Come utilizzare ClickUp AI per migliorare la produttività e l'efficienza

Il nostro sondaggio sull'uso dell'IA mostra che l'88% delle persone utilizza strumenti di IA sul lavoro. Tuttavia, solo il 12% utilizza effettivamente le funzionalità/funzionalità di IA integrate negli strumenti di produttività.

Perché? Perché questi strumenti di IA autonomi non dispongono del contesto necessario per aiutarti a svolgere il tuo lavoro.

Questo è un classico caso di proliferazione dell'IA, in cui i team utilizzano più strumenti di IA che non condividono contesto, memoria o flussi di lavoro. Anziché accelerare il lavoro, la proliferazione dell'IA crea risultati frammentati, richieste ripetitive e richiede più tempo per mettere insieme le informazioni.

In parole semplici:❗️Sono isolati dai flussi di lavoro e dai dati che definiscono le attività quotidiane❗️Questa disconnessione ha come risultato esperienze frammentate e un valore pratico limitato

ClickUp Brain, l'assistente IA di ClickUp, è progettato per affrontare queste situazioni fin troppo familiari. Si occupa del lavoro di routine, così puoi concentrarti sulle decisioni invece che sui minimi dettagli.

Hai bisogno di un brief di progetto basato sulle discussioni della riunione della scorsa settimana? Terminato in pochi secondi. Appunti di riunione disordinati? Organizzati senza lavoro richiesto. Le attività si stanno accumulando? Priorizzate all'istante. Il tutto senza dover aprire un'altra scheda e spiegare di nuovo il tuo lavoro!

Vuoi imparare a usare ClickUp AI per trasformare la tua giornata lavorativa in una vittoria anziché in una fatica? Questo post sul blog fa al caso tuo.

⏰TL;DR: Come ClickUp AI aumenta la produttività e l'efficienza dei flussi di lavoro 1. Che cos'è ClickUp AI (ClickUp Brain)?ClickUp AI è un assistente integrato e sensibile al contesto, integrato nell'area di lavoro di ClickUp, che ti aiuta a scrivere più velocemente, automatizzare le attività e ottenere risposte immediate senza dover cambiare strumento. 2. In che modo ClickUp AI migliora l'efficienza del flusso di lavoro quotidiano?Riassume documenti lunghi, genera attività, redige bozze di contenuti, recupera il contesto del progetto e automatizza le attività ricorrenti, facendo risparmiare ai team ore di lavoro richiesto ogni settimana. 3. Quali sono le funzionalità più potenti di ClickUp AI per il lavoro quotidiano?L'AI Writing Assistant, l'AI Knowledge Manager e l'AI Project Manager aiutano i team a redigere contenuti, trovare informazioni all'istante e automatizzare le attività di project management. 4. In che modo ClickUp AI ti aiuta a rimanere organizzato nei progetti complessi?Crea attività dai commenti, assegna priorità al lavoro, riepiloga le discussioni, identifica gli ostacoli e genera StandUp o report, così puoi sempre tenere sotto controllo i progressi. 5. Perché scegliere ClickUp AI rispetto agli strumenti di IA autonomi? Gli strumenti autonomi non tengono conto del contesto dell'area di lavoro. ClickUp AI comprende le tue attività, i tuoi documenti, le tue riunioni e i tuoi flussi di lavoro, fornendo in pochi secondi informazioni pertinenti e pronte all'uso.

Cos'è ClickUp AI?

ClickUp AI, noto anche come ClickUp Brain , è il tuo assistente di produttività integrato, progettato per rendere il lavoro più veloce e semplice, senza la seccatura degli strumenti di IA autonomi . Essendo completamente integrato in ClickUp, comprende le attività, i documenti e i flussi di lavoro del tuo team, fornendoti suggerimenti più intelligenti in tempo reale.

Grazie ai suoi riepiloghi automatici e all'automazione dei flussi di lavoro, dedicherai meno tempo alle attività di routine e più tempo a ciò che conta davvero. In breve, ClickUp AI si adatta al tuo modo di lavorare. Che tu stia redigendo contenuti di marketing, raccogliendo idee o riepilogando/riassumendo progetti complessi, ti fornisce approfondimenti su misura per aiutarti a portare avanti il tuo lavoro.

ClickUp ti offre anche ClickUp Brain MAX, il compagno desktop di nuova generazione basato sull'IA progettato per aiutarti a lavorare in modo più intelligente, non più duro. Come parte della suite di funzionalità AI di ClickUp, Brain Max mette a tua disposizione funzionalità avanzate di ricerca, automazione e comando vocale, rendendolo un must-have per chiunque desideri aumentare la produttività e l'efficienza.

⭐ ClickUp Brain MAX: la svolta rivoluzionaria Brain Max non è solo l'ennesimo chatbot basato sull'IA: è un motore di produttività completamente integrato, progettato per l'ambiente di lavoro moderno. Che tu stia gestendo progetti, collaborando con i team o destreggiandoti tra più strumenti, Brain Max ti aiuta a rimanere concentrato, efficiente e all'avanguardia. Ecco cosa otterrai: Ricerca AI aziendale: effettua ricerche istantanee su ClickUp, sul web e nelle app collegate come Google Drive, Figma, GitHub e SharePoint. Trova attività, documenti, file e persino dettagli specifici nascosti nella tua area di lavoro, il tutto da un unico posto effettua ricerche istantanee su ClickUp, sul web e nelle app collegate come Google Drive, Figma, GitHub e SharePoint. Trova attività, documenti, file e persino dettagli specifici nascosti nella tua area di lavoro, il tutto da un unico posto

Azioni basate sull'IA: usa il linguaggio naturale per chiedere a Brain Max di riepilogare documenti, creare attività, pianificare riunioni, generare contenuto o pubblicare aggiornamenti. L'IA comprende il contesto e può agire direttamente all'interno di ClickUp

Talk-to-Text : Libera le mani con la funzione di sintesi vocale basata sull'IA. Dettati attività, messaggi o query di ricerca e Brain Max li trascriverà ed eseguirà: perfetto per il multitasking o quando sei in movimento : Libera le mani con la funzione di sintesi vocale basata sull'IA. Dettati attività, messaggi o query di ricerca e Brain Max li trascriverà ed eseguirà: perfetto per il multitasking o quando sei in movimento

App collegate: integra i tuoi strumenti preferiti ed effettua ricerche tra di essi senza dover cambiare scheda. Brain Max riunisce tutto il tuo lavoro per un flusso di lavoro davvero unificato

Modelli di IA multipli: Scegli tra i principali modelli di IA come ClickUp Brain, ChatGPT, Claude e Gemini, selezionando quello più adatto alle tue esigenze

➡️ Ulteriori informazioni: La differenza tra machine learning e intelligenza artificiale

Quali sono le funzionalità/funzioni più potenti di ClickUp AI per il lavoro quotidiano?

ClickUp AI migliora la produttività semplificando la scrittura, migliorando l'accesso alle conoscenze e automatizzando il project management, il tutto direttamente all'interno del tuo spazio di lavoro. Ecco una panoramica delle sue funzionalità principali:

Assistente di scrittura IA: redige bozze, effettua modifiche e formatta i contenuti — tra cui email, note, report e blog — correggendo la grammatica, adattando il tono e riepilogando documenti lunghi.

AI Knowledge Manager: recupera istantaneamente i dettagli chiave da attività, documenti e discussioni passate, così non perderai mai tempo a cercare il contesto tra thread, file o riunioni.

AI Project Manager: automatizza le attività di progetto, come la generazione di attività secondarie, la redazione di aggiornamenti, l'organizzazione delle priorità e la previsione delle tempistiche, in modo che il lavoro proceda senza lavoro richiesto.

Usa ClickUp AI per ridurre il lavoro superfluo, comprendere più rapidamente il contesto e gestire i progetti con maggiore chiarezza ed efficienza.

L'IA è alla base di ogni aspetto di ClickUp, dai campi personalizzati all'automazione. Ma se dovessimo scegliere le tre funzionalità principali, ecco cosa consigliamo:

1. In che modo l'assistente di scrittura IA ti aiuta a lavorare più velocemente?

Sei bloccato su una bozza? ClickUp Brain ti aiuta a scrivere, effettuare modifiche e tradurre diversi tipi di contenuti, come appunti di riunioni, email o post di blog. Inoltre, può:

Correggi errori ortografici e grammaticali, modifica il tono e genera idee quando sei a corto di spunti

Riassumi istantaneamente documenti lunghi

Formatta i contenuti in modo che siano chiari e strutturati

Crea tabelle per dati strutturati

Crea modelli IA riutilizzabili per garantire la coerenza tra i progetti

2. Cosa fa l'AI Knowledge Manager di ClickUp AI?

ClickUp Brain è come una banca dati digitale. Esegue rapidamente una scansione della tua area di lavoro e recupera le informazioni giuste, come i dettagli del progetto, le note delle riunioni o le richieste dei clienti.

Immagina di essere in riunione:

Chiedi a ClickUp Brain di recuperare le decisioni chiave e i dati rilevanti dalle discussioni passate senza dover cambiare scheda

Quando un cliente richiede un aggiornamento, puoi chiedere a ClickUp Brain di recuperare rapidamente lo stato più recente del progetto e le attività cardine

Usa ClickUp Brain per riepilogare automaticamente documenti complessi

Ottieni informazioni dettagliate sulle attività, sui progressi del team e altro ancora con ClickUp AI Knowledge Manager

📮ClickUp Insight: Abbiamo recentemente scoperto che circa il 33% dei knowledge worker invia messaggi a 1-3 persone al giorno per ottenere il contesto di cui ha bisogno. Ma cosa succederebbe se avessi tutte le informazioni documentate e prontamente disponibili? Con l'AI Knowledge Manager di ClickUp Brain al tuo fianco, il cambio di contesto diventa un ricordo del passato. Basta porre la domanda direttamente dalla tua area di lavoro e ClickUp Brain recupererà le informazioni dalla tua area di lavoro e/o dalle app di terze parti collegate!

3. In che modo l'AI Project Manager automatizza l'esecuzione dei flussi di lavoro?

Preferiresti avere un project manager personale che mantenga i tuoi progetti in movimento senza alcun lavoro richiesto? L'AI Project Manager di ClickUp rivoluziona la produttività automatizzando le attività di project management e semplificando i flussi di lavoro. Dalla generazione di standup, aggiornamenti sulle attività e sottoattività alla creazione di piani di progetto dettagliati e al monitoraggio dello stato dei progetti, garantisce che nulla venga tralasciato.

Può aiutarti a:

Assegnazione delle attività : sfrutta la funzionalità di assegnazione basata sull'IA per suggerire e assegnare attività secondarie

Priorità delle attività : usa IA Prioritize per organizzare e gestire le attività in modo efficace in base ai livelli di priorità o per ottenere informazioni utili a un processo decisionale più efficace

Previsioni sulla sequenza: Aiuta a creare piani di progetto e sequenze dettagliate utilizzando prompt e dati storici

Affida le attività di inserimento dati manuale all'AI Project Manager di ClickUp

Come utilizzi ClickUp AI nel tuo flusso di lavoro quotidiano?

ClickUp AI opera direttamente all'interno del tuo spazio di lavoro per automatizzare le attività di routine, rispondere alle domande, riassumere gli aggiornamenti e semplificare la comunicazione. Dalla trasformazione di chat e documenti in attività alla stesura di contenuti, alla trascrizione delle riunioni e alla creazione di automazioni, riduce lo sforzo manuale durante la giornata. Fornisce inoltre approfondimenti specifici per ruolo e una pianificazione intelligente attraverso il suo calendario basato sull'intelligenza artificiale. Il risultato è un'esecuzione più rapida, priorità più chiare e un lavoro più mirato, senza dover cambiare strumento.

Ecco come l'assistente IA di ClickUp può aiutarti a aumentare la produttività della tua giornata lavorativa:

👉🏽 Nota: Puoi accedere a ClickUp AI gratis, ma con alcuni limiti sulle funzionalità. Per funzionalità IA avanzate, scegli un piano a pagamento, a partire da 7 $ al mese.

1. Dove puoi accedere a ClickUp AI all'interno della piattaforma?

ClickUp Brain è integrato in tutta la piattaforma. Ciò significa che puoi accedere all'IA praticamente da qualsiasi parte della piattaforma. Ecco come:

Accesso dalla barra degli strumenti : l'icona di ClickUp AI è sempre presente nella barra degli strumenti, pronta ad assisterti immediatamente

Pulsante "Chiedi all'IA" : disponibile in Attività, Documenti, Commenti e Chat, così puoi porre domande all'IA proprio dove ti servono

Icona IA mobile: quando non sei in un'attività o in un documento, cerca l'icona IA nell'angolo in basso a destra per un accesso rapido senza dover cambiare schermata

⚠️ Non sai cosa chiedere? ClickUp AI include prompt predefiniti per aiutarti a iniziare rapidamente. Non c'è bisogno di imparare la prompt engineering. Seleziona e perfeziona un prompt e lascia che sia l'IA a fare il lavoro pesante.

2. In che modo ClickUp AI può creare e gestire le attività al posto tuo?

ClickUp Brain genera attività all'istante da documenti, commenti, commenti nella finestra In arrivo, messaggi in chat e persino lavagne online.

Passa il mouse su qualsiasi commento o messaggio e seleziona l'icona di ClickUp AI. Quindi, clicca su Crea un'attività con l'IA.

ClickUp Brain può aiutarti a:

✅ Crea l'attività nell'Elenco e nello spazio corretti

✅ Scrivi un titolo e una descrizione chiari e ricchi di contesto

✅ Collegalo al thread dei commenti originale

Creazione di attività generate dall'IA tramite ClickUp Brain

ClickUp Brain redige anche le descrizioni delle attività, in modo che il tuo team sappia esattamente cosa fare.

Inoltre, suddivide i compiti di grandi dimensioni in attività secondarie. Basta aprire l'attività e cliccare sull'opzione genera attività secondarie sotto il titolo dell'attività. Puoi rinominare qualsiasi attività secondaria e deselezionare quelle indesiderate cliccando sulla casella di controllo accanto a esse.

3. ClickUp AI è in grado di rispondere a domande relative alle tue attività e ai tuoi documenti?

Invece di dover setacciare un'infinità di attività mentre gestiscono più progetti, team o parti interessate, ClickUp Brain consente ai project manager di ottenere risposte immediate e in tempo reale basate sui dati delle attività.

È la funzionalità perfetta per bilanciare il lavoro urgente con gli obiettivi generali. 🔭

Usa ClickUp Brain per assegnare priorità alle attività in base all'urgenza e alle scadenze

📌 Esempi di prompt: Quali sono le attività più urgenti nei miei progetti?

Su quali scadenze dovrei concentrarmi oggi?

Quali attività sono in ritardo?

Quali attività sono ancora in sospeso e assegnate al mio team?

4. In che modo ClickUp AI riepiloga attività, documenti e thread?

Sintetizza lunghe discussioni in informazioni chiare e utilizzabili tramite ClickUp Brain

Compiti lunghi, documenti infiniti e thread senza fine rendono difficile individuare ciò che conta. ClickUp Brain riassume istantaneamente i punti chiave in modo da ricevere gli aggiornamenti più importanti senza dover scorrere la pagina.

Ad esempio, viene pubblicato un aggiornamento del progetto e, all'improvviso, compaiono più di 30 commenti che discutono di un ostacolo. Scadenze, decisioni e elementi da intraprendere? Dettagli fondamentali come scadenze e elementi da intraprendere vanno persi nel processo. Per risolvere questo problema, clicca su Riassumi con l'IA e in pochi secondi otterrai:

✅ Panoramica del progetto

✅ Decisione chiave presa

✅ Passaggi successivi

✅ Elementi da intraprendere

Puoi anche chiedere a ClickUp Brain di:

Identifica gli ostacoli, i rischi e le priorità : riepiloga le tue attività per capire cosa sta rallentando i progressi

Riassumi i documenti senza sforzo : l'IA redige un riepilogo dei documenti e lo inserisce come sottotitolo del documento per una facile consultazione

Tieni traccia dello stato in tempo reale : gli aggiornamenti generati dall'IA evidenziano in pochi secondi le modifiche alle priorità delle attività, alle date di scadenza e alla collaborazione del team

Riassumi i messaggi di chat o gli aggiornamenti dai canali: chiedi all'IA di aggiornarti sugli sviluppi relativi a un periodo specifico

Chiedi a ClickUp Brain di riepilogare le lunghe conversazioni in chat e di aggiornarti rapidamente

📌 Esempi di prompt: Riassumi gli ultimi aggiornamenti sull'attività di riprogettazione del sito web.

Sintetizza questo documento sui requisiti del prodotto in decisioni chiave e elementi da intraprendere.

Fammi avere una rapida panoramica dello stato di questo sprint.

Riassumi cosa è cambiato in questa attività nell'ultima settimana.

5. ClickUp AI è in grado di scrivere email, report e post per blog?

Crea post per il blog, email e altro ancora con ClickUp Brain

Scrivere qualsiasi comunicazione richiede tempo e perfezionarla per renderla più chiara non fa che aumentare il tuo carico di lavoro.

ClickUp Brain accelera questo processo generando bozze, riepiloghi/riassunti e report strutturati in base alle tue esigenze. Perfeziona il testo generato dall'IA invece di partire da zero.

Ecco come ti aiuta:

Email: Crea email professionali per aggiornamenti sui progetti, comunicazioni con i clienti o messaggi interni

Post del blog: crea schemi o bozze complete sulla base di input specifici

Report: estrai informazioni chiave dalle discussioni o dai dati e formattale in report strutturati

Appunti delle riunioni: riepiloga i punti chiave delle riunioni per riferimento

Modifica e riscrittura: chiedi all'IA di perfezionare la bozza o di renderla più leggibile con elenchi puntati, sottotitoli e paragrafi più brevi

📌 Esempi di prompt: Scrivi un'email per aggiornare le parti interessate sulla sequenza del progetto.

Riassumi la discussione di questa riunione in elementi da intraprendere.

Crea una bozza di post sul blog su come migliorare la produttività sul posto di lavoro.

Scrivi email chiare e professionali per gli aggiornamenti sui progetti tramite ClickUp Brain

6. In che modo ClickUp AI fornisce supporto per la traduzione e la localizzazione?

Ottimizza i contenuti per ogni tipo di pubblico e rendi la comunicazione fluida con ClickUp Brain

Comunicare con team e clienti globali è difficile quando i contenuti devono essere adattati a lingue e contesti culturali diversi.

ClickUp Brain interviene come traduttore basato sull'intelligenza artificiale. Attualmente supporta 12 lingue, tra cui inglese, francese, spagnolo, tedesco, coreano, arabo e altre ancora.

Puoi:

Converti email e documenti in più lingue con un solo clic

Adatta il tono, la formulazione e le sfumature culturali ai diversi destinatari

📌 Esempi di prompt: Traduci questo aggiornamento per il cliento in spagnolo con un tono formale.

Traduci questa email di marketing/testo pubblicitario in francese mantenendo uno stile colloquiale.

Localizza questa guida al prodotto per i clienti tedeschi.

7. ClickUp AI è in grado di trascrivere riunioni e note vocali?

Trascrivi i clip con ClickUp Brain per trovare facilmente le informazioni importanti

Sei in riunione, stai prendendo appunti vocali mentre sei in giro o ricevi un aggiornamento audio da un collega. In seguito, devi riascoltare la Clip più volte per cogliere i dettagli chiave: un processo lento e frustrante.

ClickUp Brain è in grado di trascrivere facilmente i clip vocali, convertendoli in testo per facilitare la revisione, la modifica e la condivisione delle informazioni.

Puoi anche riproporre una richiesta all'IA per ottenere esattamente le informazioni di cui hai bisogno. Ad esempio, chiedi: Queste note della riunione includono elementi da intraprendere per me o per il mio team?

🎤 Alcune applicazioni pratiche: Registrazioni delle riunioni : trascrivi le discussioni in note e punti d'azione

Sessioni di brainstorming : cattura e struttura le idee chiave dalle tue note vocali

Feedback dei clienti: trasforma le osservazioni verbali in raccomandazioni concrete

8. In che modo ClickUp AI fornisce risposte specifiche per ogni ruolo?

Trovare aggiornamenti, report e approfondimenti rilevanti per i diversi stakeholder spesso significa setacciare una mole infinita di dati.

ClickUp Brain semplifica tutto questo per te. Fa riferimento al titolo del tuo profilo, analizza i documenti dell'area di lavoro e le attività a cui hai accesso ed estrae solo le informazioni più rilevanti, in modo che tu ottenga esattamente ciò di cui hai bisogno.

Ecco cosa analizza l'IA per ogni ruolo: 🚀 Project manager: attività e reportistica, con evidenziazione dei potenziali colli di bottiglia 👥 Responsabili di team: attività in sospeso e relativi assegnatari 📊 Dirigenti: panoramica chiara dei risultati attesi e delle scadenze 💬 Team commerciale: ticket e commenti per identificare i problemi più comuni 💻 Sviluppatori: Problemi in sospeso e classificazione in base all'urgenza

Genera prompt specifici per ogni ruolo con lo strumento di scrittura IA di ClickUp Brain

➡️ Per saperne di più: Come utilizzare l'IA per migliorare l'efficienza sul posto di lavoro

9. ClickUp AI può creare automazioni utilizzando un linguaggio semplice?

L'ultima cosa da fare, in qualità di team leader, è aggiornare manualmente le attività semplici che si presentano ogni giorno, ogni settimana o frequentemente.

L'intuitivo AI Builder di ClickUp lo fa per te. Digita ciò di cui hai bisogno in un linguaggio semplice e ClickUp Brain configurerà l'automazione in qualsiasi Spazio, Cartella o Elenco.

Ottimizza i flussi di lavoro creando regole di automazione con ClickUp Brain

📌 Alcuni esempi di automazione : Avanzamento delle attività: Quando un'attività viene contrassegnata come "Completata", spostala in "Revisione" e assegnala al controllo qualità

Monitoraggio dei progetti: Aggiorna automaticamente lo stato del progetto quando l'80% delle attività è stato completato

Notifiche al team: Invia una notifica su Slack quando viene aggiunta un'attività ad alta priorità

Assegnazione delle attività: Quando viene inviata una nuova richiesta di marketing, assegnala automaticamente al team dei contenuti

⚠️ Ricorda: non tutte le automazioni funzionano perfettamente al primo tentativo. ClickUp Brain ti aiuta a chiarire i passaggi e a perfezionare le istruzioni per garantire che la tua automazione funzioni senza intoppi.

➡️ Per saperne di più: I migliori strumenti di collaborazione basati sull'IA

10. Come funzionano i riassunti delle riunioni e gli elementi da fare generati dall'IA?

Registra, trascrivi e riassumi le tue riunioni con ClickUp AI Notetaker

Il sistema di presa appunti basato sull'IA di ClickUp può aiutarti a semplificare i flussi di lavoro delle riunioni trascrivendo e riiepilogando automaticamente le discussioni ed estraendo gli elementi su cui agire. Allevia il carico della presa di appunti manuale, consentendo ai partecipanti di concentrarsi sulla conversazione!

Sintesi automatizzata: L'IA genera un riassunto conciso dei punti chiave discussi in un L'IA genera un riassunto conciso dei punti chiave discussi in un documento privato di ClickUp Docs

Azioni da intraprendere: identifica ed estrae gli elementi da intraprendere dalla trascrizione, facilitando il follow-up

Integrazione con le attività di ClickUp: Le azioni da intraprendere e i riepiloghi/riassunti possono essere integrati senza soluzione di continuità nelle Le azioni da intraprendere e i riepiloghi/riassunti possono essere integrati senza soluzione di continuità nelle attività e nei flussi di lavoro esistenti o nuovi di ClickUp attività

11. Cosa possono automatizzare gli agenti IA in ClickUp?

Gli agenti IA in ClickUp sono progettati per gestire autonomamente le query ed eseguire azioni in base alle richieste dei membri del team. Questi agenti dimostrano autonomia, reattività e proattività, il che permette loro di prendere decisioni, adattarsi ai cambiamenti in tempo reale e prendere l'iniziativa per raggiungere obiettivi specifici.

⭐ Accelerare l'automazione dei flussi di lavoro con gli agenti IA I team di tutte le funzioni spesso devono affrontare colli di bottiglia dovuti a processi manuali, comunicazione frammentata e attività ripetitive. Gli agenti IA affrontano queste sfide semplificando i flussi di lavoro e consentendo operazioni più veloci ed efficienti. Automatizza le attività di routine: gli agenti IA gestiscono azioni ripetitive come l'inserimento dei dati, gli aggiornamenti di stato e i follow-up, consentendo al tuo team di concentrarsi su attività di maggior valore

Trascrivi e riepiloga immediatamente le riunioni: assicurati che ogni decisione e ogni dettaglio vengano registrati e condivisi, riducendo il rischio di perdere informazioni e accelerando il follow-up

Genera automaticamente elementi da intraprendere e assegna le attività: sulla base delle discussioni durante le riunioni o degli aggiornamenti sui progetti, gli agenti IA possono creare e assegnare automaticamente le attività nei tuoi strumenti di project management, riducendo al minimo i passaggi di mano manuali e i ritardi

Gestione dei documenti in tempo reale: mantieni tutti allineati grazie al monitoraggio delle versioni basato sull'IA e ai riepiloghi istantanei delle modifiche, in modo che i team possano procedere senza confusione o passi falsi

Risposte e risorse su richiesta: gli assistenti di chat basati sull'IA possono recuperare rapidamente documenti, rispondere a domande relative al flusso di lavoro e fornire informazioni pertinenti, eliminando la necessità di cercare tra email o file

Potenziare la produttività asincrona: gli agenti IA possono trasformare lunghe riunioni o aggiornamenti sui progetti in punti salienti concisi e azioni concrete da intraprendere, rendendo più facile per i membri del team in fusi orari diversi rimanere allineati e far progredire il lavoro Gli agenti Autopilot all'interno di ClickUp mantengono il flusso di informazioni nell'area di lavoro, con un intervento manuale minimo

Ecco i quattro tipi di agenti presenti in ClickUp:

Auto-Answers Agent (Chat Agent): un assistente basato sulla chat che ti aiuta a trovare rapidamente le informazioni rispondendo alle domande utilizzando i dati delle discussioni del team in ClickUp Chat

Agente report giornalieri/settimanali (Agente elenchi): crea automaticamente report dettagliati e personalizzabili dagli elenchi ClickUp che scegli, facendoti risparmiare tempo ed eliminando la necessità di aggiornamenti manuali

Team Standup Agent (Elenco Agent): Mantiene il tuo team allineato automatizzando il processo di StandUp, estraendo gli aggiornamenti rilevanti direttamente dagli elenchi ClickUp

Agenti personalizzati (crea il tuo agente Autopilot): ti consente di progettare flussi di lavoro personalizzati e automazioni su misura per gli obiettivi, i processi e i casi d'uso specifici del tuo team.

Creare il tuo agente IA personalizzato è facile in ClickUp

Nota: al momento della pubblicazione di questo articolo, gli agenti sono disponibili in versione beta.

12. In che modo il calendario basato sull'intelligenza artificiale di ClickUp automatizza la pianificazione?

Il calendario basato sull'IA di ClickUp rivoluziona il modo in cui gestisci la tua giornata tramite l'automazione del time blocking, trasformando la tua agenda fitta di impegni in blocchi di tempo mirati e gestibili. Questo sistema di pianificazione intelligente analizza le tue attività, le priorità e la disponibilità per creare un programma giornaliero personalizzato che ti aiuta a rimanere in linea con gli obiettivi e riduce al minimo le distrazioni. ​

Pianifica dei blocchi di tempo per le tue attività più importanti con ClickUp Calendario

Può aiutarti a:

Pianificazione automatizzata delle attività: l'IA valuta il tuo elenco di attività, le scadenze e le priorità per assegnare automaticamente le fasce orarie, assicurando che le attività ad alta priorità vengano completate per prime

Adeguamenti dinamici: se una riunione si protrae o si presenta una nuova attività, l'IA riorganizza dinamicamente il tuo programma, preservando il tempo dedicato alla concentrazione ed evitando conflitti

Ottimizzazione del tempo di concentrazione: il sistema identifica i periodi di massima produttività e pianifica di conseguenza le sessioni di lavoro intenso, suggerendo al contempo delle pause per mantenere alti i livelli di energia

Risoluzione dei conflitti: gli agenti IA gestiscono rapidamente i conflitti di pianificazione offrendo soluzioni alternative o sollecitando i partecipanti ad adeguare gli orari, garantendo un'esperienza di calendario senza intoppi

Gestione integrata delle riunioni: il calendario si integra con strumenti come Zoom, Google Meet e Microsoft Teams, aggiungendo automaticamente i dettagli delle chiamate e effettuando la sincronizzazione con le tue attività e i tuoi documenti

Come implementare ClickUp AI nel tuo flusso di lavoro?

Integrare ClickUp AI nel tuo flusso di lavoro ti aiuta a ridurre il lavoro manuale, velocizzare la pianificazione e garantire che i progetti procedano senza intoppi:

Automatizza le riunioni quotidiane e gli aggiornamenti: genera riunioni quotidiane o settimanali del team in diversi formati (a elenco puntato, breve o tradizionale) per mantenere tutti allineati senza bisogno di riunioni di aggiornamento.

Crea piani di progetto in pochi minuti: redigi piani di progetto completi — inclusi tempi, attività cardine, ambito e rischi — utilizzando schemi generati dall'IA che puoi perfezionare all'istante.

Trasforma automaticamente i piani in attività: evidenzia gli elementi da intraprendere in Docs per generare attività complete di descrizioni, attività secondarie, priorità e link diretti al documento di origine.

Ora che sai cosa possono fare gli strumenti di ClickUp AI, è il momento di integrarli nella tua area di lavoro.

ClickUp Brain si adatta a qualsiasi flusso di lavoro, che si tratti di gestire progetti, condurre campagne di marketing o effettuare il monitoraggio di attività di ingegneria.

Ad esempio, Jamie è un responsabile di progetto incaricato di pianificare e gestire diversi progetti che coinvolgono più team. Le sfide principali:

🛑 Pianificazione dei progetti lenta: continui scambi per definire le sequenze e i risultati attesi

🛑 Assegnazione complessa delle attività: verificare manualmente la disponibilità e bilanciare i carichi di lavoro

🛑 Riunioni di stato che richiedono troppo tempo: le decisioni e gli elementi da intraprendere si perdono in lunghi thread di chat

🛑 Monitoraggio caotico dei progressi: i follow-up manuali e le interminabili catene di email complicano le cose

Per garantire che le attività procedano senza ritardi, si affida a ClickUp Brain. Ecco come questo strumento ottimizza i suoi flussi di lavoro senza alcuno sforzo:

1. Fai brainstorming e redigi un piano per il progetto in pochi minuti

Per l'avvio di un nuovo progetto, ovvero la riprogettazione di un sito web, Jamie ha bisogno di un piano di progetto strutturato che includa sequenze, risultati attesi, rischi e attività cardine.

Ecco come si presenta il processo con la ClickUp AI:

Apre un nuovo documento ClickUp

Utilizza la funzionalità Scrivi con l'IA

Inserisci un prompt dettagliato nella casella di testo

📌 Esempio di prompt: Crea un piano di progetto per la riprogettazione di un sito web. Includi le attività cardine, le tempistiche, l'ambito di lavoro e i potenziali rischi. Rendilo adatto a un team di marketing e a un project manager.

L'IA genera un piano strutturato che copre risultati attesi, scadenze, dipendenze e valutazioni dei rischi

Jamie esamina e perfeziona il piano in pochi minuti anziché in ore

Crea piani di progetto dettagliati con ClickUp Brain

Jamie può anche incollare un piano di progetto utilizzato in precedenza nel prompt dell'IA e chiedere: Usa il seguente piano di progetto come modello e adattalo al nostro nuovo progetto.

💡 Suggerimento da esperto: Dopo aver inserito il piano di progetto nel documento ClickUp, condividilo con il team per ricevere feedback. Puoi anche convertirlo in un wiki affinché funga da fonte di riferimento per i dettagli del progetto, le linee guida e gli aggiornamenti chiave.

2. Crea e assegna attività dal piano del progetto

Successivamente, trasforma il piano in attività concrete per il team.

All'interno del Doc di ClickUp, Jamie evidenzia gli elementi chiave nel Doc, come "Creare wireframe e progettare mockup". ClickUp Brain crea l'attività e la collega al Doc, mantenendo tutto connesso e includendo dettagli come stato, assegnatario e priorità.

Inoltre, l'IA di ClickUp genera rapidamente la descrizione dell'attività con i dettagli essenziali, che lei esamina e perfeziona prima di finalizzarla.

📌 Esempio di prompt: Crea una descrizione dettagliata dell'attività "Creare wireframe e bozzetti di design". Il design deve seguire le linee guida del marchio, essere responsive per dispositivi mobili e desktop e includere varianti per i test A/B.

Redigi descrizioni delle attività chiare e contestualizzate in pochi secondi con ClickUp Brain

Crea, modifica e rimuovi istantaneamente le attività secondarie tramite ClickUp Brain

Il progetto di Jamie sta procedendo rapidamente, ma riesci a stare al passo con lo stato?

ClickUp Brain genera riunioni in tempo reale e rapporti sullo stato di avanzamento, consentendo di risparmiare tempo e mantenere tutti allineati.

Le riunioni di team sono disponibili in tre formati:

Elenco puntato: una rapida panoramica delle attività completate

In breve: una panoramica concisa delle attività completate

Metodo tradizionale: un'analisi dettagliata dello stato, degli ostacoli e dei passaggi successivi

📌 Esempio: Jamie ha bisogno di un rapido aggiornamento sul lavoro del suo team. Apre ClickUp Brain, clicca su Scrivi StandUp, seleziona i membri del suo team di progettazione e imposta l'intervallo di tempo sulle ultime 24 ore. L'IA genera un riepilogo/riassunto in: 🔢 Formato elenco puntato: ✅ Completato: wireframe della homepage finalizzati

⏳ In corso: Progettazione dell'interfaccia utente mobile

🛑 Bloccato: in attesa di feedback dal client 📝 Versione breve: Il team di progettazione ha completato i wireframe della homepage. La progettazione dell'interfaccia utente per dispositivi mobili è ancora in corso, ma è in ritardo a causa del feedback del client ancora in sospeso. Lisa sta aspettando l'approvazione prima di procedere. 📜 Formato tradizionale: Nelle ultime 24 ore, il team di progettazione ha finalizzato i wireframe della homepage. La progettazione dell'interfaccia utente per dispositivi mobili è in corso, ma attualmente è in fase di stallo poiché Lisa è in attesa dell'approvazione del client. Se il feedback non verrà ricevuto entro domani, ciò potrebbe influire sulla sequenza complessiva. È stato inviato un sollecito al client per un aggiornamento.

Automatizza le riunioni quotidiane e riduci le riunioni di aggiornamento superflue con ClickUp Brain

Quali sono le migliori pratiche per utilizzare ClickUp AI in modo efficace nel tuo flusso di lavoro?

Un uso efficace di ClickUp AI si basa su istruzioni chiare, processi coerenti e allineamento del team. Ecco le best practice essenziali:

Scrivi prompt più chiari: fornisci all'IA un contesto specifico (pubblico, tono e risultato desiderato) per ottenere risultati accurati e pertinenti ogni volta.

Salva e riutilizza prompt efficaci: crea una libreria di prompt ad alte prestazioni in modo che il tuo team possa generare rapidamente risultati coerenti e di alta qualità.

Perfeziona il risultato: considera l'IA come un processo iterativo: rivedi, riformula e perfeziona le risposte finché non corrispondono alle tue intenzioni.

Imposta il tono giusto per ogni tipo di pubblico: guida l'IA a scrivere in modo formale per i dirigenti, informale per le chat di gruppo o sicuro per i clienti.

Forma il tuo team sull'uso dell'IA: stabilisci delle linee guida su quando utilizzare l'IA e organizza workshop interni per aiutare tutti ad adottarla in modo efficiente.

Segui queste best practice per ottenere risultati più rapidi, chiari e affidabili da ClickUp AI, senza alcun lavoro richiesto.

La ClickUp AI è potente, ma solo se la usi nel modo giusto. Ecco alcune strategie pratiche per sfruttarla al meglio:

1. Scrivi prompt migliori

ClickUp Brain non sa leggere nel pensiero (almeno per ora 😉). Più le tue istruzioni sono specifiche e chiare, migliori saranno i risultati. Inoltre, aggiungi dettagli come il pubblico, il formato o il tono.

❌ Riassumi questo rapporto. ✅ Riassumi questo rapporto in tre punti chiave per un aggiornamento al CEO. Metti in evidenza le metriche che hanno avuto un impatto.

2. Salva, effettua la condivisione e riutilizza i prompt dell'IA

Se trovi un prompt che dà ottimi risultati, salvalo. ClickUp Brain ti permette di salvare i prompt all'interno della sua interfaccia. Avere una libreria di prompt ben strutturati può farti risparmiare tempo e garantire coerenza.

Salva i tuoi prompt migliori in ClickUp Brain

3. Iterare sull'output

I contenuti generati dall'IA non sono sempre perfetti al primo tentativo. Dovrai chiedere all'IA di perfezionare il risultato fino a quando la risposta non soddisfa le tue esigenze.

4. Adatta il tono in base al tuo pubblico

ClickUp Brain è in grado di adattare il proprio stile di scrittura a diversi tipi di pubblico, ma solo se gli dai delle indicazioni. Vuoi un rapporto formale o un aggiornamento informale? Basta impostare il tono e lui lo seguirà.

Caso d'uso Tono Prompt 📊 Aggiornamenti della dirigenza Professionale Riassumi questo aggiornamento del progetto con un tono formale, rivolto a un pubblico dirigenziale. Sii conciso, evidenzia le metriche chiave e concentrati sugli approfondimenti strategici. 💬 Chat di gruppo, aggiornamenti su Slack Informale Riassumi questo aggiornamento sul progetto con un tono amichevole e informale per il team. Sii conciso e motivante. 🎯 Comunicazione con i clienti Sicuro, persuasivo Scrivi un aggiornamento sul progetto per un client, assicurandoti di usare un tono sicuro e rassicurante. Metti in risalto lo stato del progetto e i prossimi passaggi.

5. Forma il tuo team all'uso efficiente dell'IA

Stabilisci linee guida chiare su dove utilizzare l'IA (ad es. redazione di report, riepilogamento delle riunioni, brainstorming di idee) e dove l'intervento umano è fondamentale (ad es. processo decisionale strategico, storytelling creativo).

Valuta la possibilità di organizzare un workshop sull'IA o di creare una guida alle risorse con esempi pratici per aiutare il tuo team a muovere i primi passi.

L'IA dovrebbe lavorare per te, non il contrario, e con ClickUp Brain finalmente è così.

Gli strumenti di IA autonomi possono offrire l'automazione, ma spesso mancano del contesto necessario per ottimizzare davvero il lavoro. Operano in modo isolato, richiedendo un lavoro aggiuntivo per integrarli nei tuoi processi.

ClickUp Brain risolve questo problema integrando l'IA direttamente nel tuo flusso di lavoro, rendendola una parte intuitiva e perfettamente integrata del modo in cui gestisci attività, progetti e collaborazione. Il risultato? Meno tempo speso a passare da uno strumento all'altro e più tempo dedicato al lavoro significativo.

Vuoi dedicare meno tempo alla gestione e più tempo da fare? Iscriviti a ClickUp oggi stesso! 🙌

Domande frequenti (FAQ)

ClickUp AI è disponibile su tutti i piani, con un utilizzo limitato nel piano Free. Si può usufruire delle funzionalità avanzate e dei limiti di utilizzo più elevati nei piani a pagamento.

ClickUp AI opera all'interno della tua area di lavoro e comprende le tue attività, i tuoi documenti, i tuoi commenti e i tuoi progetti. Gli strumenti autonomi richiedono invece l'inserimento manuale del contesto ogni volta.

Sì, è in grado di generare attività secondarie, riassumere lo stato del lavoro, creare riunioni quotidiane e aiutare a stabilire automaticamente le priorità di lavoro. Ciò riduce gli aggiornamenti manuali e i follow-up.

Certamente. I team di marketing, operazioni, risorse umane, commerciali e dirigenza utilizzano ClickUp AI per la scrittura, la riassunzione, la pianificazione e la reportistica.

Sì, ClickUp AI rispetta gli standard di sicurezza e privacy di livello aziendale. I dati del tuo spazio di lavoro non vengono utilizzati per addestrare modelli di IA pubblici.