Le 11 migliori alternative e concorrenti di Avoma nel 2025

Avoma, nota per le sue funzionalità/funzioni di registrazione delle riunioni, trascrizione e collaborazione in team, è una scelta popolare per molti team. Mentre funziona bene per alcuni team, altri potrebbero scoprire che non soddisfa tutti i requisiti.

Forse Avoma non si adatta perfettamente ai tuoi flussi di lavoro, o forse stai cercando integrazioni più profonde, funzionalità avanzate di condivisione delle note o funzionalità di revenue intelligence personalizzate per i tuoi processi commerciali o per l'esito positivo delle relazioni con i clienti.

La buona notizia? Non dovrai scendere a compromessi.

In questo articolo, parleremo di alcune delle migliori alternative ad Avoma, analizzandone le funzionalità/funzioni chiave, i punti di forza e i casi d'uso ideali. Abbiamo terminato il lavoro più pesante per te, quindi continua a leggere per scoprire quali strumenti potrebbero funzionare meglio per le tue riunioni e aumentare la tua produttività!

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi Mentre le aziende si impegnano per una comunicazione senza interruzioni e una maggiore produttività, la domanda di soluzioni intelligenti per le riunioni come Avoma continua a crescere. In questo blog, esploriamo le 11 migliori alternative e concorrenti di Avoma per i rappresentanti commerciali. ClickUp: il miglior strumento basato sull'IA per riunioni, gestione delle attività e collaborazione

fireflies. IA: *Ideale per prendere appunti e collaborare

Fathom: Ideale per acquisire informazioni commerciali e riepiloghi/riassunti delle chiamate

Gong. io: La migliore piattaforma di analisi delle conversazioni e di intelligence commerciale

*otter. ai: la migliore trascrizione e collaborazione per riunioni basata sull'IA

Wingman: la migliore piattaforma di conversazione intelligente per il coaching commerciale in tempo reale

Salesloft: la migliore piattaforma di coinvolgimento commerciale basata sull'IA per migliorare le prestazioni

Chorus. ai: Il miglior strumento di analisi delle conversazioni per ottimizzare le conversazioni commerciali

Tactiq: Il miglior strumento per prendere appunti durante le riunioni, per la trascrizione in tempo reale e la gestione delle attività

MeetGeek. ai: Il miglior assistente IA per riunioni per trascrizioni e approfondimenti

Grain: Il miglior registratore di riunioni con IA per i momenti salienti e la collaborazione

Cosa cercare nelle alternative ad Avoma?

Il software giusto per la gestione delle riunioni dovrebbe essere in linea con il tuo modo di lavorare e soddisfare standard essenziali come la sicurezza e la conformità. Ci sono anche altri fattori importanti da tenere a mente che possono fare davvero la differenza:

Funzionalità/funzioni principali: Il tuo strumento dovrebbe rendere le riunioni più semplici. Deve offrire registrazioni e trascrizioni accurate, approfondimenti basati sull'IA per evidenziare le tendenze e riepiloghi automatici che ti evitano di riprodurre lunghe registrazioni

Scalabilità e personalizzazione: Man mano che le aziende di medie dimensioni crescono, crescono anche le loro esigenze. Cerca una piattaforma che possa crescere con te, sia che si tratti di aggiungere più utenti o di gestire flussi di lavoro più complessi. Punti bonus se puoi modificarla per adattarla al modo in cui il tuo team ama lavorare

Profonde integrazioni con gli strumenti aziendali: Considera strumenti che si integrano con il tuo stack tecnologico esistente oltre ai CRM, come strumenti di gestione delle attività (ClickUp), piattaforme di videoconferenza (Zoom, MS Teams), client di posta elettronica (Gmail, Outlook) e knowledge base (Confluence)

Prezzi e valore trasparenti: non importa quanto sia grande uno strumento, deve adattarsi al tuo budget. Cerca prezzi trasparenti senza costi nascosti. Anche una versione di prova o demo gratis è utile; puoi provarla e vedere se funziona davvero per il tuo team

Le 11 migliori alternative ad Avoma in breve

Ecco una panoramica dei migliori software di IA per l'assistenza alle riunioni, per aiutarti a trovare la soluzione ideale per le esigenze del tuo team!

Nome Ideale per Funzionalità/funzioni chiave ClickUp Riunioni, gestione delle attività e collaborazione complete Organizzazione delle attività, gestione delle riunioni e automazione del flusso di lavoro Fireflies. IA Assistente per riunioni per registrazione e trascrizione Integrazione CRM e riepiloghi/riassunti delle riunioni utilizzabili Fathom Approfondimenti commerciali e riepiloghi/riassunti delle conversazioni Sincronizzazione CRM e modelli specifici per il settore commerciale Gong. io Analisi approfondita delle conversazioni e informazioni commerciali Analisi dell'interazione con il cliente e approfondimenti basati sull'IA Otter. ia Trascrizione e collaborazione in tempo reale Trascrizioni accurate con perfetta integrazione del calendario Wingman Coaching commerciale in tempo reale e analisi delle conversazioni Coaching dal vivo e monitoraggio delle prestazioni durante le chiamate Salesloft Coinvolgimento commerciale e gestione della pipeline basati sull'IA Comunicazioni automatizzate e lavoro richiesto Chorus. IA Ottimizzare le conversazioni commerciali e l'analisi delle chiamate Monitoraggio delle chiamate commerciali e ottimizzazione della strategia del team Tactiq Trascrizione in tempo reale e organizzazione delle attività Teams che desiderano creare attività attuabili e acquisire i punti salienti delle riunioni MeetGeek. IA Trascrizione delle riunioni basata sull'IA e approfondimenti sul follow-up Analisi approfondita delle riunioni e facile condivisione delle informazioni Grano Registrazione e condivisione dei momenti salienti e dei feedback delle riunioni Teams si è concentrato sulla raccolta del feedback dei clienti e sulla condivisione dei momenti chiave

Le 11 migliori alternative ad Avoma

Abbiamo raccolto 11 delle migliori alternative ad Avoma, ognuna con funzionalità/funzioni uniche per soddisfare esigenze diverse. Da una migliore integrazione e precisione nella trascrizione a note avanzate generate dall'IA e approfondimenti sulle conversazioni, queste alternative hanno ciò di cui hai bisogno.

1. ClickUp (il miglior strumento di riunione, gestione delle attività e collaborazione basato sull'IA)

ClickUp è l'app che fa tutto per il lavoro che rivoluziona il modo in cui i team gestiscono progetti, documenti e comunicazioni, il tutto in un'unica piattaforma unificata basata sull'IA.

Il software di gestione delle vendite ClickUp utilizza l'IA per migliorare l'efficienza delle riunioni e la collaborazione in generale. Grazie alle funzionalità/funzioni basate sull'IA, i team possono analizzare l'andamento dei dati per prevedere i risultati commerciali e identificare potenziali sfide prima che si presentino.

Ecco l'IA Notetaker di ClickUp, il tuo migliore amico per le riunioni! Cattura tutto ciò che conta, dagli elementi di azione alle decisioni chiave, così puoi rimanere concentrato senza preoccuparti di perdere nulla.

Dopo ogni chiamata, si ottiene un riepilogo/riassunto chiaro e strutturato di ciò che è stato discusso. Questo significa non dover più decifrare note disordinate in seguito!

Ciò che distingue ClickUp AI Notetaker è la sua perfetta integrazione con il resto del tuo lavoro in ClickUp. AI Notetaker può creare automaticamente attività dalle discussioni della riunione o condividere il riepilogo direttamente nella chat del tuo team. In questo modo, tutti rimangono allineati e nulla viene trascurato.

Ottieni trascrizioni delle riunioni ed elementi di azione con IA Notetaker di ClickUp

Inoltre, l'IA può automatizzare i processi di routine, come la pianificazione delle riunioni e l'invio di promemoria, in base alla disponibilità e alle preferenze del team. Ciò riduce il tempo dedicato al coordinamento della logistica e consente ai membri del team di concentrarsi sulla collaborazione efficace nelle trattative.

Collega programmi, note e follow-up alle attività con ClickUp Meetings

Puoi anche utilizzare l'editor di testo avanzato di ClickUp Meetings per annotare note, aggiungere commenti e taggare i compagni di squadra per follow-up specifici durante le riunioni. E se qualcosa deve essere terminato dopo la riunione? Puoi assegnare attività direttamente dalle note della riunione.

Basta scavare tra note sparse; tutto è strutturato e pronto per la condivisione con le parti interessate.

ClickUp Brain, il potente assistente IA di ClickUp, consente di riassumere rapidamente le note delle riunioni, controllare la grammatica e persino redigere bozze di email o reportistica di follow-up. Questa funzione si integra perfettamente con la collaborazione in tempo reale all'interno di ClickUp Docs, mantenendo tutto strutturato, organizzato e facile da trovare.

Ottieni informazioni immediate sulle riunioni con ClickUp Brain

Vuoi rendere le tue riunioni ancora più interattive? Usa le lavagne online di ClickUp per mappare le idee e collaborare in tempo reale. E per tenere traccia delle cose con i clienti, puoi facilmente aggiungere riflessioni o feedback nelle attività e nei commenti di ClickUp, in modo da non perdere mai di vista ciò che deve essere fatto in seguito.

ClickUp offre anche utili modelli per condurre riunioni senza intoppi. Ad esempio, il modello di verbale di riunione ClickUp aiuta a rimanere organizzati ed efficienti durante le riunioni. Consente di registrare rapidamente i partecipanti, i programmi e gli elementi di azione. Inoltre, è possibile assegnare attività direttamente dal documento per mantenere tutti responsabili!

Ottieni il modello gratis Documenta tutte le decisioni, le azioni e le discussioni della riunione utilizzando il modello di verbale di riunione ClickUp

Puoi anche provare ClickUp Meeting Notes Template e ClickUp Meetings Template per aumentare la produttività delle discussioni del tuo team.

ClickUp: le migliori funzionalità/funzioni

Limiti di ClickUp

L'ampia varietà di funzionalità/funzioni può essere travolgente per i nuovi utenti

Prezzi ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7 $ al mese per utente

Business: 12 dollari al mese per utente

Enterprise: Contatto per i prezzi

ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 dollari al mese per membro

*clickUp AI Notetaker: aggiungi a qualsiasi piano a pagamento a partire da 6 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4. 7/5 (più di 9.000 recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (oltre 4.000 recensioni)

*cosa dicono gli utenti di ClickUp?

È stato incredibile vedere quanto tempo abbiamo risparmiato nelle riunioni da quando siamo passati a ClickUp. Ciò che prima ci richiedeva tre ore alla settimana per pianificare gli eventi e gli aggiornamenti ora ci richiede poco più di un'ora. I team coinvolti ora hanno più tempo per concentrarsi su priorità di marketing più importanti.

È stato incredibile vedere quanto tempo abbiamo risparmiato nelle riunioni da quando siamo passati a ClickUp. Ciò che prima ci richiedeva tre ore alla settimana per pianificare gli eventi e gli aggiornamenti ora ci richiede poco più di un'ora. I team coinvolti ora hanno più tempo per concentrarsi su priorità di marketing più importanti.

📮ClickUp Insight: Secondo il nostro sondaggio sull'efficacia delle riunioni, il 12% degli intervistati ritiene che le riunioni siano troppo affollate, il 17% afferma che durano troppo a lungo e il 10% ritiene che siano per lo più inutili. In un altro sondaggio ClickUp, il 70% degli intervistati ha confessato che sarebbe felice di inviare un sostituto o un delegato alle riunioni, se potesse. Il sistema integrato di IA di ClickUp può essere il tuo perfetto sostituto per le riunioni! Lascia che l'IA catturi ogni punto chiave, decisione ed elemento dell'azione mentre ti concentri su un lavoro di maggior valore. Con i riepiloghi automatici delle riunioni e la creazione di attività assistita da ClickUp Brain, non perderai mai informazioni critiche, anche quando non puoi partecipare a una riunione. 💫 Risultati reali: i team che utilizzano le funzionalità di gestione delle riunioni di ClickUp segnalano un'incredibile riduzione del 50% di conversazioni e riunioni non necessarie!

2. Fireflies. IA (Ideale per prendere appunti e collaborare)

via Fireflies

Fireflies è un assistente per riunioni basato sull'IA che registra, trascrive e riepiloga/riassume le riunioni su piattaforme popolari come Zoom, Microsoft Teams e Google Meet. Consente di risparmiare tempo generando note accurate delle riunioni, evidenziando i punti chiave ed estraendo gli elementi di azione. Fireflies individua dettagli importanti come attività, scadenze e metriche chiave, analizzando al contempo il tono delle conversazioni.

Puoi integrarlo perfettamente con strumenti come HubSpot, Salesforce e Slack, in modo che i tuoi flussi di lavoro rimangano fluidi. Inoltre, Fireflies ti consente di creare attività utilizzando comandi vocali e la sincronizzazione dei riepiloghi delle riunioni direttamente nel tuo CRM. Tuttavia, manca di alcune funzionalità/funzioni avanzate e la qualità della trascrizione basata sull'IA potrebbe non essere all'altezza di altri strumenti.

Fireflies. IA migliori funzionalità/funzioni

Automatizzare l'analisi dei sentimenti per evidenziare i segmenti positivi, negativi e neutrali delle discussioni

Monitoraggio dei dettagli chiave della riunione come date, metriche e domande per il follow-up

Ottieni un monitoraggio personalizzabile degli argomenti per ordinare le informazioni delle riunioni in base alle tue esigenze

Accedi alle note delle riunioni passate con indicazione dell'ora e note ricercabili

Sfrutta la creazione dinamica di una base di conoscenze con frasi e riunioni incorporate

Fireflies. Limiti dell'IA

Non è in grado di registrare discussioni dal vivo e di persona direttamente sul desktop (disponibile solo su dispositivi mobili)

La versione gratis ha minuti di registrazione delle chiamate limitati

Fireflies. Prezzi IA

Free

Pro: 18 $ al mese per postazione

Business: 29 dollari al mese per postazione

Enterprise: 39 dollari al mese per postazione

Fireflies. Valutazioni e recensioni IA

G2: 4. 8/5 (più di 500 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

3. Fathom (la migliore per acquisire informazioni commerciali e riepiloghi/riassunti delle chiamate)

tramite Fathom

Fathom è un altro strumento per prendere appunti gratis che rende le riunioni molto più facili da gestire. Registra, trascrive e riepiloga le conversazioni, consentendoti di concentrarti su ciò che viene discusso. Ci sono anche modelli personalizzabili per tutte le riunioni, come le chiamate commerciali o i controlli sull'esito positivo dei clienti, in modo che si adattino alle tue esigenze.

La piattaforma si sincronizza perfettamente con CRM come Salesforce e HubSpot, consentendo di risparmiare tempo grazie all'aggiornamento automatico di riepiloghi e attività. È inoltre possibile condividere videoclip invece di riepiloghi in testo normale, fornendo così un contesto più ampio quando si aggiorna il team su Slack o altri strumenti.

Scopri le migliori funzionalità/funzioni

Monitoraggio del tempo di conversazione in tempo reale e feedback immediato con avvisi di "monologo" per migliorare la comunicazione durante le riunioni

Rimani concentrato su punti chiave, temi ed elementi di azione senza perdere dettagli cruciali

Cerca in modo più intelligente e collabora in tempo reale con strumenti progettati per un lavoro di squadra senza soluzione di continuità

Identificare e organizzare facilmente gli elementi di azione per garantire un follow-up chiaro ed efficace dopo le discussioni

Sperimenta un supporto clienti reattivo con un'assistenza rapida e cordiale quando necessario

Comprendi i limiti

Possibilità limitata di adattare il livello di dettaglio o lo stile dei riepiloghi/riassunti delle riunioni a preferenze specifiche

Non è possibile modificare i riepiloghi/riassunti o addestrare l'IA per una maggiore precisione

Nessuna modalità offline per trascrizione o riepilogo/riassunto

Difficoltà con ambienti rumorosi o voci sovrapposte, che portano a trascrizioni meno accurate

Comprensione dei prezzi

Starter: 50 $/mese (1 azienda inclusa)

Silver: 260 $/mese (10 aziende incluse)

Oro: 380 $ al mese (25 aziende incluse)

Platinum: 680 $/mese (50 aziende incluse)

Scopri valutazioni e recensioni

G2: 5. 0/5 (4000+ recensioni)

Capterra: 5. 0/5 (600+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Fathom?

Fathom mi aiuta a ottenere il massimo dalle mie riunioni. Fathom è stato facile da configurare e si sincronizza perfettamente con il mio Google Calendar, rendendo semplice scegliere quali riunioni includere nel registratore IA. I riepiloghi/riassunti sono facilmente comprensibili. Mi piace soprattutto che sia suddiviso in diverse sezioni (punti chiave, temi e passaggi successivi).

Fathom mi aiuta a ottenere il massimo dalle mie riunioni. Fathom è stato facile da configurare e si sincronizza perfettamente con il mio Google Calendar, rendendo semplice scegliere quali riunioni includere nel registratore IA. I riepiloghi/riassunti sono facilmente digeribili. Mi piace soprattutto che sia suddiviso in diverse sezioni (punti chiave, temi e passaggi successivi).

4. Gong. io (la migliore piattaforma di analisi delle conversazioni e di intelligence commerciale)

via Gong

Gong è pensato per rendere più efficaci le riunioni relative ai progetti. Puoi saltare le infinite conferenze e rimanere comunque aggiornato. È anche incredibilmente facile da usare: non è necessaria una formazione approfondita, quindi puoi iniziare subito.

Che si tratti di inserire nuovi membri nel team, monitorare le preoccupazioni dei clienti o perfezionare la presentazione di vendita, Gong semplifica l'intero processo per i professionisti delle vendite. Inoltre, quando è il momento di condividere momenti importanti con i clienti, è possibile inviare registrazioni con un semplice link e persino monitorare chi sta effettivamente guardando.

Gong. io migliori funzionalità/funzioni

Genera automaticamente elementi di azione con modifiche minime, consentendoti di concentrarti sull'esecuzione

Ottieni informazioni sulle chiamate più performanti per integrare e formare più rapidamente i nuovi membri del team per una migliore soddisfazione del cliente

Monitoraggio dei problemi e delle tendenze ricorrenti dei clienti per migliorare la comprensione del mercato

Analizza il linguaggio commerciale di esito positivo, i punti dolenti e le obiezioni per perfezionare il tuo approccio commerciale

Ricevi avvisi su parole chiave chiave come "rischio" o "annullare" per affrontare in modo proattivo potenziali problemi

Accedi a analisi dettagliate su dati delle chiamate, interazioni commerciali e comportamento dei clienti per orientare la tua strategia

Limiti di Gong.io

Difficoltà con la precisione della trascrizione e necessità di controlli rispetto all'audio

Mancanza di integrazione tra le sezioni Conversazioni e Engage

Le capacità di esportazione in blocco limitate richiedono risorse tecniche per recuperare grandi set di dati

Prezzi di Gong.io

Prezzi personalizzati in base al tipo di licenza

Valutazioni e recensioni su Gong.io

G2: 4. 8/5 (oltre 6.000 recensioni)

Capterra: 4. 8/5 (500+ recensioni)

5. Otter. ai (La migliore trascrizione e collaborazione in tempo reale basata sull'IA per le riunioni)

Otter è utilizzato in tutti i settori per trascrivere qualsiasi cosa, dalle registrazioni legali e interviste alla creazione di riepiloghi/riassunti delle riunioni e verbali delle riunioni (MOM). Trascrive automaticamente le riunioni in tempo reale, quindi non devi preoccuparti di perdere nulla. OtterPilot può anche partecipare a più riunioni contemporaneamente, trascrivendole man mano.

Grazie al riconoscimento avanzato del parlante, Otter gestisce senza problemi voci diverse e linguaggi specifici del settore. La sua funzionalità/funzione Meeting Gems consente di aggiungere elementi di azione, commenti e note durante o dopo la riunione, assicurando che tutto venga catturato.

Otter. IA migliori funzionalità/funzioni

Personalizza le trascrizioni insegnando a Otter a riconoscere la tua voce

Integra Otter con il tuo calendario per partecipare e trascrivere automaticamente le riunioni

Riproduci le conversazioni passate a velocità più elevate ed esporta le trascrizioni in più formati per una facile condivisione e archiviazione

Cattura automaticamente i cambiamenti visivi durante le chiamate per evidenziare i momenti chiave insieme alle trascrizioni

Otter. Limiti dell'IA

Il feed della conversazione può subire ritardi e rallentare l'accesso alle riunioni passate

I riepiloghi/riassunti non possono essere aggiornati una volta creati

Difficoltà nell'identificare con precisione gli oratori nelle conversazioni di gruppo, che rappresentano una sfida per i casi di utilizzo ad alta trascrizione come le interviste

Prezzi Otter. IA

Piano Free

Pro: 8,33 $/mese per utente

Business: 20 dollari al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Otter. Valutazioni e recensioni IA

G2: 4. 3/5 (200+ recensioni)

Capterra: 4. 4/5 (90+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Otter. ai?

Otter. ai è un ottimo strumento di IA per trascrivere audio e video. La versione premium è ottima, in quanto consente di caricare più minuti di audio. La parte migliore è la marcatura temporale e la precisione. Sono complessivamente soddisfatto, ma direi che può migliorare in termini di identificazione degli oratori e occasionalmente diventa goffo durante la modifica.

Otter. ai è un ottimo strumento di IA per trascrivere audio e video. La versione premium è ottima, in quanto consente di caricare più minuti di audio. La parte migliore è la marcatura temporale e la precisione. Sono complessivamente soddisfatto, ma direi che può migliorare in termini di identificazione dell'oratore e occasionalmente diventa goffo durante la modifica.

📖 Per saperne di più: Le migliori alternative Otter all'IA per aiutarti a trascrivere le note delle riunioni

6. Clari Copilot (la migliore piattaforma di conversazione intelligente per il coaching commerciale in tempo reale)

tramite Clari Copilot

Clari Copilot (in precedenza Wingman) è una piattaforma di intelligence commerciale progettata per aiutare i team di vendita a lavorare in modo più intelligente. Agendo come un coach in tempo reale, fornisce ai rappresentanti strumenti, approfondimenti e indicazioni in tempo reale per gestire le obiezioni, migliorare le conversazioni e concludere gli affari più velocemente.

Combina l'intelligenza conversazionale basata sull'IA e il coaching in tempo reale per registrare, trascrivere e analizzare le chiamate commerciali al fine di identificare le opinioni dei clienti e lo stato delle trattative. Oltre all'analisi post-chiamata, Wingman offre prompt in tempo reale, coaching e schede di battaglia utilizzabili durante le chiamate, assicurando che i rappresentanti mantengano la fiducia e siano sulla buona strada in ogni conversazione.

Clari Copilot: le migliori funzionalità/funzioni

Accesso a Centralized Deal Dashboard centralizzata per il monitoraggio delle trattative, l'identificazione delle trattative a rischio e la loro promozione per aumentare la fiducia nella pipeline

Ottieni coaching in tempo reale con spunti personalizzati dal vivo, schede di battaglia e avvisi di monologo durante le chiamate

Accedi a playlist curate di tattiche vincenti per demo, discovery call e altro ancora per l'onboarding e il peer learning

Sapere esattamente quando una chiamata viene visualizzata con notifiche sugli snippet di chiamata condivisi

Limiti di Clari Copilot

Non fornisce un rapido riepilogo/riassunto della riunione per i punti chiave e i passaggi successivi

Gli avvisi in tempo reale durante le chiamate possono essere eccessivi per i nuovi utenti

Prezzi di Clari Copilot

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Clari Copilot:

G2: Revisioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

📖 Per saperne di più: Dai un'occhiata ai modelli di verbale delle riunioni per registrare facilmente tutto ciò che viene discusso e mantenere tutti sulla stessa pagina!

7. Salesloft (la migliore piattaforma di coinvolgimento commerciale basata sull'IA per migliorare le prestazioni)

tramite Salesloft

Salesloft è una piattaforma di coordinamento delle entrate che riunisce tutte le attività commerciali in un unico luogo, centralizzando la comunicazione, gestendo i lead e ottimizzando l'intero processo di vendita. Fornisce dashboard dinamiche per visualizzare lo stato della pipeline di vendita, monitorare lo stato di avanzamento e ottenere informazioni preziose sulle prestazioni del team in tempo reale.

Dalla ricerca ai rinnovi, Salesloft fornisce ai team di vendita analisi avanzate, automazione delle vendite, previsioni, gestione delle trattative e intelligence delle conversazioni, consentendo un processo decisionale più intelligente e il monitoraggio delle trattative.

Le migliori funzionalità di Salesloft

Ottieni consigli basati sull'IA, risposte intelligenti e analisi predittive

Centralizza la gestione dei clienti integrandola con CRM come Salesforce e HubSpot

Ottimizza il cold outreach con modelli di email personalizzabili e strumenti di test A/B per un maggiore coinvolgimento

Rivedi le chiamate con approfondimenti come i rapporti di conversazione e le metriche di coaching

Limiti di Salesloft

Alcuni utenti incontrano difficoltà durante l'importazione in blocco dei contatti

Il processo di configurazione di Salesloft richiede una formazione approfondita del team

Prezzi di Salesloft

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Salesloft

G2: 4. 5/5 (oltre 4.000 recensioni)

Capterra: 4. 3/5 (più di 200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Salesloft?

Salesloft rende la comunicazione tempestiva, facile da usare, personalizzata e collaborativa. Ho usato Salesloft per tre anni come BDR e posso tranquillamente dire che è uno strumento indispensabile per promuovere il business. Salesloft si integra perfettamente con Salesforce, fornisce scorciatoie personalizzate per semplificare il contatto con i clienti e le cadenze completamente personalizzabili consentono la condivisione tra tutti gli utenti. Mi piacerebbe che ci fossero layout di progettazione e più modi per personalizzare l'aspetto dell'email su Salesloft.

Salesloft rende la comunicazione tempestiva, facile da usare, personalizzata e collaborativa. Ho usato Salesloft per tre anni come BDR e posso tranquillamente dire che è uno strumento indispensabile per promuovere il business. Salesloft si integra perfettamente con Salesforce, fornisce scorciatoie personalizzate per semplificare il contatto con i clienti e le cadenze completamente personalizzabili consentono la condivisione tra tutti gli utenti. Mi piacerebbe che ci fossero layout di progettazione e più modi per personalizzare l'aspetto dell'email su Salesloft.

📖 Per saperne di più: Come utilizzare l'IA nel settore commerciale

8. Chorus. ai (Il miglior strumento di analisi delle conversazioni per ottimizzare le conversazioni commerciali)

Chorus di ZoomInfo è una piattaforma di conversazione intelligente basata sull'IA, progettata per acquisire, trascrivere e analizzare le riunioni commerciali e quelle relative all'esito positivo delle trattative con i clienti. Fornisce informazioni utili per aiutare i team a concentrarsi sulla costruzione di relazioni piuttosto che su attività amministrative. I responsabili delle vendite possono utilizzare Chorus per istruire i team in modo più efficace, identificare i rischi nelle trattative ed evidenziare i momenti chiave delle conversazioni.

Grazie a un'interfaccia intuitiva e a integrazioni perfette, Chorus funziona senza sforzo in background, fornendo riepiloghi/riassunti automatici via email e punti chiave. Funzionalità/funzioni come Sequenze/Timeline degli oratori e Clip condivisibili assicurano la connessione e l'organizzazione senza lavoro aggiuntivo.

Chorus. IA migliori funzionalità/funzioni

Semplifica i follow-up con le email generate dall'IA

Clip e condivisione di sezioni specifiche della riunione internamente o esternamente per una migliore collaborazione

Migliora la qualificazione dei lead con dati B2B arricchiti dall'integrazione del database di ZoomInfo

Monitoraggio delle metriche della conversazione, segnalazione dei rischi ed evidenziazione delle domande per il coaching e la garanzia della qualità

Limiti di Chorus. ai

L'integrazione con i sistemi CRM può essere complessa e richiedere molto tempo

Ha una curva di apprendimento ripida a causa delle funzionalità/funzioni avanzate e dell'analisi

Le email di follow-up possono includere informazioni ridondanti, che richiedono ulteriori modifiche

Prezzi di Chorus. ai

Prezzi personalizzati

Chorus. IA valutazioni e recensioni

G2: 4. 5/5 (2.900+ recensioni)

Capterra: 4. 5/5 (60+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Chorus. ai?

Chorus mi permette di prendere brevi estratti di sezioni importanti delle riunioni con i clienti e inviarli direttamente ai miei clienti. Sono stati anche di enorme aiuto nell'organizzare i dettagli delle riunioni in un formato facile da leggere e sono stati preziosi per prendere appunti.

Chorus mi permette di prendere frammenti di sezioni importanti delle riunioni con i clienti e inviarli direttamente ai miei clienti. Sono stati anche di enorme aiuto nell'organizzare i dettagli delle riunioni in un formato di facile lettura e sono stati preziosi per prendere appunti.

🧠 Da fare? Nel 2023, ZoomInfo ha acquisito Chorus, combinando dati intelligenti con approfondimenti sulle riunioni per aiutare i team commerciali a identificare i traguardi, prepararsi meglio e cogliere nuove opportunità con sicurezza.

9. Tactiq (la migliore per la trascrizione in tempo reale e la gestione delle attività)

tramite Tactiq

Tactiq funziona con Microsoft Teams, Google Meet o Zoom per riassumere le riunioni e creare elementi utilizzabili con integrazioni perfette. Ascolta le riunioni, trasformando le conversazioni in trascrizioni accurate mentre si collega alle app preferite. Dopo la riunione, è possibile accedere facilmente alle registrazioni, creare azioni personalizzate e persino porre domande all'IA su ciò che è stato discusso.

Che tu sia un team di sviluppo che crea ticket Jira o un piccolo team che aggiorna tutti su Slack, Tactiq fa al caso tuo. La sua estensione per Chrome ti consente di registrare le riunioni, aggiungere timestamp ed evidenziare i momenti chiave in tempo reale. Inoltre, garantisce l'identificazione degli oratori, in modo da sapere sempre chi sta parlando e cosa.

Tactiq: le migliori funzionalità/funzioni

Creare senza sforzo i programmi delle riunioni con l'IA per una migliore struttura e chiarezza

Genera riepiloghi/riassunti estremamente accurati e contestualmente rilevanti in più stili, da brevi a completi

Estrai attività attuabili e crea email professionali direttamente dalle discussioni della riunione

Abilita i sottotitoli in tempo reale per tutte le tue sessioni di Google Meet, rendendo le riunioni inclusive e chiare

Caricare trascrizioni o file audio precedenti per la creazione di riepiloghi/riassunti e il miglioramento delle trascrizioni

Limiti di Tactiq

Trascrive le parole imprecise per l'audio poco chiaro invece di saltarle

Problemi con gli accenti e audio poco chiaro, soprattutto nelle lingue non inglesi come lo spagnolo e l'inglese indiano

Prezzi di Tactiq

Free

Pro: 8 $ al mese per utente

Team: 16 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Tactiq

G2: Revisioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

10. MeetGeek. ai (Il miglior assistente alle riunioni con IA per trascrizioni e approfondimenti)

via MeetGeek

MeetGeek è un assistente per riunioni molto organizzato che automatizza la presa di appunti, la trascrizione e il riepilogo/riassunto per riunioni sia online che offline. Con oltre 2.000 integrazioni, tra cui HubSpot, Slack e Google Calendar, si sincronizza perfettamente con i tuoi strumenti esistenti.

È possibile creare modelli personalizzati, organizzare le conversazioni in cartelle e acquisire facilmente punti chiave, momenti salienti e registrazioni video.

MeetGeek. IA: le migliori funzionalità/funzioni

Trascrivi le riunioni in oltre 20 lingue con elevata precisione, anche da file preregistrati

Registrazione automatica e condivisione di riunioni video con indicazione dell'ora per un facile riferimento

Ottieni informazioni utili con analisi avanzate, tra cui analisi del sentiment e metriche delle prestazioni

Consolidare e organizzare le riunioni in cartelle personalizzabili per un accesso strutturato

MeetGeek. Limiti dell'IA

La sincronizzazione delle nuove riunioni è lenta, spesso ci vuole fino a un'ora prima che appaiano

Gli utenti non possono avviare la trascrizione a metà riunione, a meno che non sia stata programmata in precedenza

Prezzi di MeetGeek. IA

Piano Free

Pro: 15 $ al mese per utente

Business: 29 dollari al mese per utente

Enterprise: a partire da 59 dollari al mese per utente

MeetGeek. Valutazioni e recensioni IA

G2: 4. 6/5 (400+ recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Geek. IA?

Uso MeetGeek da circa una settimana. È facile da usare, ricevo la trascrizione e posso esportarla. Il riepilogo/riassunto è davvero buono ed è facile far sì che l'assistente partecipi alle riunioni che ho contrassegnato in precedenza. Poiché l'assistente entra da solo nella riunione, non devo ricordarmi di accenderlo. E arrivo alla parte importante.

Uso MeetGeek da circa una settimana. È facile da usare, ricevo la trascrizione e posso esportarla. Il riepilogo/riassunto è davvero buono ed è facile far partecipare l'assistente alle riunioni che ho contrassegnato in precedenza. Poiché l'assistente entra da solo nella riunione, non devo ricordarmi di accenderlo. E arrivo alla parte importante.

💡Suggerimento: archivia le trascrizioni audio, insieme alle registrazioni audio e video, in sicurezza nella libreria video di MeetGeek e accedi a esse ogni volta che ne hai bisogno!

11. Grain (il miglior registratore di riunioni con IA per i momenti salienti e la collaborazione)

via Grain

Grain si connette con Zoom, Google Meet e Microsoft Teams per registrare automaticamente le riunioni, prendere appunti in modo automatico ed evidenziare gli spunti chiave

Puoi facilmente ritagliare e condividere il feedback dei clienti con le loro stesse parole attraverso strumenti come Slack, Notion, HubSpot e Salesforce, mantenendo tutti sulla stessa pagina. Si integra perfettamente anche con Google Calendar e puoi caricare le registrazioni in un secondo momento senza bisogno di un bot per le riunioni.

Oltre a essere un registratore di chiamate, Grain offre funzionalità/funzioni intelligenti come la generazione automatica di elementi di azione, l'analisi del sentiment e riepiloghi/riassunti di facile navigazione.

Identifica automaticamente le frasi chiave, le categorizza in tag intelligenti e monitora le interazioni importanti con i clienti. Grain mantiene i team impegnati durante le discussioni, fornendo al contempo un riepilogo/riassunto completo e un'analisi basata sull'IA per perfezionare le strategie di comunicazione e migliorare le interazioni sia interne che con i clienti.

Le migliori funzionalità di Grain

Eliminare le chiacchiere non legate al lavoro e concentrarsi sui punti chiave per i riepiloghi/riassunti

Monitoraggio di termini chiave e approfondimenti, tra cui analisi del sentiment, analisi del tempo di conversazione e delle prestazioni del team, per individuare il sentiment dei clienti, identificare i problemi e perfezionare le strategie commerciali per ottenere risultati migliori

Evidenzia con facilità le citazioni chiave e il materiale per i social media o gli aggiornamenti dei client

Cerca facilmente parole chiave, frasi o momenti specifici all'interno delle riunioni

Migliorare le riunioni garantendo la responsabilità, il monitoraggio delle decisioni e fornendo approfondimenti

Limiti di grano

Non dispone di un'app mobile per feedback e accessibilità in movimento

Non dispone di un'integrazione diretta con Salesforce, il che può essere uno svantaggio per le organizzazioni che si affidano a SFDC per la gestione dei dati dei clienti e delle vendite

Prezzi delle granaglie

Free

Starter: 15 $ al mese per postazione

Business: 29 dollari al mese per postazione

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e revisioni dei cereali

G2: 4. 7/5 (250+ recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Grain?

Grain è stata una fantastica aggiunta al nostro toolkit, in particolare grazie alla sua facile integrazione con HubSpot, che semplifica notevolmente il nostro flusso di lavoro. La possibilità di importare le registrazioni cloud di Zoom senza la necessità che un assistente si unisca a ogni chiamata è una funzionalità/funzione brillante, che ci permette di registrare informazioni chiave in modo discreto.

Grain è stata una fantastica aggiunta al nostro toolkit, in particolare grazie alla sua facile integrazione con HubSpot, che semplifica notevolmente il nostro flusso di lavoro. La possibilità di importare le registrazioni cloud di Zoom senza la necessità che un assistente si unisca a ogni chiamata è una funzionalità/funzione brillante, che ci consente di registrare informazioni chiave in modo discreto.

🧠 Lo sapevi? Grain supporta oltre 100 lingue per la trascrizione e le note delle riunioni, con diversi livelli di assistenza come First Class, Normal e Experimental per soddisfare le esigenze globali!

Migliorare l'efficienza delle riunioni con ClickUp

Tutte le piattaforme che abbiamo trattato sono sicuramente di grande valore. Ma siamo realistici: è quasi impossibile trovare uno strumento che faccia perfettamente tutto ciò di cui hai bisogno. Ognuno ha le sue funzionalità/funzioni uniche che potrebbero essere esattamente ciò che stai cercando, a seconda delle tue esigenze.

Se stai cercando un assistente per riunioni basato su IA molto efficiente che combini gestione dei progetti, organizzazione delle attività e collaborazione in un unico posto, ClickUp potrebbe essere la soluzione migliore. Offre flussi di lavoro personalizzabili e integrazioni per aiutare il tuo team a lavorare in modo più efficiente e migliorare le prestazioni di vendita. Inoltre, ClickUp's AI Notetaker trascrive le riunioni in tempo reale e genera riepiloghi IA per consentire ai team di agire rapidamente.

Sei pronto a migliorare l'efficienza e il coordinamento del tuo team? Iscriviti oggi stesso a ClickUp!