Le 15 principali piattaforme di intelligenza artificiale nel 2024

Che lo sappiate o meno, esiste uno strumento di IA per ogni attività che potete immaginare.

Per lo meno, l'IA può aiutarvi a costruire gli strumenti di cui avete bisogno per terminare il lavoro.

Troppo bello per essere vero? Lo penso anch'io. Tenendo presente questo aspetto, ho esplorato 15 diverse piattaforme di IA per aiutarvi a trovare quella più adatta alle vostre esigenze.

Sia che stiate semplicemente esplorando gli strumenti di IA o che vogliate affrontare un problema specifico, qui troverete ciò che fa al caso vostro. 😉

Diamo un'occhiata!

**Cosa si deve cercare in una piattaforma IA?

Testando le piattaforme di IA, ho scoperto che la scelta non è un'attività semplice da fare. Ho dovuto prendere in considerazione diversi aspetti per mappare le capacità di IA della piattaforma rispetto ai miei obiettivi e verificare se potevo utilizzarla al massimo delle sue potenzialità.

Ecco la sintesi:

Essere chiari sul tipo di algoritmo di apprendimento automatico utilizzato dalla piattaforma IA. Potrebbe essere supervisionato, semi-supervisionato, non supervisionato o di rinforzo Questo determina il modo in cui si evolve il modello di ML

Questo determina il modo in cui si evolve il modello di ML Assicurarsi che la piattaforma di IA sia in grado di ridurre il carico di lavoro manuale su di voi o sui vostri dipendenti, a seconda del caso d'uso

o sui vostri dipendenti, a seconda del caso d'uso Assicurarsi che gli algoritmi di apprendimento automatico forniscano un output leggibile dall'uomo

Considerare il tempo che un algoritmo di ML impiega per apprendere i vostri modelli di lavoro e i vostri processi. Questo è il tempo necessario per produrre output accurati

modelli di lavoro e i vostri processi. Questo è il tempo necessario per produrre output accurati Verificare il tempo necessario per integrare la piattaforma di IA con i vostri sistemi e per implementarla - se la vostra azienda può permettersi il tempo di inattività

Pro Tip: Esplorate questi casi d'uso delle piattaforme IA per trovare i criteri di selezione della piattaforma più adatta alle vostre esigenze.

Le 15 migliori piattaforme IA da utilizzare nel 2024

Ho testato 15 delle più popolari piattaforme di attività supportate dall'IA nel 2024 e ho compilato un elenco delle loro migliori funzionalità, limiti, prezzi e recensioni. Eccole:

1. ClickUp (migliore per l'automazione dell'AI, l'elaborazione dei dati e il project management)

ClickUp è una piattaforma versatile di project management che combina la potenza di documenti, chat, IA e obiettivi in uno spazio digitale centralizzato. ClickUp Brain la funzionalità/funzione di IA incorporata nella piattaforma è la più efficiente tra le IA da lavoro che ho testato finora. Si tratta della prima rete neurale al mondo che connette le attività, i documenti, i membri del team e la base di conoscenze dell'azienda attraverso l'IA.

Permette agli utenti come me di creare flussi di lavoro personalizzati, automatizzare attività ripetitive e snellire i processi di lavoro. Impostando trigger e regole, posso automatizzare azioni come l'invio di notifiche, l'assegnazione di attività, l'aggiornamento degli stati e altro ancora.

In questo modo non solo si risparmia tempo, ma si riduce il rischio di errori umani e si garantisce che le attività vengano completate in modo coerente. Con ClickUp Brain è possibile trasformare il project management da manuale ad automatizzato, aumentando la produttività.

utilizzate i prompt basati sul ruolo in ClickUp Brain per soddisfare le esigenze specifiche di sviluppatori, marketer e altro ancora_

Avete bisogno di un aggiornamento sullo stato del progetto o sulla documentazione? Basta chiedere all'IA! Grazie alle funzionalità dell'AI Knowledge Manager, ClickUp Brain è in grado di prelevare dati per voi da qualsiasi punto del luogo di lavoro. Inoltre, non mi preoccupo più di scrivere email o di creare la documentazione del progetto da zero, perché l'IA fa il lavoro al posto mio!

scrivete i vostri messaggi e documenti in modo migliore e più veloce con ClickUp Brain

Dalla ricerca con IA al project management end-to-end, ClickUp Brain offre tutte le funzionalità che preferisco in un bel pacchetto. 🎁

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Utilizzate Brain per ottenere visibilità sugli elementi di azione inAttività di ClickUp per organizzare il carico di lavoro

Automazioni per attività, standup, elementi d'azione e aggiornamenti sullo stato di avanzamento grazie aClickUp Automazioni Collaborate con il vostro team per un brainstorming efficiente e per l'implementazione di idee utilizzandoClickUp Lavagne online Riepilogare/riassumere i thread e i testi della chat daClickUp Documenti come note di riunioni, wiki, articoli, ecc.

Trascrivere le note vocali e i video creati utilizzandoClickUp Clip* Personalizzate i vostri flussi di lavoro e semplificateli grazie all'applicazioneoltre 1.000 integrazioni con strumenti come Slack, Google Drive, GitHub, Dropbox e molti altri

Limiti di ClickUp

ClickUp Brain fa parte dell'ecosistema ClickUp e non è disponibile come strumento autonomo

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Aziendale : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Da aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $7 per membro al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (9.000+ recensioni)

: 4.7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4.000+ recensioni)

**Leggi di più Tecniche di IA: Padroneggiare l'apprendimento automatico, l'apprendimento profondo e l'NLP

2. OpenAI ChatGPT (migliore per il supporto clienti e le operazioni interne)

via ChatGPT ChatGPT di OpenAI è noto nell'industria dell'IA per le sue rapide capacità generative. Ho usato questo strumento per ottenere aiuto nella scrittura, nell'uso dell'IA e dell'apprendimento automatico, nell'ideazione, nel brainstorming e in altre attività per cui questa IA generativa è stata progettata.

Una funzionalità/funzione che ho trovato davvero interessante in ChatGPT è stata l'opzione di conversazione vocale che appare nell'app mobile. Indossando le cuffie e toccando l'icona delle cuffie sull'app, è possibile "parlare" con ChatGPT!

Le migliori funzionalità/funzione di OpenAI ChatGPT

Esplorare idee, scrivere e modificare contenuti con facilità

Tradurre il testo in diverse lingue

Generazione di codice e debug dei difetti

Analizzare i dati utilizzando ChatGPT per individuare più rapidamente modelli e tendenze

Limiti di OpenAI ChatGPT

Essere addestrati su modelli linguistici di grandi dimensioni chatGPT non è libero da pregiudizi. Questo può avere un impatto sui risultati

Questa IA è puramente generativa e può svolgere attività limitate

Prezzi OpenAI ChatGPT

Gratuito

Plus : $20/mese per utente

: $20/mese per utente Team : $30/mese per utente

: $30/mese per utente Azienda: Contattare il reparto commerciale

Valutazioni e recensioni di OpenAI ChatGPT

G2 : 4.7/5 (583 recensioni)

: 4.7/5 (583 recensioni) Capterra: 4.6/5 (57 recensioni)

**Leggi di più Le 15 migliori alternative a ChatGPT

3. DataRobot (il migliore per la costruzione e l'implementazione di modelli predittivi)

via DataRobot DataRobot è una piattaforma IA pluripremiata per la creazione di prodotti di data science e machine learning. L'ho provata per costruire un modello di analisi predittiva, poiché è specializzata in IA generativa e predittiva per le aziende. Data Robot ha una funzionalità/funzione guidata che aiuta gli utenti non tecnici come me nell'intero processo di costruzione del modello

Questo strumento mi è utile quando voglio creare applicazioni personalizzate di IA che si integrino perfettamente con i miei sistemi e altre applicazioni. La piattaforma mi permette di connettere, automatizzare e ottimizzare i miei processi aziendali attraverso semplici integrazioni.

Le migliori funzionalità/funzione di DataRobot

Esplora e testa vari algoritmi e iperparametri per trovare il modello più performante per l'attività specifica

Automazioni dei passaggi manuali per la creazione di modelli, riducendo il tempo e il lavoro richiesto

Offre funzionalità/funzione che aiutano a capire come i modelli fanno le previsioni, migliorando la trasparenza e la fiducia

Limiti di DataRobot

DataRobot richiede molte risorse di calcolo, il che può rallentare i sistemi

Ci sono limiti alla dimensione dei set di dati, che è limitata a 100 GB per tutte le combinazioni e a 11 GB per set di dati: ho trovato questo limite per i progetti più grandi

Prezzi di DataRobot

Prezzi personalizzati

Valutazioni e giudizi su DataRobot

G2 : 4.4/5 (20+ recensioni)

: 4.4/5 (20+ recensioni) Capterra: N/A (meno di 20 recensioni)

**Leggi di più Usare l'IA in modo responsabile: Una guida rapida alla governance dell'IA

4. TensorFlow (più adatto per le applicazioni NLP)

via Tensorflow TensorFlow è una piattaforma end-to-end per l'intelligenza artificiale. Il mio team l'ha testata per creare modelli di ML che possono essere eseguiti in qualsiasi ambiente. TensorFlow è particolarmente utile per analizzare accuratamente i dati relazionali con l'aiuto delle sue reti neurali a grafo.

Grazie alla sua potenza analitica, TensorFlow è ideale per applicazioni di ricerca avanzate. Molte organizzazioni utilizzano TensorFlow per costruire sistemi di raccomandazione (si pensi alle raccomandazioni per i film di Netflix) utilizzando modelli di apprendimento per rinforzo per migliorare la soddisfazione dei clienti con le loro piattaforme.

Le migliori funzionalità/funzione di TensorFlow

Costruire e addestrare facilmente reti neurali complesse con un'API di alto livello chiamata Keras

Monitorare e analizzare il processo di formazione dei modelli di apprendimento automatico utilizzando lo strumento di visualizzazione TensorBoard

Ottimizzazione dei grafici TensorFlow per un'esecuzione più rapida su hardware diversi con il compilatore XLA

Limiti di TensorFlow

La piattaforma è relativamente più difficile da imparare rispetto ad altri strumenti

È necessario disporre di GPU o TPU più potenti per lavorare con TensorFlow, in quanto richiede molte risorse

Prezzi di TensorFlow

TensorFlow è open-source e può essere scaricato e installato gratis

Valutazioni e recensioni di TensorFlow

G2 : 4.5/5 (60+ recensioni)

: 4.5/5 (60+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (100+ recensioni)

💈Bonus: 7 modelli di prompt IA gratis per ChatGPT

5. Microsoft Azure (il migliore per le soluzioni aziendali basate sull'IA)

via Microsoft Microsoft Azure è una piattaforma di cloud computing e l'IA ne è una parte importante. L'ho trovata utile per sviluppare soluzioni aziendali basate sull'IA (come chatbot e assistenti virtuali) poiché è una piattaforma scalabile e flessibile e offre un ampio set di strumenti.

Nel complesso, è un eccellente tuttofare con una raccolta di funzioni di IA. È possibile utilizzare i suoi modelli aperti e multimodali per l'innovazione, sfruttare la RAG (Retrieval Augmented Generation) per lo sviluppo contestuale delle interazioni con i bot IA e utilizzare gli LLM per gestire meglio il ciclo di vita dell'IA.

Le migliori funzionalità/funzione di Microsoft Azure

Costruire, addestrare e distribuire modelli di apprendimento automatico con Azure Machine Learning

Utilizzare i modelli di IA integrati per attività pronte come la computer vision, il riconoscimento vocale e altro ancora, che Azure Cognitive Services fornisce

Costruire e distribuire chatbot con Azure Bot Service

Analizzare facilmente i grandi dati con Azure Data Lake Analytics

Limiti di Microsoft Azure

Pur essendo un'eccellente piattaforma IA, MS Azure dipende dall'ecosistema Microsoft

Alcuni servizi Azure IA sono specifici per la regione, il che potrebbe avere un impatto sulle operazioni aziendali globali

Prezzi di Microsoft Azure

Prezzi personalizzati

Valutazioni e giudizi su Microsoft Azure

G2 : 4.4/5 (oltre 2.000 recensioni)

: 4.4/5 (oltre 2.000 recensioni) Capterra: 4.6/5 (oltre 1.500 recensioni)

6. Google Cloud IA (il migliore per l'integrazione dell'IA nelle app esistenti)

via Google Google Cloud IA è un'applicazione basata sul cloud IA per l'apprendimento automatico che ho usato per approvvigionarmi di modelli di IA pre-addestrati per attività come il riconoscimento di immagini e l'NLP. È particolarmente sofisticata se collegata a Vertex IA, perché elimina la parte di configurazione tecnica dell'uso dell'IA.

Questo strumento è particolarmente adatto a chi vuole riepilogare/riassumere rapidamente documenti di grandi dimensioni o impostare una chattare con RAG. L'ho provato anche per distribuire pipeline di elaborazione delle immagini supportate da moduli IA/ML preconfigurati.

Le migliori funzionalità/funzione di Google Cloud IA

Utilizzare AutoML, una suite di strumenti di IA, per costruire modelli personalizzati di apprendimento automatico con un codice minimo

Sfruttare Dialogflow per costruire interfacce di conversazione come i chatbot

Applicare Vision IA, un insieme di API, all'analisi di immagini e video, al riconoscimento facciale, ecc.

Comprendere ed elaborare il linguaggio umano per l'analisi del sentiment, utilizzando strumenti NLP abilitati per

Limiti dell'IA di Google cloud

Gli utenti trovano limitante il vendor lock-in, che intrappola l'utente nei sistemi di Google e rende difficile la migrazione

Prezzi di Google Cloud IA

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Google Cloud IA

G2 : N/A (meno di 20 recensioni)

: N/A (meno di 20 recensioni) Capterra: N/A (meno di 20 recensioni)

7. Vertex IA (migliore per il rilevamento delle frodi e la manutenzione predittiva)

via Google Cloud Vertex IA è una piattaforma di apprendimento automatico gestita da Google Cloud. La uso per costruire, distribuire e scalare i miei modelli di ML. Lo strumento fornisce integrazioni fluide nei miei sistemi quando utilizzo Google Cloud Services.

Vertex IA è stata recentemente potenziata con i modelli Gemini di Google, espandendo ulteriormente le sue capacità con attività generative. I nuovi clienti ricevono 300 dollari di crediti gratuiti che consentono di provare Vertex IA in piena libertà. Questi crediti possono essere utilizzati ovunque sui prodotti cloud di Google.

Le migliori funzionalità/funzione di Vertex IA

Automazione della costruzione e dell'addestramento di modelli di ML su dati tabellari grazie ad Automazioni Tabella

Integrazione semplice con altri servizi Google, come Dataflo e Spazio di archiviazione cloud, grazie alle integrazioni MLOps

Gestire le prestazioni del modello, il rilevamento delle derive e la riqualificazione utilizzando strumenti dedicati facilmente disponibili

Limiti di Vertex IA

L'interpretabilità del modello non è trasparente, rendendo difficile la comprensione del processo decisionale dei modelli ML

Vertex IA fa parte del franchising di Google, quindi dipende dall'ecosistema di Google

Prezzi di Vertex IA

Prezzi personalizzati

Vertex IA valutazioni e giudizi

G2 : 4.3/5 (430+ recensioni)

: 4.3/5 (430+ recensioni) Capterra: N/A (meno di 20 recensioni)

8. IA.ai (migliore per l'implementazione on-premises)

via H2O.ai H2O.ai è una piattaforma di machine learning distribuita, open-source, ideale per la gestione di big data. Mi ha aiutato a creare applicazioni come il riconoscimento di immagini e il rilevamento di frodi attraverso diversi algoritmi (come il deep learning e il gradient boosting).

Con l'ultima versione di Danube3-4B, la piattaforma attinge da una base di addestramento di 6 milioni di token, aiutandovi a raggiungere una accuratezza stellare dell'80% (su un benchmark HellaSwag a 10 scatti). Questo aggiornamento mira a democratizzare le capacità NLP per le masse.

Le migliori funzionalità/funzioni di IA

Scalare in modo efficiente su più macchine grazie all'apprendimento automatico distribuito

Elaborazione più rapida e algoritmi più veloci con il calcolo in-memory

Automazioni nella gestione dei valori mancanti, nella creazione di termini di interazione e altro ancora con l'ingegneria delle funzionalità/funzione automatica

Limiti di IA

Sebbene H2O.ai sia relativamente facile da usare, lavorare con modelli complessi su questa piattaforma può diventare complicato

La piattaforma crea complessità con la scalabilità di insiemi di dati più grandi

Prezzi di H2O.ai

Prezzi personalizzati

Valutazioni e giudizi di IA

G2 : 4.5/5 (20+ recensioni)

: 4.5/5 (20+ recensioni) Capterra: N/A

9. IBM Watson Assistant (il migliore per il supporto clienti in self-service)

via IBM IBM Watson Assistant è una piattaforma di IA conversazionale che può essere utilizzata per costruire assistenti genAI specifici per le postazioni self-service dei clienti. Può aiutarvi a progettare chatbot naturali e fluidi per applicazioni interne e per l'assistenza clienti front-end.

Il costruttore di conversazioni ha un'interfaccia drag-and-drop, che considero fondamentale per definire la facilità d'uso di qualsiasi piattaforma IA. Inoltre, il fatto che questa piattaforma sia integrata con RAG la rende molto più precisa ed efficace.

Le migliori funzionalità/funzioni di IBM Watson Assistant

Utilizzo lLM già pronti per l'uso , le NLP, le NLU (fare riferimento a questoGlossario dell'IA per capire questi termini) e Intelligent Context Gathering per migliorare la comprensione contestuale delle conversazioni

Sfruttare la funzione RAG per conversazioni accurate e aggiornate

Personalizzazione dell'addestramento dei modelli che consente all'azienda di utilizzare i propri dati di addestramento per i modelli di IBM Watson Assistant

Limiti dell'Assistente IBM Watson

Le prestazioni dell'assistente creato con questa piattaforma sono influenzate in modo significativo dalla qualità dei dati di formazione

Prezzi dell'assistente Watson di IBM

Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di IBM Watson Assistant

G2 : 4.4/5 (oltre 300 recensioni)

: 4.4/5 (oltre 300 recensioni) Capterra: N/A (meno di 20 recensioni)

10. Amazon Sagemaker (il migliore per scalare modelli di grandi dimensioni)

via Amazon Sagemaker Amazon Sagemaker è una piattaforma di IA con infrastruttura cloud completamente gestita, flussi di lavoro e strumenti per semplificare il lavoro. Mi ha aiutato a costruire, addestrare e distribuire facilmente modelli di ML per una varietà di casi d'uso come il rilevamento delle frodi e l'apprendimento per rinforzo.

Ciò che mi piace di più di Amazon Sagemaker è che fornisce supporto per i requisiti di governance che semplificano i controlli di accesso e migliorano la trasparenza sui progetti di ML. Questo strumento è molto utile per costruire i propri modelli di base e metterli a punto.

Le migliori funzionalità/funzione di Amazon Sagemaker

Utilizzo di strumenti senza codice (per i non professionisti) e IDE (per gli scienziati dei dati) per lavorare facilmente a prescindere dalle competenze

Migliorare la verificabilità e la trasparenza con le pratiche MLOps e la loro standardizzazione

Costruire modelli di base da zero per ottenere ulteriori flussi di entrate

Limiti di Amazon Sagemaker

Anche con il modello pay-as-you-go, i costi possono aumentare rapidamente per progetti su larga scala

Prezzi di Amazon Sagemaker

Prezzi personalizzati

Valutazioni e giudizi su Amazon Sagemaker

G2 : 4.2/5 (38 recensioni)

: 4.2/5 (38 recensioni) Capterra: N/A (meno di 20 recensioni)

11. PyTorch (il migliore per la ricerca e lo sviluppo e la visione computerizzata)

via Pitorch PyTorch è un framework che si può usare per costruire modelli di deep learning per applicazioni come l'NLP. L'ho usato con esito positivo per creare app di riconoscimento delle immagini e modelli generativi che utilizzano grafi di calcolo dinamici.

Come piattaforma pronta per la produttività, consente di passare facilmente dall'esecuzione immediata (modalità Eager) all'esecuzione compilata (modalità Graph) usando TorchScript, il che mi sembra abbastanza efficiente. Inoltre, la piattaforma utilizza un backend distribuito da Torch per scalare e ottimizzare la formazione distribuita e le prestazioni.

Le migliori funzionalità/funzione di PyTorch

Modificare al volo la struttura della rete utilizzando il grafico computazionale dinamico

Accelerazione dell'addestramento LLM grazie al solido supporto delle GPU in PyTorch

Sfruttare una ricca libreria di moduli di deep learning pre-costruiti per costruire soluzioni

Accesso a un supporto semplice grazie a una solida comunità e a un'estesa documentazione

Limiti di PyTorch

Il grafo computazionale dinamico ha una gestione inefficiente della memoria

Ha una curva di apprendimento più ripida e richiede tempo per la comprensione e l'utilizzo

Prezzi di PyTorch

Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di PyTorch

G2 : 4.6/5 (21 recensioni)

: 4.6/5 (21 recensioni) Capterra: N/A

12. Keras (il migliore per la prototipazione rapida)

via Keras Keras è un'API di alto livello che ho usato per sviluppare app basate su NLP e modelli generativi. Mi ha aiutato a creare facilmente prototipi grazie alla sua semplice interfaccia.

Keras si concentra su **velocità di debug, manutenibilità, distribuibilità ed eleganza del codice

Mi piace che il mio codice base sia relativamente più piccolo quando lavoro con Keras: aiuta la leggibilità e facilita le iterazioni. Inoltre, le compilazioni XLA rendono i modelli più veloci con JAX e TensorFlow e sono più facili da distribuire su varie superfici.

Le migliori funzionalità/funzione di Keras

Accelerazione del processo di sviluppo grazie a modelli pre-addestrati come VGG, ResNet e InceptionNet

Integrazione con le librerie di visione più diffuse, come TensorBoard, utilizzando strumenti di visualizzazione

Esecuzione del framework modulare su vari motori di deep learning come Theano

Limiti di Keras

I framework di backend influenzano significativamente le capacità di Keras, importando problemi di backend nell'output

Gli utenti sostengono che ciò può creare problemi per lo sviluppo di architetture personalizzate

Prezzi di Keras

La piattaforma è un'IA open-source ed è gratis da scaricare e installare

Valutazioni e recensioni di Keras

G2 : 4.6/5 (60+ recensioni)

: 4.6/5 (60+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (40+ recensioni)

13. SAP Hana Cloud (migliore per l'elaborazione di grandi insiemi di dati)

via SAP SAP Hana Cloud è un sistema di gestione di database che mi ha aiutato a costruire e lanciare applicazioni di dati su larga scala. L'ho utilizzato per l'analisi dei dati in tempo reale, il rilevamento delle frodi, l'analisi predittiva e la reportistica in tempo reale.

Questo DBMS (Database management system) multimodale fornisce un database illimitato per tutti i tipi di carichi di lavoro. È possibile utilizzarlo per costruire app intelligenti in grado di utilizzare l'IA generativa e la consapevolezza del contesto.

Le migliori funzionalità/funzione di SAP Hana Cloud

Esplorazione e analisi efficienti dei dati grazie alla funzionalità di scoperta intelligente dei dati

Analizzare relazioni di rete complesse utilizzando le funzionalità di elaborazione dei grafi

Previsione delle tendenze aziendali future, identificazione di modelli e altro ancora grazie all'analisi predittiva

Limiti di SAP Hana Cloud

SAP Hana Cloud può essere costoso quando si tratta di implementazioni su larga scala

Il vendor lock-in può essere piuttosto forte su questa piattaforma, rendendo difficile la migrazione

Prezzi di SAP Hana Cloud

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di SAP Hana Cloud

G2 : 4.3/5 (500+ recensioni)

: 4.3/5 (500+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (40+ recensioni)

14. Alteryx Intelligence Suite (il migliore per la preparazione e la miscelazione dei dati)

via Alteryx Alteryx Intelligence Suite è una potente piattaforma per l'analisi dei dati, che combina le funzionalità di preparazione dei dati, fusione e ML. Ho utilizzato le sue soluzioni di IA per creare modelli predittivi, analizzare grandi insiemi di dati e ottenere informazioni utili.

Questo strumento è particolarmente utile per estrarre dati da PDF e immagini utilizzando Google Tesseract OCR. Infatti, ogni volta che ho lavorato con dati non strutturati o semi-strutturati, Alteryx è stato in grado di estrarli facilmente senza richiedere alcun codice.

Le migliori funzionalità/funzione di Alteryx Intelligence Suite

Utilizzo di AutoML per creare applicazioni predittive con un minimo coinvolgimento manuale

Creazione di app per il rilevamento di oggetti, la classificazione di immagini, l'OCR e altro ancora, utilizzando la visione artificiale

Utilizzare l'analisi predittiva per previsioni, classificazioni, regressioni e altro ancora

Limiti di Alteryx Intelligence Suite

Questa piattaforma richiede risorse computazionali esaustive per grandi insiemi di dati

Gli utenti hanno dovuto affrontare problemi di integrazione che hanno richiesto competenze tecniche con infrastrutture complesse

Prezzi di Alteryx Intelligence Suite

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Alteryx Intelligence Suite

G2 : N/D

: N/D Capterra: N/D

15. Claude (migliore per attività generative)

via

/href/ https://www.anthropic.com/news/introducing-claude Anthropic {\an8}Che cosa?

Claude è un grande modello di elaborazione del linguaggio naturale che può essere usato per generare testi di qualità umana, scrivere contenuti creativi e tradurre testi. Mi ha aiutato a scrivere email e a rispondere a domande.

Questo modello è stato addestrato utilizzando l'IA costituzionale per renderlo sicuro, più accurato e protetto. La parte migliore è che mi permette di creare un account di team quando voglio collaborare ai progetti. Inoltre, posso aggiungere le mie risorse, conoscenze o articoli alla ricerca o al lavoro di base di Claude per dare profondità ai risultati.

Le migliori funzionalità/funzione di Claude

Esegue attività di ragionamento sofisticate che vanno al di là del riconoscimento dei pattern

Codifica in vari linguaggi di programmazione utilizzando le funzionalità di generazione del codice

Analizzare qualsiasi dato in foto, testo, grafici e altro ancora utilizzando l'analisi della visione

Limiti di Claude

Dipende in larga misura dai dati di addestramento, che possono incorporare imprecisioni nell'output

Prezzi di Claude

Free

Pro : $20/mese per utente

: $20/mese per utente Team: $25/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Claude

G2 : 4.7/5 (23 recensioni)

: 4.7/5 (23 recensioni) Capterra: N/A (meno di 20 recensioni)

💈 Bonus: 10 migliori alternative a Claude IA

Portare l'IA nella forza lavoro: ClickUp

Le aree di lavoro delle organizzazioni si sono evolute radicalmente. Se prima i dipendenti portavano sempre con sé un blocco note e una matita, ora un assistente IA li accompagna ovunque per registrare e prendere le note necessarie, generare approfondimenti, creare app personalizzate e programmare automaticamente le riunioni.

In questo blog, ho condiviso 15 Strumenti di IA per aiutarvi a coprire tutte le funzioni aziendali interne. Grazie a questi strumenti, ho potuto eseguire un ampio intervallo di attività, da Automazione dei flussi di lavoro dell'IA alla generazione di contenuti.

Ma come tuttofare, consiglio ClickUp Brain. Mette in connessione diversi aspetti della mia area di lavoro e riduce i tempi di esecuzione delle attività. Se state cercando di creare flussi di lavoro continui, ClickUp dovrebbe essere in cima al vostro elenco.

Fate di ClickUp il vostro strumento preferito per migliorare la produttività iscriviti gratis .