsi maggiormente sulle attività strategiche, anziché essere impantanato in mansioni amministrative. Ci ha aiutato a ridurre le spese generali e a consolidare il lavoro che prima richiedeva 9 persone, ora solo 6."

Ecco perché ClickUp funziona: mantiene le attività organizzate, tiene traccia dei progressi senza sforzo e automatizza le cose noiose. Niente più appunti sparsi, scadenze mancate o riunioni di stato infinite: solo un modo più intelligente per lavorare verso i tuoi obiettivi.

Pronto a trasformare la motivazione in azione? Iscriviti subito gratis su ClickUp!