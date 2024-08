ClickUp AI vs. Notion AI: quale strumento di intelligenza artificiale è il migliore?

Nel 2024 l'IA è ovunque. ClickUp e Notion, strumenti leader di project management progettati per semplificare la gestione del lavoro e migliorare la produttività, sono ora dotati di IA. È possibile utilizzare un assistente IA per affrontare le scadenze dei progetti, gestire le attività e creare contenuti con pochi prompt.

Tuttavia, queste nuove funzionalità/funzione hanno reso più difficile la scelta tra questi potenti strumenti. Qui confrontiamo le migliori funzionalità/funzione di ClickUp AI e Notion AI. Esamineremo i vantaggi e i prezzi e capiremo come l'aggiunta dell'IA avvantaggi in modo significativo queste app per la produttività. 💪

Che cos'è ClickUp AI?

ClickUp è uno strumento di produttività all-in-one che consente di fare più cose da un'unica dashboard. Con un'unica area di lavoro, è possibile fare brainstorming di idee, creare e gestire documenti, monitorare progetti, migliorare la produttività del team e fare molto altro.

L'aggiunta di ClickUp AI rende questo strumento ancora più potente, fornendovi la prima rete neurale al mondo che connette attività, documenti, persone e tutte le conoscenze della vostra azienda con la potenza dell'IA: ClickUp Brain 🧠

utilizzate ClickUp AI Writer per scrivere più velocemente e perfezionare i vostri testi, le risposte alle email e molto altro ancora

ClickUp AI, chiamato anche ClickUp Brain, va oltre la semplice automazione, offrendo un'esperienza di IA conversazionale e contestuale che comprende le vostre esigenze e si adatta al vostro ruolo specifico all'interno di un progetto. Questo vi aiuta a snellire il lavoro, ad automatizzare le attività ripetitive e a godere di una produttività senza precedenti.

Caratteristiche di ClickUp Brain

Funzione #1: Scrivere meglio con l'IA

Una delle sfide più grandi in un ambiente frenetico è la capacità di pensare e scrivere email, documenti o altre comunicazioni efficaci. Con l'assistente IA di ClickUp Brain, potrete dire addio al blocco dello scrittore.

utilizzo di ClickUp Brain per generare un post per il blog o creare la prima bozza di qualsiasi contenuto utilizzando i suggerimenti dell'IA_

Basta dire a ClickUp Brain AI Writer for Work ciò che dovete terminare e l'AI scriverà come fate voi, dandovi la possibilità di:

Perfezionare la scrittura con un assistente di scrittura integrato per documenti, email e note

Correggere automaticamente gli errori di ortografia con il controllo ortografico integrato per i documenti e le attività

Scrivere risposte rapide ai messaggi in stenografia: l'IA creerà il messaggio con il tono perfetto

Creazione di tabelle con dati ricchi utilizzando semplici prompt di testo

Generazione istantanea di modelli per attività, documenti e progetti per qualsiasi caso d'uso

Scrivere automaticamente trascrizioni trasformando la voce e i video in testo e creare istantaneamente note per le riunioni

È possibile creare in modo rapido una Attività generate dall'IA o un Documento dal barra degli strumenti .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-161-1400x1134.png

/$$$img/

È possibile utilizzare ClickUp AI per tradurre e localizzare il contenuto!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-162-1400x1295.png

/$$$img/

Funzione #2: ottenere risposte rapide con l'IA

ClickUp Brain fornisce istantaneamente risposte precise e contestuali alle domande relative al vostro lavoro all'interno e in connessione con ClickUp: documenti, progetti, attività, wiki e altro ancora. Non perdete più tempo a cercare informazioni: chiedete a Brain.

Funzione #3: Gestire i progetti con l'IA

L'AI Project Manager di ClickUp Brain è in grado di automatizzare le attività ricorrenti, monitorare lo stato dei progetti, snellire i processi di project management e mantenere i team sulla stessa pagina.

produzione di un riepilogo di StandUp™ con l'IA Project Manager di ClickUp sull'avanzamento delle attività nell'arco di un determinato numero di giorni, per evidenziare rapidamente gli aggiornamenti di stato, i to-dos e i colli di bottiglia

Potete sfruttare le sue capacità per:

Semplificare le sequenze di progetto utilizzando l'IA per gestire gli obiettivi e le attività cardine del progetto. ClickUp Brain suggerisce tempistiche realistiche e assegna le dipendenze tra le attività, assicurando un flusso di lavoro fluido ed efficiente

Generare automaticamente aggiornamenti sullo stato di avanzamento dei progetti, evidenziando le attività cardine e migliorando i risultatila gestione delle attività per i vostri team

Brainstorming della visione e degli oggetti del progetto e ClickUp AI utilizzerà la sua conoscenza delle best practice per creare un brief di progetto chiaro e conciso, mantenendo tutti allineati fin dall'inizio

Creare facilmente standup personali e di team in pochi secondi, promuovendo l'efficienza del lavoro di squadra e risparmiando tempo per attività più strategiche

Creare automaticamente attività e sottoattività descrivendole; l'elaborazione del linguaggio naturale di ClickUp Brain farà il resto. Assegnerà le attività, suggerirà il giusto membro del team e le scadenze ideali, assegnando le priorità in base all'urgenza del progetto. Qualcuno vuole un project management intelligente?

Prezzi di ClickUp Brain

ClickUp Brain è disponibile su tutti i piani a pagamento al prezzo di 5 dollari al mese per ogni membro dell'area di lavoro di ClickUp

è disponibile su tutti i piani a pagamento al prezzo di 5 dollari al mese per ogni membro dell'area di lavoro di ClickUp Free Forever : un'applicazione che non ha limiti di tempo

: un'applicazione che non ha limiti di tempo Unlimitato : $7 al mese per utente

: $7 al mese per utente Business : $12 al mese per utente

: $12 al mese per utente Azienda: Contatto ClickUp per prezzi personalizzati

**Che cos'è Notion IA?

Notion è un'area di lavoro connessa e un'app per la produttività che aiuta a organizzare le note, gestire attività o progetti, costruire wiki e creare documenti in un'unica applicazione. È stata sviluppata per sostituire app come Documenti Google e Dropbox ed è popolare grazie all'interfaccia utente di Notion.

generazione del sommario via_ Notion Notion IA è lo strumento di chatbot alimentato dall'IA di Notion, offerto come componente aggiuntivo alla piattaforma Notion e ad altre integrazioni di Notion. Assiste gli utenti in attività come la risposta a domande di base, la creazione di contenuti, la scrittura di suggerimenti, la traduzione di lingue, ecc. Notion IA offre anche funzionalità/funzione di automazione che aiutano a semplificare le attività di routine, ad assistere la creazione di contenuti e a monitorare più progetti.

Leggi anche:_ Alternative di Notion IA

Caratteristiche dell'IA di Notion

Funzione #1: scrivere meglio con l'IA

Lucida la tua scrittura con l'assistente di scrittura di Notion IA. Può controllare la grammatica e l'ortografia, suggerire sinonimi e contrari per migliorare il vocabolario e riepilogare testi lunghi per una migliore comprensione.

Modifica la voce e il tono di voce di documenti, proposte, email, ecc. e li traduce in giapponese, tedesco, spagnolo, ecc.

Funzione #2: ottenere risposte rapide con l'IA

Se avete bisogno di aiuto per trovare un documento, un'attività, un progetto o un wiki, chiedete a Notion IA. Poiché Notion IA è in grado di attraversare tutti i documenti e gli strumenti all'interno dell'area di lavoro di Notion, può aiutarvi a:

Risolvere problemi o ottenere aiuto per un'attività particolare

Fare domande su una riunione, generare note e elementi d'azione o trovare le informazioni necessarie

Generare riepiloghi/riassunti di centinaia di elementi contemporaneamente

Funzione #3: Gestire i progetti con l'IA

Notion IA può andare oltre la semplice gestione e automazione delle attività, aiutandovi a svolgere alcune attività specifiche nei vostri progetti:

Compilazione automatica di qualsiasi dato in progetti, attività, documenti o tabelle in pochi secondi

Spiegare gergo tecnico o concetti complessi

generatore di contenuti via_ Notion IA

Prezzi di Notion IA

Notion IA: Aggiungi alla tua area di lavoro per $8 al mese per utente

Aggiungi alla tua area di lavoro per $8 al mese per utente Piano Free

Plus: $8 al mese per utente

$8 al mese per utente Business : $15 al mese per utente

: $15 al mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Notion AI vs. ClickUp AI: funzionalità a confronto

Sia ClickUp che Notion sono opzioni eccellenti come strumenti di produttività end-to-end.

Gli utenti di Notion apprezzano molto le capacità di collaborazione e le funzionalità/funzione di base offerte da Notion AI per l'automazione di attività semplici e l'utilizzo come assistente per le esigenze generali di project management.

Tuttavia, se si confrontano ClickUp e Notion per le loro funzionalità/funzione, soprattutto per il project management, ClickUp AI offre funzioni più potenti che lo rendono ideale per la maggior parte delle situazioni aziendali.

Funzioni di IA di spicco in ClickUp

ClickUp Brain offre funzionalità/funzione avanzate come:

Automazioni costruite con l'IA utilizzando il linguaggio naturale per la gestione delle attività

Riepiloghi/riassunti dei progetti, aggiornamenti sullo stato e elementi d'azione generati dall'IA

Modelli generati dall'IA per ogni team e per i vari casi d'uso

Assistente di scrittura e trascrizione con IA

Lo strumento di IA di ClickUp è l'assistente di cui avete bisogno per accelerare i vostri progetti. Inoltre, ClickUp Brain è personalizzato per ogni ruolo e caso d'uso. Ciò consente di ottenere funzionalità/funzione personalizzate per migliorare la produttività, scrivere meglio e consentire una comunicazione efficiente, rendendola la soluzione ideale per la gestione delle attività basata sull'IA.

Funzionalità/funzione di IA di spicco in Notion

L'interfaccia utente e le funzionalità di collaborazione di Notion sono ideali per la maggior parte delle esigenze di monitoraggio del tempo, delle attività e del project management. Ma Notion IA può anche fornire assistenza specifica come:

Idee e schemi generati dall'IA per post di blog, testi di marketing, ecc.

Funzionalità di modifica e correzione dei documenti basate sull'IA

Funzionalità di ricerca avanzata che utilizzano l'IA per trovare informazioni nell'area di lavoro di Notion

Leggi anche: Confronto tra ClickUp e Notion come strumento di project management

ClickUp AI Vs. Notion AI su Reddit

Siamo andati su Reddit per vedere cosa dicono le persone sulla questione Notion AI vs. ClickUp AI e su altre questioni Strumenti di IA per il project management .

Per quanto riguarda ClickUp AI, ci sono recensioni positive per funzionalità/funzione come l'assistente di scrittura, il controllo ortografico integrato, le risposte rapide dell'IA, le domande e risposte contestuali, i campi personalizzati con l'IA e lo stato di avanzamento e altro ancora. Un utente ha dichiarato: "Ho avuto un'esperienza complessivamente buona con ClickUp, ma devo dire che il nuovo strumento/funzione di IA è davvero molto interessante. Lo vedo sicuramente aiutare il mio team a creare e completare rapidamente i compiti"

Nel frattempo, Notion IA ha molto da offrire con il suo assistente di scrittura, i moduli di riempimento automatico e l'opzione tabella. Tuttavia, pur disponendo di un ricco set di funzionalità/funzione, non si concentra sulla risoluzione di problemi specifici come ClickUp AI, rendendo la maggior parte degli utenti insicura della sua efficacia

Come da questo utente "Sembra che stiano solo seguendo una tendenza. Spero solo che non perdano di vista ciò che funziona e ciò che non funziona. Trovo Notion molto utile, ma vedo anche che sta facendo la fine di Evernote: una marcia costante di nuove funzionalità/funzione solo per il gusto di farlo. Non è necessario continuare a creare nuove funzionalità/funzione solo perché. Le persone sono ben felici di pagare per la longevità di un prodotto e la sua stabilità"

Un altro utente di Redditor ha commentato così Notion IA: _"Ho appena cancellato la mia sottoscrizione a IA; l'ho usata fin dall'uscita. Personalmente non lo trovavo più così utile, lo usavo soprattutto per il controllo ortografico e per cambiare i toni"

Correlato: L'importanza del controllo della versione dei documenti

**Quale strumento di IA regna incontrastato?

In questa battaglia tra colossi, il vincitore è ClickUp Brain 🏆

Come si può vedere, entrambi gli strumenti offrono funzionalità/funzione eccellenti, con ClickUp Brain che brilla per le sue capacità avanzate di automazione e project management.

Mentre Notion utilizza efficacemente l'IA per la scrittura di contenuti di base, la traduzione e l'assistenza all'IA, ClickUp AI è in grado di svolgere attività ancora più avanzate, come la creazione di sequenze di progetti, brief e attività con l'assistenza dell'IA.

Si tratta di una soluzione ideale Alternativa ChatGPT con più funzionalità/funzione rispetto allo strumento IA basato sulla chat.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Release-2.185\_Translate\_V2.gif.gif Tradurre un'azione con ClickUp AI /$$$img/

tradurre qualsiasi documento o contenuto in un'altra lingua con ClickUp AI_

E ClickUp AI non è l'unico motivo per cui dovreste scegliere ClickUp: se confrontate Notion e ClickUp per le loro funzionalità di project management, gli utenti di ClickUp hanno a disposizione una reportistica avanzata e un ricco set di funzionalità/funzione da fare. Questo include funzionalità/funzioni che sono offerte solo con un piano a pagamento di Notion, come ad esempio:

Collaborazione in tempo reale con i documenti

Relazioni tra documenti e attività

Gerarchia dei dati

Monitoraggio del tempo e stime

Chattare in tempo reale

Grafici di Gantt

Mappe mentali

La scalabilità di ClickUp si adatta a singoli utenti e a team di grandi dimensioni, mentre la struttura flessibile dei prezzi si adatta a diversi budget. Se siete alla ricerca di uno strumento di IA completo, in grado di supportare un project management efficace, snellire i flussi di lavoro e migliorare la vostra scrittura, ClickUp Brain merita di essere esplorato.

Siete pronti a scoprirlo? Provate le funzionalità dell'IA oggi stesso con una versione di prova gratuita e provate ClickUp oggi stesso !