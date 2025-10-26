I 13 migliori strumenti di gestione del Calendario per rimanere organizzati

La maggior parte dei miei amici preferisce svolgere il lavoro negli orari che più gli si addicono, e non sono gli unici.

Gartner ha rilevato che quando le organizzazioni offrivano una "flessibilità radicale" in termini di orari e posizioni di lavoro, il numero di dipendenti con prestazioni elevate aumentava del 40%.

Tuttavia, una maggiore autonomia comporta la sfida di gestire il tempo in modo efficace.

Infatti, il 94% delle persone afferma che una migliore gestione del tempo potrebbe aumentare la produttività. È qui che gli strumenti di gestione del calendario fanno la differenza.

Sulla base della mia esperienza con gli strumenti di gestione del calendario e delle ricerche del team di ClickUp, ho stilato un elenco dei 13 migliori strumenti di gestione del calendario per aiutarti a gestire i tuoi progetti in modo efficace e a mantenere l'equilibrio tra lavoro e vita privata.

Per scoprire le nostre scelte migliori, guarda questo video:

Cosa dovresti cercare nelle app per la gestione del Calendario?

Sono finiti i tempi in cui portavamo taccuini negli zaini. Ora abbiamo app di agenda giornaliera sui nostri telefoni, tablet e laptop. Possiamo accedere all'agenda digitale su qualsiasi dispositivo su cui lavoriamo. Ciò che serve è un'app per la gestione del calendario che garantisca la sincronizzazione su tutti questi dispositivi.

Ecco le funzionalità indispensabili di un'ottima app per la gestione del calendario:

Sicurezza dei dati: scegli app di calendario che offrono solide funzionalità di sicurezza per i tuoi dati personali e professionali

Integrazione: assicurati che la piattaforma di calendario effettui una sincronizzazione perfetta con la tua email, la gestione delle attività e altri strumenti e app di calendario

Funzionalità automatizzate: cerca le opzioni di pianificazione, promemoria ed eventi ricorrenti nelle tue app di calendario

Intelligenza artificiale: verifica se puoi utilizzare l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) per verifica se puoi utilizzare l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) per il tuo planner e Calendario basati sull'IA , al fine di pianificare le attività in modo intuitivo

Collaborazione: dai la priorità alle migliori app per la gestione del calendario che offrono opzioni di condivisione del calendario e pianificazione delle riunioni

Facilità d'uso: scegli l'app Calendario più intuitiva per evitare di perdere tempo con funzionalità/funzioni complicate

Compatibilità con i dispositivi mobili: assicurati che l'app per il Calendario funzioni bene sul tuo smartphone, laptop e tablet

Interfaccia utente: scegli una piattaforma di calendario per personalizzare facilmente le visualizzazioni giornaliere, settimanali e mensili personalizzate

Personalizzazione: cerca notifiche e impostazioni regolabili in base al tuo stile di lavoro

1. ClickUp (Ideale per la pianificazione e la programmazione integrate dei progetti)

Inizia Visualizza il lavoro, riprogramma le attività e gestisci le sequenze dei progetti con la flessibile vista calendario di ClickUp

ClickUp è una piattaforma di project management all-in-one che mette in contatto il mio team attraverso flussi di lavoro condivisi, documenti e dashboard in tempo reale. Adoro il modo in cui mi aiuta a lavorare in modo più intelligente e veloce, avendo tutto in un unico posto.

ClickUp Calendar View è un'app calendario gratis che si distingue perché non è solo una visualizzazione delle scadenze, ma uno spazio di lavoro interattivo dove posso pianificare qualsiasi cosa.

Posso trascinare e rilasciare le attività nell'app del calendario digitale, modificare le scadenze, assegnare un codice colore alle attività in base alle mie priorità, nonché ordinarle e filtrarle. Si effettua la sincronizzazione con i miei calendari esterni, come Google Calendar, e tiene insieme i miei impegni personali e professionali in un unico posto.

Oltre alla pianificazione, le funzionalità di project management di ClickUp rendono il mio lavoro estremamente efficiente. La possibilità di creare dipendenze tra le attività ha rappresentato per me una svolta nella gestione di progetti complessi. Se un'attività cambia, ClickUp regola automaticamente tutte le attività dipendenti: non sono necessari aggiornamenti manuali.

Trascina e rilascia le attività nel Calendario per assegnare loro una priorità utilizzando il project management di ClickUp

La vista Diagramma di Gantt e la vista Sequenza mi offrono una panoramica completa di tutti i progetti e le attività cardine, consentendomi di monitorare i progressi in tempo reale.

Inoltre, la condivisione del mio calendario con i clienti e i membri del team garantisce che tutti siano sempre allineati senza bisogno di continue telefonate ed e-mail. E ho già parlato dei promemoria di ClickUp? Grazie ai promemoria automatici e alle notifiche su tutti i dispositivi, non perderò mai di vista le attività più importanti.

Le funzionalità di personalizzazione di ClickUp aggiungono ancora più valore. Ecco come ti aiutano:

Puoi personalizzare il tuo calendario in base al tuo stile di lavoro, sia che tu preferisca una suddivisione giornaliera o una panoramica mensile di alto livello

Le attività ricorrenti aiutano ad automatizzare le attività ripetitive

Le numerose integrazioni con strumenti come Slack, Zoom e opzioni di archiviazione cloud come Google Drive garantiscono che ClickUp si integri perfettamente nel tuo stack tecnologico esistente, riducendo la necessità di passare da una piattaforma all'altra

L'integrazione tra ClickUp e Google Calendar mi ha aiutato a semplificare la mia pianificazione. Posso effettuare la sincronizzazione delle attività da ClickUp all'elenco delle cose da fare di Google Calendar e vedere tutte le modifiche apportate su una delle due piattaforme riflettersi sull'altra in tempo reale.

Tieni traccia delle tue attività su qualsiasi calendario desideri grazie all'integrazione tra ClickUp e Google Calendar

Un'altra funzionalità degna di nota è la possibilità di personalizzare la visibilità delle attività: posso scegliere quali elenchi o attività visualizzare nel mio Calendario, il che mi aiuta a concentrarmi su ciò che è importante. Questa integrazione ha migliorato la mia gestione del tempo centralizzando tutti i miei impegni, risparmiandomi la seccatura di passare da uno strumento all'altro.

Leggi anche: 20 modelli gratis per Google Calendar

Il modello di pianificazione del calendario ClickUp offre funzionalità/funzioni che hanno portato il mio calendario di project management a un livello superiore.

Scarica questo modello Pianifica come vuoi trascorrere le tue giornate con il modello di calendario di ClickUp

Ecco cosa mi piace di più di questo modello:

Gli stati personalizzati delle attività di ClickUp mi consentono di contrassegnare le attività come "In corso" o "In sospeso"

I campi personalizzati di ClickUp sono incredibilmente utili per salvare dettagli fondamentali come le attività cardine e i costi

La Sequenza e il Planner mensile mi offrono una visione chiara del mio flusso di lavoro complessivo e dello stato dei progressi compiuti

Il modello di calendario con elenco delle attività da fare di ClickUp ha trasformato il modo in cui gestisco le attività quotidiane. Mi permette di visualizzare facilmente i miei obiettivi e le scadenze, mentre la possibilità di assegnare priorità alle attività mi aiuta a gestire il mio tempo in modo più efficace. Ho anche notato che avere un modello strutturato mi dà un'idea di quanto tempo richiedono in genere le attività.

Scarica questo modello Tieni d'occhio il tuo programma giornaliero con il modello di elenco delle cose da fare del Calendario di ClickUp

Utilizzando questo modello, puoi:

Effettua facilmente il monitoraggio dei progressi con stati personalizzati

Ordina le attività utilizzando campi personalizzati come Categoria, Risorse, Livello di produttività e Ruolo

Accedi a diverse visualizzazioni , tra cui Richiesta di riunione, per ruolo e per categoria

Aumenta la produttività grazie al monitoraggio del tempo e agli avvisi di dipendenza

Rimani organizzato con un sistema di attività codificato per colore per una gestione visiva delle attività

Completare le attività con priorità senza sentirti sopraffatto

Questo modello di pianificazione è diventato essenziale per il mio flusso di lavoro, aiutandomi a completare le attività ad alta priorità senza sentirmi sopraffatto.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Le visualizzazioni giornaliere, settimanali e mensili consentono al mio team di gestire attività e programmi

La pianificazione con il drag-and-drop mi permette di spostare le attività direttamente sul Calendario

Gli strumenti visivi monitorano lo stato delle attività e gestiscono le dipendenze tra le attività

Le pianificazioni delle attività possono essere regolate automaticamente in base alle modifiche nelle dipendenze

Si integra perfettamente con l'app Google Calendar e altre piattaforme per una pianificazione unificata

I calendari possono essere condivisi con i clienti o i membri del team per tenere tutti aggiornati

Notifiche su più dispositivi

Limiti di ClickUp

Accesso offline limitato

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Illimitato : 7 $ al mese per utente (pagamento annuale)

Aziendale : 12 $ al mese per utente (pagamento annuale)

Enterprise : contattaci per informazioni sui prezzi

ClickUp Brain: disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di 7 $ al mese per ogni membro dell'area di lavoro

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Le numerose visualizzazioni (come tabella, diagramma di Gantt, calendario e molte altre) disponibili nelle opzioni di visualizzazione facilitano inoltre la gestione delle attività.

Le numerose visualizzazioni (come tabella, diagramma di Gantt, calendario e molte altre) disponibili nelle opzioni di visualizzazione facilitano inoltre la gestione delle attività.

2. Wrike (Ideale per l'allocazione delle risorse nelle visualizzazioni del Calendario)

via Wrike

Wrike è un potente strumento di project management noto per le sue solide funzionalità di collaborazione. Consente ai team di gestire più progetti tramite calendari condivisi. La visualizzazione della sequenza di Wrike, insieme ai calendari condivisi del team, aiuta i manager a visualizzare le attività e ad assegnare le risorse in modo efficiente.

La sua integrazione con piattaforme come Google Drive, Slack e Microsoft Teams aiuta a semplificare la comunicazione. Le funzionalità di collaborazione in tempo reale facilitano il monitoraggio dello stato dei progetti e delle modifiche necessarie, rendendo Wrike ideale per i team di grandi dimensioni che lavorano su progetti complessi con molti collaboratori.

Le migliori funzionalità di Wrike

Visualizza le risorse ed evita conflitti di pianificazione con i calendari dinamici del carico di lavoro

Organizza progetti e attività con una sequenza chiara e una vista del calendario basata sulle attività

Riprogramma o modifica le sequenze con la funzione drag-and-drop nel Calendario

Tieni traccia della disponibilità del team e gestisci il carico di lavoro in modo efficiente con la funzione di gestione della capacità nel Calendario

Limiti di Wrike

Un'interfaccia utente complessa può risultare opprimente per i nuovi utenti

La versione gratis ha funzionalità limitate

Richiede una certa personalizzazione per adattarsi a flussi di lavoro specifici

Prezzi di Wrike

Free

Professional: 9,80 $ al mese per utente

Aziendale: 24,80 $ al mese per utente

Enterprise: Contattaci per informazioni sui prezzi

Valutazioni e recensioni di Wrike

G2: 4,2/5 (oltre 3200 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 4.000 recensioni)

3. Google Calendar (Ideale per una pianificazione semplice e gratis)

tramite Google Calendar

Google Calendar è stata la mia prima app per la gestione del calendario. Si tratta di un'app gratuita e affidabile, dotata di strumenti semplici perfetti per gli utenti dell'ecosistema Google Workspace. Grazie all'integrazione con Gmail, puoi pianificare eventi, riunioni e promemoria direttamente dalla tua casella di posta. Non offre funzionalità avanzate di project management, ma è adatta per la pianificazione personale e per i piccoli team di startup.

Google Calendar è facilmente accessibile da qualsiasi dispositivo e offre funzionalità di base come la condivisione dei calendari con i membri del team e la creazione di eventi ricorrenti.

Le migliori funzionalità di Google Calendar

Identifica gli slot disponibili che si adattano al Calendario di tutti con la funzionalità Trova un orario

Classifica gli eventi personali, di lavoro e di condivisione con un codice colore

Gestisci gli orari del team e la prenotazione delle risorse con le opzioni di calendario condiviso

Limiti di Google Calendar

Personalizzazione limitata

Nessuna funzionalità avanzata di project management

Mancano strumenti integrati per la gestione delle attività

Prezzi di Google Calendar

Free

I piani aziendali partono da 6 $ al mese per utente (con Google Workspace)

Valutazioni e recensioni di Google Calendar

Capterra: 4,8/5 (oltre 3.200 recensioni)

Leggi anche: Le 10 migliori alternative a Google Calendar

4. Clockwise (Ideale per la gestione automatica del tempo)

via Clockwise

Clockwise è un altro strumento di calendario per l'ottimizzazione automatica della gestione del tempo. Ciò che rende speciale Clockwise è la sua capacità di riorganizzare le riunioni e le attività in modo che si adattino alle tue ore più di produttività. Si integra perfettamente con Google Calendar, programmando automaticamente le riunioni in orari che non interrompono le ore di concentrazione.

La funzionalità di time-blocking ti aiuta a ritagliarti dei periodi per il lavoro approfondito, riducendo al contempo i conflitti nel Calendario. La pianificazione basata sull'IA di Clockwise mi fa risparmiare tempo riducendo al minimo le modifiche manuali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Clockwise

Ottimizza la tua giornata creando blocchi ininterrotti di tempo dedicato alla concentrazione con l'assistente del Calendario Smart

Modifica dinamicamente gli orari del team grazie alla sincronizzazione delle disponibilità, per allinearli agli orari ottimali per le riunioni

Evita che le riunioni invadano il tuo tempo libero regolando l'orario di lavoro con misure a tutela dell'equilibrio tra lavoro e vita privata

Limiti di Clockwise

Ideali per utenti individuali, non per team

Opzioni di personalizzazione limitate

Basato su Google Calendar

Prezzi di Clockwise

Free

Pro: 6,75 $ al mese per utente

Aziendale: 11,50 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Clockwise

G2: 4,7/5 (66 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (50 recensioni)

5. Fantastical (Ideale per gli utenti Apple)

via Fantastical

Si tratta di uno strumento di calendario esclusivo di Apple. Una delle sue funzionalità/funzioni principali è l'elaborazione del linguaggio naturale, che ti consente di pianificare eventi semplicemente digitando comandi come "Pranzo con Sarah domani a mezzogiorno". È intuitivo e facile da usare.

L'app ha un design intuitivo e offre la sincronizzazione con la maggior parte delle aree di lavoro e degli ecosistemi, come Google, iCloud e Microsoft Exchange.

Le migliori funzionalità/funzioni di Fantastical

Usa l'inserimento di eventi in linguaggio naturale per pianificare gli eventi in modo intuitivo digitando semplici comandi

Piano per le condizioni meteorologiche degli eventi esterni con le previsioni integrate nel Calendario

Risparmia tempo per eventi ricorrenti o simili, semplificando la gestione del Calendario con i modelli di evento

Limiti di Fantastical

Disponibile solo su dispositivi Apple

Le funzionalità premium richiedono una sottoscrizione

Funzionalità di collaborazione limitate

Prezzi di Fantastical

Free

Premium: 4,99 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Fantastical

G2: 4,4/5 (16 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (20 recensioni)

Leggi anche: Le 10 migliori alternative a Fantastical

6. Hub Planner (Ideale per il monitoraggio dell'utilizzo delle risorse)

tramite Hub Planner

Hub Planner è uno strumento all-in-one per la pianificazione e la gestione delle risorse, ideale per i team che gestiscono progetti su larga scala. La sua intuitiva visualizzazione del calendario ti consente di allocare le risorse in modo efficace.

Ciò che distingue Hub Planner è la sua funzione di previsione delle risorse, che aiuta i project manager ad anticipare le esigenze future sulla base della gestione del carico di lavoro attuale. Le tabelle orarie integrate e le funzionalità di fatturazione rendono facile monitorare il tempo dedicato ai progetti e gestire i budget.

Le migliori funzionalità/funzioni di Hub Planner

Tieni traccia degli impegni dei membri del team e pianifica le attività con il calendario delle disponibilità delle risorse

Ottieni una visione d'insieme della distribuzione delle risorse utilizzando i calendari di assegnazione dei progetti

Ottieni una panoramica visiva delle scadenze dei progetti e dell'utilizzo del team grazie a una griglia di pianificazione integrata

Ottimizza la capacità del team con la reportistica sull'utilizzo nel Calendario

Limiti di Hub Planner

La ripida curva di apprendimento per i principianti

I prezzi sono piuttosto elevati per i piccoli team

Opzioni di personalizzazione limitate

Prezzi di Hub Planner

Piano Starter: 7 $ al mese per utente

Premium: 18 $ al mese per utente

Enterprise: Contattaci per informazioni sui prezzi

Valutazioni e recensioni di Hub Planner

G2: 4,2/5 (44 recensioni)

Capterra: 4,2/5 (oltre 100 recensioni)

7. Zoho Projects (Ideale per creare flussi di lavoro personalizzabili)

tramite Zoho Projects

Zoho Projects eccelle nell'offrire visualizzazioni personalizzabili del calendario per il project management. Ciò è particolarmente utile per i team che necessitano di flessibilità. Puoi personalizzare i flussi di lavoro, integrare altre app Zoho come CRM e Books e persino automatizzare le attività in base alle esigenze del progetto.

La visualizzazione della timeline del progetto aiuta a mantenere tutti i membri del team in linea con gli obiettivi, mentre il calendario condiviso rende facile il monitoraggio delle scadenze. I piani a pagamento offrono numerose funzionalità per i team in crescita e l'ampia gamma di integrazioni consente un'esperienza di project management completamente personalizzata.

Le migliori funzionalità di Zoho Projects

Gestisci le dipendenze delle attività direttamente nel Calendario grazie all'integrazione del grafico Gantt

Ottieni una visione chiara delle scadenze chiave del progetto sul Calendario grazie al monitoraggio delle attività cardine

Monitora lo stato di avanzamento delle attività dell'intero team e delle scadenze imminenti grazie alle visualizzazioni condivise del calendario

Limiti di Zoho Projects

La versione gratis ha funzionalità limitate

Può essere opprimente, con troppe funzionalità/funzioni

Richiede l'ecosistema Zoho per le funzioni complete

Prezzi di Zoho Projects per i progetti

Free

Premium: 5 $ al mese per utente

Enterprise: 10 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Zoho Projects per progetti

G2: 4,2/5 (oltre 440 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 650 recensioni)

8. Microsoft Outlook (Ideale per l'ecosistema Microsoft)

tramite Outlook

Il calendario di Microsoft Outlook è ideale per i team di grandi dimensioni abituati a Microsoft Office 365. Si integra con l’email e tutte le altre app di Office, consentendo di pianificare facilmente riunioni, impostare promemoria e effettuare la condivisione del calendario con i membri del team. Il calendario di Outlook offre una serie di funzionalità personalizzabili e affidabili.

Le migliori funzionalità di Outlook

Ottieni suggerimenti sugli orari disponibili per i partecipanti utilizzando l'assistente alla pianificazione delle riunioni basato sui loro calendari

Identifica rapidamente i tipi di riunione e le priorità utilizzando le categorie di colore nel Calendario

Visualizza la disponibilità dell'intero team a colpo d'occhio grazie alle visualizzazioni del calendario di gruppo

Limiti di Microsoft Outlook

Mancano funzionalità avanzate di project management

Ha una configurazione complessa e richiede l'intervento di un esperto per gli utenti che non utilizzano Office

Opzioni limitate per la gestione delle attività

Prezzi di Microsoft Outlook

Gratis con la sottoscrizione a Office 365

Valutazioni e recensioni di Microsoft Outlook

G2: 4,5/5 (oltre 2800 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 1990 recensioni)

9. Hive (Ideale per la collaborazione in team e le attività)

via Hive

Hive offre una combinazione di gestione delle attività e integrazione del Calendario, rendendolo una scelta eccellente per i team che necessitano di una soluzione all-in-one.

La visualizzazione del calendario di Hive è altamente personalizzabile e posso assegnare attività direttamente dal calendario stesso, il che mi fa risparmiare tempo nella gestione di più progetti. Hive offre ottime funzionalità di collaborazione, come la chat in tempo reale e la condivisione di file, che semplificano la comunicazione. Hive si integra bene anche con Slack e Google Drive.

Le migliori funzionalità di Hive

Tieni traccia delle scadenze e dello stato di avanzamento delle attività in modo chiaro grazie a una visualizzazione del calendario basata sulle attività

Trasforma immediatamente gli eventi del Calendario in attività concrete utilizzando le schede di azione integrate

Le visualizzazioni personalizzabili del calendario offrono opzioni Gantt, Kanban e calendario tradizionale per una pianificazione flessibile dei progetti

Limiti di Hive

Una curva di apprendimento più ripida per i team più piccoli

È un po' costoso per i team più piccoli

Versione gratis limitata

Prezzi di Hive

Free

Teams: 12 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzo su richiesta

Valutazioni e recensioni su Hive

G2: 4,2/5 (60 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 200 recensioni)

10. Doodle (Ideale per creare calendari delle riunioni basati su sondaggi)

via Doodle

Doodle semplifica la pianificazione delle riunioni offrendo una funzionalità di sondaggio intuitiva che consente ai partecipanti di selezionare i propri orari preferiti. È utile per pianificare riunioni con clienti o gruppi numerosi in cui la disponibilità varia. Doodle fornisce una panoramica visiva delle fasce orarie disponibili.

Sebbene eccella come software di base per la gestione delle riunioni, è più adatto ai team che necessitano di uno strumento esterno per gestire progetti e attività. La versione premium è priva di pubblicità e si sincronizza facilmente con il tuo Calendario.

Le migliori funzionalità di Doodle

Semplifica la scelta degli orari per le riunioni con gruppi numerosi utilizzando la pianificazione tramite sondaggio di gruppo

Dai priorità alla disponibilità per le riunioni di gruppo con la classifica di disponibilità

Dai un tocco professionale agli inviti alle riunioni utilizzando il branding personalizzato degli eventi

Limiti di Doodle

Nessuna funzionalità di project management

Funzionalità limitate nella versione gratis

Le opzioni di personalizzazione sono minime

Prezzi di Doodle

Free

Pro: 6,95 $ al mese per utente

Team: 8,95 $ al mese per utente

Enterprise: Contattaci per informazioni sui prezzi

Valutazioni e recensioni di Doodle

G2: 4,4/5 (oltre 2000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 1800 recensioni)

11. Calendario Apple (Ideale per gestire eventi locali)

tramite Calendario Apple

Apple Calendar è un calendario semplice e intuitivo per i suoi utenti. Apprezzo la facilità con cui è possibile creare eventi, invitare partecipanti e impostare promemoria. L'integrazione con Siri è un'altra funzionalità che spicca. Grazie ad essa, puoi pianificare eventi utilizzando i comandi vocali.

Sebbene sia limitato all'ecosistema Apple, funziona bene per l'uso personale e per i piccoli team. L'interfaccia pulita e minimalista semplifica la pianificazione.

Le migliori funzionalità del Calendario di Apple

Organizza riunioni in diverse regioni con regolazioni automatiche grazie al supporto dei fusi orari

Attiva notifiche in base a dove ti trovi utilizzando promemoria basati sulla posizione

Semplifica il coordinamento degli impegni con gli altri utilizzando calendari condivisi per la famiglia o il gruppo di persone

Limiti del Calendario di Apple

Nessuna funzionalità avanzata di project management

Opzioni di personalizzazione limitate per i team

Prezzi del Calendario di Apple

Gratis (in dotazione con i dispositivi Apple)

Valutazioni e recensioni di Apple Calendario

G2: 4,1/5 (194 recensioni)

12. Bitrix24 (Ideale per l'integrazione tra CRM e Calendario)

via Bitrix24

Bitrix24 è una suite completa per la gestione aziendale e lo strumento di gestione del calendario ne è una delle funzionalità/funzioni. Include inoltre strumenti di CRM, gestione delle attività e comunicazione. La funzione calendario funziona bene con il sistema di gestione delle attività di Bitrix24. Puoi pianificare le attività e impostare promemoria direttamente all'interno dell'app.

Bitrix24 è l'ideale per le grandi aziende che gestiscono tutte le loro operazioni interne ed esterne su un'unica piattaforma. Bitrix24 offre anche calendari condivisi attraverso i quali puoi coordinarti con il tuo team.

Le migliori funzionalità/funzioni di Bitrix24

Tieni traccia di riunioni con i clienti, opportunità commerciali e attività in un unico posto grazie al CRM e al Calendario integrati

Automatizza la pianificazione delle attività in base alle regole del progetto utilizzando flussi di lavoro personalizzati collegati al Calendario

Limiti di Bitrix24

Complesso per i principianti

Alcune funzionalità richiedono un aggiornamento

Prezzi più alti per i team più piccoli

Prezzi di Bitrix24

Gratis (versione base)

Basic: 49 $ al mese per 5 utenti

Standard: 99 $ al mese per 50 utenti

Professional: 199 $ al mese per un numero illimitato di utenti

Valutazioni e recensioni di Bitrix24

G2: 4,1/5 (540 recensioni)

Capterra: 4,2/5 (oltre 860 recensioni)

13. Calendly (Ideale per la pianificazione automatica degli appuntamenti)

via Calendly

Calendly è facile da usare ed è progettato appositamente per i professionisti che hanno bisogno di programmare riunioni mentre sono in viaggio.

Calendly effettua la sincronizzazione con il tuo calendario, sia esso Google o Outlook. Si adatta automaticamente ai fusi orari, rendendolo perfetto per le riunioni internazionali. È affidabile e conveniente.

Le migliori funzionalità di Calendly

Scegli gli orari delle riunioni in base alla tua disponibilità utilizzando i link per la pianificazione automatica delle riunioni collegati

Evita il sovraccarico di impegni tramite blocchi automatici del tempo libero tramite finestre di disponibilità personalizzabili

Distribuisci le riunioni in modo equo tra i membri del team utilizzando la pianificazione a rotazione

Limiti di Calendly

Mancano le funzionalità di project management

La personalizzazione è limitata nella versione gratis

Per le funzionalità avanzate sono necessari piani a pagamento

Prezzi di Calendly

Free

Essentials: 10 $ al mese per utente

Professional: 15 $ al mese per utente

Teams: 20 $ al mese per utente

Enterprise: Contattaci per informazioni sui prezzi

Valutazioni e recensioni di Clockwise

G2: 4,7/5 (oltre 2220 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 3360 recensioni)

Leggi anche: Le 10 migliori alternative a Calendly

ClickUp: la migliore app per la gestione del calendario che tu possa avere

Ora che hai scoperto i 13 migliori strumenti per la gestione del calendario, è il momento di prendere il controllo della tua agenda e migliorare la tua produttività. Con la giusta app per la gestione del calendario, puoi ottimizzare la pianificazione, migliorare la gestione del tempo e potenziare la collaborazione all'interno del tuo team.

Se sei pronto a scoprire i vantaggi del project management efficiente, iscriviti oggi stesso a ClickUp e trasforma il tuo modo di lavorare!