Come creare una dashboard per i clienti (+ esempi)

Oggi molti clienti preferiscono il self-service. 🤖✨

I clienti si aspettano risposte rapide alle loro query, informazioni dettagliate a portata di mano e strumenti per svolgere attività in autonomia, come effettuare ordini, pianificare, effettuare il monitoraggio o risolvere i problemi.

La maggior parte delle aziende lo sa.

Dati di riferimento: il 53% ritiene che i propri clienti siano molto soddisfatti delle offerte self-service. Ma indovina un po'? Il tasso medio di esito positivo del self-service oggi è solo del 14%.

Questo perché la maggior parte dei clienti ritiene che i sistemi self-service siano troppo rigidi per gestire la complessità dei propri problemi. Nel 43% dei casi, non trovano contenuti pertinenti alle loro query.

È qui che una dashboard clienti ben progettata può fare la differenza. In questo blog approfondiremo tutto ciò che devi sapere sulla creazione di dashboard clienti in grado di offrire un valore reale.

Cominciamo. ✅

Che cos'è una dashboard per i clienti?

Una dashboard clienti è uno spazio di lavoro digitale personalizzato che consente ai clienti di interagire con la tua azienda in tempo reale. Fornisce un accesso centralizzato a risorse essenziali, quali knowledge base, tempistiche di progetto, KPI e report personalizzati, raccogliendo dati da varie origini dati. 📊

Integrata con uno stack tecnologico completo, che include software di project management a pagamento o gratis, piattaforme di BI, sistemi CRM e strumenti di comunicazione, la dashboard clienti facilita una collaborazione fluida all'interno del tuo ecosistema aziendale.

Questa trasparenza tiene i clienti informati sullo stato di avanzamento del progetto, rafforzando le relazioni e garantendo che nessun dettaglio critico venga trascurato. La dashboard migliora inoltre l'efficienza delle risorse centralizzando i dati rilevanti e automatizzando gli aggiornamenti.

⭐ Modello in primo piano Tieni i clienti aggiornati senza inviare email continue. Il modello di dashboard per il project management di ClickUp riunisce attività, scadenze e aggiornamenti in un'unica vista chiara, in modo che sappiano sempre cosa sta succedendo. Provalo gratis oggi stesso! Scarica il modello gratis Condividi facilmente gli aggiornamenti con il modello di dashboard per il project management di ClickUp

I vantaggi della creazione di una dashboard per i clienti

Potresti pensare: “Tutto questo sembra fantastico, ma non possiamo semplicemente continuare a usare email e telefono per stabilire una connessione con i clienti?” Certo che puoi. Ma questo non funzionerà se vuoi espandere le tue attività in modo efficiente. Creare una dashboard per la gestione dei progetti dei clienti ha i suoi vantaggi. Potrai:

1. Gestisci le relazioni con più parti interessate

Cosa succede se i tuoi agenti del customer success devono rispondere alle domande di 10 o più stakeholder per ogni account cliente?

Non è estenuante a lungo andare?

Quando tutte le parti interessate hanno accesso allo stesso pratico portale con tutte le informazioni a loro disposizione, la gestione dei clienti diventa molto più semplice e incisiva.

2. Aiuta i clienti a evitare errori costosi

Se i tuoi clienti operano in settori regolamentati come la sanità, il settore bancario o quello manifatturiero, offrire una dashboard con funzionalità di conformità integrate può fare la differenza. Può aiutarli a rimanere in linea con gli standard del settore, risparmiare tempo e denaro ed evitare problemi legali.

3. Metti in evidenza il valore che offri

Supponiamo che tu sia un'agenzia di marketing.

Puoi incorporare visualizzazioni dei dati nella dashboard del client, mostrando metriche specifiche come la frequenza di rimbalzo del sito web, il posizionamento delle parole chiave e il CTR organico. In questo modo, ogni volta che accedono, i clienti possono vedere immediatamente l'impatto del tuo lavoro richiesto sulla loro SEO.

Più è vantaggioso lavorare con te, più è probabile che i clienti vogliano restare. E dato che un aumento del solo 5% nei rinnovi dei clienti può generare un aumento dei profitti superiore al 25% (e questo vale ancora nel 2025), creare una dashboard per i clienti è una scelta ovvia.

4. Distinguiti dalla concorrenza

Non tutte le aziende offrono dashboard per i clienti. Ma il bello è che sono utili per qualsiasi settore.

Ad esempio, in qualità di consulente finanziario, potresti creare una dashboard che consenta ai tuoi clienti di effettuare il monitoraggio dei propri investimenti. Puoi incoraggiarli a pagare un sovrapprezzo per questa maggiore comodità.

In questo modo, non solo i tuoi attuali clienti continueranno a rivolgersi a te, ma attirerai anche nuovi clienti che desiderano un maggiore controllo sui propri dati nuovi e storici.

5. Scopri le opportunità di innovazione

Nel corso del tempo, le analisi di coinvolgimento integrate nel software del tuo portale clienti ti forniranno informazioni approfondite su ciò che devi offrire, migliorare o eliminare dalla tua offerta.

📌 Ad esempio, i tuoi clienti SaaS potrebbero desiderare strumenti basati sull'IA o opzioni di personalizzazione del marchio (come l'aggiunta del loro logo) nel tuo prodotto. Puoi quindi innovare rapidamente sulla base del loro feedback e lanciare soluzioni prima ancora che chiunque altro nel tuo settore ci pensi.

Cosa includere in una dashboard per i clienti?

Lo scopo principale della progettazione di una dashboard per i tuoi clienti è quello di fornire loro tutte le informazioni di cui hanno bisogno senza che debbano richiederle.

Ecco una panoramica di tutte le funzionalità/funzioni che dovrebbe tipicamente offrire:

Monitoraggio di contratti e accordi: facile accesso per rivedere, modificare o firmare digitalmente contratti e accordi

Centro di collaborazione sui documenti: un hub per la stesura, la condivisione e la modifica di proposte, relazioni professionali o file di progettazione

Sicurezza e controllo degli accessi: protezione dei dati sensibili tramite autenticazione a più fattori (MFA), controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC) e crittografia dei dati

Funzioni di comunicazione: corrispondenza semplificata grazie a chat, bacheche e integrazione con l'email

Pianificatore di eventi o riunioni: uno strumento calendario integrato per fissare appuntamenti, scadenze e riunioni

Panoramica sullo stato del progetto: Visibilità immediata sulle attività cardine, sulle date di scadenza e sullo stato di avanzamento dei risultati finali

Interfaccia intuitiva: design intuitivo con etichette chiare e strutture di menu organizzate

Analisi delle prestazioni: una panoramica di metriche e KPI che forniscono informazioni dettagliate sulle prestazioni aziendali complessive

Libreria di formazione: un repository di guide pratiche, domande frequenti e tutorial video per fornire supporto alla formazione e all'onboarding dei clienti

Come creare una dashboard per i clienti

Creare una dashboard può sembrare un compito arduo, soprattutto se è la prima volta. L'approccio migliore è fare un passo indietro e partire dalle basi. Analizziamo il tutto.

1. Definisci i tuoi obiettivi

Prima di fare qualsiasi cosa, pensa al motivo per cui vuoi creare una dashboard per i tuoi clienti.

Quali problemi vuoi risolvere per loro?

Hanno bisogno di un modo per monitorare i progetti in tempo reale? Il loro punto debole è l'organizzazione di tutti i documenti e le fatture che ricevono?

Oppure vuoi semplicemente ridurre al minimo lo sforzo richiesto ai tuoi team nella gestione dei clienti?

Qualunque cosa sia, chiedi prima ai tuoi clienti.

Organizza una riunione con loro, di persona o virtualmente, oppure effettua la condivisione di un sondaggio aperto utilizzando strumenti di feedback dei clienti. Ascolta i loro pensieri, le loro preoccupazioni e le loro idee, e raccoglili in modo ordinato in ClickUp Documenti.

Grazie a funzionalità quali pagine nidificate, opzioni di stile e modelli, potrai creare un documento centralizzato che riassuma il "perché" e il "come" del tuo progetto di dashboard.

Puoi collaborare con il tuo team in tempo reale all'interno di questi documenti: taggando i membri del team, assegnando elementi specifici e persino convertendo i feedback in attività tracciabili.

Organizza gli obiettivi in ClickUp Docs Tieni sempre sotto controllo tutti gli obiettivi della dashboard dei clienti con ClickUp Docs

Inoltre, l’Hub documenti di ClickUp semplifica la gestione di tutte le risorse specifiche per i clienti, rendendole accessibili, verificate e ricercabili, in modo che qualsiasi membro del team possa individuare rapidamente le informazioni fondamentali per il progetto.

💡Consiglio dell'esperto: puoi anche discutere internamente per capire quali sono le query più comuni che i clienti esistenti pongono spesso. Usa i modelli del portale clienti per dare alla tua dashboard una forma più utile fin dal primo giorno.

2. Definire i KPI dei clienti

I dati raccolti nel primo passaggio ti aiuteranno a identificare i KPI rilevanti per il monitoraggio nella dashboard.

📌 Ad esempio, se realizzi siti web di e-commerce per i tuoi clienti, questi ultimi avranno interesse a valutare l'efficacia del tuo servizio e il suo impatto sui loro risultati, dalla velocità del sito alle misure di sicurezza.

In questo caso, le metriche chiave sarebbero i tempi di caricamento delle pagine, l'affidabilità dell'uptime, le conversioni del traffico e i tassi di abbandono del carrello. Fornire qualsiasi altra cosa che non sia strettamente allineata alla loro strategia aziendale sarebbe uno spreco.

ClickUp Obiettivi, ad esempio, può essere una preziosa aggiunta al tuo processo di creazione della dashboard.

All'interno della piattaforma, puoi creare obiettivi misurabili specifici per le esigenze di ciascun cliente e suddividerli in traguardi, inclusi conteggi numerici, valori monetari, completamento di attività o opzioni binarie (vero/falso).

Accompagna i tuoi clienti verso un esito positivo con ClickUp Obiettivi

Puoi anche creare cartelle all'interno della piattaforma per il monitoraggio dei KPI per categorie come cicli di sprint, OKR, scorecard settimanali e qualsiasi obiettivo essenziale in un unico posto.

📮 ClickUp Insight: il 78% degli intervistati nel nostro sondaggio elabora piani dettagliati come parte del proprio processo di definizione degli obiettivi. Tuttavia, un sorprendente 50% non effettua il monitoraggio di tali piani con strumenti dedicati. 👀 Con ClickUp, puoi convertire facilmente gli obiettivi in attività concrete, consentendoti di raggiungerli passo dopo passo. Inoltre, le nostre dashboard senza codice forniscono rappresentazioni visive chiare dei tuoi progressi, mettendo in evidenza i tuoi risultati e offrendoti maggiore controllo e visibilità sul tuo lavoro. Perché "sperare per il meglio" non è una strategia affidabile. 💫 Risultati concreti: gli utenti di ClickUp affermano di poter gestire circa il 10% di lavoro in più senza andare in burnout.

3. Progettare il layout e l'interfaccia utente per gli utenti

Quando progetti l'esperienza della dashboard, metti al primo posto la prospettiva del cliente. Il tuo obiettivo principale dovrebbe essere la funzionalità e la facilità di navigazione. Non vuoi che i tuoi clienti debbano andare alla ricerca delle informazioni: loro vogliono chiarezza e semplicità.

Pertanto, pensa al loro flusso di lavoro e poniti domande come:

Qual è la prima cosa che vogliono vedere quando effettuano l'accesso?

Come garantire al meglio che l'interfaccia sia intuitiva per i nuovi utenti?

Quale livello di personalizzazione si aspettano in termini di layout, widget o opzioni di visualizzazione dei dati?

Esistono funzionalità di accessibilità (ad es. navigazione da tastiera, compatibilità con lettori di schermo a schermo singolo o sintesi vocale) che dovrebbero essere prese in considerazione?

Come piattaforma di sales enablement, immagina di fornire ai clienti un portale che mostri le metriche in aree ben visibili, nella parte superiore o in una sezione contrassegnata come "alta priorità".

Raggruppa le metriche correlate in modo logico per migliorare l'usabilità.

Ad esempio, i dati relativi alle interazioni con i clienti (ad es. numero di follow-up o tempi di risposta) possono essere inseriti in una sezione. Allo stesso tempo, le metriche relative alle prestazioni commerciali (ad es. contratti acquisiti, crescita della pipeline e previsioni di fatturato) possono essere raggruppate separatamente.

Questo tipo di reportistica commerciale strutturata consente ai tuoi clienti di interpretare i propri dati a colpo d'occhio senza sovraccarico di informazioni.

Le dashboard di ClickUp offrono in particolare layout personalizzabili che ti consentono di progettare un'interfaccia incentrata sulle esigenze dei clienti. Utilizzando i widget come elementi costitutivi, puoi aggiungere grafici, elenchi di attività e indicatori di stato per mettere in evidenza le informazioni rilevanti.

Crea un centro di comando personale per flussi di lavoro efficienti utilizzando le dashboard di ClickUp

Ad esempio, supponiamo che i clienti abbiano bisogno di una rapida visibilità sulle tempistiche dei progetti.

In tal caso, puoi includere widget per le scadenze delle attività, diagrammi di Gantt o viste Carico di lavoro, assicurandoti che le metriche importanti siano sempre facili da trovare. ClickUp supporta anche la funzionalità drag-and-drop per i widget, così puoi adattare e perfezionare il layout in base alle preferenze dei tuoi clienti, creando un'interfaccia intuitiva.

Vuoi mostrare ai tuoi clienti come stai accelerando la consegna del software con meccanismi di reportistica specifici, come i grafici burn up/burn down e la velocità dello sprint? Crea facilmente una dashboard dello sprint su ClickUp. C'è un modello per ogni settore o ambito di lavoro.

Inoltre, utilizza sezioni con codici di colore e opzioni di raggruppamento per rendere i dati più accessibili e visivamente accattivanti.

Infine, ClickUp Brain porta le tue dashboard a un livello superiore fornendo risposte immediate alle tue domande. Chiedi qualsiasi cosa all'IA e questa cercherà in tutte le dashboard del tuo Workspace, aiutandoti a far emergere informazioni critiche senza dover cercare manualmente i dati.

Automatizza gli standup nella tua dashboard con ClickUp Brain

💡 Consiglio da esperto: usa tabelle, grafici e indicatori visivi come le barre di avanzamento per presentare dati complessi. Inserisci elenchi a discesa o schede per offrire approfondimenti su richiesta, mantenendo l'interfaccia pulita. Infine, progetta un layout che si adatti in modo fluido a qualsiasi dimensione dello schermo, sia che venga visualizzato su desktop, tablet o dispositivi mobili.

Il valore di una dashboard per i clienti è direttamente legato all'accuratezza e all'aggiornamento dei dati che mostra.

Ecco perché dovrai integrarla con il loro stack tecnologico esistente, dagli strumenti di project management visivi ai CRM e ai software di contabilità, in modo che la dashboard venga popolata da un'ampia gamma di origini dati.

Ad esempio, una dashboard per un'azienda che offre servizi ai clienti potrebbe mostrare i dati di fatturazione da QuickBooks, le metriche sul traffico web da Google Search Console e i punteggi di soddisfazione dei clienti da HubSpot.

ClickUp CRM offre integrazioni con numerosi strumenti che migliorano l'accuratezza dei dati e la connessione.

Fornisci una rapida panoramica dei dati dei clienti con ClickUp CRM

Ad esempio, puoi integrarla con Asana o Jira per centralizzare gli aggiornamenti sui progetti e le attività cardine in un'unica dashboard. Per il monitoraggio della produttività, puoi optare per Slack, Google Workspace e Microsoft Teams per semplificare la comunicazione senza dover passare da un'app all'altra.

💡Consiglio dell'esperto: integrando API e dati in tempo reale, puoi aggiungere avvisi o notifiche che si attivano quando vengono raggiunte determinate soglie (ad esempio, quando l'utilizzo delle risorse scende al di sotto di un numero specifico o si verifica un errore critico di pianificazione).

5. Dai priorità alla sicurezza

Gli ultimi anni hanno dimostrato gli effetti devastanti che misure di sicurezza insufficienti possono avere sulle aziende.

Ad esempio, nel 2024, una grave vulnerabilità in un sistema di gestione dei contenuti utilizzato da Hathway ha esposto i dati sensibili relativi alla verifica dell'identità (KYC), quali nomi, indirizzi, numeri di telefono e indirizzi email di oltre 4 milioni di clienti, causando ingenti danni economici e un grave danno alla reputazione.

Questo è un promemoria chiaro che una dashboard dei clienti può anche diventare un punto di accesso per malintenzionati se non è adeguatamente protetta. Anche qualcosa di semplice come una politica delle password poco rigorosa può rendere il tuo sistema vulnerabile.

Ecco perché funzionalità di sicurezza come l'autenticazione a più fattori (MFA), il controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC) e la crittografia dei dati dovrebbero essere una componente imprescindibile della tua dashboard clienti.

Certo, puoi invitare qualsiasi cliente su ClickUp come ospite e effettuare la condivisione della dashboard con lui, in modo che possa visualizzare gli aggiornamenti del progetto e collaborare in un unico posto. Tuttavia, garantire la sicurezza è una parte importante di questo processo.

Puoi organizzare i singoli account dei clienti con una gerarchia scalabile di cartelle e elenchi e impostare autorizzazioni dettagliate per controllare chi vede cosa, incluse le persone del tuo team e gli stakeholder esterni.

💡 Consiglio dell'esperto: aggiorna regolarmente i tuoi protocolli di sicurezza in modo che le autorizzazioni degli utenti rimangano allineate a eventuali cambiamenti nei ruoli o nelle responsabilità del team. Fai sapere ai tuoi clienti esattamente come vengono protetti i loro dati. Fai della sicurezza un punto di forza e crea fiducia.

Esempi di dashboard per i clienti: i migliori modelli ClickUp da utilizzare

Non è sempre necessario partire da zero o reinventare la ruota quando si crea una dashboard. Molti modelli di gestione clienti possono farti risparmiare tempo e lavoro richiesto, garantendo al contempo un layout professionale. Di seguito trovi cinque eccellenti esempi di dashboard di ClickUp che puoi utilizzare.

1. Strumento di monitoraggio dello stato dei clienti dell'agenzia

Come agenzia, probabilmente ti trovi a gestire più clienti contemporaneamente. Monitorare i loro livelli di soddisfazione e lo stato di avanzamento dei progetti sarà sempre in cima all'elenco delle cose da fare, ma ammettiamolo: è un compito impegnativo.

L'Agency Client Health Tracker di ZenPilot, integrato con ClickUp, risolve proprio questo problema.

Centralizza i dati importanti, dalle email ai fogli di calcolo, e ti offre un quadro chiaro di quali client necessitano di supporto immediato e quali account funzionano senza intoppi.

Il modello offre funzionalità quali:

Tracker delle attività integrato per tenere sotto controllo il coinvolgimento e la reattività dei clienti

Video tutorial per aiutarti a configurare e personalizzare il layout in base alle esigenze della tua agenzia

Otto viste preconfigurate per visualizzare tutto, dai servizi forniti e dagli obiettivi raggiunti ai punteggi NPS

Scarica questo modello Aumenta la capacità e il tasso di utilizzo della tua agenzia con l'Agency Client Health Tracker di ZenPilot e ClickUp

2. Il modello per il successo dei clienti di ClickUp

Come in qualsiasi altra attività, il successo dei clienti dovrebbe essere il tuo punto focale. Per analizzare il livello di coinvolgimento e impegno dei clienti nel mantenere la relazione con te, utilizza il modello ClickUp Client Success.

In effetti, ha ancora più senso se sei un'azienda SaaS che vuole garantire che i clienti traggano il massimo valore dal prodotto.

Il modello offre una visione completa del percorso di ciascun cliente, coprendo le fasi dall'onboarding ai rinnovi, con un monitoraggio dei potenziali rischi e delle prestazioni. Ti consente di definire obiettivi chiari per loro e di misurare il successo dei tuoi servizi rispetto a tali obiettivi.

Scarica questo modello Crea un'esperienza cliente eccezionale con il modello "Client Success" di ClickUp

Con il modello, puoi:

Utilizza la vista Diagramma Gantt per visualizzare le sequenze dei progetti

Distribuisci le attività internamente ai membri del team appropriati

Richiesta di feedback ai clienti tramite integrazione email

3. Modello di collaborazione per il successo dei clienti di ClickUp

Questo articolo è pensato specificamente per allineare i team commerciali e di produzione che devono coordinare i propri sforzi per garantire flussi di lavoro fluidi e la consegna puntuale dei progetti.

Il modello di collaborazione per il successo dei clienti di ClickUp mantiene entrambi i reparti allineati grazie a viste condivise, riducendo le incomprensioni e gli errori durante i passaggi di consegne ai clienti, il che rappresenta una buona strategia.

Scarica questo modello Migliora la responsabilità dei team commerciali e di produzione con il modello di collaborazione per il successo dei clienti di ClickUp

Grazie a questo, potrai:

Accedi a strumenti chiave come Docs per le note interne, Moduli per raccogliere le informazioni sui clienti e Bacheche per monitorare lo stato delle attività

Semplifica il monitoraggio con stati come "Aperto" e "Completato", in modo che tutti i membri del team possano capire rapidamente a che punto è l'account

Imposta trigger automatici, come l'aggiornamento dei campi personalizzati quando vengono create nuove attività

4. Guida rapida di ClickUp: modello per i servizi ai clienti

Chi non vorrebbe concludere le trattative in modo rapido ed efficiente, gestendo al contempo gli account dei clienti, valutando le richieste e ottimizzando le risorse? Che tu sia un rappresentante commerciale, un responsabile delle relazioni con i clienti o un capo progetto, hai bisogno degli strumenti di gestione clienti giusti per il tuo lavoro.

E il modello ClickUp Quick Start: Client Services è proprio uno di questi strumenti su cui puoi fare totale affidamento. Anche se all'inizio può sembrare complesso da usare, è adatto ai principianti.

Scarica questo modello Semplifica l'onboarding dei clienti e l'erogazione dei servizi con il modello ClickUp Quick Start: Client Services

Le funzionalità principali includono:

Crea attività e imposta gli assegnatari, le date di scadenza, gli stati e altro ancora

Monitora lo stato di avanzamento del progetto con campi personalizzati quali durata stimata, priorità, attività cardine e dipendenze

Archivia processi, risorse e informazioni essenziali con il Team Wiki

5. Modello di bacheca "Voice of the Customer" di ClickUp

In un mare di modelli CRM, come trovare qualcosa che ti aiuti a comprendere meglio le esigenze, i desideri e le preferenze dei tuoi clienti?

Il loro feedback è prezioso per perfezionare la tua offerta. Ma raccogliere, organizzare e agire di conseguenza può essere una sfida, a meno che tu non utilizzi il modello di bacheca "Voice of the Customer" di ClickUp.

Grazie al suo layout in stile Kanban, potrai raccogliere le informazioni sui clienti in modo organizzato e assicurarti che vengano prontamente classificate per priorità e gestite dai team giusti.

Scarica questo modello Ottimizza la tua offerta grazie al feedback tempestivo dei clienti utilizzando il modello "Voice of the Customer" di ClickUp

Il modello ti consente di:

Integra il monitoraggio del tempo, gli avvisi di dipendenza e i tag per una risoluzione tempestiva dei problemi

Utilizza le visualizzazioni personalizzate come Elenco, Bacheca e Inizia da qui per visualizzare i feedback in diverse configurazioni

Struttura il feedback in base a campi specifici quali "Esigenze del cliente", "Fonte VoC" e "Soluzione"

Mantieni i tuoi clienti soddisfatti e promuovi la crescita del business con le dashboard

Ora che hai compreso il valore delle dashboard, sai che non sono solo strumenti "piacevoli da avere", ma sono essenziali per consentire ai clienti di prendere decisioni sicure e basate sui dati.

Quando i clienti sono soddisfatti delle informazioni che vedono nel portale e riconoscono il tuo contributo, è una vittoria per tutti i soggetti coinvolti. 🎉

Inoltre, con strumenti come ClickUp, puoi creare facilmente le migliori dashboard per i clienti in grado di soddisfare esigenze specifiche. Uno dei principali vantaggi è la sua vasta libreria di modelli pronti all'uso, che rendono semplice e veloce iniziare.

Registrati oggi stesso per un account ClickUp gratis e inizia a migliorare la soddisfazione dei clienti. 🚀