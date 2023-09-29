20 Podcast IA per saperne di più sull'intelligenza artificiale

L'IA è presente ovunque, dalle attività automatizzate nella vostra software di project management agli assistenti di scrittura intelligenti che facilitano la creazione di contenuti. C'è anche una tecnologia che rende il codice e lo sviluppo del software senza soluzione di continuità e Strumenti di IA per l'elaborazione dei pagamenti per i dipendenti.

Man mano che la tecnologia migliora, dobbiamo adattarci e imparare a sfruttare questi strumenti per migliorare le nostre aziende. Ma capire come fare in un mare di strumenti di IA può essere difficile. 🤔

È qui che i podcast sull'IA possono essere d'aiuto. Condotti da leader del settore, giornalisti e appassionati di IA, questi programmi forniscono approfondimenti sullo stato dell'IA, sul suo lavoro e su casi d'uso reali.

Durante la prossima passeggiata, il viaggio in auto, l'allenamento o il giorno libero, mettete da parte del tempo per ascoltare questi podcast sull'IA. Potrete conoscere gli ultimi sviluppi dell'IA e sentire come gli innovatori utilizzano l'IA per far progredire le loro aziende. ✨

20 Migliori Podcast sull'IA per soddisfare la vostra voglia di intelligenza artificiale nel 2024

Ecco 20 dei migliori podcast sull'IA che potete ascoltare su siti come Spotify, Apple Podcast e altri. Scoprite il settore, i cambiamenti emergenti e le ultime tendenze dell'apprendimento automatico. 👀

Grazie a queste conoscenze, potrete sfruttare la tecnologia per costruire un'azienda dall'esito positivo. Dal SaaS e dal marketing allo sviluppo di software e alla produttività, ci sono innumerevoli modi in cui l'IA può rendervi più efficienti.

1. L'IA in azienda

Emerj, un'azienda di ricerca sull'intelligenza artificiale, gestisce un programma di podcast settimanale con la funzionalità/funzione di Daniel Faggella. Il podcast sull'IA si concentra sulle interviste ai leader del settore della robotica, dell'apprendimento profondo e della scienza dei dati.

Molti episodi si concentrano su quali strumenti di IA sono sperimentali e quali hanno dimostrato di fornire un valore tangibile alle aziende, sia che si tratti di apprendimento automatico, scienza dei dati o opzioni pratiche di IA.

Sintonizzatevi su questo podcast sull'IA per conoscere le tendenze del settore e i modi per applicare l'IA al vostro piano strategico. Inoltre, scoprirete come sfruttare le innovazioni dell'IA per far progredire la vostra azienda, che si tratti di SaaS, sviluppo software o gestione di prodotti.

2. Il Podcast sull'IA

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/AI-Podcast-Banner-Image.png Immagine del banner del Podcast IA /$$$img/

Via Podcast dell'IA Noah Kravitz è il protagonista di Il podcast di NVIDIA sull'IA che esplora l'impatto dell'IA sul mondo che ci circonda concentrandosi sulle persone e sulle loro storie di esito positivo. Coprendo l'IA in ogni ambito, dall'arte alla scienza, dall'azienda all'ecologia, questo podcast offre una visione a tutto tondo di come gli imprenditori e i changemaker stanno utilizzando l'IA oggi.

Gli episodi più significativi includono interviste con esperti di tecnologia di Google, Oracle e Deloitte. Ascoltate ogni episodio del podcast o immergetevi in quelli che sono significativi per il vostro settore.

Che siate un dirigente di marketing di un'azienda sportiva, un educatore universitario o un responsabile della logistica alla ricerca di modi per utilizzare l'IA nelle consegne, c'è un episodio di IA Podcast che fa per voi.

3. Occhio all'IA Occhio all'IA è un podcast bisettimanale sull'IA che tratta le ultime tendenze dell'informatica e dell'intelligenza artificiale generale (AGI). Condotto dal corrispondente del New York Times Craig S. Smith, il podcast adotta un approccio decisamente giornalistico per collocare l'IA in un contesto reale. 👁️‍🗨️

Ascoltate per scoprire come i leader aziendali stanno utilizzando l'IA per aumentare la produttività , costruire conversazioni interattive con i clienti e automatizzare le attività. Inoltre, ci sono diversi episodi che trattano la minaccia esistenziale dell'IA, in modo da scoprire cosa significano i cambiamenti dell'apprendimento automatico per la vostra azienda e come adattarsi.

4. Podcast IA Oggi

Per molti titolari di aziende e appassionati di tecnologia, l'IA è un concetto vago. IA oggi i conduttori Kathleen Walch e Ronald Schmelzer mettono le cose in prospettiva con analisi pratiche dell'IA in ambito aziendale. Sintonizzatevi sulla serie di glossari sull'IA per fare chiarezza su vari termini dell'IA e sul loro significato in scenari reali.

Inoltre, intervistano esperti di IA e data scientist per approfondire il lavoro dell'IA e il suo significato per le aziende, i leader di pensiero e le società tecnologiche. Uno degli episodi migliori è quello con Valerio de Stefano, un esperto di IA che parla dell'impatto dell'IA sulla forza lavoro.

5. Scettico dei dati

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Data-Skeptic-AI-Podcast.jpeg Data Skeptic IA Podcast banner /$$$img/

Via Data Skeptic

Kyle Polich ha lanciato il Podcast Data Skeptic nel 2014. Il suo obiettivo è quello di tagliare i ponti con l'hype e adottare un approccio scientifico alle affermazioni sull'IA. In questo modo, è possibile capire quali Strumenti di IA e le tendenze sono davvero importanti per la vostra azienda.

Gli episodi trattano di tutto, dai modelli di apprendimento linguistico alle reti neurali, fino al futuro dell'IA. Uno dei nostri episodi preferiti è quello con Dongho Kim di Prowler, in cui si parla di IA e processo decisionale. È un appuntamento imperdibile per i leader interessati all'intersezione tra l'IA e l'AI project management e IA .

6. Macchine parlanti

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Talking-Machines-AI-Podcast-image.png Immagine del podcast IA di Talking Machines /$$$img/

Via Talking Machines

Katherine Gorman e Neil Lawrence conducono il programma Macchine parlanti è un podcast bisettimanale che pubblica nuovi episodi il venerdì. Talking Machines è uno dei migliori podcast sull'IA per chi è interessato all'apprendimento automatico. 🎙️

Pur concentrandosi sulla tecnologia alla base degli strumenti di IA, il podcast adotta anche un approccio umano. Gli episodi trattano argomenti quali la diversità nell'IA, la responsabilità e le considerazioni sul lavoro per le aziende che sfruttano la tecnologia più recente.

7. Podcast sull'intelligenza artificiale

Condotto da Tony Hoang, il Podcast sull'intelligenza artificiale mira a umanizzare l'IA rendendola più facile da capire. Gli episodi sono brevi e dolci, in genere sotto i 10 minuti, in modo che possiate ascoltarli anche quando gestite la frenetica quotidianità della vostra azienda.

Molti degli episodi sono incentrati sulle ultime novità della comunità tecnologica. Troverete anche rapide analisi di aspetti quali il lavoro della robotica, l'impatto delle regole dell'IA sul vostro settore e le competenze in materia di dati necessarie per utilizzare l'IA.

8. Voci nell'IA

In un mondo in cui le macchine stanno diventando sempre più protagoniste (ciao agli stand delle casse automatiche e ai robot che puliscono le spiagge) Voci nell'IA dà un volto umano alla tecnologia.

Il conduttore Byron Reese intervista le migliori menti dell'IA e della tecnologia. Dai co-fondatori di startup agli esperti di sicurezza e agli etici, in questo podcast c'è sempre una conversazione interessante sugli argomenti di tendenza nel mondo di oggi.

9. Podcast di Lex Fridman

I migliori podcast sull'IA sono condotti da esperti di tecnologia che comprendono i cambiamenti all'avanguardia nel settore dell'apprendimento automatico. Questo podcast dal titolo è tra i migliori grazie all'esperienza di Lex Fridman, ricercatore IA del MIT.

Ha ospitato conversazioni con appassionati di IA come Elon Musk, Sam Harris, Joe Rogan e Jaron Lanier. Sebbene si tratti di un podcast dedicato all'apprendimento automatico, vengono discussi altri argomenti relativi alla scienza dei dati, all'intelligenza artificiale e ad altre nuove tecnologie.

10. Il Podcast TWIML sull'IA TWIML -a This Week in Machine Learning- rilascia nuovi episodi ogni Monday e Giovedì. Condotto da Sam Charrington, TWIML IA Podcast si propone di creare approfondimenti praticabili grazie alle ultime novità della tecnologia IA.

I project manager apprezzeranno gli episodi che approfondiscono l'uso dell'IA per automatizzare le attività e le integrazioni di dati che rendono i loro processi continui. Gli sviluppatori di software possono ascoltare gli episodi sui modelli di apprendimento linguistico (LLM), sull'IA generativa e sull'ingegneria programmatica.

11. IA pratica IA pratica è condotto da Chris Benson e Daniel Whitenack, che intervistano esperti di IA e forniscono scenari reali per le ultime tecnologie. Le vivaci discussioni coprono argomenti come

le app più interessanti , i database vettoriali e le implicazioni legali dell'uso dell'IA.

Gli esperti di marketing apprezzeranno gli episodi del podcast incentrati su come l'IA può rendere più veloce la produzione di contenuti e i dibattiti sulle capacità dei LLM. Gli appassionati di software potranno sintonizzarsi sugli episodi dedicati al cloud computing end-to-end e alle GPU serverless.

12. Forcella rigida

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Hard-Folk-AI-Podcast-Image.png Immagine del Podcast di Hard Folk IA /$$$img/

Via Il New York TimesForcella dura è un podcast del New York Times condotto da Kevin Roose e Casey Newton. Il podcast si propone di dare un senso agli ultimi sviluppi nel campo dell'IA. Considerate questo podcast come la vostra fonte di riferimento per le notizie sul mondo dell'IA e su tutto ciò che riguarda l'apprendimento automatico e la scienza dei dati. 🗞️

In qualità di manager del marketing, potrete saperne di più sull'interazione tra la ricerca di Google e l'IA. Potrete anche capire come i social media stiano cambiando insieme agli algoritmi di IA.

Per i titolari d'azienda, le puntate sulle tendenze emergenti, le notizie e la legislazione possono fornire una base per il piano strategico.

13. DeepMind: Il Podcast

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/DeepMind-Podcast-Image.png Immagine del Podcast di DeepMind /%img/

Via Google DeepMind è una società affiliata di Google e di il loro podcast esplora i modi in cui l'IA sta cambiando il mondo. Si tratta di un mix di interviste con i maggiori esperti del settore dell'IA e di immersioni profonde nella tecnologia stessa.

Ascoltate per saperne di più sulla lotta per rendere l'IA equa per tutti e su come i leader aziendali stanno applicando l'IA per risolvere le sfide più importanti. Ascolterete i leader della genomica, della conservazione, del marketing e della robotica.

14. Intel sull'IA

Il Podcast di Intel sull'IA offre diversi punti di vista sulla promessa dell'IA e sul suo attuale esito positivo. Alcuni episodi approfondiscono le neuroscienze e il modo in cui l'IA può rendere i lavoratori più produttivi.

Altri si occupano di IA nel governo, nella biomedicina e nelle politiche pubbliche. Sintonizzatevi per saperne di più sull'equità dell'IA, sui modi per sfruttare l'IA per i dati e sulle tecniche per utilizzare la tecnologia per costruire processi migliori.

15. L'IA e il futuro del lavoro

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Ai-and-the-future-of-work-podcast-image.jpeg IA e il futuro del lavoro immagine podcast /$$$img/

Via PopoloRegno Dan Turchin, l'amministratore delegato di PeopleReign, usa il suo IA e il futuro del lavoro" per parlare degli ultimi progressi e di come la tecnologia influisce sugli ambienti di lavoro. Particolarmente interessante per chi si occupa di risorse umane e tecnologie dell'informazione, il podcast tratta argomenti come la leadership, le normative e l'innovazione.

Il podcast è in equilibrio tra i benefici dell'IA e le implicazioni per i team. Ascoltate per capire meglio come l'IA può influenzare i vostri dipendenti e come la vostra azienda può adattarsi per mitigare i rischi. 👩‍💻

16. Il Canone Bot Il Canone Bot è un podcast sull'IA di tipo diverso. Invece di occuparsi di notizie e tendenze sull'IA, questo podcast utilizza l'IA per vedere come i classici della letteratura sarebbero stati scritti da una macchina. Si tratta di un'affascinante immersione nel lavoro dell'IA che piacerà agli scrittori di contenuti e agli appassionati di letteratura.

Ogni episodio si concentra su un'opera letteraria diversa. Tra gli episodi più popolari, le versioni IA de "Lo Hobbit", "Charlie e la fabbrica di cioccolato" e "I fratelli Karamazov" Questo breve e divertente podcast vi farà riflettere sui meriti dell'IA rispetto alla creatività umana.

17. Ispirato dal cervello

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Brain-Inspired-AI-podcast-image.png Immagine del podcast IA di Brain Inspired /$$$img/

Via Brain Inspired Ispirato dal cervello è un altro podcast intellettuale che approfondisce le connessioni tra neuroscienze e IA. Se lavorate in un settore che utilizza l'IA, utilizzate questo podcast per scrivere algoritmi migliori e sognare nuovi prodotti o progetti.

Gli episodi del podcast spaziano dalle prime fasi del linguaggio e della cognizione alla psicologia e alla filosofia della memoria. Imparate come essere un leader migliore, come creare sistemi di apprendimento migliori nella vostra azienda e come supportare i diversi tipi di studenti del vostro team.

18. In Machines We Trust Nelle macchine ci fidiamo è un podcast realizzato da MIT Technology Review. Approfondendo le implicazioni dell'IA, questo podcast esplora la tecnologia in decine di settori, tra cui i chatbot, gli strumenti di elaborazione del linguaggio naturale e le macchine per l'elaborazione dei dati

Estensioni IA per Chrome .

Tra gli episodi di interesse, uno riguarda il modo in cui un vigneto utilizza l'IA per migliorare i propri vini e il modo in cui i negozi al dettaglio sfruttano l'IA per prevenire le frodi.

Gli episodi esplorano casi d'uso quotidiano, dando alla tecnologia un'impronta tangibile e rendendo più facile per voi, in quanto leader aziendali, trovare il modo di utilizzare gli strumenti in prima persona. 🛠️

19. La reportistica ChatGPT

Il ChatGPT report è un podcast con brevi episodi di 10 minuti che riportano le ultime novità nel mondo dei chatbot. Condotto da Ryan Collier e Ben Meyerhoeffer, vi permetterà di saperne di più sulle iniziative OpenAI, Alternative ChatGPT e ciò che sta accadendo in IA.

20. Io, me stesso e l'IA

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Me-Myself-and-AI-Podcast-image.png Io, me stesso e IA Immagine del podcast /$$$img/

Via MIT Sloan Management Review Io, me stesso e l'IA è un altro podcast del MIT, questa volta creato dalla MIT Sloan Management Review. La serie audio mira a scoprire perché solo il 10% delle aziende che utilizzano l'IA ha un esito positivo.

Questo podcast sull'intelligenza artificiale si concentra su interviste a grandi innovatori, tra cui i leader di Airbnb, Duolingo e Pinterest.

Gli episodi includono discussioni sul processo decisionale, sulla sicurezza dei dati e sullo sviluppo dei talenti. Grazie all'ampio focus, c'è qualcosa per ogni settore, che si tratti di marketing, risorse umane, IT o gestione.

Iniziare con ClickUp AI

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/AI-Tools\_PMO-Project-Brief.gif Scrittura di un brief di progetto con lo strumento ClickUp AI /$$$img/

Utilizzo di ClickUp AI per creare un brief di progetto

Siete alla ricerca di modi per utilizzare l'IA nella vostra azienda? Provate ClickUp AI un assistente digitale progettato per rendere tutto più semplice, sia che si tratti di project management, sviluppo software, marketing o altri campi.

Con centinaia di strumenti collaudati per diversi casi d'uso, ClickUp AI può essere utilizzato in tanti modi diversi.

L'assistente rende più veloce la scrittura di newsletter, email e presentazioni per i team commerciali. I team di marketing possono creare post sui social media, articoli di blog e casi di studio in una frazione di tempo grazie all'assistente di scrittura IA.

I team che si occupano di prodotti e ingegneria utilizzano lo strumento IA per progettare studi di test sugli utenti e scrivere documenti sui requisiti di prodotto (PRD). I project manager lo sfruttano per automatizzare le attività, gestire le pianificazioni e creare visibilità per l'intero team. 🙌

Sfruttare l'IA per la propria azienda

Dai podcast sull'apprendimento automatico agli spettacoli che trattano le tendenze dell'IA e il modo in cui gli innovatori utilizzano la tecnologia più recente per guidare l'azienda, le opportunità di apprendimento sono infinite. Con questi podcast sull'IA, troverete sicuramente nuovi spunti e modi per utilizzare l'IA per raggiungere i vostri obiettivi. Iscriviti a ClickUp oggi stesso e scoprite come l'IA può portare la vostra azienda a nuovi livelli. Grazie alle funzionalità di ClickUp AI, potrete automatizzare le attività, scrivere nuovi contenuti in pochi secondi e sviluppare processi semplificati.

Che siate nel marketing, nel commerciale, nello sviluppo o in un altro reparto, c'è un caso d'uso che vi aiuterà a raggiungere nuovi livelli di esito positivo. 💪