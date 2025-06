le 10 migliori alternative a Fantastical nel 2025

Quando si tratta di gestire il mio programma, cerco qualcosa di più di una semplice app calendario. Ho bisogno di un'agenda che mi aiuti a tenere sotto controllo le mie attività, mi ricordi gli impegni importanti e funzioni in sincronizzazione su tutti i dispositivi. Ecco perché ho cercato calendari online che rendessero la pianificazione piacevole ed efficiente.

Recentemente ho provato Fantastical e sono rimasto piuttosto colpito dalle sue funzionalità innovative e dal design intuitivo, che lo rendono popolare anche tra gli utenti Apple. Le sue capacità di elaborazione del linguaggio naturale e l'interfaccia visivamente accattivante combinano le normali funzioni di un calendario con funzionalità avanzate.

Tuttavia, per utilizzare le funzionalità avanzate di Fantastical è necessario abbonarsi alla versione premium, che non si è evoluta rapidamente come alcune app di calendario integrate con IA.

Inoltre, la sua attenzione all'ecosistema Apple ne limita l'utilità su piattaforme diverse. Nonostante queste limitazioni, Fantastical rimane un'opzione affidabile per gli utenti Apple alla ricerca di un'app calendario ben progettata.

Ho dedicato molto tempo a testare applicazioni di calendario e, sulla base di ricerche approfondite, io e il mio team abbiamo selezionato le 10 migliori alternative a Fantastical. Ognuna offre funzionalità/funzioni uniche, che ti consentono di risparmiare tempo e sfruttare al massimo la tua esperienza con il calendario online!

Cosa cercare nelle alternative a Fantastical?

Elenchi di cose da fare, promemoria, notifiche e integrazione con il calendario: queste sono le funzionalità comuni a tutti gli organizer giornalieri che abbiamo testato. Tuttavia, quando scegli un'alternativa a Fantastical, devi cercare funzionalità che vadano oltre le funzionalità di base.

Ecco alcuni aspetti da considerare:

Compatibilità e supporto multipiattaforma: assicurati che l'alternativa a Fantastical sia compatibile con tutti i dispositivi e le piattaforme (iOS, Android e web) per garantire una sincronizzazione perfetta

Funzionalità/funzioni di pianificazione avanzate: cerca funzionalità che semplificano la pianificazione, come l'elaborazione del linguaggio naturale, visualizzazioni multiple del calendario, avvisi personalizzabili e integrazione con più app, come strumenti di gestione delle attività, client di posta elettronica o app per prendere appunti

Personalizzazione: cerca opzioni di personalizzazione che ti consentano di personalizzare le impostazioni del calendario, come l'assegnazione di colori agli eventi, l'impostazione di attività ricorrenti e la regolazione delle preferenze di notifica

Funzionalità di collaborazione: se lavori spesso in team, valuta alternative che offrono funzionalità di collaborazione come calendari condivisi, pianificazione di gruppo e assegnazione delle attività per facilitare il lavoro di squadra

Sicurezza: dai la priorità alle funzionalità di sicurezza come la crittografia end-to-end, l'autenticazione a due fattori e il backup dei dati per proteggere i dati del tuo calendario da accessi non autorizzati o perdite

Interfaccia utente: valuta l'interfaccia utente in base alla facilità d'uso e all'appeal visivo. Un'interfaccia pulita e intuitiva può migliorare la produttività e l'esperienza dell'utente

Prezzi: valuta i piani tariffari delle alternative, tenendo conto del tuo budget e del valore delle funzionalità/funzioni incluse in ciascun piano. Cerca versioni di prova gratuite o opzioni freemium per testare l'app prima di effettuare il commit per la sottoscrizione

Alcune app offrono alcune di queste funzionalità, mentre altre offrono più di quanto ti serve. Scegli l'app che funziona meglio per te e ti aiuta a portare a termine le cose in modo più efficiente.

Ecco i nostri dieci preferiti.

Le 10 migliori alternative a Fantastical da utilizzare

Troverai una descrizione concisa e un confronto tra ciascuna delle alternative a Fantastical che sono entrate nella top 10. Ho evidenziato le loro funzionalità/funzioni chiave, i limiti, i prezzi e le valutazioni per aiutarti a scegliere il miglior strumento di calendario per la tua azienda.

Cominciamo con il preferito di casa: ClickUp!

1. ClickUp: la migliore app per il calendario giornaliero

Tieni traccia delle attività mensili, settimanali e giornaliere con la visualizzazione Calendario di ClickUp

ClickUp è un vero e proprio concentrato di produttività, grazie soprattutto alla pianificazione delle attività e al blocco del tempo.

Utilizzo la vista Calendario di ClickUp sia in ambito personale che professionale. L'interfaccia intuitiva drag-and-drop e le opzioni di personalizzazione sono eccellenti per tenere sotto controllo il mio programma. L'interfaccia intuitiva riunisce la gestione delle attività, la pianificazione e gli eventi ricorrenti in un'unica schermata.

ClickUp mi aiuta a rispettare i miei impegni grazie al calendario sincronizzato in due direzioni, alla creazione di attività e ad altre funzionalità. L'app mobile mi consente inoltre di accedere al mio programma, ai promemoria ricorrenti e agli eventi del calendario mentre sono in movimento.

ClickUp è particolarmente utile se sei a capo di un team o lavori all'interno di uno. Il miglior modello personalizzabile, il modello di pianificatore di calendario di ClickUp, ci aiuta a gestire le attività e a rispettare le scadenze senza perdere troppo tempo a pianificare le nostre giornate e le nostre settimane.

Scarica questo modello Gestisci in modo efficace il tuo carico di lavoro e suddividi le attività in compiti gestibili utilizzando il modello di pianificatore di calendario di ClickUp

Il modello di pianificazione del calendario ci aiuta a:

Assegna attività ai membri del team e imposta scadenze chiare per garantire che tutti siano responsabili e aggiornati

Usa la vista Calendario di ClickUp per ottenere una vista dettagliata di eventi, riunioni e scadenze per il team

Suddividi i progetti di grandi dimensioni in attività più piccole e gestibili per renderli meno opprimenti e più facili da monitorare

Automatizza i promemoria in base a trigger per attività ed eventi per tenere informato il team

Rivedi e modifica il calendario per adattarlo alle priorità in evoluzione, ai nuovi progetti e ai ritardi imprevisti

Inoltre, è possibile visualizzare i carichi di lavoro e i piani giornalieri con oltre 15 viste ClickUp personalizzabili. Queste viste ci consentono di ingrandire e rimpicciolire i nostri progetti e programmi: una funzionalità eccellente per i team leader e i project manager.

Pianifica e visualizza le sequenze dei progetti con la vista Calendario di ClickUp

I filtri mi consentono di visualizzare solo le attività che mi interessano e di condividere il mio calendario con altri. Questa funzionalità rende la gestione del mio tempo e delle mie attività molto più semplice ed efficiente.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Aggiungi attività e nuovi eventi con visualizzazioni giornaliere, settimanali e mensili

Personalizza la visualizzazione del tuo Calendario per creare vari tipi di calendario, dai calendari dei contenuti alle attività cardine degli sprint e altro ancora

Crea elenchi di cose da fare e riepiloghi delle attività completate con ClickUp Brain

Riprogramma qualsiasi evento o attività all'istante con la funzionalità drag-and-drop

Gestisci il lavoro in un unico posto con gli strumenti di project management

Condividi i calendari con il tuo team per pianificare eventi e assegnare attività

Suddividi le attività più grandi in liste di controllo ClickUp gestibili e imposta obiettivi

Migliora la produttività con le funzionalità/funzioni di monitoraggio del tempo di ClickUp

Collega altre app di lavoro come Google Calendar, Microsoft Outlook e Time Doctor con le integrazioni di ClickUp

Accedi a ClickUp tramite iOS, Android, iPad, desktop o app web

Limiti di ClickUp

I nuovi utenti potrebbero trovare la vasta matrice di funzionalità/funzioni di ClickUp un po' opprimente

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7 $ al mese per utente

Business: 12 $ al mese per utente

Enterprise: Contattaci per informazioni sui prezzi

ClickUp Brain è disponibile in qualsiasi piano a pagamento al costo di 7 $ al mese per membro per area di lavoro

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 4.000 recensioni)

2. Google Calendar: il migliore per la gestione del calendario e la pianificazione

tramite Google Calendar

Per chi lavora nell'area di lavoro Google, Google Calendar semplifica l'organizzazione e la gestione degli eventi, l'impostazione dei promemoria e l'invio di inviti ad altre persone.

Lo strumento è eccellente per pianificare riunioni ed eventi del team e bloccare il tempo per te stesso durante la giornata lavorativa. Il calendario si sincronizza automaticamente con Gmail, così ricevi immediatamente notifiche, promemoria e aggiornamenti ogni volta che i tuoi eventi cambiano.

Sono disponibili anche diverse opzioni di personalizzazione, dai temi vivaci alle varie opzioni di visualizzazione. Inoltre, è possibile creare e gestire calendari separati su un'unica schermata.

Una funzionalità/funzione che apprezzo è quella dei suggerimenti intelligenti per il blocco del tempo: in base alle persone che hai invitato alla riunione, lo strumento trova automaticamente gli slot di tempo liberi nel Calendario di tutti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Google Calendar

Integrazione perfetta con altre app Google come Gmail, Drive, Fogli e Meet

Invia promemoria tramite email, messaggi di testo o notifiche pop-up

Condividi il tuo calendario (e controlla la privacy e l'accesso) affinché altri possano visualizzare i tuoi eventi programmati

Usa l'integrazione Calendly di ClickUp per impostare gli appuntamenti sul tuo Google Calendar

Limiti di Google Calendar

Difficoltà a visualizzare gli impegni sovrapposti nella stessa fascia oraria

Mancanza di integrazione con strumenti di videoconferenza diversi da Google Meet

Prezzi di Google Workspace

Free

Business Starter: 7,20 $ al mese per utente

Business Standard: 14,40 $ al mese per utente

Business Plus: 21,60 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Google Calendar

G2: Non disponibile

Capterra: 4,8/5 (oltre 3100 recensioni)

3. Motion: la migliore app per la gestione della produttività

via Motion

Motion è un'app per la produttività con un calendario all'avanguardia basato sull'IA, progettato per renderti più produttivo. Mi è piaciuto molto come ha semplificato la pianificazione e la gestione delle attività con funzionalità intuitive basate sull'IA, come la pianificazione intelligente, la definizione delle priorità delle attività e il blocco del tempo.

Ad esempio, l'algoritmo di pianificazione intelligente regola automaticamente le riunioni in base alla priorità e alla disponibilità, mentre la funzionalità/funzione di prioritizzazione delle attività utilizza l'IA per garantire che io affronti prima le attività più critiche.

Inoltre, lo strumento di monitoraggio dei progetti fornisce aggiornamenti in tempo reale e report sullo stato di avanzamento, che mi aiutano a tenere sotto controllo i miei progetti. Ho provato la funzionalità di integrazione di Motion, che ha combinato i miei calendari Apple, Outlook e Google Calendar in un'unica interfaccia semplificata.

Ho trovato Motion una buona alternativa a Fantastical. A differenza di Fantastical, Motion offre funzionalità complete di gestione delle attività e monitoraggio dei progetti, rendendolo una soluzione più adatta alle aziende.

Le migliori funzionalità/funzioni di Motion

Automatizza la pianificazione per trovare gli orari migliori per le riunioni che si adattano al calendario di tutti

Assegna le priorità alle attività utilizzando l'IA, che aiuta gli utenti a concentrarsi su ciò che è più importante, migliorando così la produttività quotidiana

Semplifica la collaborazione del team sincronizzando programmi e attività, facilitando una migliore comunicazione e il project management

Ottimizza la gestione del tempo con l'analisi, che fornisce informazioni dettagliate su come gli individui e i team impiegano il loro tempo

Limiti di movimento

Il costo della sottoscrizione è un ostacolo per le piccole imprese o i privati alla ricerca di soluzioni convenienti

Potrebbero sorgere problemi di compatibilità con la piattaforma, in particolare se Motion non si integra perfettamente con gli strumenti e i software già in uso in un'azienda

Prezzi dinamici

Versione di prova gratuita

Individuale: 34 $ al mese per utente

Team: 20 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Motion

G2: 4,2/5 (oltre 80 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 40 recensioni)

4. Cron: la scelta migliore per gli utenti di Notion

via Cron

Cron, ora noto come Notion Calendar, è un componente versatile della piattaforma di lavoro Notion, molto più ampia. È stato creato per migliorare la produttività organizzativa semplificando la gestione delle attività per i professionisti.

Per me, la magia avviene quando combino note, attività, database e promemoria in un unico calendario unificato. Notion Calendar crea un ambiente di pianificazione e collaborazione coeso che non è secondo a nessuno. Apprezzo particolarmente la sua completa integrazione con altri elementi di Notion, che mi permette di collegare le mie attività e le mie note a eventi e riunioni.

La capacità di Notion Calendar di integrarsi completamente con gli altri elementi di Notion gli conferisce un vantaggio significativo rispetto a Fantastical.

A differenza di Fantastical, che si concentra principalmente sulle funzioni di calendario, Notion Calendar combina una suite completa di strumenti per note, attività e database, molto simile a ClickUp.

Le migliori funzionalità/funzioni di Cron

Si integra perfettamente con altri componenti di Notion, consentendo agli utenti di collegare database, note e attività direttamente all'interno del calendario

Personalizza i modelli in base a specifici processi aziendali o alle esigenze dei progetti

Trascina e rilascia le attività per modificare facilmente il tuo programma, gestire le agende giornaliere e semplificare la pianificazione a lungo termine

Visualizza lo stato dei progetti e gestisci le scadenze con le visualizzazioni Sequenza

Sincronizzazione tra dispositivi per mantenere aggiornati tutti i membri del team in tempo reale

Limiti di Cron

Nessuna modalità offline, che limita l'accesso al calendario e alle attività associate quando non c'è connessione a Internet

Prezzi di Notion

Free

Plus: 8 $ al mese per utente

Business: 15 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Notion

G2: 4,7/5 (oltre 5400 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2100 recensioni)

5. Woven: il miglior calendario e strumento di pianificazione on-premise

via Woven

Woven, ora integrato in Slack, è un'ottima app di calendario. È noto per semplificare la pianificazione e la gestione del tempo. La sua interfaccia intuitiva e le solide capacità di integrazione lo rendono la scelta ideale per i professionisti impegnati che desiderano semplificare i propri calendari.

Integrando potenti strumenti come modelli intelligenti, collegamenti di pianificazione e sondaggi di gruppo, Woven semplifica il coordinamento delle riunioni e massimizza la produttività. I suoi modelli intelligenti mi consentono di impostare rapidamente riunioni con impostazioni predefinite, risparmiando tempo e riducendo le attività di pianificazione ripetitive.

Woven offre anche analisi per monitorare il tempo delle riunioni, fornendo informazioni utili per ottimizzare gli impegni e migliorare l'efficienza.

Le migliori funzionalità/funzioni di Woven

Sincronizzazione tra più calendari per fornire una visualizzazione unificata di tutti gli impegni

Genera link di pianificazione per condividere la tua disponibilità con gli altri

Conduci sondaggi di gruppo per determinare il momento migliore per le riunioni tra più partecipanti

Analizza l'utilizzo del tempo con strumenti di analisi integrati che evidenziano come viene impiegato il tempo delle riunioni, offrendo opportunità di ottimizzazione e una migliore gestione del tempo

Limiti di Woven

Servizio autonomo interrotto dopo l'integrazione in Slack, rendendolo non disponibile per gli utenti che non utilizzano la piattaforma Slack

Prezzi di Woven (Slack)

Free

Pro: 8,75 $ al mese per utente

Business: 12,50 $ al mese per utente

Enterprise Grid: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Woven (Slack)

G2: 4,5/5 (oltre 32.500 valutazioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 23.200 valutazioni)

6. Zcal: il migliore per le aziende di servizi professionali

via Zcal

Combina la praticità di Calendly e l'esperienza utente familiare di Google Calendar con Zcal. Zcal è una soluzione di pianificazione progettata per facilitare l'impostazione degli appuntamenti e la gestione del calendario.

Lo strumento è particolarmente utile per i liberi professionisti o le aziende di servizi professionali. I vostri clienti possono fissare appuntamenti tramite link di prenotazione e riprogrammarli senza consultarvi.

Alcune delle funzionalità/funzioni che ho testato includono la pianificazione con un solo clic, pagine di prenotazione personalizzabili e l'integrazione con altre applicazioni di calendario. L'opzione di pianificazione con un solo clic mi ha fatto risparmiare molto tempo, consentendo a clienti e colleghi di prenotare appuntamenti senza problemi.

Troverai anche pagine di prenotazione personalizzabili: personalizza l'aspetto grafico in base al tuo marchio.

Inoltre, Zcal si integra perfettamente con altre applicazioni di calendario come Google Calendar e Outlook, garantendo la sincronizzazione di tutti i miei programmi su tutte le piattaforme.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zcal

Semplifica il processo di pianificazione delle riunioni creando e condividendo link di prenotazione con pochi clic

Integrazione perfetta con i servizi di calendario più diffusi, come Google Calendar e Outlook

Incorpora le pagine di pianificazione direttamente nei siti web aziendali o nelle piattaforme dei social media

Automatizza promemoria e follow-up per ridurre le assenze e mantenere il coinvolgimento dei client o degli stakeholder

Limiti di Zcal

Funzionalità/funzioni avanzate limitate rispetto alle alternative Fantastical più complete e di livello aziendale

Prezzi di Zcal

Free

Pro: 7,50 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Zcal

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

7. Calendly: la migliore app per pianificare gli appuntamenti

via Calendly

Poche app di pianificazione sono popolari come Calendly tra i professionisti di tutto il mondo! Consente agli utenti di pianificare automaticamente gli appuntamenti, personalizzare il calendario e ricevere notifiche: cosa si può volere di più?

Ma cosa distingue Calendly?

Innanzitutto, non è una tipica app di calendario: Calendly è uno strumento completo per la gestione del tempo e la pianificazione. Semplifica la gestione delle giornate lavorative con la sua piattaforma web e l'esclusiva funzionalità di pianificazione basata su link.

Mi sono piaciuti i promemoria automatici, che mi hanno aiutato a rimanere in linea con i miei impegni e mi hanno assicurato di non perdere riunioni importanti. Inoltre, la funzionalità di regolazione del fuso orario di Calendly elimina il fastidio di coordinare riunioni in diverse regioni.

Ma non è tutto. Calendly offre anche tipi di eventi personalizzabili. Hai bisogno di riservare un po' di tempo tra una riunione e l'altra? La funzionalità/funzione "tempi di buffer" di Calendly ti consente di farlo, offrendoti la flessibilità necessaria per avere il controllo della tua giornata.

Le migliori funzionalità/funzioni di Calendly

Integrazione perfetta con Google, Slack, Zoom e molte altre piattaforme

Fornisci agli altri un'interfaccia utente semplicissima e intuitiva per prenotare appuntamenti senza sforzo

Configura Calendly in pochi minuti, senza bisogno di formazione

Limiti di Calendly

Potrebbe rivelarsi costoso per le aziende con esigenze minime di pianificazione mensile del calendario

Alcune funzionalità potrebbero non essere disponibili nella versione mobile

Prezzi di Calendly

Free

Standard: 12 $ al mese per postazione

Team: 20 $ al mese per postazione

Enterprise: A partire da 15.000 $

Valutazioni e recensioni di Calendly

G2: 4,7/5 (oltre 2100 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 3400 recensioni)

8. Microsoft Outlook: la migliore app per la gestione delle informazioni personali

tramite Microsoft Outlook

Per molti, Microsoft Outlook è il gestore di informazioni personali preferito, che integra perfettamente email, calendario, contatti, attività e note in un'unica comoda applicazione.

Apprezzo particolarmente la funzionalità/funzione di calendario online gratuita di Outlook, che offre molte funzioni. È possibile creare appuntamenti, collegarsi a riunioni ed eventi, gestire più calendari e sottocalendari, impostare promemoria, invitare altre persone agli eventi e accedere al mio calendario in vari modi.

Solo un avvertimento: l'aggiornamento a un piano Microsoft 365 è necessario per chi desidera usufruire della suite completa di strumenti Microsoft e rimuovere gli annunci pubblicitari.

Le migliori funzionalità/funzioni di Microsoft Outlook

Ottieni un'interfaccia versatile e intuitiva

Integrazione perfetta con altri strumenti Microsoft

Combina le funzionalità di email e calendario in un unico posto

Limiti di Microsoft Outlook

Alcuni utenti trovano l'interfaccia utente troppo complessa

Prezzi di Microsoft Outlook

Free

Microsoft 365 Basic: 19,99 $/anno per utente

Microsoft 365 Personal: 69,99 $/anno per utente

Microsoft 365 Family: 99 $/anno per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Microsoft Outlook

G2: 4,5/5 (oltre 2.700 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 1.900 recensioni)

9. Sunsama: il migliore per il blocco temporale del tuo programma personale

via Sunsama

Sunsama si distingue come app di pianificazione grazie al suo approccio unico alla gestione delle attività: si integra perfettamente con il flusso di lavoro esistente. È possibile pianificare, dare priorità e programmare attività da varie fonti, tra cui email e strumenti di project management.

Questa area di lavoro centralizzata e orientata alla produttività organizza tutte le attività in un unico posto, semplificando la gestione del carico di lavoro ed evitando di assumere impegni eccessivi.

Una funzionalità che distingue Sunsama è la sua funzionalità di pianificazione automatica. Sebbene non aggiunga automaticamente attività al calendario come altre app, ti consente di pianificare facilmente le attività in base alle riunioni e agli impegni facendo clic con il pulsante destro del mouse o passando il mouse sull'attività e selezionando "Aggiungi al calendario"

Ma ciò che mi è piaciuto di più di Sunsama è stata la modalità focus. Ho potuto ridurre al minimo le distrazioni nascondendo tutte le attività tranne quella su cui stavo lavorando, un trucco fantastico se segui il metodo di produttività Ivy Lee.

Le migliori funzionalità/funzioni di Sunsama

Riprogramma e assegna priorità agli eventi e ai blocchi di tempo con un'interfaccia drag-and-drop

Unifica il tuo flusso di lavoro integrando strumenti come ClickUp, Trello, Outlook e altri ancora

Elimina le distrazioni e disattiva le notifiche con la modalità focus

Velocizza la pianificazione con le scorciatoie da tastiera

Limiti di Sunsama

Alcuni utenti hanno riscontrato che l'app non è ideale per collaborare con i membri del team su progetti di grandi dimensioni

Prezzi di Sunsama

14 giorni di versione di prova gratis

Sottoscrizione mensile: 20 $/utente al mese

Sottoscrizione annuale: 16 $/utente al mese (fatturato annualmente)

Valutazioni e recensioni di Sunsama

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

10. Apple Calendar: il migliore per gli utenti iPhone e iPad

tramite Calendario Apple

Il Calendario Apple è un'agenda online progettata specificamente per i dispositivi Apple come iPhone, iPad o iPod Touch. I fedeli clienti Apple apprezzano la sua ottima sincronizzazione tra i vari dispositivi.

Chiamato anche iCal, questo strumento gestisce senza sforzo il tuo programma utilizzando visualizzazioni giornaliere, settimanali, mensili e annuali. La possibilità di assegnare colori agli eventi e importare attività dalle email ha migliorato notevolmente il mio lavoro.

Si integra perfettamente con iCloud, Outlook, Yahoo ed Exchange, il che lo rende una delle 10 migliori alternative a Fantastical. Tuttavia, questa app può sembrare limitante poiché è pensata per i dispositivi Apple.

Le migliori funzionalità/funzioni di Calendario Apple

Sincronizzazione perfetta con Google, Outlook e altri strumenti

Effettua una teleconferenza con un solo tocco

Usa eventi ricorrenti, avvisi e promemoria per non perdere eventi e scadenze importanti

Accedi ai dettagli degli eventi e delle posizioni con un semplice tocco

Limiti di Apple Calendar

Alcune funzioni di copia e incolla sono disponibili solo nella versione web

Difficoltà nella collaborazione o nella condivisione dei link di disponibilità con utenti non iOS

Prezzi di Calendario Apple

App iCall: 2,99 $ + acquisti in-app opzionali

Valutazioni e recensioni di Calendario Apple

G2: 4. 1/5 (oltre 190 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Migliora la produttività con la migliore app Calendario

Abbiamo esaminato diverse alternative valide a Fantastical, ognuna ricca di funzionalità/funzioni che vanno dalla perfetta integrazione alla sofisticata pianificazione del calendario e agli strumenti intelligenti per la gestione delle attività.

Che si tratti delle potenti funzionalità di pianificazione di Zcal o delle ampie funzionalità di project management di ClickUp, c'è un'opzione adatta praticamente a tutti.

Se vuoi aumentare la tua produttività e facilitare la comunicazione con il tuo team, ti consiglio di dare un'occhiata a ClickUp. Offre eccellenti funzionalità/funzioni di calendario e gestione del tempo e può trasformare il modo in cui gestisci i tuoi progetti.

Inizia oggi stesso a usare ClickUp gratis.