Le 10 migliori alternative a Rocketlane per un project management ottimizzato

Rocketlane è uno strumento di project management noto soprattutto per l'onboarding dei clienti e l'esecuzione dei progetti di implementazione. Ottimizza l'automazione del flusso di lavoro, la collaborazione e il monitoraggio dei progetti, aiutando i team a gestire la fornitura di servizi strutturati.

Tuttavia, sebbene Rocketlane integri i flussi di lavoro dei progetti, manca di una personalizzazione approfondita e di una gestione flessibile delle risorse rispetto a strumenti di project management più ampi. Inoltre, il suo prezzo può essere costoso per i team e le aziende di piccole dimensioni.

Ecco quindi i 10 concorrenti di Rocketlane che ti aiuteranno a coinvolgere i clienti e a gestire i progetti in modo più efficace.

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi Ecco la nostra selezione delle migliori alternative a Rocketlane: ✅ ClickUp (ideale per l'onboarding semplificato dei clienti) ✅ GUIDEcx (la migliore per il project management automatizzato dell'onboarding dei clienti) ✅ Asana (Ideale per il monitoraggio flessibile dei progetti e l'automazione del flusso di lavoro) ✅ monday.com (ideale per il project management visivo con flussi di lavoro personalizzabili) ✅ Smartsheet (Ideale per la pianificazione e l'automazione di progetti in stile foglio di calcolo) ✅ Wrike (ideale per gestire progetti complessi con collaborazione in tempo reale) ✅ Teamwork. com (Ideale per il project management incentrato sul cliente con monitoraggio del tempo) ✅ Scoro (Ideale per il project management e la gestione finanziaria all-in-one) ✅ Nifty (la migliore per combinare il project management con la comunicazione del team) ✅ Kantata (ideale per la pianificazione delle risorse e i dati finanziari dei progetti)

Cosa dovresti cercare in un'alternativa a Rocketlane?

Quando cerchi un'alternativa a Rocketlane, non limitarti a cercare strumenti che supportino l'onboarding dei client. Sii completo e concentrati sui seguenti aspetti per garantire l'efficienza a lungo termine:

Interfaccia intuitiva: Scegli uno strumento facile da usare e da navigare. Questo ti permetterà di semplificare l'esperienza di inserimento dei tuoi dipendenti

*funzionalità/funzioni di automazione del flusso di lavoro: verificare se lo strumento consente di automatizzare i flussi di lavoro come l'assegnazione delle attività, i promemoria, le approvazioni, ecc. È un vantaggio se fornisce modelli per standardizzare i processi ricorrenti

Funzionalità di gestione delle attività: Scegli uno strumento con funzionalità/funzioni integrate come la possibilità di visualizzare le attività, le dipendenze tra le attività e le attività cardine. Questo ti aiuterà a gestire le consegne dei servizi in modo più completo

Funzionalità di monitoraggio delle risorse e del tempo: Scegli uno strumento che offra un monitoraggio del tempo integrato per le ore fatturabili. Un grande vantaggio se include funzionalità di gestione del carico di lavoro

Reportistica e analisi: Cerca uno strumento che monitori e registri dati come la redditività del progetto e l'utilizzo delle risorse. Inoltre, verifica se offre dashboard che forniscono informazioni utili su onboarding, comportamento degli utenti, ecc

*integrazione con strumenti di terze parti: scegli uno strumento che si integri con altri strumenti essenziali del settore, come CRM, fatturazione e comunicazione. Inoltre, controlla se puoi accedervi sia da browser web che da dispositivi mobili

*prezzi scalabili: dai la priorità a uno strumento che offra piani tariffari scalabili e che si adatti sia ai team di piccole dimensioni che alle esigenze aziendali di livello Enterprise

📚 Leggi anche: Come valutare un software di project management: un approccio pratico

Le 10 migliori alternative a Rocketlane

Fornire un'esperienza di onboarding rapida è essenziale per qualsiasi attività aziendale a contatto con i clienti. Secondo una ricerca, il 74% dei potenziali clienti non esiterà a passare ad altre soluzioni se il processo di onboarding è complicato!

Sebbene Rocketlane sia utile, lo strumento è difficile da navigare e implementare. Ecco quindi 10 delle migliori alternative a Rocketlane per un esito positivo dei progetti!

1. ClickUp (ideale per l'onboarding semplificato dei clienti)

Gestisci le tue attività, i tuoi documenti e le tue comunicazioni in un unico posto con la soluzione di project management ClickUp

*la soluzione di project management ClickUp è un vero e proprio tuttofare tra le alternative a Rocketlane! Come app per tutto il lavoro, ClickUp offre un intervallo di funzionalità/funzioni avanzate ma facili da adottare; aiuta a semplificare ogni aspetto dell'onboarding del client con il minimo sforzo e la massima efficienza.

Ogni funzionalità/funzione di ClickUp è alimentata dall'IA, ovvero ClickUp Brain. Come suggerisce il nome, Brain ti connette con tutto ciò che è su ClickUp: documenti, attività, automazioni, tutto!

Tuttavia, l'IA di ClickUp va ben oltre la semplice automazione, trasformandola in un potente strumento di project management.

Può aiutarti a creare e perfezionare flussi completi di onboarding dei clienti e cicli di vita dei progetti strutturando le attività, impostando le scadenze e suggerendo le dipendenze. Consente inoltre l'automazione di attività ripetitive come promemoria e aggiornamenti di stato per creare flussi di lavoro efficienti.

Inserisci i clienti e centralizza le informazioni sui clienti utilizzando il modello CRM di ClickUp

Una volta che i tuoi client sono stati inseriti con esito positivo, entra in gioco la gestione delle attività basata sull'IA. L'IA genera in modo intelligente attività ed elementi di azione per te in base alle informazioni di inserimento, distillando informazioni complesse in passaggi attuabili.

Crea facilmente attività con i campi personalizzati con l'IA in ClickUp

Troppi progetti in cantiere? Con ClickUp, puoi organizzare i progetti in una chiara gerarchia, inclusi spazi, cartelle, elenchi, attività e sottoattività. Consente un monitoraggio granulare attraverso liste di controllo, sottoattività e campi personalizzati

Creare e assegnare attività, definire priorità e impostare scadenze con le attività di ClickUp

Potrai anche ottimizzare ulteriormente i processi del flusso di lavoro con oltre 100 modelli di automazione personalizzabili e oltre 35 ClickApp, tra cui la gestione dei progetti via email, che consentono un'esperienza di project management su misura. Immagina di trasformare le email dei clienti in attività tracciabili in un batter d'occhio. Con ClickUp è possibile!

ClickUp offre anche oltre 100 modelli per semplificare il project management. Quello specifico per l'onboarding dei client è il modello di project management ClickUp!

Ottieni il modello gratis Semplifica ogni passaggio del processo di onboarding del cliente con il modello di project management di ClickUp

Utilizzando questo modello, è possibile suddividere l'intero processo di onboarding in passaggi più piccoli. Questo aiuta a semplificare la procedura e a identificare i diversi ruoli e responsabilità. Inoltre, invia promemoria quando un cliente completa un passaggio per tenere aggiornati te e il tuo team sul processo di onboarding.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

*limiti di ClickUp

I nuovi utenti spesso trovano lo strumento opprimente a causa del suo ampio intervallo di funzionalità/funzioni

Prezzi ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7 $ al mese per utente

Business: 12 $/mese per utente

Azienda: Contatto per i prezzi

ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 dollari al mese per membro

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4. 7/5 (più di 9.000 recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Ecco cosa ha detto uno dei nostri utenti verificati:

ClickUp è il MIGLIOR sistema di project management, dashboard, CRM + scaling che abbia mai incontrato! Mi ha aiutato a risparmiare centinaia, migliaia di ore, a stabilire le priorità e a concentrarmi sullo sviluppo aziendale in processi da 500.000 a 100 milioni di dollari al giorno. Ora stiamo passando al monitoraggio delle conversioni e dei risultati! ADORO ClickUp!

ClickUp è il MIGLIOR sistema di project management, dashboard, CRM + scaling che abbia mai incontrato! Mi ha aiutato a risparmiare centinaia, migliaia di ore, a stabilire le priorità e a concentrarmi sullo sviluppo aziendale in processi da 500.000 a 500 milioni di dollari al giorno. Ora stiamo passando al monitoraggio delle conversioni e dei risultati! ADORO ClickUp!

🔍 Da fare? Le aziende che non dispongono di un processo di onboarding efficiente hanno costi di supporto per cliente superiori del 47%! 😱

2. GUIDEcx (la migliore per il project management automatizzato dell'onboarding dei clienti)

tramite GUIDEcx

GUIDEcx è un software che automatizza l'intero processo di onboarding del cliente. Grazie a un portale di progetto intuitivo e orientato al cliente, consente al team di collaborare direttamente con i clienti. In questo modo è possibile visualizzare la sequenza di onboarding, monitorare le attività in sospeso, rivedere le attività cardine e connettersi con loro, tutto in un unico posto.

Oltre a questo, GUIDEcx supporta anche la gestione di base di progetti, attività e flussi di lavoro per un'esperienza completa. Per quanto riguarda l'accessibilità, la piattaforma è facile da navigare e particolarmente adatta ai team più piccoli.

GUIDEcx migliori funzionalità/funzioni

Fornire visibilità dinamica del progetto attraverso dashboard sullo stato di avanzamento

Monitoraggio dell'esito positivo dell'onboarding dei clienti con analisi e reportistica integrate

Offri modelli di onboarding personalizzabili per diversi settori

Integrazione con software come HubSpot, Salesforce e Slack

Limiti di GUIDEcx

Mancano funzionalità/funzioni avanzate di project management oltre all'onboarding

Si concentra principalmente sui team a contatto con i clienti, non sulle operazioni interne

Prezzi GUIDEcx

Starter: Prezzi personalizzati

Premium: Prezzi personalizzati

Avanzato: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di GUIDEcx

G2: 4. 6/5 (450 recensioni)

Capterra: 4. 7/5 (40+ recensioni)

⏩ Per saperne di più: Software Project Management Best Practices: consigli per un esito positivo

3. Asana (la migliore per il monitoraggio flessibile dei progetti e l'automazione del flusso di lavoro)

tramite Asana

Anche se Asana potrebbe non essere un'ottima scelta per l'onboarding dei clienti, sicuramente è utile.

Questa piattaforma basata su cloud eccelle in due aspetti: collaborazione e monitoraggio delle attività. Con un unico hub condiviso, tu e i membri del tuo team potete elencare e organizzare le attività per rimanere aggiornati sulle sequenze temporali dei progetti. Se c'è uno sviluppo cruciale, automatizza i promemoria per avvisare tutti. Queste funzionalità/funzioni aiutano il tuo team a connettersi in modo più efficace e a creare un percorso di onboarding del cliente senza soluzione di continuità.

Le migliori funzionalità/funzioni di Asana

Assistenza per il monitoraggio di attività e progetti nelle viste Elenco, Bacheca e Sequenza

Consente l'impostazione degli obiettivi con monitoraggio dello stato e delle dipendenze

Consente il coordinamento del team in tempo reale con commenti, menzioni e condivisione di file

Si integra con oltre 300 app, tra cui Slack, Google Drive e Jira

Limiti di Asana

Limiti delle regole di automazione nei piani gratis e di livello inferiore

Richiede integrazioni esterne per il monitoraggio del budget e la fatturazione

Prezzi Asana

Personal: Free forever

Starter: 10,99 $/mese per utente

Avanzato: 24,99 $/mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Enterprise+: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Asana

G2: 4. 4/5 (più di 10.800 recensioni)

Capterra: 4. 5/5 (oltre 13.300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Asana?

L'interfaccia di Asana è facile da usare e intuitiva, il che rende più semplice la navigazione sulla piattaforma e l'esecuzione di attività specifiche. Ampia varietà di funzionalità: è possibile creare e assegnare attività, monitorare lo stato delle attività, collaborare in team e comunicare con i membri del team, tra le altre cose. Questo lo rende uno strumento estremamente versatile e utile per una varietà di tipi di progetti.

L'interfaccia di Asana è facile da usare e intuitiva, il che rende più facile la navigazione sulla piattaforma e l'esecuzione di attività specifiche. Ampia varietà di funzionalità: è possibile creare e assegnare attività, monitorare lo stato delle attività, collaborare in team e comunicare con i membri del team, tra le altre cose. Questo lo rende uno strumento estremamente versatile e utile per una varietà di tipi di progetti.

📚 Leggi anche: Le migliori alternative e concorrenti di Asana per il project management

4. monday. com (ideale per il project management visivo con flussi di lavoro personalizzabili)

Un altro software che semplifica la gestione delle attività, monday.com, è adatto ai team che faticano a gestire efficacemente i processi di onboarding di più clienti.

Grazie alle dashboard personalizzate, è possibile visualizzare ogni passaggio di ogni processo di onboarding a colpo d'occhio, in oltre 50 modi. Se ci sono passaggi ripetitivi, è possibile standardizzarli per gestire il flusso di lavoro in modo più efficiente.

E non è tutto: Monday.com fornisce informazioni utili che si rivelano utili per valutare lo stato di un inserimento. Quindi, se ci sono segnali di allarme, il tuo team può intervenire per risolvere il problema prontamente.

monday. com migliori funzionalità/funzioni

Creare dashboard che colleghino più bacheche, offrendo report di alto livello attraverso vari widget

Utilizza il monitoraggio del tempo integrato con il monitoraggio delle ore fatturabili e non fatturabili

Include condivisione di file, commenti e menzioni per una perfetta collaborazione tra i team

Accedi a oltre 200 modelli per impostare rapidamente progetti e flussi di lavoro su misura per le esigenze specifiche del team

monday.com limitazioni

Richiede un tempo di configurazione iniziale per adattare i flussi di lavoro a esigenze specifiche

Offre meno modelli predefiniti per settori specializzati

Prezzi su monday.com

Free Forever

Base: 12 $ al mese per postazione

Standard: 14 $ al mese per postazione

Pro: 24 $ al mese per postazione

Azienda: Prezzi personalizzati

Monday.com valutazioni e recensioni

G2: 4. 7/5 (oltre 12.800 recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (oltre 5.400 recensioni)

🎁 Bonus: Migliori alternative e concorrenti di Best Monday

5. Smartsheet (Ideale per la pianificazione e l'automazione di progetti in stile foglio di calcolo)

tramite Smartsheet

Smartsheet è un software di project management in stile foglio di calcolo che riunisce tutti gli strumenti e le funzionalità essenziali per fornire servizi in modo più efficiente.

Questa alternativa a Rocketlane assiste le viste Gantt, Calendario e Kanban per una pianificazione strutturata del progetto, la gestione delle risorse per il futuro e la stima delle sequenze di consegna. La collaborazione in tempo reale consente a te e al tuo team di rimanere in contatto e di essere sempre aggiornati sullo stato di ogni progetto. Oltre a questo, anche la funzionalità/funzione di automazione del flusso di lavoro di Smartsheet è intuitiva, eliminando la fatica di ogni onboarding.

Le migliori funzionalità/funzioni di Smartsheet

Utilizza i flussi di lavoro di approvazione integrati per la firma di documenti e attività

Ottieni una reportistica avanzata con tabelle pivot e dashboard dinamiche

Opera con controlli di sicurezza e autorizzazioni di accesso di livello aziendale

Assegnare e monitorare i carichi di lavoro del team con strumenti di gestione delle risorse

Limiti di Smartsheet

L'interfaccia non è molto intuitiva e può sembrare complessa per i project manager che non hanno familiarità con fogli di calcolo e formule

Rallenta con set di dati di grandi dimensioni contenenti numerosi riferimenti incrociati

Prezzi Smartsheet

Pro: 12 $ al mese per membro

Business: 24 $ al mese per membro

Azienda: Prezzi personalizzati

*gestione avanzata del lavoro: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Smartsheet

G2: 4. 4/5 (oltre 18.500 recensioni)

Capterra: 4. 5/5 (oltre 3.400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Smartsheet?

Esperienza complessivamente molto buona. Ottimo strumento da utilizzare per tenersi aggiornati al momento per molte persone. Tiene traccia di immagini, note, scadenze e molto altro.

Esperienza complessivamente molto buona. Ottimo strumento da utilizzare per tenersi aggiornati al momento per molte persone. Tiene traccia di immagini, note, scadenze e molto altro.

⏩ Per saperne di più: Le migliori alternative e concorrenti di Smartsheet per il project management

6. Wrike (ideale per gestire progetti complessi con collaborazione in tempo reale)

tramite Wrike

Stai cercando un software per gestire progetti complessi e onboarding da remoto? Le funzionalità di collaborazione live di Wrike consentono al tuo team distribuito di collaborare tramite chat, commenti e documenti per coordinarsi in modo più efficace.

La funzionalità di visualizzazione a 360 gradi riflette ogni passaggio del processo per garantire che nulla venga trascurato, mentre le dashboard in tempo reale forniscono informazioni immediate e utilizzabili. La parte migliore? Puoi utilizzare Wrike sul tuo browser o come app mobile per ricevere aggiornamenti e notifiche ovunque ti trovi!

Le migliori funzionalità/funzioni di Wrike

Automazioni dei flussi di lavoro con priorità delle attività basate su IA e trigger delle regole

Visualizza i dati importanti su un'unica schermata con il layout a tre riquadri di Wrike che offre una chiara visibilità delle operazioni del progetto

Crea moduli reattivi utilizzando la logica condizionale con l'opzione di creazione moduli

Ottieni analisi dettagliate dei progetti e dashboard delle prestazioni

*limiti di Wrike

Ha una curva di apprendimento più ripida per i team che non hanno familiarità con gli strumenti avanzati per la gestione dei progetti

Richiede una personalizzazione aggiuntiva per flussi di lavoro altamente strutturati, a differenza di molte altre alternative

Prezzi Wrike

Free Forever

Team: 10 $ al mese per utente

Business: 24,80 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Pinnacle: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Wrike

G2: 4. 2/5 (oltre 3.700 recensioni)

Capterra: 4. 3/5 (oltre 2.700 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Wrike?

Adoro la flessibilità di Wrike e il fatto che ti dia davvero la possibilità di personalizzarlo. Gli strumenti di reportistica sono potenti e visivamente si integrano rapidamente e sono incredibilmente utili.

Adoro la flessibilità di Wrike e il fatto che ti dia davvero la possibilità di personalizzarlo. Gli strumenti di reportistica sono potenti e visivamente si integrano rapidamente e sono incredibilmente utili.

💡 Consiglio dell'esperto: invece di un unico preventivo, creane tre: 10% ottimistico (caso migliore), 50% realistico e 90% pessimistico (caso peggiore). Questo aiuta a definire le aspettative ed evitare di promettere troppo. 😎

7. Teamwork. com (ideale per il project management incentrato sul cliente con monitoraggio del tempo)

Teamwork.com è uno strumento di project management che combina il monitoraggio del tempo e la gestione del carico di lavoro per una pianificazione accurata delle risorse e il monitoraggio delle capacità. Questo lo rende ideale per gestire vari inserimenti con un piccolo team.

Grazie a funzionalità quali la visibilità delle prestazioni dei progetti, la reportistica sulla redditività e le autorizzazioni personalizzate per i clienti, Teamwork.com offre una valida alternativa a Rocketlane per gestire in modo efficiente i progetti dei clienti. Il software invia anche aggiornamenti e promemoria automatici per ogni passaggio completato e in sospeso. Se il tuo team è alle prime armi con l'onboarding dei clienti, Teamwork offre un modello di onboarding dei clienti gratis per iniziare.

Le migliori funzionalità/funzioni di Teamwork.com

Concentrati sul monitoraggio dei progetti basati sui clienti con strumenti di fatturazione integrati

Opzioni di reportistica personalizzate per aiutare gli utenti a comprendere il budget, l'utilizzo e le prestazioni tra progetti, team e client

Automazioni dei flussi di lavoro delle attività con dipendenze e assegnazioni ricorrenti

Integrazione con software come Slack, HubSpot, QuickBooks e Microsoft Teams

Limiti di Teamwork.com

Mancanza di automazione avanzata per flussi di lavoro a più passaggi

Richiede una configurazione manuale complessa per il monitoraggio finanziario e i budget dei progetti

Prezzi di Teamwork.com

Offerta: 13,99 $ al mese per utente

Grow: 25,99 $/mese per utente

Scala: 69,99 $ al mese per utente

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Teamwork.com

G2: 4. 4/5 (oltre 1.100 recensioni)

Capterra: 4. 5/5 (oltre 900 recensioni)

🧠 Curiosità: La Stazione Spaziale Internazionale (ISS) detiene il titolo di progetto più costoso al mondo, con un costo di oltre 100 miliardi di dollari! 🤑

8. Scoro (la migliore per il project management e la gestione finanziaria all-in-one)

tramite Scoro

Se desideri un software che combini project management, CRM, fatturazione e monitoraggio finanziario per un'integrazione completa dell'utente, Scoro è un'opzione da esplorare.

Questo strumento ti consente di gestire progetti, finanze e risorse in un unico posto. Le sue dashboard in tempo reale ti consentono di avere una connessione con il tuo team e di monitorare l'adozione da parte dei clienti. Lo strumento ti aiuta anche a pianificare e allocare le risorse in modo più efficace. Le funzionalità/funzioni chiave includono flussi di lavoro di approvazione automatizzati, gestione dei contratti, monitoraggio dettagliato del tempo e ore fatturabili per un accurato riconoscimento delle entrate.

Le migliori funzionalità/funzioni di Scoro

Gestisci le relazioni con i clienti, monitora i processi commerciali e mantieni un database di contatti centralizzato con il sistema CRM integrato di Scoro

Ottieni il monitoraggio del budget con calcoli di redditività e margini

Assegna le attività in modo efficace, monitora i carichi di lavoro del team e ottimizza l'utilizzo delle risorse con strumenti avanzati di pianificazione delle risorse

Integrabile con Xero, QuickBooks e Zapier per la gestione finanziaria

Limiti di Scoro

Ha una curva di apprendimento più ripida a causa delle sue ampie funzionalità finanziarie

Non è disponibile un piano Free per team più piccoli o startup

Prezzi Scoro

*essential: 28 $/mese per utente

Standard: 42 $ al mese per utente

Pro: 71 $ al mese per utente

Ultimate: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Scoro

G2: 4. 5/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (più di 200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Scoro?

Scoro mi ha reso molto più semplice rivedere preventivi e progetti passati. È anche utile per tenere una scheda delle attività che richiedono più di una semplice voce nell'elenco delle cose da fare.

Scoro mi ha reso molto più semplice rivedere preventivi e progetti passati. È anche utile per tenere una scheda delle attività che richiedono più di una semplice voce nell'elenco delle cose da fare.

9. Nifty (la migliore per combinare il project management con la comunicazione del team)

tramite Nifty

Un'altra valida alternativa a Rocketlane, Nifty, combina il project management con la possibilità di chattare e discutere in team. Quindi, se il processo di onboarding degli utenti potrebbe trarre vantaggio da una migliore comunicazione tra i team, questa soluzione di project management dovrebbe essere d'aiuto.

Le sue roadmap visive consentono ai team di impostare obiettivi e tenere traccia delle tappe fondamentali del progetto, aggiornando automaticamente i progressi man mano che le attività vengono completate. La piattaforma assiste varie viste di gestione delle attività, tra cui Kanban, Elenco, Sequenza, Calendario e Corsia, conforme alle diverse preferenze di flusso di lavoro. Le funzioni integrate di discussione e collaborazione in tempo reale di Nifty assicurano che tutte le comunicazioni relative al progetto siano centralizzate, riducendo la necessità di più strumenti.

Funzionalità/funzioni migliori

Creazione, condivisione e collaborazione su documenti e wiki direttamente all'interno della piattaforma

Consenti ai team di acquisire dati e automatizzare gli invii come attività, documenti o messaggi di progetto con funzionalità native di creazione di moduli

Assistenza per automazione delle attività, monitoraggio delle attività cardine e attività ricorrenti

Migliora la produttività con Orbit di Nifty, che offre funzionalità/funzioni come riepilogare/riassumere gli aggiornamenti delle politiche e identificare le lacune nella documentazione

Limiti ingegnosi

Sembra meno scalabile per le aziende con esigenze complesse

Richiede integrazioni per analisi dei progetti e reportistica più avanzate

Prezzi convenienti

Free Forever

Starter: 49 $ al mese

Pro: 99 $ al mese

Business: 149 $/mese

Unlimited: $499/mese

Valutazioni e recensioni Nifty

G2: 4. 7/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (oltre 400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Nifty?

Per me, è un posto dove tengo tutto ciò a cui faccio regolarmente riferimento, quindi le mie note, i miei link, gli account, i promemoria, le attività, i programmi, tutto è qui, quindi non devo andare in più posti per gestire il lavoro dei clienti.

Per me, è un posto dove tengo tutto ciò a cui faccio regolarmente riferimento, quindi le mie note, i miei link, gli account, i promemoria, le attività, i programmi, tutto è qui, quindi non devo andare in più posti per gestire il lavoro dei clienti.

📮 ClickUp Insight: l'83% dei knowledge worker si affida principalmente alle email e alle chat per comunicare con il team. Secondo una ricerca di ClickUp, quasi il 60% della giornata lavorativa di questi lavoratori viene sprecato quando passano da uno strumento all'altro e cercano informazioni. Con un'app che fa tutto per il lavoro come ClickUp, il project management, la messaggistica, le email e le chat convergono in un unico posto! È ora di centralizzare e dare energia!

10. Kantata (la migliore per la pianificazione delle risorse e i dati finanziari dei progetti)

tramite Kantata

Anche se tradizionalmente è una soluzione di automazione dei servizi professionali (PSA), Kantata è ideale per i team che hanno difficoltà nella gestione delle risorse per un onboarding efficiente.

Questo software ti aiuta a pianificare meglio l'allocazione delle risorse offrendo una maggiore visibilità dei loro requisiti attuali e futuri. È anche utile per la stima della sequenza dei progetti, il monitoraggio finanziario e il monitoraggio dettagliato del tempo, tutti elementi cruciali per garantire un onboarding dei clienti tempestivo, economico ed efficiente.

Le migliori funzionalità di Kantata

Automazioni per l'allocazione delle risorse, il bilanciamento del carico di lavoro e la pianificazione del budget

Utilizza i controlli di accesso basati sul ruolo e la gestione delle autorizzazioni per la sicurezza

Ottima scalabilità per i settori della consulenza, dell'IT e dei servizi

Si integra perfettamente con varie applicazioni di terze parti, compresi i sistemi CRM e di contabilità

Limiti di Kantata

Sembra complesso per i team che non richiedono una supervisione finanziaria approfondita

Limiti alla personalizzazione nei piani di livello inferiore per le piccole imprese

Prezzi Kantata

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Kantata

G2: 4. 2/5 (oltre 1.400 recensioni)

Capterra: 4. 2/5 (oltre 600 recensioni)

⏩ Per saperne di più: Come implementare strategie di marketing per la crescita guidata dal prodotto

✨ Menzioni speciali Microsoft Planner (ideale per i team che utilizzano Microsoft 365 e che necessitano di uno strumento semplice per la gestione delle attività)

Zoho Projects (Ideale per i team alla ricerca di un servizio di project management conveniente e ricco di funzionalità/funzioni)

Truva (Ideale per le aziende che cercano un project management e una gestione delle risorse basati sull'IA)

Semplifica l'onboarding dei clienti con la migliore alternativa a Rocketlane: ClickUp!

Sebbene Rocketlane sia un potente strumento per l'onboarding dei clienti e l'erogazione dei servizi, potrebbe non essere la soluzione perfetta per ogni team. La scelta giusta dipende dalle vostre esigenze specifiche, che si tratti di automazione, personalizzazione o flessibilità nel project management.

Se stai cercando una piattaforma alternativa che bilanci struttura e adattabilità, ClickUp è un'ottima scelta. I suoi flussi di lavoro intuitivi, le funzionalità/funzioni di automazione e il monitoraggio in tempo reale possono aiutarti a ottenere un esito positivo per il tuo progetto.

Quindi, affrettati: ottieni ClickUp oggi stesso registrandoti qui per un account gratis.